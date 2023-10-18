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Продажа новостроек в Айдын

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Вилла Villa in Didim
Вилла Villa in Didim
Didim, Турция
от
€750,000
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Продается вилла в Акбук Дидим -3-х этажная вилла-близнец -250 м2 -3 + 1 -4 комнаты -1 салон -3 спальни -3 ванные комнаты -chic терраса с видом на море Первая линия от моря - Вид на море никогда не закроется - Перед домом, пляжем и морем, прямо через дорогу, есть дорога, проект предусматривает дальнейшую отмену дороги для автомобилей, там будет только пешеходная дорога и парк.
Коттеджный поселок 4+1 Villa in Aydın
Коттеджный поселок 4+1 Villa in Aydın
Bahcearasi, Турция
от
€340,000
Сдача в: 2023
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Дидим Алтинкум Чамлык 4 виллы ( 2 близнеца ) на продажу Каждая вилла 4 + 1 240м2 3 этажа 5 комнат 1 салон 4 спальни Отдельная кухня 2 ванные комнаты 3 туалета Каждая вилла имеет свой собственный бассейн B-B-Q Альков Автостоянка До моря 850 метров
Вилла 4+1 Villa in Kuşadası
Вилла 4+1 Villa in Kuşadası
Эгейский регион, Турция
от
€650,000
Сдача в: 2023
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Айдын Кусадаси Вилла дуплекс 200 м2 Частный бассейн 5 комнат 4 спальни 4 ванные комнаты
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