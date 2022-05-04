Квартира в новостройке IKI YAKA FIKIRTEPE

IKI YAKA FIKIRTEPE — это готовый многофункциональный жилой комплекс в районе Фикиртепе (Кадыкёй), строительство которого было завершено в 2024 году. Проект сочетает современные квартиры с коммерческими помещениями на первых этажах и расположен в одном из ключевых районов городской реновации Стамбула.
IKI YAKA FIKIRTEPE предлагает квартиры с планировками от 1+1 до 3+1, крытый и открытый бассейны, полноценную оздоровительную инфраструктуру и удобный доступ к метро. Комплекс идеально подходит как для комфортного проживания, так и для долгосрочных инвестиций.
10 ключевых преимуществ IKI YAKA FIKIRTEPE
Расположен в Фикиртепе, главном районе городской реновации Кадыкёя
Полностью завершён и готов к заселению с конца 2024 года
Многофункциональный комплекс, объединяющий жилые квартиры и коммерческие помещения на первых этажах
Квартиры с планировками от 1+1 до 3+1
Крытый и открытый бассейны на территории комплекса
Оздоровительная зона с фитнес-центром, сауной и турецким хаммамом
Инфраструктура, ориентированная как на жителей комплекса, так и на повседневные потребности благодаря магазинам и сервисам
Отличная транспортная доступность благодаря близости к линиям метро и основным автомагистралям
Всего в нескольких минутах от деловых, торговых и культурных центров Кадыкёя
Высокий потенциал роста стоимости недвижимости благодаря масштабной программе развития и обновления района