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Квартира в новостройке Luxera Nevbahar Life

Башакшехир, Турция
Цена по запросу
;
24
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ID: 38192
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Башакшехир

О комплексе

Luxera Nevbahar Life — современный жилой проект, расположенный в динамично развивающемся районе Башакшехир на европейской стороне Стамбула.

Проект отличается современной архитектурой и использованием новейших строительных технологий. Комплекс занимает площадь 17 000 м² и состоит из 7 жилых зданий, включающих 193 квартиры различных планировок — от 2+1 до 4+1, площадью от 115 до 208 м².

Luxera Nevbahar Life создан как воплощение роскошного образа жизни и привлекательной инвестиционной возможности. Проект сочетает сейсмоустойчивое строительство, престижное расположение с великолепными видами и развитую инфраструктуру, обеспечивающую высокий уровень комфорта и элегантности.

Преимущества проекта:

  • Престижное расположение в активно развивающемся районе Башакшехир.

  • Современная архитектура и сейсмоустойчивая конструкция.

  • Просторные квартиры различных планировок.

  • Возможность получения гражданства Турции и вида на жительство по недвижимости.

  • Рассрочка с первоначальным взносом 30%.

  • Панорамные виды на город.

  • Круглосуточная охрана и система видеонаблюдения (24/7).

  • Премиальная инфраструктура: бассейны, детские игровые площадки и фитнес-центры.

  • Просторные зелёные зоны и беговые дорожки.

  • Коммерческие помещения и магазины, полностью удовлетворяющие повседневные потребности жителей.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Башакшехир, Турция
Образование
Продуктовые магазины

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке Luxera Nevbahar Life
Башакшехир, Турция
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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