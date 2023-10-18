Didim, Турция

от €750,000

Продается вилла в Акбук Дидим -3-х этажная вилла-близнец -250 м2 -3 + 1 -4 комнаты -1 салон -3 спальни -3 ванные комнаты -chic терраса с видом на море Первая линия от моря - Вид на море никогда не закроется - Перед домом, пляжем и морем, прямо через дорогу, есть дорога, проект предусматривает дальнейшую отмену дороги для автомобилей, там будет только пешеходная дорога и парк.