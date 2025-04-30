Жилой комплекс Новая резиденция в 100 метрах от моря, Оба, Аланья, Турция

Новый жилой проект создан не только для того, чтобы обеспечить комфортное и современное жильё, но и подарить вам уникальную возможность наслаждаться великолепием средиземноморского побережья.

В комплексе предлагается широкий выбор квартир различной площади и планировки — от уютных 1+1 до просторных 3+1, также на продажу представлены коммерческие помещения.

Окончание строительства - март 2026 года.

Расположение и объекты поблизости

Проект находится в престижном районе Оба, в непосредственной близости от пляжей, ресторанов, магазинов и всего необходимого для комфортной жизни.