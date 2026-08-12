Новое жилье в Турции: что важно знать иностранцам перед покупкой

Турция считается одной из самых привлекательных стран для переезда на ПМЖ. Иностранные граждане выбирают ее за мягкий климат, роскошные курорты и сравнительно недорогую жизнь. Другая частая причина переезда сюда — комфортное жилье в новостройках, которое в большинстве случаев продается с мебелью и бытовым оборудованием.

Что представляет собой новая турецкая недвижимость

Новостройки в Турции — это многоквартирные жилые комплексы разной этажности. Их строительство активно ведется в центральных частях городов и на окраинах. Покупателям зачастую предлагаются 1, 2 и 3-комнатные апартаменты, площадь которых варьируется от 40 до 130 кв. метров. Большая часть квартир в новостройках в Турции имеет балкон и все необходимые коммуникации.

Приобретая апартаменты в новых комплексах, покупатели получают доступ ко всем инфраструктурным удобствам. В их числе: общий бассейн, фитнес-студии, паровые комнаты, сауны и прочее. В большинстве новостроек эти объекты размещаются на первых или цокольных этажах.

В каких городах стоит приобрести новое жилье

Если недвижимость покупается для отдыха, стоит обратить внимание на новостройки в Турции, расположенные в курортных зонах. Лучший сервис предлагается в Анталии, Белеке и Алании. В этих городах можно купить квартиру или виллу в нескольких метрах от побережья. Приобретенное здесь жилье также хорошо подходит для сдачи в аренду туристам.

Если же основная цель переезда в Турцию — работа или учеба, лучшим вариантом может стать Анкара или Стамбул. В этих городах расположены десятки международных компаний и высших учебных заведений. С выбором жилья также не возникнет проблем. И в Анкаре, и в Стамбуле на продажу выставлено большое количество новых комфортабельных квартир.

Жилые комплексы в Турции: основные плюсы приобретения жилья

Преимущества, которые дает покупка турецкой недвижимости, очевидны:

проживание в стране с красивейшей природой и уникальными достопримечательностями;

доступ к лучшим пляжам Европы, многим из которых присвоена почетная эконаграда «Голубой флаг»;

автоматическое получение ВНЖ на 1,5-2 года (при покупке недвижимости на любую сумму);

возможность заработать на перепродаже купленной собственности за счет регулярного удорожания цен на нее (в среднем на 7-8% в год).

Чтобы стать владельцем жилья в новостройке в Турции, достаточно иметь при себе загранпаспорт, наличные и налоговый номер, который выдается в любом турецком налоговом управлении. Покупатели могут также рассчитывать на ипотеку: местные банки предлагают иностранцам ряд ипотечных программ.