Квартира в новостройке Ультра-роскошные резиденции на берегу моря в Ataköy Marina, Стамбул

Цена по запросу
Дата обновления: 02.06.2026

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Панельный
  • Количество этажей
    25

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление гражданства

О комплексе

🇷🇺 Русский

Название комплекса:
Ataköy Marinada Residence

Полное название:
Ультра-роскошные резиденции на берегу моря в Ataköy Marina, Стамбул

Описание проекта:

Ataköy Marinada Residence — это ультра-роскошный жилой проект на первой береговой линии в районе Бакыркёй, предлагающий эксклюзивную недвижимость премиум-класса непосредственно на территории престижной Ataköy Marina. Проект включает всего 72 эксклюзивные резиденции, спроектированные известным архитектурным бюро Tabanlıoğlu Mimarlık, с панорамными видами на Мраморное море.

Ataköy Marinada Residence сочетает в себе высокий уровень комфорта, престижную прибрежную локацию и значительный инвестиционный потенциал на рынке элитной недвижимости Стамбула. Проект подходит для получения турецкого гражданства и вида на жительство на основании инвестиций в недвижимость, а также предлагает отличные возможности для аренды и перепродажи.

Преимущества проекта

• Прямое расположение в марине с великолепными видами на море и яхты
• Ограниченное количество резиденций для максимальной приватности
• Архитектура от всемирно известного бюро Tabanlıoğlu Mimarlık
• Современные системы «Умный дом»
• Сервис уровня пятизвёздочного отеля
• Крытый бассейн для круглогодичного использования
• Частная охраняемая парковка
• Зарядные станции для электромобилей
• Доступ к морскому такси
• Круглосуточная охрана и видеонаблюдение

Почему стоит инвестировать?

Ataköy Marinada Residence является одним из немногих ультра-роскошных проектов в марине Стамбула с высоким потенциалом долгосрочного роста стоимости. Уникальное расположение на берегу моря и ограниченное количество резиденций делают проект особенно привлекательным для состоятельных инвесторов и покупателей премиальной недвижимости.

Проект подходит для получения турецкого гражданства через инвестиции в недвижимость.

Проект также подходит для получения вида на жительство в Турции на основании владения недвижимостью.

Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Досуг

