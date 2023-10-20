Новостройки в Средиземноморском регионе, Турция

  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Средиземноморский регион

Продажа новостроек в Средиземноморский регион

Аланья
59
Мерсин
56
Анталья
45
Toroslar
22
Gazipasa
17
Doesemealti
8
Kas
7
Муратпаша
6
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
Списком На карте
Жилой комплекс Premium
Жилой комплекс Premium
Коммунарка, Россия
от
€220,000
Площадь 76–235 м²
7 объектов 7
Сдача в: 2023
5 фешенебельных блоков будут расположены в районе Оба, на участке площадью 10 000 м2, в общей численности 90 роскошных апартаментов различной планировки, с уникальными панорамными видами на шикарные Торосские горы, средиземное море, историческую крепость города Алании, в окружение хвойных деревьев, цитрусовых и авокадо садов, где наичистейший воздух. Квартиры все с отдельной кухней и будут представлены планировками 2+1, 3+1. Дуплексы 4+1 садовые, и 5+1 верхние. Квартиры будут выполнены в полной чистовой отделке, с установленным кухонным гарнитуром с гранитной столешницей, оборудованной ванной комнатой, установлены входная стальная дверь, межкомнатные двери, установлены качественные окна, стены окрашены экологической краской, на полу будет качественная плитка и ламинат, установлены выключатели и розетки, основное и точечное освещение. Инфраструктура комплекса: ●     Большой открытый бассейн  ●     Детский бассейн  ●     Закрытый подогреваемый бассейн ●     Фитнесс-зал ●     Сауна ●     Паровая комната ●     Солевая комната ●     Шок-комната ●     Бильярд и настольный теннис ●     Площадка для игры в шахматы на открытом воздухе ●     Открытая фитнес-зона ●     Открытая и закрытая детские площадки ●     Комната для отдыха ●     Баскетбольное/теннисное/волейбольная площадка ●     Зелёный сад на территории ●     Место для барбекю ●     Беседки для отдыха ●     Витамин-кафе у бассейна ●     Лобби в ТВ зоной ●     Открытая парковка ●     Электрогенератор ●     Охрана и камеры видеонаблюдения 7/24 ●     Смотрите комплекса, садовник   Старт строительства: 30.07.2021 Окончание строительства: 30.03.2023   Первоначальный взнос от 50 %, в данном проекте есть беспроцентная рассрочка платежа до окончания строительства
Жилой комплекс The Cruise Collection
Жилой комплекс The Cruise Collection
Коммунарка, Россия
от
€127,000
Сдача в: 2023
Застройщик: DNM TURKREALT
Люксовый ЖК The Cruise Collection расположен в развивающемся районе Анталии, Алтынташ. В районе планируется масштабное строительство с развитем всей необходимой инфраструктуры, что превратит его "новый центр Анталии". Квартиры имеют качественную отделку; полностью оборудованные ванные комнаты; полы с подогревом; в каждой комнате кондиционер. Кухонные шкафы бытовая техника   Преимуществом комплекса является собственный Beach Club в районе Лара. На прекрасно оборудованный пляж каждые 2 часа будет курсировать автобус. Также будет осущетсвляться трансфер до торговых центров и аэропорта. Срок сдачи комплекса в эксплутатацию - декабрь 2023 года.   В комплексе имеется:   На территории комплекса 2 блока. 12-и этажные здания 173 квартиры. На территории открытый олимпийский бассейн детский бассейн с горками оборудованная зона отдыха теннисный корт баскетбольная площадка детская игровая площадка фитнес-центр хаммам сауна боулинг центр бильярд кинозал библиотека зал для проведения встреч. Как дополнительные услуги вы сможете заказать не выходя из квартиры: индивидуальный трансфер, курьерские услуги, услуги вет. врача, услуги медицинских работников. Цены: Квартиры с 1-й спальней, 87-100 кв. м - от 127 000 евро Квартиры с 2-я спальнями, 113-123 кв. м - от 203 000 евро Квартиры с 3-я спальнями, 138-186 кв. м - от 267 000 евро  
Жилой комплекс The Yacht Collection
Жилой комплекс The Yacht Collection
Коммунарка, Россия
от
€70,000
Сдача в: 2022
Застройщик: DNM TURKREALT
Современный жилой комплекс располагается в самом сердце туристического города Аланьи и занимает площадь в 1023 кв.м. Пятиэтажное здание включает в себя квартиры разной планировки от 32 до 48 кв.м., все квартиры разделяются на две концепции — 1+1 и студии. На каждом этаже размещено 10 квартир. Стоимость квартир начинается от 70 000 евро. Огромным преимуществом комплекса, является его непосредственная близость от известного пляжа Кейкубат, всего 200 метров. В шаговой доступности от комплекса есть все: бары, ночные клубы, набережная, пристань, магазины, рынки и парки. Территория комплекса находиться под круглосуточной охраной, имеет открытый бассейн, недалеко от него будет построен мини — аквапарк. Кроме этого здесь же будет работать бар и ресторан, детская игровая зона закрытого типа и зона барбекю на свежем воздухе. На первом этаже для вашего удобства будет располагаться ресепшн с консьержем который поможет с любыми вопросами. Инфраструктура комплекса: Сады и зеленые аллеи Открытый плавательный бассейн Детский бассейн Бар у бассейна Лобби, ресепшн, консьерж Закрытый бассейн Фитнес-зал Сауна, хамам Спутниковое телевидение Интернет Детская игровая комната Зона барбекю Смотритель Открытая парковка Круглосуточная охрана
Realting.com
Перейти
Жилой комплекс White Sail Residence
Жилой комплекс White Sail Residence
Коммунарка, Россия
от
€60,000
Сдача в: 2022
Застройщик: DNM TURKREALT
Современный жилой комплекс располагается в туристическом городе Махмутлар, который является пригородом Алании. Десятиэтажное здание включает в себя 63 квартиры разной планировки: 1+1 — площадью 45,50 и 53 кв.м.; 2+1, площадью 80 кв. м; 2+1, площадью 100 кв. м; 3+1, площадью 144 кв. м. В зависимости от выбранной планировки в апартаментах будет от 1−3 спальных комнат, кухня + гостиная в американском стиле, ванные комнаты, открытая терраса или балкон. Все апартаменты выставлены на продажу с чистовой отделкой, встроенным кухонным гарнитуром и современной сантехникой. В шаговой доступности располагаются бары, рестораны, магазины и социально значимые объекты. До центрального пляжа города всего 600 метров. На территории ЖК будет все необходимое для комфортной жизни, открытый бассейн с выделенной зоной для детей, водные горки, бассейны закрытого типа, зона барбекю, тренажерный зал и круглосуточная охрана. Инфраструктура: Зеленая территория с садом Открытый бассейн Водные горки Закрытый бассейн с подогревом Консьерж-сервис Фитнес-зал Сауна Римская парная Детская площадка Детская игровая комната Бильярд Интернет Спутниковое ТВ Электрогенератор Лифт Зона барбекю Открытая парковка Система видеонаблюдения
Жилой комплекс Новые квартиры в центре района Махмутлар
Жилой комплекс Новые квартиры в центре района Махмутлар
Коммунарка, Россия
от
€149,400
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Махмутларе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 53 до 219 квадратных метров. Расстояние до моря 900 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы. Еще одним неоспоримым преимуществом, при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика, действует она не во всех проектах, но все же, стоит обращать на это внимание.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха. 
Жилой комплекс The Seascape Collection
Жилой комплекс The Seascape Collection
Коммунарка, Россия
от
€99,000
Застройщик: DNM TURKREALT
Жилой комплекс располагается на западе города Алании в живописном месте - Окурджалар. Площадь комплекса займет чуть больше 25 000 кв.м., построен комплекс по лучшим концепциям пятизвездочных отелей премиум класса. Все квартиры будут иметь площадь более чем 100 кв.м., а именно: 1+1 (площадью 113 м2) от 99.000€; Садовые Дуплексы и пентхаусы 2+1 (площадью от 158 м2 до 165 м2) от 199.000€; Дуплекс пентхаус 3+1 (площадью 210 м2) 339.000€; Садовые Дуплексы и пентхаусы 4+1 (площадью от 220 м2 до 225 м2) от 369.000€; 46 гостиничных номеров. В каждых апартаментах установлена система “умный дом”, что позволяет управлять техникой одним нажатием на вашем смартфоне. Комплекс - отель расположен в 15 минутах от центра туристического города Алании. Побережье и частный пляж в 4000 кв.м. находятся в 5-ти минутах, организован ежедневный трансфер. В шаговой доступности есть различные магазины и бутики, достопримечательности и парки. На территории жилого комплекса для комфортного отдыха есть открытый и закрытый бассейн, рестораны разных концепций, бар, Ирландский паб, спа центр, магазины игрушек, салон красоты, аптека и ветеринарная клиника. Инфраструктура Открытая и крытая парковка Зарядные устройства для электромобилей Открытый бассейн Крытый бассейн с подогревом воды Снэк-бар возле бассейна Прогулочные зоны Фитнес-центр СПА-зона (фитнес, раздевалка, хамам, крытый бассейн, сауна, парная, массажный кабинет, комната отдыха) Детская площадка Аквапарк Теннисный корт Волейбольная и баскетбольная площадка Зона барбекю Кинотеатр Скейт-парк Зона йоги и пилатеса Караоке-бар и дискотека Ледяной каток Сквош Комната Зал для мероприятий и конференций
Резиденция New Life
Резиденция New Life
Коммунарка, Россия
от
€175,000
Площадь 76–135 м²
5 объектов 5
Сдача в: 2023
Комплекс NEW LIFE - Алания, Оба Представляем Вашему вниманию новый ультрасовременный комплекс, строительство которого мы начали в Алании в районе Оба всего в 1,8 км от Средиземного моря. Социальная инфраструктура района находится в шаговой доступности кафе, супермаркеты, школы, медицинские учреждения. Комплекс представляет собой дома в современном стиле, с качественной художественной подсветкой. В центре территории будут  светодинамические фонтаны. В комплексе 3 блока - 5 этажей 80 квартир Площадь участка 5001 кв.м. 1+1 площадью от 50 кв.м. до 55 кв.м., 2+1 площадью от 75,5 кв.м. до 80 кв.м., 2+1 дуплексы площадью от 95  кв.м. 4+1 дуплексы площадью от 135 кв.м. МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПЛЕКСА: 1,8 метров до моря 1 км от Государственной больницы 400 метров до нового шоссе Анталия-Мерсин 1,5 км до гипермаркета Метро 4 км. от центра города Алания 35 км от международного аэропорта Алания – Газипаша 135 км от международного аэропорта Анталия ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА: открытый бассейн закрытый бассейн хаммам сауна тренажерный зал фитнес под открытым небом массажный кабинет игровая комната детский парк закрытая детская игровая комната кафе и ресторан зал для переговоров сервис до пляжа-шаттл комната отдыха беседки на территории уголок для барбекю услуги смотрителя комплекса охрана 7/24 и камеры видеонаблюдения открытая автомобильная парковка электрогенератор огороженная территория В СТОИМОСТЬ КВАРТИР ВКЛЮЧЕНО: Входная стальная дверь Межкомнатные двери Кухонный гарнитур со столешницей  Напольное покрытие – керамическая плитка Стены покрашены экологической краской Раздвижные балконные двери, алюминиевый профиль Окна из высококачественного ПВХ. Основное и точечное освещение Оборудованный санузел сантехникой, мебелью и душевой кабиной Выводы под кондиционеры ТВ кабель Электрические розетки во всех комнатах и на балконах   Дата начала строительства: Февраль 2022 Дата завершения строительства: Июнь 2023   В данном проекте соединились качество, комфорт и доступность. На старте строительства у вас есть возможность приобрести апартаменты по выгодной цене с беспроцентной рассрочкой платежа до окончания строительства. Первоначальный взнос от 50%. 
Жилой комплекс ROYAL PREMIUM
Жилой комплекс ROYAL PREMIUM
Коммунарка, Россия
от
€79,000
Площадь 70–94 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2025
Агентство: Realt Go
Застройщик: Emerald
Современный комплекс с квартирами 2+1 и 3+1 в районе Чешмели с инфраструктурой отеля! Инфраструктура комплекса: Открытый бассейн, аквапарк Открытая парковка  Детская игровая площадка Беседки Баскетбольная площадка Беседки Футбольное поле Площадка для барбекю  сауна фитнес   Характеристика квартир: Подвесной потолок Кухонный гарнитур Шкаф в прихожей Мебель в ванной комнате Стальная усиленная дверь Окна ПВХ Окраска стен акриловой краской Сантехническая арматура 1-го класса Душевая кабина 1-го класса   Начало строительства: 31.05.2023 Окончание строительства: 31.05.2025 Расстояние до моря: 200 метров Рассрочка беспроцентная до конца строительства при первом платеже 50%
Многоквартирный жилой дом PANORAMA PLUS
Многоквартирный жилой дом PANORAMA PLUS
Коммунарка, Россия
от
€87,000
Площадь 99 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: Realt Go
Застройщик: ILKEM YAPI
2350m2 общая площадь 1 блок, 91 квартира Квартиры 2+1  и 3+1 650 метров до моря  Начало строительства -  01.08.2022 Окончание строительства - 31.12.2023 Общие характеристики: Используются термостойкие блоки BIMS  Интеллектуальная лифтовая система Детектор пожара внутри здания Полный генератор Система газового отопления Особенности интерьера: Подвесной потолок Кухонные шкафы Гардероб Шкафы для ванной комнаты Кухонные столешницы Стальная входная дверь Окна ПВХ Импортная краска на силиконовой основе Сантехника 1 класса Ламинат 10 мм  Стеклянные балконные перегородки    Особенности социальной сферы: Открытый бассейн Открытая парковка Детская игровая площадка Зона барбекю и отдыха
Многоквартирный жилой дом SUN MARİA HOLİDAY
Многоквартирный жилой дом SUN MARİA HOLİDAY
Коммунарка, Россия
от
€55,732
Площадь 69 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: Realt Go
Застройщик: Özmen inşaat
Новостройка в Мерсине, Чешмели Новый комплекс в 300 метрах от моря Квартиры 1+1 Один блок Этажность 11 Площадь 1+1 69, 74 м2 брутто Вид на море и сады Окончание строительства - июль 2024 Первый взнос 50%, рассрочка до окончания строительства Особенности квартир: Система отопления и природного газа (перспектива газификации района) Генератор Водо - и теплоизоляция крыш Видеодомофон Видео наблюдение Кухонные шкафы Шкафы для ванной комнаты Гранитная кухонная стола Окна ПВХ Импортированная краска на основе силиконовых Смесители в ванной комнате 1 -го класса Шкаф для душа 1 -го класса Паркет напольный 8 мм Металлические перила Предустановка кондиционирования воздуха Инфраструктура комплекса: Открытый бассейн Открытая парковка Детская игровая площадка Баскетбольное поле Беседка Область барбекю Хамам Сауна Фитнес Настольный теннис Инфрвструктура рядом: Набережная с освещением в темное время суток Рестораны, кафе, бары Магазины, супермаркеты Школа, Лицей, детский сад Банкоматы Аптеки, поликлиника, стоматология Пекарня Автобусные остановки
Жилой комплекс Anka Residence
Жилой комплекс Anka Residence
Коммунарка, Россия
от
€100,000
Сдача в: 2023
Агентство: Alanya Property Sales
В открытом для ВНЖ районе Окурджалар строится 5ти этажный жилой комплекс на 20 квартир. 150 метров до главной дороги Он находится в 700 метрах от моря. Инфраструктура – Хамам, Фитнес, Сауна, Открытый бассейн, Камелия Технические особенности проекта 1 Все необходимые строительные работы будут проводится в соответствии с положением о муниципальном зонировании и действующим на момент получения разрешения на стрительства законодательством. В случае возникновений изменений, связанных с проектами и статусом зонирования, в проект будут внесены соответствующие изменения. 2 Здание будет построено с использованием железобетонной каркасной системы и материалов, подходящих для сейсмостойкости. 3  Квартиры будут построены с использованием тщательно отобранных и сертифицированных TSE материалов. 4. В квартирах будут заложены трассы для установки кондиционеров. 5. Лифты будут иметь достаточную вместимость, оснащены вентиляцией и внутренней связью, собраны с использованием сертифицированных материалов CE и TSE в соответствии с проектом. 6. Напольное покрытие из керамической или гранитной плитки в зонах общественного пользования (вход в здание, лестничные площадки). Мраморное покрытие ступеней. 7.  В соответствии с проектом фасад здания будет частично отделан камнем и покрашен. 8. В каждой квартире будет сделана подводка для подключения стиральной и посудомоечной машинок. 9. В цокольном этаже здания будет организован фитнесс зал, сауна и хамам. 10. В квартирах будет подведено центральное спутниковое ТВ 11. Освещение на лестницах и лестничных площадках будет привязано к сенсорным приборам, реагирующем на движение. 12, В цокольном этаже здания  будет сделана гидроизоляция стен Особенности квартир Окна ПВХ с двойными теплоизоляционными стеклопакетами Стальная входная дверь. Межкомнатные двери c покрытием ПВХ или меламином, Напольное покрытие ламинат и керамическая плитка, сертифицированные TSE. Лестницы и балконные перила будут алюминиевыми. Между некоторыми балконными перилами будет вставлено декоративное остекление. Освещение, электрические, телевизионные и телефонные розетки сертифицированные TSE Гостинные с кухней американского плана Ламинатное напольное покрытие Стены- Водоэмульсионная силиконовая пластиковая краска по гипсовой штукатурке, керамическое покрытие между кухонными столешницами и встроенными шкафами Потолки- Водоэмульсионная силиконовая пластиковая краска по гипсовой штукатурке, декоративные элементы из гипсокартона Корпусная кухонная мебель из ДСП   Строительство началось 05,02,2023 Сдача в эксплуатацию  01,12,2023  
Жилой комплекс Casa Koca
Жилой комплекс Casa Koca
Коммунарка, Россия
от
€185,000
Сдача в: 2023
Агентство: Alanya Property Sales
Мы с гордостью представляем нашим инвесторам проект, который расположен близко к центру города, всего в 500м от всемирно известного пляжа Клеопатра. Строительство стартовало 11.01.2023. Компактный  5ти этажный блок на 16 квартир. Из них- 12 квартир планировки 1+1, 57м2. (прихожая, гостинная с кухней американского плана, совмещенный санузел и балкон) Цены от 185.000€ 4 двухуровневых пентхауса 2+1, 123-127м2. (прихожая, гостинная, отдельная кухня, 2 спальни, 2 санузла, балкон и терасса) Цены от 315.000€ Все квартиры будут сданы с качественной чистовой отделкой: стальная входная дверь, полы из высококачественной керамической плитки, гипсокартонные потолки с точечными потолочными светильниками, окна ПВХ с двойными стеклопакетами, установленная корпусная кухонная мебель с гранитной рабочей поверхностью, установленная сантехника и душевые кабины. Благодаря удачному расположению пентхаусы порадуют своих владельцев видом на море!!! В цокольном этаже ЖК для вашего удобства предусмотрены сауна, фитнесс зал, детская игровая комната, настольный теннис и удобный мягкий уголок для посиделок с друзьями и соседями. Кроме того на территории комплекса будет открытый бассейн с детским отделением и парковка. Безопасность обеспечит видеонаблюдение 24/7 и установленные видеодомофоны. Дополнительным плюсом послужит наличие центрального спутникового ТВ и беспроводного интернета. Отлично подойдет  для постоянного проживания. В шаговой доступности супермаркеты, магазины, районная поликлиника, школа, детский сад, детские игровые и спортивные площадки, банки и банкоматы, а также остановки общественного транспорта. Прекрасный вариант для комфортного отдыха. Пляж Клеопатра, отмеченный голубым флагом чистой воды, и его благоустроенная набережная, всего в 500м. До Аланийского аквапарка и канатной дороги 750м. В непосредственной близости огромное количество кафе и ресторанов налюбой вкус и кошелек. Самое главное!!! Приобретение квартиры в этом проекте подходит для получения ВНЖ по Тапу или для подачи документов на получение Турецкого гражданства. Возможна продажа за криптовалюту. Сдача в эксплуатацию 11.2023. Наши менеджеры с удовольствием ответят на ваши вопросы и подберут персональный план оплаты в любое удобное вам время.
Жилой комплекс Проект в центре города Анталия, район Лара
Жилой комплекс Проект в центре города Анталия, район Лара
Коммунарка, Россия
от
€360,190
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Лара - Анталия.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 55 до 147 м2. Расстояние до моря 250 м. Лара - район Анталии, расположенный к востоку от центра города. Протяженность береговой линии района составляет 18 км, а жизнь на побережье кипит и днем, и ночью. Примечательно, что Лара по большей части расположен на скале, в 30-40 м над уровнем моря. Доступ к воде затруднен, но завораживающие виды с лихвой окупают этот недостаток. Несколько спусков к морю оборудованы деревянными настилами и лестницами для купания. Однако на границе с районом Кунду расположены шикарные песчаные пляжи с пологим заходом в воду: можно спокойно отдыхать с детьми и не опасаться за их безопасность. Турецкое название пляжа Лара звучит как «Алтынкум», что в переводе означает «золотой песок». Чистому морю и пляжу Лара по праву присвоен Голубой флаг качества, что делает его самым популярным пляжем Анталии среди туристов. Не весь пляж открыт для общего доступа: множество частных пляжных клубов имеют огороженную территорию и предлагают спектр услуг за дополнительную плату. На набережной нетрудно найти место со столиком, а поблизости - приобрести напитки и закуски по доступным ценам. В Лара вы всегда сможете устроить пикник с видом на море и получить порцию эстетического удовольствия. Тем временем вашим малышам не придется скучать: детские площадки с видом на морской пейзаж - визитная карточка района. Рядом с набережной раскинулся шикарный парк, оборудованный столиками и скамейками. Чтобы пройти его полностью, понадобится день или два. На набережной также можно увидеть небольшой искусственный водопад. Возле него расположена смотровая площадка, с которой открывается шикарный вид на море лазурного цвета и побережье Анталии. Стоит уделить особое внимание одной из главных достопримечательностей Лары - Дюденскому водопаду. Бурный естественный поток воды низвергается в море с высоты 40-45 м и дарит посетителям прохладу даже в знойные летние дни. Также рекомендуем посетить уникальную выставку песчаных скульптур, расширить кругозор и восхититься мастерством профессионалов. Инфраструктура района развита в достаточной степени. Здесь есть все необходимое для комфортного проживания: больницы, аптеки, детские сады, русская школа, колледж туризма, офисы, магазины, многочисленные парки и фонтаны. В районе открыты 2 крупных торговых центра, в которых можно приобрести все необходимое. В прибрежной полосе много ресторанов и баров с видом на море. Близость аэропорта, развитость района, самый популярный пляж в Анталии и Голубой флаг качества делают район максимально привлекательным с точки зрения покупки инвестиционной недвижимости. В туристический сезон недвижимость в Лара не будет пустовать и обеспечит достойный пассивный доход своему владельцу. Строительные работы в Лара были начаты более 40 лет назад. В связи с этим в районе не так много новостроек, как в Коньяалты. Апартаменты с собственной инфраструктурой и видом на море встречаются реже, а цены на квартиры в пределах района стабильно растут. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Жилой комплекс Element 2 Residence
Жилой комплекс Element 2 Residence
Коммунарка, Россия
от
€135,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
ЖК Element 2 расположен в одном из самых популярных районов Алании – Махмутлар.Развитая инфраструктура, удобное расположение, современная застройка, близость моря и гор - все это притягивает туристов и переселенцев из других стран. Удобное расположение внутри района– одно из главных преимуществ ЖК. Element 2 находится в 300 метрах от субботнего рынка, что позволит жителям комплекса приобретать экологически чистые продукты от местных фермеров в удобное время дня. Всего в комплексе 6 этажей, первые два из которых отведены под магазины, кафе, спортзал и др. зоны общего пользования. Для жильцов также доступны бассейн и зона барбекю.Общее количество квартир в ЖК - 24. Представлены различные планировки 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов варьируется от 58,5 до 180,5 кв.м.Всего в 650 м от Element 2 находится береговая линия, вдоль которой протянулся ухоженный променад. Старт строительства комплекса – сентябрь 2023 г. Сдача дома планируется в декабре 2024 г.ЖК Element 2 – отличная возможность обзавестись собственной курортной недвижимостью в солнечной Турции! Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция с бассейном в 900 метрах от моря, Оба, Турция
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция с бассейном в 900 метрах от моря, Оба, Турция
Коммунарка, Россия
от
€440,000
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает открытым бассейном, детской площадкой, зоной отдыха, зоной барбекю, парковкой, круглосуточной охраной, фитнес-залом. Окончание строительства - август 2023 года. Особенности квартир Видеодомофон Беспроводной интернет Центральная спутниковая система Плиточный пол Двойные стеклопакеты Кухонная мебель Стальная входная дверь Расположение и объекты поблизости Больницы - 50 метров Море - 900 метров Центр города - 1 км Аэропорт - 35 км
Жилой комплекс Апартаменты с неповторимым дизайном в Авсаллар
Жилой комплекс Апартаменты с неповторимым дизайном в Авсаллар
Коммунарка, Россия
от
€113,000
Сдача в: 2023
Проект расположен в районе Авсаллар, в одном из туристических центров Алании, в 10 минутах ходьбы от центра города. Он привлекает внимание своим неповторимым дизайном и архитектурным решениями, собравшим в себя все удобства современного города. Проект, с которым мы хотим Вас познакомить - это результат многолетней работы, благодаря разнообразию социальных объектов, максимально повышает уровень комфорта и жизни. Представляем Вашему вниманию проект, который состоит из 2 отдельных блоков площадью 6346 м2 который находится в 5000 метрах от всемирно известного пляжа Инджекум, в 3500 метрах от Лесного лагеря Инджекум и в 1500 метрах от моря. Кроме того, в 2000 метрах от комплекса расположен пляж, относящийся к данному проекту. В определенное время дня для жильцов будет организован бесплатный трансфер до пляжа. Предлагаем квартиры следующих планировок: 1+1 и 2+1 (46м2-119м2). Ориентировочная дата завершения проекта декабрь 2023г.
Жилой комплекс Квартиры в новом проекте - район Оба, Алания
Жилой комплекс Квартиры в новом проекте - район Оба, Алания
Коммунарка, Россия
от
€124,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Оба - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 4+1. Площадь апартаментов от 54 до 166 квадратных метров. Расстояние до моря 2500 метров.Если вы выбираете район для постоянного проживания в Аланье, то Оба вам подойдет как нельзя лучше, особенно если у вас есть дети. Оба сочетает в себе низко-этажную застройку, близость к центру и развитую инфраструктуру, необходимую ля жизни в Аланью. Хоть Оба и находится близко к центру, но новые проекты здесь появляются с регулярным постоянством, поэтому купить квартиру в новостройке здесь все еще реально.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, крупные торговые центры Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros, строительный и хозяйственный супермаркет Koçtaş, большой магазин техники Vatan. Именно в Оба работает самая большая новая городская больница.Для детей: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
Жилой комплекс ELEXUS
Жилой комплекс ELEXUS
Коммунарка, Россия
от
€38,000
Сдача в: 2023
Застройщик: ILKEM YAPI
ЖК: ELEXUS. Адрес: Турция, г. Мерсин, провинция Мезитли, район Тедже. Средиземное море: 300 м. До Mersin Marina всего 25 мин. на авто. Начало строительства: май 2021 года Окончание строительства: июнь 2023 года Стоимость: 1+1 60 кв.м от 38.000€ 2+1 83 кв.м от 58.000€ 1+1 110 кв.м. от 67.000€ видовые этажи с большой террасой Стоимость зависит от выбранного этажа. В наличии квартиры на всех этажах. Особенности проекта: состоит из 3-х блоков по 13 этажей; территория 9800 м.кв.; крытый фитнес зал; аквапарк; 6 беседок барбекю; спортивная площадка; детская площадка; зоны отдыха; открытый бассейн; генератор; газ; охрана; видеонаблюдение 24/7; ландшафтный дизайн территории; Особенности квартиры: видео домофон, лифт: 2, пожарная сигнализация, кухонный гарнитур, шкаф в прихожей, подвесной потолок, окраска стен силиконовой краской, на полу плитка, многослойный ламинат 10 мм + плинтуса, пластиковые окна с двухкамерным стеклопакетом, застекленные перила, металлическая входная дверь, отделка санузла керамической плиткой, шкафы и тумбы в санузле, сантехника и душевая кабина в санузле 1-го класса. Для более детальной информации свяжитесь с нами по любому месенджеру: Александр
Жилой комплекс Элитное жилье от застройщика в районе Оба
Жилой комплекс Элитное жилье от застройщика в районе Оба
Коммунарка, Россия
от
€150,000
Сдача в: 2023
В привлекательном районе Оба в Алании строится новый жилой проект. Местоположение проекта - 1300 метров от бирюзового пляжа Алании и 500 метров от центра Оба. Различные типы квартир подходят для каждого человека и его бюджета, а коммунальные удобства делают проект более привлекательным. Квартиры хорошо спланированы для максимально комфортного проживания. Проект будет состоять из 2 блоков, каждый по 4 этажа, всего 72 квартиры. На продажу представлены следующие типы квартир: квартиры с 1 спальней: 50 м2 и 55 м2 и двухуровневые апартаменты с 2 спальнями на крыше: 110 м2 и 125 м2. Для приобретения необходимо заплатить 30% от стоимости квартиры заранее, а оставшуюся сумму выплатить равными частями до конца строительства без процентов. Дата завершения строительства июнь 2023г.
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и круглосуточной охраной, Оба, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и круглосуточной охраной, Оба, Турция
Коммунарка, Россия
от
€178,200
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает бассейном, детской площадкой, зоной отдыха, зоной барбекю, парковкой, круглосуточной охраной, фитнес-залом, бильярдной, детской игровой комнатой. Окончание строительства - июнь 2023 года. Особенности квартир Видеодомофон Беспроводной интернет Центральная спутниковая система Плиточный пол Двойные стеклопакеты Кухонная мебель Стальная входная дверь Расположение и объекты поблизости Больницы - 2,5 км Море - 3,5 км Центр города - 5 км Аэропорт Газипаша - 35 км
Жилой комплекс Роскошные Виллы в районе Джикджилли
Жилой комплекс Роскошные Виллы в районе Джикджилли
Коммунарка, Россия
от
€900,000
Новый проект VİP вилл в районе Джикджилли г. Алания. Благодаря удачному расположению на возвышенности со всех этажей вы можете насладится великолепными панорамными видами на Аланию и прекрасное Средиземное море. При этом вся городская инфраструктура расположена в пешей доступности. Планировки вилл: 5+1 площадью 534м2. и 6+1 площадью 476м2. - 535м2. Виллы сдаются с оборудованными сантехникой ванными комнатами, встроенными кухонными шкафами, установленной системой подогрева полов и системой “Умный дом”. У каждой виллы есть собственный бассейн, сауна и парковка. В доме есть лифт, электрогенератор, лифт, джакузи, камин. Подведена система спутникового ТВ и интернет.
Жилой комплекс Квартиры в новом комплексе - район Авсаллар
Жилой комплекс Квартиры в новом комплексе - район Авсаллар
Коммунарка, Россия
от
€117,425
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 59,5 до 172 квадратных метров. Расстояние до моря 1550 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни. 
Жилой квартал Качественные апартаменты в Алании с бассейном
Жилой квартал Качественные апартаменты в Алании с бассейном
Коммунарка, Россия
от
€142,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Предлагаем вашему вниманию квартиру в районе Алании с бассейном и ухоженным садом.  Данная квартира расположена в районе Тосмур. Тосмур - это популярный курортный район Аланьи, который тянется в сторону гор. Здесь также имеется ухоженная набережная, песчаные пляжи. В Тосмуре в море впадает известная горная река Дим Чаи, которая дает прохладу в жаркие дни. В этом районе вы сможете найти для себя разнообразные развлечения на свой вкус - рестораны, аптеки, супермаркеты, продуктовые магазины, пекарни, пункты проката автомобилей, банкоматы и мясные лавки.    Преимущества покупки данной недвижимости:- Квартира по приемлемой цене - Новая мебель и техника - Качественные материалы отделки    Инфраструктура комплекса включает в себя:БассейнФитнес залАвтомобильная парковкаДетский бассейнСаунаТурецкая баня      Благодаря расположению на 6 этаже, в квартире открывается панорамный вид.   В указанную стоимость включена современная мебель и фирменная бытовая техника. Поэтому вам достаточно только взять чемодан и переехать. Также данная квартира будет интересна покупателям, планирующим инвестировать в недвижимость. Ежегодно Аланью посещают миллионы туристов и в связи с этим спрос на аренду жилья только растет. Для получения дополнительной информации об объекте свяжитесь с нами по телефону:
Жилой комплекс Райские виллы ACRADIA VIEW
Жилой комплекс Райские виллы ACRADIA VIEW
Коммунарка, Россия
от
€1,30 млн
Сдача в: 2023
Агентство: NSM Real Estate & Construction
Почему данный проект ACRADIA VIEW уникален? На это есть 5 причин: 1. Виллы ARCADIA VIEW расположены в самом сердце живописной Аланьи, где Вы почувствуете себя как в раю. Так как здесь бесподобное сочетание изумительных видов на Средиземное море и могучую гору Торос, а широта обзора простирается от знаменитого пляжа Клеопатры до города Газипаша. А сама Алания дарит Вам 300 дней солнца, нескончаемого потока витамина Д и счастья! 2. Роскошь и неповторимый дизайн вилл позволят Вам почувствовать себя Королем мира. Сходить в сауну, искупаться в собственном бассейне, а после выпить чашку турецкого кофе на террасе – Великолепно! 3. При строительстве используются только высоко-качественные материалы, что позволит сохранить уют и безопасность на долгие годы. Обеспечены системы -«Умный дом», Sound System, Satellite, Security. 4. Открытый панорамный вид на лазурное море, весь город и гордость Алании — крепость Кале. 5. ПОЛУЧЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ   Детальная информация: 3 безупречные виллы площадью 282 м2 будут оснащены системой «Умный дом» и подогревом пола. Общая территория составит 1394 м2. К сдаче виллы будут представлены в полной чистовой отделке, с готовым дизайном. Если Вы покупаете дом на стадии строительства, то можно обсудить планировку и дизайн в деталях и внести изменения по вашему вкусу. Другой вариант — воспользоваться готовым шоурумом от нашей компании, где всё уже продумано до мелочей. Планировка: 1 гостиная американского типа, соединенная с кухней 4 спальни 3 ванные комнаты При каждой вилле будет Бассейн с подогревом и автоматическим тентом Зона отдыха с шезлонгами Зеленый сад Терраса Отдельные камеры видеонаблюдения Внешнее светодиодное освещение Лифт Гараж Кроме того, собственники вилл могут использовать собственную инфраструктуру, которая будет укомплектована в каждой вилле на нулевом этаже: Фитнес-зал Сауна Турецкий хаммам Лифт Система видеонаблюдения Wi-Fi Центральная спутниковая система
Жилой комплекс Апартаменты с рассрочкой в центральном районе города - Оба
Жилой комплекс Апартаменты с рассрочкой в центральном районе города - Оба
Коммунарка, Россия
от
€125,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Оба - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 50 до 155 квадратных метров. Расстояние до моря 2000 метров.Если вы выбираете район для постоянного проживания в Аланье, то Оба вам подойдет как нельзя лучше, особенно если у вас есть дети. Оба сочетает в себе низко-этажную застройку, близость к центру и развитую инфраструктуру, необходимую ля жизни в Аланью. Хоть Оба и находится близко к центру, но новые проекты здесь появляются с регулярным постоянством, поэтому купить квартиру в новостройке здесь все еще реально.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, крупные торговые центры Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros, строительный и хозяйственный супермаркет Koçtaş, большой магазин техники Vatan. Именно в Оба работает самая большая новая городская больница.Для детей: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür. 
Жилой комплекс Квартиры от застройщика в пешей доступности от пляжа в районе Оба
Жилой комплекс Квартиры от застройщика в пешей доступности от пляжа в районе Оба
Коммунарка, Россия
от
€222,900
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые апартаменты в районе Оба. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 43,4 до 190 квадратных метров. Расстояние до моря 900 метров.Когда у наших клиентов встаёт вопрос о покупке новой квартиры в районе со всеми благами и отличными соседями европейцами, то мы с полной уверенностью предлагаем новые квартиры именно в Обе.  Оба отлично подойдет тем семьям, которые хотят жить рядом с центром Алании, при этом иметь всё самое лучшее, что есть в Аланье. Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migro, хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, так же в Обе находится самая большая государственная больница Аланьи. Для тетей всех возрастов приставлены: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
Жилой комплекс Loft Prive
Жилой комплекс Loft Prive
Коммунарка, Россия
от
€245,600
Площадь 60–135 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Комплекс Loft Prive – новый жилой комплекс, расположенный в западной части самого престижного и оживленного района Коньяалты. Коньяалты — округ на западе Анталии. Это один из самых престижных районов города, с великолепными обустроенными пляжами и прибрежной зоной отдыха, которую можно назвать лучшей в Турции. Это район идеален не только для отдыха, а и для постоянного проживания в Анталии. Проект Loft Prive будет расположен на земельном участке площадью 3371 м2, 2611 м2 которого составляет ухоженная зеленая территория, 760 м2 - жилая площадь и 400 м2 инфраструктура комплекса. Уникальность Loft Prive заключается не только в удобном расположении в западной части самого престижного и оживленного района Коньяалты, но и в близости к природным красотам Анталии с великолепным видом на Таврские горы из окон. Инфраструктура: - Подземная парковка; - Открытый паркинг; - Круглосуточная охрана (24/7); - Лобби/ресепшен; - Открытый бассейн с шезлонгами и зонтиками; - Детский бассейн; - Бар у бассейна; - Фитнес-центр; - Спа-центр; - Лаунж-зона; - Игровая комната (Пинг-Понг, настольный хоккей, настольный футбол); - Бильярдная комната; - Игровая комната для детей; - Детская площадка; - Ландшафтный дизайн; - Система видеонаблюдения. Получите более подробную информацию о приобретении квартиры в чате или по телефону. Звоните или пишите!
Жилой комплекс TECE PANORAMA
Жилой комплекс TECE PANORAMA
Коммунарка, Россия
от
€68,957
Площадь 70 м²
1 объект 1
Агентство: DDA Real Estate
Квартиры в современном жилом комплексе, расположенного в пригороде Мерсина, вблизи от Средиземного моря. Квартиры современными планировками: 11, 21. В квартире высокие потолки, панорамные окна, газовое отопление. Инфраструктура на территории комплекса включает: благоустроенная зеленая территория, открытый большой плавательный бассейн с горками, спа-зона с турецкой баней и хамамом, детский бассейн, зона барбекю, крытая и открытая парковка. Комплекс находится всего в 10 минутах ходьбы от Средиземного моря, в развитом районе, где есть все необходимые услуги: кафе, супермаркеты, пекарня, детские площадки и центры бытовых услуг. Оплата с первоначальным взносом 30%. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Турции. Пишите или звоните, Ответим на все интересующие Вас вопросы!
Жилой комплекс Апартаменты класса люкс в районе Паяллар
Жилой комплекс Апартаменты класса люкс в районе Паяллар
Коммунарка, Россия
от
€105,000
Сдача в: 2024
Наполненная следами истории и великолепными природными ландшафтами, Алания сегодня стала одним из самых ярких курортов Турции. Его современная и космополитичная атмосфера является причиной того, что многие туристы со всего мира проводят свой отпуск в Алании круглый год. Проект находится в районе Паяллар, расположенный на огромной площади 6800м2, в продаже имеются апартаменты планировок: 1+1, 2+1 и дуплексов 3+1. Это сложная структура, построенная как единое целое, с жилыми помещениями, тренажерным залом, парковкой и поистине роскошной инфраструктурой. Еще одна особенность, которая делает проект привилегированным, заключается в том, что проект расположен с возможностью обеспечить всем жителям комплекса восхитительные виды. Все квартиры в проекте выходят окнами на завораживающие Средиземноморские пейзажи. Расстояние до моря составит 2.5 км, для удобства жителей предусмотрен пляжный сервис. Старт проекта: ноябрь 2022г., завершение строительства декабрь 2024г.
Жилой комплекс Новые квартиры от застройщика в районе Оба с видом на горы
Жилой комплекс Новые квартиры от застройщика в районе Оба с видом на горы
Коммунарка, Россия
от
€165,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые апартаменты в районе Оба. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1.Площадь апартаментов от 58,5 до 150 квадратных метров. Расстояние до моря 3400 метров.Когда у наших клиентов встаёт вопрос о покупке новой квартиры в районе со всеми благами и отличными соседями европейцами, то мы с полной уверенностью предлагаем новые квартиры именно в Обе.  Оба отлично подойдет тем семьям, которые хотят жить рядом с центром Алании, при этом иметь всё самое лучшее, что есть в Аланье. Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migro, хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, так же в Обе находится самая большая государственная больница Аланьи. Для тетей всех возрастов приставлены: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
Жилой комплекс Роскошный комплекс в солнечной Турции
Жилой комплекс Роскошный комплекс в солнечной Турции
Коммунарка, Россия
от
€77,500
Площадь 43–118 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
MODERNITY - это роскошный малоэтажный жилой комплекс на 16 роскошных квартир, который расположен в центре Авсаллара. Проект построен на общей площади 2095 м2 и вмещает в себя 27 квартир. Поездка до центра Алании составит всего 25 км! ЛОКАЦИЯ: Неподалёку расположено множество кафе, ресторанов, магазинов, мед. Учреждений, школ. Самые свежие фрукты, овощи и натуральные продукты можно найти в магазинах, а также на рынках, открытых в определенные дни недели. До пляжа Инжекум всего 1600 метров! Проект разработан для максимально - комфортной и размеренной жизни. УДОБСТВА ЖК: -Автостоянка -Теннисный стол - Детская площадка - Конференс-зал - Генератор - Фитнес - Зона барбекю - Бассейн На сегодняшний день покупка недвижимости в Алании является отличным решением для капиталовложения и пользуется большим спросом у арендаторов! Позвоните нам, и мы с удовольствием расскажем о самых выгодных объектах недвижимости Турции! Бесплатно Вас проконсультируем!
Жилой комплекс NEW LEVEL PREMIUM
Жилой комплекс NEW LEVEL PREMIUM
Коммунарка, Россия
от
€100,000
Площадь 53–94 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! New Level Premium - новый жилой комплекс класса люкс с первоклассной собственной инфраструктурой, расположен в живописном курортном районе Авсаллар под Аланией, где песчаные пляжи сочетаются с обилием сосновых и эвкалиптовых лесов и развитой инфраструктурой. Проект занимает площадь 52 тыс. кв. м и находится всего в 900 м от знаменитого пляжа на побережье – Инджекум, который неоднократно награждался сертификатом «Голубой флаг» за чистоту и безопасность. Все квартиры сдаются полностью в готовом виде, "под ключ". В стоимость всех квартир входит высококачественная чистовая отделка, встроенная корпусная мебель в кухонных зонах, а также полностью укомплектованные санузлы. Инфраструктура: На территории комплекса будут: футбольное поле, баскетбольная площадка, волейбольная площадка с приятным мелким насыпным песком, теннисный корт, мини-гольф, световые и музыкальные фонтаны, аквапарк, амфитеатр, мини-клуб и многое другое. Расстояния: До центра Авсаллара - 3 км. До центра Алании - 25 км. До аэропорта Газипаша - 70 км. До аэропорта Анталии - 100 км. Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Турции под Ваш бюджет и пожелания!
Жилой комплекс Санмар 1
Жилой комплекс Санмар 1
Коммунарка, Россия
от
€74,500
Площадь 70–104 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
ЖК "Санмар" – это идеальное место для жизни и отдыха в Мерсине! Расположенный в экологически чистом районе города, комплекс состоит из четырех зданий с различной архитектурой и дизайном. Комплекс предоставляет широкий спектр услуг и удобств, включая бассейны, фитнес-центр, сауну, парковку, детскую площадку и многое другое. На территории комплекса есть магазины, кафе и рестораны. Санмар находится в непосредственной близости от пляжа и центра города Мерсин, что делает его идеальным местом для жизни как для постоянного проживания, так и для отдыха. Благодаря своей инфраструктуре, качеству жилья и удобствам, Санмар стал одним из самых популярных жилых комплексов в Мерсине.РАССТОЯНИЕ ДО МОРЯ 200 МЕТРОВ Общие характеристики: Все материалы сертифицированы T.S.E, используется материал 1 класса; Нагреватель и система природного газа; Термостойкие бимы; Умная система подъема; Полный генератор; Система видеодомофона; Центральная система камер. ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРЬЕРА: 1. Кухонные шкафы. 2. Гардероб 3. Шкафы для ванной 4. Гранитная кухонная скамья 5. Окна ПВХ НАПИШИТЕ МНЕ - Я ОТВЕЧУ НА ВСЕ ВОПРОСЫ И ПОДБЕРУ НЕДВИЖИМОСТЬ, КОТОРАЯ ПОДХОДИТ ИМЕННО ВАМ!!!
Жилой комплекс Exodus Garden Residence
Жилой комплекс Exodus Garden Residence
Коммунарка, Россия
от
€98,000
Сдача в: 2022
Застройщик: Stay Property
Exodus Garden Residence расположен в райо Авсаллар, недалеко от самого известного пляжа Инжекум.Жилой комплекс состоит из 2 жилых блоков с общим количеством квартир - 88. В проекте представлены апартаменты планировкой 1+1, а также пентхаусы 2+1. Все квартиры сданы с полной чистовой отделкой.Строительство комплекса было начато в феврале 2021 года, завершено - в августе 2022 года.Exodus Garden Residence расположен в курортном районе Авсаллар, всего в 1500 метрах от знаменитого пляжа Инжекум.Окрестности этого комплекса вызывают восторг на просмотрах. В окружении хвои, вблизи лучшего пляжа! Такая недвижимость в Турции создана нами для вашего настоящего отдыха у моря, в уединении и спокойствии. Окруженное лесом, уютное и тихое место в самом перспективном районе Алании! Сюда приезжают отдыхать местные жители со всей провинции.Район стремительно застраивается, и уже скоро здесь появится еще больше объектов социальной инфраструктуры. Спешите купить недвижимость в Алании от застройщика, цены на которую даже выгоднее, чем на вторичное жилье.
Жилой комплекс DEL MARA
Жилой комплекс DEL MARA
Коммунарка, Россия
от
€149,000
Площадь 56–118 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Квартиры в красивом жилом комплексе с большой территорией и несколькими блоками. Квартиры современной просторной планировкой 1+1 (56 м2) и 2+1 (118 м2). С полным дизайнерским ремонтом и мебелью. Также в квартирах большие панорамные окна, откуда открывается очень завораживающий вид и натуральное освещение комнат. План оплаты предусматривает предоплату в размере 50% от продажной цены по контракту, а оставшиеся 50% будут выплачиваться каждые 3 месяца до завершения проекта. В комплексе есть собственный пляж,богатая и развитая инфраструктура, трансфер до пляжа только для наших коллекционеров. Инфраструктура: - Открытый бассейн; - Бар у бассейнa; - Ресторан; - Зона барбекю; - Детская игровая площадка; - Аквапарк; - Открытая парковка; - Приватный пляж (бесплатный для ЖК); - Бесплатный сервис до пляжа. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Турции. Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Жилой комплекс Квартиры с видом на море в привлекательном районе Оба
Жилой комплекс Квартиры с видом на море в привлекательном районе Оба
Коммунарка, Россия
от
€132,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Выставлены на продажу новые квартиры в Обе - Алания. В доме имеются планировки квартир: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь от 48 до 185 квадратных метров. Расстояние до моря 1800 метров.Набережная района Оба выходит на знаменитый проспект Ататюрка и оборудована для велотранспорта, пробежек, спорта на открытом воздухе, пляжного спорта, прогулок у моря. От центра Алании район Оба отделяет естественная граница – река Оба Чай с облагороженными и усыпанными зеленью берегами. Что есть в районе Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros и др., хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, бутики и фирменные магазины ведущих брендов. Здесь же находится самая большая государственная больница Аланьи.Пляжи в Оба песочно-галечные, с инфраструктурой для отдыха и спорта. Нижняя Оба у моря более активная, туристическая, здесь много отелей и чуть меньше новых проектов, за то в Верхней Обе вы всегда сможете купить квартиры в новых домах.
Жилой комплекс Квартиры с шикарным видом на море в Окурджалар
Жилой комплекс Квартиры с шикарным видом на море в Окурджалар
Коммунарка, Россия
от
€121,000
Сдача в: 2023
Наполненная следами истории и великолепными природными ландшафтами, Алания сегодня стала одним из самых ярких курортов Турции. Его современная и космополитичная атмосфера является причиной того, что многие туристы со всего мира проводят свой отпуск в Алании круглый год. Туристов сюда привлекают доступные цены, отличная погода, песчаные пляжи, исторические места и изысканная кухня. Проект находится в 300 м. от моря в районе Окурджалар, историческом и выдающемся районе Алании, с общим количеством квартир 50, расположенными на площади 2413 м2. Все квартиры спроектированы как удобное жилое пространство с лучшим видом на море. Месторасположение проекта, порадует своих владельцев общественным рынком, детским садом, медицинским учреждением и великолепным пляжем со всеми удобствами. Проект состоит из 2-х пятиэтажных блоков, с квартирами планировок 1+1, 2+1, 3+1 и 4+1. Площадь квартир начинается от 60 м2 до 145м2. Завершение строительства запланировано на июнь 2023г.
Жилой комплекс PARADISE GARDEN 1
Жилой комплекс PARADISE GARDEN 1
Коммунарка, Россия
от
€156,000
Площадь 104 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. PARADISE GARDEN 1 - элитный малоэтажный жилой комплекс, который расположен в престижном, современном районе Алании — Оба. Оба – это ближайший к центру города район Алании, всего за 10 минут на автобусе вы сможете доехать до центральной части города. Уютную атмосферу создают красивая набережная, зеленые скверы и парки, детские и спортивные площадки. Территориально район Оба расположен на побережье, пляжи отличаются чистотой, ухоженностью и экологией. Благодаря этим показателям они были награждены знаком отличия «Голубой флаг». Оснащение квартир: Стены отделаны гипсовой штукатуркой, подвесные потолки, на полу керамическая плитка, межкомнатные двери, металлические входные двери, окна ПВХ с двойным остеклением, встроенная кухня, полностью оборудованная ванная комната. Также, есть доступ к интернету в общественных местах и центральная спутниковая система. Во всех квартирах будут установлены кондиционеры. Инфраструктура: - Wi-Fi; - барбекю; - бассейн; - охрана; - генератор; - видеонаблюдение; - паровая баня; - сад; - тренажерный зал; - хаммам. Почему выгодно работать с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. - Поможем с переездом. - Покажем объект лично в Турции или онлайн. - Поможем с получением статуса резидента. - Зарубежная недвижимость от надежных застройщиков от 3 млн. рублей. Позвоните или напишите нам, расскажем все о самых выгодных проектах зарубежной недвижимости на сегодняшний день!
Жилой комплекс Новый проект в самом развивающемся районе - Оба
Жилой комплекс Новый проект в самом развивающемся районе - Оба
Коммунарка, Россия
от
€125,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Выставлены на продажу новые квартиры в Обе - Алания. В доме имеются планировки квартир: 1+1, 2+1.Площадь от 45 до 97 квадратных метров. Расстояние до моря 1800 метров.Набережная района Оба выходит на знаменитый проспект Ататюрка и оборудована для велотранспорта, пробежек, спорта на открытом воздухе, пляжного спорта, прогулок у моря. От центра Алании район Оба отделяет естественная граница – река Оба Чай с облагороженными и усыпанными зеленью берегами. Что есть в районе Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros и др., хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, бутики и фирменные магазины ведущих брендов. Здесь же находится самая большая государственная больница Аланьи.Пляжи в Оба песочно-галечные, с инфраструктурой для отдыха и спорта. Нижняя Оба у моря более активная, туристическая, здесь много отелей и чуть меньше новых проектов, за то в Верхней Обе вы всегда сможете купить квартиры в новых домах.
Жилой комплекс Строящийся Жилой Комплекс в Каргыджак
Жилой комплекс Строящийся Жилой Комплекс в Каргыджак
Коммунарка, Россия
от
€125,200
Сдача в: 2024
Новый строящийся Жилой Комплекс, удобно расположен рядом с пляжем, торговыми центрами, ресторанами и локальным центром (расстояние 100-700м). Проект находится в районе Каргыджак в г. Алания, расстояние до аэропорта Газипаша всего 25 км. Проект будет состоять из 2-х пятиэтажных блоков, в каждом блоке будет по 56 квартир. Инфраструктура комплекса: Открытый бассейн, детский бассейн, водные горки, Детский бассейн, Мини Клуб, Озелененная территория, Сауна и Фитнес зал. Особенности проекта: Лифт, Спутниковая антенна, Смотритель комплекса/ консьерж, Круглосуточное видеонаблюдение 24/7, Домофон. Проект находится близко к пристани для яхт и к золотистому песчаному пляжу, который располагает всеми удобствами: кафе-бистро, бар, пляжный волейбол и многочисленные водные виды спорта. Жители данного ЖК могут насладиться уникальными природными красотами Турции, позагорать на золотистом песке и поплавать в чистейшем море района Конаклы, отмеченным Голубым флагом. Этот залив и пляж относятся к уникальным прибрежным местам, посещаемым черепахами Каретта.
Жилой комплекс Al Firdaus
Жилой комплекс Al Firdaus
Коммунарка, Россия
от
€245,000
Площадь 13 800 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Застройщик: KurtSafir
Представляем вашему вниманию грандиозный проект жилого комплекса премиум - класса Al Firdaus от строительной компании Kurt Safir. Жилой комплекс с уникальной инфраструктурой, расположен в живописном районе Аланьи, Каргыджаке. Благодаря удачному выбору земельного участка, а именно один из холмов подножья Таврских гор, абсолютно из всех  апартаментов открывается потрясающий вид Средиземного моря, города и старинной крепости Аланьи. Каргыджак - элитный район, расположен всего в 20 минутах езды от центра Аланьи, между горным хребтом Таурус и Средиземным морем.  Al Firdaus («высшая степень рая») – это прекрасный выбор для тех, кто ценит роскошный образ жизни и водночасье  приватное, деликатное времяпрепровождение.  Основным приоритетом комплекса является халяльная концепция, особая инфраструктура и атмосфера для клиентов, исповедующих ислам. В данном проекте, учитывая правила приватности и традиции,  соблюдены все условия для высококачественного, комфортного отдыха и жизни мусульманских семей .  Резиденция станет идеальным вариантом для определенного круга клиентов, которые, в силу религиозных и этических соображений, не могут разместиться в классических жилых комплексах, но распологают достаточным бюджетом, чтобы стать собственником недвижимости премиум-класса. Al Firdaus станет не только местом отдыха, но и своеобразным культурным центром. В отдельном здании будет размещена многофункциональная инфраструкyра: молельные комнаты, залы для проведения бизнес-мероприятий, ресторан, кинотеатр, библиотека, раздельные зоны отдыха и SPA.  Комплекс с завораживающими панорамными видами спроектирован в классических традициях исламской архитектуры. При строительстве будут использованы экологически чистые материалы и современные технологии высочайшего качества. Резиденция разместиться на участке земли площадью 13800 м2, будет состоять из семи 4-х этажных блоков и 104 роскoшных апартаментов различной планировки. Апартаменты будут оборудованы системой кондиционирования, системой теплых полов и бытовой техникой. В пентхаусах будут оборудованы сауны и крытые бассейны на террасах.   Эксклюзивную инфраструктуру комплекса составят: Крытые бассейны с очищенной анолитом водой (в целях профилактики от COVID-19 и других вирусов)  Крытые аквапарки Комнаты отдыха Сауны Хамамы Римские парные Массажные комнаты и VIP массажные комнаты с джакузи Фитнес салоны Игровые площадки для детей, детский сад Ресторан Кинотеатр Библиотека Залы для совещаний и бизнес встреч Комнаты для молитв Апартаменты для гостей  Сады с ландшафтным дизайном  Трансфер в город и к пляжу Парковка Генератор Усиленная система охраны и видеонаблюдения Характеристики апартаменов: Стальные входные двери Окна ПВХ с двойным остеклением Полы - кафель  Стены – водостойкая краска Кухня с полным комплектом мебели, гранитной столешницей и набором бытовой техники (духовка, плита, вытяжка, посудомоечная машина, стиральная машина и холодильник)  Ванные комнаты с полным комплектом сантехники и мебели Подогрев полов Система кондиционирования  Основное и дополнительное освещение  Большие балконы и террасы  Беспроводной доступ в интернет  Спутниковое телевидение  Типы апартаментов: 1+1 (57-64 m2) – 42 апартамента 2+1 (80-99 m2) – 44 апартамента 2+1 гарден дуплекс (105 м2) – 2 апартамента 3+1 пентхаус с бассейном (209 - 215 m2) – 8 апартаментов 4+1 гарден дуплекс (148 м2) – 2 апартамента 4+1 пентхаус с бассейном (290 – 320 м2) – 5 апартаментов 5+1 пентхаус с бассейном (334 м2) – 1 апартаментов
Жилой комплекс Комплекс премиум-класса на первой береговой линии в центре Аланьи
Жилой комплекс Комплекс премиум-класса на первой береговой линии в центре Аланьи
Коммунарка, Россия
от
€350,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в центре Алании.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 53,5 до 155,5 квадратных метров. Расстояние до моря 30 метров.В центральной части Аланьи недвижимость имеет самый высокий инвестиционный потенциал и всегда ликвидная. В центре наиболее комфортные условия проживания и отдыха. Здесь самое сердце популярного средиземноморского курорта, и даже вне сезона большой поток туристов. Если говорить об инфраструктуре, то здесь есть все: много магазинов, есть несколько рынков, сетевые супермаркеты, ТРЦ, гипермаркеты, бутики именитых брендов, туристические лавки, салоны, офисы, банки, государственные учреждения. Активно ходит транспорт в любые другие районы. Новая современная недвижимость в центре Аланьи встречается не часто, по всем кварталам плотная застройка. Часто это проекты реновации жилого фонда или устаревших отелей. Дома в центре отличаются компактной территорией, но и на ней представлена курортная инфраструктура, такая как бассейн, сауна, хаммам, зоны отдыха и барбекю. Также есть немногочисленные проекты строительства и новые комплексы на самой крепости, виды открываются роскошные! 
Жилой комплекс Новый комплекс в шаговой близости к морю - Махмутлар, Алания
Жилой комплекс Новый комплекс в шаговой близости к морю - Махмутлар, Алания
Коммунарка, Россия
от
€169,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 55 до 120 квадратных метра. Расстояние до моря 300 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы. Еще одним неоспоримым преимуществом, при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика, действует она не во всех проектах, но все же, стоит обращать на это внимание.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха. 
Жилой квартал Инвестиционный проект в районе Оба
Жилой квартал Инвестиционный проект в районе Оба
Коммунарка, Россия
от
€138,800
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Также он знаменит количеством частных школ и колледжей.  В этом районе к продаже представлен новый жилой комплекс на этапе строительства. Строительство начинается в июне 2022 года, выполняется из качественных материалов, по новым и современным технологиям. Комплекс находится Всего в 7 минутах ходьбы от пляжа  (550 метров), а также в шаговой доступности от ТЦ Аланиум и Метро, что в свою очередь делает квартиры в данном проекте рентабельными и ликвидными. Квартиры предлагаются разной планировки, в чистовой отделке, со встроенным кухонным гарнитуром и сантехникой, напольным покрытием. В проекте имеются квартиры планировками: 1+1, 2+1, 3+1. -Открытый бассеин -Беседки -Фитнес -Сауна -Лобби -Генератор -Центральная спутниковая система -Камерная система охраны Оба довольно спокойный район, не смотря на то, что здесь есть отели и развлекательная инфраструктура. Кроме того, в этом районе расположены многочисленные мебельные магазины, гипермаркеты Метро, Кочташ, Кипа и торгово – развлекательный центр Аланиум, в котором возможно приобрести все, что необходимо. В нем есть бутики мировых брендов, техника и электроника, книги и детские товары, оптика, супермаркет, кинозалы, детская игровая площадка и кафетерии. Центральный бульвар в Оба закрыт для транспорта, что позволяет совершать безопасные пешеходные прогулки с детьми, не опасаясь автомобилей и мотоциклов. А также, в Оба расположен огромный боулинг – центр и конный клуб. В этом районе очень много зеленых парков со спортивными тренажерами или детскими площадками. Ухоженная набережная с клумбами, фонтанами, декоративными кустарниками и деревьями, спортивными тренажерами и детскими площадками пролегает вдоль моря, по которой по вечерам устраивают прогулки множество жителей Алании.
Жилой комплекс Проект в зеленой части района Оба - Алания
Жилой комплекс Проект в зеленой части района Оба - Алания
Коммунарка, Россия
от
€259,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые апартаменты в районе Оба. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 83 до 240 квадратных метров. Расстояние до моря 2500 метров.Когда у наших клиентов встаёт вопрос о покупке новой квартиры в районе со всеми благами и отличными соседями европейцами, то мы с полной уверенностью предлагаем новые квартиры именно в Обе.  Оба отлично подойдет тем семьям, которые хотят жить рядом с центром Алании, при этом иметь всё самое лучшее, что есть в Аланье. Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migro, хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, так же в Обе находится самая большая государственная больница Аланьи. Для тетей всех возрастов приставлены: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, теннисным кортом и полем для мини-гольфа недалеко от моря и центра города, Оба, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, теннисным кортом и полем для мини-гольфа недалеко от моря и центра города, Оба, Турция
Коммунарка, Россия
от
€200,200
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает крытым и открытым бассейнами, джакузи и аквапарком, витаминным баром, теннисным кортом, полем для мини-гольфа, садом, детской площадкой, зоной отдыха, зоной барбекю, парковкой, круглосуточной охраной, фитнес-залом, турецкой баней, сауной и парной, соляной пещерой, массажным кабинетом, кинотеатром, игровыми комнатами, залом для мероприятий. Окончание строительства - 30.09.2023. Особенности квартир Видеодомофон Беспроводной интернет Центральная спутниковая система Плиточный пол Двойные стеклопакеты Кухонная мебель Стальная входная дверь Расположение и объекты поблизости Больницы - 1 км Море - 1,5 км Центр города - 3 км Аэропорт - 35 км
Жилой комплекс Новые квартиры в ЖК премиум-класса - Алания, Махмутлар
Жилой комплекс Новые квартиры в ЖК премиум-класса - Алания, Махмутлар
Коммунарка, Россия
от
€144,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Махмутлар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 63 до 166 м2. Расстояние до моря 700 метров.Сразу отметим, что Махмутлар это самый популярный район. По новым данным, население Махмутлара растет быстрее всего, и составляет более 53 тысяч человек, а в сезон в 3-4 раза больше. Этот район максимально застроенный, самый популярный у иностранцев и всегда №1 на рынке недвижимости Аланьи по спросу на квартиры. И объяснение этому простое: в Махмутларе идеальное сочетание цены, качества, а также большое количество предложений под любой бюджет.  При это не стоит и забывать о том, что в новых домах Махмутлара превосходная инфраструктура, а также инфраструктура района в целом находится на высшем уровне.Инфраструктура Махмутлара: помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar AVM площадью 20 000 м2 на месте субботнего рынка, культурный центр на участке 10 тыс. м2, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны, а также различные коммерческие объекты на активно застраиваемой части улицы Ататюрка.
Жилой комплекс İLKEM SİLVER
Жилой комплекс İLKEM SİLVER
Коммунарка, Россия
от
€73,000
Площадь 69–120 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Ilkem Silver - это новый жилой комплекс класса люкс с собственной инфраструктурой, расположен в популярном районе Мезитли, в 1 км от берега моря. Мезитли является изюминкой Мерсина. Расположение данного района уникально, так как находится очень близко к чистым пляжам и в то же время недалеко от центра города. Среди местного населения район Мезитли известен как семейный, тихий и спокойный район. Именно в Мезитли расположено большинство частных школ, что является огромным преимуществом. Инфраструктура: - Спортзал; - Сауна; - Парковка; - Фитнес-зал; - Открытый бассейн; - Детская игровая площадка. Расстояния: - Море и пляж: 1 км. - Аэропорт: 40 км. - Расстояние до центра Мерсина: 15 км. Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в Турции. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
Жилой комплекс Жилой Комплекс в центре Алании
Жилой комплекс Жилой Комплекс в центре Алании
Коммунарка, Россия
от
€225,000
Сдача в: 2024
Проект был задуман, как роскошный автономный жилой курорт прямо в центре города, который будет включать 1, 2 и 3-х спальные апартаменты площадью от 53 до 170 м2, а также обилие услуг и удобств, которые ранее были недоступны в центре Аланьи. Комплекс, который полностью изменит архитектурное видение города, является единственным проектом, призванным добавить ценность городскому центру Аланьи за счет качественного, функционального и стильного облика. Вследствие того, что в Алании не так много земли, это расположение особенно ценно, с видом на море и близко к пляжу. Гарантирует высокую инвестиционную доходность для всех инвесторов и идеальный доход от аренды. Все, что этот яркий, космополитический город может предложить туристам, в том числе магазины, рестораны в элегантном районе порта и знаменитого пляжа Клеопатры, находится в нескольких минутах ходьбы. В стоимость квартир входят кондиционеры и проточный водонагреватель вод. Окончание проекта в августе 2024 года.
Жилой комплекс Современный комплекс в востребованном районе
Жилой комплекс Современный комплекс в востребованном районе
Коммунарка, Россия
от
€143,393
Площадь 26–68 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! JASMINE PARK - новый жилой комплекс в районе Оба, Аланья. Оба - один из престижных районов Алании. Здесь находится государственная клиника, множество частных клиник, супермаркеты и торговые центры «Аланиум», «Метро», «Кочташ» и т.д, банки, школы и детские сады, парки, спортивные площадки. Инфраструктура: - Бассейн; - Зоны отдыха; - Площадка для барбекю; - Парковка; - Фитнес-центр; - Сауна; - Детская игровая площадка; - Лифт; - Видеонаблюдение; - Круглосуточная охрана. Расположение: Расстояние до моря - 5 км. Позвоните или напишите нам, расскажем все о рынке недвижимости в Турции!
Многоквартирный жилой дом OBA PARK CORNER
Многоквартирный жилой дом OBA PARK CORNER
Коммунарка, Россия
Цена по запросу
Сдача в: 2021
Застройщик: IKY GROUP ALANYA
УГОЛЬНИК ОБА ПАРК Однокомнатная квартира 50 м² и цена 60000 Расстояние до моря 900 м Расстояние до центра Алании 3 км Расстояние до магазина метро 200 м Внутренний дизайн квартиры: -60 × 120 Гранитные полы -Лакированные кухонные шкафы -Черные гранитные столешницы Star Galexi цвета -Изолированные окна - Специально разработанная стальная дверь с глазором -Специально разработанные лакированные внутренние двери Душевая кабина из закаленного стекла -Хилтон ванная комната грех
Жилой комплекс Mostar Residence Etap Avsallar
Жилой комплекс Mostar Residence Etap Avsallar
Коммунарка, Россия
от
€132,000
Сдача в: 2024
Агентство: Realt Go
Застройщик: KurtSafir
MOSTAR RESIDENCE это новый, роскошный проект класса люкс, площадь которого составляет 9000 м2. Резиденция состоит из 3 блоков и 181 квартир и располагается в районе знаменитых песчаных пляжей - Авсаллар.
Жилой квартал Новые апартаменты в самом престижном районе Алании
Жилой квартал Новые апартаменты в самом престижном районе Алании
Коммунарка, Россия
от
€126,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Если вы предпочитаете индивидуальность, то это предложение для вас! Район Оба располагается всего в паре километров от центра Алании, куда вы можете добраться пешком по красивейшей и благоустроенной набережной, которая приведет вас в порт. Набережная наполнена детскими и спортивными площадками, парками, скверами, фонтанами и аллеями. Этот район считается одним из самых престижных районов Алании, потому что известен своей уютной атмосферой и облагороженной зеленой территорией. От аэропорта Газипаша Оба отделяет расстояние 42км, а от международного аэропорта в Анталии - 135км. Объекты инфраструктуры представлены большим количеством хороших разноплановых магазинов: METRO, Кочташ, Кипа. В торговом центре "Аланиум" есть всё, что нужно для повседневной жизни и отдыха: бутики, магазины бытовой и электротехники, товары для детей, продукты и многое другое. Также в районе Оба 2 раза в неделю проходит базар, где можно приобрести экологически чистые овощи и фрукты. В 2017 году в Оба был открыт центр лазерной медицины, а также новая современная Городская больница. В Оба есть свой благоустроенный пляж. Также вы можете отправиться на пляж Клеопатры, являющийся одним из красивейших песчаных пляжей курортного побережья Турции. Для любителей отголосков истории в Алании представлены лучшие исторические объекты: Кызыл Куле, крепость Алании, старая гавань, пещера Дамлаташ. Предлагаемый нами проект будет сдан в эксплуатацию в сентябре 2021 года. Данный комплекс состоит из трех 4-этажных блоков и 72 квартир. К продаже представлены квартиры с 2-мя, 3-мя спальнями и трехкомнатные пентхаусы. В квартирах есть роскошные элементы интерьера, такие как видеодомофон, керамический пол, глянцевый кухонный шкаф, стены с атласной краской, точечное освещение, душевые кабины. Для комфортного проживания жильцов в комплексе предусмоттены все удобства: - бассейн - фитнес зал - электрогенератор - сауна Также наша компания рада предложить вам услуги постпродажного сервиса для более комфортной адаптации на новом месте!  За более подробной информацией о комплексе, стоимости и вариантах оплаты просьба обращаться к нашим менеджерам.
Жилой комплекс Новый проект возле парка и реки в Газипаше
Жилой комплекс Новый проект возле парка и реки в Газипаше
Коммунарка, Россия
от
€109,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Газипаше.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1.Площадь апартаментов от 58 до 105,8 м2.Расстояние до моря 1200 метров.Газипаша – город на юге Турции, расположенный у берегов Средиземного моря, рядом с Аланьей. Появление здесь международного аэропорта в 2011 году дало новый виток развития как города, так и рынка недвижимости. В Газипаша 50 км песчаного берега, есть знаменитый пляж Селинус длиной 2,5 км, красивые скалистые берега, где можно купаться в окружении хвойных деревьев.Несмотря на длинный и широкий пляж с пологим заходом в море, в Газипаша мало отелей. Население города порядка 50 тыс. человек. Есть все для жизни: крупные супермаркеты, рынки, магазины, бутики, сетевые рестораны, для детей — детские сады и школы.Недвижимость в Газипаша подойдет тем, кто хочет переехать в турецкий город с морем, с перспективами найти работу, открыть бизнес, обучать детей. Кроме того, это отличная инвестиция и удобный вариант курортной квартиры для отдыха.
Жилой комплекс Новые квартиры в центре Алании
Жилой комплекс Новые квартиры в центре Алании
Коммунарка, Россия
от
€188,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в центре Алании. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 50 до 180 квадратных метров. Расстояние до моря 650 метров.Современное новое жилье в центре Аланьи - самая престижная недвижимость на курорте. Основу жилого фонда центральных микрорайонов составляют отели и простые турецкие дома. А квартиры в новостройках курортного типа в центре Аланьи продаются, как правило, еще до сдачи дома в эксплуатацию. Готовые квартиры в новых домах всегда ценятся и их мало. Редкий вариант недвижимости, когда идеально все - и место, и пляж, и выбор развлечений вокруг. Центр Аланьи находится в той части, где полуостров опоясывает знаменитая крепость. К западу тянется популярный пляж Клеопатры, также называют и район около него, а к востоку — широкий пляж Кейкубата в самом центре города. Улочки усыпаны многочисленными магазинами и другой коммерцией. Здесь можно найти все для жизни и отдыха. Аланья многонациональная, и у центра города свой особенный шарм, это светский турецкий город. Престиж курорта растет с каждым годом. 
Жилой комплекс Новые квартиры в быстроразвивающемся районе Оба - Алания
Жилой комплекс Новые квартиры в быстроразвивающемся районе Оба - Алания
Коммунарка, Россия
от
€144,900
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые апартаменты в районе Оба. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 46 до 117 квадратных метров. Расстояние до моря 2000 метров.Когда у наших клиентов встаёт вопрос о покупке новой квартиры в районе со всеми благами и отличными соседями европейцами, то мы с полной уверенностью предлагаем новые квартиры именно в Обе.  Оба отлично подойдет тем семьям, которые хотят жить рядом с центром Алании, при этом иметь всё самое лучшее, что есть в Аланье. Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migro, хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, так же в Обе находится самая большая государственная больница Аланьи. Для тетей всех возрастов приставлены: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
Жилой комплекс Жилой комплекс с множеством удобств и сервисов, 200 м до моря, Кестель, Аланья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с множеством удобств и сервисов, 200 м до моря, Кестель, Аланья, Турция
Коммунарка, Россия
от
€270,500
Агентство: TRANIO
Резиденция комфорт-класса с богатой инфраструктурой – отличная возможность для инвесторов, желающих приобрести современную недвижимость по выгодным ценам. В самом центре большого и очень популярного района Аланьи - Кестель, на расстоянии 200 метров от береговой линии. Комплекс будет отличаться яркой и современной архитектурой, качественными строительными материалами, удобными планировками квартир. Удобства и оснащение в доме Другие удобства: дартс, игровая приставка, бильярд, зона для загара, генератор, система видеонаблюдения, велопарковка, беседка для отдыха. Расположение и объекты поблизости Кестель – красивый и благоустроенный прибрежный город с очень развитой социальной, коммерческой и транспортной инфраструктурой. Здесь много зон для прогулок, много ресторанов и кафе, магазинов и супермаркетов, много мест под открытым небом для занятий спортом. Есть также банки, обменные пункты, аптеки, частные и государственные медицинские учреждения, школы и детский сад.
Жилой комплекс Квартиры в новом комплексе - центр Алании
Жилой комплекс Квартиры в новом комплексе - центр Алании
Коммунарка, Россия
от
€252,130
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в центре Алании. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 71,5 до 156,2 квадратных метров. Расстояние до моря 350 метров.В центральной части Аланьи недвижимость имеет самый высокий инвестиционный потенциал и всегда ликвидная. В центре наиболее комфортные условия проживания и отдыха. Здесь самое сердце популярного средиземноморского курорта, и даже вне сезона большой поток туристов. Если говорить об инфраструктуре, то здесь есть все: много магазинов, есть несколько рынков, сетевые супермаркеты, ТРЦ, гипермаркеты, бутики именитых брендов, туристические лавки, салоны, офисы, банки, государственные учреждения. Активно ходит транспорт в любые другие районы. Новая современная недвижимость в центре Аланьи встречается не часто, по всем кварталам плотная застройка. Часто это проекты реновации жилого фонда или устаревших отелей. Дома в центре отличаются компактной территорией, но и на ней представлена курортная инфраструктура, такая как бассейн, сауна, хаммам, зоны отдыха и барбекю. Также есть немногочисленные проекты строительства и новые комплексы на самой крепости, виды открываются роскошные! 
Жилой комплекс Комплекс премиум-класса в Каргыджаке Алания
Жилой комплекс Комплекс премиум-класса в Каргыджаке Алания
Коммунарка, Россия
от
€173,000
Сдача в: 2023
Премиальный комплекс вилл и апартаментов в районе Каргыджак. Премиальный комплекс вилл и апартаментов  в районе Каргыджак на аланийском побережье в окружении Таврских гор и хвойных лесов с потрясающими панорамными видами на море. Дизайн фасадов и общественных пространств комплекса разработан британским дизайнерским бюро LAPPARTMENT 66 с учетом последних мировых тенденций. Общая площадь составляет 38 913 м2, инфраструктура для комфортного проживания и времяпровождения 8000 м2.  Жилой комплекс состоит из 40 вилл 4+1 площадью 338 м2 с собственным бассейном, террасой и 7 пятиэтажных блоков. На этаже в 6 блоках по 4 квартиры разной планировки: 1+1  (81  -113 м2), penthouse 2+1 (180 м2), 3+1 (177-196 м2) и penthouse  4+1 (351-370 м2). В 7-мом блоке все квартиры 1+1 (81-113 м2). Для жителей вилл и пентхаусов 1 гараж и комплект кухонной техники SMEG в подарок.  Все виллы и апартаменты сдаются в чистовой отделке. В отделке фасадов вилл используется Flextone – уникальный строительный материал на 80% состоящий из природных состовляюющих. Все для жизни без забот  Консьерж-сервис 24/7  WI-Fi и Web-камеры на территории (офис на территории ЖК) Услуги парковки автомобиля Трансфер до пляжа Бизнес-пространство для работы и встреч Магазины Услуги прачечной и ателье Все для детей Детский центр с развивающими программами для детей разных возрастов Детский бассейн и водные горки Игровые пространства и кинотеатр Няня Банный комплекс и SPA Рай для ценителей русской бани- ледяная купель, веники, эфирные масла. Услуги профессионального банщика и массажиста. Парные Бассейны и ледяные купели Соляная и травяные комнаты Массажные кабинеты Зоны для отдыха Бильярд Арома и финская сауна Турецкий хамам Крытый бассейн
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и фитнес-залом, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и фитнес-залом, Анталья, Турция
Коммунарка, Россия
от
€426,241
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с видом на горы, долину и море. Резиденция располагает ухоженным садом и бассейном, фитнес-залом, сауной, подземной парковкой, круглосуточной охраной. Окончание строительства - 30.03.2024. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Электрические жалюзи Современная встроенная кухня Кухонная бытовая техника (газовая плита, духовой шкаф, вытяжка Siemens) Кондиционеры Светодиодное освещение Видеодомофон Расположение и объекты поблизости Пляж - 1,7 км Международная школа - 2 км Торговый центр - 500 метров Больница - 4 км Исторический центр города - 11 км Аэропорт - 25 км Кемер - 30 км Аквапарк - 6 км
Жилой комплекс Sun villa Garden
Жилой комплекс Sun villa Garden
Коммунарка, Россия
от
€131,769
Площадь 55–137 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Недвижимость в Турции по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств. Бесплатный подбор недвижимости. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. -Подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Elite Sun Villas - большой элитный жилой комплекс комфорт-класса, расположенный вдали от городского шума в новом районе Аланьи – Кестель. SUN VILLAS GARDEN представляет собой комплекс вилл и жилых многоквартирных блоков с уникальной изящной архитектурой, в которых будут находиться квартиры различного типа планировки и комфортные виллы. Инфраструктура комплекса: - детский бассейн; - детская площадка; - озелененная территория; - барбекю; - сауна; - комната отдыха; - массажный кабинет; - фитнес-центр. РАСПОЛОЖЕНИЕ: Пляж - 4.8 км. Банки, банкоматы - 4 км. Рестораны, магазины, рынок и прочее – 3 км. Торговый центр - 3 км. Автобусная остановка - 1 км. Аэропорт Газипаша 37 - км. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. - Поможем с переездом. - Покажем объект лично в Турции или онлайн. - Поможем с получением статуса резидента. Мы организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком. Обеспечим юридическое сопровождение.  
Туристический комплекс Для проживания и для инвестиций !
Туристический комплекс Для проживания и для инвестиций !
Коммунарка, Россия
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Агентство: NSM Real Estate & Construction
Застройщик: NSM
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 35.000 ЕВРО БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ, ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ ТАПУ. Мы поможем подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!!! - ежегодный налог от инвестиций на 20% - финансовая гарантия дохода - юридическая защита сделки - бесплатная консультация Проект, состоящий из одного блока, расположен в районе ТЕСЕ Только студии – 43 М2 общая площадь 1. Система природного газа 2. Открытый бассейн 3. Открытая автостоянка 4. Детская игровая площадка 5. Камелия 6. Крытый бассейн с подогревом 7. Бар-ресторан на крыше с видом на море 8. Сауна 9. Фитнес 10. Настольный теннис 11. Кухонные шкафы 12. 2-я туалетная комната 13. Шкафы для ванной комнаты 14. Гранитная кухонная столешница Дата начала: 25.08.2023 года Дата окончания: 31.12.2024 года Первый взнос 50% остальное в рассрочку на 10 месяцев БЕСПРОЦЕНТНУЮ Звоните прямо сейчас и я отвечу на все интересующие вопросы
Жилой комплекс Квартиры премиум-класса в районе Авсаллар
Жилой комплекс Квартиры премиум-класса в районе Авсаллар
Коммунарка, Россия
от
€219,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания StayProperty предлагает новые квартиры Авсалларе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 49 до 150 квадратных метров. Расстояние до моря 350 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густыми, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.
Жилой квартал Современная квартира в пятизвездочном комплексе
Жилой квартал Современная квартира в пятизвездочном комплексе
Коммунарка, Россия
от
€148,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Эта современная квартира в Алании идеально подходит для проживания в Махмутларе в комплексе с 5-звездочной инфраструктурой. Великолепное расположение: рядом с центром, в нескольких минутах ходьбы от пляжа. Находится недалеко от инфраструктуры города: магазины,  больница, общественный базар, банк и рестораны. Эта квартира в Махмутларе находится всего в 300 метрах от пляжа, в 100 метрах от остановки общественного автобуса. Апартаменты с 5-звездочными гостиничными стандартами состоят из одного корпуса и в нем есть множество функций, таких как профессиональный спа-центр, бассейн, фитнес центр,сторож и круглосуточное видеонаблюдение в комплексе.    Высококачественный керамический пол; Окна с двойным остеклением; Алюминиевые балконные перила; Душевая; Скрытое светодиодное освещение; Высокая глянцевая встроенная кухня мебель. БассейнМассажный кабинетПаровая комнатаФитнес-центрЗакрытый бассейнСпутниковое ТВЛифтГенератор
Жилой квартал Новые апартаменты с одной спальней в Махмутларe
Жилой квартал Новые апартаменты с одной спальней в Махмутларe
Коммунарка, Россия
от
€129,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
 Компания Basic Apartment рада предложить вам это восхитительное предложение в качестве двухкомнатной квартиры в новом жилом комплексе в Алании, Махмутлар, расположенном недалеко от пляжа, магазинов и центра города.  Махмутлар - новый развивающийся район в Алании, популярный курорт для отдыха и постоянного проживания. В Махмутларе  есть потрясающие галечно-песчаные пляжи, множество ресторанов с многонациональной кухней и пабы.  Эта прекрасная квартира в Алании для продажи находится всего в 150 метрах от пляжа Махмутлара и в нескольких минутах ходьбы от центра района. Этот новый комплекс имеет такие удобства как бассейн, сауна и детский бассейн. Квартиры с очень высококачественной отделкой, полностью оборудованные кухни с гранитной столешницей, красивым конструированным потолком в спальне и мебелью для ванной комнаты. В каждой квартире есть видеодомофон, окна с двойным остеклением. Эта красивая квартира будет продаваться с мебелью и кухонной техникой. Вы не тратите время на покупку мебели.  Качественная электрикаХорошее расположениеПолностью меблированаВысококачественный комплекс 
Жилой квартал Комплекс в районе Чиплаклы в десяти минутах пешей прогулки от моря
Жилой квартал Комплекс в районе Чиплаклы в десяти минутах пешей прогулки от моря
Коммунарка, Россия
от
€90,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Этот небольшой жилой комплекс будет состоять из одного четырехэтажного блока с общей сложностью 16 квартир различной планировка и квадратуры.  В продаже будут квартиры: 1+1 (65м2), 2+1 (130м2), 2+1 дуплексы(130м2), 3+1 дуплексы (150м2), каждая квартира будет сдана в эксплуатацию с готовой чистовой отделкой.   Проект расположится в выгодной локации — всего несколько минут пешком, и вы уже у знаменитого пляжа Клеопатры. Жилой комплекс комфорт-класса будет построен на территории 950 м2 и будет иметь свою собственную закрытую территорию с развитой внешней и внутренней инфраструктурой что обеспечит благоприятной обстановкой и дополнительными возможностями для досуга жителей и их гостей. Дизайнеры и застройщик учли интересы разных возрастных групп жителей: предусмотрели детскую площадку для игр, зону для занятия спортом, беседку для тихого отдыха, бассейн и сауну. А в нескольких минутах ходьбы от комплекса будет расположена  образовательная инфраструктура: школа и детский сад, а так же супермаркеты, аптеки, банки, магазины, бары, рестораны  и многое другое для комфортной жизни собсвенников квартир.   Бассейн Детский бассейн Открытая детская площадка Крытая детская площадка Сауна Фитнес Генератор Лифт   Начало строительства комплекса: 01.09.2022 Окончание строительства комплекса: 01.09.2023   При первоначальном взносе 30% возможна рассрочка платежа до момента сдачи комплекса в эксплуатацию.
Жилой комплекс Novita 7 Residence
Жилой комплекс Novita 7 Residence
Коммунарка, Россия
от
€184,200
Площадь 56 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Квартиры в туристическом городе Махмутлар, в 800 м от моря и пляжа. Квартиры 1+1, площадью 56,5 кв.м. С чистовой отделкой "под ключ". Дизайн выполнен в современном стиле. Кухни оснащены встроенными гарнитурами, ванные комнаты со всей необходимой сантехникой и мебелью. Комплекс спроектирован в современном архитектурном стиле из 7-ми этажей. Комплекс обладает собственной развитой инфраструктурой: бассейн, зона для отдыха, консьерж, тренажерный зал, сауна, зона барбекю, детская площадка, парковка, круглосуточная охрана, генератор. Вблизи от комплекса супермаркеты, кафе и рестораны, аптеки, спортивные и детские площадки, отделения банков, рынок ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Турции. Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Жилой комплекс Апартаменты 1+1 в новом бутик проекте, центр Алании
Жилой комплекс Апартаменты 1+1 в новом бутик проекте, центр Алании
Коммунарка, Россия
от
€225,750
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в центре Алании.В жилом комплексе представлены апартаменты 1+1 площадью 50 м2. Расстояние до моря 300 метров.В центральной части Аланьи недвижимость имеет самый высокий инвестиционный потенциал и всегда ликвидная. В центре наиболее комфортные условия проживания и отдыха. Здесь самое сердце популярного средиземноморского курорта, и даже вне сезона большой поток туристов. Если говорить об инфраструктуре, то здесь есть все: много магазинов, есть несколько рынков, сетевые супермаркеты, ТРЦ, гипермаркеты, бутики именитых брендов, туристические лавки, салоны, офисы, банки, государственные учреждения. Активно ходит транспорт в любые другие районы. Новая современная недвижимость в центре Аланьи встречается не часто, по всем кварталам плотная застройка. Часто это проекты реновации жилого фонда или устаревших отелей. Дома в центре отличаются компактной территорией, но и на ней представлена курортная инфраструктура, такая как бассейн, сауна, хаммам, зоны отдыха и барбекю. Также есть немногочисленные проекты строительства и новые комплексы на самой крепости, виды открываются роскошные! 
Жилой комплекс Новый инвестиционный проект жилого комплекса
Жилой комплекс Новый инвестиционный проект жилого комплекса
Коммунарка, Россия
от
€161,000
Сдача в: 2023
Представляем вашему вниманию новый стильный проект жилого комплекса с полной внутренней инфраструктурой в респектабельном районе Оба - Алания. Преимуществом данного проекта является расположение – удаленность от оживленных центральных улиц, но при этом рядом со всеми удобствами городской инфраструктуры. Здесь сосредоточены основные крупные ТЦ, а также именно в этом районе находится новая городская больница – 1 км, и большинство престижных частных школ и колледжей. И это самый близкий к центру Алании район – 3 км. Расстояние до побережья Средиземного моря – 1,5 км. Резиденция будет состоять из 4 блоков и большой частной территории. Общая площадь застройки 6197 кв. м. Также резиденция порадует самодостаточной внутренней инфраструктурой, а это дополнительные удобства для отдыха и развлечений, которые сделает этот комплекс исключительным местом для жизни. К продаже предложены квартиры следующих планировок -  двухкомнатные 1+1 площадью от 48 до 58 кв. м, трехкомнатные 2+1 площадью 110 кв. м, двухуровневые пентхаусы 3+1 и 4+1 площадью от 157 до 277 кв. м. Апартаменты будут сданы с полной чистовой отделкой, встроенной кухонной мебелью, укомплектованными санузлами, а также будут установлена вся сантехника. При покупке квартиры на стадии строительства работает система беспроцентной рассрочки до окончания строительства по удобному индивидуальному графику оплат. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на июнь 2023 года.
Жилой комплекс Проект элитных апартаментов в Алании - район Оба
Жилой комплекс Проект элитных апартаментов в Алании - район Оба
Коммунарка, Россия
от
€209,500
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Оба - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 49 до 134 м2. Расстояние до моря 1160 метров.Если вы выбираете район для постоянного проживания в Аланье, то Оба вам подойдет как нельзя лучше, особенно если у вас есть дети. Оба сочетает в себе низкоэтажную застройку, близость к центру и развитую инфраструктуру, необходимую для жизни в Аланьи. Хоть Оба и находится близко к центру, но новые проекты здесь появляются с регулярным постоянством, поэтому купить квартиру в новостройке здесь все еще реально.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, крупные торговые центры Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros, строительный и хозяйственный супермаркет Koçtaş, большой магазин техники Vatan. Именно в Оба работает самая большая новая городская больница.Для детей: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
Жилой комплекс Современные апартаменты в солнечной Турции
Жилой комплекс Современные апартаменты в солнечной Турции
Коммунарка, Россия
от
€220,000
Площадь 57–111 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Royal Heaven - новый жилой комплекс, расположенный в центральном районе города Аланья. Строительство Royal Heaven будет идти на возвышенности, благодаря чему, из каждой квартиры будет открываться вид на море и на инфраструктуру проекта. Инфраструктура: Вся инфраструктура проекта Royal Heaven была разработана и спроектирована так, чтобы создать соответствующий уровень качества и максимально приятную атмосферу для вашего комфортного времяпровождения со своими близкими и любимыми людьми. В распоряжении жителей комплекса будут: - Открытый бассейн; - Детский бассейн; - Детская площадка; - Фитнес; - Сауна; - Лобби; - Открытая парковка; - Видеонаблюдение; - Генератор; - Зеленый сад. Расположение: Городская инфраструктура - 500 метров. До аэропорта Анталии - 120 км. До аэропорта Газипаша - 35 км. До морского порта Алании - 3,5 км. До песчаного пляжа Клеопатра - 400 метров. Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Турции под Ваш бюджет и пожелания!
Резиденция Sirius Town
Резиденция Sirius Town
Коммунарка, Россия
от
€245,600
Площадь 54 м²
1 объект 1
Агентство: Realty World Green Gayrimenkul
Хотите жить в самом модном месте в городе Анталии и получить за это еще и Гражданство ТР? У Вас, есть прекрасная возможность приобрести квартиры на берегу Средиземного моря, рядом с самыми дорогими 5* Отелями Анталии. Сдан новый жилой комплекс в эксплуатацию. При покупке квартиры Вы, сразу получаете Гражданство ТР.  Жить в собственном отеле! 1+1 (54м2) от 260.000$ до 385.000$ 2+1 (80 м2) от 410.000$ до 560.000 $  2+1 (114 м2) дублекс, от 550.000$ до 570.000 $ 3+1 (145 м2) дублекс, от 850.000$ до 870.000 $ 1+1 (54 м2) с террасой, от 295.000$ до 400.000$  1+1 (118 м2) дублекс с сауной и террасой 660.000$ Растояние до значимых объектов: - море и собственный оборудованный пляж - 500 м - аэропорт Анталии - 12 км - ТЦ Terra City - 11 км - Анталия Калеичи - 18 км Прекрасная инвестиция, высоколиквидная недвижимость, не имеющая аналогов архитектура! ПО ВСЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО УКАЗАННЫМ КОНТАКТАМ!
Жилой квартал Квартира в Обе с высокой рентабельностью
Жилой квартал Квартира в Обе с высокой рентабельностью
Коммунарка, Россия
от
€130,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Расстояние до моря 470 m Расстояние до центра  3500 m Аэропорт Анталии 110 km Аэропорт Газипаша 40 km Расстояние до рынков 100 m Общественный транспорт 150 m   17 квартир 1 + 1 2 квартиры 1 + 1 с частным садом 2 квартиры 2 + 1  2 квартиры 2 + 1 с частным садом 2 квартиры 2 + 1 дуплекс  2 квартиры 3 + 1 дуплекс             Бассейн    Зимний  бассейн    Фитнес    Лобби    Кафетерий    Комната отдыха    Туалеты и душевые    Сауна    Камеры безопасности    Внешнее освещение    Умный телефон для входа    Центральная спутниковая система    Генератор    Резервуар для воды и гидрофор    Система подогрева пола в ванных комнатах    Бытовая техника и кондиционер      
Жилой комплекс Квартиры в строящемся проекте - район Авсаллар
Жилой комплекс Квартиры в строящемся проекте - район Авсаллар
Коммунарка, Россия
от
€120,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры Авсалларе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 46 до 149 квадратных метров. Расстояние до моря 1000 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густыми, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.
Жилой комплекс Элитные апартаменты от застройщика
Жилой комплекс Элитные апартаменты от застройщика
Коммунарка, Россия
от
€91,000
Сдача в: 2023
Новый инвестиционный проект расположен в экологически чистом и стремительно развивающемся районе Демирташ. Проект создан для того, чтобы жители чувствовали комфорт и удобство. В данном жилом проекте, состоящем из 60 квартир будет открываться прекрасный вид на море и горы. Квартиры с планировкой 1+1, 2+1, 3+1 будут сдаваться в чистовой отделке с современным и стильным дизайном. Все апартаменты светлые, просторные и комфортабельные. В комплексе будет вся необходимая инфраструктура: открытый плавательный бассейн с джакузи; крытый плавательный бассейн с джакузи, сад с ландшафтным дизайном, зона барбекю с беседкой, детская игровая зона, СПА зона, массажные комнаты, тренажёрный зал, комната отдыха. Завершение строительства запланировано на 2-ой квартал 2023 года.
Жилой комплекс Шикарные апартаменты с видом на море
Жилой комплекс Шикарные апартаменты с видом на море
Коммунарка, Россия
от
€98,000
Сдача в: 2024
Новый проект в районе Тюрклер г. Алания, расположился на холме откуда открывается великолепный вид на море, расстояние до моря составляет всего 200 метров. Район примечателен оживленной инфраструктурой, новыми торговыми центрами, ресторанами и окружающей его нетронутой природной красотой. Комплекс состоит из 6 трехэтажных блоков и 99 квартир, спроектированных так, чтобы они всем пришлись по вкусу, удовлетворяя пожелания и потребности каждого. Общая площадь территории на холме составляет 10069 м2. Некоторые из квартир имеют собственный сад и бассейн. Типы квартир в данном проекте 1+1, 2+1, 3+1 «дуплексы» с садом и собственным бассейном, 2+1 дуплекс с садом и собственным бассейном. Жильцы также получат право пользоваться частным пляжем, на который можно попасть по подземному переходу. Пляжи данного региона славятся как лучшие на побережье Алании.
Жилой комплекс Квартира с оригинальным дизайном в Алании
Жилой комплекс Квартира с оригинальным дизайном в Алании
Коммунарка, Россия
от
€117,000
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Towers - это потрясающий жилой комплекс, один из лучших проектов класса люкс от застройщика BestHome Construction. Резиденция состоит из четырех 9-этажных зданий, где цокольный этаж занят под внутреннюю инфраструктуру. Комплекс выполнен в лучших турецких традициях, и отличается оригинальность декора помещений внутри. Проект расположен в самом центре города Алания в 150 метрах от Средиземного моря! Район обладает прекрасной инфраструктурой. Здесь есть все для постоянного жительства или хорошего отдыха. Неподалеку от комплекса расположены: школа и поликлиника, множество гипермаркетов, пекарня, базар, банки и аптеки, салоны красоты и многое другое. В шаговой доступности прекрасная набережная с вечно цветущими клумбами, оборудованная спортивными и детскими игровыми площадками. ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: Квартиры 1+1, общей площадью 68 кв. м Квартиры 2+1, общей площадью 101 - 121 кв. м Квартиры 3+1, общей площадью 120 кв. м Двухэтажные пентхаусы 4+1, общей площадью 181 - 247 кв. м ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА: - Закрытая благоустроенная территория с ландшафтным садом - Бассейн с водными горками, детской секцией и джакузи - Терраса для принятия солнечных ванн - Закрытый бассейн с подогревом - Фитнес-центр - СПА-центр: турецкая баня (хамам),сауна, массаж, комната отдыха - Бильярд, настольный теннис - Детская игровая комната - Витамин-бар - Кинотеатр - Спутниковое телевидение - Бесплатный Wi-Fi - Беседка для барбекю - Электрогенератор - Подземная парковка - Охрана 24/7 - Управляющая компания -Лифт Позвоните или напишите нам, и мы подробнее расскажем об объекте или подберем недвижимость под Ваш запрос! Расходы за подбор несет только застройщик!
Жилой квартал Квартира вашей мечты !!!
Жилой квартал Квартира вашей мечты !!!
Коммунарка, Россия
от
€84,000
Площадь 53–150 м²
7 объектов 7
Сдача в: 2023
Агентство: NSM Real Estate & Construction
Мы предлагаем вам возможность приобрести жилье на берегу моря в Мерсине, которое не только превзойдет все ваши ожидания, но и сделает вашу жизнь невероятно яркой и интересной! Вы можете выбрать из широкого спектра вариантов, которые подойдут каждому вкусу и кошельку. СИТЕ СОСТОИТ ИЗ ДВУХ БЛОКОВ А и В СОСТОИТ ИЗ 1+1-2+1-3+1 КВАРТИРЫ НА КАЖДОМ ЭТАЖЕ ПО 5 КВАРТИР 28 шт. 1+1 75 м2 56 шт. 2+1 110 м2 56 шт. 3+1 130 м2 ЭТАЖ+14 ЭТАЖ ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН ТЕННИСНЫЙ КОРТ ДЕТСКИЙ БАССЕЙН АКВАПАРК ОТКРЫТАЯ ПАРКОВКА ОТКРЫТЫЙ/ВНУТРЕННИЙ ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ САУНА ВАННАЯ КОМНАТА ПОЛНЫЙ ГЕНЕРАТОР ЗОНА ОТДЫХА БИБЛИОТЕКА КОМНАТА ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ ДО МОРЯ 200 МЕТРОВ. Песчаный - шикарный пляж. ПЛАН ОПЛАТЫ 50% ОПЛАТА, ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ОКОНЧАНИЕ 30.06.2023 года
Жилой квартал Апартаменты класса люкс рядом с пляжем недалеко от центра Алании, Оба
Жилой квартал Апартаменты класса люкс рядом с пляжем недалеко от центра Алании, Оба
Коммунарка, Россия
от
€103,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
На продажу предлагаются апартаменты в комплексе рядом с пляжем на берегу Средиземного моря и рядом с центром города Алания, Оба. Апартаменты расположены в 5-ти этажном доме на первой береговой линии. Расстояние до пляжа не более 50 метров. Удаленность от центра города Алания не превышает 200 метров. Рядом с комплексом в пешей доступности расположены магазины, сельскохозяйственный базар два раза в неделю, рестораны, парки с тренажерами, футбольное поле, прекрасная набережная вдоль всего побережья с велодорожками и крупные торговые центры, такие как Metro, Alanyum, раз в неделю сельскохозяйственный базар. Так же рядом остановки общественного транспорта - в течение 10 минут вы окажетесь в самом центре города. Гостевой холл со стойкой ресепшнОткрытый бассейнФитнес залЛоббиБарКомната отдыхаТурецкий хамамФинская саунаДушевые комнатыЗона отдыха и барбекюСпутниковое телевидениеГенераторЛифтКонсьержПарковка - 1+1 В апартаментах планировки 1+1 имеются две комнаты: просторная кухня американского типа, совмещенная с залом, одна спальня и ванная комната. Ванная комната укомплектована современной душевой кабиной и нагревателем воды. - 2+1 Апартаменты планировки 2+1 имеют две просторные спальни, кухню американского типа и зону отдыха, два туалета и душевую комнату. С балконов открывается завораживающий вид на Средиземное море и Торосские горы. - 2+1 (дуплекс), 4+1 (дуплекс)  Апартаменты (дуплексы) представлены в двухуровневой планировке. Все апартаменты укомплектованы необходимой бытовой техникой - стиральная машина, посудомоечная машина, холодильник, варочная панель, вытяжка, духовой шкаф и кондиционеры. Вам останется только отпраздновать новоселье! Днем вы можете посвятить время купанию в море и получить золотистый загар, а вечером у вас есть прекрасная возможность окунуться в ритм жизни города.
Жилой комплекс LIBERTY DELUXE
Жилой комплекс LIBERTY DELUXE
Коммунарка, Россия
от
€130,829
Площадь 73 м²
1 объект 1
Агентство: DDA Real Estate
Квартиры в элитном жилом комплексе. Квартиры просторными планировками: 1+1. В квартирах дорогой и качественный ремонт, встроенная мебель на кухне и в ванной, а также сантехника. В комплексе прекрасная инфраструктура: ресепшен, зоны для отдыха и встреч с мягкими удобными диванами и роскошным дизайном, ресторан, крытый подогреваемый бассейн, сауна, парная, турецкий хамам, джакузи, детская игровая комната с тёплым полом, бильярдная, фитнес-центр и прекрасный бассейн-инфинити на крыше с шикарным панорамным видом на море, крепость Алании и горы. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Турции. Пишите или звоните, Ответим на все интересующие Вас вопросы!
Жилой квартал Просторная трехкомнатная квартира в Оба, Алания
Жилой квартал Просторная трехкомнатная квартира в Оба, Алания
Коммунарка, Россия
от
€136,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Апартаменты расположены в знаменитом районе Оба, рядом с магазинами, парками, кафе, ректоранами, городской новой больницей. Апартаменты общей жилой площадью 165 м2 состоят из 3 спален, гостиной и отдельной кухни. Кухонный пол и пол в спальне покрыты высококачественной плиткой, пол гостиной покрыт ламинатом.Комплекс состоит из 3 блоков и 54 апартаментов. Кондиционер; Гранитная столешница; Душевая кабина; Аудиовизуальный дверной телефон; Керамический и ламинированный паркет; Высокий глянцевый кухонный шкаф. Плавательный бассейнДетский бассейнСаунаФитнес клубДетская игровая площадкаБеседкаЗона мангалаГенераторАвтостоянка 
Жилой комплекс Комплекс вилл с панорамным видом и бассейнами, Калкан, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с панорамным видом и бассейнами, Калкан, Турция
Коммунарка, Россия
от
€800,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с крытыми и открытыми бассейнами, саунами и турецкими банями, фитнес-залами, зоной отдыха на крыше и панорамным видом на море Окончание строительства - июль 2023 года. Особенности квартир Первый этаж: гостиная, кухня, двухместная спальня. Второй этаж: две спальни с балконами и ванными комнатами, одна из которых оборудована джакузи. Третий этаж: гостиная с камином, кухня, терраса с зоной отдыха и джакузи. Цокольный этаж: хамам, сауна, бассейн, фитнес-зал, туалет, двухместная спальня с ванной комнатой. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Камин Кондиционеры Кухонная бытовая техника (холодильник, морозильник, посудомоечная машина, духовой шкаф и плита) ТВ
Жилой комплекс Новый инвестиционный проект в центре Алании
Жилой комплекс Новый инвестиционный проект в центре Алании
Коммунарка, Россия
от
€220,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в центре Алании. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 3+1. Площадь апартаментов от 49 до 109 квадратных метров. Расстояние до моря 1300 метров.Современное новое жилье в центре Аланьи - самая престижная недвижимость на курорте. Основу жилого фонда центральных микрорайонов составляют отели и простые турецкие дома. А квартиры в новостройках курортного типа в центре Аланьи продаются, как правило, еще до сдачи дома в эксплуатацию. Готовые квартиры в новых домах всегда ценятся и их мало. Редкий вариант недвижимости, когда идеально все - и место, и пляж, и выбор развлечений вокруг. Центр Аланьи находится в той части, где полуостров опоясывает знаменитая крепость. К западу тянется популярный пляж Клеопатры, также называют и район около него, а к востоку — широкий пляж Кейкубата в самом центре города. Улочки усыпаны многочисленными магазинами и другой коммерцией. Здесь можно найти все для жизни и отдыха. Аланья многонациональная, и у центра города свой особенный шарм, это светский турецкий город. Престиж курорта растет с каждым годом. 
Жилой комплекс Real estate in Mahmutlar
Жилой комплекс Real estate in Mahmutlar
Коммунарка, Россия
от
€145,000
Сдача в: 2023
Агентство: KURT GROUP
Недвижение в Мамхутларе: квартира от застроичка Махмутлар находиця в 12 км на вок от Алании, межу районами Каргыджак и Кестель. Порционные 500-600 от имени – это равнина с городской системой бешеная. Махмутлар предсекают 3 основных улича, которое княжество праллельно морю: набережная и ататюрк. За улицей Ататюрк начатская строия мечность, поэма смороя, чечен. Улица Барбарос на растояни 200 м от морья и на другой раскольени с популярны. Набережная в Махмутларе имет самый красивый вид на Аляныскю крепость и бесподобне закаты. Все 10 км народных порох, установлины на октяйто. На князе в Махмутларе, преимущностено, мелкайя галька и видранны заходы в креди холших. У каджо такого вход ви наейдете небольшое кафе с шезлонгами и зонтиками, кабинками для перееодевиа, сан. Через Махмутлар, по тройному основному улицу, походный городский аптобус, которое курсируют в сторону Алании. Остановки находьян на расстойяни 300-500 м Друг от Друга. Дорога до прота и центра Алани займет не болеет 20 минут. Жилой комплекс в Махмутларе состоит из 2 жилых домов на 100 квартир. Это жилой комплекс начали стоить в январе 2022 год и завершат в юле 2023 года. Территория комплекса составиет 4383 кв.м. Расстановки до 1000 м, ви будете в пешей доупости от городской инфраструктуры и, при этомете в не. Это диделальное сочетание для отдыха! На территории резидени в Махмуталле у вас есть мотого воеводства не в университет. Инфраструктура резиденциты состоит: Бассейн во доре с детским отоделием Детская мощадка в саду Беседка Мангал в зоне для барбеку Крытый бассейн для зимнего времени Кафе и Бар Фитнес Салон Турецкая баня – Хаммам Сауна Паровая комната Детская ировая комната Без изменений и гостей комплекса обеспечит командный дот ценност. Если в решили купсь квартиру в Алании от застройчика, то ремонт вам выполнит застройщик. Стены будут кокрашены, церрамический пол, установлены входни и межкомнатные рвери. В кухне будет установлена строительная мебел с гранитной столешницей, раковина, сметитель. В ванной комнате установлена мебель, душевая кабина, сантехника, душевая кабина. Вы полючите клучи от свей квартиры на брегу Средиземного мира в 2023 году. До того, как вы можете узнать, что такое квартиру в рассрочке от застройщика без процентов. Первый вид составиет 50%. Менеджеры компании Алания Инвестиции в вод найти лучшую недвижесть и разработут индивидуалный план покупки. Оставите свое кентакты, воспольцовавшись форомной на сейте.  
Жилой квартал Современная квартира у реки Димчай в Алании, Тосмур
Жилой квартал Современная квартира у реки Димчай в Алании, Тосмур
Коммунарка, Россия
от
€116,700
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Квартира находится у горной реки и моря с двумя спальнями, в современном комплексе River Side Resort, с хорошим управлением в районе Тосмур, Алания.Комплекс находится всего в 250 метрах от собственного пляжа с шезлонгами, где вы сможете комфортно позагорать и выпить прохладительные напитки в баре. В этом месте горная река впадает в море, что делает цвет моря особенно притягательным. Рядом с комплексом в пешей доступности находятся кафе и рестораны, больница, рынок, автобусные остановки, красивая набережная у моря и горной реки Димчай. Центр города Алании в 5 км, в 45 км местный аэропорт Газипаша и в 140 км аэропорт Анталии. Комплекс состоит из четырех 8 этажных блоков вдоль большого бассейна и парка около реки Дим, завораживающей своими видами. Территория украшена садом с ландшафтным дизайном, с беседками и зонами для барбекю. Квартира площадью 110 м2 полностью укомплектована хорошей мебелью, кухонной техникой и кондиционерами в каждой комнате, уже включенными в стоимость квартиры. С просторной террасы квартиры открывается потрясающий вид на бассейн, зеленую территорию и реку, вы можете круглый год наслождаться шикарными видами из своей квартиры. большой открытый бассейндетский бассейнводные горкизакрытый бассейн с подогревомсаунафитнес залтеннисный кортдетская площадкабеседкизона для барбекюсвоя парковкакафеэлектрогенераторохрана 7/24
Вилла Villa in Antalya
Вилла Villa in Antalya
Коммунарка, Россия
от
€882,487
Сдача в: 2023
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
-Анталья, Каш Расположение -Калканский район Потрясающий вид на море -9 вилл -4 виллы на продажу Каждая вилла расположена на участке 500 м2 -Вилла площадь 300 м2 -4 + 1 вилла -1 открытый салон с кухней -4 спальни -1 туалет -4 ванные комнаты -1 сауна -Половая система отопления -Центральная электрическая система отопления Проводка осуществляется при желании, Вы можете установить систему охранной сигнализации и автоматические ворота видеонаблюдения, а также автоматический полив алькова у бассейна и самые невероятные виды на Средиземное море.
Жилой комплекс Квартиры в строящемся комплексе - район Авсаллар
Жилой комплекс Квартиры в строящемся комплексе - район Авсаллар
Коммунарка, Россия
от
€102,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Вашему вниманию представлены новые апартаменты 1+1, 2+1 в Алании – район Авсаллар.Площадь апартаментов от 54 до 123 квадратных метров. Расстояние до моря 1900 метров.Когда речь заходит о новых квартирах в Авсалларе, то мы рекомендуем ее рассматривать если для вас важны песчаные пляжи, а также хвойные леса, которыми богат данный район. Авсаллар отдален от центра Аланьи на 20 км. До аэропорта Антальи 95 км. Это зеленый пригород, но с полноценной социальной инфраструктурой. Главная улица в Авсалларе выглядит необычно, ее прячут от палящего солнца кроны деревьев.Инфраструктура района: в Авсаллар есть вся базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункты, аптеки, магазины и т.п. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.Недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море и в окружении красивой природы Турции.
Жилой комплекс MNZ BLUESTIN
Жилой комплекс MNZ BLUESTIN
Коммунарка, Россия
от
€78,000
Площадь 75–120 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! MNZ BLUESTIN - новый жилой комплекс от застройщика MNZ "Başaran". Богатая инфраструктура проекта включает в себя: фитнес, хамам, сауну, круглосуточную охрану. Также в шаговой доступности располагаются пляж, магазины, остановки общественного транспорта. Инфраструктура: - Территория с ландшафтным дизайном; - Бассейн с аквапарком; - Открытый паркинг; - Хаммам и сауна; - Фитнес; - Зоны отдыха; - Барбекю; - Детская игровая площадка; - Баскетбольная площадка; - Генератор; - Круглосуточная охрана. Расположение: Эрдемли – это развитый центр одного из крупных районов Мерсина, находится в ближайшем пригороде. В Эрдемли много зеленых парковых зон, прогулочных дорожек, набережные и свой пляж. В районе Вы найдете: рынки, торговые и развлекательные центры, банки, рестораны, кафе, магазины, образовательные учреждения и многое другое. На транспорте добраться до центра Мерсина можно всего за 30 минут. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
Жилой комплекс SEA PEARL PARK
Жилой комплекс SEA PEARL PARK
Коммунарка, Россия
от
€118,077
Площадь 45–97 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Квартиры в красивом месте,  в предгорье Торосского хребта. Квартиры представлены современными планировками 1+1 (45м2) и 2+1 (97м2). С отделкой «под ключ». В квартирах панорамные окна, откуда открывается потрясающий вид. Первоначальный минимальный взнос 30%. Элегантный жилой комплекс расположен на просторной и благоустроенной территории 3 600м2. Инфраструктура комплекса очень развита и современна: бассейн, сад, сауна, зона барбекю, тренажерный зал, детская площадка, парковка (открытая), кафе, детский бассейн, генератор. В шаговой доступности — остановки общественного транспорта, новая больница федерального значения, магазины, аптеки, школы, детские сады и все необходимое для комфортной жизни ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Турции. Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Жилой квартал Недорогая, уютная квартира в Демирташе
Жилой квартал Недорогая, уютная квартира в Демирташе
Коммунарка, Россия
от
€127,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Роскошная квартира в районе Демирташ, Аланья, с богатыми социальными удобствами. Район Демирташ располагается в 20 км от города. Он находится всего в 16 км от нового аэропорта Газипаша. Учитывая все преимущества местности, можно с уверенностью предположить, что уже через несколько лет этот район станет одним из самых популярных курортных регионов и самым привлекательным районом для инвестиций в недвижимость. Местность в этом районе отличается уединенностью, спокойствием и удивительными панорамными видами на море и горы. Эта совершенно новая квартира в Алании, расположена в комплексе состоящем из одного жилого блока с богатыми социальными удобствами, такими как: открытый бассейн детский бассейн зоны для барбекю детская площадка круглосуточная охрана парковка для автомобилей генератор ландшафтный сад зоны отдыха сауна фитнес-центр консьерж и Wi-Fi.
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и торговым центром в 750 метрах от пляжа, Оба, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и торговым центром в 750 метрах от пляжа, Оба, Турция
Коммунарка, Россия
от
€594,500
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает клубом, бассейнами для детей и взрослых, ухоженной зеленой зоной, торговым центром, крытой парковкой, фитнес-залом, сауной, хамамом и парной, зоной отдыха, детской игровой комнатой. Окончание строительства - сентябрь 2025 года. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Полы с подогревом Видеодомофон Кухонная бытовая техника (духовой шкаф, электрическая плита) Кухонная мебель Кондиционеры Wi-Fi Спутниковое ТВ Расположение и объекты поблизости Рынок - 500 метров Больница - 600 метров Колледж - 650 метров Пляж - 750 метров Торговый центр - 1,6 км Замок Аланьи - 5,5 км Аэропорт Аланьи - 35 км
Жилой комплекс Новый проект в отличной локации - район Оба
Жилой комплекс Новый проект в отличной локации - район Оба
Коммунарка, Россия
от
€171,437
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Выставлены на продажу новые квартиры в Обе - Алания. В доме имеются планировки квартир: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь от 67 до 184 квадратных метров. Расстояние до моря 550 метров.Набережная района Оба выходит на знаменитый проспект Ататюрка и оборудована для велотранспорта, пробежек, спорта на открытом воздухе, пляжного спорта, прогулок у моря. От центра Алании район Оба отделяет естественная граница – река Оба Чай с облагороженными и усыпанными зеленью берегами. Что есть в районе Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros и др., хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, бутики и фирменные магазины ведущих брендов. Здесь же находится самая большая государственная больница Аланьи.Пляжи в Оба песочно-галечные, с инфраструктурой для отдыха и спорта. Нижняя Оба у моря более активная, туристическая, здесь много отелей и чуть меньше новых проектов, за то в Верхней Обе вы всегда сможете купить квартиры в новых домах.
Жилой квартал Роскошный комплекс с видовыми апартаментами в Алании
Жилой квартал Роскошный комплекс с видовыми апартаментами в Алании
Коммунарка, Россия
от
€85,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Мы рады предложить вам эксклюзивный проект в Алании по доступной цене.Приобретая апартаменты в данном комплексе, вы получаете не только свой уголок на Средиземном побережье, но также и великолепные виды на море и гористую местность.Апартаменты расположены в 2 км от центра Алании в районе Оба с прекрасным видом на море и горные рельефы. Комплекс может похвастаться высококачественным интерьером и экстерьером, прекрасным видом на горы Таурус и Средиземное море, а также близостью к социальным объектам. Всего в 500 метрах располагается международная школа, до пляжа и гипермаркета Metro прогулка займет не более 10-15 минут. Комплекс обладает разнообразием досуга для комфортного времяпрепровождения своих постояльцев: - Кинотеатр - Крытый бассейн - Открытый бассейн - Детский бассейн - Сауна - Электрогенератор - Паровая комната - Фитнес - Автомобильная стоянка    К продаже представлены апартаменты с различными планировками на любой вкус:  1. Двухкомнатные апартаменты площадью 58-60 м2, включающие светлую и просторную гостиную открытой планировки с кухонной зоной, спальню, ванную комнату и большую террасу. 2. Апартаменты с двумя спальнями, площадью от 78 м2 до 86 м2, состоящие из двух спален, двух ванных комнат, одна из которых является приватной и располагается в комнате хозяев, гостиной с кухней и большой террасы. 3. Пентхаусы с 3 спальнями на верхнем этаже площадью от 140 м2 до 160 м2. Две спальни оборудованы собственными ванными комнатами. 4. Дуплексы с 3 спальнями и садом располагаются на первом этаже и оборудованы собственным отдельным входом.    Предлагаемые апартаменты также могут рассматриваться как отличный инвестиционный капитал с последующим доходом от сдачи в аренду.
Жилой комплекс Премиум комплекс в центре Алании
Жилой комплекс Премиум комплекс в центре Алании
Коммунарка, Россия
от
€195,000
Площадь 180 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: NSM Real Estate & Construction
Новый инвестиционный проект  Премиум класса! Для истенных ценителей роскоши и комфорта! Расположенный в элитном районе Алании, который находится в центре  — Оба, на расстояние 1300 метров от золотистых песчаных пляжей Средиземного моря. Резиденция представляет собой девять пятиэтажных блока с закрытой территорией и один блок под внутреннюю инфраструктура, комплекс с отличной социальной множественной инфраструктурой. Оба имеет уникальный и красивый вид на Аланию и выделяется своей природой и чистым воздухом, и в нем уже достаточно много возможностей для полноценной городской жизни. Сам комплекс находится  в пешей доступности к морю и всей социальной инфраструктуре. Занимаемая территория резиденции составит 19400 м2. Дата начала строительства — 01.09.2022 Дата окончания строительства — 01.09.2024 Планировки квартир: Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 60 м2 Двухуровневые трёхкомнатные пентхаусы 2+1, площадью 131 м2 Двухуровневые трёхкомнатные садовые дуплексы 2+1, площадью 127 м2 Двухуровневые четырёхкомнатные садовые дуплексы 3+1, площадью 207 м2 Информация о квартирах: Чистовая отделка Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной Подвесные потолка Современные межкомнатные двери Новый инвестиционный комплекс в Оба будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями. Инфраструктура комплекса: Открытый бассейн Закрытый бассейн Детский бассейн Infinity бассейн Аквапарк Кафе/ресторан Кинотеатр Спа-центр Массажные кабинеты Паровая комната Турецкая баня Джакузи Сауна Зона медитации/йоги Фитнес-центр Детская игровая комната Детская площадка Ресепшен Зона для барбекю Ухоженная зелёная территория Консьерж Охрана 24/7 Видеонаблюдение 24/7 Открытая/закрытая парковка Лифты Генератор Расстояние к морю - 1300 метров
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и фитнес-центром, Паяллар, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и фитнес-центром, Паяллар, Турция
Коммунарка, Россия
от
€169,000
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает бассейном, сауной, фитнес-центром, хамамом, парной, парковкой. Окончание строительства - июль 2024 года.
Жилой комплекс Hayat Heaven Residence
Жилой комплекс Hayat Heaven Residence
Коммунарка, Россия
от
€98,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
С радостью представляем наш новый строительный проект уютной семейной резиденции Hayat Heaven Residence. Это потрясающая возможность обзавестись собственной курортной недвижимостью в солнечной Турции!При покупке квартиры на стадии строительства работает система 0% рассрочки по удобному индивидуальному графику оплат.До пляжа - 1,4 км. На пляж будет ходить регулярный трансфер.Комплекс находится в перспективном районе, Авсаллар считается зеленым пригородом Аланьи. Здесь есть вся социальная и туристическая инфраструктура, как для отдыха у моря и на природе, так и для постоянного проживания в Турции. В Авсалларе лучшие пляжи, уникальная бухта в окружении леса.С балконов и окон открываются виды на сосновые рощи и современную застройку, море с верхних этажей. Завершение строительства: сентябрь 2023. 
Жилой комплекс Апартаменты в новом комплексе в районе Оба, Алания
Жилой комплекс Апартаменты в новом комплексе в районе Оба, Алания
Коммунарка, Россия
от
€140,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Выставлены на продажу новые квартиры в Обе - Алания. В доме имеются планировки квартир: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь от 48 до 150 квадратных метров. Расстояние до моря 1800 метров.Набережная района Оба выходит на знаменитый проспект Ататюрка и оборудована для велотранспорта, пробежек, спорта на открытом воздухе, пляжного спорта, прогулок у моря. От центра Алании район Оба отделяет естественная граница – река Оба Чай с облагороженными и усыпанными зеленью берегами. Что есть в районе Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros и др., хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, бутики и фирменные магазины ведущих брендов. Здесь же находится самая большая государственная больница Аланьи.Пляжи в Оба песочно-галечные, с инфраструктурой для отдыха и спорта. Нижняя Оба у моря более активная, туристическая, здесь много отелей и чуть меньше новых проектов, за то в Верхней Обе вы всегда сможете купить квартиры в новых домах.
Жилой квартал Шикарная 4 комнатная квартира в районе Оба, Алания
Жилой квартал Шикарная 4 комнатная квартира в районе Оба, Алания
Коммунарка, Россия
от
€249,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Просторная, полностью меблированная квартира в комплексе с развитой инфраструктурой
Жилой комплекс OBA VOYAGE DELUXE
Жилой комплекс OBA VOYAGE DELUXE
Коммунарка, Россия
от
€152,083
Площадь 44 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Недвижимость в Турции по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств. Бесплатный подбор недвижимости. Аланья — самый красивый район Анталии с ее прекрасной природой и пляжами, уютными кафе, барами и старинным замком Аланьи, который является одним из самых важных аспектов туристов. Вы можете наслаждаться волшебным замком и видом на горы, особенно ночью. Вечернее освещение создает романтическую атмосферу и ощущение мистического прикосновения. Пейзаж настолько хорош, что добраться до гор с моря можно, проехав всего несколько километров. ИНФРАСТРУКТУРА: - аквапарк; - площадка для барбекю; - бильярдная; - детская площадка; - комната развлечений; - фитнес; - крытый бассейн с подогревом; - массажный кабинет; - мини гольф; - открытая парковка; - джакузи; - детская площадка; - пинг-понг; - соляная комната; - сауна; - зоны отдыха; - паровая комната; - бассейн; - теннисный корт; ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ: Расстояние до моря: 1,5 км.; Расстояние до больницы: 1 км.; Расстояние до центра: 3 км.; Расстояние до аэропорта: 35 км.; ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. Если Вас заинтересовало предложение, и Вы хотите посмотреть планировки апартаментов, напишите или позвоните нам! Подробно проконсультируем по объекту!
Жилой комплекс Новый комплекс в районе с шикарными пляжами - Авсаллар
Жилой комплекс Новый комплекс в районе с шикарными пляжами - Авсаллар
Коммунарка, Россия
от
€95,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 5+1. Площадь апартаментов от 45 до 143 квадратных метров. Расстояние до моря 1500 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни. 
1 2 3
Realting.com
Перейти