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  4. Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и подземной парковкой, Стамбул, Турция

Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и подземной парковкой, Стамбул, Турция

Кючюкчекмедже, Турция
от
$305,848
14.04.2025
$303,959
13.04.2025
$304,138
12.04.2025
$305,270
11.04.2025
$312,170
10.04.2025
$313,443
09.04.2025
$315,015
08.04.2025
$314,820
06.04.2025
$315,006
05.04.2025
$312,137
04.04.2025
$316,305
03.04.2025
$319,813
02.04.2025
$319,142
01.04.2025
$318,420
30.03.2025
$317,444
29.03.2025
$319,814
28.03.2025
$320,982
27.03.2025
$319,857
26.03.2025
$319,657
25.03.2025
$318,563
24.03.2025
$317,473
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 21708
ID новостройки на Realting
In CRM: 2391693
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Кючюкчекмедже

О комплексе

Особенности комплекса:

  • зеленая зона
  • 2-уровневая парковка
  • тренажерный зал и сауна
  • бассейн
  • магазины

Окончание строительства - июль 2025 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Торговый центр Armoni Park Mall - 1 минута
  • Mall of İstanbul - 15 минут
  • Автобусная остановка - 1 минута
  • Метробус - 5 минут
  • Мармарай - 10 минут
  • Станция метро - 10 минут
  • Аэропорт Стамбула - 30 минут

Местонахождение на карте

Кючюкчекмедже, Турция

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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и подземной парковкой, Стамбул, Турция
Кючюкчекмедже, Турция
от
$305,848
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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