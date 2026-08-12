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Бунгало в Турции

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5 объектов найдено
Бунгало 3 комнаты в Osmangazi, Турция
Бунгало 3 комнаты
Osmangazi, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 450 м²
Этаж 1/1
Дома в горах в районе Османгази, Бурса, в окружении леса Эти живописные горные дома располож…
$633,630
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Бунгало 4 комнаты в Seydikemer, Турция
Бунгало 4 комнаты
Seydikemer, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Просторные виллы с 3 спальнями и частными садами в Мугле Сейдикемер – округ города Мугла, ра…
$359,088
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Бунгало 4 комнаты в Эрдемли, Турция
Бунгало 4 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Виллы в пешей доступности от моря в Мерсине, Аяш Мерсин — один из городов, подходящих для от…
$608,525
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Бунгало 4 комнаты в Эгейский регион, Турция
Бунгало 4 комнаты
Эгейский регион, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Aslanko Sofia Villa , Новый проект 2023 от застройщика Асланко Групп Вилла СОФИЯ идеаль…
$250,000
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Бунгало в Амасра, Турция
Бунгало
Амасра, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
$67,969
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