Республика Кипр – островное государство на юго-востоке Европы. Сегодня здесь проживает чуть меньше миллиона человек. Большинство населения составляют этнические греки, исповедующие православие. Также на острове проживают этнические турки, которые исповедуют ислам.
Кипр – это страна ярких красок, бирюзового моря и всегда солнечной погоды. Киприоты славятся своим гостеприимством, великолепной кухней, радушием и обаянием. Самые крупные города страны – Никосия, Лимасол, Ларнака, Пафос. Здесь, а также на близлежащих курортах, располагаются самые известные комплексы апартаментов и другие объекты недвижимости.
Летом на Кипр приезжают миллионы туристов со всего мира. А многие покупают здесь недвижимость и переезжают навсегда. Страна привлекает как любителей пляжных развлечений, так и ценителей древней истории. На Кипре есть старинные храмы и крепости. Кроме того, по легенде именно на Кипре родилась богиня любви и красоты Афродита.
Проживание на Кипре – это возможность круглый год наслаждаться солнцем и морем, и при этом – не отказывать себе в близости цивилизации, находясь на территории Евросоюза.
Получить временный вид на жительство поможет поступление в местный вуз, приглашение на официальную работу в кипрской компании, собственный бизнес на острове, подтвержденные кипрские корни, статус беженца.
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Обладатель постоянного ВНЖ должен посещать остров хотя бы раз за 24 месяца.
ПМЖ действует бессрочно.
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ПМЖ получает иностранец при покупке дома или квартиры стоимостью от €300 тысяч. Заявитель и его семья в этом случае могут претендовать сразу на ПМЖ, без ВНЖ.
Подробнее: https://realting.com/ru/news/kak-poluchit-grazhdanstvo-ili-vid-na-zhitelstvo-na-kipre
Перед тем, как подать документы, инвестор должен купить жилую недвижимость, открыть счет в местном банковском учреждении на 50 тыс. евро и предоставить свидетельство, указывающее на отсутствие судимости. Инвестиция в недвижимость в этом случае должна составить не менее 300 тыс. евро + НДС.
Получение ПМЖ может занять около двух месяцев.
Подробнее: https://realting.com/ru/news/kak-poluchit-grazhdanstvo-ili-vid-na-zhitelstvo-na-kipre
Такой документ дает право нахождения без визы в зоне ЕС. Обладатель ПМЖ может приобретать недвижимость с правом собственности.
На Кипре действует льготная система налогообложения. Это значит, что налог на недвижимость равен нулю, ставка НДС снижена (всего 5%), а пошлину на передачу объектов недвижимости по наследству и вовсе не надо оплачивать.
Подробнее: https://realting.com/ru/news/kak-poluchit-grazhdanstvo-ili-vid-na-zhitelstvo-na-kipre
Если заявитель прожил в кипрской республике более 7 лет, не преступал закон и не вел противоправные деяния, то он имеет все основания для того, чтобы добиться гражданства Кипра.
Более оперативный вариант получить кипрский паспорт — инвестиция в жилые и нежилые объекты страны. Данный вклад позволяет стать гражданином ЕС всего за полгода.
специальная программа, предоставляющая подданство тем, кто готов инвестировать существенные денежные суммы в облигации, жилые или коммерческие объекты. Вся процедура от момента первого визита в департамент до получения документа занимает около восьми месяцев.
Стать участником программы, а затем и полноправным жителем этой страны может каждый совершеннолетний человек, независимо от места рождения или проживания. Главное — иметь необходимые финансовые средства (от 2 миллионов) и пройти проверку властных структур.
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Есть несколько вариантов инвестиций:
Поводом для отказа в выдаче национального удостоверения личности станет недостоверная информация, проблемы с законом и сокрытие информации о происхождении инвестируемых денежных средств.
Подробнее: https://realting.com/ru/news/kak-poluchit-grazhdanstvo-ili-vid-na-zhitelstvo-na-kipre