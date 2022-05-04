Квартира в новостройке Luxera Nevbahar Life

Luxera Nevbahar Life — современный жилой проект, расположенный в динамично развивающемся районе Башакшехир на европейской стороне Стамбула.
Проект отличается современной архитектурой и использованием новейших строительных технологий. Комплекс занимает площадь 17 000 м² и состоит из 7 жилых зданий, включающих 193 квартиры различных планировок — от 2+1 до 4+1, площадью от 115 до 208 м².
Luxera Nevbahar Life создан как воплощение роскошного образа жизни и привлекательной инвестиционной возможности. Проект сочетает сейсмоустойчивое строительство, престижное расположение с великолепными видами и развитую инфраструктуру, обеспечивающую высокий уровень комфорта и элегантности.
Преимущества проекта:
Престижное расположение в активно развивающемся районе Башакшехир.
Современная архитектура и сейсмоустойчивая конструкция.
Просторные квартиры различных планировок.
Возможность получения гражданства Турции и вида на жительство по недвижимости.
Рассрочка с первоначальным взносом 30%.
Панорамные виды на город.
Круглосуточная охрана и система видеонаблюдения (24/7).
Премиальная инфраструктура: бассейны, детские игровые площадки и фитнес-центры.
Просторные зелёные зоны и беговые дорожки.
Коммерческие помещения и магазины, полностью удовлетворяющие повседневные потребности жителей.