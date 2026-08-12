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Магазины в Турции

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90 объектов найдено
Магазин 77 м² в Ризе, Турция
Магазин 77 м²
Ризе, Турция
Площадь 77 м²
Этаж 1
$4,01 млн
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Магазин 186 м² в Sur, Турция
Магазин 186 м²
Sur, Турция
Площадь 186 м²
$57,30 млн
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Магазин 140 м² в Tepebasi, Турция
Магазин 140 м²
Tepebasi, Турция
Площадь 140 м²
$2,03 млн
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TekceTekce
Магазин 300 м² в Муратпаша, Турция
Магазин 300 м²
Муратпаша, Турция
Площадь 300 м²
Новые квартиры в центре Аланьи, Анталия Аланья уже много лет является элитным районом с бирю…
$1,14 млн
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Магазин 350 м² в Енишехир, Турция
Магазин 350 м²
Енишехир, Турция
Площадь 350 м²
Количество этажей 5
Магазин с высоким арендным доходом на продажу в Мерсине Мерсин — один из крупнейших портовых…
$681,228
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Магазин 308 м² в Акдениз, Турция
Магазин 308 м²
Акдениз, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 308 м²
$16,28 млн
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Магазин 227 м² в Муратпаша, Турция
Магазин 227 м²
Муратпаша, Турция
Площадь 227 м²
Коммерческяа недвижимость на продажу в центре Аланьи Аланья — это не только популярный курор…
$937,891
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Магазин 87 м² в Бейоглу, Турция
Магазин 87 м²
Бейоглу, Турция
Площадь 87 м²
Количество этажей 9
Просторные магазины на главной улице в Бейоглу Предлагаемые магазины находятся в районе Бейо…
$429,520
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Магазин 44 м² в Фетхие, Турция
Магазин 44 м²
Фетхие, Турция
Площадь 44 м²
Количество этажей 2
Магазин с высоким потенциалом прибыли в оживленном месте района Чалыш в Фетхие Чалыш – один …
$290,965
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Магазин 1 200 м² в Эюп, Турция
Магазин 1 200 м²
Эюп, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 12
Магазины возле главной дороги в Алибейкёй, Эюпсултан, Стамбул Магазины расположены в районе …
$1,20 млн
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Магазин 900 м² в Кестель, Турция
Магазин 900 м²
Кестель, Турция
Площадь 900 м²
Просторный магазин с гарантированной арендой на берегу моря в Аланье Кестель — один из совре…
$2,58 млн
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Магазин 5 м² в Etimesgut, Турция
Магазин 5 м²
Etimesgut, Турция
Площадь 5 м²
Количество этажей 18
Коммерческая недвижимость с высоким доходом от аренды в Анкаре, Этимесгут Коммерческая недви…
$31,675
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Магазин 2 м² в Мезитли, Турция
Магазин 2 м²
Мезитли, Турция
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 2 м²
Этаж 1
$162,77 млн
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Магазин 108 м² в Эсеньюрт, Турция
Магазин 108 м²
Эсеньюрт, Турция
Площадь 108 м²
Количество этажей 20
Магазины на продажу в выгодном месте в районе Эсеньюрт в Стамбуле Готовые к использованию ко…
$199,750
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Магазин 1 502 м² в Кагытхане, Турция
Магазин 1 502 м²
Кагытхане, Турция
Площадь 1 502 м²
Количество этажей 13
Магазин в выгодном месте в Кягытхане, Стамбул Предлагаемый на продажу магазин в Кягытхане, С…
$12,59 млн
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Магазин 500 м² в Алтынова, Турция
Магазин 500 м²
Алтынова, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 500 м²
Этаж 1/3
Офисы и магазины в деловом центре с видом на главную дорогу в Ялове Ялова пользуется популяр…
$805,927
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Магазин 220 м² в Odunpazari, Турция
Магазин 220 м²
Odunpazari, Турция
Площадь 220 м²
$3,78 млн
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Магазин 225 м² в Odunpazari, Турция
Магазин 225 м²
Odunpazari, Турция
Площадь 225 м²
$4,24 млн
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Магазин 87 м² в Башакшехир, Турция
Магазин 87 м²
Башакшехир, Турция
Площадь 87 м²
Новые магазины на главной дороге в Стамбуле, Башакшехир, для инвестиций Башакшехир – это раз…
$360,243
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Магазин 90 м² в Эсеньюрт, Турция
Магазин 90 м²
Эсеньюрт, Турция
Площадь 90 м²
Готовые магазины на продажу в Эсеньюрте, Стамбул Магазины в Стамбуле расположены в районе Эс…
$749,351
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Магазин 200 м² в Kepez, Турция
Магазин 200 м²
Kepez, Турция
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Магазины на оживленной центральной улице в Кепезе, Анталия Кепез – один из самых быстрорасту…
$737,805
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Магазин 800 м² в Odunpazari, Турция
Магазин 800 м²
Odunpazari, Турция
Площадь 800 м²
$6,37 млн
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Магазин 339 м² в Серик, Турция
Магазин 339 м²
Серик, Турция
Площадь 339 м²
$14,53 млн
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Магазин 1 м² в Kayapinar, Турция
Магазин 1 м²
Kayapinar, Турция
Площадь 1 м²
$34,30 млн
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Магазин 579 м² в Kepez, Турция
Магазин 579 м²
Kepez, Турция
Площадь 579 м²
Инвестиционные магазины с высоким арендным потенциалом в Анталии, Кепез Проект расположен в …
$823,247
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Магазин 291 м² в Чекмекёй, Турция
Магазин 291 м²
Чекмекёй, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 291 м²
Количество этажей 1
Магазин в Стамбуле в районе Чекмекёй с потенциалом высокого дохода Чекмекёй — это спокойный …
$1,05 млн
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Магазин 248 м² в Cicek Caddesi, Турция
Магазин 248 м²
Cicek Caddesi, Турция
Площадь 248 м²
$21,86 млн
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Магазин 175 м² в Tepebasi, Турция
Магазин 175 м²
Tepebasi, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 175 м²
$13,95 млн
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Магазин 137 м² в Efeler, Турция
Магазин 137 м²
Efeler, Турция
Площадь 137 м²
$1,08 млн
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Магазин 84 м² в Bayrakli, Турция
Магазин 84 м²
Bayrakli, Турция
Площадь 84 м²
Этаж 1/47
Коммерческая недвижимость с арендаторами в Измире, Байраклы Коммерческая недвижимость в Изми…
$885,615
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