Bahçeşehir Istanbul Apartment Compound

Эюпсултан, Турция

Это проект смешанного использования, расположенный в Сариере, одном из самых выдающихся районов Стамбула и элитных населенных пунктов, с привлекательным инвестиционным потенциалом. Более того, это самая северная точка Стамбула, соседняя с Босфором на европейской стороне. Главной особенностью проекта является его стратегическое центральное расположение рядом со всеми важными объектами города. На самом деле, проект находится очень близко к знаменитому торгово-развлекательному центру Vadi Istanbul. Кроме того, он находится недалеко от Белградского леса, предлагая тем самым спокойную природную среду и приятный вид. Кроме того, этот проект может стать лучшим выбором для студентов благодаря близости к некоторым лучшим университетам Стамбула, таким как Стамбульский технический, Билги и Истиние. Проект построен на участке площадью 24 000 м ², увеличившись в общей сложности на 6 блоков. Проект включает в себя 18-этажные 3 блока, предназначенные для жилых единиц. Кроме того, он содержит дополнительный блок для офисов и другие 2 блока для гостиничных апартаментов. Проект включает в себя 227 жилых единиц с квартирами и дуплексами, варьирующимися от 1 + 1 до 3 + 1. Жилые единицы предоставляют несколько вариантов размера от 79 до 267 м ². Проект имеет изысканный дизайн с использованием эстетических функций, которые придают единицам ощущение роскоши. Обратите внимание, что этот проект имеет подпись известной строительной компании с богатой историей образцовых достижений и заметных архитектурных проектов, чтобы обеспечить максимально превосходный уровень удовлетворенности клиентов во время этапы проектирования и строительства. Несмотря на то, что они используют высококачественные материалы, они продают эти разные квартиры по справедливой цене. Поэтому, как один из самых известных застройщиков Турции, Строительная компания имеет звездную репутацию на рынке недвижимости страны, особенно для высококлассных и первоклассных удобств в своих проектах. Фактически, этот проект дает вам привилегию получить доступ к нескольким удобствам для вашего развлечения и благополучия.