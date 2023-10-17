Новостройки в Турции

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Продажа новостроек в Турции

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Жилой комплекс Современный ЖК в нескольких минутах от моря на Северном Кипре
Жилой комплекс Современный ЖК в нескольких минутах от моря на Северном Кипре
Аванос, Турция
от
€172,498
Сдача в: 2025
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры на Северном Кипре в регионе Газимагуса (Фамагуста).В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 1+2. Площадь апартаментов от 55 до 94 квадратных метров. Расстояние до моря 625 метров.Газимагуса или Фамагуста - крупный район Северного Кипра на востоке острова со своей историей и культурой. Пожалуй, ни в одном другом регионе Северного Кипра нет столько достопримечательностей, собранных в одном месте: Венецианские укрепления, Древний город Саламин, Замок Отелло, Дворец венецианского губернатора и т.д.Город буквально наполнен историей и, в то же время, в нем кипит современная жизнь. Такая яркая смесь средневековой архитектуры, звуков портовой жизни, торговой активности и развлечений не оставит равнодушным даже самого искушенного гостя. В районе имеется вся необходимая для постоянного проживания социальная инфраструктура – государственные и частные больницы, образовательные учреждения, магазины и торговые центры, многочисленные кафе и рестораны.В данном регионе расположен один из крупнейших международных университетов Северного Кипра – Восточно-Средиземноморский Университет. Северный Кипр является одним из наиболее привлекательных регионов Средиземноморья для покупки недвижимости иностранцами. Покупателей привлекает мягкий климат и лучшие пляжи на острове, с пологим песчаным входом в море. Учитывая активное развитие региона и рост темпов и объемов жилого строительства, недвижимость в регионе Газимагуса отличается высоким инвестиционным и арендным потенциалом.
Резиденция Modern and Elegant Project in Bayraklı
Резиденция Modern and Elegant Project in Bayraklı
Bayrakli, Турция
от
€658,487
Площадь 204 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Проект расположен в центральной части города, в 720 метрах от моря, этот волшебный проект расположен в самом сердце района Алсанчак, недалеко от транспортной развязки, рядом с одной из крупнейших частных больниц в Измире - Медикана.   РАСПОЛОЖЕНИЕ Университет Эге .................................................................. .7,3 км Больница Dokuz Eylül ..................... 8,7 км Яшарский университет .................................. 5,5 км Международная больница Medicana ............... 500 м Ege City Частная больница ............................. 2.0 км Университетская клиника Эгейского моря ............................ 6,2 км Парк культуры ............................. 2,0 км Порт Алсанчак ................................................... ..2.0 км Аэропорт Аднан Мендерес ............................. 18 км Алакати Чесме .................................................. 55 минут Urla.................................................. ...............................40 мин Маниса ............................................................................................................................................................................................................................................................. Айдын .................................................. .........................55 мин Kusadasi ..........................................................................................................................................................................................................................................................   СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА   - Открытый бассейн - Детский бассейн - кафетерий - Закрытая парковка - Фитнес, пилатес и центры йоги - Спа и сауна - раздевалки для мужчин и женщин - Лобби и гостиный уголок - Библиотека - игры - Мини кинотеатр - Офис - Безопасность 24 часа - Система видеонаблюдения   ОБОРУДОВАНИЕ   - Встроенная техника - Система отопления и охлаждения VRV - Счетчики воды и электричества - Генератор - Крытая парковка с автоматической системой считывания номеров - Террасы - Частный сад на первом этаже квартир - Автоматическая система полива на всех террасах и коммунальных садах   БЕЗОПАСНОСТЬ - Запись и архивирование с камер наблюдения во всех общественных местах и на входах - Пожарная сигнализация и автоматическая система пожаротушения - Пожарные шкафы на этажах - охранная сигнализация, детекторы воды и огня, видеофон в квартирах   Проект состоит из 3 блоков из 843 квартир с различными вариантами планировки от 1 + 1 до 4 + 1.   Квартира отснятая 1 + 1 79,1 м2 брутто   2 + 1 130,3 м2 брутто   3 + 1 204,5 - 278,9 м2 брутто 4 + 1 252,7 - 339,6 м2 брутто  
Жилой комплекс Villa Rabbit Hill
Жилой комплекс Villa Rabbit Hill
Аванос, Турция
от
€550,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Эксклюзивно от Stay Property, проект состоящий из 4 отдельных вилл, каждая с собственным садом и бассейном. Виллы расположены в районе Бекташ в Аланье! Самое известное место, где можно насладиться одними из самых потрясающих видов во всем турецком Средиземноморском регионе. Расположитесь на террасе у бассейна или на любом из 2 балконов, выходящих на южную сторону, и полюбуйтесь Средиземным морем и центром Аланьи. Этим видом можно любоваться и вечером, когда загорается замок Аланьи и оживает гавань.Недвижимость в Бекташе, как правило, представляет собой виллы или большие семейные дома, а не квартиры, и здесь можно найти довольно великолепную недвижимость. Если вы предпочитаете уединение и покой, то Бекташ - отличный вариант.Вы можете быть уверены, что при строительстве этих домов будут использоваться только материалы самого высокого качества. Строительство стартовало в марте 2021 года, завершение запланировано на февраль 2023 года.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
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Жилой комплекс The Cruise Collection
Жилой комплекс The Cruise Collection
Анталья, Турция
от
€127,000
Сдача в: 2023
Застройщик: DNM TURKREALT
Люксовый ЖК The Cruise Collection расположен в развивающемся районе Анталии, Алтынташ. В районе планируется масштабное строительство с развитем всей необходимой инфраструктуры, что превратит его "новый центр Анталии". Квартиры имеют качественную отделку; полностью оборудованные ванные комнаты; полы с подогревом; в каждой комнате кондиционер. Кухонные шкафы бытовая техника   Преимуществом комплекса является собственный Beach Club в районе Лара. На прекрасно оборудованный пляж каждые 2 часа будет курсировать автобус. Также будет осущетсвляться трансфер до торговых центров и аэропорта. Срок сдачи комплекса в эксплутатацию - декабрь 2023 года.   В комплексе имеется:   На территории комплекса 2 блока. 12-и этажные здания 173 квартиры. На территории открытый олимпийский бассейн детский бассейн с горками оборудованная зона отдыха теннисный корт баскетбольная площадка детская игровая площадка фитнес-центр хаммам сауна боулинг центр бильярд кинозал библиотека зал для проведения встреч. Как дополнительные услуги вы сможете заказать не выходя из квартиры: индивидуальный трансфер, курьерские услуги, услуги вет. врача, услуги медицинских работников. Цены: Квартиры с 1-й спальней, 87-100 кв. м - от 127 000 евро Квартиры с 2-я спальнями, 113-123 кв. м - от 203 000 евро Квартиры с 3-я спальнями, 138-186 кв. м - от 267 000 евро  
Жилой комплекс Zeray Future Deluxe City
Жилой комплекс Zeray Future Deluxe City
Etimesgut, Турция
от
€130,115
Сдача в: 2024
Застройщик: Zeray Construction Inc.
Наш проект расположен в районе Этимесгут в Анкаре, в новом жилом районе, наиболее подходящем для зонирования и оценки. Он расположен в виде 4 блоков и 338 квартир на площади 20.000 м2. Есть обычные квартиры от 1+1 до 4+1 и пентхаусы с бассейном. Во всех наших апартаментах 4+1 есть турецкая баня и сауна. Наш проект имеет круглосуточную систему безопасности. Кроме того, в комплексе есть множество зон активности, таких как спа, крытый бассейн, массажные кабинеты, фитнес, крытые и открытые детские игровые площадки, йога, пилатес и кафе-лаунж в качестве общих зон.
Жилой комплекс Premium
Жилой комплекс Premium
Каракокали, Турция
от
€220,000
Площадь 76–235 м²
7 объектов 7
Сдача в: 2023
5 фешенебельных блоков будут расположены в районе Оба, на участке площадью 10 000 м2, в общей численности 90 роскошных апартаментов различной планировки, с уникальными панорамными видами на шикарные Торосские горы, средиземное море, историческую крепость города Алании, в окружение хвойных деревьев, цитрусовых и авокадо садов, где наичистейший воздух. Квартиры все с отдельной кухней и будут представлены планировками 2+1, 3+1. Дуплексы 4+1 садовые, и 5+1 верхние. Квартиры будут выполнены в полной чистовой отделке, с установленным кухонным гарнитуром с гранитной столешницей, оборудованной ванной комнатой, установлены входная стальная дверь, межкомнатные двери, установлены качественные окна, стены окрашены экологической краской, на полу будет качественная плитка и ламинат, установлены выключатели и розетки, основное и точечное освещение. Инфраструктура комплекса: ●     Большой открытый бассейн  ●     Детский бассейн  ●     Закрытый подогреваемый бассейн ●     Фитнесс-зал ●     Сауна ●     Паровая комната ●     Солевая комната ●     Шок-комната ●     Бильярд и настольный теннис ●     Площадка для игры в шахматы на открытом воздухе ●     Открытая фитнес-зона ●     Открытая и закрытая детские площадки ●     Комната для отдыха ●     Баскетбольное/теннисное/волейбольная площадка ●     Зелёный сад на территории ●     Место для барбекю ●     Беседки для отдыха ●     Витамин-кафе у бассейна ●     Лобби в ТВ зоной ●     Открытая парковка ●     Электрогенератор ●     Охрана и камеры видеонаблюдения 7/24 ●     Смотрите комплекса, садовник   Старт строительства: 30.07.2021 Окончание строительства: 30.03.2023   Первоначальный взнос от 50 %, в данном проекте есть беспроцентная рассрочка платежа до окончания строительства
Жилой комплекс The Yacht Collection
Жилой комплекс The Yacht Collection
Аланья, Турция
от
€70,000
Сдача в: 2022
Застройщик: DNM TURKREALT
Современный жилой комплекс располагается в самом сердце туристического города Аланьи и занимает площадь в 1023 кв.м. Пятиэтажное здание включает в себя квартиры разной планировки от 32 до 48 кв.м., все квартиры разделяются на две концепции — 1+1 и студии. На каждом этаже размещено 10 квартир. Стоимость квартир начинается от 70 000 евро. Огромным преимуществом комплекса, является его непосредственная близость от известного пляжа Кейкубат, всего 200 метров. В шаговой доступности от комплекса есть все: бары, ночные клубы, набережная, пристань, магазины, рынки и парки. Территория комплекса находиться под круглосуточной охраной, имеет открытый бассейн, недалеко от него будет построен мини — аквапарк. Кроме этого здесь же будет работать бар и ресторан, детская игровая зона закрытого типа и зона барбекю на свежем воздухе. На первом этаже для вашего удобства будет располагаться ресепшн с консьержем который поможет с любыми вопросами. Инфраструктура комплекса: Сады и зеленые аллеи Открытый плавательный бассейн Детский бассейн Бар у бассейна Лобби, ресепшн, консьерж Закрытый бассейн Фитнес-зал Сауна, хамам Спутниковое телевидение Интернет Детская игровая комната Зона барбекю Смотритель Открытая парковка Круглосуточная охрана
Жилой комплекс White Sail Residence
Жилой комплекс White Sail Residence
Махмутлар центр, Турция
от
€60,000
Сдача в: 2022
Застройщик: DNM TURKREALT
Современный жилой комплекс располагается в туристическом городе Махмутлар, который является пригородом Алании. Десятиэтажное здание включает в себя 63 квартиры разной планировки: 1+1 — площадью 45,50 и 53 кв.м.; 2+1, площадью 80 кв. м; 2+1, площадью 100 кв. м; 3+1, площадью 144 кв. м. В зависимости от выбранной планировки в апартаментах будет от 1−3 спальных комнат, кухня + гостиная в американском стиле, ванные комнаты, открытая терраса или балкон. Все апартаменты выставлены на продажу с чистовой отделкой, встроенным кухонным гарнитуром и современной сантехникой. В шаговой доступности располагаются бары, рестораны, магазины и социально значимые объекты. До центрального пляжа города всего 600 метров. На территории ЖК будет все необходимое для комфортной жизни, открытый бассейн с выделенной зоной для детей, водные горки, бассейны закрытого типа, зона барбекю, тренажерный зал и круглосуточная охрана. Инфраструктура: Зеленая территория с садом Открытый бассейн Водные горки Закрытый бассейн с подогревом Консьерж-сервис Фитнес-зал Сауна Римская парная Детская площадка Детская игровая комната Бильярд Интернет Спутниковое ТВ Электрогенератор Лифт Зона барбекю Открытая парковка Система видеонаблюдения
Жилой комплекс Новые квартиры в центре района Махмутлар
Жилой комплекс Новые квартиры в центре района Махмутлар
Yaylali, Турция
от
€149,400
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Махмутларе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 53 до 219 квадратных метров. Расстояние до моря 900 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы. Еще одним неоспоримым преимуществом, при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика, действует она не во всех проектах, но все же, стоит обращать на это внимание.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха. 
Жилой комплекс The Seascape Collection
Жилой комплекс The Seascape Collection
Okurcalar, Турция
от
€99,000
Застройщик: DNM TURKREALT
Жилой комплекс располагается на западе города Алании в живописном месте - Окурджалар. Площадь комплекса займет чуть больше 25 000 кв.м., построен комплекс по лучшим концепциям пятизвездочных отелей премиум класса. Все квартиры будут иметь площадь более чем 100 кв.м., а именно: 1+1 (площадью 113 м2) от 99.000€; Садовые Дуплексы и пентхаусы 2+1 (площадью от 158 м2 до 165 м2) от 199.000€; Дуплекс пентхаус 3+1 (площадью 210 м2) 339.000€; Садовые Дуплексы и пентхаусы 4+1 (площадью от 220 м2 до 225 м2) от 369.000€; 46 гостиничных номеров. В каждых апартаментах установлена система “умный дом”, что позволяет управлять техникой одним нажатием на вашем смартфоне. Комплекс - отель расположен в 15 минутах от центра туристического города Алании. Побережье и частный пляж в 4000 кв.м. находятся в 5-ти минутах, организован ежедневный трансфер. В шаговой доступности есть различные магазины и бутики, достопримечательности и парки. На территории жилого комплекса для комфортного отдыха есть открытый и закрытый бассейн, рестораны разных концепций, бар, Ирландский паб, спа центр, магазины игрушек, салон красоты, аптека и ветеринарная клиника. Инфраструктура Открытая и крытая парковка Зарядные устройства для электромобилей Открытый бассейн Крытый бассейн с подогревом воды Снэк-бар возле бассейна Прогулочные зоны Фитнес-центр СПА-зона (фитнес, раздевалка, хамам, крытый бассейн, сауна, парная, массажный кабинет, комната отдыха) Детская площадка Аквапарк Теннисный корт Волейбольная и баскетбольная площадка Зона барбекю Кинотеатр Скейт-парк Зона йоги и пилатеса Караоке-бар и дискотека Ледяной каток Сквош Комната Зал для мероприятий и конференций
Резиденция New Life
Резиденция New Life
Каракокали, Турция
от
€175,000
Площадь 76–135 м²
5 объектов 5
Сдача в: 2023
Комплекс NEW LIFE - Алания, Оба Представляем Вашему вниманию новый ультрасовременный комплекс, строительство которого мы начали в Алании в районе Оба всего в 1,8 км от Средиземного моря. Социальная инфраструктура района находится в шаговой доступности кафе, супермаркеты, школы, медицинские учреждения. Комплекс представляет собой дома в современном стиле, с качественной художественной подсветкой. В центре территории будут  светодинамические фонтаны. В комплексе 3 блока - 5 этажей 80 квартир Площадь участка 5001 кв.м. 1+1 площадью от 50 кв.м. до 55 кв.м., 2+1 площадью от 75,5 кв.м. до 80 кв.м., 2+1 дуплексы площадью от 95  кв.м. 4+1 дуплексы площадью от 135 кв.м. МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПЛЕКСА: 1,8 метров до моря 1 км от Государственной больницы 400 метров до нового шоссе Анталия-Мерсин 1,5 км до гипермаркета Метро 4 км. от центра города Алания 35 км от международного аэропорта Алания – Газипаша 135 км от международного аэропорта Анталия ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА: открытый бассейн закрытый бассейн хаммам сауна тренажерный зал фитнес под открытым небом массажный кабинет игровая комната детский парк закрытая детская игровая комната кафе и ресторан зал для переговоров сервис до пляжа-шаттл комната отдыха беседки на территории уголок для барбекю услуги смотрителя комплекса охрана 7/24 и камеры видеонаблюдения открытая автомобильная парковка электрогенератор огороженная территория В СТОИМОСТЬ КВАРТИР ВКЛЮЧЕНО: Входная стальная дверь Межкомнатные двери Кухонный гарнитур со столешницей  Напольное покрытие – керамическая плитка Стены покрашены экологической краской Раздвижные балконные двери, алюминиевый профиль Окна из высококачественного ПВХ. Основное и точечное освещение Оборудованный санузел сантехникой, мебелью и душевой кабиной Выводы под кондиционеры ТВ кабель Электрические розетки во всех комнатах и на балконах   Дата начала строительства: Февраль 2022 Дата завершения строительства: Июнь 2023   В данном проекте соединились качество, комфорт и доступность. На старте строительства у вас есть возможность приобрести апартаменты по выгодной цене с беспроцентной рассрочкой платежа до окончания строительства. Первоначальный взнос от 50%. 
Жилой комплекс Проект в центре города Анталия, район Лара
Жилой комплекс Проект в центре города Анталия, район Лара
Bueyuekkumluca, Турция
от
€360,190
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Лара - Анталия.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 55 до 147 м2. Расстояние до моря 250 м. Лара - район Анталии, расположенный к востоку от центра города. Протяженность береговой линии района составляет 18 км, а жизнь на побережье кипит и днем, и ночью. Примечательно, что Лара по большей части расположен на скале, в 30-40 м над уровнем моря. Доступ к воде затруднен, но завораживающие виды с лихвой окупают этот недостаток. Несколько спусков к морю оборудованы деревянными настилами и лестницами для купания. Однако на границе с районом Кунду расположены шикарные песчаные пляжи с пологим заходом в воду: можно спокойно отдыхать с детьми и не опасаться за их безопасность. Турецкое название пляжа Лара звучит как «Алтынкум», что в переводе означает «золотой песок». Чистому морю и пляжу Лара по праву присвоен Голубой флаг качества, что делает его самым популярным пляжем Анталии среди туристов. Не весь пляж открыт для общего доступа: множество частных пляжных клубов имеют огороженную территорию и предлагают спектр услуг за дополнительную плату. На набережной нетрудно найти место со столиком, а поблизости - приобрести напитки и закуски по доступным ценам. В Лара вы всегда сможете устроить пикник с видом на море и получить порцию эстетического удовольствия. Тем временем вашим малышам не придется скучать: детские площадки с видом на морской пейзаж - визитная карточка района. Рядом с набережной раскинулся шикарный парк, оборудованный столиками и скамейками. Чтобы пройти его полностью, понадобится день или два. На набережной также можно увидеть небольшой искусственный водопад. Возле него расположена смотровая площадка, с которой открывается шикарный вид на море лазурного цвета и побережье Анталии. Стоит уделить особое внимание одной из главных достопримечательностей Лары - Дюденскому водопаду. Бурный естественный поток воды низвергается в море с высоты 40-45 м и дарит посетителям прохладу даже в знойные летние дни. Также рекомендуем посетить уникальную выставку песчаных скульптур, расширить кругозор и восхититься мастерством профессионалов. Инфраструктура района развита в достаточной степени. Здесь есть все необходимое для комфортного проживания: больницы, аптеки, детские сады, русская школа, колледж туризма, офисы, магазины, многочисленные парки и фонтаны. В районе открыты 2 крупных торговых центра, в которых можно приобрести все необходимое. В прибрежной полосе много ресторанов и баров с видом на море. Близость аэропорта, развитость района, самый популярный пляж в Анталии и Голубой флаг качества делают район максимально привлекательным с точки зрения покупки инвестиционной недвижимости. В туристический сезон недвижимость в Лара не будет пустовать и обеспечит достойный пассивный доход своему владельцу. Строительные работы в Лара были начаты более 40 лет назад. В связи с этим в районе не так много новостроек, как в Коньяалты. Апартаменты с собственной инфраструктурой и видом на море встречаются реже, а цены на квартиры в пределах района стабильно растут. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Жилой комплекс Квартиры различных планировок в районе Дёшемеалты, Анталия
Жилой комплекс Квартиры различных планировок в районе Дёшемеалты, Анталия
Аванос, Турция
от
€115,640
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Муратпаша - Анталия.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 55 до 220 м2. Расстояние до моря 17 км.Район Анталии Дёшемеалты расположен в 20 км от центра города возле государственной автомагистрали. Близость гор, чистый воздух и единение с природой придают району особое очарование. До недавнего времени население района занималось сельским хозяйством, а их главным источником дохода было знаменитое ковроткачество. В современных реалиях местные жители изменили род деятельности и приступили к строительству вилл, приобретение которых возможно совместно с правом собственности на землю. Несмотря на свою удаленность от побережья, район богат уникальными достопримечательностями. Одной из них является пещера Коджаин, открытая в 199 году. Сталактиты и сталагмиты, причудливые повороты и 633 м, доступные для исследований этого чуда природы. Экскурсия по пещере занимает не меньше часа.Национальный парк Гюллюк заслуживает не меньшего внимания. На его территории произрастают 680 видов растений, часть из которых растут исключительно в Турции. На территории парка обитают 113 видов птиц, а также множество диких животных: лани, рыси, барсуки, куницы, дикие козы, олени, кролики и кабаны. На вершине горы Гюллюк построен древний город Термессос, включенный в список наследия ЮНЕСКО. Руины города хорошо сохранились благодаря окружающему его хвойному лесу. В отличном состоянии гимназия, кладбище с изысканными гробницами, театр, рассчитанный на 5 000 человек, и 6 храмов разных размеров. По легенде в одном из храмов поклонялись Зевсу, а в другом - его дочери, богине Артемиде. Близость гор, размеренный ритм жизни района, строительство вилл, продажа которых осуществляется вместе с участком земли, делают район максимально привлекательным с точки зрения покупки инвестиционной недвижимости.Недвижимость в Дёшемеалты подойдет для выгодных инвестиций, создания источника пассивного дохода и круглогодичного проживания. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Жилой комплекс Element 2 Residence
Жилой комплекс Element 2 Residence
Yaylali, Турция
от
€135,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
ЖК Element 2 расположен в одном из самых популярных районов Алании – Махмутлар.Развитая инфраструктура, удобное расположение, современная застройка, близость моря и гор - все это притягивает туристов и переселенцев из других стран. Удобное расположение внутри района– одно из главных преимуществ ЖК. Element 2 находится в 300 метрах от субботнего рынка, что позволит жителям комплекса приобретать экологически чистые продукты от местных фермеров в удобное время дня. Всего в комплексе 6 этажей, первые два из которых отведены под магазины, кафе, спортзал и др. зоны общего пользования. Для жильцов также доступны бассейн и зона барбекю.Общее количество квартир в ЖК - 24. Представлены различные планировки 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов варьируется от 58,5 до 180,5 кв.м.Всего в 650 м от Element 2 находится береговая линия, вдоль которой протянулся ухоженный променад. Старт строительства комплекса – сентябрь 2023 г. Сдача дома планируется в декабре 2024 г.ЖК Element 2 – отличная возможность обзавестись собственной курортной недвижимостью в солнечной Турции! Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Жилой комплекс Апартаменты премиум-класса на первой линии у Эгейского моря, в спокойном районе центра города Измир, Турция
Жилой комплекс Апартаменты премиум-класса на первой линии у Эгейского моря, в спокойном районе центра города Измир, Турция
Эгейский регион, Турция
от
€313,912
Агентство: TRANIO
Проект в Измире, основном городе у Эгейского побережья Турции, представляет собой современный комплекс из 3 зданий. Расположен на первой береговой линии в спокойном районе центра города. В жилых зданиях этого комплекса насчитывается 469 квартир с просторными террасами. Третье здание - часть международной сети отелей Marriott. В проекте есть апартаменты с 1, 2, 4 спальнями. Из окон - виды на город и Измирский залив. Парковочное место входит в стоимость жилья. Также проект включает все необходимые современные удобства премиум-класса для проживания. Здесь есть открытый и закрытый бассейны, зелёные парки, фитнес-центр, сауны, детские площадки, кафе и рестораны. Подходит под гражданство. Особенности квартир В всех апартаментах есть холл, гостиная, кухня, 1, 2, 4 спальни, 1-2 ванные комнаты, 1-2 балкона. В некоторых апартаментах есть кабинет, прачечная, гардеробная. Расположение и объекты поблизости Измир - город в Турции, который считается самым современным. Он является крупным промышленным центром и городом университетов, где есть небоскрёбы, современные торговые центры, парки и широкие набережные. Средиземноморская природа добавляет региону живописности и красок. Всего в получасе езды от Измира - такие популярные турецкие курорты, как Чешме и Алачаты. Эти места привлекают туристов своими песчаными пляжами и чистой изумрудной водой. Там есть современные пляжные клубы, пристань для яхт, исторические улицы, рестораны и живописные винодельни.
Жилой комплекс SUMMER HOUSE
Жилой комплекс SUMMER HOUSE
Korukoey, Турция
от
€86,219
Площадь 49–124 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
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Жилой комплекс Апартаменты в строящемся проекте - центр Алании
Жилой комплекс Апартаменты в строящемся проекте - центр Алании
Алания, Турция
от
€315,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в центре Алании. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 79,2 до 163 квадратных метров. Расстояние до моря 1800 метров.Современное новое жилье в центре Аланьи - самая престижная недвижимость на курорте. Основу жилого фонда центральных микрорайонов составляют отели и простые турецкие дома. А квартиры в новостройках курортного типа в центре Аланьи продаются, как правило, еще до сдачи дома в эксплуатацию. Готовые квартиры в новых домах всегда ценятся и их мало. Редкий вариант недвижимости, когда идеально все - и место, и пляж, и выбор развлечений вокруг. Центр Аланьи находится в той части, где полуостров опоясывает знаменитая крепость. К западу тянется популярный пляж Клеопатры, также называют и район около него, а к востоку — широкий пляж Кейкубата в самом центре города. Улочки усыпаны многочисленными магазинами и другой коммерцией. Здесь можно найти все для жизни и отдыха. Аланья многонациональная, и у центра города свой особенный шарм, это светский турецкий город. Престиж курорта растет с каждым годом. 
Жилой комплекс Квартиры и роскошные пентхаусы в новом ЖК - район Конаклы
Жилой комплекс Квартиры и роскошные пентхаусы в новом ЖК - район Конаклы
Конаклы, Турция
от
€129,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Махмутлар - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 55 до 210 м2. Расстояние до моря 1 300 метров.Сразу отметим, что Махмутлар это самый популярный район. По новым данным, население Махмутлара растет быстрее всего, и составляет более 53 тысяч человек, а в сезон в 3-4 раза больше. Этот район максимально застроенный, самый популярный у иностранцев и всегда №1 на рынке недвижимости Аланьи по спросу на квартиры.И объяснение этому простое: в Махмутларе идеальное сочетание цены, качества, а также большое количество предложений под любой бюджет. При этом не стоит забывать о том, что в новых домах Махмутлара превосходная инфраструктура, а также инфраструктура района в целом находится на высшем уровне.Инфраструктура Махмутлара: помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar AVM площадью 20 000 м2 на месте субботнего рынка, культурный центр на участке 10 тыс. м2, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны, а также различные коммерческие объекты на активно застраиваемой части улицы Ататюрка.
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном, Фетхие, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном, Фетхие, Турция
, Турция
от
€494,649
Агентство: TRANIO
Предлагается вилла с балконами и живописным видом на горы. Резиденция располагает бассейном. Удобства и оснащение в доме Встроенная кухонная мебель с гранитной столешницей Качественная сантехника Качественное напольное покрытие Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с достопримечательностями, пляжем и старым городом.
Жилой комплекс Новый проект в нескольких шагах от лучшей инфраструктуры
Жилой комплекс Новый проект в нескольких шагах от лучшей инфраструктуры
Аванос, Турция
от
€460,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Эйюпсултан. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1. Площадь апартаментов от 66 до 673 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
Жилой квартал Современные люкс апартаменты в комплексе Люмос
Жилой квартал Современные люкс апартаменты в комплексе Люмос
Махмутлар центр, Турция
от
€161,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Отличный комплекс апартаментов с современным внешним дизайном, расположенный в Махмутларе.Комплекс расположен недалеко от моря, пляжа, магазинов, кафе и парков, рядом автобусные остановки. От аэропорта Алании Газипаша всего 30 км. Строительство этого современного комплекса было завершено в 2015 году, освещение всего комплекса занимает 6500 кв.м. Комплекс состоит из 2 блоков и имеет 135 квартир различной планировки и размеров. Комплекс оснащен современной отделкой, высококачественной техникой, комплекс спроектирован с большими окнами с прекрасным панорамным видом на море и горы, а так же на город. На территории комплекса вы можете насладиться барбекю под открытым небом на чистом свежем воздухе. Кондиционеры установлены в каждой комнате комплекса.  В этом комплексе есть все для прекрасного отдыха и проживания. Здесь вы найдете себе развлечения и для отдыха с детьми, и для себя. Вы можете пойти в SPA центр, кинотеатр, караоке-клуб. Вечером вы можете поужинать на крыше комплекса и насладиться не только вкусным ужином, но и прекрасным панорамным видом на море, горы и сам город. Эта квартира идеально подходит для отдыха в Алании и краткосрочной и долгосрочной аренды в перспективе. Особенности апартаментов в современном комплексе:Водные горкиСпа-центрОткрытый и крытый бассейныХамамФинская саунаФитнес центрДетская игровая комнатаКиноКафеПлощадка для барбекюWI-FIСпутниковое ТВПарковкаОхрана24/7Консьерж  
Жилой квартал Резиденция люкс-класса в Махмутларе
Жилой квартал Резиденция люкс-класса в Махмутларе
Махмутлар центр, Турция
от
€126,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
На берегу Средиземного моря в самом популярном районе Аланьи, Махмутлар, в мае 2020 года расположилась замечательная резиденция люкс-класса.Расположение комплекса удачно спроектировано на первой береговой линии всего в 50 метрах от пляжа. Данный комплекс построен на участке 3 989 м2 и состоит из 2-х 12-ти этажных блоков, в которых находятся 146 первоклассных апартаментов различных планировок. Учитывая идеальное местоположение, вы сможете наслаждаться изумительной панорамой побережья и горных массивов, старинной крепостью Аланьи прямо с террасы своего дома. В данном комплексе всё продумано для того, чтобы вы увидели и почувствовали высокий уровень жизни. 1. Квартиры 1+1 площадью 65-70 м2 - одна спальная комната, гостиная, совмещенная с кухонной зоной, ванная комната, балкон. 2. Квартиры 2+1 площадью 90-105 м2 - две спальные комнаты, гостиная, совмещенная с кухонной зоной, ванная комната, гостевой санузел, балкон - Аквапарк - Бассейн - Бильярд - Детская площадка - Детский бассейн - Крытый бассейн - Настольный теннис - Открытая парковка - Охрана - Сад - Сауна - Фитнес зал - Хамам - Электрогенератор
Жилой комплекс KENT EVLERİ
Жилой комплекс KENT EVLERİ
Каракокали, Турция
от
€135,487
Площадь 59–115 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Комплекс построен из 4-х этажей, благоустроенной, охраняемой территории с инфраструктурой отдыха. Расположен в красивейшем месте, в предгорье Торосского хребта, в окружении апельсиновых садов и авокадовых рощ, в 2,5 км от пляжей, в 400 м от новейшей городской застройки района Оба. Квартиры с отделкой «под ключ» класса люкс. Из всех квартир открывается потрясающий панорамный вид на море, живописные окрестности, горы и крепость Аланьи. Первоначальный взнос 40%. Инфраструктура комплекса: - Бассейн; - Охрана, видеонаблюдение 24/7; - Тропический сад, ландшафтный дизайн; - Генератор; - Детская площадка; - Кафе; - Детский бассейн; - Велопарковка. В шаговой доступности — остановки общественного транспорта, новая больница, магазины, аптеки, школы, детские сады и все необходимое для комфортной жизни. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Турции. Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Жилой комплекс Type B_66
Жилой комплекс Type B_66
Maslak Mahallesi, Турция
от
€121,428
Сдача в: 2022
Застройщик: Majd International Company
Европейская сторона - Eyyup Этот проект построен на площади 10 700 м2. Проект будет готов к реализации к концу 2022 года, и будут доступны две-три спальни. Преимущества этого проекта включают в себя расположение между двумя станциями метро, недалеко от шоссе Тем. Цена по 2 комнатным единицам начинается с 3 645 000 TL.
Жилой комплекс Новый проект в живописном районе Демирташ
Жилой комплекс Новый проект в живописном районе Демирташ
Аванос, Турция
от
€101,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Демирташе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 52 до 107 квадратных метров. Расстояние до моря 2600 метров.Недвижимость в Демирташ в новых комплексах порадует покупателей, ищущих оптимальное соотношение цены и качества. Территории просторные, не как в центральных районах, комплексы с полной круглогодичной инфраструктурой. Инвестиции в квартиры в Демирташе обеспечит высокую прибыль, цены сейчас одни из самых низких по Аланье, но растут стремительно. За счет близости к аэропорту, качеству комплексов и хорошему пляжу, недвижимость имеет высокий арендный потенциал.Для постоянного проживания все базовое в Демирташе есть: 5-ть начальных школ, 2-е средних школы, лицей, супермаркеты, рынок, магазины, аптеки, банкоматы, почта, такси, заправки и другая инфраструктура на центральной улице вдоль горной реки.Выше по ее руслу находится знаменитый каньон Сападере, открытый для туристов, другие природные красоты. По всему району много парков и зон отдыха, детских площадок.
Жилой комплекс Комплекс со всеми удобствами в хорошем районе
Жилой комплекс Комплекс со всеми удобствами в хорошем районе
Ciplakli, Турция
от
€162,000
Площадь 28–130 м²
7 объектов 7
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Ekb Luxury - это ультрасовременный жилой малоэтажный комплекс на 16 роскошных квартир.Стильный, но функциональный дизайн с исключительно просторным пространством. Проект расположен по адресу: Çıplaklı, 07468 Аланья/Анталия, Турция. Это экологически чистый район со всемирно известным пляжем Клеопатра, который находится всего в 2,5 км от комплекса! В шаговой доступности - остановки общественного транспорта, новая больница федерального значения, магазины, аптеки, школы, детские сады. Это очень популярный район для инвестиций, а также для спокойной повседневной жизни на природе! ПЛЮСЫ ЖК: - Бассейн - Лифт - Садовник - Сауна - Охрана - Видеонаблюдение 24/7 - Тропический сад, ландшафтный дизайн - Зона джакузи - Зона барбекю - Тренажёрный зал - Генератор - Детская площадка - Парковка (открытая) - Детский бассейн - Велопарковка Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Турции под Ваш бюджет и пожелания!
Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом со станцией метробуса и торговыми центрами, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом со станцией метробуса и торговыми центрами, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€231,300
Агентство: TRANIO
Предлагаются качественные квартиры с различными планировками. Апартаменты на верхнем этаже имеют террасы на крыше, а квартиры на первом этаже имеют собственные сады. Резиденция располагает бассейнами, детскими площадками, зелеными зонами, детским клубом и кафе. Окончание строительства - июнь 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с автомагистралью Е5 и национальным парком, отелями, больницами, университетами и торговыми центрами, в двух минутах ходьбы от станции метробуса, в 35 минутах от аэропорта. Станция метробуса - 20 м Частная клиника - 10 м Ближайший университет Арель - 50 м Университет Айдын - 200 м Торговый центр - 250 м Олимпийский бассейн - 100 м
Жилой комплекс Новая резиденция с парковкой и детской площадкой рядом с морем, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с парковкой и детской площадкой рядом с морем, Стамбул, Турция
Кадыкёй, Турция
от
€775,660
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные квартиры с балконами и видом на город. Резиденция располагает круглосуточной охраной, ухоженной зеленой территорией, парковкой, детской площадкой. Окончание строительства - февраль 2023 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с автобусными остановками, торговыми центрами, школой и детским садом, в 10 минутах ходьбы от моря. Кадыкёй — один из самых древних районов, расположенный в азиатской части Стамбула. Здесь менее оживленно и людно по сравнению с другими туристическими районами. Но это не означает, что в районе нет достопримечательностей. В Кадыкёй вы найдете множество магазинов и галерей, уютных кафе и элитных ресторанов, парки и набережные, красивые исторические здания и интересные достопримечательности.
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kagithane Hotel Apartment Complex
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kagithane Hotel Apartment Complex
Мраморноморский регион, Турция
от
€86,676
Агентство: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Гостиничные апартаменты в Стамбуле продаются в центре транспортных узлов. Проект расположен недалеко от спортивных, художественных, торговых и развлекательных центров. Современная архитектура, техническая инфраструктура и безопасное сейсмостойкое строительство. 5-звездочные гостиничные апартаменты в Стамбуле рядом с образовательными и медицинскими услугами. Возможность воспользоваться инвестиционными преимуществами владения одним из магазинов проекта.
Жилой комплекс SUITE
Жилой комплекс SUITE
Авсаллар, Турция
от
€94,900
Площадь 54–350 м²
2 объекта 2
Агентство: DDA Real Estate
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Проект Yıldırım Suite специально разработан для семей, которые ищут более спокойную обстановку. Из окон апартаментов открывается прекрасный вид на природу и Торосские горы. Для удобства жильцов и их гостей предусмотрены: стойка регистрации и лобби, 2 лифта, детская площадка, пожарный выход, беседки для отдыха, зона барбекю, открытый бассейн, комната охраны, автопарковка, видеонаблюдение, генератор, красиво оформленный сад с множеством тропических деревьев и цветов. Расположение: Расстояние до моря — 1800 м. До аэропорта Газипаша — 65 км. До центра Аланьи — 22 км. До центра Авсаллара — 750 м. Квартиры в Авсалларе в YILDIRIM SUITE RESIDENCE продаются в чистовой отделке “люкс” с большими балконами, дизайнерской встроенной кухонной мебелью, полным комплектом высококачественной сантехники. Почему выгодно работать с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. - Поможем с переездом. - Покажем объект лично в Турции или онлайн. - Поможем с получением статуса резидента. - Зарубежная недвижимость от надежных застройщиков от 3 млн. рублей. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
Вилла Zeray Country Bahçecik
Вилла Zeray Country Bahçecik
Basiskele, Турция
от
€1,78 млн
Сдача в: 2023
Застройщик: Zeray Construction Inc.
Наш проект Коунтри Бахчеджик состоит из 12 частных особняков на площади 15.300 м2. расположены. Каждый из наших особняков имеет площадь 964 м2 и состоит из 8 комнат и гостиной. Наслаждайтесь жизнью в четыре сезона в проекте, который открывает двери роскоши и отличия для тех, кто хочет жить в трехэтажных дворцах. Наш проект очарует вас своим архитектурным дизайном, превосходящим воображение и в то же время скрывающим в себе всю изысканность и роскошь дворцов. Каждый из наших особняков имеет большой сад площадью от 761 м2 и до 1328 м2. Состоящий из 12 особняков, каждый особняк имеет собственный крытый и открытый бассейн, сауну, турецкую баню, прачечную, комнату для хобби, комнату для прислуги, 6 спален с ванными комнатами, выставочный зал для фотографий, 6 балконов, шоковую комнату, лифт и крытую автостоянку.
Жилой комплекс Квартиры в строящемся комплексе - район Авсаллар
Жилой комплекс Квартиры в строящемся комплексе - район Авсаллар
Инжекум, Турция
от
€102,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Вашему вниманию представлены новые апартаменты 1+1, 2+1 в Алании – район Авсаллар.Площадь апартаментов от 54 до 123 квадратных метров. Расстояние до моря 1900 метров.Когда речь заходит о новых квартирах в Авсалларе, то мы рекомендуем ее рассматривать если для вас важны песчаные пляжи, а также хвойные леса, которыми богат данный район. Авсаллар отдален от центра Аланьи на 20 км. До аэропорта Антальи 95 км. Это зеленый пригород, но с полноценной социальной инфраструктурой. Главная улица в Авсалларе выглядит необычно, ее прячут от палящего солнца кроны деревьев.Инфраструктура района: в Авсаллар есть вся базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункты, аптеки, магазины и т.п. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.Недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море и в окружении красивой природы Турции.
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, садами и террасами недалеко от моря и центра Бодрума, Торба, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, садами и террасами недалеко от моря и центра Бодрума, Торба, Турция
Бодрум, Турция
от
€875,149
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с просторным садом, бассейном 8х 4 м с водопадом, террасами, панорамным видом, открытой парковкой на 2 машины. Удобства и оснащение в доме Современная кухня с островом Камин Светодиодное освещение Кондиционеры Встроенная бытовая техника Алюминиевые окна Расположение и объекты поблизости Торба — район, расположенный в нескольких минутах езды от исторического центра Бодрума и 20 минутах от аэропорта. Он славится кристально чистым морем, живописными пляжами с широким спектром водных видов спорта и спокойной атмосферой. Район богат историческими местами и памятниками культуры. Автомагистраль А101 - 1 км Аптека - 1,5 км Автовокзал Бодрума - 2 км Торговый центр - 1,6 км Пляжи и море - 3 км Центр Бодрума - 6 км Гавань - 9 км Больница - 13 км
Жилой комплекс LUNA LOFT 2
Жилой комплекс LUNA LOFT 2
Yaylali, Турция
от
€110,853
Площадь 50–85 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Квартиры в окружении апельсиновых садов. Квартиры сдаются с полной отделкой класса люкс. Приобретение квартиры возможно с первоначальным взносом 35% и беспроцентной рассрочкой на 12 месяцев. Жилой комплекс с современной архитектурой, в районе Чиплаклы в Алании, расположен в 3-х км от моря. Территория комплекса состовляет 1000 кв.м. Инфраструктура комплекса: - Бассейн; - Охрана, видеонаблюдение 24/7; - Тропический сад, ландшафтный дизайн; - Генератор; - Детская площадка; - Кафе. - Детский бассейн; - Велопарковка.  В шаговой доступности — остановки общественного транспорта, новая больница федерального значения, магазины, аптеки, школы, детские сады. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Турции. Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и гаражом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и гаражом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€171,225
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает крытым бассейном, сауной и парной, тренажерным залом, гаражом, круглосуточной охраной. Окончание строительства - март 2024 года. Расположение и объекты поблизости Аэропорт Стамбула - 35 минут Торговый центр - 17 минут Станция метро - 1 минута Университет - 14 минут Клиника - 2 минуты Парк - 5 минут
Многоквартирный жилой дом OBA PARK CORNER
Многоквартирный жилой дом OBA PARK CORNER
Каракокали, Турция
Цена по запросу
Сдача в: 2021
Застройщик: IKY GROUP ALANYA
УГОЛЬНИК ОБА ПАРК Однокомнатная квартира 50 м² и цена 60000 Расстояние до моря 900 м Расстояние до центра Алании 3 км Расстояние до магазина метро 200 м Внутренний дизайн квартиры: -60 × 120 Гранитные полы -Лакированные кухонные шкафы -Черные гранитные столешницы Star Galexi цвета -Изолированные окна - Специально разработанная стальная дверь с глазором -Специально разработанные лакированные внутренние двери Душевая кабина из закаленного стекла -Хилтон ванная комната грех
Жилой комплекс Уютные квартиры в новом ЖК - район Авсаллар
Жилой комплекс Уютные квартиры в новом ЖК - район Авсаллар
Инжекум, Турция
от
€135,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания StayProperty предлагает новые квартиры Авсалларе.В жилом комплексе представлены квартиры планировкой 2+1 площадью 62 м2. Расстояние до моря 800 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густыми, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.
Жилой комплекс Новые квартиры в центре Алании
Жилой комплекс Новые квартиры в центре Алании
Алания, Турция
от
€188,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в центре Алании. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 50 до 180 квадратных метров. Расстояние до моря 650 метров.Современное новое жилье в центре Аланьи - самая престижная недвижимость на курорте. Основу жилого фонда центральных микрорайонов составляют отели и простые турецкие дома. А квартиры в новостройках курортного типа в центре Аланьи продаются, как правило, еще до сдачи дома в эксплуатацию. Готовые квартиры в новых домах всегда ценятся и их мало. Редкий вариант недвижимости, когда идеально все - и место, и пляж, и выбор развлечений вокруг. Центр Аланьи находится в той части, где полуостров опоясывает знаменитая крепость. К западу тянется популярный пляж Клеопатры, также называют и район около него, а к востоку — широкий пляж Кейкубата в самом центре города. Улочки усыпаны многочисленными магазинами и другой коммерцией. Здесь можно найти все для жизни и отдыха. Аланья многонациональная, и у центра города свой особенный шарм, это светский турецкий город. Престиж курорта растет с каждым годом. 
Жилой комплекс Viamar Daisy
Жилой комплекс Viamar Daisy
Yesilkoey, Турция
от
€137,382
Площадь 60 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Viamar Daisy - новый современный проект, расположенный в Аксу, Анталия. Все резиденции имеют вид на бассейн, парк и зеленую зону. Аксу - один из самых быстроразвивающихся курортных районов Анталии. В этом районе есть все элементы природной красоты и высочайший уровень обслуживания во всех заведениях инфраструктуры. Аксу подходит для семейного и молодежного отдыха. Особенности комплекса: - Летние открытые бассейны для взрослых и детей; - Зимние крытые бассейны для взрослых и детей; - Банные комнаты; - Турецкая баня; - Индивидуальные массажные кабинеты; - Джакузи; - Тренажерные залы; - Детские игровые площадки с различными играми и для всех возрастов; - Зона барбекю; - Крытый гараж для автомобилей комплекса; - Охрана; - Видеонаблюдение. Местоположение проекта: - 4 км от аэропорта Анталии. - 5 км от торгового центра Анталии. - 6 км от торгового центра AGORA. - 5 км от песчаного пляжа Лара. - 500 метров от автовокзала. Почему выгодно работать с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. - Поможем с переездом. - Покажем объект лично в Турции или онлайн. - Поможем с получением статуса резидента. - Зарубежная недвижимость от надежных застройщиков от 3 млн. рублей. Звоните или пишите, проконсультируем бесплатно, расскажем все о самых выгодных объектах в Турции!
Жилой комплекс Новая резиденция Yeni Eyüp Evleri с бассейнами и зелеными зонами в историческом районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция Yeni Eyüp Evleri с бассейнами и зелеными зонами в историческом районе, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€345,303
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные апартаменты с различными планировками. Резиденция располагает бассейнами, детскими и спортивными площадками, зелеными зонами, турецкими банями, саунами и парными, охраной, тренажерным залом, парковкой. Окончание строительства - январь 2023 года. Расположение и объекты поблизости Станция метро - 1 км Трамвайная остановка - 900 метров Центр города - 10 км Школа - 3 км Торговый центр - 2 км Автомагистраль Е-5 - 5 км Автомагистраль ТЕМ - 7 км Аэропорт - 40 км
Жилой комплекс HP4 Beylikdüzü Konutları
Жилой комплекс HP4 Beylikdüzü Konutları
Мраморноморский регион, Турция
от
€101,616
Площадь 65–87 м²
2 объекта 2
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! HP4 Beylikdüzü Konutları - расположен в современном городе Стамбул. Общей площадью 21 743 кв.м. ЖК обладает ландшафтной территорией, современной архитектурой и развитой инфраструктурой. Комплекс представляет квартиры 4 типов: 1+1 одна спальня и гостиная, 2+1 две спальни и гостиная, 3+1 дуплекс, три спальни и гостиная. От 72 кв.м. до 110 кв.м. Квартиры в чистовой отделке, дизайнерской встроенной кухней и ванной комнатой. Инфраструктура: - Образовательные учреждения; - Медицинские учреждения; - Магазины; - Кафе; - Рестораны; - Отделения банка; - Фитнес-центр. Звоните или пишите, подберем для Вас объект!  Бесплатное юридическое сопровождение!
Жилой квартал Проект отличающийся невероятно удобным расположением
Жилой квартал Проект отличающийся невероятно удобным расположением
Авсаллар, Турция
от
€99,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
В Авсалларе, в 25 км. на северо-западе от Алании по накправлению к Анталии, всего в 1300 метрах от знаменитого пляжа Инжекум будет возведен многофункциональный комплекс, состоящий из 1 жилого блока и занимающий территорию общей площадью 1468 м2, включающий в себя жилую часть и собственную инфраструктуру. Это отличная возможность совершить выгодную покупку, ведь недвижимость на первичном рынке уверенно растет в цене и пользуется стабильным спросом. Развитая инфраструктура и широкий набор апартаментов также делают строящиеся проекты привлекательным инвестиционным продуктом. Данный проект по всем характеристикам полностью отвечают требованиям, предъявляемым к объектам высокого ценового сегмента, а функциональная внутренняя инфраструктура обеспечит жителей всем необходимым: из собственной квартиры можно спуститься на первый этаж в спортзал, сауну, на детскую площадку, бассейн. Отделка мест общего пользования и апартаментов выполнена с использованием материалов улучшенного качества, а планировки квартир могут удовлетворить любой спрос. Для безопасности на территории появятся камеры видеонаблюдения, а доступ в жилую зону будет закрыт для посторонних.   Бассейн Детский бассейн Сауна Открытая детская площадка Внутренняя детская площадка Система видеонаблюдения Закрытая территория Интернет на всей территории комплекса Генератор Лифт   Окончание строительства комплекса 01.01.2023   При первоначальном взносе 40% возможна рассрочка платежа до сдачи проекта в эксплуатацию.  
Жилой комплекс NOIRE
Жилой комплекс NOIRE
Авсаллар, Турция
от
€75,000
Площадь 54–90 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! NOIRE - новый жилой комплекс в районе Авсаллар от застройщика ULAŞ YAPİ. Авсаллар — небольшой приморский поселок в районе знаменитого средиземноморского курорта Алании в провинции Анталья, Турция. Отдых и проживание в Авсалларе предполагает наслаждение солнцем, морем, размеренность и спокойствие. Инфраструктура: - Открытый бассейн; - Фитнес; - Барбекю; - Беседка для отдыха; - Сауна; - Парная; - Видеонаблюдение. Оснащение квартир: - Ламинат; - Подвесной потолок; - Стальная дверь; - Душевая кабина; - Санузел; - Сигнализация. Расположение: Расстояние до моря - 1450 м. Позвоните или напишите нам, расскажем все о рынке недвижимости в Турции!
Жилой комплекс Комплекс премиум-класса на 2 береговой линии в Махмутларе
Жилой комплекс Комплекс премиум-класса на 2 береговой линии в Махмутларе
Yaylali, Турция
от
€187,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 57 до 216 квадратных метра. Расстояние до моря 100 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы. Еще одним неоспоримым преимуществом, при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика, действует она не во всех проектах, но все же, стоит обращать на это внимание.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Жилой комплекс Проект элитных апартаментов в Алании - район Оба
Жилой комплекс Проект элитных апартаментов в Алании - район Оба
Алания, Турция
от
€209,500
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Оба - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 49 до 134 м2. Расстояние до моря 1160 метров.Если вы выбираете район для постоянного проживания в Аланье, то Оба вам подойдет как нельзя лучше, особенно если у вас есть дети. Оба сочетает в себе низкоэтажную застройку, близость к центру и развитую инфраструктуру, необходимую для жизни в Аланьи. Хоть Оба и находится близко к центру, но новые проекты здесь появляются с регулярным постоянством, поэтому купить квартиру в новостройке здесь все еще реально.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, крупные торговые центры Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros, строительный и хозяйственный супермаркет Koçtaş, большой магазин техники Vatan. Именно в Оба работает самая большая новая городская больница.Для детей: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
Жилой квартал Жилой комплекс класса люкс - Махмутлар
Жилой квартал Жилой комплекс класса люкс - Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
от
€109,500
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Вся необходимая инфраструктура - в пешей доступности, в 1800 метрах от пляжа, в 1300 метрах от центра города Махмутлар, в 25 км от международного аэропорта Алания-Газипаша и всего в 25 км от центра города Алания. Жилой комплекс состоит из двух 12-этажных блоков, включающих в общей сложности 144 апартамента.  •Квартиры 1+1, площадью от 51 кв. м•Квартиры 2+1, площадью 70 кв. м•Двухуровневые апартаменты (дуплексы) 2+1, площадью от 100 до 105 кв. м•Двухуровневые апартаменты (дуплексы) 3+1, площадью от 112 до 123 кв. м•Двухуровневые апартаменты (дуплексы) 4+1, площадью 149 кв. м Открытый бассейн Закрытый подогреваемый бассейн Парная Хамам Массажные кабинеты Тренажерный зал (фитнес) Релакс-зона СПА Кинотеатр Кафетерий и мини-бар Бар у бассейна Детская комната Детская игровая площадка Мини-клуб Электрогенератор Бесплатный WIFI на всей территории ЖК Система видеонаблюдения Услуги смотрителя комплекса Бесплатный трансфер до пляжа и обратно несколько раз в день.
Жилой комплекс Роскошный комплекс с необычным дизайном
Жилой комплекс Роскошный комплекс с необычным дизайном
Kahyalar, Турция
от
€150,000
Площадь 32–162 м²
5 объектов 5
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Antares Koru Роскошный комплекс с необычным дизайном! Проект обладает повышенном качеством строительства и уровнем пятизведочного отеля! Богатая инфраструктура комплекса сделает ваш отдых и проживание максимально комфортными! Комплекс расположен на площади 5500м2, состоит из 2 блоков 10 этажей, и имеет 96 квартир.Расположен в инвестиционно привлекательном городе Газипаша. Месторасположение выделяется наличием богатой зелени среди Таврских гор! Город имеет богатую историю. Одним из плюсов города является близкое расположение аэропорта и высокий спрос аренды! Характеристики квартиры: - Кухонный гарнитур - Полностью укомплектованный санузел - Напольное покрытие из керамогранита - Скрытое светодиодное освещение в потолках - Звуко- и теплоизолированные окна с алюминиевым профилем - Качественные деревянные двери для комнат - Стальная входная дверь - Система кабельного спутникового телевидения Комплекс имеет очень развитую инфраструктуру: открытый плавательный бассейн, детский бассейн, зона отдыха и загара, BBQ зона, детская площадка, мурльтикорт, лобби с бильярдным столом, Спа, турецкий хамам, сауна, римская парная, релакс зоны, массажные кабинеты, фитнес, беспроводной Интернет (Wi-Fi) на территории, спутниковое ТВ, генератор, парковка, круглосуточная система видеонаблюдения. Расстояние: - Море и пляж:2,3м - Аэропорт :3,5 км - Центр Газипаши:1 км - Аланья :35 км Позвоните или напишите нам, и мы подробнее расскажем об объекте или подберем недвижимость под Ваш запрос! Расходы за подбор несет только застройщик!
Жилой квартал Апартаменты для продажи в Авсалларе,Алания
Жилой квартал Апартаменты для продажи в Авсалларе,Алания
Авсаллар, Турция
от
€130,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Жилой комплекс Новые пентхаусы 2+1 в комплексе с инфраструктурой, район Авсаллар
Жилой комплекс Новые пентхаусы 2+1 в комплексе с инфраструктурой, район Авсаллар
Инжекум, Турция
от
€200,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые пентхаусы 2+1 Авсалларе.Площадь апартаментов 105 м2. Расстояние до моря 960 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густыми, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.
Жилой комплекс BALKAN TOWER RESIDENCE
Жилой комплекс BALKAN TOWER RESIDENCE
Махмутлар центр, Турция
от
€320,000
Площадь 177 м²
1 объект 1
Агентство: DDA Real Estate
Квартира в эстетичном жилом комплексе. Жилой комплекс создан в элегантном архитектурном дизайне, с множество удобств, современной инфраструктурой. Преимущество комплекса - расположение вблизи от моря и достопримечательностей. Квартиры в комплексе представлены просторной планировкой 2+1. С дизайнерским интерьером и новой техникой. Квартиры полностью меблированы. С каждой квартиры открывается красивый вид на живописную природу. Инфраструктура комплекса: Аквапарк; Бассейн; Бильярд; Детский бассейн; Крытый бассейн; Настольный теннис; Открытая парковка; Сад; Сауна; Фитнес зал; Хамам; Электрогенератор. В пешей доступности расположены магазины, салон красоты, образовательный учреждения, медицинские учреждения, отделения банка, кафе и рестораны. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Турции. Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Жилой комплекс Green Garden Oba
Жилой комплекс Green Garden Oba
Каракокали, Турция
от
€127,908
Площадь 52–110 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Квартиры в развитом жилом комплексе. Квартиры современными планировками: 1+1, 2+1, 3+1 (52 до 110м2). Первоначальный минимальный взнос составляет 35%. В квартирах чистовая отделка «люкс класс» с полностью меблированными комнатами, встроенный кухонный гарнитур и оборудованная ванная комната. Жилой комплекс с завораживающим архитектурным стилем, большой зеленой территорией, на которой расположен бассейн, сад с фруктовыми деревьями и ландшафтный дизайн. Идеальный проект для постоянного проживания и успешной инвестиции, благодаря уютному и популярному району с развитой инфраструктурой. В комплексе есть все необходимое для комфорта: бассейн, тренажерный зал, 2 км до моря, детская площадка, круглосуточная охрана, парковка (открытая), тропический сад, генератор. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Турции. Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Вилла Villa in Antalya
Вилла Villa in Antalya
Анталья, Турция
от
€882,487
Сдача в: 2023
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
-Анталья, Каш Расположение -Калканский район Потрясающий вид на море -9 вилл -4 виллы на продажу Каждая вилла расположена на участке 500 м2 -Вилла площадь 300 м2 -4 + 1 вилла -1 открытый салон с кухней -4 спальни -1 туалет -4 ванные комнаты -1 сауна -Половая система отопления -Центральная электрическая система отопления Проводка осуществляется при желании, Вы можете установить систему охранной сигнализации и автоматические ворота видеонаблюдения, а также автоматический полив алькова у бассейна и самые невероятные виды на Средиземное море.
Жилой комплекс Новый ЖК со всеми удобствами в красивом районе Пендик
Жилой комплекс Новый ЖК со всеми удобствами в красивом районе Пендик
Мраморноморский регион, Турция
от
€288,750
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры и виллы в Стамбуле – район Пендик. В жилом комплексе представлены квартиры следующих планировок: 2+1, 3+1, 4+1, 4+2, а также виллы 5+1. Площадь апартаментов от 118 до 286 м2, вилл - от 381 до 413 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
Жилой комплекс Новый проект с богатой инфраструктурой в районе Паяллар
Жилой комплекс Новый проект с богатой инфраструктурой в районе Паяллар
Аванос, Турция
от
€135,750
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Паяллар - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 57 до 168 квадратных метров. Расстояние до моря 2500 метров.Благодаря плану активной застройки многочисленных свободных земель района, скоро здесь будет новая роскошная Аланья. В 2022-2023 в Паялларе началось строительство небывалого ранее количества резиденций, и все они отличаются полной инфраструктурой, просторными участками. В целом это развитый район, где есть своя обширная инфраструктура, но большая часть застройки представлена простыми турецкими домами. Жители заняты в сфере туризма, здесь много отелей на берегу моря. Работают начальная и средние школы, лицей, больница, поликлиника, стоматология, супермаркеты, заправки, банкоматы, аптеки. В соседнем поселке Конаклы на берегу моря есть муниципальный лесной парк с мангалами.В Паялларе вскоре будет новая набережная длиной в 4 км, с зонами отдыха, парками, велодорожкой, детской площадкой. Строится современная больница на участке 13,4 га. Район отдален от центра Аланьи на 10 км. До аэропорта Анталии 100 км.
Жилой комплекс Type B_54
Жилой комплекс Type B_54
Maslak Mahallesi, Турция
от
€255,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Majd International Company
Азиатская сторона - Kadikoy Этот проект построен на площади 26 000 м2 и состоит из двух этапов, каждая из которых состоит из блоков 3 из 24 этажей. Первый этап проекта будет готов к реализации в июне 2023 года, и будут доступны апартаменты с одной-четыреми спальнями. Этот проект с полным социальным оборудованием расположен в центре Стамбула и очень близко к станции метро. Цена по прейскуранту для одной спальни начинается с 4 175 000 TL.
Вилла 3+1 Villa in İzmir
Вилла 3+1 Villa in İzmir
Ovacik, Турция
от
€250,000
Площадь 140 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Наша вилла расположена на пляже Ени Чакран, в 50 метрах от улицы Ялы, и через 45 дней она под ключ. Он находится очень близко к площади, пляжу, кафе, пешеходной зоне и детскому парку и находится на оживленной дороге. Природный газ, система напольного отопления, оборудованная кухня, ванная комната Hilton и все продукты первого качества. Он также может быть спроектирован в соответствии с графиками по запросу следующим образом. Он имеет сад 3 + 1, ванную комнату и террасу. 1 этаж: гостиная и кухня, 2 этаж: 2 комнаты, ванная комната, туалет, 3-й этаж: спальня, ванная комната и большая терраса с видом на море. У нас есть 2 виллы, обе они видят море с террасы и 2-го этажа, они одинаковы. У этого есть сад и отдельный вход. Пожалуйста, свяжитесь для получения более подробной информации...
Резиденция Престижный ЖК в самом элитном районе Стамбула
Резиденция Престижный ЖК в самом элитном районе Стамбула
Maslak Mahallesi, Турция
от
€757,971
Агентство: FOA INVEST
Престижный объект комплексной застройки, расположенный в центре одной из главных деловых площадок европейской части Стамбула - Маслак, Сарыер. ЖК предлагает собственникам жилые, коммерческие и торговые пространства для комфортной и активной деловой жизни.  Рядом с комплексом проходит автомагистраль Avrupa Otoyolu, которая входит в трансъевропейскую автомагистраль E80 класса A. Трасса соединяет город Лиссабон (Португалия) с городом Гюрбулак, (Турецко-иранская граница). Маршрут проходит через 11 стран. Внешняя инфраструктура: автомагистраль Avrupa Otoyolu, станции метро İtü-Ayazağa İstasyonu и Atatürk Oto Sanayi Vodafone, Стамбульский технический университет, Босфорский университет, мост Султана Мехмеда Фатиха, музей современного искусства Ильгиз, ТЦ Истинье парк, парк Эмирган, лес Belgrade, городской парк Ататюрка, конно-спортивный клуб Sipahi Ocağı Binicilik Kulübü.  Главные преимущества: Высокая инвестиционная доходность - проект будет приносить доход от аренды в 8-9% годовых. Комплекс расположен в деловом центре Стамбула Близость к основным транспортным артериям Инновационный дизайн и архитектура Комплекс состоит из двух башен по 42 этажа в каждой: 445 квартир, 16 пентхаусов, 10-этажный комплекс с отелем и бизнес-центром, а также офисные помещения.   Объект предлагает инвесторам и жильцам на выбор планировки  1+0, 1+1, 1,5+1, 2+1 и 3,5+1, площадь которых варьируется от 69 до 269 квадратных метра.  В комплексе используется инновационная концепция организации офисного пространства, направленная на повышение эффективности деловой активности. Также на выбор есть полностью оборудованные домашние офисы - для тех, кто хочет совместить домашний комфорт и деловую жизнь. Внутренняя инфраструктура: арт-центр, кинотеатр, крытый бассейн, детская площадка, фитнес-центр, хамам, СПА-центр, торговый центр, рестораны/кафе, автоматизированная система Life Concierge, управляемая искусственным интеллектом, 24-часовая охрана.
Жилой комплекс Новый ЖК в хорошей локации - район Газипаша
Жилой комплекс Новый ЖК в хорошей локации - район Газипаша
Алания, Турция
от
€160,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в Газипаше - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 53 до 124 квадратных метров. Расстояние до моря 800 метров.Покупая недвижимость в Газипаше – вы получаете не только квадратные метры у моря, но и спокойствие. Газипаша это уютный небольшой город, при этом с наличием международного аэропорта. Если говорить об инфраструктуре, город мало чем уступает туристической Аланье, здесь есть все необходимое для жизни, а также тишина и спокойствие. После того как квартиры в Аланье подорожали, взгляд инвесторов был обращен именно на Газипашу, здесь начали появляться современные новостройки, при этом без отельных шумных комплексов. Инфраструктура жилых комплексов ничем не уступает аналогичным домам в Аланье, при этом существенно выигрывая в цене. В данный момент, покупая новую квартиру в Газипаше, еще можно успеть существенно сэкономить свой бюджет, при этом зачастую, получив беспроцентную рассрочку от застройщика. 
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, садом и фитнес-центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, садом и фитнес-центром, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€213,080
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает бассейном, хамамом, парной и сауной, фитнес-центром, ухоженным садом. Окончание строительство - декабрь 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с автомагистралью Е-5, станцией метробуса, торговыми центрами, больницами, школами.
Жилой комплекс КОМПЛЕКС ЖИЛОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Жилой комплекс КОМПЛЕКС ЖИЛОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Kuyucak Koey, Турция
от
€115,000
КОМПЛЕКС ЖИЛОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В ИСКЕЛЕ 📍 Новый комплекс возводится в городе Искеле на расстоянии 2 км от моря. Так как комплекс находится внутри города, здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура, такая как магазины, аптеки, клиники, школа, рынок, автозаправочные станции, банки, кафе, рестораны и другое. 🏘 Проект включает 12 коммерческих и 24 жилых объектов недвижимости.    ТИПЫ ОБЪЕКТОВ: 1️⃣ Коммерческая недвижимость продовольственного назначения  2 этажа, площадь 190 м2  329 000£-359 000£    2️⃣ Квартира 1+1 с террасой на крыше  Площадь 60 м2  115 000£-135 000£    3️⃣ Квартира лофт 2+1 с бассейном  2 этажа, площадь 98 м2, частный бассейн 19 м2, сад  135 000£-160 000£    💸 ГРАФИК ОПЛАТЫ:  30% Первоначальный взнос  30% Беспроцентная рассрочка до получения ключей  40% При получении ключей    🏁 Ввод в эксплуатацию: январь 2025 г.
Жилой комплекс Аппартаменты в строящемся ЖК бизнес-класса в районе Малтепе
Жилой комплекс Аппартаменты в строящемся ЖК бизнес-класса в районе Малтепе
Мраморноморский регион, Турция
от
€279,300
Сдача в: 2025
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Малтепе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1, 6,5+1.Площадь апартаментов от 123 до 272 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом иуровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнеевремя набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоныотдыха, СПА.
Жилой комплекс Современная комфортабельная резиденция с бассейнами и спортивными площадками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Современная комфортабельная резиденция с бассейнами и спортивными площадками, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€332,937
Агентство: TRANIO
Предлагаются новые апартаменты с балконами. Резиденция располагает крытыми и открытыми бассейнами, тренажерным залом, сауной и турецкой баней, беговыми дорожками и спортивными площадками, садами и детскими площадками. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в центре азиатской части Стамбула, рядом с остановками общественного транспорта и автомагистралью ТЕМ, в нескольких метрах от торговых центров, больниц и международных школ. автобусная остановка - 260 м станция метро - 450 м торговый центр - 700 м спортивный комплекс - 950 м район Ускюдар - 10 км парк Чекмекой - 12 км исторический центр Стамбула - 25 км аэропорт Гёкчен - 40 км
Жилой комплекс HP17 Habitat Plaza
Жилой комплекс HP17 Habitat Plaza
Стамбул, Турция
от
€287,650
Площадь 132–160 м²
2 объекта 2
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! HP17 Habitat Plaza - современный комплекс премиум-класса в красивом городе Стамбул. Комплекс представлен в современном архитектурном стиле площадью 1600 кв.м. Потрясающей ландшафтной озелененной территорией. Квартиры в комплексе представлены современными планировками: 2+1 и 3+1 от 115 кв.м до 180 кв.м. С потрясающим видом на горы. Инфраструктура: - Образовательные учреждения; - Медицинские учреждения; - Магазины; - Кафе; - Рестораны; - Отделения банка; - Фитнес-центр. Звоните или пишите! Подберем для Вас жилье вашей мечты! Гарантированное юридическое сопровождение.
Жилой квартал Апартаменты класса люкс рядом с пляжем недалеко от центра Алании, Оба
Жилой квартал Апартаменты класса люкс рядом с пляжем недалеко от центра Алании, Оба
Каракокали, Турция
от
€103,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
На продажу предлагаются апартаменты в комплексе рядом с пляжем на берегу Средиземного моря и рядом с центром города Алания, Оба. Апартаменты расположены в 5-ти этажном доме на первой береговой линии. Расстояние до пляжа не более 50 метров. Удаленность от центра города Алания не превышает 200 метров. Рядом с комплексом в пешей доступности расположены магазины, сельскохозяйственный базар два раза в неделю, рестораны, парки с тренажерами, футбольное поле, прекрасная набережная вдоль всего побережья с велодорожками и крупные торговые центры, такие как Metro, Alanyum, раз в неделю сельскохозяйственный базар. Так же рядом остановки общественного транспорта - в течение 10 минут вы окажетесь в самом центре города. Гостевой холл со стойкой ресепшнОткрытый бассейнФитнес залЛоббиБарКомната отдыхаТурецкий хамамФинская саунаДушевые комнатыЗона отдыха и барбекюСпутниковое телевидениеГенераторЛифтКонсьержПарковка - 1+1 В апартаментах планировки 1+1 имеются две комнаты: просторная кухня американского типа, совмещенная с залом, одна спальня и ванная комната. Ванная комната укомплектована современной душевой кабиной и нагревателем воды. - 2+1 Апартаменты планировки 2+1 имеют две просторные спальни, кухню американского типа и зону отдыха, два туалета и душевую комнату. С балконов открывается завораживающий вид на Средиземное море и Торосские горы. - 2+1 (дуплекс), 4+1 (дуплекс)  Апартаменты (дуплексы) представлены в двухуровневой планировке. Все апартаменты укомплектованы необходимой бытовой техникой - стиральная машина, посудомоечная машина, холодильник, варочная панель, вытяжка, духовой шкаф и кондиционеры. Вам останется только отпраздновать новоселье! Днем вы можете посвятить время купанию в море и получить золотистый загар, а вечером у вас есть прекрасная возможность окунуться в ритм жизни города.
Жилой комплекс Новая квартира 1+1 на второй береговой линии в Махмутларе
Жилой комплекс Новая квартира 1+1 на второй береговой линии в Махмутларе
Yaylali, Турция
от
€166,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания StayProperty предлагает новые квартиры в районе Махмутлар - Алания. В жилом комплексе представлены квартира планировкой 1+1. Площадь апартаментов 66 квадратных метров. Расстояние до моря 100 метров.Сразу отметим, что Махмутлар это самый популярный район. По новым данным, население Махмутлара растет быстрее всего, и составляет более 53 тысяч человек, а в сезон в 3-4 раза больше. Этот район максимально застроенный, самый популярный у иностранцев и всегда №1 на рынке недвижимости Аланьи по спросу на квартиры. И объяснение этому простое: в Махмутларе идеальное сочетание цены, качества, а также большое количество предложений под любой бюджет.  При это не стоит и забывать о том, что в новых домах Махмутлара превосходная инфраструктура, а также инфраструктура района в целом находится на высшем уровне.Инфраструктура Махмутлара: помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar AVM площадью 20 000 м2 на месте субботнего рынка, культурный центр на участке 10 тыс. м2, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны, а также различные коммерческие объекты на активно застраиваемой части улицы Ататюрка.
Жилой комплекс Апартаменты в жилом комплексе мирового уровня с широким спектром услуг, финансовый центр Стамбула — район Маслак, Турция
Жилой комплекс Апартаменты в жилом комплексе мирового уровня с широким спектром услуг, финансовый центр Стамбула — район Маслак, Турция
Maslak Mahallesi, Турция
от
€710,000
Агентство: TRANIO
Современный комплекс состоит из квартир, пентхаусов, мульти-офисов, магазинов и 5-звездочного отеля. Кроме того здесь есть: арт-центр, выставочный центр и зал на 500 человек круглосуточная охрана с видеонаблюдением услуги консьержа большой паркинг игровая зона для детей СПА-зона с крытым бассейном, сауной и спортзалом Зона отдыха на свежем воздухе предлагает уличные кафе, кинотеатр под открытым небом, рестораны. Комплекс построен по самым современным стандартам и технологиям сейсмоустойчивости. Удобства и оснащение в доме В каждой квартире есть небольшой балкон и потолки до 4 м высотой. Пентхаусы имеют огромные террасы, а высота потолков достигает 8 м. Мульти-офисы полностью оборудованы и включают ванную комнату и мини-кухню, а в некоторых даже спальное место. Система "умный дом" управляет освещением, охлаждением/обогревом, затенением окон, сигнализацией. Преимущества Недвижимость соответствует условиям получения турецкого гражданства. Расположение и объекты поблизости Проект с видом на Босфор находится в центре делового квартала Маслак. Поблизости расположены офисы крупных компаний, три университета, много школ различных ступеней. Рядом с башнями расположен шестиэтажный торговый центр и ресторан-музей еды Турции. Автобусная остановка - 200 м Станции метро - 550 и 700 м Стамбульская фондовая биржа - 2,5 км Шишли - 10 минут на машине Бешикташ - 10 минут на машине район Султанахмет - 25 минут на машине новый аэропорт Стамбула - 30 минут на машине
Жилой комплекс Жилой комплекс в популярном туристическом центре Аланьи, 1 км до моря, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в популярном туристическом центре Аланьи, 1 км до моря, Турция
Средиземноморский регион, Турция
от
€112,500
Агентство: TRANIO
Проект состоит из 63 квартир в одном блоке. Проект в Демирташе, самом популярном туристическом центре Аланьи, в 1000 метрах от моря. В проекте 9 этажей и апартаменты с 1-4 спальнями. Удобства и оснащение в доме Особенности интерьера здания: американские панельные лакированные двери, керамический пол, светодиодные и точечные светильники, гранитные столешницы, спутниковая система приема, балкон и окна из ПВХ, WLAN-Интернет-система, домофон, кондиционер, встроенная духовка. Другие удобства: кинотеатр, джакузи, кафе и бар, генератор, система видеонаблюдения на автостоянке.
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами, спа-зоной и спортивным комплексом в самом центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами, спа-зоной и спортивным комплексом в самом центре Стамбула, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€699,644
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с видом на Мраморное море и Принцевы острова, парковочными местами и помещениями для хранения. Резиденция состоит из 5 зданий (3 жилый и 2 офисных) и располагает крытыми и открытыми бассейнами, детским бассейном, фитнес-центром и спа-зоной, детским клубом, спортивным комплексом, круглосуточной охраной, залом для медитации, игровой комнатой и кинотеатром, танцевальной и балетной студией, музыкальным и караоке залом, залом для мероприятий, торговым центром. Удобства и оснащение в доме Кухонная бытовая техника Siemens Кухонная мебель Высота потолков 3 метра Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в одном из самых живописных районов Стамбула, в 1,5 км от побережья. Автомагистраль Е-5 - 4 минуты Станция метро - 4 минуты Станция метробуса - 18 минут Кадыкёй - 27 минут Босфорский мост - 22 минуты Международный аэропорт - 19 минут
Жилой комплекс Масштабный проект с хорошей локацией в районе Оба
Жилой комплекс Масштабный проект с хорошей локацией в районе Оба
Алания, Турция
от
€266,850
Сдача в: 2025
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Оба - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 46 до 210 м2. Расстояние до моря 780 метров.Если вы выбираете район для постоянного проживания в Аланье, то Оба вам подойдет как нельзя лучше, особенно если у вас есть дети. Оба сочетает в себе низкоэтажную застройку, близость к центру и развитую инфраструктуру, необходимую для жизни в Аланьи. Хоть Оба и находится близко к центру, но новые проекты здесь появляются с регулярным постоянством, поэтому купить квартиру в новостройке здесь все еще реально.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, крупные торговые центры Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros, строительный и хозяйственный супермаркет Koçtaş, большой магазин техники Vatan. Именно в Оба работает самая большая новая городская больница.Для детей: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Жилой комплекс Новый проект в активно развивающемся районе Паяллар
Жилой комплекс Новый проект в активно развивающемся районе Паяллар
Аванос, Турция
от
€98,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Паяллар - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 57 до 110 м2. Расстояние до моря 2500 метров.Благодаря плану активной застройки многочисленных свободных земель района, скоро здесь будет новая роскошная Аланья. В 2022-2023 в Паялларе началось строительство небывалого ранее количества резиденций, и все они отличаются полной инфраструктурой, просторными участками.В целом это развитый район, где есть своя обширная инфраструктура, но большая часть застройки представлена простыми турецкими домами. Жители заняты в сфере туризма, здесь много отелей на берегу моря. Работают начальная и средние школы, лицей, больница, поликлиника, стоматология, супермаркеты, заправки, банкоматы, аптеки. В соседнем поселке Конаклы на берегу моря есть муниципальный лесной парк с мангалами.В Паялларе вскоре будет новая набережная длиной в 4 км, с зонами отдыха, парками, велодорожкой, детской площадкой. Строится современная больница на участке 13,4 га. Район отдален от центра Аланьи на 10 км. До аэропорта Анталии 100 км.
Вилла LARES VİLLAS
Вилла LARES VİLLAS
Doesemealti, Турция
от
€1,50 млн
Сдача в: 2024
Застройщик: geylan company ( lares villas )
 LARES VILLAS - это два отдельных проекта, состоящих из 10 и 24 роскошных вилл в Анталии. Он осуществляется по гарантии GEYLAN COMPANY. Это виллы с высокой степенью безопасности. Каждая вилла имеет частный бассейн. Есть 5 спален и гостиная. во всех спальнях есть ванная комната и гардеробная.. Виллы двухэтажные, а высота пола 360/320. Виллы имеют специальное освещение внутри, снаружи и в саду. Первоклассные материалы используются на кухне и в ванных комнатах. Дизайн интерьера вилл был сделан архитекторами интерьера. Виллы предлагают высокое качество, безопасные и приятные жилые помещения
Жилой комплекс Квартиры в новом комплексе - район Каргыджак, Алания
Жилой комплекс Квартиры в новом комплексе - район Каргыджак, Алания
Аванос, Турция
от
€160,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает вашему вниманию новые квартиры в Каргыджаке.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 50 до 148 квадратных метров. Расстояние до моря 200 метров.Новые апартаменты в Каргыджаке – хвойные леса с видом на море.  Если вам необходима тишина и спокойствие, то вам в Каргыджак, именно здесь уникальное сочетание лесов, гор и отличного вида на море.  В районе преобладает новый жилой фонт, ведь Каргыджак, достаточно активно застраивается новыми жилыми комплексами разной ценовой категории.Инфраструктура района: два супермаркета сети Migros, также А 101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, рестораны разных кухонь на берегу моря и по всему району, пицца, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.Покупая новые квартиры в Каргыджаке, вы «убиваете одним выстрелом, двух зайцев» - инвестиция и отличное место для жизни или отдыха.
Жилой комплекс Новые апартаменты вблизи моря - район Махмутлар
Жилой комплекс Новые апартаменты вблизи моря - район Махмутлар
Yaylali, Турция
от
€224,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые квартиры в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 56,2 до 116 м2. Расстояние до моря 370 метров.Первый район, который стоит рассматривать при покупке нового жилья в Аланье это Махмутлар. Именно в Махмутларе сочетается большой выбор и приемлемые цены.  Ну а самым главным преимуществом является полноценная инфраструктура района, которая позволяет жить здесь постоянно. Район компактный и удобный, состоит из 3 главных улиц параллельно морю, здесь легко ориентироваться. Вдоль моря и внутри района есть велосипедная дорожка. Из Махмутлара в центр регулярно ходит муниципальный транспорт вдоль набережной, можно доехать на автобусах №1 и №2 до крепости, пляжа Клеопатры. Много сервисов аренды авто.Помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar, культурный центр, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны.
Жилой комплекс Квартира с оригинальным дизайном в Алании
Жилой комплекс Квартира с оригинальным дизайном в Алании
Payallar, Турция
от
€117,000
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Towers - это потрясающий жилой комплекс, один из лучших проектов класса люкс от застройщика BestHome Construction. Резиденция состоит из четырех 9-этажных зданий, где цокольный этаж занят под внутреннюю инфраструктуру. Комплекс выполнен в лучших турецких традициях, и отличается оригинальность декора помещений внутри. Проект расположен в самом центре города Алания в 150 метрах от Средиземного моря! Район обладает прекрасной инфраструктурой. Здесь есть все для постоянного жительства или хорошего отдыха. Неподалеку от комплекса расположены: школа и поликлиника, множество гипермаркетов, пекарня, базар, банки и аптеки, салоны красоты и многое другое. В шаговой доступности прекрасная набережная с вечно цветущими клумбами, оборудованная спортивными и детскими игровыми площадками. ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: Квартиры 1+1, общей площадью 68 кв. м Квартиры 2+1, общей площадью 101 - 121 кв. м Квартиры 3+1, общей площадью 120 кв. м Двухэтажные пентхаусы 4+1, общей площадью 181 - 247 кв. м ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА: - Закрытая благоустроенная территория с ландшафтным садом - Бассейн с водными горками, детской секцией и джакузи - Терраса для принятия солнечных ванн - Закрытый бассейн с подогревом - Фитнес-центр - СПА-центр: турецкая баня (хамам),сауна, массаж, комната отдыха - Бильярд, настольный теннис - Детская игровая комната - Витамин-бар - Кинотеатр - Спутниковое телевидение - Бесплатный Wi-Fi - Беседка для барбекю - Электрогенератор - Подземная парковка - Охрана 24/7 - Управляющая компания -Лифт Позвоните или напишите нам, и мы подробнее расскажем об объекте или подберем недвижимость под Ваш запрос! Расходы за подбор несет только застройщик!
Жилой комплекс Резиденция премиум класса Nidapark Gocek с парком и бассейнами в историческом центре Фетхие, Турция
Жилой комплекс Резиденция премиум класса Nidapark Gocek с парком и бассейнами в историческом центре Фетхие, Турция
Inlice, Турция
от
€2,23 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные апартаменты с живописным видом, террасами и французскими балконами. Малоэтажная резиденция располагает большим парком с прудами и водопадами, детскими площадками, спорткомплексом, кафе, крытыми и открытыми бассейнами. Окончание строительства - май 2024 года. Преимущества Доступна рассрочка на 12 месяцев с первым взносом 50%. Расположение и объекты поблизости Набережная Босфора с кафе, ресторанами, причалами, парком — 2 км Первый Босфорский мост - 5 км Автобусная остановка — 50 метров Станция метро — 3,7 км Аэропорт - 17 минут
Жилой квартал Недорогая квартира в Алании на берегу моря
Жилой квартал Недорогая квартира в Алании на берегу моря
Махмутлар центр, Турция
от
€139,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Недорогая квартира в Алании, Махмутларе на берегу моря Доступная квартира в Алании в отличном месте с потрясающим видом на море. Квартира сдана в эксплуатацию 7 лет назад, и она никогда не использовалась. Просторная светлая 2-комнатная квартира площадью 125 кв.м. С большой террасы вы можете насладиться видом на Средиземное море. Находится всего в 200 метрах от башни с часами, которая является центром Махмутлара, в нескольких минутах ходьбы от ресторанов, аптек, рынка и магазинов. Под квартирой находится врач 24/7. Общественный автобус проходит прямо перед квартирой. Очень легко добраться до аэропорта.
Жилой комплекс Новые квартиры в зелёной части Алании - район Авсаллар
Жилой комплекс Новые квартиры в зелёной части Алании - район Авсаллар
Инжекум, Турция
от
€115,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры Авсалларе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 52 до 127,45 квадратных метров. Расстояние до моря 1200 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густыми, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.
Резиденция Лофт В Стамбуле
Резиденция Лофт В Стамбуле
Мраморноморский регион, Турция
от
€262,448
Сдача в: 2024
Агентство: FIBO Property
Концептуальный проект квартир лофт, расположен в Басын Экспресс одном из самых ценных районов для инвестиций в Стамбуле. Проект состоит из 2 блоков на земельном участке площадью 24.000 м2. Проект предлагает домашние офисы в стиле лофт 1+1 и 2+1.
Жилой комплекс LAVİNYA PREMİUM
Жилой комплекс LAVİNYA PREMİUM
Мерсин, Турция
от
€73,000
Сдача в: 2024
Агентство: Realt Go
Застройщик: Alioğlu inşaat
Lavinya Premium (г.Мерсин/Эрдемли, район Томюк) 100 метров от моря!!! Цена: от 73 000 евро. Первоначальный взнос: 50%, далее рассрочка до июня 2024г. Срок сдачи: декабрь 2024 Квартиры 1+1 (брутто 70-75 кв.м.) Квартиры 2+1 (брутто 100-108 кв.м.) Квартиры 3+1 (брутто 160 кв.м.) Также представлены квартиры 1+1 дуплексы, а также квартиры 1+1 и 2+1 с террасами. Внешняя инфраструктура: баскетбольная,теннисная и детская площадки, бассейн с аквапарком, кафетерий, парковка, зона барбекю, генератор, беседки, прогулочные дорожки, велопарковка, Внутренняя инфраструктура: хамам, сауна, крытый бассейн, тренажерный зал, кинотеатр. Примечание: от моря 100м, керамические полы в прихожей, ванной и на балконах, ламинат в комнатах, шкаф в прихожей, кухонный гарнитур из мдф, в ванной комнате (душевая кабинка, раковина, керамическое покрытие пола и стен, осветительные приборы, выводы под кондиционеры, гипсокартонные потолки, стальная дверь, панорамные окна в пол из алюминия, противопожарная система, охрана 24/7, видеонаблюдение. Строительная компания ALIOĞLU INŞAAT начала свою деятельность в 1998 году. Строим дома в г.Мерсин Опыт работы: - тысячи построенных и проданных квартир - за 2022 год запущено строительство более 800 квартир Мы гарантируем: -лучшее качество -сдачу объектов в срок -беспроцентную рассрочку до 2 лет -полное сопровождение сделки от консультации до получения ТАПУ -гарантийный срок после сдачи дома 2 года -бесплатный осмотр наших объектов Счастливыми обладателями наших квартир стали жители со всего мира: Россия, Турция, Казахстан, Украина, Беларусь, Канада, США, Великобритания и т.д.  
Жилой комплекс Новый инвестиционный проект в районе Авсаллар
Жилой комплекс Новый инвестиционный проект в районе Авсаллар
Авсаллар, Турция
от
€114,000
Сдача в: 2023
Современный многоквартирный жилой комплекс с отдельной инфраструктурой, расположен в курортном районе Авсаллар. Проект разрабатывается лучшими турецкими дизайнерами и архитекторами. В проекте 4 блока, 167 апартаментов. С каждой квартиры, начиная с первого этажа, будет открываться вид на море и зеленные окрестности района. На продажу предложены квартиры планировки: 1+1, 2+1, 3+1 в том числе двухуровневые пентхаусы, площадью от 53 кв. м. В стоимость апартаментов входит: полная чистовая отделка, встроенная кухонная мебель, укомплектованные санузлы. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на декабрь 2022 года. Авсаллар - не слишком большой, но это один из самых теплых курортов Анталии, от ветров и антициклонов его защищает бухта. Здесь расположен один из самых знаменитых песчаных пляжей южного средиземноморского побережья – Инжекум.  Хорош Авсаллар для любителей верховой езды, дайвинга и самых разных видов водного спорта. Вся дополнительная информация доступна у наших специалистов. С большим удовольствием расскажем Вам о лучших предложениях в комплексе и подберем для Вас самый выгодный вариант!
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€656,362
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает спортивной площадкой, беговой дорожкой, детской площадкой, фитнес-центром, крытым бассейном, сауной. Окончание строительства - декабрь 2023 года. Расположение и объекты поблизости Станция метробуса - 5 минут Гавань - 4 минуты Автомагистраль ТЕМ - 3 минуты Больница - 6 минут Колледж - 8 минут Аэропорт - 20 минут
Жилой квартал Апартаменты в бутик комплексе Granada Residence
Жилой квартал Апартаменты в бутик комплексе Granada Residence
Каракокали, Турция
от
€120,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Апартаменты в 5 этажном комплексе Granada Boutique Residence на первой береговой линии, в 50 метрах от пляжа и 200 метрах от центра города Алания, Оба.Рядом с комплексом Granada Boutique Residence в пешей доступности расположены магазины, сельскохозяйственный базар два раза в неделю, рестораны, парки с тренажерами, футбольное поле, прекрасная набережная вдоль всего побережья с велодорожками и крупные торговые центры, такие как Metro, Alanyum, раз в неделю сельскохозяйственный базар. Так же рядом остановки общественного транспорта - в течение 10 минут вы окажетесь в самом центре города. Днем вы можете насладиться морем и принять солнечные ванны, а вечером вы имеете прекрасную возможность окунуться в ритм жизни ночного города.     В апартаментах 1+1 имеются две комнаты: просторная кухня американского типа совмещенная с залом, одна спальня и ванная комната. Все оборудовано современной высококачественной техникой. Ванная комната оборудована современной душевой и нагревателем воды. Апартаменты 2+1 имеет две просторные спальни, кухню американского типа и комнату отдыха, а так же два туалета и душевую комнату. Два больших балкона с прекрасным видом на Средиземное море и на завораживающие Торосские горы. Апартаменты (дуплексы) 2+1 и 4+1 двухуровневые.   РесепшнОткрытый бассейнФитнес залЛоббиБарКомната отдыхаТурецкий хамамФинская саунаДушевые комнатыЗона отдыха и барбекюСпутниковое телевидениеГенераторЛифтКонсьержПарковка
Жилой комплекс Инвестиционный комплекс с люксовой инфраструкт
Жилой комплекс Инвестиционный комплекс с люксовой инфраструкт
Мерсин, Турция
от
€73,000
Площадь 48–135 м²
6 объектов 6
Сдача в: 2024
Агентство: NSM Real Estate & Construction
Рады Вам представить новую резиденцию со собственной множественной инфраструктурой. Расположенный в районе Томюк, города Мерсин, на расстояние всего 150 метров от золотистых песчаных пляжей Средиземного моря. Резиденция представляет собой три шестнадцатиэтажных здания с закрытой территорией и с отличной множественной социальной инфраструктурой. Томюк не зря называют райским уголком – здесь отличные галечные и песчаные пляжи с чистейшей водой, много зелени, особенно красивы экзотические ливанские кедры. Томюк активно развивается, имеет собственную инфраструктуру и удобное транспортное сообщение с другими районами. Дата начала строительства — 01.12.2022 Дата окончания строительства — 30.12.2024 Планировки квартир: Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 53 м2 Трёхкомнатные квартиры 2+1, площадью 80 м2 Четырёхкомнатные квартиры 3+1, площадью 117 м2 Информация о квартирах: Чистовая отделка Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной Подвесные потолки Современные межкомнатные двери Система природного газа Новая резиденция в Томюке будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями. Инфраструктура комплекса: Открытый бассейн Закрытый бассейн Детский бассейн Аквапарк Бар у бассейн Кафе/ресторан Кинотеатр Турецкая баня Сауна Фитнес-центр Теннисный корт Детская игровая площадка Детская площадка Зона для барбекю Ухоженная зелёная территория Прогулочные дорожки Консьерж Охрана 24/7 Видеонаблюдение 24/7 Открытая парковка Лифты Генератор   О районе: Томюк — уютный микрорайон в районе Эрдемли, который является частью провинции Мерсин. Расстояние до Мерсина составляет 27 км, а до Эрдемли — 12 км, до центра которого можно добраться за 10 минут на общественном транспорте. До города Мерсин постоянно курсирует автобус и маршрутки, время в пути составляет 30 минут. Томюк – райский уголок, для тех кто предпочитает спокойствие городской суете, широкие набережные для прогулок и занятий спортом, в легкой доступности сетевые магазины, район очень популярен среди русскоязычного населения. Новые кварталы здесь строятся на берегу моря прямо на главной магистрали D.400, соединяющей Мерсин с западом. А купаться в море можно на любом пляже района Томюк.
Жилой комплекс İstanbul
Жилой комплекс İstanbul
Эсеньюрт, Турция
от
€246,341
Сдача в: 2023
Агентство: Mehal Group
65% нашего проекта, созданного на общей площади 25 000 м2, было спроектировано как ландшафтная зона. Наши просторные и спланированные типы квартир с уникальным ландшафтным видом были полностью разработаны, чтобы принести вам и вашему отчужденному душевному спокойствию. Состоит из 304 жилых и 70 коммерческих площадей, состоит из 8 различных блоков 3 типов с вариантами 2+1 и 3+1. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА Наш проект с малоэтажной горизонтальной архитектурой имеет эстетическую точку зрения, благодаря которой вы чувствуете себя единым целым с природой. был спроектирован. В наших социальных объектах в проекте, • Открытый бассейн • 2 крытых бассейна • 2 фитнес-центра • 2 турецкие бани • 2 сауны • Закрытая 3-этажная автостоянка • Детские игровые площадки • Камелии • Система внутренней связи • Круглосуточная камера видеонаблюдения • Генератор • Зоны отдыха Есть просторные жилые помещения, которые вы наполните любовью. Это единственный и последний элитный проект в регионе, в котором есть все эти социальные объекты. РАСПОЛОЖЕНИЕ Проект, который находится на границе района Чинар Махаллеси и Ардычлы и имеет лучшее место для вашей семьи, имеет более 200 магазинов, торговых центров, больниц, стоматологов, аптек и магазинов вокруг него. Можно достичь все ваши потребности в нескольких минутах ходьбы 24/7. Коммерческие объекты класса люкс, которые будут реализованы вместе с 70 различными коммерческими объектами в рамках нашего проекта. Концепции воплотятся в жизнь в виде уличных магазинов только на первом этаже дома вашей мечты. • Торговый центр Акбаты: 1 км (5 минут) • Госпиталь Истинье Лив: 800 м (3 минуты) • Аквадельфин: 2,7 км (6 мин) • Эсеньюртская государственная больница: 3,5 км (8 минут) • Госпиталь Медикана: 7 км (14 мин) • Госпиталь MediLife: 9,5 км (12 мин) • АВМ Мигрос: 8,4 км (11 минут) • Торговый центр Marmara Park: 7,8 км (11 минут) • Марина: 13 км (15 минут) • 3-й аэропорт: 36 км (30 мин) • ТЮЯП: 7,2 км (12 минут) • Ториум АВМ: 11 км (15 минут) ТРАНСПОРТ E-5 и Metrobus: 4 км (7 минут) ТЭМ: 900 м Перед проектом проходят 7 различных автобусных маршрутов. С этими линиями; • Импровизация • Охотники • Аксарай • Бахчешехир • Бакиркёй • Бююкчекмедже • В Богазкёй Вы можете добраться до пляжа Бююкчекмедже, Авджилара и Бахчешехира на маршрутке.
Жилой комплекс Апартаменты по привлекательной цене в новом проекте - район Окурджалар
Жилой комплекс Апартаменты по привлекательной цене в новом проекте - район Окурджалар
Аванос, Турция
от
€107,000
Сдача в: 2025
Застройщик: Stay Property
Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Окурджалар - Аланья.В жилом комплексе представлены следующие планировки: линейные квартиры 2+1 и пентхаусы 4+1. Площадь апартаментов от 65 до 135 м2. Расстояние до моря 230 метров.Перспективный район Аланьи с большим количеством отелей и развитым туризмом. Жилых комплексов здесь единицы, но это лишь вопрос времени. В Окурджаларе много простых турецких домов, изредка в продаже встречаются готовые квартиры в домах с бассейнами. Новостройки Окурджалара отличаются полной инфраструктурой и сравнительно низкими ценами на квартиры.Район выгодно расположен вблизи нескольких крупных городов: на западе в 28 км на западе Манавгат и в 85 км Анталия с международным аэропортом, в 26 км на восток - Аланья, пляж Клеопатры. Также недалеко Сиде, Белек и другие красивые курорты. До знаменитого пляжа Инжекум 3 км. Вокруг много лесов, красивых уголков природы для отдыха и прогулок.В Окурджаларе есть рестораны, турецкие кафе. Район славится своими выбором торговых центров с бутиками одежды и сувенирами, другими товарами: Soho Bazar, Neva Aultlet, Alara Grand Bazar. Супермаркеты, магазины, аптеки в Окурджаларе есть. По вторникам и четвергам работает турецкий фермерский базар.
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с собственным пляжем, Гюллюк, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с собственным пляжем, Гюллюк, Бодрум, Турция
Guelluek, Турция
от
€1,34 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с большими садами, бассейнами, парковочными местами, панорамным видом на море и горы. Резиденция располагает собственным пляжем, баром, студией йоги и пилатеса, охраной, парковкой. Окончание строительства - июнь 2023 года. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Полы с подогревом Встроенная кухонная мебель Кондиционеры Автоматические жалюзи Интернет Спутниковое ТВ Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры. Пляжи - 300 метров Гавань - 400 метров Рестораны - 500 метров Аэропорт - 9 км Античный город Баргилия - 19 км Центр Бодрума - 40 км
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре города и в 600 метрах от пляжа, рядом с сетевыми магазинами, Аланья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре города и в 600 метрах от пляжа, рядом с сетевыми магазинами, Аланья, Турция
Алания, Турция
от
€225,000
Агентство: TRANIO
Комплекс состоит из двух блоков, где есть 88 квартир с различными планировками: Апартаменты с 1 спальней - 45 шт Апартаменты с 2 спальнями - 34 шт Дуплекс-апартаменты с 2 спальнями - 9 шт 40% - возможность рассрочки до окончания строительства. Удобства и оснащение в доме Другие удобства: мини-аквапарк, сауна, генератор. Расположение и объекты поблизости Аланья, полная великолепной природы и следов истории, является одним из самых оживленных курортов Турции. Своими всемирно известными пляжами и климатическими условиями он привлекает множество туристов со всего мира. Доступные цены, отличная погода, песчаные пляжи, история, именно поэтому люди проводят свой отпуск в Алании круглый год. Туристов привлекает регион из-за мест и качественной еды. Комплекс находится в центре Аланьи и в 600 метрах от пляжа. Кроме того, проект находится в нескольких минутах ходьбы от сетевых магазинов, таких как Бим Migros, Carrefour, A101.
Жилой комплекс Уютная квартира рядом с морем
Жилой комплекс Уютная квартира рядом с морем
Махмутлар центр, Турция
от
€157,845
Площадь 50–149 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Goldsun 12 - это уникальный жилой комплекс, сочетающий в себя современный дизайн, уют и гармонию. Комплекс расположен в районе Махмутлар в 300 метрах моря. Квартиры доступны в нескольких вариантах: 1+1 54 кв.м и 62,5 кв.м. 2+1 79 кв.м и 88 кв.м. Пентхаусы 2+1 94 кв.м. и 109 кв.м, Пентхаусы 3+1 144 кв.м. В чистовой отделке, кухонный гарнитур, оборудованные санузлы, в ванных комнатах стены – керамическая плитка, высококачественное современное керамическое напольное покрытие, межкомнатные панельные двери, стальная входная дверь, выводы под кондиционер, установленные проточные водонагреватели. Комплекс состоит из одного блока 9 этажей. Обладает собственной современной инфраструктурой: - Бассейн; - Зона барбекю; - Фитнес - зал; - Лобби; - Настольный теннис; - Детская площадка. Звоните или пишите! Подберем для Вас жилье вашей мечты! Гарантированное юридическое сопровождение.
Жилой комплекс Жилой комплекс с развитой инфраструктурой
Жилой комплекс Жилой комплекс с развитой инфраструктурой
Махмутлар центр, Турция
от
€139,000
Сдача в: 2023
Уникальный по архитектурному решению жилой комплекс, недвижимость в котором будет соответствовать современным стандартам, с самодостаточной внутренней инфраструктурой, находится в самом популярном туристическом центре Алании в районе Махмутлар. Расстояние до побережья Средиземного моря составляет 600 метров (примерно 9 минут ходьбы). В 150 метрах от резиденции находится площадь субботнего рынка, и так как это центр Махмутлара то в шаговой доступности вся необходимая инфраструктура района – всевозможные магазины, супермаркеты, овощные и мясные лавки, пекарни, отделения банков, аптеки, медицинские учреждения. Проект состоит из одного 12 этажного блока с 120 апартаментами различных планировок. На выбор представлены: 1+1, 2+1, 4+1, 5+1 площадью от 49 до 209 м2. Все квартиры будут сдаваться с полной чистовой отделкой, встроенной кухонной мебелью и укомплектованными санузлами, также в стоимость включено: стальная входная дверь, качественные межкомнатные двери, светодиодные и точечные светильники на потолке, керамогранитная плитка на полу, окна и балконные двери с двойным остеклением, видеодомофон и центральная спутниковая система. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на март 2023 года, на этапе строительства действует беспроцентная рассрочка, первоначальный взнос 40% от стоимости. На сегодняшний момент не так много жилых комплексов, где сочетается удобство, комфорт и хорошая цена. Данная покупка порадует вас продуманными деталями и что не мало важно – ликвидностью. Из этого следует, что объект выгоден как для комфортной жизни, так и для сдачи в аренду.
Жилой комплекс Zodiac 3
Жилой комплекс Zodiac 3
Махмутлар центр, Турция
от
€135,000
Площадь 55 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Zodiac III Residence — концептуальная резиденция «люкс» для тех, кто стремится жить ярко и активно, кто ориентирован на семейный отдых, удобный образ жизни. Два современных жилых блока всего на 45 квартир. Инфраструктура: Резиденция предусматривает развитую инфраструктуру: открытый бассейн, детский бассейн, СПА-центр (сауна, паровая комната, тренажерный зал), детскую площадку и игровую комнату, парковку, генератор. Расположение: До благоустроенного пляжа всего - 350 м; До центра района, парка и детских площадок — 1000 м; До рынка и продуктовых магазинов - 550 м; До центра Аланьи - 10 км. Резиденция Zodiac III Residence строится на фоне яркой тропической природы, фруктовых садов и плантаций. При этом до центра Махмутлара всего несколько минут ходьбы. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!
Жилой комплекс Масштабный жилой комплекс в районе с хорошими пляжами - Эсентепе
Жилой комплекс Масштабный жилой комплекс в районе с хорошими пляжами - Эсентепе
Аванос, Турция
от
€149,022
Сдача в: 2025
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает недвижимость в районе Гирне (Кирения) на Севером Кипре.В продаже линейные квартиры и апартаменты в стиле лофт планировок 1+1 и 2+1. Площадь квартир от 84 до 102 м2.Кирения, или Гирне — самый популярный курортный район на Северном Кипре с удачным расположением в одной из самых живописных частей острова: с одной стороны находится песчаное побережье лазурного моря, с другой – горы. Проживать или отдыхать в Кирении предпочитают состоятельные люди и богатые пенсионеры. Благоприятный климат, комфорт и высокий сервис напоминают знаменитые европейские курорты, такие как Канну или Ниццу.Район Кирения обрамлен горными хребтами с одной стороны и морем с другой. Отовсюду открываются превосходные виды. В окрестностях района много пляжей и красивых мест для отдыха у моря, ресторанов, кафе и всей необходимой для жизни инфраструктуры. Основной интерес у гостей региона вызовает его центр с восхищающим Старым причалом, атмосферным Старым городом, многовековой крепостью и главной туристической улицей Зийа Рызкы (Ziya Rızkı), вдоль которой расположились многочисленные магазинчики и сувенирные лавки.Привлекательность региону также добавляет расположение в нем самых престижных учебных заведений отсрова: Американский университет Girne American University, Университет Кирении (The University of Kyrenia), Английская школа Кирении "The English School Of Kyrenia" и другие частные и государственые сады, школы и университеты.Недвижимость в Гирне представлена широким разнообразием объектов, в которые на протяжении последних лет все более активно вкладывают свои средства местные и иностранные инвесторы. Главная особенность всех объектов — малоэтажность. На острове практикуется бережное отношение к природным ресурсам при застройке: в городе не разрешено возводить высокие здания, занимать территории в непосредственной близости от моря, чтобы обеспечить красивые виды из всех домов.
Жилой комплекс Проект с богатой инфраструктурой в районе Башакшехир, Стамбул
Жилой комплекс Проект с богатой инфраструктурой в районе Башакшехир, Стамбул
Аванос, Турция
от
€454,000
Сдача в: 2025
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Башакшехир.В жилом комплексе представлены планировки 4+1, 5+1. Площадь апартаментов от 190,87 до 236,02 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью, в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокие рентные доходы, в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции с других регионов. 
Жилой комплекс Новые квартиры недалеко от знаменитого пляжа Клеопатра
Жилой комплекс Новые квартиры недалеко от знаменитого пляжа Клеопатра
Алания, Турция
от
€162,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры на пляже Клеопатры.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+0, 1+1. Площадь апартаментов от 31 до 65 квадратных метров. Расстояние до моря 200 метров.Новая недвижимость на Клеопатре - это всегда эксклюзив, ведь места для новых домов не так много. Только здесь максимальный спрос на квартиры в новом жилом фонде, как правило, все новые проекты часто продаются еще до сдачи комплекса в эксплуатацию. Не упустите уникальный вариант недвижимости в новостройке на Клеопатре в Аланье.Этот район считается элитным, одна из самых дорогих локаций на Средиземном море. Пляж Клеопатры длиной 2,5 км отличается комфортным берегом с приятным на ощупь песком, имеет знак качества «Голубой флаг» и полностью его оправдывает. Инфраструктура Клеопатры: магазины, супермаркеты, бутики, рынки, сервисы, салоны, офисы, больницы, аптеки. Также здесь много школ, как государственных, так и частных. 
Жилой квартал Квартира 2+1 в Оба в комплексе люкс Oba Crown
Жилой квартал Квартира 2+1 в Оба в комплексе люкс Oba Crown
Каракокали, Турция
от
€185,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Oba Crown состоит из 11 кварталов и находится недалеко от новой больницы и центра города. В комплексе есть фитнес-центр, джакузи, крытый бассейн и т. д. Комплекс класса люкс в Алании, район Оба. Комплекс Oba Crown класса люкс находится в 700 метрах от пляжа, расположен на площади 1000 м2 и состоит из 14 пятиэтажных блоков в Оба, Алания.Район Оба находится в 5 км от центра Алании, тихий зеленый район с множеством муниципальных парков, широкими улицами и в непосредственной близости от торгового центра Metro, koctas и других сетевых магазинов, а так же от новой государственной больницы. На территории есть большой сад, бассейн с горками, детский бассейн, игровая площадка, теннисный корт. Так же комплекс оснащен зимним крытым подогреваемым бассейном, сауной, фитнес залом с профессиональным оборудованием. Яркие, просторные квартиры идеально подойдут для семейного отдыха круглый год. В квартирах 2+1 есть гостиная, столовая и кухня с открытой планировкой, 2 спальни, 2 ванные комнаты и 2 балкона. Из окон открывается вид на бассейн с зеленой территорией и на Торосские горы.   открытый бассейн с детскими водными горкамизакрытый бассейн с подогревомдетский бассейнджакузисаунатерраса с шезлонгами и зонтикамибар у бассейнадушдетская площадкатеннисный кортфитнес-залбанкетный залвитамин-баравтомобильная стоянкаохрана 7/24видеонаблюдение
Жилой комплекс Апартаменты в новом проекте недалеко от университетов Стамбула
Жилой комплекс Апартаменты в новом проекте недалеко от университетов Стамбула
Аванос, Турция
от
€415,171
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Кягытхане.В жилом комплексе представлены следующие планировки:  2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 93,71 м2 до 164,88 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
Жилой комплекс Проект элитного жилья в районе Демирташ
Жилой комплекс Проект элитного жилья в районе Демирташ
Demirtas, Турция
от
€131,000
Сдача в: 2024
Компания Elka Homes представляет Вашему вниманию новый инвестиционный проект в районе Демиртш. Демирташ один из самых тихих и умиротворенных  районов, где расположится наш  комплекс. Здесь замечательные пляжи, на которых немного отдыхающих, , чистая морская вода и хвойные леса, экологически чистая природа.   Комплекс расположен на территории 4 227 м² и будет состоять из одного жилого блока, 7 этажей с общей сложностью 72 квартир.  На выбор есть квартиры   1 + 1  49 кв.м., 2 + 1 квартиры 68 кв.м. и 2+1  дуплексы от 68 кв.м. -138 кв.м.. Все квартиры сдаются с качественной чистовой отделкой, сантехникой, кухонным гарнитуром.  В инфраструктуру комплекса будет входить  открытый и закрытый бассейн, аквапарк, турецкая баня, сауна, парная, комната отдыха, фитнес-центр, кинотеатр, детская игровая комната, 7/24 охрана, камеры безопасности, парковка, генератор и бесплатный интернет.  
Многоквартирный жилой дом Kertal Istanbul Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Kertal Istanbul Apartment Compound
Мраморноморский регион, Турция
от
€62,284
Агентство: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Район проекта является одним из лучших районов азиатского Стамбула, который имеет многообещающее будущее в инвестициях в недвижимость. Живите в самой высокой точке Стамбула и наслаждайтесь волшебством фантастического вида на Мраморное море и острова Принцессы. Рядом с жизненно важными транспортными линиями, которые соединяют европейские и азиатские стороны города. Выгодные арендные декларации для тех, кто желает инвестировать в недвижимость, сдавая в аренду жилые единицы в проекте. Адаптируемые предложения рассрочки, с титульным документом, готовым к доставке и подходящим для условий получения турецкого гражданства.
Жилой квартал Апартаменты на первой линии в Махмутларе, Алания
Жилой квартал Апартаменты на первой линии в Махмутларе, Алания
Махмутлар центр, Турция
от
€150,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
От центра города всего в 7 км и 22 км до местного аэропорта Газипаша. Комплекс Konak Seaside Tower расположен на территории в 6500 м2 и состоит из 1го блока в 11 этажей. Из апартаментов открывается замечательный вид на море и горы. Всю территорию комплекса украшает сад и декоративные деревья. большой и детский бассейны с баром детская площадка беседка с местом для барбекю. СПА салон с крытым бассейном турецкой баней (хамам) паровой комнатой сауной комнатами для массажа комнатой отдыха кабинками для переодевания и санузлами. фитнес зал пилатес йога бильярд настольный теннис детская комната. На территории предусмотрена крытая парковка для автомобилей и торговый центр.  антибактериальный фасад шумо и водоизоляция просторный и современный лифт система противопожарной сигнализации центральная спутниковая система охрана и камеры слежения. - стальные двери; - домофон с видеосистемой; - подвесные потолки; - точечное скрытое освещение; - кондиционеры во всех комнатах; - алюминиевые окна и двери с двойным стеклом; - шумоизоляция; - дизайнерские кухни и ванные комнаты; - моющаяся краска на стенах; - полы из гранита первого класса. 1+1, 2+1 и пентхаусы  3+1, 4+1, 5+1. Данный комплекс на первой береговой линии средиземного моря идеально подходит для отдыха на море, постоянного проживания и для краткосрочной аренды. Пляжы на побережье помечаны голубыми флагами, что означает чистоту воды и безопасность экосистемы. большой и детский бассейныбар у бассейнакрытый бассейнСПА салонСаунаФитнес залБильярдНастольный теннисдетская площадкадетская комнатабеседка с местом для барбекюкрытая парковкаторговый центрсигнализациякамера слеженияохрана
Жилой комплекс Квартиры премиум-класса в районе Авсаллар
Жилой комплекс Квартиры премиум-класса в районе Авсаллар
Инжекум, Турция
от
€219,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания StayProperty предлагает новые квартиры Авсалларе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 49 до 150 квадратных метров. Расстояние до моря 350 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густыми, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.
Жилой комплекс Уникальный комплекс с панорамным видом на море - район Пендик, Стамбул
Жилой комплекс Уникальный комплекс с панорамным видом на море - район Пендик, Стамбул
Мраморноморский регион, Турция
от
€295,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Пендик.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1,4+1.Площадь апартаментов от 75 до 215 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом иуровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнеевремя набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоныотдыха, СПА.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталейнапишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
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