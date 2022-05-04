Квартира в новостройке Luxera Nevbahar Life

Luxera Nevbahar Life — современный жилой проект, расположенный в динамично развивающемся районе Башакшехир на европейской стороне Стамбула.

Проект отличается современной архитектурой и использованием новейших строительных технологий. Комплекс занимает площадь 17 000 м² и состоит из 7 жилых зданий, включающих 193 квартиры различных планировок — от 2+1 до 4+1, площадью от 115 до 208 м².

Luxera Nevbahar Life создан как воплощение роскошного образа жизни и привлекательной инвестиционной возможности. Проект сочетает сейсмоустойчивое строительство, престижное расположение с великолепными видами и развитую инфраструктуру, обеспечивающую высокий уровень комфорта и элегантности.

Преимущества проекта: