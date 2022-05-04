Квартира в новостройке Nouvel Maltepe

Nouvel Maltepe — это премиальный жилой комплекс, расположенный в районе Малтепе – Ялы в Стамбуле. Проект включает 163 жилых объекта и предлагает великолепные панорамные виды на Мраморное море и Принцевы острова, создавая идеальные условия для современной и комфортной жизни высокого уровня.

Nouvel Maltepe гармонично сочетает спокойствие прибрежной жизни с преимуществами городской инфраструктуры. Элегантная архитектура, бассейны, спортивные объекты и близость к общественному транспорту делают проект отличным выбором как для семей, так и для инвесторов.

10 ключевых преимуществ Nouvel Maltepe