Квартира в новостройке Nouvel Maltepe

Nouvel Maltepe — это премиальный жилой комплекс, расположенный в районе Малтепе – Ялы в Стамбуле. Проект включает 163 жилых объекта и предлагает великолепные панорамные виды на Мраморное море и Принцевы острова, создавая идеальные условия для современной и комфортной жизни высокого уровня.
Nouvel Maltepe гармонично сочетает спокойствие прибрежной жизни с преимуществами городской инфраструктуры. Элегантная архитектура, бассейны, спортивные объекты и близость к общественному транспорту делают проект отличным выбором как для семей, так и для инвесторов.
10 ключевых преимуществ Nouvel Maltepe
Престижное расположение — всего в нескольких минутах от моря, станции метро и основных транспортных узлов.
Панорамные виды на море и Принцевы острова — великолепные виды на Мраморное море и острова.
Современная архитектура — стильный и функциональный дизайн двух жилых башен.
Широкий выбор планировок — квартиры от 1+1 до 5+1, включая двухуровневые апартаменты.
Удобный доступ к автомагистрали E-5 — быстрое сообщение с ключевыми районами Стамбула.
Развитая инфраструктура — бассейн, фитнес-центр, турецкий хаммам, сауна и спортивные площадки.
Безопасная среда проживания — круглосуточное видеонаблюдение и профессиональная служба охраны.
Парковочные места — крытая и открытая парковка для жителей и их гостей.
Благоустроенные зелёные территории — ландшафтные сады и зоны отдыха для спокойного времяпрепровождения.
Близость ко всем необходимым объектам инфраструктуры — рядом расположены торговые центры, школы и медицинские учреждения.