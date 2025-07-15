  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Бодрум
  4. Жилой комплекс Меблированные виллы с тремя спальнями на берегу моря.

Жилой комплекс Меблированные виллы с тремя спальнями на берегу моря.

Бодрум, Турция
от
$704,004
BTC
8.3739862
ETH
438.9164211
USDT
696 037.7479744
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
18
ID: 27967
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Эгейский регион
  • Город
    Бодрум

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Вилла с тремя спальнями на берегу моря в районе Гюмюшлюк | Бодруме.

Окружённый сосновыми лесами, у самого берега лазурного моря, этот эксклюзивный проект на площади 72.000 м2 предлагает жизнь на уровне пятизвёздочного отеля.

В проекте 194 виллы, каждая из которых это воплощение роскоши и винтажного стиля, созданного в полном соответствии с духом и атмосферой региона. 

Предлагаем Вам виллы с просторной кухней гостиной, тремя спальнями с двумя просторными террасами, с которых Вы сможете наслаждаться чудесами природы Бодрума.

Инфраструктура:

  • Бассейн
  • Собственный пляж
  • Зоны для барбекю
  • Кинотеатр под открытом небом
  • Шаттл-сервис в пределах территории
  • Охрана 24/7
  • Услуги по уборке
  • Круглосуточное обслуживание

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Бодрум, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

