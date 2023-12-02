Новостройки в Османгази, Турция

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Продажа новостроек в Osmangazi

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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, охраной и теннисным кортом недалеко от моря, Демитраш, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, охраной и теннисным кортом недалеко от моря, Демитраш, Турция
Osmangazi, Турция
от
€240,000
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает бассейнами для взрослых и детей, турецкой баней, сауной и массажным кабинетом, зоной барбекю и беседками, тренажерным залом, мини-клубом, теннисным кортом, парковкой, беспроводным интернетом, охраной. Окончание строительства - 30 ноября 2024 года. Особенности квартир Центральная спутниковая система Интернет Пластиковые окна с двойными стеклопакетами Стальная входная дверь Плиточный и мраморный пол Звуко- и теплоизоляция Кухонная мебель Гранитная столешница Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном экологичном районе. Море - 1,2 км Центр города Аланья - 23 км Ближайший аэропорт - 15 км Аэропорт Антальи - 159 км
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и полем для мини-гольфа, Димирташ, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и полем для мини-гольфа, Димирташ, Турция
Osmangazi, Турция
от
€155,100
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает крытыми и открытыми бассейнами для детей и взрослых, сауной и хамамом, кинотеатром, конференц-залом, детской площадкой и игровой комнатой, фитнес-залом, зоной отдыха и зоной барбекю, полем для мини-гольфа, зоной для занятий йогой, беседками. Окончание строительства - декабрь 2023 года. Особенности квартир Плиточный пол Кухонная мебель Гранитные столешница Двойные стеклопакеты Расположение и объекты поблизости Море - 2,5 км Центр города - 600 метров Аэропорт Газипаша - 24 км Больница - 27 км
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