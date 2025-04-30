Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и подземной парковкой, Стамбул, Турция

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Повышая ценность жизни в самых ценных районах Коджаэли, Зерай снова открывает ценное место в самом сердце Башискеле. В Зерай Гунеши нижние этажи представляют собой дуплекс с садом, 1-й и 2-й этажи представляют собой обычные апартаменты, а верхние этажи представляют собой дуплекс с мансардой;…
Наш проект расположен в районе Этимесгут в Анкаре, в новом жилом районе, наиболее
подходящем для зонирования и оценки. Он расположен в виде 4 блоков и 338 квартир
на площади 20.000 м2. Есть обычные квартиры от 1+1 до 4+1 и пентхаусы с бассейном.
Во всех наших апартаментах 4+1 есть турецка…
В жилом комплексе малоэтажные апартаменты с видом на море, спроектированные в формате вилл и особняков. На каждом этаже по 2 апартамента. Есть возможность выбрать квартиры с разными планировками: с 1-4 спальнями, с частными садами, балконами или террасами. Большие квартиры, спроектированные …