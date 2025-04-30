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Жилой комплекс Новая резиденция в 100 метрах от моря, Оба, Аланья, Турция

Муратпаша, Турция
от
$437,065
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20
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ID: 25118
ID новостройки на Realting
In CRM: 2425236
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Муратпаша
  • Город
    Анталья

О комплексе

Новый жилой проект создан не только для того, чтобы обеспечить комфортное и современное жильё, но и подарить вам уникальную возможность наслаждаться великолепием средиземноморского побережья.

В комплексе предлагается широкий выбор квартир различной площади и планировки — от уютных 1+1 до просторных 3+1, также на продажу представлены коммерческие помещения.

Окончание строительства - март 2026 года.

Расположение и объекты поблизости

Проект находится в престижном районе Оба, в непосредственной близости от пляжей, ресторанов, магазинов и всего необходимого для комфортной жизни.

Местонахождение на карте

Муратпаша, Турция

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Жилой комплекс Новая резиденция в 100 метрах от моря, Оба, Аланья, Турция
Муратпаша, Турция
от
$437,065
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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