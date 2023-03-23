Остров Афродиты в сердце Средиземноморья

Республика Кипр – островное государство на юго-востоке Европы. Сегодня здесь проживает чуть меньше миллиона человек. Большинство населения составляют этнические греки, исповедующие православие. Также на острове проживают этнические турки, которые исповедуют ислам.

Кипр – это страна ярких красок, бирюзового моря и всегда солнечной погоды. Киприоты славятся своим гостеприимством, великолепной кухней, радушием и обаянием. Самые крупные города страны – Никосия, Лимасол, Ларнака, Пафос. Здесь, а также на близлежащих курортах, располагаются самые известные комплексы апартаментов и другие объекты недвижимости.

Летом на Кипр приезжают миллионы туристов со всего мира. А многие покупают здесь недвижимость и переезжают навсегда. Страна привлекает как любителей пляжных развлечений, так и ценителей древней истории. На Кипре есть старинные храмы и крепости. Кроме того, по легенде именно на Кипре родилась богиня любви и красоты Афродита.

Проживание на Кипре – это возможность круглый год наслаждаться солнцем и морем, и при этом – не отказывать себе в близости цивилизации, находясь на территории Евросоюза.