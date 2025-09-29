  1. Realting.com
Жилой комплекс Пентхаус 3+1 КЛАССА ЛЮКС в комплексе Yekta Trade Centre.

Махмутлар, Турция
от
$306,929
BTC
3.6508630
ETH
191.3573409
USDT
303 456.2531823
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
6
ID: 32889
ID новостройки на Realting
In CRM: 1183
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.11.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Махмутлар

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Фото квартиры вышлем по запросу!
В продаже пентхаус с тремя спальнями (3+1) 150 м2 в комплексе Yekta Trade Centre.

  • С мебелью и техникой
  • Индивидуальное отопление

Ваша летняя резиденция находится всего в 10 минутах ходьбы от Средиземного моря и при этом вся развитая инфраструктура города у вас под рукой: кафе, супермаркеты, банки, пекарня, детские площадки и центры бытовых услуг – все это будет располагаться на нижних этажах жилого комплекса.

Квартиры с продуманными планировками, высокие потолки, панорамные окна будут создавать у Вас ощущение пространства и свободы!

Окончание строительства: сдан в 2022 году.

 

Инфраструктура комплекса:

  • Благоустроенная зеленая территория
  • Открытый большой плавательный бассейн с горками и шезлонгами
  • Детский бассейн
  • Зона барбекю
  • Зона отдыха с навесом от солнца
  • Туалеты и душевые
  • Лифты и эскалаторы для перемещения по территории
  • Крытая парковка
  • Открытая парковка

Спа - зона:

  • Турецкая баня (Хамам)
  • Римская паровая комната
  • Финская сауна
  • Массажные комнаты
  • Крытый бассейн с подогревом
  • Солевая комната
  • Тропический душ
  • Комната для отдыха

Зона отдыха:

  • Настольный теннис
  • Бильярд
  • Детская игровая площадка
  • Рабочий кабинет
  • Компьютерная игровая комната
     

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Махмутлар, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

