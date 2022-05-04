Квартира в новостройке Antpera

Antpera Info — это современный жилой проект в развивающемся районе Стамбула, сочетающий современную архитектуру, удобное расположение и комфортную городскую жизнь.

Проект Antpera Info предлагает квартиры форматов 1+1 и 2+1, общественные удобства, зеленые зоны и высокий инвестиционный потенциал, обеспечивающий долгосрочную ценность недвижимости в Стамбуле.

Основные преимущества:

Современный архитектурный дизайн. Расположение в активно развивающемся районе Стамбула. Удобное сообщение с метро, автомагистралями и общественным транспортом. Квартиры форматов 1+1 и 2+1. Бассейн и фитнес-центр. Озелененные территории и прогулочные зоны. Круглосуточная охрана и контролируемый доступ. Подземная парковка. Близость к школам, больницам и торговым центрам. Высокий спрос на аренду и отличные инвестиционные перспективы.

Стратегическое расположение в Аташехире, азиатская часть Стамбула

Antpera Info — это современный жилой комплекс, расположенный в быстро развивающемся районе Аташехир на азиатской стороне Стамбула. Этот район стал одним из важнейших жилых и деловых центров города благодаря грамотному городскому планированию, развитию инфраструктуры и близости к основным транспортным магистралям.

Жители комплекса получают удобный доступ к линиям метро, автомагистралям, торговым центрам, школам и медицинским учреждениям, наслаждаясь при этом комфортной жизнью в динамичном городском сообществе. Такое расположение делает Antpera Info привлекательным как для постоянного проживания, так и для долгосрочных инвестиций.

Продуманный дизайн и комфортные жилые пространства

Проект Antpera Info предлагает широкий выбор квартир 1+1 и 2+1, спроектированных с максимальным использованием пространства, естественного освещения и комфорта. Каждая квартира отличается современной архитектурой, функциональной планировкой и высококачественной отделкой, что обеспечивает высокий уровень повседневного комфорта и повышает будущую стоимость недвижимости.

На территории комплекса предусмотрены многочисленные удобства для жителей:

благоустроенные зеленые зоны;

прогулочные дорожки;

плавательный бассейн;

фитнес-центр;

круглосуточная охрана;

подземная парковка.

Все это создает безопасную, комфортную и полностью самодостаточную жилую среду.

Инвестиционная привлекательность и высокий рыночный потенциал

Antpera Info представляет собой привлекательную возможность для инвесторов благодаря устойчивому спросу на жилую недвижимость в Стамбуле и активному развитию района Аташехир.

Инвестиционные преимущества: