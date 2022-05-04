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Квартира в новостройке Nouvel Maltepe

Малтепе, Турция
от
$1,20 млн
;
6
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ID: 39650
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Малтепе

О комплексе

Nouvel Maltepe — это премиальный жилой комплекс, расположенный в районе Малтепе – Ялы в Стамбуле. Проект включает 163 жилых объекта и предлагает великолепные панорамные виды на Мраморное море и Принцевы острова, создавая идеальные условия для современной и комфортной жизни высокого уровня.

Nouvel Maltepe гармонично сочетает спокойствие прибрежной жизни с преимуществами городской инфраструктуры. Элегантная архитектура, бассейны, спортивные объекты и близость к общественному транспорту делают проект отличным выбором как для семей, так и для инвесторов.

10 ключевых преимуществ Nouvel Maltepe

  • Престижное расположение — всего в нескольких минутах от моря, станции метро и основных транспортных узлов.

  • Панорамные виды на море и Принцевы острова — великолепные виды на Мраморное море и острова.

  • Современная архитектура — стильный и функциональный дизайн двух жилых башен.

  • Широкий выбор планировок — квартиры от 1+1 до 5+1, включая двухуровневые апартаменты.

  • Удобный доступ к автомагистрали E-5 — быстрое сообщение с ключевыми районами Стамбула.

  • Развитая инфраструктура — бассейн, фитнес-центр, турецкий хаммам, сауна и спортивные площадки.

  • Безопасная среда проживания — круглосуточное видеонаблюдение и профессиональная служба охраны.

  • Парковочные места — крытая и открытая парковка для жителей и их гостей.

  • Благоустроенные зелёные территории — ландшафтные сады и зоны отдыха для спокойного времяпрепровождения.

  • Близость ко всем необходимым объектам инфраструктуры — рядом расположены торговые центры, школы и медицинские учреждения.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Малтепе, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Новости застройщика

04.05.2022
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Квартира в новостройке Nouvel Maltepe
Малтепе, Турция
от
$1,20 млн
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