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Квартира в новостройке Angel City

Аташехир, Турция
Цена по запросу
;
13
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ID: 38175
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 07.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Аташехир

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Angel City — современный жилой комплекс в районе Аташехир на азиатской стороне Стамбула, расположенный рядом с Международным финансовым центром и предлагающий современную архитектуру, комфорт городской жизни и выгодное расположение.

Проект Angel City предлагает функциональные квартиры с качественной отделкой, развитой инфраструктурой, зелёными зонами отдыха, а также высоким потенциалом арендного дохода и долгосрочного роста стоимости недвижимости в одном из лучших районов города.

10 ключевых преимуществ Angel City

  • Престижное расположение в районе Аташехир на азиатской стороне Стамбула
  • Рядом с Международным финансовым центром Стамбула
  • Современная архитектурная концепция
  • Функциональные планировки квартир
  • Высококачественная внутренняя отделка
  • Бассейн, фитнес-центр и сауна
  • Благоустроенные зелёные зоны и места для отдыха
  • Круглосуточная охрана и система контроля доступа
  • Охраняемый подземный паркинг
  • Высокий потенциал арендного дохода и роста стоимости недвижимости

Местонахождение на карте

Аташехир, Турция
Образование
Здравоохранение

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке Angel City
Аташехир, Турция
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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