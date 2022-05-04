Квартира в новостройке Taksim 360

Taksim 360 — это уникальный жилой проект, предлагающий редкую возможность жить в самом сердце Стамбула, рядом с площадью Таксим. Проект гармонично сочетает историческую атмосферу района Бейоглу с современной архитектурой и высоким уровнем комфорта. Благодаря расположению всего в нескольких минутах от станции метро и автобусных остановок на площади Таксим, комплекс обеспечивает максимальное удобство городской жизни.

Этот премиальный комплекс включает собственную торговую улицу, круглосуточную охрану, контролируемый главный вход и частный подземный паркинг. В проекте представлены квартиры различных планировок: 1+1, 2+1 и 3+1.

Преимущества проекта Taksim 360