Жилой комплекс Апартаменты с одной спальней в 500 метрах от моря.

Апартаменты с одной спальней (1+1) площадью 65 м2.

Современный ЖК, состоящий из одного 10-и этажного блока в 350 метрах в районе Эрдемли.

Все квартиры будут сданы с чистовой отделкой под ключ, встроенный кухонный гарнитур, встроенная мебель в ванной полностью укомплектованными санузлами, межкомнатные двери и т.д.

Район Эрдемли активно застраивается, наполняется новейшими комплексами и все больше привлекает инвесторов. Широкая береговая линия, поблизости парки и прогулочные зоны, а в пешей доступности магазины и супермаркеты.



Инфраструктура:

Открытый бассейн

Водные горки

Сауна

Турецкий хаммам

Спортзал

Беседки

Зона для барбекю

Детская игровая площадка

Парковка

Электрогенератор

Видеонаблюдение 7/24

Охрана 7/24

Благоустроенная территория комплекса



Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.