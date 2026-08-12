Новостройки в Турции

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Жилой комплекс Инвестиции в Аланье – 9 % доходности и премиальный комфорт
Жилой комплекс Инвестиции в Аланье – 9 % доходности и премиальный комфорт
Жилой комплекс Инвестиции в Аланье – 9 % доходности и премиальный комфорт
Жилой комплекс Инвестиции в Аланье – 9 % доходности и премиальный комфорт
Жилой комплекс Инвестиции в Аланье – 9 % доходности и премиальный комфорт
Показать все Жилой комплекс Инвестиции в Аланье – 9 % доходности и премиальный комфорт
Жилой комплекс Инвестиции в Аланье – 9 % доходности и премиальный комфорт
Аланья, Турция
от
$139,503
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 6
Площадь 51–121 м²
4 объекта недвижимости 4
Обеспечьте свое будущее с выгодной инвестицией на Турецкой Ривьере – живите в раю и получайте стабильный доход в евро! Откройте для себя Exquisite Residence, бутик-комплекс премиум-класса, расположенный всего в 900 метрах от всемирно известного пляжа Инжекум в Авсалларе, Аланья. Этот про…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
51.0
138,488 – 167,340
Квартира 2 комнаты
121.0
282,747 – 300,058
Застройщик
Home World Alanya Comstraction
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Резиденция Modern and Elegant Project in Bayraklı
Резиденция Modern and Elegant Project in Bayraklı
Резиденция Modern and Elegant Project in Bayraklı
Резиденция Modern and Elegant Project in Bayraklı
Резиденция Modern and Elegant Project in Bayraklı
Bayrakli, Турция
от
$695,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Проект расположен в центральной части города, в 720 метрах от моря, этот волшебный проект расположен в самом сердце района Алсанчак, недалеко от транспортной развязки, рядом с одной из крупнейших частных больниц в Измире - Медикана.   РАСПОЛОЖЕНИЕ Университет Эге ...................…
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Жилой комплекс Premium
Жилой комплекс Premium
Жилой комплекс Premium
Жилой комплекс Premium
Жилой комплекс Premium
Оба, Турция
от
$241,069
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 5
Площадь 26–181 м²
20 объектов недвижимости 20
5 фешенебельных блоков будут расположены в районе Оба, на участке площадью 10 000 м2, в общей численности 90 роскошных апартаментов различной планировки, с уникальными панорамными видами на шикарные Торосские горы, средиземное море, историческую крепость города Алании, в окружение хвойных де…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
31.6 – 63.2
57,155 – 246,500
Квартира 2 комнаты
45.6 – 72.4
51,163 – 320,000
Квартира
32.0 – 83.8
120,000 – 3,07 млн
Таунхаус
181.3
1,08 млн
Дом
98.0
273,000
Студия
25.5 – 35.1
59,000 – 156,572
Агентство
VIP REALTY CLUB
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TekceTekce
Жилой комплекс Zeray Future Deluxe City
Жилой комплекс Zeray Future Deluxe City
Жилой комплекс Zeray Future Deluxe City
Жилой комплекс Zeray Future Deluxe City
Жилой комплекс Zeray Future Deluxe City
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Жилой комплекс Zeray Future Deluxe City
Etimesgut, Турция
от
$137,330
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 21
Наш проект расположен в районе Этимесгут в Анкаре, в новом жилом районе, наиболее подходящем для зонирования и оценки. Он расположен в виде 4 блоков и 338 квартир на площади 20.000 м2. Есть обычные квартиры от 1+1 до 4+1 и пентхаусы с бассейном. Во всех наших апартаментах 4+1 есть турецка…
Застройщик
Zeray Construction Inc.
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Жилой комплекс The Cruise Collection
Жилой комплекс The Cruise Collection
Жилой комплекс The Cruise Collection
Жилой комплекс The Cruise Collection
Жилой комплекс The Cruise Collection
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Жилой комплекс The Cruise Collection
Муратпаша, Турция
от
$130,879
Год сдачи 2023
Люксовый ЖК The Cruise Collection расположен в развивающемся районе Анталии, Алтынташ. В районе планируется масштабное строительство с развитем всей необходимой инфраструктуры, что превратит его "новый центр Анталии". Квартиры имеют качественную отделку; полностью оборудованные…
Застройщик
DNM TURKREALT
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Жилой комплекс The Yacht Collection
Жилой комплекс The Yacht Collection
Жилой комплекс The Yacht Collection
Жилой комплекс The Yacht Collection
Жилой комплекс The Yacht Collection
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Жилой комплекс The Yacht Collection
Аланья, Турция
от
$72,138
Год сдачи 2022
Современный жилой комплекс располагается в самом сердце туристического города Аланьи и занимает площадь в 1023 кв.м. Пятиэтажное здание включает в себя квартиры разной планировки от 32 до 48 кв.м., все квартиры разделяются на две концепции — 1+1 и студии. На каждом этаже размещено 10 квартир…
Застройщик
DNM TURKREALT
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Жилой комплекс White Sail Residence
Жилой комплекс White Sail Residence
Жилой комплекс White Sail Residence
Жилой комплекс White Sail Residence
Жилой комплекс White Sail Residence
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Жилой комплекс White Sail Residence
Махмутлар, Турция
от
$61,833
Год сдачи 2022
Современный жилой комплекс располагается в туристическом городе Махмутлар, который является пригородом Алании. Десятиэтажное здание включает в себя 63 квартиры разной планировки: 1+1 — площадью 45,50 и 53 кв.м.; 2+1, площадью 80 кв. м; 2+1, площадью 100 кв. м; 3+1, площадью 144 к…
Застройщик
DNM TURKREALT
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Жилой комплекс The Seascape Collection
Жилой комплекс The Seascape Collection
Жилой комплекс The Seascape Collection
Жилой комплекс The Seascape Collection
Жилой комплекс The Seascape Collection
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Жилой комплекс The Seascape Collection
Okurcalar, Турция
от
$102,024
Жилой комплекс располагается на западе города Алании в живописном месте - Окурджалар. Площадь комплекса займет чуть больше 25 000 кв.м., построен комплекс по лучшим концепциям пятизвездочных отелей премиум класса. Все квартиры будут иметь площадь более чем 100 кв.м., а именно: 1+1 (пло…
Застройщик
DNM TURKREALT
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Резиденция New Life
Резиденция New Life
Резиденция New Life
Резиденция New Life
Резиденция New Life
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Резиденция New Life
Оба, Турция
от
$191,760
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 5
Комплекс NEW LIFE - Алания, Оба Представляем Вашему вниманию новый ультрасовременный комплекс, строительство которого мы начали в Алании в районе Оба всего в 1,8 км от Средиземного моря. Социальная инфраструктура района находится в шаговой доступности кафе, супермаркеты, школы, медицински…
Агентство
VIP REALTY CLUB
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Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с сетевыми магазинами, в тихом и экологически чистом районе, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с сетевыми магазинами, в тихом и экологически чистом районе, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с сетевыми магазинами, в тихом и экологически чистом районе, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с сетевыми магазинами, в тихом и экологически чистом районе, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с сетевыми магазинами, в тихом и экологически чистом районе, Авсаллар, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с сетевыми магазинами, в тихом и экологически чистом районе, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с сетевыми магазинами, в тихом и экологически чистом районе, Авсаллар, Турция
Аланья, Турция
от
$118,855
Жилой комплекс с панорамными видами на природу и море. Состоит из 25 квартир с различными планировками: Апартаменты с 1 спальней — 20 шт Дуплекс-апартаменты с 2 спальнями — 5 шт Первоначальный взнос — 40%, а также есть возможность рассрочки на оставшуюся сумму до окончания строительства. Ра…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Элитные апартаменты в центре района Мезитли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Элитные апартаменты в центре района Мезитли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Элитные апартаменты в центре района Мезитли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Элитные апартаменты в центре района Мезитли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Элитные апартаменты в центре района Мезитли, Мерсин, Турция
Показать все Жилой комплекс Элитные апартаменты в центре района Мезитли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Элитные апартаменты в центре района Мезитли, Мерсин, Турция
Kuzucubelen, Турция
от
$337,921
Проект, состоящий из 2 блоков. В проекте квартиры с 5 спальнями. Жилой комплекс в 10 минутах ходьбы от моря, с зонами отдыха. Возможна 50% предоплата и рассрочка на 12 месяцев
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с кинотеатром и фитнес-центром рядом со станциями метро и метробуса, Бешикташ, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с кинотеатром и фитнес-центром рядом со станциями метро и метробуса, Бешикташ, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с кинотеатром и фитнес-центром рядом со станциями метро и метробуса, Бешикташ, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с кинотеатром и фитнес-центром рядом со станциями метро и метробуса, Бешикташ, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с кинотеатром и фитнес-центром рядом со станциями метро и метробуса, Бешикташ, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с кинотеатром и фитнес-центром рядом со станциями метро и метробуса, Бешикташ, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с кинотеатром и фитнес-центром рядом со станциями метро и метробуса, Бешикташ, Стамбул, Турция
Бешикташ, Турция
от
$401,447
Резиденция располагает фитнес-центром, парной, сауной, тренажерным залом и студией пилатеса, кинотеатром, многофункциональным помещением. Преимущества Гарантированная доходность 5% на 2 года в турецких лирах. Расположение и объекты поблизости Станция метро - 300 метров Метробус - 500 метр…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новые апартаменты в жилом комплексе недалеко от набережной, Кадыкёй, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые апартаменты в жилом комплексе недалеко от набережной, Кадыкёй, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые апартаменты в жилом комплексе недалеко от набережной, Кадыкёй, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые апартаменты в жилом комплексе недалеко от набережной, Кадыкёй, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые апартаменты в жилом комплексе недалеко от набережной, Кадыкёй, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новые апартаменты в жилом комплексе недалеко от набережной, Кадыкёй, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые апартаменты в жилом комплексе недалеко от набережной, Кадыкёй, Стамбул, Турция
Кадыкёй, Турция
от
$346,893
Апартаменты в современном жилом комплексе с большим торговым центром и широким спектром удобств. Проект расположенный в Кадыкёй, сочетает универсальную архитектуру и высокий уровень жизни. Из некоторых квартир открывается вид на Мраморное море. Расположение и объекты поблизости Поблизости м…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Престижная резиденция с бассейнами, теннисным кортом и детским клубом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Престижная резиденция с бассейнами, теннисным кортом и детским клубом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Престижная резиденция с бассейнами, теннисным кортом и детским клубом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Престижная резиденция с бассейнами, теннисным кортом и детским клубом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Престижная резиденция с бассейнами, теннисным кортом и детским клубом, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Престижная резиденция с бассейнами, теннисным кортом и детским клубом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Престижная резиденция с бассейнами, теннисным кортом и детским клубом, Стамбул, Турция
Зейтинбурну, Турция
от
$1,07 млн
Предлагаются квартиры с парковочными местами в элитном комплексе на берегу моря. Резиденция располагает крытым и открытым бассейнами, гаражом и парковкой, баскетбольной площадкой, фитнес-центром, сауной, турецкой баней и массажным кабинетом, игровой комнатой, детской площадкой и детским клуб…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Квартира с тремя спальнями в районе Зейтинбурну с видом на море.
Жилой комплекс Квартира с тремя спальнями в районе Зейтинбурну с видом на море.
Жилой комплекс Квартира с тремя спальнями в районе Зейтинбурну с видом на море.
Жилой комплекс Квартира с тремя спальнями в районе Зейтинбурну с видом на море.
Жилой комплекс Квартира с тремя спальнями в районе Зейтинбурну с видом на море.
Показать все Жилой комплекс Квартира с тремя спальнями в районе Зейтинбурну с видом на море.
Жилой комплекс Квартира с тремя спальнями в районе Зейтинбурну с видом на море.
, Турция
от
$490,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Недвижимость для получения Гражданства Турции! Акция он нашей компании - дополнительная скидка в 5.000 USD или оформление Гражданство Турции (бесплатно) в подарок! В продаже квартира с тремя спальнями (3+1) площадью 141,5 м2 с видом на море. Проект расположен в районе Зейтинбурну в не…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Квартира 1+1 в центре Алании в комплексе Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Жилой комплекс Квартира 1+1 в центре Алании в комплексе Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Жилой комплекс Квартира 1+1 в центре Алании в комплексе Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Жилой комплекс Квартира 1+1 в центре Алании в комплексе Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Жилой комплекс Квартира 1+1 в центре Алании в комплексе Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Показать все Жилой комплекс Квартира 1+1 в центре Алании в комплексе Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Жилой комплекс Квартира 1+1 в центре Алании в комплексе Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Аланья, Турция
от
$130,310
Варианты отделки С отделкой
В продаже квартиры с одной спальней (1+1), площадью 60 м2 в комплексе Konak Twin Towers 3 Cleopatra. Этот проект отлично подходит для тех, кто хочет жить рядом с морем и при этом иметь всю городскую инфраструктуру в пешей доступности, а также инвесторам для сдачи квартир в аренду. Райо…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, спа и парковкой, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, спа и парковкой, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, спа и парковкой, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, спа и парковкой, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, спа и парковкой, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, спа и парковкой, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, спа и парковкой, Стамбул, Турция
Кадыкёй, Турция
от
$337,921
Предлагаются квартиры с панорамным видом на город. Резиденция располагает магазинами, 5-уровневой парковкой, крытым и открытым бассейнами, тренажерным залом, спа, сауной, студией йоги. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с кафе, ресторанами, университетами и всей …
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной, Стамбул, Турция
Эюп, Турция
от
$460,609
Резиденция располагает двухуровневой крытой парковкой и открытыми парковочными местами, большой ухоженной зеленой зоной, бассейном, спортивным комплексом, баскетбольной площадкой, сауной и хамамом. На каждом этаже находятся 5 квартир. Окончание строительства - декабрь 2023 года. Удобства и …
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Квартира 1+1 в комплексе КЛАССА ЛЮКС Kordon İstanbul.
Жилой комплекс Квартира 1+1 в комплексе КЛАССА ЛЮКС Kordon İstanbul.
Жилой комплекс Квартира 1+1 в комплексе КЛАССА ЛЮКС Kordon İstanbul.
Жилой комплекс Квартира 1+1 в комплексе КЛАССА ЛЮКС Kordon İstanbul.
Жилой комплекс Квартира 1+1 в комплексе КЛАССА ЛЮКС Kordon İstanbul.
Показать все Жилой комплекс Квартира 1+1 в комплексе КЛАССА ЛЮКС Kordon İstanbul.
Жилой комплекс Квартира 1+1 в комплексе КЛАССА ЛЮКС Kordon İstanbul.
7 b b no 5 Bergedent Vadistanbul, Турция
от
$250,000
Варианты отделки С отделкой
Видео квартир вышлем по запросу. Невероятно выгодное предложение - дешевле минимум на 200.000 USD чем у других продавцов. В продаже квартира с одной спальней (1+1), общей площадью 76 м2 комплексе КЛАССА ЛЮКС Kordon İstanbul. Общая площадь проекта 27 000 м2, богатая внутренняя инфрастр…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс таунхаусов с частным пляжем в Бодруме, Мугла, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс таунхаусов с частным пляжем в Бодруме, Мугла, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс таунхаусов с частным пляжем в Бодруме, Мугла, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс таунхаусов с частным пляжем в Бодруме, Мугла, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс таунхаусов с частным пляжем в Бодруме, Мугла, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс таунхаусов с частным пляжем в Бодруме, Мугла, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс таунхаусов с частным пляжем в Бодруме, Мугла, Турция
Миляс, Турция
от
$805,023
Роскошный жилой комплекс состоит из 80 двухэтажных и 20 трёхэтажных таунхаусов. Каждый дом имеет участок 175 м2, частный бассейн, сад и парковку. Из окон открывается вид на озеро. Также в комплексе есть волейбольный, баскетбольный и футбольный корт, а кроме того частный пляж. Дома построены …
Агентство
TRANIO
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Многоквартирный жилой дом Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Аланье, Каргыджак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Аланье, Каргыджак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Аланье, Каргыджак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Аланье, Каргыджак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Аланье, Каргыджак
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Аланье, Каргыджак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Аланье, Каргыджак
Муратпаша, Турция
от
$318,707
Год сдачи 2026
Стильные квартиры в комплексе всего в 200 м от пляжа в Каргыджаке, Аланья Аланья — прибрежный район с высоким уровнем жизни, развитый в сфере недвижимости, строительства, туризма и торговли. Каргыджак, расположенный на востоке Аланьи, — это растущий район, известный своей живописной природой…
Агентство
TEKCE Real Estate
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Жилой комплекс Резиденция с живописным видом, бассейнами и зонами отдыха, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с живописным видом, бассейнами и зонами отдыха, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с живописным видом, бассейнами и зонами отдыха, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с живописным видом, бассейнами и зонами отдыха, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с живописным видом, бассейнами и зонами отдыха, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с живописным видом, бассейнами и зонами отдыха, Стамбул, Турция
Бейликдюзю, Турция
от
$411,863
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на озеро. Резиденция располагает большими зелеными зонами, детскими и спортивными площадками, зонами отдыха, пешеходными дорожками, охраной, крытым и открытым бассейнами, сауной, хамамом, тренажерным залом, парковкой, кафе и рестораном. Расположен…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Апартаменты с террасами в резиденции с бассейнами, в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с террасами в резиденции с бассейнами, в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с террасами в резиденции с бассейнами, в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с террасами в резиденции с бассейнами, в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с террасами в резиденции с бассейнами, в престижном районе, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Апартаменты с террасами в резиденции с бассейнами, в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с террасами в резиденции с бассейнами, в престижном районе, Стамбул, Турция
Бююкчекмедже, Турция
от
$358,141
Предлагаются апартаменты с большими террасами и видами на Мраморное море и озеро. Резиденция располагает детскими и спортивными площадками, пешеходными дорожками, охраной, крытым и открытым бассейнами, сауной и хамамом, тренажерным залом, парковкой. Расположение и объекты поблизости Недвижи…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Эюп, Турция
от
$535,222
Предлагаются квартиры с парковочными местами, балконами и террасами. Резиденция располагает большой зеленой зоной, парковкой, бассейном, фитнес-центром, турецкой баней, сауной и парной, крытыми и открытыми детскими площадками. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Расположение и объе…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и торговым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и торговым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и торговым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и торговым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и торговым центром, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и торговым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и торговым центром, Стамбул, Турция
Hadimkoy Yolu Caddesi, Турция
от
$239,756
Резиденция располагает крытым и открытым бассейном, фитнес-центром, турецкой баней и сауной, теннисным кортом, баскетбольной площадкой, детской площадкой, торговым центром. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Расположение и объекты поблизости Станция метробуса - 1 минута Больница …
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TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детским садом недалеко от моря, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детским садом недалеко от моря, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детским садом недалеко от моря, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детским садом недалеко от моря, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детским садом недалеко от моря, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детским садом недалеко от моря, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детским садом недалеко от моря, Стамбул, Турция
Картал, Турция
от
$193,993
Предлагаются квартиры с парковочными местами. Резиденция располагает детским садом, парковкой, бассейном, тренажерным залом, кафе. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Расположение и объекты поблизости Аэропорт - 9,5 км (15 минут) Гавань Пендик - 6,8 км (10 минут) Торговый центр - …
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Жилой комплекс Элитные апартаменты с террасами и собственными бассейнами в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитные апартаменты с террасами и собственными бассейнами в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитные апартаменты с террасами и собственными бассейнами в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитные апартаменты с террасами и собственными бассейнами в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитные апартаменты с террасами и собственными бассейнами в престижном районе, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Элитные апартаменты с террасами и собственными бассейнами в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитные апартаменты с террасами и собственными бассейнами в престижном районе, Стамбул, Турция
Шишли, Турция
от
$2,89 млн
Предлагаются высококачественные апартаменты и пентхаусы с различными планировками (от двух до четырех спален). Квартиры имеют панорамный вид на город, собственные террасы и бассейны. Резиденция располагает большими зелеными зонами, парковкой, сауной, крытым бассейном, турецкой баней и спа, ф…
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и гостевыми домами, Ялыкавак, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и гостевыми домами, Ялыкавак, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и гостевыми домами, Ялыкавак, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и гостевыми домами, Ялыкавак, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и гостевыми домами, Ялыкавак, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и гостевыми домами, Ялыкавак, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и гостевыми домами, Ялыкавак, Турция
Бодрум, Турция
от
$2,28 млн
Предлагаются виллы с инфинити-бассейнами, садами, террасами, гостевыми домами, панорамными видами на море и гавань, парковочными местами. Окончание строительства - июнь 2023 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится на главной улице, в 2 минутах от гавани
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Жилой комплекс Новая резиденция с живописными видами рядом с международными школами и в 5 минутах от пляжа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с живописными видами рядом с международными школами и в 5 минутах от пляжа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с живописными видами рядом с международными школами и в 5 минутах от пляжа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с живописными видами рядом с международными школами и в 5 минутах от пляжа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с живописными видами рядом с международными школами и в 5 минутах от пляжа, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с живописными видами рядом с международными школами и в 5 минутах от пляжа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с живописными видами рядом с международными школами и в 5 минутах от пляжа, Стамбул, Турция
Бейликдюзю, Турция
от
$265,848
Многофункциональный проект включает в себя жилые, коммерческие и офисные помещения. Из окон открываются виды на море, озеро и город. Окончание строительства - 30.06.2025. Расположение и объекты поблизости В 200 метрах от университета Бейкент В 100 метрах от торгового центра Перлависта В 20…
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Жилой комплекс Жилой комплекс с множеством удобств и сервисов, 200 м до моря, Кестель, Аланья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с множеством удобств и сервисов, 200 м до моря, Кестель, Аланья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с множеством удобств и сервисов, 200 м до моря, Кестель, Аланья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с множеством удобств и сервисов, 200 м до моря, Кестель, Аланья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с множеством удобств и сервисов, 200 м до моря, Кестель, Аланья, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс с множеством удобств и сервисов, 200 м до моря, Кестель, Аланья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с множеством удобств и сервисов, 200 м до моря, Кестель, Аланья, Турция
Муратпаша, Турция
от
$315,199
Резиденция комфорт-класса с богатой инфраструктурой – отличная возможность для инвесторов, желающих приобрести современную недвижимость по выгодным ценам. В самом центре большого и очень популярного района Аланьи - Кестель, на расстоянии 200 метров от береговой линии. Комплекс будет отличать…
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Жилой комплекс Жилой комплекс с просторными апартаментами с видом на море, в исторической части города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с просторными апартаментами с видом на море, в исторической части города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с просторными апартаментами с видом на море, в исторической части города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с просторными апартаментами с видом на море, в исторической части города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с просторными апартаментами с видом на море, в исторической части города, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс с просторными апартаментами с видом на море, в исторической части города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с просторными апартаментами с видом на море, в исторической части города, Стамбул, Турция
Зейтинбурну, Турция
от
$2,15 млн
Проект является реставрацией исторических зданий с современным архитектурным подходом. В жилом комплексе есть 76 квартир, 36 лофт-апартаментов, 3 магазина, крытый бассейн, СПА-зона, детская площадка, центр технического обслуживания, услуги по уборке, тренажерный зал, консьерж, парковка, кино…
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Жилой комплекс DESİRE
Жилой комплекс DESİRE
Жилой комплекс DESİRE
Жилой комплекс DESİRE
Жилой комплекс DESİRE
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Жилой комплекс DESİRE
Аксу, Турция
от
$192,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Площадь 50 м²
2 объекта недвижимости 2
Проект находится в районе Алтынташ — одном из самых перспективных районов Антальи. Расстояние до аэропорта — 3 км, до моря — 3,5 км. Комплекс включает 127 премиум-апартаментов: 73 резиденции и 54 квартиры с гарантированной арендой по договору с международной сетью отелей Best Western Hotel…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
50.0
192,000
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Be Realty Premium Solutions
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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Стамбул, Турция
Бююкчекмедже, Турция
от
$1,59 млн
Предлагаются виллы с большими садами и панорамными видами на озеро и море. Возможно строительство бассейна. Резиденция располагает круглосуточной охраной, крытым и открытым бассейнами, кафе и ресторанами, тренажерным залом, спортивными площадками и детской площадкой. Удобства и оснащение в …
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс Terra Manzara с бассейнами и живописным видом недалеко от моря и исторического центра города, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс Terra Manzara с бассейнами и живописным видом недалеко от моря и исторического центра города, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс Terra Manzara с бассейнами и живописным видом недалеко от моря и исторического центра города, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс Terra Manzara с бассейнами и живописным видом недалеко от моря и исторического центра города, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс Terra Manzara с бассейнами и живописным видом недалеко от моря и исторического центра города, Анталья, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс Terra Manzara с бассейнами и живописным видом недалеко от моря и исторического центра города, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс Terra Manzara с бассейнами и живописным видом недалеко от моря и исторического центра города, Анталья, Турция
Кепез, Турция
от
$402,009
Жилой комплекс включает 359 квартир (с 1,2 и 3 спальнями) и 51 коммерческое помещение (18 офисов и 33 магазина), крытый и открытый бассейны для детей и взрослых, сауну, фитнес-центр и открытую детскую игровую площадку, парковку. Перед входом в комплекс находится зеленая зона площадью в 3,2 м…
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Жилой комплекс Квартира 2+1 в комплексе Azeroth Enesay Residence.
Жилой комплекс Квартира 2+1 в комплексе Azeroth Enesay Residence.
Жилой комплекс Квартира 2+1 в комплексе Azeroth Enesay Residence.
Жилой комплекс Квартира 2+1 в комплексе Azeroth Enesay Residence.
Жилой комплекс Квартира 2+1 в комплексе Azeroth Enesay Residence.
Жилой комплекс Квартира 2+1 в комплексе Azeroth Enesay Residence.
Каргыджак, Турция
от
$183,853
Варианты отделки С отделкой
Фото квартиры вышлем по запросу. Квартира с двумя спальнями (2+1) 100 м2 в комплексе Azeroth Enesay Residence на берегу моря. Прямой вид на море Квартира без мебели  Дом построен в 2022 году Azeroth Enesay Residence расположен в районе Каргыджак в 150 метрах от моря, рядом вс…
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Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и спортивным клубом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и спортивным клубом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и спортивным клубом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и спортивным клубом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и спортивным клубом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и спортивным клубом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и спортивным клубом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Чекмекёй, Турция
от
$452,651
В этом комплексе вы найдете больше, чем дом. Пышные сады, веселые дети, просторные балконы и террасы для приятного отдыха и многое другое. В комплексе всего 342 квартиры, природа и счастье. В малоэтажных домах ваши двери в сад, на террасы и балконы всегда будут открыты. Особенности Бассейн …
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Жилой комплекс Квартиры 1+1 с прямым видом моря в комплексе Novus Sky.
Жилой комплекс Квартиры 1+1 с прямым видом моря в комплексе Novus Sky.
Жилой комплекс Квартиры 1+1 с прямым видом моря в комплексе Novus Sky.
Жилой комплекс Квартиры 1+1 с прямым видом моря в комплексе Novus Sky.
Жилой комплекс Квартиры 1+1 с прямым видом моря в комплексе Novus Sky.
Показать все Жилой комплекс Квартиры 1+1 с прямым видом моря в комплексе Novus Sky.
Жилой комплекс Квартиры 1+1 с прямым видом моря в комплексе Novus Sky.
Махмутлар, Турция
от
$154,462
Варианты отделки С отделкой
Лицензия на краткосрочную аренду! Квартиры с одной спальней (1+1) 70 м2, южный фасад, с видом на море в комплексе Novus Sky. Комплекс расположен в городе Аланья в районе Махмутлар, на улице Барбарос в 120 метрах от моря. Рядом есть все необходимое для отдыха и постоянного проживания…
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Жилой комплекс Высотная резиденция с большими зелеными зонами, бассейнами и спа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с большими зелеными зонами, бассейнами и спа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с большими зелеными зонами, бассейнами и спа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с большими зелеными зонами, бассейнами и спа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с большими зелеными зонами, бассейнами и спа, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Высотная резиденция с большими зелеными зонами, бассейнами и спа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с большими зелеными зонами, бассейнами и спа, Стамбул, Турция
Кадыкёй, Турция
от
$1,08 млн
Предлагаются квартиры с панорамным видом на город и море. Резиденция располагает большими зелеными зонами, круглосуточной охраной, трехуровневой подземной парковкой, фитнес-центром, спа-зоной с сауной, хамамом и джакузи, конференц-залом, зоной отдыха, детской площадкой и игровой комнатой, от…
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Жилой комплекс Новая резиденция с садами и конференц-залами рядом с пляжами и центром города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с садами и конференц-залами рядом с пляжами и центром города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с садами и конференц-залами рядом с пляжами и центром города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с садами и конференц-залами рядом с пляжами и центром города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с садами и конференц-залами рядом с пляжами и центром города, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с садами и конференц-залами рядом с пляжами и центром города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с садами и конференц-залами рядом с пляжами и центром города, Стамбул, Турция
Эюп, Турция
от
$158,180
Проект Forev Modern Haliç, расположенный рядом с историческим районом Eyup и бухтой Золотой Рог, предлагает вам оптимальные варианты апартаментов, соответствующие всем современным трендам. Квартиры способны удовлетворить любую потребность. В продаже имеются квартиры с 1-3 спальнями, с садами…
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и спортивным клубом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и спортивным клубом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и спортивным клубом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и спортивным клубом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и спортивным клубом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и спортивным клубом, Стамбул, Турция
Бейликдюзю, Турция
от
$1,41 млн
Предлагаются красивые виллы с панорамным видом на Мраморное море, садами и парковкой. Резиденция располагает круглосуточной охраной, крытым бассейном, спортивным клубом. Окончание строительства - август 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с одним из кру…
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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном в центре Бодрума, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном в центре Бодрума, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном в центре Бодрума, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном в центре Бодрума, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном в центре Бодрума, Турция
Показать все Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном в центре Бодрума, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном в центре Бодрума, Турция
Бодрум, Турция
от
$718,568
Предлагаются виллы с парковочными местами и видом на город и море. Резиденция располагает общим бассейном 60 м2. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в центре Бодрума
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Жилой комплекс Квартиры в СПА комплексе Aqua Marin в 300 метрах от моря.
Жилой комплекс Квартиры в СПА комплексе Aqua Marin в 300 метрах от моря.
Жилой комплекс Квартиры в СПА комплексе Aqua Marin в 300 метрах от моря.
Жилой комплекс Квартиры в СПА комплексе Aqua Marin в 300 метрах от моря.
Жилой комплекс Квартиры в СПА комплексе Aqua Marin в 300 метрах от моря.
Показать все Жилой комплекс Квартиры в СПА комплексе Aqua Marin в 300 метрах от моря.
Жилой комплекс Квартиры в СПА комплексе Aqua Marin в 300 метрах от моря.
Мезитли, Турция
от
$52,405
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Квартиры - дешевле чем аналогичные квартиры у застройщика на 18,000 EUR. ► Квартиры с одной спальней (1+1) на 2-ом этаже - 45.000 EUR у застройщика 63.000 EUR ► Квартиры с двумя спальнями (2+1) на 5-ом этаже - 76.000 EUR с видом на море у застройщика 91.000 EUR. Наш проект с инфрастру…
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Многоквартирный жилой дом Dünya Şehir Maltepe
Многоквартирный жилой дом Dünya Şehir Maltepe
Многоквартирный жилой дом Dünya Şehir Maltepe
Многоквартирный жилой дом Dünya Şehir Maltepe
Многоквартирный жилой дом Dünya Şehir Maltepe
Многоквартирный жилой дом Dünya Şehir Maltepe
Малтепе, Турция
от
$244,000
Dünya Şehir Maltepe — это современный жилой комплекс, расположенный на азиатской стороне Стамбула, в районе Малтепе – Эсенкент. Проект занимает территорию площадью 26 000 м² и включает более 780 жилых объектов, размещённых в 9 жилых зданиях, многие из которых открывают панорамные виды на Мра…
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Binaa Investment
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Жилой комплекс Элитный жилой комплекс рядом с финансовым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитный жилой комплекс рядом с финансовым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитный жилой комплекс рядом с финансовым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитный жилой комплекс рядом с финансовым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитный жилой комплекс рядом с финансовым центром, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Элитный жилой комплекс рядом с финансовым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитный жилой комплекс рядом с финансовым центром, Стамбул, Турция
Аташехир, Турция
от
$633,977
Проект представляет собой жилой комплекс из 3 отдельных зданий с апартаментами. Также, проект включает различные удобства и объекты инфраструктуры: бассейны внутри здания и на открытом воздухе, фитнес-площадка на открытом воздухе, террасы для загара, фитнес-центр, сауна, настольный теннис, д…
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садами и спа рядом с автомагистралью ТЕМ и парками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садами и спа рядом с автомагистралью ТЕМ и парками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садами и спа рядом с автомагистралью ТЕМ и парками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садами и спа рядом с автомагистралью ТЕМ и парками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садами и спа рядом с автомагистралью ТЕМ и парками, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садами и спа рядом с автомагистралью ТЕМ и парками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садами и спа рядом с автомагистралью ТЕМ и парками, Стамбул, Турция
Aksemsettin Bulvari, Турция
от
$193,993
Особенности: Пышные ухоженные сады Пешеходные и беговые дорожки Детские площадки и открытые пространства для семейного отдыха Каскадные бассейны и декоративные водные элементы Безопасные общие зоны для максимального комфорта Многофункциональные пространства Фитнес-центр Сауна Спа Террасы дл…
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Жилой комплекс Двухкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и кинотеатром, 600 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Двухкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и кинотеатром, 600 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Двухкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и кинотеатром, 600 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Двухкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и кинотеатром, 600 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Двухкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и кинотеатром, 600 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Двухкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и кинотеатром, 600 метров до моря, Мерсин, Турция
Акдениз, Турция
от
$75,741
В проекте жилой комплекс с различными апартаментами и зонами отдыха: плавательный бассейн, беседки, хамам, сауна, баскетбольная площадка, кинотеатр и т. д. В комплексе здание с апартаментами с 1 спальней. Особенности квартир Характеристика квартир: Подвесной потолок Кухонный гарнитур Шкаф …
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Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Ulusoy Residence Oba под ВНЖ.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Ulusoy Residence Oba под ВНЖ.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Ulusoy Residence Oba под ВНЖ.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Ulusoy Residence Oba под ВНЖ.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Ulusoy Residence Oba под ВНЖ.
Показать все Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Ulusoy Residence Oba под ВНЖ.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Ulusoy Residence Oba под ВНЖ.
Оба, Турция
от
$166,516
Варианты отделки С отделкой
Подходит под ВНЖ - в Тапу можем указать 200.000 USD. Меблированная квартира с двумя спальнями (2+1) 120 м2 на 4-ом этаже в комплексе Ulusoy Residence Oba. Планировка: Кухня -гостиная  Просторная входная группа 2 Спальни  2 Ванные комнаты  Застекленная балкон Ulusoy Res…
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Жилой комплекс Апартаменты и виллы в комплексе Swissotel Residences Cesme.
Жилой комплекс Апартаменты и виллы в комплексе Swissotel Residences Cesme.
Жилой комплекс Апартаменты и виллы в комплексе Swissotel Residences Cesme.
Жилой комплекс Апартаменты и виллы в комплексе Swissotel Residences Cesme.
Жилой комплекс Апартаменты и виллы в комплексе Swissotel Residences Cesme.
Показать все Жилой комплекс Апартаменты и виллы в комплексе Swissotel Residences Cesme.
Жилой комплекс Апартаменты и виллы в комплексе Swissotel Residences Cesme.
Чешме, Турция
от
$1,35 млн
Варианты отделки С отделкой
Цена от 1.155.000 EUR Продаются роскошные, брендированные апартаменты и виллы с видом на море в Чешме на первой линии, с собственным пляжем и концепцией отеля и СПА в районе Илиджа. Апартаменты и виллы являются частью комплекса Swissotel Luxury Spa Resort & Hotel на прибрежном участке …
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Жилой комплекс Квартиры 2+1 в комплексе Aqua Marin со скидкой 13.000 EUR.
Жилой комплекс Квартиры 2+1 в комплексе Aqua Marin со скидкой 13.000 EUR.
Жилой комплекс Квартиры 2+1 в комплексе Aqua Marin со скидкой 13.000 EUR.
Жилой комплекс Квартиры 2+1 в комплексе Aqua Marin со скидкой 13.000 EUR.
Жилой комплекс Квартиры 2+1 в комплексе Aqua Marin со скидкой 13.000 EUR.
Показать все Жилой комплекс Квартиры 2+1 в комплексе Aqua Marin со скидкой 13.000 EUR.
Жилой комплекс Квартиры 2+1 в комплексе Aqua Marin со скидкой 13.000 EUR.
Эрдемли, Турция
от
$89,124
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Квартиры - дешевле чем аналогичные квартиры у застройщика на 13,000 EUR. ► Квартиры с двумя спальнями (2+1) на 5-ом этаже - 76.000 EUR с видом на море у застройщика 91.000 EUR. Наш проект Aqua Marin с инфраструктурой 5* отеля, будет располагаться в 300 метрах от моря, в одной из самых …
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Высотная резиденция с отелем, бизнес-центром и развитой инфраструктурой в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с отелем, бизнес-центром и развитой инфраструктурой в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с отелем, бизнес-центром и развитой инфраструктурой в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с отелем, бизнес-центром и развитой инфраструктурой в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с отелем, бизнес-центром и развитой инфраструктурой в престижном районе, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Высотная резиденция с отелем, бизнес-центром и развитой инфраструктурой в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с отелем, бизнес-центром и развитой инфраструктурой в престижном районе, Стамбул, Турция
Ускюдар, Турция
от
$5,42 млн
Один из крупнейших проектов жилой недвижимости в Стамбуле. Кроме квартир он включает офисы, торговый центр, 5* отель. Первые 11 этажей занимает отель, далее находятся 320 апартаментов, 197 из них полностью меблированы. Кроме того есть частный бассейн, спа-салон, ресторан, конференц-зал, самы…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Жилой комплекс с беседками, сауной и бассейном, 2 минуты до пляжа, Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с беседками, сауной и бассейном, 2 минуты до пляжа, Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с беседками, сауной и бассейном, 2 минуты до пляжа, Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с беседками, сауной и бассейном, 2 минуты до пляжа, Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с беседками, сауной и бассейном, 2 минуты до пляжа, Эрдемли, Мерсин, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс с беседками, сауной и бассейном, 2 минуты до пляжа, Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с беседками, сауной и бассейном, 2 минуты до пляжа, Эрдемли, Мерсин, Турция
Эрдемли, Турция
от
$89,724
Жилой комплекс на закрытой территории, с множеством удобств, включая бассейн, беседки, сауну и хаммам. Новый проект состоит из 3 блоков. В одном блоке расположены двухкомнатные квартиры, в двух других - трёхкомнатные. Можно оплатить в рассрочку с минимальным первоначальным взносом 50% и оста…
Агентство
TRANIO
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Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
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Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Ceylan Sokagi, Турция
от
$300,000
Варианты отделки С отделкой
Почему это свойство؟ Квартиры на продажу в Бейликдюзю Стамбул, с характерным эстетическим и функциональным дизайном. Здоровая жизнь в сердце зеленых садов, которые вдохновляют мир. Он находится недалеко от торговых центров и известных образовательных, медицинских и культурных учреждений. Он …
Агентство
Binaa Investment
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, ресторанами и торговым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, ресторанами и торговым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, ресторанами и торговым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, ресторанами и торговым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, ресторанами и торговым центром, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, ресторанами и торговым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, ресторанами и торговым центром, Стамбул, Турция
Фатих, Турция
от
$318,348
Предлагаются квартиры с просторными террасами. Резиденция располагает фитнес-центром, бассейном, сауной, турецкой баней, детскими площадками, ресторанами и кафе, торговым центром. Окончание строительства - апрель 2026 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с ав…
Агентство
TRANIO
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Многоквартирный жилой дом Nobby Garden
Многоквартирный жилой дом Nobby Garden
Многоквартирный жилой дом Nobby Garden
Многоквартирный жилой дом Nobby Garden
Многоквартирный жилой дом Nobby Garden
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Многоквартирный жилой дом Nobby Garden
Аланья, Турция
от
$227,428
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 9
Жилой комплекс Nobby Garden Новый жилой комплекс Nobby Garden расположен в одном из самых тихих районов Алании — Авсалларе. Он состоит из двух блоков по 117 квартир. Новый проект Nobby Garden — стильный жилой комплекс с акцентом на размеренный ритм жизни и беззаботный отдых. Идеальное …
Застройщик
Nordic Property
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Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, подземной парковкой и зелеными зонами, Анталья, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, подземной парковкой и зелеными зонами, Анталья, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, подземной парковкой и зелеными зонами, Анталья, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, подземной парковкой и зелеными зонами, Анталья, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, подземной парковкой и зелеными зонами, Анталья, Турция
Показать все Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, подземной парковкой и зелеными зонами, Анталья, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, подземной парковкой и зелеными зонами, Анталья, Турция
Kepez, Турция
от
$373,065
Новый инновационный проект находится на возвышенной горной местности района Кепез - Masa Dağı - Gocerler и открывает удивительный панорамный вид на город Анталии. Данный комплекс состоит из 4 жилых блоков, где общее количество квартир составляет - 126, (54 квартиры 1+1; 74 квартиры 2+1). Стр…
Агентство
TRANIO
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Многоквартирный жилой дом Via Life Eyup
Многоквартирный жилой дом Via Life Eyup
Многоквартирный жилой дом Via Life Eyup
Многоквартирный жилой дом Via Life Eyup
Многоквартирный жилой дом Via Life Eyup
Показать все Многоквартирный жилой дом Via Life Eyup
Многоквартирный жилой дом Via Life Eyup
Pirincci Kemerburgaz Yolu, Турция
от
$350,000
Via Life Eyup — строящийся жилой комплекс в районе Эюп Султан (Стамбул), расположенный на территории площадью 12 000 м². Проект включает 5 жилых зданий с более чем 350 квартирами различных планировок — от 2+1 до 5+1, сочетающих современную архитектуру, комфорт и функциональность. Via Life…
Агентство
Binaa Investment
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Жилой комплекс Квартира с двумя спальнями в комплексе Kavi Dreams Oba.
Жилой комплекс Квартира с двумя спальнями в комплексе Kavi Dreams Oba.
Жилой комплекс Квартира с двумя спальнями в комплексе Kavi Dreams Oba.
Жилой комплекс Квартира с двумя спальнями в комплексе Kavi Dreams Oba.
Жилой комплекс Квартира с двумя спальнями в комплексе Kavi Dreams Oba.
Показать все Жилой комплекс Квартира с двумя спальнями в комплексе Kavi Dreams Oba.
Жилой комплекс Квартира с двумя спальнями в комплексе Kavi Dreams Oba.
Оба, Турция
от
$173,327
Варианты отделки С отделкой
Квартира с двумя спальнями (2+1) в комплексе Kavi Dreams Oba. Комплекс расположенной на территории 11.000 м2, состоит из шести 4-этажных жилых блоков, всего 180 квартир. Роскошный проект располагается в Аланьи в престижном районе Оба, всего в 3 км от центра города и в 950 метрах от мор…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Новый проект с бассейном, спа-комплексом и садом в 300 метрах от моря, в центре Аланьи, Турция
Жилой комплекс Новый проект с бассейном, спа-комплексом и садом в 300 метрах от моря, в центре Аланьи, Турция
Жилой комплекс Новый проект с бассейном, спа-комплексом и садом в 300 метрах от моря, в центре Аланьи, Турция
Жилой комплекс Новый проект с бассейном, спа-комплексом и садом в 300 метрах от моря, в центре Аланьи, Турция
Жилой комплекс Новый проект с бассейном, спа-комплексом и садом в 300 метрах от моря, в центре Аланьи, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый проект с бассейном, спа-комплексом и садом в 300 метрах от моря, в центре Аланьи, Турция
Жилой комплекс Новый проект с бассейном, спа-комплексом и садом в 300 метрах от моря, в центре Аланьи, Турция
Муратпаша, Турция
от
$291,311
Роскошная жизнь в сердце Аланьи, где каждый день как в элитном курорте. Представьте себе место, где средиземноморская роскошь встречается с духом свободы, а утро начинается с аромата моря, тепла солнца и ощущения, что вы — в самой красивой точке карты. Это не просто жилой комплекс, это новая…
Агентство
TRANIO
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Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на Босфор в Бешикташе, Стамбул
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на Босфор в Бешикташе, Стамбул
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на Босфор в Бешикташе, Стамбул
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на Босфор в Бешикташе, Стамбул
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на Босфор в Бешикташе, Стамбул
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на Босфор в Бешикташе, Стамбул
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на Босфор в Бешикташе, Стамбул
Бешикташ, Турция
от
$3,69 млн
Год сдачи 2026
Количество этажей 14
Квартиры с видом на Босфор в Бешикташе, Стамбул – 500 метров до ТЦ Akmerkez Квартиры на продажу расположены в престижном районе Левент — одном из самых дорогих и динамично развивающихся районов Стамбула, известном своим финансовым центром и высоким ежедневным потоком людей. Левент привлекает…
Агентство
TEKCE Real Estate
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и ресторанами рядом с автомагистралью Е-5, недалеко от пляжа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и ресторанами рядом с автомагистралью Е-5, недалеко от пляжа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и ресторанами рядом с автомагистралью Е-5, недалеко от пляжа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и ресторанами рядом с автомагистралью Е-5, недалеко от пляжа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и ресторанами рядом с автомагистралью Е-5, недалеко от пляжа, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и ресторанами рядом с автомагистралью Е-5, недалеко от пляжа, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и ресторанами рядом с автомагистралью Е-5, недалеко от пляжа, Стамбул, Турция
Картал, Турция
от
$422,650
Предлагаются просторные комфортабельные апартаменты с различными планировками (от 1 до 4 спален). Резиденция располагает бассейнами и ухоженными зелеными зонами, парковкой, детскими и спортивными площадками, фитнес-залом и сауной, ресторанами, кафе и магазинами. Окончание строительства - фев…
Агентство
TRANIO
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Многоквартирный жилой дом Sinpaş Saklı Koru Konakları
Многоквартирный жилой дом Sinpaş Saklı Koru Konakları
Многоквартирный жилой дом Sinpaş Saklı Koru Konakları
Многоквартирный жилой дом Sinpaş Saklı Koru Konakları
Кючюкчекмедже, Турция
от
$260,000
Sinpaş Saklı Koru Konakları — это роскошный жилой комплекс, расположенный в районе Кючюкчекмедже / Атакент в Стамбуле. Проект занимает территорию площадью 30 000 м², из которых 18 420 м² отведено под зелёные зоны. Комплекс включает 540 квартир различных планировок. Sinpaş Saklı Koru Konak…
Агентство
Binaa Investment
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Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в окружении природы в Аланье, Инджекум
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в окружении природы в Аланье, Инджекум
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в окружении природы в Аланье, Инджекум
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в окружении природы в Аланье, Инджекум
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в окружении природы в Аланье, Инджекум
Показать все Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в окружении природы в Аланье, Инджекум
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в окружении природы в Аланье, Инджекум
Муратпаша, Турция
от
$208,368
Год сдачи 2026
Квартиры в проекте с богатой внутренней инфраструктурой в Аланье, Инджекум Инджекум — одно из самых популярных мест в районе Аланьи, известное своей красивой природой и чистым морем. Этот район быстро развивается как туристический центр, где легко найти все необходимые услуги и удобства. Ква…
Агентство
TEKCE Real Estate
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Жилой комплекс Апартаменты с двумя спальнями рядом с финансовым центром.
Жилой комплекс Апартаменты с двумя спальнями рядом с финансовым центром.
Жилой комплекс Апартаменты с двумя спальнями рядом с финансовым центром.
Жилой комплекс Апартаменты с двумя спальнями рядом с финансовым центром.
Жилой комплекс Апартаменты с двумя спальнями рядом с финансовым центром.
Показать все Жилой комплекс Апартаменты с двумя спальнями рядом с финансовым центром.
Жилой комплекс Апартаменты с двумя спальнями рядом с финансовым центром.
Аташехир, Турция
от
$315,000
Варианты отделки С отделкой
Комплекс расположенный в районе Атанехир на Азиатской части Стамбула недалеко от финансового района FİNANS MERKEZİ, на общей площади в 8.000 м2, состоит и одного 16-и этажного блока в виде бабочки, всего 66 квартир, планировок 2+1 до 3+1, площадью от 92 м2 до 163 м2. Стратегически комплек…
Агентство
Smart Home
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Многоквартирный жилой дом Nivak Florya
Многоквартирный жилой дом Nivak Florya
Многоквартирный жилой дом Nivak Florya
Многоквартирный жилой дом Nivak Florya
Многоквартирный жилой дом Nivak Florya
Показать все Многоквартирный жилой дом Nivak Florya
Многоквартирный жилой дом Nivak Florya
Бакыркёй, Турция
Цена по запросу
Nivak Florya — это роскошный малоэтажный жилой комплекс, расположенный в районе Шенликкёй (Şenlikköy) округа Бакыркёй (Bakırköy). Проект занимает территорию 20 500 м² и состоит из 12 жилых корпусов, включающих всего 96 эксклюзивных резиденций. Здесь представлены квартиры с планировками от 2+…
Агентство
Binaa Investment
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Жилой комплекс Новая резиденция рядом со станцией метро и достопримечательностями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция рядом со станцией метро и достопримечательностями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция рядом со станцией метро и достопримечательностями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция рядом со станцией метро и достопримечательностями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция рядом со станцией метро и достопримечательностями, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция рядом со станцией метро и достопримечательностями, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция рядом со станцией метро и достопримечательностями, Стамбул, Турция
Аташехир, Турция
от
$480,507
Современная резиденция предлагает широкий выбор апартаментов: квартиры с 1-3 спальнями, двухуровневые апартаменты с 2 спальнями. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится прямо напротив торгового центра Palladium, в 350 метрах от станции метро Ataşehir и рядом с популярными д…
Агентство
TRANIO
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Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Стамбуле, Бешикташ, в благоустроенном комплексе
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Стамбуле, Бешикташ, в благоустроенном комплексе
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Стамбуле, Бешикташ, в благоустроенном комплексе
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Стамбуле, Бешикташ, в благоустроенном комплексе
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Стамбуле, Бешикташ, в благоустроенном комплексе
Показать все Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Стамбуле, Бешикташ, в благоустроенном комплексе
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Стамбуле, Бешикташ, в благоустроенном комплексе
Бешикташ, Турция
от
$799,000
Год сдачи 2026
Количество этажей 6
Квартиры в жилом комплексе рядом с побережьем в Стамбуле, Бешикташ Предлагаемые квартиры выделяюся своим выгодным расположением в районе Бешикташ. Бешикташ находится на европейской стороне Стамбула и привлекает внимание видами на Босфор. Кроме того, в этом районе находится мост Мучеников 15 …
Агентство
TEKCE Real Estate
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Жилой комплекс Меблированные квартира 1+1 на берегу от моря комплексе Konak Terrace.
Жилой комплекс Меблированные квартира 1+1 на берегу от моря комплексе Konak Terrace.
Жилой комплекс Меблированные квартира 1+1 на берегу от моря комплексе Konak Terrace.
Жилой комплекс Меблированные квартира 1+1 на берегу от моря комплексе Konak Terrace.
Жилой комплекс Меблированные квартира 1+1 на берегу от моря комплексе Konak Terrace.
Показать все Жилой комплекс Меблированные квартира 1+1 на берегу от моря комплексе Konak Terrace.
Жилой комплекс Меблированные квартира 1+1 на берегу от моря комплексе Konak Terrace.
Каргыджак, Турция
от
$105,569
Варианты отделки С отделкой
В продаже меблированная квартир с одной спальней (1+1), 63 м2 в комплексе Konak Terrace. Представляем Вашему вниманию очередной, но незаурядный проект от лучшего застройщика Алании! Konak Terrace Homes - новый жилой комплекс класса люкс со всеми удобствами, расположен на второй линии м…
Агентство
Smart Home
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Многоквартирный жилой дом Istanbul Safakoy Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Safakoy Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Safakoy Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Safakoy Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Safakoy Apartment Compound
Показать все Многоквартирный жилой дом Istanbul Safakoy Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Safakoy Apartment Compound
Küçükçekmece Wedding Palace, Турция
от
$178,000
Количество этажей 5
Площадь 50 м²
1 объект недвижимости 1
Почему это свойство؟ Квартиры на продажу в Стамбуле Kucukcekmece рядом с скоростными транспортными станциями. Он находится всего в нескольких шагах от известных образовательных и медицинских центров в регионе. Это многообещающая возможность в одном из самых значительных инвестиционных районо…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
50.0
227,057
Агентство
Binaa Investment
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Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Показать все Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Konak, Турция
от
$816,319
Год сдачи 2026
Количество этажей 32
Квартиры в жилом доме в Измире, Конак, рядом с метро и морем Конак известен как финансовый центр Измира с его оживленной коммерческой деятельностью и центральным расположением. Благодаря столь удобной локации и развитой транспортной сети, Конак обеспечивает легкий доступ в любую точку города…
Агентство
TEKCE Real Estate
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Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса с 5-звездочным обслуживанием в 230 метрах от моря, Кестель, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса с 5-звездочным обслуживанием в 230 метрах от моря, Кестель, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса с 5-звездочным обслуживанием в 230 метрах от моря, Кестель, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса с 5-звездочным обслуживанием в 230 метрах от моря, Кестель, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса с 5-звездочным обслуживанием в 230 метрах от моря, Кестель, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса с 5-звездочным обслуживанием в 230 метрах от моря, Кестель, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса с 5-звездочным обслуживанием в 230 метрах от моря, Кестель, Турция
Муратпаша, Турция
от
$499,890
Резиденция располагает садом, зоной отдыха и зоной барбекю, детской площадкой, крытым бассейном, парной, сауной и массажным кабинетом, тренажерным залом. Особенности квартир Кухонная мебель Гранитная столешница Плиточный пол Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в райо…
Агентство
TRANIO
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Многоквартирный жилой дом Nordic Sky
Многоквартирный жилой дом Nordic Sky
Многоквартирный жилой дом Nordic Sky
Многоквартирный жилой дом Nordic Sky
Многоквартирный жилой дом Nordic Sky
Показать все Многоквартирный жилой дом Nordic Sky
Многоквартирный жилой дом Nordic Sky
Тосмур, Турция
от
$308,860
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 9
Nordic Sky это изысканный проект класса люкс в фирменном стиле компании Nordic Property construction. Он отвечает запросам самых избирательных ценителей недвижимости на Аланийском побережье и отличаться лаконичной архитектурой и комфортабельностью элитного пятизвездочного отеля. На участк…
Застройщик
Nordic Property
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Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с парками, торговыми центрами и станцией метробуса, Бейликдюзю, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с парками, торговыми центрами и станцией метробуса, Бейликдюзю, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с парками, торговыми центрами и станцией метробуса, Бейликдюзю, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с парками, торговыми центрами и станцией метробуса, Бейликдюзю, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с парками, торговыми центрами и станцией метробуса, Бейликдюзю, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с парками, торговыми центрами и станцией метробуса, Бейликдюзю, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с парками, торговыми центрами и станцией метробуса, Бейликдюзю, Стамбул, Турция
Бейликдюзю, Турция
от
$371,572
Проект на европейской стороне Стамбула, в Бейликдюзю, новом городском районе Стамбула. Из комплекса открывается вид на Мраморное море и парки. Станция метробуса рядом - отдельное преимущество и ценность для инвесторов. В проекте 3 блока с коммерческими помещениями и различными планировками к…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в спокойном престижном районе, Анталия, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в спокойном престижном районе, Анталия, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в спокойном престижном районе, Анталия, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в спокойном престижном районе, Анталия, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в спокойном престижном районе, Анталия, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в спокойном престижном районе, Анталия, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в спокойном престижном районе, Анталия, Турция
Аксу, Турция
от
$171,291
Резиденция располагает ухоженными садами, пешеходными дорожками, детскими площадками и бассейном, открытым бассейном 192 м2, зонами отдыха, баром и зоной барбекю, фитнес-центром, парковкой, круглосуточной охраной, сауной и турецкой баней. Окончание строительства - декабрь 2023 года. Удобств…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Студия в СПА комплекс Ilkem Rio 1 - Mersin | Tomyuk.
Жилой комплекс Студия в СПА комплекс Ilkem Rio 1 - Mersin | Tomyuk.
Жилой комплекс Студия в СПА комплекс Ilkem Rio 1 - Mersin | Tomyuk.
Жилой комплекс Студия в СПА комплекс Ilkem Rio 1 - Mersin | Tomyuk.
Жилой комплекс Студия в СПА комплекс Ilkem Rio 1 - Mersin | Tomyuk.
Показать все Жилой комплекс Студия в СПА комплекс Ilkem Rio 1 - Mersin | Tomyuk.
Жилой комплекс Студия в СПА комплекс Ilkem Rio 1 - Mersin | Tomyuk.
Эрдемли, Турция
от
$46,077
Варианты отделки С отделкой
Студия в СПА‑комплексе Ilkem Rio 1 Предлагаем к покупке студию на 4‑м этаже в новом жилом комплексе класса люкс Ilkem Rio 1 - со скидкой 10 000 EUR по сравнению с ценой застройщика. Местоположение и концепция Комплекс расположен в районе Томюк (Мерсин), всего в 650 метрах от оборудо…
Агентство
Smart Home
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Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul apartments project
Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul apartments project
Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul apartments project
Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul apartments project
Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul apartments project
Показать все Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul apartments project
Многоквартирный жилой дом Beylikduzu Istanbul apartments project
, Турция
от
$240,000
Количество этажей 12
Почему это свойство؟ Зона проекта является одним из самых важных центров европейского Стамбула. Его близость к парку Hayat Valley делает его местом для инвесторов и тех, кто хочет жить в самом сердце природы. Проект гарантирован правительством и включает 1156 квартир и 39 магазинов. Здесь ес…
Агентство
Binaa Investment
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Жилой комплекс Новая резиденция с большими садами и бассейном, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с большими садами и бассейном, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с большими садами и бассейном, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с большими садами и бассейном, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с большими садами и бассейном, Мерсин, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с большими садами и бассейном, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с большими садами и бассейном, Мерсин, Турция
Kuzucubelen, Турция
от
$348,194
Предлагаются просторные комфортабельные апартаменты. Резиденция располагает большими садами и цитрусовыми рощами, бассейном и спортивными площадками, полем для мини-гольфа, парком для домашних животных, круглосуточной охраной, детской площадкой, кинотеатром, фитнес-центром. Окончание строите…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Жилой комплекс недалеко от магазинов и торговых центров, в престижном районе европейской части Стамбула, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс недалеко от магазинов и торговых центров, в престижном районе европейской части Стамбула, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс недалеко от магазинов и торговых центров, в престижном районе европейской части Стамбула, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс недалеко от магазинов и торговых центров, в престижном районе европейской части Стамбула, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс недалеко от магазинов и торговых центров, в престижном районе европейской части Стамбула, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс недалеко от магазинов и торговых центров, в престижном районе европейской части Стамбула, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс недалеко от магазинов и торговых центров, в престижном районе европейской части Стамбула, Турция
Эсеньюрт, Турция
от
$128,334
В проекте 9 отдельных жилых зданий, а также 33 магазина и офисных помещений. В жилом комплексе есть апартаменты с 1-4 спальнями, площадью 41 – 227 м2. Удобства и оснащение в доме В жилом комплексе также есть сауна, детский бассейн, хаммам, круглосуточная охрана. Преимущества Уникальный ар…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Квартиры с видом на море в новом жилом комплексе, район Малтепе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Квартиры с видом на море в новом жилом комплексе, район Малтепе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Квартиры с видом на море в новом жилом комплексе, район Малтепе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Квартиры с видом на море в новом жилом комплексе, район Малтепе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Квартиры с видом на море в новом жилом комплексе, район Малтепе, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Квартиры с видом на море в новом жилом комплексе, район Малтепе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Квартиры с видом на море в новом жилом комплексе, район Малтепе, Стамбул, Турция
Малтепе, Турция
от
$517,718
Ведущий турецкий застройщик запустил продажу нового проекта с видом на море, Принцевы острова и лес. Проекты этого застройщика отличаются высоким качеством, удачными локациями и лучшими материалами на рынке. Жилой проект состоит из 3 блоков, крытой парковки, социальных и зеленых зон. Сдача -…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Резиденция с зеленой зоной рядом с побережьем, в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Резиденция с зеленой зоной рядом с побережьем, в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Резиденция с зеленой зоной рядом с побережьем, в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Резиденция с зеленой зоной рядом с побережьем, в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Резиденция с зеленой зоной рядом с побережьем, в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Резиденция с зеленой зоной рядом с побережьем, в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Резиденция с зеленой зоной рядом с побережьем, в центре Стамбула, Турция
Кючюкчекмедже, Турция
от
$338,245
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на озеро и Мраморное море. Резиденция располагает парковкой, детской площадкой, зеленой зоной, тренажерным залом, круглосуточной охраной. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в минуте ходьбы от побережья и нового Стамбульского …
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Квартира 1+1 в комплексе Topkapi 29 в центре Стамбула.
Жилой комплекс Квартира 1+1 в комплексе Topkapi 29 в центре Стамбула.
Жилой комплекс Квартира 1+1 в комплексе Topkapi 29 в центре Стамбула.
Жилой комплекс Квартира 1+1 в комплексе Topkapi 29 в центре Стамбула.
Жилой комплекс Квартира 1+1 в комплексе Topkapi 29 в центре Стамбула.
Жилой комплекс Квартира 1+1 в комплексе Topkapi 29 в центре Стамбула.
Жилой комплекс Квартира 1+1 в комплексе Topkapi 29 в центре Стамбула.
Зейтинбурну, Турция
от
$348,428
Варианты отделки С отделкой
Благодаря удобному расположению в Стамбуле, наряду с историческим районом города, Зейтинбурну является одним из самых привлекательных районов для инвесторов в сфере недвижимости. Комплекс строится на площади 94.000 м2, зеленая ландшафтная зона занимает 35.000 м2, состоит из 17-ти жилых и …
Агентство
Smart Home
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Многоквартирный жилой дом Квартиры в жилом благоустроенном комплексе в Стамбуле, Шишли
Многоквартирный жилой дом Квартиры в жилом благоустроенном комплексе в Стамбуле, Шишли
Многоквартирный жилой дом Квартиры в жилом благоустроенном комплексе в Стамбуле, Шишли
Многоквартирный жилой дом Квартиры в жилом благоустроенном комплексе в Стамбуле, Шишли
Многоквартирный жилой дом Квартиры в жилом благоустроенном комплексе в Стамбуле, Шишли
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры в жилом благоустроенном комплексе в Стамбуле, Шишли
Многоквартирный жилой дом Квартиры в жилом благоустроенном комплексе в Стамбуле, Шишли
Шишли, Турция
от
$2,10 млн
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Квартиры в благоустроенном проекте в Шишли, Стамбул Этот комплексный проект расположен в Шишли – одном из самых развитых районов на европейской стороне Стамбула. Шишли отличается высокой стоимостью земли и оживленной атмосферой, с большим потоком людей, который сохраняется в течение всего дн…
Агентство
TEKCE Real Estate
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и круглосуточной охраной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и круглосуточной охраной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и круглосуточной охраной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и круглосуточной охраной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и круглосуточной охраной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и круглосуточной охраной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и круглосуточной охраной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$272,586
Инфраструктура комплекса: крытый бассейн тренажерный зал турецкая баня сауна крытые пешеходные дорожки детские площадки крытая и открытая парковка круглосуточная охрана Окончание строительства - сентябрь 2026 года. Удобства и оснащение в доме Высококачественная отделка Высота потолков - …
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Просторные апартаменты в комплексе с бассейном в спокойном районе, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Просторные апартаменты в комплексе с бассейном в спокойном районе, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Просторные апартаменты в комплексе с бассейном в спокойном районе, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Просторные апартаменты в комплексе с бассейном в спокойном районе, Мерсин, Турция
Акдениз, Турция
от
$107,202
В проекте жилой комплекс с различными апартаментами и зонами отдыха: плавательный бассейн, спортивные площадки и т. д. На территории комплекса также есть пирс. В комплексе здание с апартаментами с 2–3 спальнями. Расположение и объекты поблизости Мерсин — это крупный областной центр, располо…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами в престижном районе, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами в престижном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами в престижном районе, Стамбул, Турция
Бейликдюзю, Турция
от
$188,024
Предлагаются апартаменты с террасами и видами на море и гавань. Резиденция располагает бассейнами, детскими площадками, зелеными зонами, сауной и турецкой баней, тренажерным залом, кафе, парковкой. Окончание строительства - март 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость нахо…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном и фитнес-центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном и фитнес-центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном и фитнес-центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном и фитнес-центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном и фитнес-центром, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном и фитнес-центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном и фитнес-центром, Стамбул, Турция
Картал, Турция
от
$240,040
Новый жилой комплекс с разными вариантами квартир: двухкомнатные, трехкомнатные и четырехкомнатные. Кроме апартаментов, в проекте есть детские игровые площадки, крытая и открытая автостоянка, открытый бассейн, турецкая баня, сауна, кафетерий, фитнес-центр, круглосуточная охрана. Расположени…
Агентство
TRANIO
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Многоквартирный жилой дом Albatros Life
Многоквартирный жилой дом Albatros Life
Многоквартирный жилой дом Albatros Life
Многоквартирный жилой дом Albatros Life
Многоквартирный жилой дом Albatros Life
Показать все Многоквартирный жилой дом Albatros Life
Многоквартирный жилой дом Albatros Life
Бююкчекмедже, Турция
от
$185,000
Albatros Life предлагает элегантный стиль жизни в районе Бююкчекмедже (Büyükçekmece) в Стамбуле. Проект включает жилые и коммерческие помещения, расположенные в спокойной прибрежной зоне, и полностью готов к немедленному заселению. Albatros Life гармонично сочетает комфорт, приватность и …
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Binaa Investment
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Жилой комплекс Апартаменты с одной спальней в 5* СПА комплексе Albimo Loft Residence.
Жилой комплекс Апартаменты с одной спальней в 5* СПА комплексе Albimo Loft Residence.
Жилой комплекс Апартаменты с одной спальней в 5* СПА комплексе Albimo Loft Residence.
Жилой комплекс Апартаменты с одной спальней в 5* СПА комплексе Albimo Loft Residence.
Жилой комплекс Апартаменты с одной спальней в 5* СПА комплексе Albimo Loft Residence.
Показать все Жилой комплекс Апартаменты с одной спальней в 5* СПА комплексе Albimo Loft Residence.
Жилой комплекс Апартаменты с одной спальней в 5* СПА комплексе Albimo Loft Residence.
Махмутлар, Турция
от
$106,438
Варианты отделки С отделкой
В продаже апартаменты с одной спальней (1+1) 56 м2 на высоком этаже. Представляем Вашему вниманию новый элитный инвестиционный проект в центре района Махмутлар от надежной компании застройщика.  Новый жилой комплекс  расположен 550 метрах от моря, и относиться к сегменту класса люкс, б…
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Smart Home
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Жилой комплекс Просторные виллы с бассейнами и террасами, рядом с пристанью для яхт, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Просторные виллы с бассейнами и террасами, рядом с пристанью для яхт, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Просторные виллы с бассейнами и террасами, рядом с пристанью для яхт, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Просторные виллы с бассейнами и террасами, рядом с пристанью для яхт, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Просторные виллы с бассейнами и террасами, рядом с пристанью для яхт, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Просторные виллы с бассейнами и террасами, рядом с пристанью для яхт, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Просторные виллы с бассейнами и террасами, рядом с пристанью для яхт, Стамбул, Турция
Бейликдюзю, Турция
от
$3,27 млн
Жилой комплекс состоит из вилл с 4-5 спальнями. В домах есть балконы или террасы. Расположены рядом с пристанью для яхт. Жилой комплекс — часть проекта современной урбанизации, прибрежного городка Стамбула с береговой линией 55 км. Есть возможность получить скидку до 10%. Варианты вилл: Сме…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Жилой комплекс в популярном туристическом центре Аланьи, 1 км до моря, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в популярном туристическом центре Аланьи, 1 км до моря, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в популярном туристическом центре Аланьи, 1 км до моря, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в популярном туристическом центре Аланьи, 1 км до моря, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в популярном туристическом центре Аланьи, 1 км до моря, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс в популярном туристическом центре Аланьи, 1 км до моря, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в популярном туристическом центре Аланьи, 1 км до моря, Турция
Муратпаша, Турция
от
$131,090
Проект состоит из 63 квартир в одном блоке. Проект в Демирташе, самом популярном туристическом центре Аланьи, в 1000 метрах от моря. В проекте 9 этажей и апартаменты с 1-4 спальнями. Удобства и оснащение в доме Особенности интерьера здания: американские панельные лакированные двери, керамич…
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TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-центрами, Оба, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-центрами, Оба, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-центрами, Оба, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-центрами, Оба, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-центрами, Оба, Аланья, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-центрами, Оба, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-центрами, Оба, Аланья, Турция
Муратпаша, Турция
от
$355,400
Проект состоит из 2 блоков и включает в себя 72 квартиры премиального качества с готовым ремонтом и системой умной дом. 46 уютных и просторных квартир планировкой 1+1 (41-46 м2) и 26 дизайнерских дуплексов планировкой 2+1 (82-97 м2) Безупречное расположение в популярном районе Оба недалеко …
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TRANIO
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Жилой комплекс Новые квартиры в резиденции с бассейном и спортивными площадками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые квартиры в резиденции с бассейном и спортивными площадками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые квартиры в резиденции с бассейном и спортивными площадками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые квартиры в резиденции с бассейном и спортивными площадками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые квартиры в резиденции с бассейном и спортивными площадками, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новые квартиры в резиденции с бассейном и спортивными площадками, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новые квартиры в резиденции с бассейном и спортивными площадками, Стамбул, Турция
Картал, Турция
от
$312,425
Предлагаются просторные высококачественные квартиры с различными планировками. Некоторые квартиры имеют вид на море и острова. Высотная резиденция располагает тренажерным залом и фитнес-центром, сауной, крытым бассейном, парной, парковкой и гаражом, турецкой баней, ухоженной территорией, спо…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Апартаменты с просторными балконами и террасами, с видом на море, город, парк и лес, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с просторными балконами и террасами, с видом на море, город, парк и лес, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с просторными балконами и террасами, с видом на море, город, парк и лес, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с просторными балконами и террасами, с видом на море, город, парк и лес, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с просторными балконами и террасами, с видом на море, город, парк и лес, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Апартаменты с просторными балконами и террасами, с видом на море, город, парк и лес, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с просторными балконами и террасами, с видом на море, город, парк и лес, Стамбул, Турция
Ускюдар, Турция
от
$543,181
Проект находится в элитном районе Ускюдар на анатолийской части Стамбула, окруженный заповедниками и лесопарками. С проекта открывается живописный вид на телебашню Чамлыджу, до которой можно добраться за 8 минут на машине и насладиться завтраком со смотровой площадки. Рядом с телебашней Küçü…
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Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с двумя бассейнами недалеко от пляжа, Фетхие, Турция
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с двумя бассейнами недалеко от пляжа, Фетхие, Турция
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с двумя бассейнами недалеко от пляжа, Фетхие, Турция
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с двумя бассейнами недалеко от пляжа, Фетхие, Турция
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с двумя бассейнами недалеко от пляжа, Фетхие, Турция
Показать все Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с двумя бассейнами недалеко от пляжа, Фетхие, Турция
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с двумя бассейнами недалеко от пляжа, Фетхие, Турция
Фетхие, Турция
от
$932,196
Предлагаются стильные высококачественные виллы с крытыми и открытыми бассейнами, большими садами, саунами и хамамами, большими террасами и зонами барбекю, видами на море. Особенности квартир Первый этаж: гостиная, кухня, терраса с бассейном. Второй этаж: двухместная спальня с ванной комнато…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и круглосуточной охраной, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и круглосуточной охраной, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и круглосуточной охраной, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и круглосуточной охраной, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и круглосуточной охраной, Измир, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и круглосуточной охраной, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и круглосуточной охраной, Измир, Турция
Konak, Турция
от
$716,283
Резиденция располагает кафе и рестораном, крытой парковкой, фитнес-центром, открытым бассейном и детским бассейном, детской площадкой, конференц-залом, сауной, парной и зоной для занятий йогой, круглосуточной охраной, консьерж-сервисом. Окончание строительства - декабрь 2023 года. Удобства …
Агентство
TRANIO
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Многоквартирный жилой дом Golden Palace Halic
Многоквартирный жилой дом Golden Palace Halic
Многоквартирный жилой дом Golden Palace Halic
Многоквартирный жилой дом Golden Palace Halic
Многоквартирный жилой дом Golden Palace Halic
Показать все Многоквартирный жилой дом Golden Palace Halic
Многоквартирный жилой дом Golden Palace Halic
Бейоглу, Турция
Цена по запросу
Престижное расположение в Бейоглу с панорамным видом на бухту Золотой Рог Golden Palace Halic расположен в самом сердце Бейоглу — одного из самых оживлённых и исторически значимых районов Стамбула. Проект предлагает захватывающие панорамные виды на бухту Золотой Рог, сочетая преимущества …
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Binaa Investment
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Жилой комплекс Резиденция с живописным видом рядом с гаванью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с живописным видом рядом с гаванью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с живописным видом рядом с гаванью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с живописным видом рядом с гаванью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с живописным видом рядом с гаванью, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Резиденция с живописным видом рядом с гаванью, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с живописным видом рядом с гаванью, Стамбул, Турция
Бейликдюзю, Турция
от
$167,133
Особенности проекта: виды на море и город тренажерный зал парковка охрана детская площадка Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится прямо на берегу моря, в окружении всей необходимой инфраструктуры, включая парки и гавань с ресторанами и барами. Гавань West Istanbul Marin…
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TRANIO
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Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с круглосуточной охраной недалеко от моря, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с круглосуточной охраной недалеко от моря, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с круглосуточной охраной недалеко от моря, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с круглосуточной охраной недалеко от моря, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с круглосуточной охраной недалеко от моря, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с круглосуточной охраной недалеко от моря, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с круглосуточной охраной недалеко от моря, Стамбул, Турция
Бейликдюзю, Турция
от
$198,968
Резиденция располагает детскими площадками, футбольным полем и баскетбольной площадкой, парковкой и гаражом, круглосуточной охраной. Расположение и объекты поблизости Станция метро - 800 метров Торговый центр - 5 минут Университет - 5 минут Аэропорт Стамбула - 35 минут Больница - 1 км Побе…
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TRANIO
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Жилой комплекс Меблированные квартиры и студии в жилом комплексе с местами для работы и отдыха, Кягытхане, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Меблированные квартиры и студии в жилом комплексе с местами для работы и отдыха, Кягытхане, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Меблированные квартиры и студии в жилом комплексе с местами для работы и отдыха, Кягытхане, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Меблированные квартиры и студии в жилом комплексе с местами для работы и отдыха, Кягытхане, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Меблированные квартиры и студии в жилом комплексе с местами для работы и отдыха, Кягытхане, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Меблированные квартиры и студии в жилом комплексе с местами для работы и отдыха, Кягытхане, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Меблированные квартиры и студии в жилом комплексе с местами для работы и отдыха, Кягытхане, Стамбул, Турция
Кагытхане, Турция
от
$301,537
Проект уникального типа - коливинг, который предусматривает совместное проживание для людей с общими интересами. Отличительная черта такого типа жилья — это проведение совместных мероприятиях и коммуникация в общих жилых зонах. В проекте 128 современных и полностью меблированных квартир-студ…
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Жилой комплекс Жилой комплекс в 600 метрах от пляжа и набережной, в центральной части популярного курортного района, Махмутлар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в 600 метрах от пляжа и набережной, в центральной части популярного курортного района, Махмутлар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в 600 метрах от пляжа и набережной, в центральной части популярного курортного района, Махмутлар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в 600 метрах от пляжа и набережной, в центральной части популярного курортного района, Махмутлар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в 600 метрах от пляжа и набережной, в центральной части популярного курортного района, Махмутлар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в 600 метрах от пляжа и набережной, в центральной части популярного курортного района, Махмутлар, Турция
Махмутлар, Турция
от
$172,456
Резиденция состоит из двух пятиэтажных зданий, где представлены двух-, трёхкомнатные апартаменты и пентхаусы. Уникальное местоположение в сочетании с высоким качеством застройки, современным дизайном и профессиональным управлением обеспечит комфортный образ жизни. В строительстве комплекса и…
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Жилой комплекс Новая закрытая резиденция с бассейнами, Аксу, Анталия, Турция
Жилой комплекс Новая закрытая резиденция с бассейнами, Аксу, Анталия, Турция
Жилой комплекс Новая закрытая резиденция с бассейнами, Аксу, Анталия, Турция
Жилой комплекс Новая закрытая резиденция с бассейнами, Аксу, Анталия, Турция
Жилой комплекс Новая закрытая резиденция с бассейнами, Аксу, Анталия, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая закрытая резиденция с бассейнами, Аксу, Анталия, Турция
Жилой комплекс Новая закрытая резиденция с бассейнами, Аксу, Анталия, Турция
Аксу, Турция
от
$109,432
Резиденция располагает парковкой, бассейнами для взрослых и детей, зоной отдыха, круглосуточным видеонаблюдением, охраной и консьерж-сервисом. Удобства и оснащение в доме Видеодомофон Кондиционер в гостиной Встроенная кухонная бытовая техника (плита, вытяжка, духовой шкаф) Расположение и…
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Новое жилье в Турции: что важно знать иностранцам перед покупкой

Турция считается одной из самых привлекательных стран для переезда на ПМЖ. Иностранные граждане выбирают ее за мягкий климат, роскошные курорты и сравнительно недорогую жизнь. Другая частая причина переезда сюда — комфортное жилье в новостройках, которое в большинстве случаев продается с мебелью и бытовым оборудованием.

Что представляет собой новая турецкая недвижимость

Новостройки в Турции — это многоквартирные жилые комплексы разной этажности. Их строительство активно ведется в центральных частях городов и на окраинах. Покупателям зачастую предлагаются 1, 2 и 3-комнатные апартаменты, площадь которых варьируется от 40 до 130 кв. метров. Большая часть квартир в новостройках в Турции имеет балкон и все необходимые коммуникации.

Приобретая апартаменты в новых комплексах, покупатели получают доступ ко всем инфраструктурным удобствам. В их числе: общий бассейн, фитнес-студии, паровые комнаты, сауны и прочее. В большинстве новостроек эти объекты размещаются на первых или цокольных этажах.

В каких городах стоит приобрести новое жилье

Если недвижимость покупается для отдыха, стоит обратить внимание на новостройки в Турции, расположенные в курортных зонах. Лучший сервис предлагается в Анталии, Белеке и Алании. В этих городах можно купить квартиру или виллу в нескольких метрах от побережья. Приобретенное здесь жилье также хорошо подходит для сдачи в аренду туристам.

Если же основная цель переезда в Турцию — работа или учеба, лучшим вариантом может стать Анкара или Стамбул. В этих городах расположены десятки международных компаний и высших учебных заведений. С выбором жилья также не возникнет проблем. И в Анкаре, и в Стамбуле на продажу выставлено большое количество новых комфортабельных квартир.

Жилые комплексы в Турции: основные плюсы приобретения жилья

Преимущества, которые дает покупка турецкой недвижимости, очевидны:

  • проживание в стране с красивейшей природой и уникальными достопримечательностями;
  • доступ к лучшим пляжам Европы, многим из которых присвоена почетная эконаграда «Голубой флаг»;
  • автоматическое получение ВНЖ на 1,5-2 года (при покупке недвижимости на любую сумму);
  • возможность заработать на перепродаже купленной собственности за счет регулярного удорожания цен на нее (в среднем на 7-8% в год).

Чтобы стать владельцем жилья в новостройке в Турции, достаточно иметь при себе загранпаспорт, наличные и налоговый номер, который выдается в любом турецком налоговом управлении. Покупатели могут также рассчитывать на ипотеку: местные банки предлагают иностранцам ряд ипотечных программ.

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Часто задаваемые вопросы о новостройках Турции

Сколько в среднем просят за кв. метр в новостройках Турции?

Средняя стоимость жилья в новых жилых комплексах в Турции - 1500 евро за квадрат. В ЖК премиум-класса расценки могут выше на 10-20%.

Какие ключевые преимущества приобретения квартиры в новостройке в Турции?

Наличие кв. метров дает возможность проживать в развитой стране с лучшим пляжами в Европе, хорошей медициной и образованием. На купленной квартире можно также круглогодично зарабатывать, если сдавать ее в аренду.

В каких турецких городах недвижимость пользуется наибольшей популярностью?

Повышенный спрос наблюдается на жилье в Анталии и Алании - двух самых популярных курортах страны. Здесь приобретают недвижимость в новостройках Турции для отдыха и сдачи в аренду. Иностранцы, приезжающие в страну для обучения/работы, выбирают для проживания Анкару или Стамбул.

Какие документы и разрешения требуются для покупки жилья в турецкой новостройке и какие налоги необходимо оплатить?

Для приобретения квартиры в ЖК иностранцам нужен только загранпаспорт и налоговый номер (можно получить в местной налоговой службе). Налог при покупке - 4% от кадастровой цены объекта.
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