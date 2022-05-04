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Квартира в новостройке Taksim 360

Бейоглу, Турция
Цена по запросу
;
22
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ID: 38235
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 18.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Бейоглу
  • Адрес
    площадь Таксим
  • Метро
    Taksim (~ 400 м)

О комплексе

Taksim 360 — это уникальный жилой проект, предлагающий редкую возможность жить в самом сердце Стамбула, рядом с площадью Таксим. Проект гармонично сочетает историческую атмосферу района Бейоглу с современной архитектурой и высоким уровнем комфорта. Благодаря расположению всего в нескольких минутах от станции метро и автобусных остановок на площади Таксим, комплекс обеспечивает максимальное удобство городской жизни.

Этот премиальный комплекс включает собственную торговую улицу, круглосуточную охрану, контролируемый главный вход и частный подземный паркинг. В проекте представлены квартиры различных планировок: 1+1, 2+1 и 3+1.

Преимущества проекта Taksim 360

  • Престижное расположение — в самом центре района Бейоглу, рядом с площадью Таксим.

  • Историческая атмосфера — уникальное сочетание исторического наследия и современной архитектуры.

  • Отличная транспортная доступность — в пешей доступности станции метро и автобусные остановки.

  • Высокий уровень безопасности — круглосуточная охрана и контролируемый вход на территорию комплекса.

  • Развитая инфраструктура — собственная торговая улица с магазинами и объектами сервиса.

  • Разнообразие планировок — квартиры форматов 1+1, 2+1 и 3+1.

  • Частный подземный паркинг — удобные и безопасные парковочные места для жителей.

  • Высокий инвестиционный потенциал — привлекательный проект для инвесторов на динамично развивающемся рынке недвижимости Стамбула.

  • Гибкая ценовая политика — широкий выбор вариантов в различных ценовых категориях.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Бейоглу, Турция
Образование
Здравоохранение

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке Taksim 360
Бейоглу, Турция
Цена по запросу
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