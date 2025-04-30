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Жилой комплекс Новая резиденция рядом с парком и автомагистралью, Стамбул, Турция

Кадыкёй, Турция
от
$283,809
;
12
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ID: 21717
ID новостройки на Realting
In CRM: 2391678
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Кадыкёй

О комплексе

Новый проект находится в пешей доступности от улицы Bagdat, одного из самых престижных районов Стамбула. Здание состоит из 42 квартир.

Окончание строительства - июнь 2025 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Солнечные панели
  • Центральное отопление
  • Полы с подогревом
  • Автоматические рольставни
  • Кондиционеры
  • Стальная дверь
  • Встроенная кухня
Расположение и объекты поблизости
  • Парк - 3 минуты
  • Мармарай - 9 минут
  • Автомагистраль Е5 - 12 минут
  • Босфорский морт - 20 минут
  • Аэропорт - 40 минут

Местонахождение на карте

Кадыкёй, Турция

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Жилой комплекс Новая резиденция рядом с парком и автомагистралью, Стамбул, Турция
Кадыкёй, Турция
от
$283,809
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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