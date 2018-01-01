Резиденция Velux Yalikavak с пляжем и причалом в спокойном живописном районе, Ялыкавак, Бодрум, Турция

Мраморноморский регион, Турция

от €139,378

Почему это свойство؟ Поскольку он удовлетворяет оптимальным инвестиционным условиям, рядом с Basin Express Road и Стамбульским каналом. Это гарантирует, что вы получите турецкое гражданство и будете жить комфортно в Стамбуле. Предоставляет варианты продажи в рассрочку с прямой передачей титульных документов. Прекрасная возможность инвестировать и владеть недвижимостью, так как она объединяет квартиры и офисы. Несколько вариантов обслуживания, с сетью экспресс-перевозок рядом с проектом.