Жилой комплекс Pre-Launch! Апартаменты в комплексе Avrupa Residence Oryapark.

Умрание, Турция
от
$340,000
8
ID: 33089
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 18.12.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Умрание
  • Метро
    Yamanevler (~ 800 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Гражданство Турции за инвестиции в недвижимость!

Avrupa Residence Oryapark от ведущего застройщака Стамбула Artaş İnşaat Group - современный формат жизни, инвестиции и бизнес в одном комплексе.

Pre-Launch!
Мы уже принимаем бронь!
Покупайте апартаменты по самым низким ценам - до начала официального старта продаж!

  • Квартиры 1+1 от 340.000 USD
  • Квартиры 2+1 от 456.000 USD
  • Пакет квартир 1+1 & 1+1 - 646.000 USD

Проект расположен в районе Умрание, в нескольких минутах от Финансового центра Стамбула, а также торговых центров, международных школ, больниц и бизнес-центров, что делает Avrupa Residence Oryapark идеальным выбором как для семей, так и для профессионалов.

Рядом шоссе Шиле обеспечивает быстрый доступ к ключевым деловым и жилым районам, таким как Аташехир, Кадыкёй и Ускюдар, кроме того в нескольких минутах находится линия метро M5 Ускюдар–Умрание–Чекмекёй, что обеспечивает жителям удобный доступ в любую точку города.

Проект расположенный на площади 8.980 м2, комплекс состоит из 2-х блоков, высотой в 21 и 31 этаж, всего 317 квартиры планировкой от 1+1 и 2+1.

Все квартиры сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества из материалов премиального уровня.

Окончание строительства: 4-й квартал 2026 гола.


Инфраструктура:

  • Прогулочные зоны
  • Зоны отдыха
  • Бассейн
  • Фитнес центр
  • Детская площадка
  • Магазины и Кафе
  • Крытая парковка
  • Охрана 24/7

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Умрание, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

Задайте все интересующие вопросы
