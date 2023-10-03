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Магазины в Турции

Мраморноморский регион
18
Стамбул
17
Анкара
9
Средиземноморский регион
9
Центральная Анатолия
9
Анталья
8
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40 объектов найдено
Магазин 2 комнаты с лифтом, с кондиционером, с гаражом в Мраморноморский регион, Турция
Магазин 2 комнаты с лифтом, с кондиционером, с гаражом
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 9
Магазин находится в Чишли Стамбуле, очень популярен среди туристов, особенно среди арабских …
€286,261
Магазин 1 спальня с кондиционером, с парковка в Анталья, Турция
Магазин 1 спальня с кондиционером, с парковка
Анталья, Турция
Комнаты 1
Площадь 144 м²
Рабочее Место Рядом с Новой Государственной Больницей в Vista Concept в Анталии Коньяалты Эт…
€552,000
Магазин с парковка, с c ремонтом в Бююкчекмедже, Турция
Магазин с парковка, с c ремонтом
Бююкчекмедже, Турция
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Магазины в Торговом Центре в Стамбуле, Бююкчекмедже. Коммерческая недвижимость расположена в…
€1,06 млн
Магазин с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Мраморноморский регион, Турция
Магазин с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 249 м²
Количество этажей 14
Магазины и Хоум-Офисы в Стамбуле Рядом с Метро. Коммерческая недвижимость на продажу в Стамб…
€1,98 млн
Магазин с парковка, с c ремонтом в Yenimahalle, Турция
Магазин с парковка, с c ремонтом
Yenimahalle, Турция
Площадь 55 м²
Количество этажей 9
Новые Магазины в Престижном Районе Анкары, Енимахалле Магазины для продажи расположены в сто…
€134,000
Магазин с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Bueyuekkumluca, Турция
Магазин с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Bueyuekkumluca, Турция
Площадь 330 м²
Этаж 1/3
Просторное Коммерческое Помещение в Торговом Центре с Высокой Доходностью от Аренды в Антали…
€230,000
Магазин с видом на море, с парковка, с c ремонтом в Бейликдюзю, Турция
Магазин с видом на море, с парковка, с c ремонтом
Бейликдюзю, Турция
Площадь 80 м²
Магазины с Гарантией Дохода от Аренды в Стамбуле для Инвестиций. Эксклюзивные магазины в Эсе…
€426,000
Магазин с парковка, с c ремонтом в Мраморноморский регион, Турция
Магазин с парковка, с c ремонтом
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 100 м²
Количество этажей 9
Коммерческая Недвижимость в Бейликдюзю, Стамбул, с Арендаторами. Коммерческая недвижимость р…
€380,000
Магазин с видом на море, с парковка, с c ремонтом в Мраморноморский регион, Турция
Магазин с видом на море, с парковка, с c ремонтом
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 79 м²
Коммерческая Недвижимость в Стамбуле с Готовым Тапу. Коммерческие помещения в районе Эсеньюр…
€489,000
Магазин с парковка, с c ремонтом в Dolayli, Турция
Магазин с парковка, с c ремонтом
Dolayli, Турция
Площадь 356 м²
Рентабельная Коммерческая Недвижимость в Турции в Трабзоне. Коммерческая недвижимость с инве…
€260,000
Магазин с видом на море, с парковка, с c ремонтом в Cinarli, Турция
Магазин с видом на море, с парковка, с c ремонтом
Cinarli, Турция
Площадь 359 м²
Количество этажей 3
Магазины в Удачном Месте в Трабзоне, Пелитли с Высоким Инвестиционным Потенциалом Магазины н…
€183,000
Магазин с парковка, с c ремонтом в Мраморноморский регион, Турция
Магазин с парковка, с c ремонтом
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 160 м²
Количество этажей 13
Инвестиционный Магазин в Эсеньюрте Рядом со Всеми Объектами. Коммерческая недвижимость с инв…
€315,000
Магазин с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Мраморноморский регион, Турция
Магазин с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 145 м²
Количество этажей 4
Коммерческие Помещения в Удачном Месте Района Кадыкёй. Коммерческая недвижимость в Стамбуле …
€739,000
Магазин с парковка, с c ремонтом в Гюнгёрен, Турция
Магазин с парковка, с c ремонтом
Гюнгёрен, Турция
Площадь 20 м²
Количество этажей 4
Магазины в Стамбуле Рядом с Морем и Остановками в Мертер. Магазины в Стамбуле находятся в ша…
€450,000
Магазин с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Магазин с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Площадь 109 м²
Этаж 1/1
Новая Коммерческая Недвижимость, Подходящая для Получения Гражданства, в Анкаре, Чанкая Новы…
€267,000
Магазин с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Анталья, Турция
Магазин с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Анталья, Турция
Площадь 145 м²
Количество этажей 7
Новое Коммерческое Помещение, Подходящее для Подачи на Гражданство, в Анталии, Муратпаша, Ал…
€625,000
Магазин с кондиционером, с видом на море в Bogazici, Турция
Магазин с кондиционером, с видом на море
Bogazici, Турция
Площадь 25 м²
Магазины Рядом с Аэропортом в Адабюкю, Бодрум Предлагаемые на продажу магазины расположены в…
€207,000
Магазин с парковка, с c ремонтом в Hacilar, Турция
Магазин с парковка, с c ремонтом
Hacilar, Турция
Площадь 310 м²
Количество этажей 4
Новая Коммерческая Недвижимость в Бутик-Проекте в Инджеке, Анкара Новый магазин расположен в…
€211,000
Магазин с парковка, с c ремонтом в Kusunlar, Турция
Магазин с парковка, с c ремонтом
Kusunlar, Турция
Площадь 70 м²
Новые Коммерческие Помещения в Элитном Жилом Комплексе в Мамаке, Анкара Новая коммерческая н…
€369,000
Магазин с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Магазин с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Новая Коммерческая Недвижимость в Элитном Проекте в Анкаре, Бейтепе Коммерческая недвижимост…
€1,04 млн
Магазин с парковка, с c ремонтом в Анкара, Турция
Магазин с парковка, с c ремонтом
Анкара, Турция
Площадь 500 м²
Коммерческая Недвижимость для Инвестиций в Центре Анкары, Алтындаг Алтындаг – один из центра…
€739,000
Магазин с центральным отоплением, с парковка, с c ремонтом в Бейоглу, Турция
Магазин с центральным отоплением, с парковка, с c ремонтом
Бейоглу, Турция
Площадь 87 м²
Количество этажей 9
Коммерческая Недвижимость для Инвестиций в Стамбуле, Бейоглу. Коммерческая недвижимость расп…
€682,000
Магазин с парковка, с c ремонтом в Мраморноморский регион, Турция
Магазин с парковка, с c ремонтом
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 87 м²
Коммерческие Помещения в Смешанном Проекте в Стамбуле. Коммерческая недвижимость с высоким п…
€322,000
Магазин с парковка в Etimesgut, Турция
Магазин с парковка
Etimesgut, Турция
Площадь 224 м²
Количество этажей 2
Магазины для Инвестиций в Выгодном Месте в Комплексе в Анкаре, Этимесгут Современные магазин…
€344,000
Магазин с парковка, с c ремонтом в Etimesgut, Турция
Магазин с парковка, с c ремонтом
Etimesgut, Турция
Площадь 370 м²
Количество этажей 4
Просторные Магазины в Престижном Районе Анкары, Этимесгут Стильно оформленные магазины в Анк…
€336,000
Магазин 2 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Мерсин, Турция
Магазин 2 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Мерсин, Турция
Комнаты 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Инвестиционный Магазин с Парковкой на 8 Автомобилей в Эрдемли, Мерсин Магазин находится в Ме…
€335,000
Магазин с парковка, с c ремонтом в Кючюкчекмедже, Турция
Магазин с парковка, с c ремонтом
Кючюкчекмедже, Турция
Площадь 220 м²
Магазин с Арендатором Рядом с Метро в Стамбуле, Багджылар. Инвестиционный магазин в Стамбуле…
€1,24 млн
Магазин с парковка, с c ремонтом в Pursaklar, Турция
Магазин с парковка, с c ремонтом
Pursaklar, Турция
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Просторные Коммерческие Помещения Рядом с Государственной Больницей в Пурсакларе, Анкара Ком…
€169,000
Магазин с парковка, с c ремонтом в Кагытхане, Турция
Магазин с парковка, с c ремонтом
Кагытхане, Турция
Площадь 65 м²
Количество этажей 14
Коммерческая Недвижимость в Развивающемся Районе Стамбула. Коммерческая недвижимость располо…
€229,000
Магазин с центральным отоплением, с парковка в Кагытхане, Турция
Магазин с центральным отоплением, с парковка
Кагытхане, Турция
Площадь 62 м²
Количество этажей 11
Магазины для Инвестиций в Стамбуле, Кягытхане. Магазины в Стамбуле находятся в развивающемся…
€467,000

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