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Квартиры с видом на море в Турции

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1 484 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Малтепе, Турция
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Квартира 2 комнаты
Малтепе, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 14
Квартиры на продажу рядом с метро в Малтепе, Стамбул Малтепе – один из самых привлекательных…
$304,821
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Квартира 3 комнаты в Фетхие, Турция
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Квартира 3 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 2/4
В древние времена Фетхие был известен как Телмессос, «земля огней». Безусловно, самый яркий …
$286,170
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INEST HOMES
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Студия 1 спальня в Temapasa Sokagi, Турция
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Студия 1 спальня
Temapasa Sokagi, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 13/34
Полностью оборудованная квартира-студия с балконом на 13-м этаже Больше места жительства, Ка…
$111,950
НДС
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Агентство
Doga Kececioglu
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
UP UP
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 6/14
Lavinya Concept – современный жилой комплекс, состоящий из 3 блоков 14 этажей. Расположенный…
$171,023
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Квартира 3 комнаты в 142 Sokak, Турция
Квартира 3 комнаты
142 Sokak, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 17/28
SEMBOL İSTANBUL 17-й этаж, 2+1, 125 м², с угловым (L-образным) балконом Прогулочная зо…
$135,000
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Квартира 2 комнаты в Караджабей, Турция
Квартира 2 комнаты
Караджабей, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1/3
Квартиры с видом на море в комплексе с бассейном в Бурсе, Караджабей Эти квартиры расположен…
$125,854
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Квартира 3 комнаты в Аташехир, Турция
Квартира 3 комнаты
Аташехир, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Количество этажей 14
Квартиры с видом на море и город в охраняемом комплексе в Аташехире, Стамбул Эти квартиры ра…
$422,592
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Квартира 2 комнаты в Аташехир, Турция
Квартира 2 комнаты
Аташехир, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 14
Квартиры с видом на море и город в охраняемом комплексе в Аташехире, Стамбул Эти квартиры ра…
$277,614
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Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Количество этажей 5
Готовые к заселению квартиры в комплексе с развитой инфраструктурой рядом с пляжем в Кестеле…
$183,156
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Квартира 4 комнаты в Караджабей, Турция
Квартира 4 комнаты
Караджабей, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 2/3
Квартиры с видом на море в комплексе с бассейном в Бурсе, Караджабей Эти квартиры расположен…
$272,491
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Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 7
Квартира с видом на горы и море в жилом комплексе из 3 блоков в Алании Алания – один из самы…
$147,601
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Пентхаус 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
Количество этажей 5
Готовые к заселению квартиры в комплексе с развитой инфраструктурой рядом с пляжем в Кестеле…
$541,404
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Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 10
Квартиры с инвестиционным потенциалом рядом с пляжем в Махмутларе, Аланья Аланья – популярны…
$112,379
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Квартира 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Комфортные квартиры с видом на море в Аланье, Паяллар Паяллар, один из привлекательных приго…
$295,726
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Квартира 4 комнаты в Kepez, Турция
Квартира 4 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 5
Апартаменты с видом на горы и море в Анталии, Кепез, рядом с городской больницей Кепез — оди…
$282,883
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Квартира 3 комнаты в Бешикташ, Турция
Квартира 3 комнаты
Бешикташ, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Количество этажей 14
Роскошная квартира с 8-этажной парковкой и открытым бассейном на крыше в Стамбуле, Бешикташ …
$1,10 млн
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Квартира 4 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
Квартиры с видом на море и природу в Бодруме, Мугла Квартиры с красивым видом на море и прир…
$820,943
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 4
Квартиры с Видом на Природу и Море в Алании Аланья - один из наиболее предпочтительных среди…
$286,680
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Квартира 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Квартиры с видом на море и город в окружении природы в Алании, Кестель Кестель — оживленный …
$375,954
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Пентхаус 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Квартиры в эксклюзивном жилом комплексе на первой береговой линии в Махмутларе, Алания Махму…
$934,308
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Квартира 3 комнаты в Эрдемли, Турция
Квартира 3 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Количество этажей 14
Квартиры по доступным ценам в пешей доступности от моря в Мерсине, Эрдемли Мерсин, жемчужина…
$97,759
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Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 42 м²
Этаж 1/9
Для гражданства Для аренды Что вы получаете: Апартаменты в новом жилом комплексе в центре …
$230,390
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Пентхаус 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Квартиры на продажу в Алании с видом на город и море Район Кале в Алании известен своей уник…
$989,295
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Квартиры в проекте с богатой инфраструктурой в Алании Алания – одно из самых популярных напр…
$207,763
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Квартира 2 комнаты в Эрдемли, Турция
Квартира 2 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 15
Новые квартиры с видом на море в районе Аяш в Мерсине Мерсин — популярный город на Средиземн…
$214,797
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Квартира 4 комнаты в Малтепе, Турция
Квартира 4 комнаты
Малтепе, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 6
Квартиры с видом на улицу в охраняемом комплексе в Стамбуле, Малтепе Малтепе на азиатской ст…
$347,542
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Квартира 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Апартаменты со стильным дизайном в 400 м от побережья в Аланье, Анталия Аланья расположена н…
$447,541
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Квартира 2 комнаты в Кючюкчекмедже, Турция
Квартира 2 комнаты
Кючюкчекмедже, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 14
Квартиры с видом на озеро и просторными балконами в Стамбуле, Кючюкчекмедже Кючюкчекмедже яв…
$124,699
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Квартира 5 комнат в Шишли, Турция
Квартира 5 комнат
Шишли, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 275 м²
Количество этажей 9
Квартиры с видом на Босфор рядом с павильоном Ихламур в Шишли, Стамбул Квартиры на продажу р…
$2,45 млн
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Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Квартиры с видом на море в одноблочном комплексе в Аланье Оба — один из самых престижных рай…
$357,632
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