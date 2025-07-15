Жилой комплекс Меблированные виллы с тремя спальнями на берегу моря.

Вилла с тремя спальнями на берегу моря в районе Гюмюшлюк | Бодруме.
Окружённый сосновыми лесами, у самого берега лазурного моря, этот эксклюзивный проект на площади 72.000 м2 предлагает жизнь на уровне пятизвёздочного отеля.
В проекте 194 виллы, каждая из которых это воплощение роскоши и винтажного стиля, созданного в полном соответствии с духом и атмосферой региона.
Предлагаем Вам виллы с просторной кухней гостиной, тремя спальнями с двумя просторными террасами, с которых Вы сможете наслаждаться чудесами природы Бодрума.
Инфраструктура:
