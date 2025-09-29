Жилой комплекс Пентхаус 3+1 КЛАССА ЛЮКС в комплексе Yekta Trade Centre.

Фото квартиры вышлем по запросу!
В продаже пентхаус с тремя спальнями (3+1) 150 м2 в комплексе Yekta Trade Centre.
Ваша летняя резиденция находится всего в 10 минутах ходьбы от Средиземного моря и при этом вся развитая инфраструктура города у вас под рукой: кафе, супермаркеты, банки, пекарня, детские площадки и центры бытовых услуг – все это будет располагаться на нижних этажах жилого комплекса.
Квартиры с продуманными планировками, высокие потолки, панорамные окна будут создавать у Вас ощущение пространства и свободы!
Окончание строительства: сдан в 2022 году.
