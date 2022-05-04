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Bahçeşehir Istanbul Apartment Compound

Эсеньюрт, Турция
от
€156,896
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23
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О комплексе

Почему это свойство؟ Существует множество жилых помещений и отделов, что делает его правильным выбором для всех семей. Квартиры характеризуются низкими ценами в рамках высокого - конечного проекта, окруженного зелеными насаждениями со всех сторон. Наслаждайтесь тишиной и отдыхом в своей квартире. Комплекс далек от городского шума. Он находится в исключительном месте на пересечении основных дорог и транспорта в городе. Его близость к третьему аэропорту и Стамбульскому водному каналу увеличивает инвестиционную ценность.
Местонахождение новостройки
Эсеньюрт, Турция

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Bahçeşehir Istanbul Apartment Compound
Эсеньюрт, Турция
от
€156,896
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
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Резиденция Vadi Istanbul Homes Next to Belgrade Forest
Резиденция Vadi Istanbul Homes Next to Belgrade Forest
Эюпсултан, Турция
от
€923,661
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 18
Это проект смешанного использования, расположенный в Сариере, одном из самых выдающихся районов Стамбула и элитных населенных пунктов, с привлекательным инвестиционным потенциалом. Более того, это самая северная точка Стамбула, соседняя с Босфором на европейской стороне. Главной особенностью проекта является его стратегическое центральное расположение рядом со всеми важными объектами города. На самом деле, проект находится очень близко к знаменитому торгово-развлекательному центру Vadi Istanbul. Кроме того, он находится недалеко от Белградского леса, предлагая тем самым спокойную природную среду и приятный вид. Кроме того, этот проект может стать лучшим выбором для студентов благодаря близости к некоторым лучшим университетам Стамбула, таким как Стамбульский технический, Билги и Истиние. Проект построен на участке площадью 24 000 м ², увеличившись в общей сложности на 6 блоков. Проект включает в себя 18-этажные 3 блока, предназначенные для жилых единиц. Кроме того, он содержит дополнительный блок для офисов и другие 2 блока для гостиничных апартаментов. Проект включает в себя 227 жилых единиц с квартирами и дуплексами, варьирующимися от 1 + 1 до 3 + 1. Жилые единицы предоставляют несколько вариантов размера от 79 до 267 м ². Проект имеет изысканный дизайн с использованием эстетических функций, которые придают единицам ощущение роскоши. Обратите внимание, что этот проект имеет подпись известной строительной компании с богатой историей образцовых достижений и заметных архитектурных проектов, чтобы обеспечить максимально превосходный уровень удовлетворенности клиентов во время этапы проектирования и строительства. Несмотря на то, что они используют высококачественные материалы, они продают эти разные квартиры по справедливой цене. Поэтому, как один из самых известных застройщиков Турции, Строительная компания имеет звездную репутацию на рынке недвижимости страны, особенно для высококлассных и первоклассных удобств в своих проектах. Фактически, этот проект дает вам привилегию получить доступ к нескольким удобствам для вашего развлечения и благополучия.
Агентство
Property Advisor Turkey
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Жилой комплекс Zeray Dora Hill
Жилой комплекс Zeray Dora Hill
Измит, Турция
от
€115,438
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 10
Площадь 85 м²
1 объект 1
Наш проект состоит из 6 блоков и 430 квартир на площади 30.000 м2 в районе Чайыркёй в Коджаэли расположены. В наших 7-этажных блоках есть дуплекс с садом, дуплекс на крыше и обычные квартиры от 1+1 до 4,5+1.В рамках проекта в некоторых наших квартирах есть сауна и турецкая баня. На территории нашего комплекса есть крытый и открытый бассейны, крытая и открытая детские игровые площадки, развлекательные зоны для взрослых, амфитеатр, кафе, баскетбольная площадка, теннисный корт, фитнес, турецкая баня, сауна как общие зоны с круглосуточной охраной.
Застройщик
Zeray Construction Inc.
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