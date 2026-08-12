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Дуплексы в Турции

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327 объектов найдено
Дуплекс 2 комнаты в Kepez, Турция
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Дуплекс 2 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 1/4
Новый жилой комплекс в Анталии — стильные лофты, квартиры с садами и собственными бассейнами…
$63,340
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Дуплекс 3 комнаты в Фетхие, Турция
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Дуплекс 3 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 2/4
Симфония природы и современности: Ваш двухэтажный рай в Фетхие Представьте себе место, гд…
$571,996
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Агентство
INEST HOMES
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Дуплекс 3 комнаты в Серик, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 2/3
Стильные квартиры в жилом комплексе рядом с гольф-полями в Белеке, Анталия Квартиры располож…
$188,204
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LDV InvestLDV Invest
Дуплекс 4 комнаты в Cankaya, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Современные квартиры с 1–3 спальнями и крытой парковкой в Анкаре, Чанкая Анкара – столица Ту…
$198,595
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Дуплекс 3 комнаты в Малтепе, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Малтепе, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 123 м²
Количество этажей 5
Квартиры у побережья и торгового центра в центре района Малтепе, Стамбул Район Малтепе, расп…
$345,233
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Дуплекс 7 комнат в Караджабей, Турция
Дуплекс 7 комнат
Караджабей, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 193 м²
Этаж 3/3
Квартиры с видом на море в комплексе с бассейном в Бурсе, Караджабей Эти квартиры расположен…
$324,449
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Дуплекс 5 комнат в Бююкчекмедже, Турция
Дуплекс 5 комнат
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 383 м²
Количество этажей 9
Современные квартиры с видом на море и бассейном в Бююкчекмедже, рядом с яхт-мариной Эти эле…
$1,80 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Квартиры на продажу в современном проекте в районе Муратпаша, Анталия Район Мемуревлери в Му…
$266,718
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Дуплекс 5 комнат в Алтынова, Турция
Дуплекс 5 комнат
Алтынова, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 3/4
Квартиры на продажу в проекте с бассейном и парковкой в Кайтаздере, Ялова Ялова, являющаяся …
$177,812
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Дуплекс 5 комнат в Нилюфер, Турция
Дуплекс 5 комнат
Нилюфер, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Этаж 4/5
Квартиры в комплексе с видом на город в Бурсе, Нилюфер, Озлюдже Нилюфер – современный жилой …
$460,695
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Дуплекс 3 комнаты в Ilvan Sokak, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Ilvan Sokak, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 4/4
$6,05 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Аланья, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 2/2
$15,58 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Чынарджык, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 5/5
Квартиры с уникальным видом на море в современном комплексе в Ялове, Чынарджык Чынарджык — о…
$165,272
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Дуплекс 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Этаж 1
Меблированная квартира в жилом комплексе с бассейном у моря в Кестеле, Аланья Эта уютная и с…
$170,059
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Дуплекс 5 комнат в Чынарджык, Турция
Дуплекс 5 комнат
Чынарджык, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 221 м²
Этаж 3/4
Квартиры с видом на море прямо у песчаного пляжа в Чынарджыке, Ялова Ялова занимает выгодное…
$187,232
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Дуплекс 3 комнаты в Osmangazi, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Osmangazi, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
Этаж 6/7
Квартиры в комплексе с крытым бассейном в престижном районе Османгази, Бурса Квартиры распол…
$188,204
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Дуплекс 7 комнат в Osmanbaba, Турция
Дуплекс 7 комнат
Osmanbaba, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 8/8
Двухуровневая квартира в жилом комплексе в Трабзоне, Акчаабат, Сёгютлю Двухуровневая квартир…
$355,624
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Дуплекс 4 комнаты в Коньяалты, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Этаж 4/4
$9,87 млн
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Дуплекс 7 комнат в Ускюдар, Турция
Дуплекс 7 комнат
Ускюдар, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 227 м²
Квартиры с видом на город недалеко от побережья в Ускюдаре, Стамбул Квартиры расположены на …
$733,186
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Дуплекс 5 комнат в Чынарджык, Турция
Дуплекс 5 комнат
Чынарджык, Турция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 3/5
Недвижимость с видом на море по выгодной цене в Ялова Чинарджик Расположенный на берегу Мрам…
$220,347
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Дуплекс 5 комнат в Муратпаша, Турция
Дуплекс 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Количество этажей 3
Квартиры с системой «умный дом» в пешей доступности от моря в районе Лара, Гюзелоба в Антали…
$670,836
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Дуплекс 4 комнаты в Фетхие, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 2/3
Двухуровневые квартиры с 3 спальнями в 500 метрах от пляжа в Фетхие, Чалыш Эти квартиры расп…
$377,562
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Дуплекс 4 комнаты в Чынарджык, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 3/5
Квартиры на первой береговой линии у моря в центре района Чынарджык, Ялова Квартиры с видом …
$176,830
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Дуплекс 6 комнат в Etimesgut, Турция
Дуплекс 6 комнат
Etimesgut, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 351 м²
Количество этажей 22
Новые квартиры в стильном проекте в Анкаре в районе Этимесгут Расположенный на западе Анкары…
$952,565
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Дуплекс 3 комнаты в Аксу, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Количество этажей 8
Квартиры в благоустроенном районе в центре Алтынташа Алтынташ – перспективный район в округе…
$331,098
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Дуплекс 8 комнат в Мезитли, Турция
Дуплекс 8 комнат
Мезитли, Турция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 320 м²
Этаж 13/14
Новый элитный комплекс в Мезитли, Мерсин Первая береговая линия Подходит под турецкое гражда…
$628,839
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Дуплекс 3 комнаты в Tepebasi, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Tepebasi, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Этаж 3/3
$2,91 млн
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Дуплекс 5 комнат в Серик, Турция
Дуплекс 5 комнат
Серик, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 3/3
Меблированная двухуровневая квартира с 4 спальнями в комплексе с бассейном в Белеке, Анталия…
$253,943
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Дуплекс 7 комнат в Бакыркёй, Турция
Дуплекс 7 комнат
Бакыркёй, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 719 м²
Количество этажей 17
Элегантные квартиры в брендовом проекте в Стамбуле, Бакыркёй Квартиры находятся на европейск…
$6,40 млн
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Дуплекс 5 комнат в Малтепе, Турция
Дуплекс 5 комнат
Малтепе, Турция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 5/6
Квартиры в шаговой доступности от ключевого транспорта в Малтепе, Стамбул Малтепе – один из …
$401,809
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