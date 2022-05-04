Квартира в новостройке Ультра-роскошные резиденции на берегу моря в Ataköy Marina, Стамбул

🇷🇺 Русский

Название комплекса:

Ataköy Marinada Residence

Полное название:

Ультра-роскошные резиденции на берегу моря в Ataköy Marina, Стамбул

Описание проекта:

Ataköy Marinada Residence — это ультра-роскошный жилой проект на первой береговой линии в районе Бакыркёй, предлагающий эксклюзивную недвижимость премиум-класса непосредственно на территории престижной Ataköy Marina. Проект включает всего 72 эксклюзивные резиденции, спроектированные известным архитектурным бюро Tabanlıoğlu Mimarlık, с панорамными видами на Мраморное море.

Ataköy Marinada Residence сочетает в себе высокий уровень комфорта, престижную прибрежную локацию и значительный инвестиционный потенциал на рынке элитной недвижимости Стамбула. Проект подходит для получения турецкого гражданства и вида на жительство на основании инвестиций в недвижимость, а также предлагает отличные возможности для аренды и перепродажи.

Преимущества проекта

• Прямое расположение в марине с великолепными видами на море и яхты

• Ограниченное количество резиденций для максимальной приватности

• Архитектура от всемирно известного бюро Tabanlıoğlu Mimarlık

• Современные системы «Умный дом»

• Сервис уровня пятизвёздочного отеля

• Крытый бассейн для круглогодичного использования

• Частная охраняемая парковка

• Зарядные станции для электромобилей

• Доступ к морскому такси

• Круглосуточная охрана и видеонаблюдение

Почему стоит инвестировать?

Ataköy Marinada Residence является одним из немногих ультра-роскошных проектов в марине Стамбула с высоким потенциалом долгосрочного роста стоимости. Уникальное расположение на берегу моря и ограниченное количество резиденций делают проект особенно привлекательным для состоятельных инвесторов и покупателей премиальной недвижимости.

Проект подходит для получения турецкого гражданства через инвестиции в недвижимость.

Проект также подходит для получения вида на жительство в Турции на основании владения недвижимостью.