Жилой комплекс Pre-Launch! Апартаменты в комплексе Avrupa Residence Oryapark.

Гражданство Турции за инвестиции в недвижимость!

Avrupa Residence Oryapark от ведущего застройщака Стамбула Artaş İnşaat Group - современный формат жизни, инвестиции и бизнес в одном комплексе.

Pre-Launch!

Мы уже принимаем бронь!

Покупайте апартаменты по самым низким ценам - до начала официального старта продаж!

Квартиры 1+1 от 340.000 USD

Квартиры 2+1 от 456.000 USD

Пакет квартир 1+1 & 1+1 - 646.000 USD

Проект расположен в районе Умрание, в нескольких минутах от Финансового центра Стамбула, а также торговых центров, международных школ, больниц и бизнес-центров, что делает Avrupa Residence Oryapark идеальным выбором как для семей, так и для профессионалов.

Рядом шоссе Шиле обеспечивает быстрый доступ к ключевым деловым и жилым районам, таким как Аташехир, Кадыкёй и Ускюдар, кроме того в нескольких минутах находится линия метро M5 Ускюдар–Умрание–Чекмекёй, что обеспечивает жителям удобный доступ в любую точку города.

Проект расположенный на площади 8.980 м2, комплекс состоит из 2-х блоков, высотой в 21 и 31 этаж, всего 317 квартиры планировкой от 1+1 и 2+1.

Все квартиры сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества из материалов премиального уровня.

Окончание строительства: 4-й квартал 2026 гола.



Инфраструктура:

Прогулочные зоны

Зоны отдыха

Бассейн

Фитнес центр

Детская площадка

Магазины и Кафе

Крытая парковка

Охрана 24/7

