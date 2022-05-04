Квартира в новостройке IKI YAKA FIKIRTEPE

IKI YAKA FIKIRTEPE — это готовый многофункциональный жилой комплекс в районе Фикиртепе (Кадыкёй), строительство которого было завершено в 2024 году. Проект сочетает современные квартиры с коммерческими помещениями на первых этажах и расположен в одном из ключевых районов городской реновации Стамбула.

IKI YAKA FIKIRTEPE предлагает квартиры с планировками от 1+1 до 3+1, крытый и открытый бассейны, полноценную оздоровительную инфраструктуру и удобный доступ к метро. Комплекс идеально подходит как для комфортного проживания, так и для долгосрочных инвестиций.

10 ключевых преимуществ IKI YAKA FIKIRTEPE