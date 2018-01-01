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Высотная резиденция с бассейнами, спа-зоной и спортивным комплексом в самом центре Стамбула, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от
€697,347
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17
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О комплексе

Предлагаются квартиры с видом на Мраморное море и Принцевы острова, парковочными местами и помещениями для хранения.

Резиденция состоит из 5 зданий (3 жилый и 2 офисных) и располагает крытыми и открытыми бассейнами, детским бассейном, фитнес-центром и спа-зоной, детским клубом, спортивным комплексом, круглосуточной охраной, залом для медитации, игровой комнатой и кинотеатром, танцевальной и балетной студией, музыкальным и караоке залом, залом для мероприятий, торговым центром.

Удобства и оснащение в доме
  • Кухонная бытовая техника Siemens
  • Кухонная мебель
  • Высота потолков 3 метра
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в одном из самых живописных районов Стамбула, в 1,5 км от побережья.

  • Автомагистраль Е-5 - 4 минуты
  • Станция метро - 4 минуты
  • Станция метробуса - 18 минут
  • Кадыкёй - 27 минут
  • Босфорский мост - 22 минуты
  • Международный аэропорт - 19 минут
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Высотная резиденция с бассейнами, спа-зоной и спортивным комплексом в самом центре Стамбула, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€697,347
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Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Zodiac III Residence — концептуальная резиденция «люкс» для тех, кто стремится жить ярко и активно, кто ориентирован на семейный отдых, удобный образ жизни. Два современных жилых блока всего на 45 квартир. Инфраструктура: Резиденция предусматривает развитую инфраструктуру: открытый бассейн, детский бассейн, СПА-центр (сауна, паровая комната, тренажерный зал), детскую площадку и игровую комнату, парковку, генератор. Расположение: До благоустроенного пляжа всего - 350 м; До центра района, парка и детских площадок — 1000 м; До рынка и продуктовых магазинов - 550 м; До центра Аланьи - 10 км. Резиденция Zodiac III Residence строится на фоне яркой тропической природы, фруктовых садов и плантаций. При этом до центра Махмутлара всего несколько минут ходьбы. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!
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