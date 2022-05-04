Квартира в новостройке Antpera

Antpera Info — это современный жилой проект в развивающемся районе Стамбула, сочетающий современную архитектуру, удобное расположение и комфортную городскую жизнь.
Проект Antpera Info предлагает квартиры форматов 1+1 и 2+1, общественные удобства, зеленые зоны и высокий инвестиционный потенциал, обеспечивающий долгосрочную ценность недвижимости в Стамбуле.
Основные преимущества:
Современный архитектурный дизайн.
Расположение в активно развивающемся районе Стамбула.
Удобное сообщение с метро, автомагистралями и общественным транспортом.
Квартиры форматов 1+1 и 2+1.
Бассейн и фитнес-центр.
Озелененные территории и прогулочные зоны.
Круглосуточная охрана и контролируемый доступ.
Подземная парковка.
Близость к школам, больницам и торговым центрам.
Высокий спрос на аренду и отличные инвестиционные перспективы.
Стратегическое расположение в Аташехире, азиатская часть Стамбула
Antpera Info — это современный жилой комплекс, расположенный в быстро развивающемся районе Аташехир на азиатской стороне Стамбула. Этот район стал одним из важнейших жилых и деловых центров города благодаря грамотному городскому планированию, развитию инфраструктуры и близости к основным транспортным магистралям.
Жители комплекса получают удобный доступ к линиям метро, автомагистралям, торговым центрам, школам и медицинским учреждениям, наслаждаясь при этом комфортной жизнью в динамичном городском сообществе. Такое расположение делает Antpera Info привлекательным как для постоянного проживания, так и для долгосрочных инвестиций.
Продуманный дизайн и комфортные жилые пространства
Проект Antpera Info предлагает широкий выбор квартир 1+1 и 2+1, спроектированных с максимальным использованием пространства, естественного освещения и комфорта. Каждая квартира отличается современной архитектурой, функциональной планировкой и высококачественной отделкой, что обеспечивает высокий уровень повседневного комфорта и повышает будущую стоимость недвижимости.
На территории комплекса предусмотрены многочисленные удобства для жителей:
благоустроенные зеленые зоны;
прогулочные дорожки;
плавательный бассейн;
фитнес-центр;
круглосуточная охрана;
подземная парковка.
Все это создает безопасную, комфортную и полностью самодостаточную жилую среду.
Инвестиционная привлекательность и высокий рыночный потенциал
Antpera Info представляет собой привлекательную возможность для инвесторов благодаря устойчивому спросу на жилую недвижимость в Стамбуле и активному развитию района Аташехир.
Инвестиционные преимущества:
расположение в быстрорастущем районе с отличной транспортной доступностью;
разнообразие планировок, подходящих для разных категорий покупателей;
высокий спрос на аренду в активно развивающемся районе;
современные общественные удобства, способствующие долгосрочной аренде;
близость к транспортной инфраструктуре, образовательным и медицинским учреждениям;
привлекательность как для покупателей, приобретающих жилье для собственного проживания, так и для инвесторов, ориентированных на сдачу недвижимости в аренду.