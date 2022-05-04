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Квартира в новостройке Antpera

Adile Nasit Sokak, Турция
Цена по запросу
;
9
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ID: 38164
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 06.07.2026

Местонахождение

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  • Адрес
    Adile Nasit Sokak
  • Метро
    Soğanlık (~ 500 м)

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Antpera Info — это современный жилой проект в развивающемся районе Стамбула, сочетающий современную архитектуру, удобное расположение и комфортную городскую жизнь.

Проект Antpera Info предлагает квартиры форматов 1+1 и 2+1, общественные удобства, зеленые зоны и высокий инвестиционный потенциал, обеспечивающий долгосрочную ценность недвижимости в Стамбуле.

Основные преимущества:

  1. Современный архитектурный дизайн.

  2. Расположение в активно развивающемся районе Стамбула.

  3. Удобное сообщение с метро, автомагистралями и общественным транспортом.

  4. Квартиры форматов 1+1 и 2+1.

  5. Бассейн и фитнес-центр.

  6. Озелененные территории и прогулочные зоны.

  7. Круглосуточная охрана и контролируемый доступ.

  8. Подземная парковка.

  9. Близость к школам, больницам и торговым центрам.

  10. Высокий спрос на аренду и отличные инвестиционные перспективы.

Стратегическое расположение в Аташехире, азиатская часть Стамбула

Antpera Info — это современный жилой комплекс, расположенный в быстро развивающемся районе Аташехир на азиатской стороне Стамбула. Этот район стал одним из важнейших жилых и деловых центров города благодаря грамотному городскому планированию, развитию инфраструктуры и близости к основным транспортным магистралям.

Жители комплекса получают удобный доступ к линиям метро, автомагистралям, торговым центрам, школам и медицинским учреждениям, наслаждаясь при этом комфортной жизнью в динамичном городском сообществе. Такое расположение делает Antpera Info привлекательным как для постоянного проживания, так и для долгосрочных инвестиций.

Продуманный дизайн и комфортные жилые пространства

Проект Antpera Info предлагает широкий выбор квартир 1+1 и 2+1, спроектированных с максимальным использованием пространства, естественного освещения и комфорта. Каждая квартира отличается современной архитектурой, функциональной планировкой и высококачественной отделкой, что обеспечивает высокий уровень повседневного комфорта и повышает будущую стоимость недвижимости.

На территории комплекса предусмотрены многочисленные удобства для жителей:

  • благоустроенные зеленые зоны;

  • прогулочные дорожки;

  • плавательный бассейн;

  • фитнес-центр;

  • круглосуточная охрана;

  • подземная парковка.

Все это создает безопасную, комфортную и полностью самодостаточную жилую среду.

Инвестиционная привлекательность и высокий рыночный потенциал

Antpera Info представляет собой привлекательную возможность для инвесторов благодаря устойчивому спросу на жилую недвижимость в Стамбуле и активному развитию района Аташехир.

Инвестиционные преимущества:

  • расположение в быстрорастущем районе с отличной транспортной доступностью;

  • разнообразие планировок, подходящих для разных категорий покупателей;

  • высокий спрос на аренду в активно развивающемся районе;

  • современные общественные удобства, способствующие долгосрочной аренде;

  • близость к транспортной инфраструктуре, образовательным и медицинским учреждениям;

  • привлекательность как для покупателей, приобретающих жилье для собственного проживания, так и для инвесторов, ориентированных на сдачу недвижимости в аренду.

Местонахождение на карте

Adile Nasit Sokak, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке Antpera
Adile Nasit Sokak, Турция
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