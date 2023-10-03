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4 762 объекта найдено
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Вилла 9 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Sahil Mahallesi, Турция
2
5
800 м²
4
Marmara Kocaeli Başiskele'de denize 500 metre, full deniz manzaralı, kapalı ve açık otoparkl…
€2,50 млн
2
1
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, в центре города
Derekoey, Турция
2
2
150 м²
3
От владельца, без комиссии, 4 Номера + 2 Гостиные + 2 Ванные комнаты Wc + 1 Wc В Бодруме, Г…
€370,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Каракокали, Турция
1
2
150 м²
1
3 + 1 Квартира на продажу в Алании Оба области с гарантией собственности Redtower. Квартира…
€185,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Gaziemir, Турция
4
1
185 м²
2
Вилла находится в прекрасном зеленом районе Газиемира, Беяевлер. Рядом школы, парки, лиц…
€237,781
1
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kusadasi, Турция
5
3
Aydin Kusadasi Villa duplex 200 m2 Private pool 5 rooms 4 bedrooms 4 bathrooms
€650,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, в центре города
Buca, Турция
6
3
352 м²
4
Продается вилла с шикарным видом на город ! г.Измир район Газиемир Беязевлер. Если вы хо…
€544,764
Рекомендовать
Вилла 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Yalci, Турция
2
1
45 м²
3
Новая резиденция в центре Алании Рады Вам представить новую резиденцию с собственной …
€350,000
Рекомендовать
Дуплекс
Анталья, Турция
Компания Stay Property предлагает новые дуплексы в районе Муратпаша - Анталия.В жилом компле…
€134,598
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Авсаллар, Турция
4
3
220 м²
6/7
Дуплекс 3+1 в Авсалларе Рады Вам представить меблированный дуплекс 3+1 в уютном жилом…
€242,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Yalci, Турция
5
2
170 м²
3/4
Дуплекс 3+2 в центре Алании Рады Вам представить меблированный дуплекс 3+2 в уютном ж…
€220,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Конаклы, Турция
4
2
135 м²
3/4
Дуплекс 3+1 в Конаклы Рады Вам представить меблированный дуплекс 3+1 в уютном жилом к…
€198,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Yalci, Турция
3
2
120 м²
4/5
Дуплекс 2+1 в центре Алании Рады Вам представить меблированный дуплекс 2+1 в уютном ж…
€203,500
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Каракокали, Турция
5
2
250 м²
3/4
Дуплекс 4+1 в Оба Представляем Вашему вниманию меблированный дуплекс 4+1 в уютном жил…
€368,500
Рекомендовать
Вилла
Akarca, Турция
Выставлена на продажу вилла в районе Кестель - Алания.Планировка виллы 5+1, общая площадь 35…
€1,65 млн
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Махмутлар центр, Турция
4
3
200 м²
1/5
Дуплекс 3+1 в Каргыджаке Представляем Вашему вниманию меблированный дуплекс 3+1 в уют…
€292,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Махмутлар центр, Турция
3
2
110 м²
3/4
Дуплекс 2+1 в Каргыджаке Рады Вам представить дуплекс 2+1 в современном жилом комплек…
€214,500
Рекомендовать
Дуплекс 5 спален с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Ciplakli, Турция
6
3
260 м²
4/5
Дуплекс 5+1 в Джикджилли Рады Вам представить меблированный дуплекс 5+1 в уютном жило…
€226,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Каракокали, Турция
3
2
140 м²
1/5
Дуплекс 2+1 в Кестеле Рады Вам представить меблированный дуплекс 2+1 в уютном жилом к…
€270,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Yalci, Турция
5
2
160 м²
4/5
Дуплекс 4+1 в центре Алании Представляем Вашему вниманию дуплекс 4+1 в уютном жилом к…
€248,000
Рекомендовать
Дуплекс 5 спален с зоной для барбекю
Yalci, Турция
7
2
260 м²
3/4
Дуплекс 5+2 в центре Алании Представляем Вашему вниманию меблированный дуплекс 5+2 в …
€363,000
Рекомендовать
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Аланья, Турция
4
3
240 м²
2
В элитном районе Каргыджак на продажу выставлена двухэтажная, вилла планировки 3+1 с панорам…
€560,000
Рекомендовать
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Аланья, Турция
4
3
240 м²
2
В районе Каргыджак на продажу выставлена двухэтажная, вилла планировки 3+1 с панорамными вид…
€319,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Каракокали, Турция
3
2
160 м²
1
К продаже представлен дуплекс 2+1 с выходом в сад. Дуплекс находится в районе Оба. Расположе…
€236,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с сауной, с зоной для барбекю
Аланья, Турция
3
2
60 м²
1
Представляем проект нового жилого комплекса в Бекташ. Комплекс строится на территории 1000 м…
€600,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Каракокали, Турция
4
2
130 м²
4/5
Дуплекс 3+1 в Кестеле Рады Вам представить меблированный дуплекс 3+1 в уютном жилом к…
€264,000
Рекомендовать
Дуплекс
Каракокали, Турция
Выставлена на продажу квартира-пентхаус в районе Оба - Алания.Планировка квартиры 2+1, общая…
€175,000
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Аланья, Турция
5
1
230 м²
2
€600,000
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Алания, Турция
4
1
126 м²
5
Новый комплекс в Каргыджаке C огромным удовольствием представляем Вам новый комплекс со соб…
€409,000
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Аланья, Турция
5
1
212 м²
4
Новый комплекс вилл в Тепе Представляем Вашему вниманию новый комплекс вилл строительство к…
€390,000
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Аланья, Турция
4
1
128 м²
5
Новый комплекс вилл в Тепе Представляем Вашему вниманию новый комплекс вилл строительство к…
€310,000
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