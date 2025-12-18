Жилой комплекс Pre-Launch! Апартаменты в комплексе Avrupa Residence Oryapark.

Гражданство Турции за инвестиции в недвижимость!
Avrupa Residence Oryapark от ведущего застройщака Стамбула Artaş İnşaat Group - современный формат жизни, инвестиции и бизнес в одном комплексе.
Pre-Launch!
Мы уже принимаем бронь!
Покупайте апартаменты по самым низким ценам - до начала официального старта продаж!
Проект расположен в районе Умрание, в нескольких минутах от Финансового центра Стамбула, а также торговых центров, международных школ, больниц и бизнес-центров, что делает Avrupa Residence Oryapark идеальным выбором как для семей, так и для профессионалов.
Рядом шоссе Шиле обеспечивает быстрый доступ к ключевым деловым и жилым районам, таким как Аташехир, Кадыкёй и Ускюдар, кроме того в нескольких минутах находится линия метро M5 Ускюдар–Умрание–Чекмекёй, что обеспечивает жителям удобный доступ в любую точку города.
Проект расположенный на площади 8.980 м2, комплекс состоит из 2-х блоков, высотой в 21 и 31 этаж, всего 317 квартиры планировкой от 1+1 и 2+1.
Все квартиры сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества из материалов премиального уровня.
Окончание строительства: 4-й квартал 2026 гола.
Инфраструктура:
Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.