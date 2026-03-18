Если заявитель прожил в кипрской республике более 7 лет, не преступал закон и не вел противоправные деяния, то он имеет все основания для того, чтобы добиться гражданства Кипра.

Более оперативный вариант получить кипрский паспорт — инвестиция в жилые и нежилые объекты страны. Данный вклад позволяет стать гражданином ЕС всего за полгода.

специальная программа, предоставляющая подданство тем, кто готов инвестировать существенные денежные суммы в облигации, жилые или коммерческие объекты. Вся процедура от момента первого визита в департамент до получения документа занимает около восьми месяцев.