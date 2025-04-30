Жилой комплекс Новая резиденция рядом с парком и автомагистралью, Стамбул, Турция

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Предлагаются квартиры с живописным видом на море и Принцевы острова и парковочными местами.
Резиденция располагает крытыми и открытыми бассейнами, хамамом и сауной, зонами для йоги и медитации, садами, детской площадкой, тренажерным залом.
Окончание строительства - декабрь 2025 года.
Особен…
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ОРХИДЕЯ» В ИСКЕЛЕ
? Проект «Орхидея» находится в Искеле на расстоянии 1 км от моря. Возле комплекса расположена вся необходимая инфраструктура для жизни, такая как магазины, рестораны, школы, банки, аптеки и другое.
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
? 1 км до моря
? 3,5 км до Искеле
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В открытом для ВНЖ районе Окурджалар строится 5ти этажный жилой комплекс на 20 квартир.
150 метров до главной дороги
Он находится в 700 метрах от моря.
Инфраструктура – Хамам, Фитнес, Сауна, Открытый бассейн, Камелия
Технические особенности проекта
1 Все необходимые строительн…