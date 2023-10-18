Продается вилла в Акбук Дидим
-3-х этажная вилла-близнец
-250 м2
-3 + 1
-4 комнаты
-1 салон
-3 спальни
-3 ванные комнаты
-chic терраса с видом на море
Первая линия от моря
- Вид на море никогда не закроется
- Перед домом, пляжем и морем, прямо через дорогу, есть дорога, проект предусматривает дальнейшую отмену дороги для автомобилей, там будет только пешеходная дорога и парк.
Дидим Алтинкум Чамлык
4 виллы ( 2 близнеца ) на продажу
Каждая вилла 4 + 1 240м2
3 этажа
5 комнат
1 салон
4 спальни
Отдельная кухня
2 ванные комнаты
3 туалета
Каждая вилла имеет свой собственный бассейн
B-B-Q
Альков
Автостоянка
До моря 850 метров