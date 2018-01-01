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Резиденция Velux Yalikavak с пляжем и причалом в спокойном живописном районе, Ялыкавак, Бодрум, Турция

Yalikavak, Турция
от
€850,000
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8
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с различными планировками. Каждый дом имеет собственный бассейн.

Резиденция располагает причалом и пляжем, рестораном и консьержем, тренажерным залом, крытым бассейном 92 м2, услугами морского такси, развлекательными зонами и детским клубом, спа-центром.

Окончание строительства - декабрь 2023 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Система отопления и кондиционирования воздуха
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится на берегу спокойноq бухты, в 5 минутах езды от гавани для яхт.

Местонахождение новостройки
Yalikavak, Турция

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Резиденция Velux Yalikavak с пляжем и причалом в спокойном живописном районе, Ялыкавак, Бодрум, Турция
Yalikavak, Турция
от
€850,000
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