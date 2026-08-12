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Купить двухуровневая квартира в Турции

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43 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Мраморноморский регион, Турция
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 3
Двухуровневая квартира в туристическом районе в Стамбуле под инвестиции   Улица Таксим…
$145,130
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Кемер, Турция
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Кемер, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/1
Этот проект, расположенный в районе Кемер в Бурдуре, состоит из 83 независимых резиденций. …
$39,308
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Karsiyaka, Турция
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Karsiyaka, Турция
Число комнат 4
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 4/2
ЗАГОЛОВОК: Двухуровневая квартира 3+1 в Бостанлы, Каршияка – подходит для ипотеки, 250 м²…
Цена по запросу
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Алтынчаг Недвижимость
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Многоуровневые квартиры 6 комнат в Коньяалты, Турция
Многоуровневые квартиры 6 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 245 м²
Этаж 2/3
Просторная квартира 5+1 в Коньяалты, район Улуч. Представляем вашему вниманию современную…
$245,642
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Эюп, Турция
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Эюп, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/28
О комплексе 2+1 114 m2 РЕГИОН:ИСПАРТАКУЛЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЗОНЫ: ЦЕНТРАЛЬНОЕ РАСПО…
$283,707
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Многоуровневые квартиры 6 комнат в Средиземноморский регион, Турция
Многоуровневые квартиры 6 комнат
Средиземноморский регион, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Этаж 19/20
Дуплекс 5+1. Мерсин, Мезитли, Акдениз махалеси. Возможно получение ВНЖ. ПОДХОДИТ ДЛ…
$294,070
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Гюнгёрен, Турция
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Гюнгёрен, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 16
В центре Стамбула, больше, чем здание... Количество квартир :44 Площадь Застройки :4…
$180,345
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Аксу, Турция
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Комплекс строится на участке площадью 36 000 м2 в Алтинтасе, развивающемся районе Анталии. К…
$428,701
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Многоуровневые квартиры 5 комнат в Коньяалты, Турция
Многоуровневые квартиры 5 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Квартира расположена в районе Коньяалты/Ункали. В комплексе есть множество удобств, таких ка…
$585,232
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Бейоглу, Турция
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Бейоглу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Основные характеристики Цена продажи590 000 € Цена за кв.м.7 332 € Площадь80.46 м2 В…
$609,644
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Кючюкчекмедже, Турция
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Кючюкчекмедже, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
?Прекрасный вид на море и ?озеро Местонахождение : СТАМБУЛ/Кючюкчекмедже 1+1 квадрат м…
$267,413
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Силиври, Турция
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Силиври, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 14
Проект расположен в Кагытхане, в центре города 1+1 квадрат 70m- 77 m2 180.000 USD –…
$180,000
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Многоуровневые квартиры 5 комнат в Коньяалты, Турция
Многоуровневые квартиры 5 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Эта двухуровневая квартира с садом в Коньяалты Хурма предлагает вам жить отдельно! Завершен…
$232,792
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Бахчелиэвлер, Турция
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Бахчелиэвлер, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 9
Проект, с его 70% зеленой зоной и природолюбивой архитектурой, открывает перед вами двери со…
$618,327
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Бейоглу, Турция
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Бейоглу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 18/4
Квартира в Стамбуле, Турция, 72.84 м2   Гражданство Онлайн-показ Удалённая сделка О…
$463,949
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Аланья, Турция
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 8
Комплекс строится в районе Аланья/Авсаллар одной из ведущих строительных компаний Анталии. К…
$185,765
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Багджылар, Турция
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Багджылар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 5/19
О комплексе Цена продажи237 000 € Цена за кв.м.2 695 € Площадь87.91 м2 Всего комн…
$241,409
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Многоуровневые квартиры 6 комнат в Ускюдар, Турция
Многоуровневые квартиры 6 комнат
Ускюдар, Турция
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 490 м²
Кошуйолу Кору ЭвлериОписание проектаПодходит для гражданстваНазвание Deed готовоГотов к пере…
$2,45 млн
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Многоуровневые квартиры 5 спален в Средиземноморский регион, Турция
Многоуровневые квартиры 5 спален
Средиземноморский регион, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 1
Район Эрдемли. Квартира дуплекс готовый. Дому 4 года.
$165,205
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Багджылар, Турция
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Багджылар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 10
Основные характеристики Цена продажи875 000 € Цена за кв.м.5 116 € Площадь171 м2 Все…
$905,147
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Многоуровневые квартиры 5 комнат в Коньяалты, Турция
Многоуровневые квартиры 5 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 4
Расположенная всего в 350 метрах от пляжа Коньяалты, одного из самых популярных пляжей Антал…
$700,906
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Кючюкчекмедже, Турция
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Кючюкчекмедже, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/26
Дополнительные услуги При покупке предоставляется ВНЖ Возможен онлайн-показ Возможн…
$273,460
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Многоуровневые квартиры 5 комнат в Муратпаша, Турция
Многоуровневые квартиры 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Квартира расположена в Ларе, одном из самых популярных мест в Анталии, в нескольких минутах …
$650,670
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Многоуровневые квартиры 1 комната в Коньяалты, Турция
Многоуровневые квартиры 1 комната
Коньяалты, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 6/7
ID AN 23752   Район: Анталия, Унджалы   Тип объекта: строящееся жилье Кол-во …
$251,759
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Кючюкчекмедже, Турция
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Кючюкчекмедже, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/14
Цена продажи 223 500 € Цена за кв.м.2 980 € Площадь75 м2 Всего комнат 2 Количест…
$231,222
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Зейтинбурну, Турция
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Зейтинбурну, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Исторические отреставрированные лофты в Зейти   Имея славную историю, этот проект имее…
$2,20 млн
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Бакыркёй, Турция
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Бакыркёй, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 14
О комплексе Основные характеристики Цена продажи 480 000 € Цена за кв.м.3 840 € …
$492,172
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Многоуровневые квартиры 6 комнат в Кагытхане, Турция
Многоуровневые квартиры 6 комнат
Кагытхане, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 10/15
Luxrious and Spacious Duplex Apartment With Sea View in a residential project is located in …
$350,000
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 4/5
Приветствуем вас! Если вы мечтаете о приобретении недвижимости в Турции, обратите внимание н…
$265,826
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Кючюкчекмедже, Турция
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Кючюкчекмедже, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3
О комплексе Основные характеристики Цена продажи420 000 € Цена за кв.м.6 000 € …
$430,651
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