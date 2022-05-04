Квартира в новостройке Angel City

Angel City — современный жилой комплекс в районе Аташехир на азиатской стороне Стамбула, расположенный рядом с Международным финансовым центром и предлагающий современную архитектуру, комфорт городской жизни и выгодное расположение.

Проект Angel City предлагает функциональные квартиры с качественной отделкой, развитой инфраструктурой, зелёными зонами отдыха, а также высоким потенциалом арендного дохода и долгосрочного роста стоимости недвижимости в одном из лучших районов города.

10 ключевых преимуществ Angel City