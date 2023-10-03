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Дуплексы в Турции
Sekerhane Mahallesi
1162
Мраморноморский регион
275
Стамбул
190
Центральная Анатолия
102
Бурса
55
Анкара
33
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Коджаэли
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Кючюкчекмедже
6
Эюпсултан
6
Бююкчекмедже
5
Измир
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Черноморский регион
5
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2 395 объектов найдено
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Дуплекс 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, в центре города
Buca, Турция
6
3
352 м²
4
Продается вилла с шикарным видом на город ! г.Измир район Газиемир Беязевлер. Если вы хо…
€544,764
Рекомендовать
Дуплекс
Анталья, Турция
Компания Stay Property предлагает новые дуплексы в районе Муратпаша - Анталия.В жилом компле…
€134,598
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Авсаллар, Турция
4
3
220 м²
6/7
Дуплекс 3+1 в Авсалларе Рады Вам представить меблированный дуплекс 3+1 в уютном жилом…
€242,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Yalci, Турция
5
2
170 м²
3/4
Дуплекс 3+2 в центре Алании Рады Вам представить меблированный дуплекс 3+2 в уютном ж…
€220,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Конаклы, Турция
4
2
135 м²
3/4
Дуплекс 3+1 в Конаклы Рады Вам представить меблированный дуплекс 3+1 в уютном жилом к…
€198,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Yalci, Турция
3
2
120 м²
4/5
Дуплекс 2+1 в центре Алании Рады Вам представить меблированный дуплекс 2+1 в уютном ж…
€203,500
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Каракокали, Турция
5
2
250 м²
3/4
Дуплекс 4+1 в Оба Представляем Вашему вниманию меблированный дуплекс 4+1 в уютном жил…
€368,500
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Махмутлар центр, Турция
4
3
200 м²
1/5
Дуплекс 3+1 в Каргыджаке Представляем Вашему вниманию меблированный дуплекс 3+1 в уют…
€292,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Махмутлар центр, Турция
3
2
110 м²
3/4
Дуплекс 2+1 в Каргыджаке Рады Вам представить дуплекс 2+1 в современном жилом комплек…
€214,500
Рекомендовать
Дуплекс 5 спален с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Ciplakli, Турция
6
3
260 м²
4/5
Дуплекс 5+1 в Джикджилли Рады Вам представить меблированный дуплекс 5+1 в уютном жило…
€226,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Каракокали, Турция
3
2
140 м²
1/5
Дуплекс 2+1 в Кестеле Рады Вам представить меблированный дуплекс 2+1 в уютном жилом к…
€270,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Yalci, Турция
5
2
160 м²
4/5
Дуплекс 4+1 в центре Алании Представляем Вашему вниманию дуплекс 4+1 в уютном жилом к…
€248,000
Рекомендовать
Дуплекс 5 спален с зоной для барбекю
Yalci, Турция
7
2
260 м²
3/4
Дуплекс 5+2 в центре Алании Представляем Вашему вниманию меблированный дуплекс 5+2 в …
€363,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Каракокали, Турция
3
2
160 м²
1
К продаже представлен дуплекс 2+1 с выходом в сад. Дуплекс находится в районе Оба. Расположе…
€236,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с сауной, с зоной для барбекю
Аланья, Турция
3
2
60 м²
1
Представляем проект нового жилого комплекса в Бекташ. Комплекс строится на территории 1000 м…
€600,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Каракокали, Турция
4
2
130 м²
4/5
Дуплекс 3+1 в Кестеле Рады Вам представить меблированный дуплекс 3+1 в уютном жилом к…
€264,000
Рекомендовать
Дуплекс
Каракокали, Турция
Выставлена на продажу квартира-пентхаус в районе Оба - Алания.Планировка квартиры 2+1, общая…
€175,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Duraliler, Турция
3
2
108 м²
Квартиры в Комплексе с Бассейном Рядом с Удобствами в Анталии, Коньяалты Апартаменты состоят…
€360,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Kadriye, Турция
3
2
115 м²
2/3
Меблированная недвижимость под ключ в идеально расположенном комплексе рядом с полями для го…
€155,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Махмутлар центр, Турция
4
3
260 м²
1/5
Дуплекс 3+1 в Каргыджаке Рады Вам представить меблированный дуплекс 3+1 в современном…
€380,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Каракокали, Турция
4
2
140 м²
1/5
Дуплекс 3+1 в Кестеле Рады Вам представить меблированный дуплекс 3+1 в уютном жилом к…
€236,500
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни
Ciplakli, Турция
5
2
190 м²
4/5
Дуплекс 3+2 в Джикджилли Представляем Вашему вниманию дуплекс 3+2 в уютном жилом комп…
€165,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
5
2
228 м²
6
Недвижимость в Стамбуле в Элитном Комплексе в Ускюдаре. Потрясающие квартиры находятся в ист…
€662,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Каракокали, Турция
4
3
235 м²
3/4
Дуплекс 3+1 в Оба Рады Вам представить меблированный дуплекс 3+1 в уютном жилом компл…
€390,000
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Дуплекс
Каракокали, Турция
Выставлен на продажу пентхаус в районе Оба - Алания.Планировка квартиры 3+1, общая площадь 1…
€545,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с парковка
Balaban, Турция
3
2
146 м²
4
Недвижимость с Современным Дизайном в Тихом Комплексе с Видом на Природу в Коджаэли, Картепе…
€138,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка
Balaban, Турция
4
3
150 м²
4
Недвижимость с Современным Дизайном в Тихом Комплексе с Видом на Природу в Коджаэли, Картепе…
€147,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка
Balaban, Турция
5
3
227 м²
4
Недвижимость с Современным Дизайном в Тихом Комплексе с Видом на Природу в Коджаэли, Картепе…
€185,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
4
3
186 м²
5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€234,000
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Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
5
3
208 м²
5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€291,000
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