Жилой комплекс Пентхаус 3+1 КЛАССА ЛЮКС в комплексе Yekta Trade Centre.

Фото квартиры вышлем по запросу!

В продаже пентхаус с тремя спальнями (3+1) 150 м2 в комплексе Yekta Trade Centre.

С мебелью и техникой

Индивидуальное отопление

Ваша летняя резиденция находится всего в 10 минутах ходьбы от Средиземного моря и при этом вся развитая инфраструктура города у вас под рукой: кафе, супермаркеты, банки, пекарня, детские площадки и центры бытовых услуг – все это будет располагаться на нижних этажах жилого комплекса.

Квартиры с продуманными планировками, высокие потолки, панорамные окна будут создавать у Вас ощущение пространства и свободы!

Окончание строительства: сдан в 2022 году.

Инфраструктура комплекса:

Благоустроенная зеленая территория

Открытый большой плавательный бассейн с горками и шезлонгами

Детский бассейн

Зона барбекю

Зона отдыха с навесом от солнца

Туалеты и душевые

Лифты и эскалаторы для перемещения по территории

Крытая парковка

Открытая парковка

Спа - зона:

Турецкая баня (Хамам)

Римская паровая комната

Финская сауна

Массажные комнаты

Крытый бассейн с подогревом

Солевая комната

Тропический душ

Комната для отдыха

Зона отдыха:

Настольный теннис

Бильярд

Детская игровая площадка

Рабочий кабинет

Компьютерная игровая комната



Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.