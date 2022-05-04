Квартира в новостройке Taksim 360

Taksim 360 — это уникальный жилой проект, предлагающий редкую возможность жить в самом сердце Стамбула, рядом с площадью Таксим. Проект гармонично сочетает историческую атмосферу района Бейоглу с современной архитектурой и высоким уровнем комфорта. Благодаря расположению всего в нескольких минутах от станции метро и автобусных остановок на площади Таксим, комплекс обеспечивает максимальное удобство городской жизни.
Этот премиальный комплекс включает собственную торговую улицу, круглосуточную охрану, контролируемый главный вход и частный подземный паркинг. В проекте представлены квартиры различных планировок: 1+1, 2+1 и 3+1.
Преимущества проекта Taksim 360
Престижное расположение — в самом центре района Бейоглу, рядом с площадью Таксим.
Историческая атмосфера — уникальное сочетание исторического наследия и современной архитектуры.
Отличная транспортная доступность — в пешей доступности станции метро и автобусные остановки.
Высокий уровень безопасности — круглосуточная охрана и контролируемый вход на территорию комплекса.
Развитая инфраструктура — собственная торговая улица с магазинами и объектами сервиса.
Разнообразие планировок — квартиры форматов 1+1, 2+1 и 3+1.
Частный подземный паркинг — удобные и безопасные парковочные места для жителей.
Высокий инвестиционный потенциал — привлекательный проект для инвесторов на динамично развивающемся рынке недвижимости Стамбула.
Гибкая ценовая политика — широкий выбор вариантов в различных ценовых категориях.