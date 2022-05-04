Квартира в новостройке Ультра-роскошные резиденции на берегу моря в Ataköy Marina, Стамбул

Название комплекса:
Ataköy Marinada Residence
Полное название:
Ультра-роскошные резиденции на берегу моря в Ataköy Marina, Стамбул
Описание проекта:
Ataköy Marinada Residence — это ультра-роскошный жилой проект на первой береговой линии в районе Бакыркёй, предлагающий эксклюзивную недвижимость премиум-класса непосредственно на территории престижной Ataköy Marina. Проект включает всего 72 эксклюзивные резиденции, спроектированные известным архитектурным бюро Tabanlıoğlu Mimarlık, с панорамными видами на Мраморное море.
Ataköy Marinada Residence сочетает в себе высокий уровень комфорта, престижную прибрежную локацию и значительный инвестиционный потенциал на рынке элитной недвижимости Стамбула. Проект подходит для получения турецкого гражданства и вида на жительство на основании инвестиций в недвижимость, а также предлагает отличные возможности для аренды и перепродажи.
Преимущества проекта
• Прямое расположение в марине с великолепными видами на море и яхты
• Ограниченное количество резиденций для максимальной приватности
• Архитектура от всемирно известного бюро Tabanlıoğlu Mimarlık
• Современные системы «Умный дом»
• Сервис уровня пятизвёздочного отеля
• Крытый бассейн для круглогодичного использования
• Частная охраняемая парковка
• Зарядные станции для электромобилей
• Доступ к морскому такси
• Круглосуточная охрана и видеонаблюдение
Почему стоит инвестировать?
Ataköy Marinada Residence является одним из немногих ультра-роскошных проектов в марине Стамбула с высоким потенциалом долгосрочного роста стоимости. Уникальное расположение на берегу моря и ограниченное количество резиденций делают проект особенно привлекательным для состоятельных инвесторов и покупателей премиальной недвижимости.
Проект подходит для получения турецкого гражданства через инвестиции в недвижимость.
Проект также подходит для получения вида на жительство в Турции на основании владения недвижимостью.