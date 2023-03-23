Кипр

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Квартиры на Кипре
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Квартира 2 спальнив Кипр, Кипр
Квартира 2 спальни
Кипр, Кипр
3 Количество комнат 2 ванных комнат 112 м² 3/6 Этаж
€ 800,000
Квартира 2 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат 141 м² 1/1 Этаж
€ 385,000
Квартира 2 спальнив Кипр, Кипр
Квартира 2 спальни
Кипр, Кипр
3 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м² 2/5 Этаж
€ 88,104
Студия 1 спальняв Кипр, Кипр
Студия 1 спальня
Кипр, Кипр
1 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 2/4 Этаж
€ 68,817
Дома на Кипре
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Дом 4 спальнив Кипр, Кипр
Дом 4 спальни
Кипр, Кипр
5 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м² Количество этажей 2
€ 299,228
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 140 м²
€ 655,000
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 144 м²
€ 895,000
Дом 5 спаленв Пафос, Кипр
Дом 5 спален
Пафос, Кипр
7 Количество комнат 372 м²
€ 850,000
Публикации
Все публикации
Новые, готовы к заселению. Подборка квартир на Кипре по цене от €60,000
23.03.2023
Новые, готовы к заселению. Подборка квартир на Кипре по цене от €60,000
Как релоцироваться на Кипр: итоги вебинара с Cyprus Sotheby’s International Realty и где смотреть запись
13.03.2023
Как релоцироваться на Кипр: итоги вебинара с Cyprus Sotheby’s International Realty и где смотреть запись
Скоро! Вебинар «Релокация на Кипр: от покупки недвижимости до получения ВНЖ» с компанией Cyprus Sotheby’s International Realty
24.02.2023
Скоро! Вебинар «Релокация на Кипр: от покупки недвижимости до получения ВНЖ» с компанией Cyprus Sotheby’s International Realty
Иностранцы «штурмуют» рынок недвижимости Кипра. Они покупают больше, чем местные жители
23.02.2023
Иностранцы «штурмуют» рынок недвижимости Кипра. Они покупают больше, чем местные жители
Хотите релоцировать компанию на Кипр? Появились новые требования
23.12.2022
Хотите релоцировать компанию на Кипр? Появились новые требования
Какую из квартир вы бы купили? Подборка жилья на Кипре в пределах $200,000
14.12.2022
Какую из квартир вы бы купили? Подборка жилья на Кипре в пределах $200,000
Как получить гостевой ВНЖ на Кипре? С 2023 года требований будет больше
09.12.2022
Как получить гостевой ВНЖ на Кипре? С 2023 года требований будет больше
Кипр больше не будет выдавать визы россиянам бесплатно — страна обновила визовую политику
02.11.2022
Кипр больше не будет выдавать визы россиянам бесплатно — страна обновила визовую политику
Кипр
Столица: Никосия
Языки: Греческий, английский
Валюта: Евро
Население: 1.18 млн.
Часовой пояс: (GTM+2)
ИРЧП: 0.869
Погода в Никосии
10°
Облачно
Ветер: 2 м/с, юго-западный
Давление: 1005 мм рт. ст.
Влажность: 75%
Средняя цена
за квартиру: € 602,002
за дом: € 1,193,698
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Остров Афродиты в сердце Средиземноморья

Республика Кипр – островное государство на юго-востоке Европы. Сегодня здесь проживает чуть меньше миллиона человек. Большинство населения составляют этнические греки, исповедующие православие. Также на острове проживают этнические турки, которые исповедуют ислам.
Кипр – это страна ярких красок, бирюзового моря и всегда солнечной погоды. Киприоты славятся своим гостеприимством, великолепной кухней, радушием и обаянием. Самые крупные города страны – Никосия, Лимасол, Ларнака, Пафос. Здесь, а также на близлежащих курортах, располагаются самые известные комплексы апартаментов и другие объекты недвижимости.
Летом на Кипр приезжают миллионы туристов со всего мира. А многие покупают здесь недвижимость и переезжают навсегда. Страна привлекает как любителей пляжных развлечений, так и ценителей древней истории. На Кипре есть старинные храмы и крепости. Кроме того, по легенде именно на Кипре родилась богиня любви и красоты Афродита.
Проживание на Кипре – это возможность круглый год наслаждаться солнцем и морем, и при этом – не отказывать себе в близости цивилизации, находясь на территории Евросоюза.