Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Бунгало

Бунгало в Турции

Бунгало В архив
Очистить
5 объектов найдено
Бунгало 2 спальни с балконом, с видом на море, с c ремонтом в Kas, Турция
Бунгало 2 спальни с балконом, с видом на море, с c ремонтом
Kas, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Каменный Дом с Панорамным Видом на Море и Природу в Анталии, Каш Каш расположен на востоке з…
€770,000
Бунгало 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Бунгало 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Бунгало с Видом на Лес и Горы в Мугле, Фетхие Бунгало по концепции "хоббит" расположено в Фе…
€654,000
Бунгало 2 спальни с видом на горы, с парковка, с c ремонтом в Niluefer, Турция
Бунгало 2 спальни с видом на горы, с парковка, с c ремонтом
Niluefer, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 450 м²
Этаж 1/1
Частный Дом в Бурсе в Лесу Рядом с Дорогой Улудаг. Дом в Бурсе имеет отдельный сад с красивы…
€725,000
Бунгало 3 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с гаражом в Эгейский регион, Турция
Бунгало 3 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с гаражом
Эгейский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Aslanko Sofia Villa , Новый проект 2023 от застройщика Асланко Групп Вилла СОФИЯ идеаль…
€238,551
Бунгало 4 спальни с террасой, с садом, с ванной в Амасра, Турция
Бунгало 4 спальни с террасой, с садом, с ванной
Амасра, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€64,856

Параметры недвижимости в Турции

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти