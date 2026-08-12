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Дома в Турции

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2 452 объекта найдено
Дуплекс 2 комнаты в Kepez, Турция
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Дуплекс 2 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 1/4
Новый жилой комплекс в Анталии — стильные лофты, квартиры с садами и собственными бассейнами…
$63,340
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Дуплекс 3 комнаты в Фетхие, Турция
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Дуплекс 3 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 2/4
Симфония природы и современности: Ваш двухэтажный рай в Фетхие Представьте себе место, гд…
$571,996
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Вилла 5 комнат в Олюдениз, Турция
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Вилла 5 комнат
Олюдениз, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Новая вилла премиум-класса в одном из самых живописных районов Фетхие — идеальное сочетание …
$500,000
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Дуплекс 3 комнаты в Серик, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 2/3
Стильные квартиры в жилом комплексе рядом с гольф-полями в Белеке, Анталия Квартиры располож…
$188,204
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Вилла 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Вилла 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла 3+1 в Каргыджаке, Алания | Частный бассейн, Панорамный вид на море Предла…
$334,058
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Alanya-home
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Вилла 6 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 6 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Роскошная вилла 5+1 с панорамным видом на море в Каргыджаке, Алания Предлагается к продаж…
$529,885
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Alanya-home
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Вилла в Бодрум, Турция
Вилла
Бодрум, Турция
$1,16 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Исхаклы, Турция
Вилла
Исхаклы, Турция
$195,382
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 6 комнат в Narlidere, Турция
Вилла 6 комнат
Narlidere, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 570 м²
Этаж 1/3
Вилла с большим садом и бассейном в проекте в Нарлыдере, Измир Нарлыдере – это прибрежный ра…
$1,78 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Cankaya, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Современные квартиры с 1–3 спальнями и крытой парковкой в Анкаре, Чанкая Анкара – столица Ту…
$198,595
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Дуплекс 3 комнаты в Малтепе, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Малтепе, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 123 м²
Количество этажей 5
Квартиры у побережья и торгового центра в центре района Малтепе, Стамбул Район Малтепе, расп…
$345,233
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Вилла 7 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 7 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 625 м²
Отдельностоящая дизайнерская смарт-вилла с бассейном и садом в Каргыджаке, Алания Каргыджак …
$1,91 млн
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Вилла 5 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 5 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 407 м²
Отдельные виллы в Бодруме с частными бассейнами и садами с видом на пристань Ялыкавак Роскош…
$2,28 млн
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Дом в Каргыджак, Турция
Дом
Каргыджак, Турция
$1,21 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 6 комнат в Муратпаша, Турция
Дом 6 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 353 м²
Меблированная вилла рядом с пляжем и инфраструктурой в Каргыджаке, Алания Алания – одно один…
$443,491
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Дуплекс 7 комнат в Караджабей, Турция
Дуплекс 7 комнат
Караджабей, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 193 м²
Этаж 3/3
Квартиры с видом на море в комплексе с бассейном в Бурсе, Караджабей Эти квартиры расположен…
$324,449
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Вилла 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Вилла 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продаётся вилла 3+1 в Аланье, Каргыджак Предлагается к продаже просторная двухуровневая в…
$369,480
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Вилла 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Вилла 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Вилла с собственным бассейном в охраняемом комплексе с видом на море Район Каргыджак — Jasm…
$346,725
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Вилла 5 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 5 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Вилла 4+1 с частным бассейном на продажу в Каргыджаке, Аланья Предлагается к продаже прос…
$496,488
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Вилла 5 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 5 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Этаж 2
Для гражданства Что вы получаете: Просторная вилла планировки 4+1 с общей площадью 280 м², …
$809,757
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Дом 5 комнат в Менёмен, Турция
Дом 5 комнат
Менёмен, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж 1/2
Виллы с 4 спальнями на продажу в Измире, Менемен, Виллакент Виллакент в Менемене – один из б…
$471,086
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Вилла в Citlik, Турция
Вилла
Citlik, Турция
Площадь 25 м²
$69,76 млн
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Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Coastline Gardens
$926,281
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Вилла 4 комнаты в , Турция
Вилла 4 комнаты
, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
$12,50 млн
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Дуплекс 5 комнат в Бююкчекмедже, Турция
Дуплекс 5 комнат
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 383 м²
Количество этажей 9
Современные квартиры с видом на море и бассейном в Бююкчекмедже, рядом с яхт-мариной Эти эле…
$1,80 млн
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Дом 6 комнат в Нилюфер, Турция
Дом 6 комнат
Нилюфер, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 272 м²
Этаж 1/3
«Умная» вилла с отдельным садом и парковкой в Бурсе, Нилюфер Вилла находится в микрорайоне Д…
$372,943
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Дуплекс 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Квартиры на продажу в современном проекте в районе Муратпаша, Анталия Район Мемуревлери в Му…
$266,718
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Вилла 11 комнат в Sur, Турция
Вилла 11 комнат
Sur, Турция
Число комнат 11
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
$20,85 млн
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Вилла 8 комнат в Мезитли, Турция
Вилла 8 комнат
Мезитли, Турция
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Этаж 4/4
$25,58 млн
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Дом 4 комнаты в Кушадасы, Турция
Дом 4 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Этаж 1/2
Отдельные и сдвоенные виллы с видом на море в пешей доступности от повседневных удобств в Ай…
$345,233
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