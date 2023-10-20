Новостройки в Средиземноморском регионе, Турция

Коммунарка, Россия

от €360,190

Сдача в: 2024

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Лара - Анталия.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 55 до 147 м2. Расстояние до моря 250 м. Лара - район Анталии, расположенный к востоку от центра города. Протяженность береговой линии района составляет 18 км, а жизнь на побережье кипит и днем, и ночью. Примечательно, что Лара по большей части расположен на скале, в 30-40 м над уровнем моря. Доступ к воде затруднен, но завораживающие виды с лихвой окупают этот недостаток. Несколько спусков к морю оборудованы деревянными настилами и лестницами для купания. Однако на границе с районом Кунду расположены шикарные песчаные пляжи с пологим заходом в воду: можно спокойно отдыхать с детьми и не опасаться за их безопасность. Турецкое название пляжа Лара звучит как «Алтынкум», что в переводе означает «золотой песок». Чистому морю и пляжу Лара по праву присвоен Голубой флаг качества, что делает его самым популярным пляжем Анталии среди туристов. Не весь пляж открыт для общего доступа: множество частных пляжных клубов имеют огороженную территорию и предлагают спектр услуг за дополнительную плату. На набережной нетрудно найти место со столиком, а поблизости - приобрести напитки и закуски по доступным ценам. В Лара вы всегда сможете устроить пикник с видом на море и получить порцию эстетического удовольствия. Тем временем вашим малышам не придется скучать: детские площадки с видом на морской пейзаж - визитная карточка района. Рядом с набережной раскинулся шикарный парк, оборудованный столиками и скамейками. Чтобы пройти его полностью, понадобится день или два. На набережной также можно увидеть небольшой искусственный водопад. Возле него расположена смотровая площадка, с которой открывается шикарный вид на море лазурного цвета и побережье Анталии. Стоит уделить особое внимание одной из главных достопримечательностей Лары - Дюденскому водопаду. Бурный естественный поток воды низвергается в море с высоты 40-45 м и дарит посетителям прохладу даже в знойные летние дни. Также рекомендуем посетить уникальную выставку песчаных скульптур, расширить кругозор и восхититься мастерством профессионалов. Инфраструктура района развита в достаточной степени. Здесь есть все необходимое для комфортного проживания: больницы, аптеки, детские сады, русская школа, колледж туризма, офисы, магазины, многочисленные парки и фонтаны. В районе открыты 2 крупных торговых центра, в которых можно приобрести все необходимое. В прибрежной полосе много ресторанов и баров с видом на море. Близость аэропорта, развитость района, самый популярный пляж в Анталии и Голубой флаг качества делают район максимально привлекательным с точки зрения покупки инвестиционной недвижимости. В туристический сезон недвижимость в Лара не будет пустовать и обеспечит достойный пассивный доход своему владельцу. Строительные работы в Лара были начаты более 40 лет назад. В связи с этим в районе не так много новостроек, как в Коньяалты. Апартаменты с собственной инфраструктурой и видом на море встречаются реже, а цены на квартиры в пределах района стабильно растут. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!