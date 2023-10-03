Купить двухуровневая квартира в Турции

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Многоуровневые квартиры в Турции

Мраморноморский регион
22
Стамбул
22
Средиземноморский регион
18
Анталья
16
Многоуровневые квартиры В архив
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43 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Каракокали, Турция
Многоуровневые квартиры 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Каракокали, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 1/4
Рады представить Вашему вниманию трехкомнатные апартаменты, которые расположены в современно…
€265,000
Многоуровневые квартиры 3 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Каракокали, Турция
Многоуровневые квартиры 3 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Каракокали, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж 4/4
3 + 1 Двухуровневая квартира на продажу в Алании Оба, с гарантией собственности Redtower. К…
€310,000
Многоуровневые квартиры 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Каракокали, Турция
Многоуровневые квартиры 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Каракокали, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 4/4
3 + 1 Двухуровневая квартира на продажу в Алании Оба, с гарантией собственности Redtower. …
€223,000
Многоуровневые квартиры 5 спален в Мерсин, Турция
Многоуровневые квартиры 5 спален
Мерсин, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 1
Район Эрдемли. Квартира дуплекс готовый. Дому 4 года.
€150,000
Многоуровневые квартиры 4 спальни в Istinye Mahallesi, Турция
Многоуровневые квартиры 4 спальни
Istinye Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 6
Baltalimanı Yalı Dairesi 4+1 6. Kat 200m2 Kiracılı  Kiracı 45.000 Tl ödüyor  
€3,29 млн
Многоуровневые квартиры 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Bornova, Турция
Многоуровневые квартиры 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bornova, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 337 м²
Проект расположен в центральной части города, в 720 метрах от моря, этот волшебный проект ра…
€1,27 млн
Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Зейтинбурну, Турция
Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Исторические отреставрированные лофты в Зейти   Имея славную историю, этот проект имее…
€2,10 млн
Многоуровневые квартиры 5 спален в Мерсин, Турция
Многоуровневые квартиры 5 спален
Мерсин, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Этаж 19/20
Дуплекс 5+1. Мерсин, Мезитли, Акдениз махалеси. Возможно получение ВНЖ. ПОДХОДИТ ДЛ…
€275,000
Многоуровневые квартиры 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на горы в Kusadasi, Турция
Многоуровневые квартиры 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на горы
Kusadasi, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
База Гольф клуба за городом Кушадасы. Уединённое тихое место. УК сдаёт под ключ. Ин…
€130,000
Многоуровневые квартиры 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Аланья, Турция
Многоуровневые квартиры 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Аланья, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 191 м²
Этаж 6/7
Дуплекс 5+1 в элитном комплексе в Авсалларе по отличной цене СРОЧНАЯ ПРОДАЖА — в наличии …
€239,000
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Махмутлар центр, Турция
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 4
Добро пожаловать в роскошный жилой комплекс в Каргыджаке! Мы рады представить вам этот уника…
€319,000
Многоуровневые квартиры 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Махмутлар центр, Турция
Многоуровневые квартиры 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 4/5
Приветствуем вас! Если вы мечтаете о приобретении недвижимости в Турции, обратите внимание н…
€242,000
Многоуровневые квартиры 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Каракокали, Турция
Многоуровневые квартиры 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Каракокали, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Этаж 8/8
Продается квартира 1+1 с качественной чистовой отделкой в новом комплексе в Махмутларе. Р…
€280,000
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Конаклы, Турция
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Конаклы, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
Этаж 2/4
Элитный комплекс в Конаклы Представляем Вашему вниманию новый элитный комплекс со собстве…
€245,000
Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Degirmendere, Турция
Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Degirmendere, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Этаж 1/6
Преимущества этой квартиры: Просторный дуплекс с садом, общей площадью 185 кв.м., п…
€380,000
Многоуровневые квартиры 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Турция, Турция
Многоуровневые квартиры 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Турция, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 2/5
Дуплекс 4+1 в Каргыджаке Представляем Вашему вниманию меблированный дуплекс 4+1 в совреме…
€258,500
Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Алания, Турция
Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Алания, Турция
Комнаты 4
Площадь 112 м²
Этаж 6/12
Выставленны на продажу светлые, просторные двухуровневые апартаменты (дуплекс) 3+1, площадью…
€245,000
Многоуровневые квартиры 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Алания, Турция
Многоуровневые квартиры 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Алания, Турция
Комнаты 7
Площадь 280 м²
Этаж 5/5
 Кестель - зеленый и тихий район Аланьи, расположен между Таврскими горами и Средиземным мор…
€375,500
Многоуровневые квартиры 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Алания, Турция
Многоуровневые квартиры 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Алания, Турция
Комнаты 5
Площадь 250 м²
Этаж 10/11
Махмутлар - это один из самых популярных районов Алании, с развитой социальной инфраструктур…
€357,000
Многоуровневые квартиры 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ayazaga Mahallesi, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ayazaga Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 6
  В настоящее время в Стамбуле реализуется замечательный проект, который расположен в Зол…
€600,000
Многоуровневые квартиры 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Мраморноморский регион, Турция
Многоуровневые квартиры 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 9
Проект, с его 70% зеленой зоной и природолюбивой архитектурой, открывает перед вами двери…
€600,000
Многоуровневые квартиры 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Мраморноморский регион, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 16
В центре Стамбула, больше, чем здание... Количество квартир :44 Площадь Застро…
€175,000
Многоуровневые квартиры 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Бакыркёй, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Бакыркёй, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 14
Мы рады представить вам наш новый проект , который находится в европейской части Стамбула…
€477,000
Многоуровневые квартиры 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Мраморноморский регион, Турция
Многоуровневые квартиры 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 14
О комплексе Основные характеристики Цена продажи 480 000 € Цена за кв.м.3 …
€480,000
Многоуровневые квартиры 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Бакыркёй, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Бакыркёй, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3
О комплексе Основные характеристики Цена продажи420 000 € Цена за кв.м.6 000 € …
€420,000
Многоуровневые квартиры 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Мраморноморский регион, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 5/19
О комплексе Цена продажи237 000 € Цена за кв.м.2 695 € Площадь87.91 м2 Всег…
€234,000
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером в Эюпсултан, Турция
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером
Эюпсултан, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/28
О комплексе 2+1 114 m2 РЕГИОН:ИСПАРТАКУЛЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЗОНЫ: ЦЕНТРАЛЬНОЕ…
€275,000
Многоуровневые квартиры 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Мраморноморский регион, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/14
Цена продажи 223 500 € Цена за кв.м.2 980 € Площадь75 м2 Всего комнат 2 Количест…
€223,500
Многоуровневые квартиры с балконом, с мебелью, с лифтом в Мраморноморский регион, Турция
Многоуровневые квартиры с балконом, с мебелью, с лифтом
Мраморноморский регион, Турция
Основные характеристики Цена продажи 204 364 $ Цена за кв.м. Площадь 82,04м2   …
€276,719
Многоуровневые квартиры 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Мраморноморский регион, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
🌊Прекрасный вид на море и 🍀озеро Местонахождение : СТАМБУЛ/Кючюкчекмедже 1+1 квадра…
€256,751

Параметры недвижимости в Турции

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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