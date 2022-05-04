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Квартира в новостройке IKI YAKA FIKIRTEPE

Кадыкёй, Турция
от
$197,000
;
6
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ID: 38896
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Кадыкёй
  • Метро
    Göztepe (~ 500 м)
  • Метро
    Ünalan (~ 800 м)

О комплексе

IKI YAKA FIKIRTEPE — это готовый многофункциональный жилой комплекс в районе Фикиртепе (Кадыкёй), строительство которого было завершено в 2024 году. Проект сочетает современные квартиры с коммерческими помещениями на первых этажах и расположен в одном из ключевых районов городской реновации Стамбула.

IKI YAKA FIKIRTEPE предлагает квартиры с планировками от 1+1 до 3+1, крытый и открытый бассейны, полноценную оздоровительную инфраструктуру и удобный доступ к метро. Комплекс идеально подходит как для комфортного проживания, так и для долгосрочных инвестиций.

10 ключевых преимуществ IKI YAKA FIKIRTEPE

  • Расположен в Фикиртепе, главном районе городской реновации Кадыкёя

  • Полностью завершён и готов к заселению с конца 2024 года

  • Многофункциональный комплекс, объединяющий жилые квартиры и коммерческие помещения на первых этажах

  • Квартиры с планировками от 1+1 до 3+1

  • Крытый и открытый бассейны на территории комплекса

  • Оздоровительная зона с фитнес-центром, сауной и турецким хаммамом

  • Инфраструктура, ориентированная как на жителей комплекса, так и на повседневные потребности благодаря магазинам и сервисам

  • Отличная транспортная доступность благодаря близости к линиям метро и основным автомагистралям

  • Всего в нескольких минутах от деловых, торговых и культурных центров Кадыкёя

  • Высокий потенциал роста стоимости недвижимости благодаря масштабной программе развития и обновления района

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Кадыкёй, Турция
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке IKI YAKA FIKIRTEPE
Кадыкёй, Турция
от
$197,000
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