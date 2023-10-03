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Квартиры с видом на море в Турции

Анталья
14827
Sekerhane Mahallesi
5329
Аланья
5295
Мраморноморский регион
3401
Стамбул
3207
Мерсин
2273
Bahcelievler Mahallesi
839
Центральная Анатолия
512
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4 775 объектов найдено
Квартира 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Demirtas, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Demirtas, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 245 м²
Этаж 3/2
Детали резиденции  Продается двухуровневая квартира 4 + 1 планировка в современном комплекс…
€252,000
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Мерсин, Турция
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мерсин, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 4/10
Новостройка в Мерсине, Чешмели от инвестора. ЦЕНА НИЖЕ РЫНКА!!! Новый комплекс в 200 метрах…
€54,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Мерсин, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мерсин, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 1/15
Новый комплекс в Томюке, 400 метров от бирюзовых волн Средиземного моря. Двухкомнат…
€24,500
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Мерсин, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мерсин, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/15
Спешите забронировать квартиру на берегу моря 1+1 и 2+1 с чистовой отделкой да еще и в Расср…
€24,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Мерсин, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мерсин, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж 1/10
Квартиры у Моря в Комплексе с Развитой Инфраструктурой в Каргыпынары, Мерсин Мерсин – портов…
€181,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Мерсин, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мерсин, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 1/12
Квартиры на Продажу в Мерсине, Турция, в Комплексе с Богатой Инфраструктурой Стильные кварти…
€130,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Мерсин, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мерсин, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 11/12
Квартиры на Продажу в Мерсине, Турция, в Комплексе с Богатой Инфраструктурой Стильные кварти…
€140,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Мерсин, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мерсин, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж 1/12
Квартиры на Продажу в Мерсине, Турция, в Комплексе с Богатой Инфраструктурой Стильные кварти…
€175,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Мерсин, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мерсин, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 1/10
Квартиры у Моря в Комплексе с Развитой Инфраструктурой в Каргыпынары, Мерсин Мерсин – портов…
€135,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Elvanli, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Elvanli, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/15
Квартиры с Видом на Море в Чешмели, Мерсин Квартиры для продажи расположены в микрорайоне Че…
€105,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Sariyar, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Sariyar, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/15
Квартиры с Видом на Море в Комплексе с Аквапарком в Чешмели, Мерсин Стильные квартиры в Мерс…
€130,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Мерсин, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мерсин, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 1/12
Квартиры в Благоустроенном Комплексе в Мерсине, Каргыпынары Стильные квартиры расположены в …
€68,500
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Мерсин, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мерсин, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Этаж 1/12
Квартиры в Благоустроенном Комплексе в Мерсине, Каргыпынары Стильные квартиры расположены в …
€107,000
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Мерсин, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Мерсин, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/15
НСМ-162826   Новый комплекс в Томюке Рады Вам представить новый комплекс с собствен…
€48,000
Пентхаус 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Мраморноморский регион, Турция
Пентхаус 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 574 м²
Количество этажей 42
Квартиры в Проекте Смешанного Типа в Центре Шишли. Готовые квартиры в центре Шишли, Стамбул.…
€6,37 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Коньяалты, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Коньяалты, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 3/4
Квартира рядом с удобствами и пляжем в Анталии Коньяалты Планировка квартиры состоит из 3 сп…
€849,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Алания, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Алания, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Меблированная недвижимость в комплексе с бассейном у моря в Алании Меблированная квартира об…
€229,000
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Аланья, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Аланья, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 4/6
Район Кестель, г. Алания. Комплекс "Аква Резиденц" Aqua Residence - новый жилой комплекс …
€110,000
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Аланья, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Аланья, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 4/5
Район Оба, Аланья 1+1 в спальном районе, рядом со Средиземным морем - 200 м пешком Вся…
€145,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Мерсин, Турция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мерсин, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 9/14
Добро пожаловать в мир уюта и свободы,всего в шаге от прибрежной гармонии! Представляем в…
€115,000
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Мерсин, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Мерсин, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/15
НСМ-162835  Новый комплекс в Томюке Представляем Вашему вниманию новый комплекс с …
€49,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Altintas, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Altintas, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Представляем вам прекрасную возможность приобрести жилье в элитном комплексе в самом сердце …
€134,500
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Махмутлар центр, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 4
Роскошная Недвижимость в Проекте Смешанного Типа с Богатой Инфраструктурой в Аланье Квартиры…
€125,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Количество этажей 13
Квартиры с Видом на Принцевы Острова в Картале, Стамбул. Роскошные квартиры расположены в ра…
€193,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Количество этажей 13
Квартиры с Видом на Принцевы Острова в Картале, Стамбул. Роскошные квартиры расположены в ра…
€296,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
Количество этажей 13
Квартиры с Видом на Принцевы Острова в Картале, Стамбул. Роскошные квартиры расположены в ра…
€357,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Мерсин, Турция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Мерсин, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 4/14
Добро пожаловать в мир уюта и свободы,всего в шаге от прибрежной гармонии! Представляем в…
€80,153
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Мерсин, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Мерсин, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/14
НСМ-133709  Новый инвестиционный комплекс в Томюке Представляем Вашему вниманию нов…
€65,000
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Мерсин, Турция
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мерсин, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 5/10
Элитный комплекс класса LUX 2+1 Общая 154 м2 Жилая 138 м2 5 этаж из 10 ✅Закрытое сите с…
€158,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Мерсин, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Мерсин, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/5
Продается квартира 1+1 в районе Тедже, в солнечном городе Мерсин, за 67.000$. ✅Новый дом …
€63,932

Типы недвижимости в Турции

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