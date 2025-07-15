  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Сарыер
  4. Жилой комплекс Квартиры ПРЕМИУМ КЛАССА в центре Стамбула в комплексе Avrupa Saklı Vadi.

Жилой комплекс Квартиры ПРЕМИУМ КЛАССА в центре Стамбула в комплексе Avrupa Saklı Vadi.

Сарыер, Турция
от
$1,20 млн
BTC
14.2737611
ETH
748.1488460
USDT
1 186 421.4069969
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
9
ID: 27493
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 26.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Сарыер

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Элитный инвестиционный проект, расположенный в Маслаке (Maslak), центре бизнеса и жизни Стамбула. С одной стороны проекта находится Белградский лес, а с другой - торговый центр «Vadi Istanbul», который подчёркивает все возможности города от шопинга до развлечений.

Рядом есть с метро, также легко добраться до автомагистралей и мостов, в близи с различными больницами, учебными заведениями, торговыми центрами, ресторанами, кафе и парками.

Этот комплекс будет радовать инвесторов своими офисами и квартирами, а также будет принимать гостей самым лучшим образом благодаря своему апарт-отелю.

Площадь застройки составляет 23.842 м2, комплекс состоит из 3 блоков 227 квартир, различной планировки от 1+1 до 3+1, площадью от 79 м2 до 267 м2, а также 2 блоков апарт-отелей и 1 офисного блока.

Окончание строительства: сдан


Инфраструктура:

  • Детская площадка
  • Закрытый бассейн
  • Турецкая баня и сауна
  • Фитнес-центр
  • Камера видеонаблюдения и гараж
  • Круглосуточная охрана с камерами для
  • Кондиционер
  • Баскетбольная площадка
  • Кафе
  • Консьерж
  • Сухая чистка
  • Генератор
  • парикмахер
  • Ландшафтный дизайн
  • Многофункциональный зал
  • Уличный бассейн
  • Частный сад
  • Прием
  • Ворота безопасности
  • Система умного дома
  • Супермаркет


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Сарыер, Турция

Вы просматриваете
