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Новостройки в Средиземноморском регионе, Турция

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Жилой комплекс Инвестиции в Аланье – 9 % доходности и премиальный комфорт
Жилой комплекс Инвестиции в Аланье – 9 % доходности и премиальный комфорт
Жилой комплекс Инвестиции в Аланье – 9 % доходности и премиальный комфорт
Жилой комплекс Инвестиции в Аланье – 9 % доходности и премиальный комфорт
Жилой комплекс Инвестиции в Аланье – 9 % доходности и премиальный комфорт
Показать все Жилой комплекс Инвестиции в Аланье – 9 % доходности и премиальный комфорт
Жилой комплекс Инвестиции в Аланье – 9 % доходности и премиальный комфорт
Аланья, Турция
от
$139,503
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 6
Площадь 51–121 м²
4 объекта недвижимости 4
Обеспечьте свое будущее с выгодной инвестицией на Турецкой Ривьере – живите в раю и получайте стабильный доход в евро! Откройте для себя Exquisite Residence, бутик-комплекс премиум-класса, расположенный всего в 900 метрах от всемирно известного пляжа Инжекум в Авсалларе, Аланья. Этот про…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
51.0
138,488 – 167,340
Квартира 2 комнаты
121.0
282,747 – 300,058
Застройщик
Home World Alanya Comstraction
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Жилой комплекс Premium
Жилой комплекс Premium
Жилой комплекс Premium
Жилой комплекс Premium
Жилой комплекс Premium
Оба, Турция
от
$241,069
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 5
Площадь 26–181 м²
20 объектов недвижимости 20
5 фешенебельных блоков будут расположены в районе Оба, на участке площадью 10 000 м2, в общей численности 90 роскошных апартаментов различной планировки, с уникальными панорамными видами на шикарные Торосские горы, средиземное море, историческую крепость города Алании, в окружение хвойных де…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
31.6 – 63.2
57,155 – 246,500
Квартира 2 комнаты
45.6 – 72.4
51,163 – 320,000
Квартира
32.0 – 83.8
120,000 – 3,07 млн
Таунхаус
181.3
1,08 млн
Дом
98.0
273,000
Студия
25.5 – 35.1
59,000 – 156,572
Агентство
VIP REALTY CLUB
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Жилой комплекс The Cruise Collection
Жилой комплекс The Cruise Collection
Жилой комплекс The Cruise Collection
Жилой комплекс The Cruise Collection
Жилой комплекс The Cruise Collection
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Жилой комплекс The Cruise Collection
Муратпаша, Турция
от
$130,879
Год сдачи 2023
Люксовый ЖК The Cruise Collection расположен в развивающемся районе Анталии, Алтынташ. В районе планируется масштабное строительство с развитем всей необходимой инфраструктуры, что превратит его "новый центр Анталии". Квартиры имеют качественную отделку; полностью оборудованные…
Застройщик
DNM TURKREALT
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TekceTekce
Жилой комплекс The Yacht Collection
Жилой комплекс The Yacht Collection
Жилой комплекс The Yacht Collection
Жилой комплекс The Yacht Collection
Жилой комплекс The Yacht Collection
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Жилой комплекс The Yacht Collection
Аланья, Турция
от
$72,138
Год сдачи 2022
Современный жилой комплекс располагается в самом сердце туристического города Аланьи и занимает площадь в 1023 кв.м. Пятиэтажное здание включает в себя квартиры разной планировки от 32 до 48 кв.м., все квартиры разделяются на две концепции — 1+1 и студии. На каждом этаже размещено 10 квартир…
Застройщик
DNM TURKREALT
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Жилой комплекс White Sail Residence
Жилой комплекс White Sail Residence
Жилой комплекс White Sail Residence
Жилой комплекс White Sail Residence
Жилой комплекс White Sail Residence
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Жилой комплекс White Sail Residence
Махмутлар, Турция
от
$61,833
Год сдачи 2022
Современный жилой комплекс располагается в туристическом городе Махмутлар, который является пригородом Алании. Десятиэтажное здание включает в себя 63 квартиры разной планировки: 1+1 — площадью 45,50 и 53 кв.м.; 2+1, площадью 80 кв. м; 2+1, площадью 100 кв. м; 3+1, площадью 144 к…
Застройщик
DNM TURKREALT
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Жилой комплекс The Seascape Collection
Жилой комплекс The Seascape Collection
Жилой комплекс The Seascape Collection
Жилой комплекс The Seascape Collection
Жилой комплекс The Seascape Collection
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Жилой комплекс The Seascape Collection
Okurcalar, Турция
от
$102,024
Жилой комплекс располагается на западе города Алании в живописном месте - Окурджалар. Площадь комплекса займет чуть больше 25 000 кв.м., построен комплекс по лучшим концепциям пятизвездочных отелей премиум класса. Все квартиры будут иметь площадь более чем 100 кв.м., а именно: 1+1 (пло…
Застройщик
DNM TURKREALT
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Резиденция New Life
Резиденция New Life
Резиденция New Life
Резиденция New Life
Резиденция New Life
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Резиденция New Life
Оба, Турция
от
$191,760
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 5
Комплекс NEW LIFE - Алания, Оба Представляем Вашему вниманию новый ультрасовременный комплекс, строительство которого мы начали в Алании в районе Оба всего в 1,8 км от Средиземного моря. Социальная инфраструктура района находится в шаговой доступности кафе, супермаркеты, школы, медицински…
Агентство
VIP REALTY CLUB
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Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с сетевыми магазинами, в тихом и экологически чистом районе, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с сетевыми магазинами, в тихом и экологически чистом районе, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с сетевыми магазинами, в тихом и экологически чистом районе, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с сетевыми магазинами, в тихом и экологически чистом районе, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с сетевыми магазинами, в тихом и экологически чистом районе, Авсаллар, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с сетевыми магазинами, в тихом и экологически чистом районе, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с сетевыми магазинами, в тихом и экологически чистом районе, Авсаллар, Турция
Аланья, Турция
от
$118,855
Жилой комплекс с панорамными видами на природу и море. Состоит из 25 квартир с различными планировками: Апартаменты с 1 спальней — 20 шт Дуплекс-апартаменты с 2 спальнями — 5 шт Первоначальный взнос — 40%, а также есть возможность рассрочки на оставшуюся сумму до окончания строительства. Ра…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Элитные апартаменты в центре района Мезитли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Элитные апартаменты в центре района Мезитли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Элитные апартаменты в центре района Мезитли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Элитные апартаменты в центре района Мезитли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Элитные апартаменты в центре района Мезитли, Мерсин, Турция
Показать все Жилой комплекс Элитные апартаменты в центре района Мезитли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Элитные апартаменты в центре района Мезитли, Мерсин, Турция
Kuzucubelen, Турция
от
$337,921
Проект, состоящий из 2 блоков. В проекте квартиры с 5 спальнями. Жилой комплекс в 10 минутах ходьбы от моря, с зонами отдыха. Возможна 50% предоплата и рассрочка на 12 месяцев
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Квартира 1+1 в центре Алании в комплексе Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Жилой комплекс Квартира 1+1 в центре Алании в комплексе Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Жилой комплекс Квартира 1+1 в центре Алании в комплексе Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Жилой комплекс Квартира 1+1 в центре Алании в комплексе Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Жилой комплекс Квартира 1+1 в центре Алании в комплексе Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Показать все Жилой комплекс Квартира 1+1 в центре Алании в комплексе Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Жилой комплекс Квартира 1+1 в центре Алании в комплексе Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Аланья, Турция
от
$130,310
Варианты отделки С отделкой
В продаже квартиры с одной спальней (1+1), площадью 60 м2 в комплексе Konak Twin Towers 3 Cleopatra. Этот проект отлично подходит для тех, кто хочет жить рядом с морем и при этом иметь всю городскую инфраструктуру в пешей доступности, а также инвесторам для сдачи квартир в аренду. Райо…
Агентство
Smart Home
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Многоквартирный жилой дом Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Аланье, Каргыджак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Аланье, Каргыджак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Аланье, Каргыджак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Аланье, Каргыджак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Аланье, Каргыджак
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Аланье, Каргыджак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Аланье, Каргыджак
Муратпаша, Турция
от
$318,707
Год сдачи 2026
Стильные квартиры в комплексе всего в 200 м от пляжа в Каргыджаке, Аланья Аланья — прибрежный район с высоким уровнем жизни, развитый в сфере недвижимости, строительства, туризма и торговли. Каргыджак, расположенный на востоке Аланьи, — это растущий район, известный своей живописной природой…
Агентство
TEKCE Real Estate
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Жилой комплекс Жилой комплекс с множеством удобств и сервисов, 200 м до моря, Кестель, Аланья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с множеством удобств и сервисов, 200 м до моря, Кестель, Аланья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с множеством удобств и сервисов, 200 м до моря, Кестель, Аланья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с множеством удобств и сервисов, 200 м до моря, Кестель, Аланья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с множеством удобств и сервисов, 200 м до моря, Кестель, Аланья, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс с множеством удобств и сервисов, 200 м до моря, Кестель, Аланья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с множеством удобств и сервисов, 200 м до моря, Кестель, Аланья, Турция
Муратпаша, Турция
от
$315,199
Резиденция комфорт-класса с богатой инфраструктурой – отличная возможность для инвесторов, желающих приобрести современную недвижимость по выгодным ценам. В самом центре большого и очень популярного района Аланьи - Кестель, на расстоянии 200 метров от береговой линии. Комплекс будет отличать…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс DESİRE
Жилой комплекс DESİRE
Жилой комплекс DESİRE
Жилой комплекс DESİRE
Жилой комплекс DESİRE
Показать все Жилой комплекс DESİRE
Жилой комплекс DESİRE
Аксу, Турция
от
$192,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Площадь 50 м²
2 объекта недвижимости 2
Проект находится в районе Алтынташ — одном из самых перспективных районов Антальи. Расстояние до аэропорта — 3 км, до моря — 3,5 км. Комплекс включает 127 премиум-апартаментов: 73 резиденции и 54 квартиры с гарантированной арендой по договору с международной сетью отелей Best Western Hotel…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
50.0
192,000
Агентство
Be Realty Premium Solutions
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс Terra Manzara с бассейнами и живописным видом недалеко от моря и исторического центра города, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс Terra Manzara с бассейнами и живописным видом недалеко от моря и исторического центра города, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс Terra Manzara с бассейнами и живописным видом недалеко от моря и исторического центра города, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс Terra Manzara с бассейнами и живописным видом недалеко от моря и исторического центра города, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс Terra Manzara с бассейнами и живописным видом недалеко от моря и исторического центра города, Анталья, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс Terra Manzara с бассейнами и живописным видом недалеко от моря и исторического центра города, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс Terra Manzara с бассейнами и живописным видом недалеко от моря и исторического центра города, Анталья, Турция
Кепез, Турция
от
$402,009
Жилой комплекс включает 359 квартир (с 1,2 и 3 спальнями) и 51 коммерческое помещение (18 офисов и 33 магазина), крытый и открытый бассейны для детей и взрослых, сауну, фитнес-центр и открытую детскую игровую площадку, парковку. Перед входом в комплекс находится зеленая зона площадью в 3,2 м…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Квартира 2+1 в комплексе Azeroth Enesay Residence.
Жилой комплекс Квартира 2+1 в комплексе Azeroth Enesay Residence.
Жилой комплекс Квартира 2+1 в комплексе Azeroth Enesay Residence.
Жилой комплекс Квартира 2+1 в комплексе Azeroth Enesay Residence.
Жилой комплекс Квартира 2+1 в комплексе Azeroth Enesay Residence.
Жилой комплекс Квартира 2+1 в комплексе Azeroth Enesay Residence.
Каргыджак, Турция
от
$183,853
Варианты отделки С отделкой
Фото квартиры вышлем по запросу. Квартира с двумя спальнями (2+1) 100 м2 в комплексе Azeroth Enesay Residence на берегу моря. Прямой вид на море Квартира без мебели  Дом построен в 2022 году Azeroth Enesay Residence расположен в районе Каргыджак в 150 метрах от моря, рядом вс…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Квартиры 1+1 с прямым видом моря в комплексе Novus Sky.
Жилой комплекс Квартиры 1+1 с прямым видом моря в комплексе Novus Sky.
Жилой комплекс Квартиры 1+1 с прямым видом моря в комплексе Novus Sky.
Жилой комплекс Квартиры 1+1 с прямым видом моря в комплексе Novus Sky.
Жилой комплекс Квартиры 1+1 с прямым видом моря в комплексе Novus Sky.
Показать все Жилой комплекс Квартиры 1+1 с прямым видом моря в комплексе Novus Sky.
Жилой комплекс Квартиры 1+1 с прямым видом моря в комплексе Novus Sky.
Махмутлар, Турция
от
$154,462
Варианты отделки С отделкой
Лицензия на краткосрочную аренду! Квартиры с одной спальней (1+1) 70 м2, южный фасад, с видом на море в комплексе Novus Sky. Комплекс расположен в городе Аланья в районе Махмутлар, на улице Барбарос в 120 метрах от моря. Рядом есть все необходимое для отдыха и постоянного проживания…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Квартиры в СПА комплексе Aqua Marin в 300 метрах от моря.
Жилой комплекс Квартиры в СПА комплексе Aqua Marin в 300 метрах от моря.
Жилой комплекс Квартиры в СПА комплексе Aqua Marin в 300 метрах от моря.
Жилой комплекс Квартиры в СПА комплексе Aqua Marin в 300 метрах от моря.
Жилой комплекс Квартиры в СПА комплексе Aqua Marin в 300 метрах от моря.
Показать все Жилой комплекс Квартиры в СПА комплексе Aqua Marin в 300 метрах от моря.
Жилой комплекс Квартиры в СПА комплексе Aqua Marin в 300 метрах от моря.
Мезитли, Турция
от
$52,405
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Квартиры - дешевле чем аналогичные квартиры у застройщика на 18,000 EUR. ► Квартиры с одной спальней (1+1) на 2-ом этаже - 45.000 EUR у застройщика 63.000 EUR ► Квартиры с двумя спальнями (2+1) на 5-ом этаже - 76.000 EUR с видом на море у застройщика 91.000 EUR. Наш проект с инфрастру…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Двухкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и кинотеатром, 600 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Двухкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и кинотеатром, 600 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Двухкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и кинотеатром, 600 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Двухкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и кинотеатром, 600 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Двухкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и кинотеатром, 600 метров до моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Двухкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и кинотеатром, 600 метров до моря, Мерсин, Турция
Акдениз, Турция
от
$75,741
В проекте жилой комплекс с различными апартаментами и зонами отдыха: плавательный бассейн, беседки, хамам, сауна, баскетбольная площадка, кинотеатр и т. д. В комплексе здание с апартаментами с 1 спальней. Особенности квартир Характеристика квартир: Подвесной потолок Кухонный гарнитур Шкаф …
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Ulusoy Residence Oba под ВНЖ.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Ulusoy Residence Oba под ВНЖ.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Ulusoy Residence Oba под ВНЖ.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Ulusoy Residence Oba под ВНЖ.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Ulusoy Residence Oba под ВНЖ.
Показать все Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Ulusoy Residence Oba под ВНЖ.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Ulusoy Residence Oba под ВНЖ.
Оба, Турция
от
$166,516
Варианты отделки С отделкой
Подходит под ВНЖ - в Тапу можем указать 200.000 USD. Меблированная квартира с двумя спальнями (2+1) 120 м2 на 4-ом этаже в комплексе Ulusoy Residence Oba. Планировка: Кухня -гостиная  Просторная входная группа 2 Спальни  2 Ванные комнаты  Застекленная балкон Ulusoy Res…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Квартиры 2+1 в комплексе Aqua Marin со скидкой 13.000 EUR.
Жилой комплекс Квартиры 2+1 в комплексе Aqua Marin со скидкой 13.000 EUR.
Жилой комплекс Квартиры 2+1 в комплексе Aqua Marin со скидкой 13.000 EUR.
Жилой комплекс Квартиры 2+1 в комплексе Aqua Marin со скидкой 13.000 EUR.
Жилой комплекс Квартиры 2+1 в комплексе Aqua Marin со скидкой 13.000 EUR.
Показать все Жилой комплекс Квартиры 2+1 в комплексе Aqua Marin со скидкой 13.000 EUR.
Жилой комплекс Квартиры 2+1 в комплексе Aqua Marin со скидкой 13.000 EUR.
Эрдемли, Турция
от
$89,124
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Квартиры - дешевле чем аналогичные квартиры у застройщика на 13,000 EUR. ► Квартиры с двумя спальнями (2+1) на 5-ом этаже - 76.000 EUR с видом на море у застройщика 91.000 EUR. Наш проект Aqua Marin с инфраструктурой 5* отеля, будет располагаться в 300 метрах от моря, в одной из самых …
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Жилой комплекс с беседками, сауной и бассейном, 2 минуты до пляжа, Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с беседками, сауной и бассейном, 2 минуты до пляжа, Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с беседками, сауной и бассейном, 2 минуты до пляжа, Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с беседками, сауной и бассейном, 2 минуты до пляжа, Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с беседками, сауной и бассейном, 2 минуты до пляжа, Эрдемли, Мерсин, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс с беседками, сауной и бассейном, 2 минуты до пляжа, Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с беседками, сауной и бассейном, 2 минуты до пляжа, Эрдемли, Мерсин, Турция
Эрдемли, Турция
от
$89,724
Жилой комплекс на закрытой территории, с множеством удобств, включая бассейн, беседки, сауну и хаммам. Новый проект состоит из 3 блоков. В одном блоке расположены двухкомнатные квартиры, в двух других - трёхкомнатные. Можно оплатить в рассрочку с минимальным первоначальным взносом 50% и оста…
Агентство
TRANIO
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Многоквартирный жилой дом Nobby Garden
Многоквартирный жилой дом Nobby Garden
Многоквартирный жилой дом Nobby Garden
Многоквартирный жилой дом Nobby Garden
Многоквартирный жилой дом Nobby Garden
Показать все Многоквартирный жилой дом Nobby Garden
Многоквартирный жилой дом Nobby Garden
Аланья, Турция
от
$227,428
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 9
Жилой комплекс Nobby Garden Новый жилой комплекс Nobby Garden расположен в одном из самых тихих районов Алании — Авсалларе. Он состоит из двух блоков по 117 квартир. Новый проект Nobby Garden — стильный жилой комплекс с акцентом на размеренный ритм жизни и беззаботный отдых. Идеальное …
Застройщик
Nordic Property
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Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, подземной парковкой и зелеными зонами, Анталья, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, подземной парковкой и зелеными зонами, Анталья, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, подземной парковкой и зелеными зонами, Анталья, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, подземной парковкой и зелеными зонами, Анталья, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, подземной парковкой и зелеными зонами, Анталья, Турция
Показать все Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, подземной парковкой и зелеными зонами, Анталья, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, подземной парковкой и зелеными зонами, Анталья, Турция
Kepez, Турция
от
$373,065
Новый инновационный проект находится на возвышенной горной местности района Кепез - Masa Dağı - Gocerler и открывает удивительный панорамный вид на город Анталии. Данный комплекс состоит из 4 жилых блоков, где общее количество квартир составляет - 126, (54 квартиры 1+1; 74 квартиры 2+1). Стр…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Квартира с двумя спальнями в комплексе Kavi Dreams Oba.
Жилой комплекс Квартира с двумя спальнями в комплексе Kavi Dreams Oba.
Жилой комплекс Квартира с двумя спальнями в комплексе Kavi Dreams Oba.
Жилой комплекс Квартира с двумя спальнями в комплексе Kavi Dreams Oba.
Жилой комплекс Квартира с двумя спальнями в комплексе Kavi Dreams Oba.
Показать все Жилой комплекс Квартира с двумя спальнями в комплексе Kavi Dreams Oba.
Жилой комплекс Квартира с двумя спальнями в комплексе Kavi Dreams Oba.
Оба, Турция
от
$173,327
Варианты отделки С отделкой
Квартира с двумя спальнями (2+1) в комплексе Kavi Dreams Oba. Комплекс расположенной на территории 11.000 м2, состоит из шести 4-этажных жилых блоков, всего 180 квартир. Роскошный проект располагается в Аланьи в престижном районе Оба, всего в 3 км от центра города и в 950 метрах от мор…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Новый проект с бассейном, спа-комплексом и садом в 300 метрах от моря, в центре Аланьи, Турция
Жилой комплекс Новый проект с бассейном, спа-комплексом и садом в 300 метрах от моря, в центре Аланьи, Турция
Жилой комплекс Новый проект с бассейном, спа-комплексом и садом в 300 метрах от моря, в центре Аланьи, Турция
Жилой комплекс Новый проект с бассейном, спа-комплексом и садом в 300 метрах от моря, в центре Аланьи, Турция
Жилой комплекс Новый проект с бассейном, спа-комплексом и садом в 300 метрах от моря, в центре Аланьи, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый проект с бассейном, спа-комплексом и садом в 300 метрах от моря, в центре Аланьи, Турция
Жилой комплекс Новый проект с бассейном, спа-комплексом и садом в 300 метрах от моря, в центре Аланьи, Турция
Муратпаша, Турция
от
$291,311
Роскошная жизнь в сердце Аланьи, где каждый день как в элитном курорте. Представьте себе место, где средиземноморская роскошь встречается с духом свободы, а утро начинается с аромата моря, тепла солнца и ощущения, что вы — в самой красивой точке карты. Это не просто жилой комплекс, это новая…
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TRANIO
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Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в окружении природы в Аланье, Инджекум
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в окружении природы в Аланье, Инджекум
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в окружении природы в Аланье, Инджекум
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в окружении природы в Аланье, Инджекум
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в окружении природы в Аланье, Инджекум
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Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в окружении природы в Аланье, Инджекум
Муратпаша, Турция
от
$208,368
Год сдачи 2026
Квартиры в проекте с богатой внутренней инфраструктурой в Аланье, Инджекум Инджекум — одно из самых популярных мест в районе Аланьи, известное своей красивой природой и чистым морем. Этот район быстро развивается как туристический центр, где легко найти все необходимые услуги и удобства. Ква…
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TEKCE Real Estate
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Жилой комплекс Меблированные квартира 1+1 на берегу от моря комплексе Konak Terrace.
Жилой комплекс Меблированные квартира 1+1 на берегу от моря комплексе Konak Terrace.
Жилой комплекс Меблированные квартира 1+1 на берегу от моря комплексе Konak Terrace.
Жилой комплекс Меблированные квартира 1+1 на берегу от моря комплексе Konak Terrace.
Жилой комплекс Меблированные квартира 1+1 на берегу от моря комплексе Konak Terrace.
Показать все Жилой комплекс Меблированные квартира 1+1 на берегу от моря комплексе Konak Terrace.
Жилой комплекс Меблированные квартира 1+1 на берегу от моря комплексе Konak Terrace.
Каргыджак, Турция
от
$105,569
Варианты отделки С отделкой
В продаже меблированная квартир с одной спальней (1+1), 63 м2 в комплексе Konak Terrace. Представляем Вашему вниманию очередной, но незаурядный проект от лучшего застройщика Алании! Konak Terrace Homes - новый жилой комплекс класса люкс со всеми удобствами, расположен на второй линии м…
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Smart Home
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Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса с 5-звездочным обслуживанием в 230 метрах от моря, Кестель, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса с 5-звездочным обслуживанием в 230 метрах от моря, Кестель, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса с 5-звездочным обслуживанием в 230 метрах от моря, Кестель, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса с 5-звездочным обслуживанием в 230 метрах от моря, Кестель, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса с 5-звездочным обслуживанием в 230 метрах от моря, Кестель, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса с 5-звездочным обслуживанием в 230 метрах от моря, Кестель, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса с 5-звездочным обслуживанием в 230 метрах от моря, Кестель, Турция
Муратпаша, Турция
от
$499,890
Резиденция располагает садом, зоной отдыха и зоной барбекю, детской площадкой, крытым бассейном, парной, сауной и массажным кабинетом, тренажерным залом. Особенности квартир Кухонная мебель Гранитная столешница Плиточный пол Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в райо…
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TRANIO
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Многоквартирный жилой дом Nordic Sky
Многоквартирный жилой дом Nordic Sky
Многоквартирный жилой дом Nordic Sky
Многоквартирный жилой дом Nordic Sky
Многоквартирный жилой дом Nordic Sky
Показать все Многоквартирный жилой дом Nordic Sky
Многоквартирный жилой дом Nordic Sky
Тосмур, Турция
от
$308,860
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 9
Nordic Sky это изысканный проект класса люкс в фирменном стиле компании Nordic Property construction. Он отвечает запросам самых избирательных ценителей недвижимости на Аланийском побережье и отличаться лаконичной архитектурой и комфортабельностью элитного пятизвездочного отеля. На участк…
Застройщик
Nordic Property
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в спокойном престижном районе, Анталия, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в спокойном престижном районе, Анталия, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в спокойном престижном районе, Анталия, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в спокойном престижном районе, Анталия, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в спокойном престижном районе, Анталия, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в спокойном престижном районе, Анталия, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в спокойном престижном районе, Анталия, Турция
Аксу, Турция
от
$171,291
Резиденция располагает ухоженными садами, пешеходными дорожками, детскими площадками и бассейном, открытым бассейном 192 м2, зонами отдыха, баром и зоной барбекю, фитнес-центром, парковкой, круглосуточной охраной, сауной и турецкой баней. Окончание строительства - декабрь 2023 года. Удобств…
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TRANIO
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Жилой комплекс Студия в СПА комплекс Ilkem Rio 1 - Mersin | Tomyuk.
Жилой комплекс Студия в СПА комплекс Ilkem Rio 1 - Mersin | Tomyuk.
Жилой комплекс Студия в СПА комплекс Ilkem Rio 1 - Mersin | Tomyuk.
Жилой комплекс Студия в СПА комплекс Ilkem Rio 1 - Mersin | Tomyuk.
Жилой комплекс Студия в СПА комплекс Ilkem Rio 1 - Mersin | Tomyuk.
Показать все Жилой комплекс Студия в СПА комплекс Ilkem Rio 1 - Mersin | Tomyuk.
Жилой комплекс Студия в СПА комплекс Ilkem Rio 1 - Mersin | Tomyuk.
Эрдемли, Турция
от
$46,077
Варианты отделки С отделкой
Студия в СПА‑комплексе Ilkem Rio 1 Предлагаем к покупке студию на 4‑м этаже в новом жилом комплексе класса люкс Ilkem Rio 1 - со скидкой 10 000 EUR по сравнению с ценой застройщика. Местоположение и концепция Комплекс расположен в районе Томюк (Мерсин), всего в 650 метрах от оборудо…
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Smart Home
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Жилой комплекс Новая резиденция с большими садами и бассейном, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с большими садами и бассейном, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с большими садами и бассейном, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с большими садами и бассейном, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с большими садами и бассейном, Мерсин, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с большими садами и бассейном, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с большими садами и бассейном, Мерсин, Турция
Kuzucubelen, Турция
от
$348,194
Предлагаются просторные комфортабельные апартаменты. Резиденция располагает большими садами и цитрусовыми рощами, бассейном и спортивными площадками, полем для мини-гольфа, парком для домашних животных, круглосуточной охраной, детской площадкой, кинотеатром, фитнес-центром. Окончание строите…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Просторные апартаменты в комплексе с бассейном в спокойном районе, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Просторные апартаменты в комплексе с бассейном в спокойном районе, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Просторные апартаменты в комплексе с бассейном в спокойном районе, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Просторные апартаменты в комплексе с бассейном в спокойном районе, Мерсин, Турция
Акдениз, Турция
от
$107,202
В проекте жилой комплекс с различными апартаментами и зонами отдыха: плавательный бассейн, спортивные площадки и т. д. На территории комплекса также есть пирс. В комплексе здание с апартаментами с 2–3 спальнями. Расположение и объекты поблизости Мерсин — это крупный областной центр, располо…
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TRANIO
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Жилой комплекс Апартаменты с одной спальней в 5* СПА комплексе Albimo Loft Residence.
Жилой комплекс Апартаменты с одной спальней в 5* СПА комплексе Albimo Loft Residence.
Жилой комплекс Апартаменты с одной спальней в 5* СПА комплексе Albimo Loft Residence.
Жилой комплекс Апартаменты с одной спальней в 5* СПА комплексе Albimo Loft Residence.
Жилой комплекс Апартаменты с одной спальней в 5* СПА комплексе Albimo Loft Residence.
Показать все Жилой комплекс Апартаменты с одной спальней в 5* СПА комплексе Albimo Loft Residence.
Жилой комплекс Апартаменты с одной спальней в 5* СПА комплексе Albimo Loft Residence.
Махмутлар, Турция
от
$106,438
Варианты отделки С отделкой
В продаже апартаменты с одной спальней (1+1) 56 м2 на высоком этаже. Представляем Вашему вниманию новый элитный инвестиционный проект в центре района Махмутлар от надежной компании застройщика.  Новый жилой комплекс  расположен 550 метрах от моря, и относиться к сегменту класса люкс, б…
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Smart Home
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Жилой комплекс Жилой комплекс в популярном туристическом центре Аланьи, 1 км до моря, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в популярном туристическом центре Аланьи, 1 км до моря, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в популярном туристическом центре Аланьи, 1 км до моря, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в популярном туристическом центре Аланьи, 1 км до моря, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в популярном туристическом центре Аланьи, 1 км до моря, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс в популярном туристическом центре Аланьи, 1 км до моря, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в популярном туристическом центре Аланьи, 1 км до моря, Турция
Муратпаша, Турция
от
$131,090
Проект состоит из 63 квартир в одном блоке. Проект в Демирташе, самом популярном туристическом центре Аланьи, в 1000 метрах от моря. В проекте 9 этажей и апартаменты с 1-4 спальнями. Удобства и оснащение в доме Особенности интерьера здания: американские панельные лакированные двери, керамич…
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TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-центрами, Оба, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-центрами, Оба, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-центрами, Оба, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-центрами, Оба, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-центрами, Оба, Аланья, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-центрами, Оба, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-центрами, Оба, Аланья, Турция
Муратпаша, Турция
от
$355,400
Проект состоит из 2 блоков и включает в себя 72 квартиры премиального качества с готовым ремонтом и системой умной дом. 46 уютных и просторных квартир планировкой 1+1 (41-46 м2) и 26 дизайнерских дуплексов планировкой 2+1 (82-97 м2) Безупречное расположение в популярном районе Оба недалеко …
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TRANIO
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Жилой комплекс Жилой комплекс в 600 метрах от пляжа и набережной, в центральной части популярного курортного района, Махмутлар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в 600 метрах от пляжа и набережной, в центральной части популярного курортного района, Махмутлар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в 600 метрах от пляжа и набережной, в центральной части популярного курортного района, Махмутлар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в 600 метрах от пляжа и набережной, в центральной части популярного курортного района, Махмутлар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в 600 метрах от пляжа и набережной, в центральной части популярного курортного района, Махмутлар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в 600 метрах от пляжа и набережной, в центральной части популярного курортного района, Махмутлар, Турция
Махмутлар, Турция
от
$172,456
Резиденция состоит из двух пятиэтажных зданий, где представлены двух-, трёхкомнатные апартаменты и пентхаусы. Уникальное местоположение в сочетании с высоким качеством застройки, современным дизайном и профессиональным управлением обеспечит комфортный образ жизни. В строительстве комплекса и…
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TRANIO
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Жилой комплекс Новая закрытая резиденция с бассейнами, Аксу, Анталия, Турция
Жилой комплекс Новая закрытая резиденция с бассейнами, Аксу, Анталия, Турция
Жилой комплекс Новая закрытая резиденция с бассейнами, Аксу, Анталия, Турция
Жилой комплекс Новая закрытая резиденция с бассейнами, Аксу, Анталия, Турция
Жилой комплекс Новая закрытая резиденция с бассейнами, Аксу, Анталия, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая закрытая резиденция с бассейнами, Аксу, Анталия, Турция
Жилой комплекс Новая закрытая резиденция с бассейнами, Аксу, Анталия, Турция
Аксу, Турция
от
$109,432
Резиденция располагает парковкой, бассейнами для взрослых и детей, зоной отдыха, круглосуточным видеонаблюдением, охраной и консьерж-сервисом. Удобства и оснащение в доме Видеодомофон Кондиционер в гостиной Встроенная кухонная бытовая техника (плита, вытяжка, духовой шкаф) Расположение и…
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TRANIO
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Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и спа-центром, Авсаллар, Алания, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и спа-центром, Авсаллар, Алания, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и спа-центром, Авсаллар, Алания, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и спа-центром, Авсаллар, Алания, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и спа-центром, Авсаллар, Алания, Турция
Показать все Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и спа-центром, Авсаллар, Алания, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и спа-центром, Авсаллар, Алания, Турция
Аланья, Турция
от
$195,761
Резиденция располагает парковкой, крытым и открытым бассейнами, аквапарком, мини-клубом, фитнес-залом, спа-центром (турецкая баня, сауна, парная), комнатой отдыха, кинотеатром, зоной барбекю, детской площадкой и игровой комнатой, круглосуточным видеонаблюдением. Расположение и объекты побли…
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TRANIO
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Жилой комплекс Квартира на первой береговой линии в комплексе Oxo Beach Residence.
Жилой комплекс Квартира на первой береговой линии в комплексе Oxo Beach Residence.
Жилой комплекс Квартира на первой береговой линии в комплексе Oxo Beach Residence.
Жилой комплекс Квартира на первой береговой линии в комплексе Oxo Beach Residence.
Жилой комплекс Квартира на первой береговой линии в комплексе Oxo Beach Residence.
Показать все Жилой комплекс Квартира на первой береговой линии в комплексе Oxo Beach Residence.
Жилой комплекс Квартира на первой береговой линии в комплексе Oxo Beach Residence.
Кестель, Турция
от
$172,308
Варианты отделки С отделкой
Квартира с одной спальней (1+1), площадью 60 м2 в комплексе Oxo Beach Residence. Окна выходят на север и восток, вид на город и горы. Oxo Beach - элитный 5-и этажный жилой дом на первой линии Средиземного моря. Кестель известен своими чистыми пляжами, отмеченными Голубым флагом, зде…
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Smart Home
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в центре Антальи, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в центре Антальи, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в центре Антальи, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в центре Антальи, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в центре Антальи, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в центре Антальи, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в центре Антальи, Турция
Муратпаша, Турция
от
$214,638
Резиденция располагает бассейном, большой подземной парковкой, тренажерным залом, зоной барбекю, деткой площадкой. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в центре Антальи, в 3 минутах от Средиземного моря
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TRANIO
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Многоквартирный жилой дом Квартиры с доходом от аренды в комплексе в Аксу, Анталия
Многоквартирный жилой дом Квартиры с доходом от аренды в комплексе в Аксу, Анталия
Многоквартирный жилой дом Квартиры с доходом от аренды в комплексе в Аксу, Анталия
Многоквартирный жилой дом Квартиры с доходом от аренды в комплексе в Аксу, Анталия
Многоквартирный жилой дом Квартиры с доходом от аренды в комплексе в Аксу, Анталия
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с доходом от аренды в комплексе в Аксу, Анталия
Многоквартирный жилой дом Квартиры с доходом от аренды в комплексе в Аксу, Анталия
Аксу, Турция
от
$186,076
Год сдачи 2027
Количество этажей 7
Инвестиционные квартиры в проекте смешанного типа в Аксу, Анталия Эти стильно оформленные квартиры в Анталии, Аксу, подходят для инвестиций. Они находятся недалеко от аэропорта в элитном проекте, имеющем соглашение с международной сетью отелей Best Western. Проект размещен в районе Алтынташ …
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TEKCE Real Estate
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и консьерж-сервисом в 100 метрах от моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и консьерж-сервисом в 100 метрах от моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и консьерж-сервисом в 100 метрах от моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и консьерж-сервисом в 100 метрах от моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и консьерж-сервисом в 100 метрах от моря, Мерсин, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и консьерж-сервисом в 100 метрах от моря, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и консьерж-сервисом в 100 метрах от моря, Мерсин, Турция
Kusluca, Турция
от
$98,664
В резиденции Athena Nixie средиземноморская мечта сочетается с роскошной жизнью, а блистательная архитектура Нишанташи перенесена в Эрдемли. Проект состоит из 10 этажей и включает в себя 33 квартиры, в том числе 13 квартир 1 спальней и 20 квартир с 2 спальнями. Особенности круглосуточная ох…
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TRANIO
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Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Myra Park в 200 метрах от моря.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Myra Park в 200 метрах от моря.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Myra Park в 200 метрах от моря.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Myra Park в 200 метрах от моря.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Myra Park в 200 метрах от моря.
Показать все Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Myra Park в 200 метрах от моря.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Myra Park в 200 метрах от моря.
Кестель, Турция
от
$176,886
Варианты отделки С отделкой
Меблированные квартира с двумя спальнями (2+1) 110 м2 в комплексе Myra Park. Планировка: Кухня-гостиная 2 Спальни 2 Ванные комнаты  2 Балкона  Вид на территорию комплекса и Горы Myra Park - прекрасный жилой комплекс с собственной инфраструктурой, расположен в 300 метрах…
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Smart Home
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Жилой комплекс Резиденция с бассейнами в 550 метрах от пляжа, в центре Авсаллара, Алания, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами в 550 метрах от пляжа, в центре Авсаллара, Алания, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами в 550 метрах от пляжа, в центре Авсаллара, Алания, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами в 550 метрах от пляжа, в центре Авсаллара, Алания, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами в 550 метрах от пляжа, в центре Авсаллара, Алания, Турция
Показать все Жилой комплекс Резиденция с бассейнами в 550 метрах от пляжа, в центре Авсаллара, Алания, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами в 550 метрах от пляжа, в центре Авсаллара, Алания, Турция
Аланья, Турция
от
$233,049
Резиденция располагает парковкой, открытым бассейном и детским бассейном, фитнес-залом, спа-центром (турецкая баня, сауна, парная), зоной барбекю, детской площадкой, круглосуточным видеонаблюдением. Удобства и оснащение в доме Кухонная мебель Алюминиевые окна Стальная дверь Скрытое светоди…
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TRANIO
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Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом на город в Каргыджаке, Аланья
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом на город в Каргыджаке, Аланья
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом на город в Каргыджаке, Аланья
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом на город в Каргыджаке, Аланья
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом на город в Каргыджаке, Аланья
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом на город в Каргыджаке, Аланья
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом на город в Каргыджаке, Аланья
Муратпаша, Турция
от
$233,229
Год сдачи 2026
Квартиры с видом на море и горы в комплексе с богатой инфраструктурой в Каргыджаке, Аланья Каргыджак – стремительно развивающийся район в Аланье, Анталия. Это тихий курортный пригород Аланьи, где есть все необходимое для повседневной жизни, включая многочисленные магазины и супермаркеты. Ква…
Агентство
TEKCE Real Estate
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Многоквартирный жилой дом Квартиры с доходом от аренды в комплексе в Аксу, Анталия
Многоквартирный жилой дом Квартиры с доходом от аренды в комплексе в Аксу, Анталия
Многоквартирный жилой дом Квартиры с доходом от аренды в комплексе в Аксу, Анталия
Многоквартирный жилой дом Квартиры с доходом от аренды в комплексе в Аксу, Анталия
Многоквартирный жилой дом Квартиры с доходом от аренды в комплексе в Аксу, Анталия
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с доходом от аренды в комплексе в Аксу, Анталия
Многоквартирный жилой дом Квартиры с доходом от аренды в комплексе в Аксу, Анталия
Аксу, Турция
от
$202,059
Год сдачи 2027
Количество этажей 7
Инвестиционные квартиры в проекте смешанного типа в Аксу, Анталия Эти стильно оформленные квартиры в Анталии, Аксу, подходят для инвестиций. Они находятся недалеко от аэропорта в элитном проекте, имеющем соглашение с международной сетью отелей Best Western. Проект размещен в районе Алтынташ …
Агентство
TEKCE Real Estate
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Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье Мерсина с панорамным видом на море
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье Мерсина с панорамным видом на море
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье Мерсина с панорамным видом на море
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье Мерсина с панорамным видом на море
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье Мерсина с панорамным видом на море
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье Мерсина с панорамным видом на море
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье Мерсина с панорамным видом на море
Эрдемли, Турция
от
$163,677
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Квартиры в проекте со своим причалом в выгодном месте в Эрдемли, Мерсин Мерсин – крупный город на берегу Средиземного моря, который славится своим чистым побережьем, протяженной набережной, приятным мягким климатом и является одним из крупнейших портов в Европе. Город также известен своим бо…
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TEKCE Real Estate
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Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами и большим спа-центром, 100 метров до моря, Тосмур, Алания, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами и большим спа-центром, 100 метров до моря, Тосмур, Алания, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами и большим спа-центром, 100 метров до моря, Тосмур, Алания, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами и большим спа-центром, 100 метров до моря, Тосмур, Алания, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами и большим спа-центром, 100 метров до моря, Тосмур, Алания, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами и большим спа-центром, 100 метров до моря, Тосмур, Алания, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами и большим спа-центром, 100 метров до моря, Тосмур, Алания, Турция
Тосмур, Турция
от
$268,006
В популярном туристическом районе в этом комплексе представлены различные типы квартир: стандартные с 1 спальней, пентхаусы с 2 и 5 спальнями. Особенности квартир Комплектация апартаментов: входная стальная дверь, видеодомофон, встроенная мебель на кухне и в ванных комнатах, встроенный шкаф…
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TRANIO
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Жилой комплекс Меблированный дуплекс 2+1 в комплексе Kavi Dreams Oba.
Жилой комплекс Меблированный дуплекс 2+1 в комплексе Kavi Dreams Oba.
Жилой комплекс Меблированный дуплекс 2+1 в комплексе Kavi Dreams Oba.
Жилой комплекс Меблированный дуплекс 2+1 в комплексе Kavi Dreams Oba.
Жилой комплекс Меблированный дуплекс 2+1 в комплексе Kavi Dreams Oba.
Показать все Жилой комплекс Меблированный дуплекс 2+1 в комплексе Kavi Dreams Oba.
Жилой комплекс Меблированный дуплекс 2+1 в комплексе Kavi Dreams Oba.
Оба, Турция
от
$195,465
Дуплекс 2+1, 115 м2 за 168.000 EUR в комплексе Kavi Dreams Oba. У застройщика в продаже аналогичная квартира-дуплекс (без мебели) 2+1 от 334.000 EUR. Планировка квартиры: Роскошная новая мебель и техника  Кухня-гостина  2 Спальни 2 Ванные комнаты / 3wc Застекленный балкон  …
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Жилой комплекс Жилой комплекс с меблированными апартаментами и бассейном с аквапарком, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с меблированными апартаментами и бассейном с аквапарком, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с меблированными апартаментами и бассейном с аквапарком, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с меблированными апартаментами и бассейном с аквапарком, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с меблированными апартаментами и бассейном с аквапарком, Мерсин, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс с меблированными апартаментами и бассейном с аквапарком, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с меблированными апартаментами и бассейном с аквапарком, Мерсин, Турция
Акдениз, Турция
от
$87,393
В проекте жилой комплекс с различными апартаментами и зонами отдыха: плавательный бассейн с аквапарком, беседки, баскетбольная площадка, хамам, сауна и т.д. В комплексе 3 здания с апартаментами с 1-2 спальнями. Особенности квартир Подвесной потолок Кухонный гарнитур Шкаф в прихожей Мебель …
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами и круглосуточной охраной, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами и круглосуточной охраной, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами и круглосуточной охраной, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами и круглосуточной охраной, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами и круглосуточной охраной, Анталья, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами и круглосуточной охраной, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами и круглосуточной охраной, Анталья, Турция
Дёшемеалты, Турция
от
$1,57 млн
Предлагаются виллы с бассейнами, парковочными местами и террасами. Резиденция располагает ухоженными садами и пешеходными дорожками, беседками, детскими площадками, фитнес-центром, спа-зоной, турецкой баней, кафе, круглосуточной охраной. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Удобства…
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TRANIO
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Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, магазинами и площадками для отдыха, с видом на море и горы, Анталья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, магазинами и площадками для отдыха, с видом на море и горы, Анталья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, магазинами и площадками для отдыха, с видом на море и горы, Анталья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, магазинами и площадками для отдыха, с видом на море и горы, Анталья, Турция
Муратпаша, Турция
от
$217,901
В проекте 15 квартир и 2 магазина. В инфраструктуру проекта входит: бассейн, детская площадка, открытая автостоянка, беседка и площадка для барбекю, сауна, джакузи, фитнес, лобби и стойка регистрации. Расположение и объекты поблизости Этот проект расположен в провинции Анталья, муниципалите…
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Многоквартирный жилой дом Квартиры в проекте по типу отеля 5* в Аланье, Кестель
Многоквартирный жилой дом Квартиры в проекте по типу отеля 5* в Аланье, Кестель
Многоквартирный жилой дом Квартиры в проекте по типу отеля 5* в Аланье, Кестель
Многоквартирный жилой дом Квартиры в проекте по типу отеля 5* в Аланье, Кестель
Многоквартирный жилой дом Квартиры в проекте по типу отеля 5* в Аланье, Кестель
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры в проекте по типу отеля 5* в Аланье, Кестель
Многоквартирный жилой дом Квартиры в проекте по типу отеля 5* в Аланье, Кестель
Муратпаша, Турция
от
$411,553
Год сдачи 2026
Квартиры с панорамным видом на море и город в благоустроенном проекте в Аланье, Кестель Стильные квартиры расположены в Аланье в развивающемся районе Кестель с разнообразной инфраструктурой. В этом районе есть прогулочные зоны, рестораны, кафе и многие другие повседневные и социальные объект…
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TEKCE Real Estate
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Жилой комплекс Резиденция с бассейном рядом с морем, Оба, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном рядом с морем, Оба, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном рядом с морем, Оба, Турция
Оба, Турция
от
$243,536
Резиденция располагает бассейном, зоной отдыха, детской площадкой, парковкой. Окончание строительства - 2023 год. Особенности квартир Видеодомофон Беспроводной интернет Центральная спутниковая система Плиточный пол Двойные стеклопакеты Кухонная мебель Стальная входная дверь Расположение …
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Жилой комплекс Жилой комплекс со спортивными площадками и различными удобствами, 1,5 км дом моря, Мезитли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс со спортивными площадками и различными удобствами, 1,5 км дом моря, Мезитли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс со спортивными площадками и различными удобствами, 1,5 км дом моря, Мезитли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс со спортивными площадками и различными удобствами, 1,5 км дом моря, Мезитли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс со спортивными площадками и различными удобствами, 1,5 км дом моря, Мезитли, Мерсин, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс со спортивными площадками и различными удобствами, 1,5 км дом моря, Мезитли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс со спортивными площадками и различными удобствами, 1,5 км дом моря, Мезитли, Мерсин, Турция
Акдениз, Турция
от
$80,402
Проект состоит из 5 блоков, с квартирами с 1-3 спальнями. Жилой комплекс с большой инфраструктурой и различными удобствами, в том числе бассейны, аквапарк, баня, баскетбольная, футбольная, волейбольная, теннисная площадки, открытая площадка для йоги, кафе, сад для домашних животных, искусств…
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TRANIO
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Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и парковкой недалеко от пляжа и центра Аланьи, Оба, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и парковкой недалеко от пляжа и центра Аланьи, Оба, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и парковкой недалеко от пляжа и центра Аланьи, Оба, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и парковкой недалеко от пляжа и центра Аланьи, Оба, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и парковкой недалеко от пляжа и центра Аланьи, Оба, Турция
Показать все Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и парковкой недалеко от пляжа и центра Аланьи, Оба, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и парковкой недалеко от пляжа и центра Аланьи, Оба, Турция
Оба, Турция
от
$361,226
Резиденция располагает крытыми и открытыми бассейнами для детей и взрослых, турецкой баней, сауной и джакузи, фитнес-центром, зоной барбекю, барами, парковкой, беседкой, детской площадкой, кинотеатром, беспроводным интернетом, круглосуточной охраной. Окончание строительства - 30 сентября 202…
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Жилой комплекс Квартира 3+1XL - лучшая цена в Azura World.
Жилой комплекс Квартира 3+1XL - лучшая цена в Azura World.
Жилой комплекс Квартира 3+1XL - лучшая цена в Azura World.
Жилой комплекс Квартира 3+1XL - лучшая цена в Azura World.
Жилой комплекс Квартира 3+1XL - лучшая цена в Azura World.
Показать все Жилой комплекс Квартира 3+1XL - лучшая цена в Azura World.
Жилой комплекс Квартира 3+1XL - лучшая цена в Azura World.
Аланья, Турция
от
$358,878
Варианты отделки С отделкой
AZURA WORLD в Тюрклере: откройте дверь в новую жизнь. Представляем AZURA WORLD — грандиозный проект «город в городе» на Анталийском побережье. Это не просто жилой комплекс, а целостная среда для жизни, отдыха и инвестиций, где продумана каждая деталь. Новая квартира 3+1XL, площадью 178…
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Smart Home
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Жилой комплекс Жилой комплекс с парковкой, фитнес-центром и бассейном, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с парковкой, фитнес-центром и бассейном, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с парковкой, фитнес-центром и бассейном, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с парковкой, фитнес-центром и бассейном, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с парковкой, фитнес-центром и бассейном, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Дёшемеалты, Турция
от
$226,823
Жилой комплекс расположен на участке 9 504 м2, на котором большая часть (6 400 м2) - зеленые зоны. В проекте есть квартиры с 2-3 спальнями. На каждую квартиру предусмотрено парковочное место. У здания сейсмоусточивость согласно европейским стандартам. Расположение и объекты поблизости Расст…
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TRANIO
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Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом на город в Каргыджаке, Аланья
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом на город в Каргыджаке, Аланья
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом на город в Каргыджаке, Аланья
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом на город в Каргыджаке, Аланья
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом на город в Каргыджаке, Аланья
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом на город в Каргыджаке, Аланья
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом на город в Каргыджаке, Аланья
Муратпаша, Турция
от
$410,202
Год сдачи 2026
Квартиры с видом на море и горы в комплексе с богатой инфраструктурой в Каргыджаке, Аланья Каргыджак – стремительно развивающийся район в Аланье, Анталия. Это тихий курортный пригород Аланьи, где есть все необходимое для повседневной жизни, включая многочисленные магазины и супермаркеты. Ква…
Агентство
TEKCE Real Estate
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Жилой комплекс Квартира с одной спальней в комплексе Yenisey Yaparlı Avangard.
Жилой комплекс Квартира с одной спальней в комплексе Yenisey Yaparlı Avangard.
Жилой комплекс Квартира с одной спальней в комплексе Yenisey Yaparlı Avangard.
Жилой комплекс Квартира с одной спальней в комплексе Yenisey Yaparlı Avangard.
Жилой комплекс Квартира с одной спальней в комплексе Yenisey Yaparlı Avangard.
Показать все Жилой комплекс Квартира с одной спальней в комплексе Yenisey Yaparlı Avangard.
Жилой комплекс Квартира с одной спальней в комплексе Yenisey Yaparlı Avangard.
Махмутлар, Турция
от
$101,286
Варианты отделки С отделкой
Видео квартиры вышлем по запросу. Квартира с одной спальней (1+1), 63 м2, на 4-ом этаже с видом на горы в комплексе Yenisey Yaparlı Avangard. Yenisey Yaparlı Avangard - отличное решение для тех, кто ищет качественную, комфортную, современную недвижимость в тихом и красивом месте вдали …
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Smart Home
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Вилла Меблированная вилла 4+1 с видом на Аланию и море.
Вилла Меблированная вилла 4+1 с видом на Аланию и море.
Вилла Меблированная вилла 4+1 с видом на Аланию и море.
Вилла Меблированная вилла 4+1 с видом на Аланию и море.
Вилла Меблированная вилла 4+1 с видом на Аланию и море.
Показать все Вилла Меблированная вилла 4+1 с видом на Аланию и море.
Вилла Меблированная вилла 4+1 с видом на Аланию и море.
Аланья, Турция
от
$490,896
Варианты отделки С отделкой
Меблированная вилла с четырьмя спальнями 2022 года постройки с видом на море и Аланью. Комнат: 4+1 Этажность: 3 Спален: 4 Кухня-гостиная: 1 Ванные комнаты: 4 Площадь виллы: 359 м2 Площадь участка: 450 м2 Дом оборудован новой мебелью и техникой для максимального комфорт…
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Smart Home
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Жилой комплекс Комплекс вилл с панорамным видом и бассейнами, Калкан, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с панорамным видом и бассейнами, Калкан, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с панорамным видом и бассейнами, Калкан, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с панорамным видом и бассейнами, Калкан, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с панорамным видом и бассейнами, Калкан, Турция
Показать все Жилой комплекс Комплекс вилл с панорамным видом и бассейнами, Калкан, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с панорамным видом и бассейнами, Калкан, Турция
Калкан, Турция
от
$932,196
Предлагаются виллы с крытыми и открытыми бассейнами, саунами и турецкими банями, фитнес-залами, зоной отдыха на крыше и панорамным видом на море Окончание строительства - июль 2023 года. Особенности квартир Первый этаж: гостиная, кухня, двухместная спальня. Второй этаж: две спальни с балкон…
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TRANIO
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Жилой комплекс Готовый жилой комплекс со спортивными площадками, Тарсус, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Готовый жилой комплекс со спортивными площадками, Тарсус, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Готовый жилой комплекс со спортивными площадками, Тарсус, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Готовый жилой комплекс со спортивными площадками, Тарсус, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Готовый жилой комплекс со спортивными площадками, Тарсус, Мерсин, Турция
Показать все Жилой комплекс Готовый жилой комплекс со спортивными площадками, Тарсус, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Готовый жилой комплекс со спортивными площадками, Тарсус, Мерсин, Турция
Тарсус, Турция
от
$101,959
Жилой комплекс на закрытой территории, с множеством удобств, включая сад с фонтанами спутниковое ТВ, спортивные и игровые площадки, видеонаблюдение, охрану, беседки для отдыха. Квартиры готовы для сдачи в аренду. Во всех блоках все квартиры с тремя спальнями. Во всех блоках и на каждом этаже…
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TRANIO
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Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом на город в Каргыджаке, Аланья
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом на город в Каргыджаке, Аланья
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом на город в Каргыджаке, Аланья
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом на город в Каргыджаке, Аланья
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом на город в Каргыджаке, Аланья
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом на город в Каргыджаке, Аланья
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом на город в Каргыджаке, Аланья
Муратпаша, Турция
от
$714,924
Год сдачи 2026
Квартиры с видом на море и горы в комплексе с богатой инфраструктурой в Каргыджаке, Аланья Каргыджак – стремительно развивающийся район в Аланье, Анталия. Это тихий курортный пригород Аланьи, где есть все необходимое для повседневной жизни, включая многочисленные магазины и супермаркеты. Ква…
Агентство
TEKCE Real Estate
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Жилой комплекс Жилой комплекс с аквапарком, бассейном, кинотеатром и фитнес-центром, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с аквапарком, бассейном, кинотеатром и фитнес-центром, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с аквапарком, бассейном, кинотеатром и фитнес-центром, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с аквапарком, бассейном, кинотеатром и фитнес-центром, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с аквапарком, бассейном, кинотеатром и фитнес-центром, Мерсин, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс с аквапарком, бассейном, кинотеатром и фитнес-центром, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с аквапарком, бассейном, кинотеатром и фитнес-центром, Мерсин, Турция
Акдениз, Турция
от
$89,724
В проекте жилой комплекс с различными апартаментами и зонами отдыха: плавательный бассейн, аквапарк, кинотеатр, турецкая баня, спортивные площадки и т. д. В комплексе 5 зданий с апартаментами с 1–3 спальнями. Особенности квартир Характеристика квартир: Подвесной потолок Кухонный гарнитур Ш…
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TRANIO
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Многоквартирный жилой дом Недвижимость на берегу моря с потрясающим видом в Махмутларе
Многоквартирный жилой дом Недвижимость на берегу моря с потрясающим видом в Махмутларе
Многоквартирный жилой дом Недвижимость на берегу моря с потрясающим видом в Махмутларе
Многоквартирный жилой дом Недвижимость на берегу моря с потрясающим видом в Махмутларе
Многоквартирный жилой дом Недвижимость на берегу моря с потрясающим видом в Махмутларе
Показать все Многоквартирный жилой дом Недвижимость на берегу моря с потрясающим видом в Махмутларе
Многоквартирный жилой дом Недвижимость на берегу моря с потрясающим видом в Махмутларе
Муратпаша, Турция
от
$765,198
Год сдачи 2019
Количество этажей 12
Недвижимость на берегу моря с видом на горы и море в Махмутларе Махмутлар привлекает инвесторов и тех, кто ищет летний дом, благодаря своим природным пляжам и туристическим достопримечательностям. Недвижимость на продажу в Аланье расположена недалеко от кафе, ресторанов, рынков, магазинов, п…
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TEKCE Real Estate
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами недалеко от моря и центра города Алания, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами недалеко от моря и центра города Алания, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами недалеко от моря и центра города Алания, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами недалеко от моря и центра города Алания, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами недалеко от моря и центра города Алания, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами недалеко от моря и центра города Алания, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами недалеко от моря и центра города Алания, Турция
Аланья, Турция
от
$2,21 млн
Предлагается вилла с инфинити-бассейном, сауной, террасами, садом, гаражом и панорамными видами на исторический центр Алании, замок, море и зеленые окрестности. Особенности квартир Первый этаж: гостиная открытой планировки с кухней, изготовленной на заказ и столовой с выходом на просторные …
Агентство
TRANIO
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Многоквартирный жилой дом Квартиры в проекте по типу отеля 5* в Аланье, Кестель
Многоквартирный жилой дом Квартиры в проекте по типу отеля 5* в Аланье, Кестель
Многоквартирный жилой дом Квартиры в проекте по типу отеля 5* в Аланье, Кестель
Многоквартирный жилой дом Квартиры в проекте по типу отеля 5* в Аланье, Кестель
Многоквартирный жилой дом Квартиры в проекте по типу отеля 5* в Аланье, Кестель
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры в проекте по типу отеля 5* в Аланье, Кестель
Многоквартирный жилой дом Квартиры в проекте по типу отеля 5* в Аланье, Кестель
Муратпаша, Турция
от
$531,738
Год сдачи 2026
Квартиры с панорамным видом на море и город в благоустроенном проекте в Аланье, Кестель Стильные квартиры расположены в Аланье в развивающемся районе Кестель с разнообразной инфраструктурой. В этом районе есть прогулочные зоны, рестораны, кафе и многие другие повседневные и социальные объект…
Агентство
TEKCE Real Estate
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Многоквартирный жилой дом Первоклассные квартиры в проекте Viva Defne в Алтынташе
Многоквартирный жилой дом Первоклассные квартиры в проекте Viva Defne в Алтынташе
Многоквартирный жилой дом Первоклассные квартиры в проекте Viva Defne в Алтынташе
Многоквартирный жилой дом Первоклассные квартиры в проекте Viva Defne в Алтынташе
Многоквартирный жилой дом Первоклассные квартиры в проекте Viva Defne в Алтынташе
Показать все Многоквартирный жилой дом Первоклассные квартиры в проекте Viva Defne в Алтынташе
Многоквартирный жилой дом Первоклассные квартиры в проекте Viva Defne в Алтынташе
Аксу, Турция
от
$220,823
Год сдачи 2025
Количество этажей 8
Шикарные Квартиры с Хорошей Планировкой в Алтынташе в Проекте с Богатой Инфраструктурой Квартиры расположены в престижном районе Алтынташ в Аксу, Анталья. Аксу – район с богатой историей, в то время как Алтынташ является одним из самых престижных жилых районов и инвестиционных центров в Анта…
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TEKCE Real Estate
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Жилой комплекс Новая вилла с садом и бассейном недалеко от пляжа и поля для гольфа, Кадрие, Турция
Жилой комплекс Новая вилла с садом и бассейном недалеко от пляжа и поля для гольфа, Кадрие, Турция
Жилой комплекс Новая вилла с садом и бассейном недалеко от пляжа и поля для гольфа, Кадрие, Турция
Жилой комплекс Новая вилла с садом и бассейном недалеко от пляжа и поля для гольфа, Кадрие, Турция
Жилой комплекс Новая вилла с садом и бассейном недалеко от пляжа и поля для гольфа, Кадрие, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая вилла с садом и бассейном недалеко от пляжа и поля для гольфа, Кадрие, Турция
Жилой комплекс Новая вилла с садом и бассейном недалеко от пляжа и поля для гольфа, Кадрие, Турция
Серик, Турция
от
$699,147
Предлагается современная качественная вилла с бассейном, садом и парковкой, балконами и террасой. Окончание строительства - май 2023 года. Особенности квартир Дом включает 4 спальни, гостиную, кухню открытой планировки, 4 ванные комнаты, гардеробную, сауну и турецкую баню, погреб. Удобства…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Меблированный дуплекс 2+1 в комплексе Crystal Nova.
Жилой комплекс Меблированный дуплекс 2+1 в комплексе Crystal Nova.
Жилой комплекс Меблированный дуплекс 2+1 в комплексе Crystal Nova.
Жилой комплекс Меблированный дуплекс 2+1 в комплексе Crystal Nova.
Жилой комплекс Меблированный дуплекс 2+1 в комплексе Crystal Nova.
Показать все Жилой комплекс Меблированный дуплекс 2+1 в комплексе Crystal Nova.
Жилой комплекс Меблированный дуплекс 2+1 в комплексе Crystal Nova.
Оба, Турция
от
$177,555
Варианты отделки С отделкой
Меблированный дуплекс с двумя спальнями (2+1), 140 м2 в комплексе с инфраструктурой 5* отеля Crystal Nova. Crystal Nova Residence занимает территорию 7.000 м2, состоит из четырех 6-этажных блоков, всего 80 апартаментов, расположен в 800 метрах от моря в чудесном районе Джикджилли, всего в…
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Smart Home
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом с международными школами, в престижном районе Антальи, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом с международными школами, в престижном районе Антальи, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом с международными школами, в престижном районе Антальи, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом с международными школами, в престижном районе Антальи, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом с международными школами, в престижном районе Антальи, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом с международными школами, в престижном районе Антальи, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом с международными школами, в престижном районе Антальи, Турция
Муратпаша, Турция
от
$260,648
Предлагаются апартаменты с террасами. Резиденция располагает крытой парковкой, бассейном, садом, системой безопасности, фитнес-центром, сауной, беседками. Окончание строительства - апрель 2024 года. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Спутниковое ТВ Электрические жалюзи Полы с подогре…
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Жилой комплекс Жилой комплекс с большим спа-центром, 350 метров до моря, Оба, Алания, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с большим спа-центром, 350 метров до моря, Оба, Алания, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с большим спа-центром, 350 метров до моря, Оба, Алания, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с большим спа-центром, 350 метров до моря, Оба, Алания, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с большим спа-центром, 350 метров до моря, Оба, Алания, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с большим спа-центром, 350 метров до моря, Оба, Алания, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с большим спа-центром, 350 метров до моря, Оба, Алания, Турция
Оба, Турция
от
$279,659
В популярном туристическом районе в этом малоэтажном комплексе представлены различные типы квартир: стандартные с 1–2 спальнями и пентхаусы с 2-3 спальнями. Особенности квартир Комплектация апартаментов: входная стальная дверь, видеодомофон, встроенная мебель на кухне и в ванных комнатах, в…
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TRANIO
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Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в СПА комплексе Crystal Towers.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в СПА комплексе Crystal Towers.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в СПА комплексе Crystal Towers.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в СПА комплексе Crystal Towers.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в СПА комплексе Crystal Towers.
Показать все Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в СПА комплексе Crystal Towers.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в СПА комплексе Crystal Towers.
Аланья, Турция
от
$144,515
Варианты отделки С отделкой
Подходит под ВНЖ - в Тапу можем указать 200.000 USD. Меблированная квартира с одной спальней (1+1) 65 м2, в комплексе Crystal Towers. Жилой комплекс класса люкс с собственной инфраструктурой, расположен в районе Джикджилли в Алании, в 750 метрах от моря. Здесь есть все необходимое для…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа-центром и собственным пляжем рядом с аэропортом, Алания, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа-центром и собственным пляжем рядом с аэропортом, Алания, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа-центром и собственным пляжем рядом с аэропортом, Алания, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа-центром и собственным пляжем рядом с аэропортом, Алания, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа-центром и собственным пляжем рядом с аэропортом, Алания, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа-центром и собственным пляжем рядом с аэропортом, Алания, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа-центром и собственным пляжем рядом с аэропортом, Алания, Турция
Муратпаша, Турция
от
$322,773
Резиденция располагает гаражом и парковкой, крытым и открытым бассейнами, фитнес-залом, спа-центром (сауна, хамам, парная, соляная пещера, массажный кабинет), конференц-залом и библиотекой, баром, зоной барбекю, мини-клубом, детской площадкой, аквапарком, собственным пляжем, консьерж-сервисо…
Агентство
TRANIO
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Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа
Показать все Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа
Муратпаша, Турция
от
$535,609
Год сдачи 2026
Количество этажей 10
Квартиры с видом на море и бассейном в жилом комплексе отельного типа в Демирташе, Аланья Демирташ — один из популярных районов Аланьи, известный развитой инфраструктурой, красивыми пляжами и удобными пешеходными маршрутами. Этот район активно развивается, привлекая внимание качественными жи…
Агентство
TEKCE Real Estate
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Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Best Home 25 Cleopatra Exclusive.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Best Home 25 Cleopatra Exclusive.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Best Home 25 Cleopatra Exclusive.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Best Home 25 Cleopatra Exclusive.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Best Home 25 Cleopatra Exclusive.
Показать все Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Best Home 25 Cleopatra Exclusive.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Best Home 25 Cleopatra Exclusive.
Аланья, Турция
от
$192,375
Варианты отделки С отделкой
Меблированная квартира с одной спальней (1+1) 60 м2, на 2-ом этаже. Best Home 25 - новый жилой комплекс премиум-класса с собственной инфраструктурой, расположен в центральной части Алании, в нескольких минутах ходьбы от пляжа Клеопатра и парковой зоны. В то же время комплекс находится …
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 с ВИДОМ НА МОРЕ в комплексе Utopia Residence.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 с ВИДОМ НА МОРЕ в комплексе Utopia Residence.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 с ВИДОМ НА МОРЕ в комплексе Utopia Residence.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 с ВИДОМ НА МОРЕ в комплексе Utopia Residence.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 с ВИДОМ НА МОРЕ в комплексе Utopia Residence.
Показать все Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 с ВИДОМ НА МОРЕ в комплексе Utopia Residence.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 с ВИДОМ НА МОРЕ в комплексе Utopia Residence.
Аланья, Турция
от
$99,000
Варианты отделки С отделкой
Меблированная квартира с одной спальней (1+1) 70 м2 с видом на море в комплексе Utopia Residence. Планировка: Кухня -гостиная  Просторная Спальня Застекленный балкон  Вид на Море и Крепость Аланьи Utopia Residence - прекрасный жилой комплекс 2008 года постройки с собствен…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Cleopatra Konak Twin Towers.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Cleopatra Konak Twin Towers.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Cleopatra Konak Twin Towers.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Cleopatra Konak Twin Towers.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Cleopatra Konak Twin Towers.
Показать все Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Cleopatra Konak Twin Towers.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Cleopatra Konak Twin Towers.
Аланья, Турция
от
$141,651
Варианты отделки С отделкой
Подходит под ВНЖ - в Тапу 200.000 USD. В продаже меблированная квартира с одной спальней (1+1), 65 в комплексе Cleopatra Konak Twin Towers. Cleopatra Twin Towers - жилой комплекс со всеми удобствами, расположен в самом центре Алании, рядом со всей необходимой инфраструктурой, всего в 650…
Агентство
Smart Home
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Многоквартирный жилой дом Готовые новые квартиры по разумным ценам в Мерсине, Чешмели
Многоквартирный жилой дом Готовые новые квартиры по разумным ценам в Мерсине, Чешмели
Многоквартирный жилой дом Готовые новые квартиры по разумным ценам в Мерсине, Чешмели
Многоквартирный жилой дом Готовые новые квартиры по разумным ценам в Мерсине, Чешмели
Многоквартирный жилой дом Готовые новые квартиры по разумным ценам в Мерсине, Чешмели
Показать все Многоквартирный жилой дом Готовые новые квартиры по разумным ценам в Мерсине, Чешмели
Многоквартирный жилой дом Готовые новые квартиры по разумным ценам в Мерсине, Чешмели
Эрдемли, Турция
от
$109,061
Год сдачи 2025
Количество этажей 10
Готовые квартиры по разумным ценам в Мерсине, Чешмели Мерсин — один из портовых городов, привлекающий внимание своими доступными ценами на недвижимость. Город, который выделяется своим уникальным морем и пляжами, является одним из самых предпочитаемых прибрежных городов с его удобной транспо…
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TEKCE Real Estate
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Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, фитнес-центром и зелеными зонами, Анталья, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, фитнес-центром и зелеными зонами, Анталья, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, фитнес-центром и зелеными зонами, Анталья, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, фитнес-центром и зелеными зонами, Анталья, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, фитнес-центром и зелеными зонами, Анталья, Турция
Показать все Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, фитнес-центром и зелеными зонами, Анталья, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, фитнес-центром и зелеными зонами, Анталья, Турция
Kepez, Турция
от
$676,490
Резиденция выделяется как инновационный жилой проект, специально разработанный для вас и предлагает вам комфортную городскую жизнь в районе Чанкая в районе Маса даги, расположенном в Анталии, где строительство только началось. Здесь более прохладные климатические условия по сравнению с центр…
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TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детским парком недалеко от моря, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детским парком недалеко от моря, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детским парком недалеко от моря, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детским парком недалеко от моря, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детским парком недалеко от моря, Аланья, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детским парком недалеко от моря, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детским парком недалеко от моря, Аланья, Турция
Аланья, Турция
от
$122,351
Жилой комплекс премиум класса с собственной инфраструктурой. Типы квартир включают уникальные двухуровневые апартаменты в пентхаусе с выходом в сад и панорамным видом на море. С точки зрения местоположения и архитектурного проекта все квартиры имеют панорамный вид на море. Материалы отделки …
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TRANIO
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Жилой комплекс Просторные апартаменты в жилом комплексе с бассейном и тренажерным залом, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Просторные апартаменты в жилом комплексе с бассейном и тренажерным залом, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Просторные апартаменты в жилом комплексе с бассейном и тренажерным залом, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Просторные апартаменты в жилом комплексе с бассейном и тренажерным залом, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Просторные апартаменты в жилом комплексе с бассейном и тренажерным залом, Авсаллар, Турция
Показать все Жилой комплекс Просторные апартаменты в жилом комплексе с бассейном и тренажерным залом, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Просторные апартаменты в жилом комплексе с бассейном и тренажерным залом, Авсаллар, Турция
Аланья, Турция
от
$110,698
Жилой комплекс с панорамными видами на природу. Состоит из 16 квартир с различными планировками: Апартаменты с 1 спальней — 14 шт Дуплекс-апартаменты с 4 спальнями — 2 шт Первоначальный взнос — 40%, а также есть возможность рассрочки на оставшуюся сумму до окончания строительства. Удобства …
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TRANIO
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Многоквартирный жилой дом Недвижимость на берегу моря с потрясающим видом в Махмутларе
Многоквартирный жилой дом Недвижимость на берегу моря с потрясающим видом в Махмутларе
Многоквартирный жилой дом Недвижимость на берегу моря с потрясающим видом в Махмутларе
Многоквартирный жилой дом Недвижимость на берегу моря с потрясающим видом в Махмутларе
Многоквартирный жилой дом Недвижимость на берегу моря с потрясающим видом в Махмутларе
Показать все Многоквартирный жилой дом Недвижимость на берегу моря с потрясающим видом в Махмутларе
Многоквартирный жилой дом Недвижимость на берегу моря с потрясающим видом в Махмутларе
Муратпаша, Турция
от
$311,965
Год сдачи 2019
Количество этажей 12
Недвижимость на берегу моря с видом на горы и море в Махмутларе Махмутлар привлекает инвесторов и тех, кто ищет летний дом, благодаря своим природным пляжам и туристическим достопримечательностям. Недвижимость на продажу в Аланье расположена недалеко от кафе, ресторанов, рынков, магазинов, п…
Агентство
TEKCE Real Estate
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, аквапарком и зелеными зонами, Алтынташ, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, аквапарком и зелеными зонами, Алтынташ, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, аквапарком и зелеными зонами, Алтынташ, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, аквапарком и зелеными зонами, Алтынташ, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, аквапарком и зелеными зонами, Алтынташ, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, аквапарком и зелеными зонами, Алтынташ, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, аквапарком и зелеными зонами, Алтынташ, Турция
Аксу, Турция
от
$158,180
Проект состоит из 11 зданий с 1 437 двухуровневыми квартирами с 1-5 спальнями. Особенности: бассейн фитнес-центр сауна турецкая баня парная детские площадки аквапарк прогулочные дорожки баскетбольная площадка теннисный корт зоны отдыха большие зеленые зоны крытая и открытая парковка Оконча…
Агентство
TRANIO
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Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа
Показать все Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа
Муратпаша, Турция
от
$235,433
Год сдачи 2026
Количество этажей 10
Квартиры с видом на море и бассейном в жилом комплексе отельного типа в Демирташе, Аланья Демирташ — один из популярных районов Аланьи, известный развитой инфраструктурой, красивыми пляжами и удобными пешеходными маршрутами. Этот район активно развивается, привлекая внимание качественными жи…
Агентство
TEKCE Real Estate
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиум класса с бассейнами и спа-зоной рядом с пляжем, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиум класса с бассейнами и спа-зоной рядом с пляжем, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиум класса с бассейнами и спа-зоной рядом с пляжем, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиум класса с бассейнами и спа-зоной рядом с пляжем, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиум класса с бассейнами и спа-зоной рядом с пляжем, Анталья, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиум класса с бассейнами и спа-зоной рядом с пляжем, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиум класса с бассейнами и спа-зоной рядом с пляжем, Анталья, Турция
Муратпаша, Турция
от
$227,805
Предлагаются квартиры с панорамным видом на море и город. Резиденция располагает подземной парковкой, крытым и открытым бассейнами, баром, фитнес-центром и спа-зоной, теннисными кортом, баскетбольной и волейбольной площадками, зоной барбекю, детской площадкой. Окончание строительства - декаб…
Агентство
TRANIO
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Многоквартирный жилой дом Готовые квартиры с видом на море в Тедже, Мерсин
Многоквартирный жилой дом Готовые квартиры с видом на море в Тедже, Мерсин
Многоквартирный жилой дом Готовые квартиры с видом на море в Тедже, Мерсин
Многоквартирный жилой дом Готовые квартиры с видом на море в Тедже, Мерсин
Многоквартирный жилой дом Готовые квартиры с видом на море в Тедже, Мерсин
Показать все Многоквартирный жилой дом Готовые квартиры с видом на море в Тедже, Мерсин
Многоквартирный жилой дом Готовые квартиры с видом на море в Тедже, Мерсин
Мезитли, Турция
от
$128,047
Год сдачи 2025
Количество этажей 15
Новые квартиры с уникальным видом на море в Тедже, Мерсин, всего в 200 метрах от пляжа Предлагаем квартиры на продажу в Тедже, Мерсин, всего в 200 метрах от пляжа, в современном жилом комплексе из двух блоков. Мерсин, известный как жемчужина Средиземноморья, стал одним из самых популярных пр…
Агентство
TEKCE Real Estate
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Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в окружении природы в Аланье, Инджекум
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в окружении природы в Аланье, Инджекум
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в окружении природы в Аланье, Инджекум
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в окружении природы в Аланье, Инджекум
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в окружении природы в Аланье, Инджекум
Показать все Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в окружении природы в Аланье, Инджекум
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в окружении природы в Аланье, Инджекум
Муратпаша, Турция
от
$391,409
Год сдачи 2026
Квартиры в проекте с богатой внутренней инфраструктурой в Аланье, Инджекум Инджекум — одно из самых популярных мест в районе Аланьи, известное своей красивой природой и чистым морем. Этот район быстро развивается как туристический центр, где легко найти все необходимые услуги и удобства. Ква…
Агентство
TEKCE Real Estate
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Жилой комплекс Новая большая резиденция с бассейнами и зелеными зонами недалеко от центра Антальи, Турция
Жилой комплекс Новая большая резиденция с бассейнами и зелеными зонами недалеко от центра Антальи, Турция
Жилой комплекс Новая большая резиденция с бассейнами и зелеными зонами недалеко от центра Антальи, Турция
Жилой комплекс Новая большая резиденция с бассейнами и зелеными зонами недалеко от центра Антальи, Турция
Жилой комплекс Новая большая резиденция с бассейнами и зелеными зонами недалеко от центра Антальи, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая большая резиденция с бассейнами и зелеными зонами недалеко от центра Антальи, Турция
Жилой комплекс Новая большая резиденция с бассейнами и зелеными зонами недалеко от центра Антальи, Турция
Kepez, Турция
от
$228,133
Резиденция располагает системой безопасности, крытыми и открытыми бассейнами, тренажерным залом и студией пилатеса, зелеными зонами и прудами. Окончание строительства - 2025 год. Расположение и объекты поблизости Торговый центр - 4 км Центр города Анталья - 5 км Исторический центр города -…
Агентство
TRANIO
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Многоквартирный жилой дом Nobby Comfort
Многоквартирный жилой дом Nobby Comfort
Многоквартирный жилой дом Nobby Comfort
Многоквартирный жилой дом Nobby Comfort
Многоквартирный жилой дом Nobby Comfort
Показать все Многоквартирный жилой дом Nobby Comfort
Многоквартирный жилой дом Nobby Comfort
Тосмур, Турция
от
$186,130
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Nobby Comfort – современный жилой комплекс с лаконичным дизайном - идеальное сочетание приятной цены, удобного месторасположения, разнообразной инфраструктуры и грамотных функциональных планировок квартир. Он идеально подойдет не только для любителей спокойного размеренного образа жизни, но …
Застройщик
Nordic Property
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, аквапарком и собственным пляжем, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, аквапарком и собственным пляжем, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, аквапарком и собственным пляжем, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, аквапарком и собственным пляжем, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, аквапарком и собственным пляжем, Авсаллар, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, аквапарком и собственным пляжем, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, аквапарком и собственным пляжем, Авсаллар, Турция
Аланья, Турция
от
$266,480
Резиденция располагает открытыми бассейнами, аквапарком, танцующими фонтанами, декоративными бассейнами, джакузи, спа-центром, крытым бассейном с подогревом, фитнес-центром, детским клубом, кафе, ресторанами и барами, рестораном и баром на крыше с панорамным видом, ночным клубом, магазинами …
Агентство
TRANIO
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Резиденция Nordic Art 2
Резиденция Nordic Art 2
Резиденция Nordic Art 2
Резиденция Nordic Art 2
Резиденция Nordic Art 2
Показать все Резиденция Nordic Art 2
Резиденция Nordic Art 2
Махмутлар, Турция
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 11
Новый проект премиум класса NORDIC ART 2 - это жилая резиденция нового поколения, объединяющая в себе все признаки курортной и инвестиционно привлекательной недвижимости класса люкс.  Начало строительства: Октябрь 2024. Окончание строительства:Декабрь 2026. Уникальное расположение -…
Застройщик
Nordic Property
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и полем для мини-гольфа, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и полем для мини-гольфа, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и полем для мини-гольфа, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и полем для мини-гольфа, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и полем для мини-гольфа, Аланья, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и полем для мини-гольфа, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и полем для мини-гольфа, Аланья, Турция
Аланья, Турция
от
$174,204
Особенности проекта: Открытый/закрытый бассейн Генератор Барбекю Высокоскоростные лифты Зона для фотографий на открытом воздух Телевизионная спутниковая тарелка Детская игровая площадка Беспроводной доступ в Интерне Тренажерный зал Игровая комнат Кинотеатр на открытом воздухе Специальная зо…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Просторные апартаменты рядом с сетевыми магазинами, в центре Авсаллара, Турция
Жилой комплекс Просторные апартаменты рядом с сетевыми магазинами, в центре Авсаллара, Турция
Жилой комплекс Просторные апартаменты рядом с сетевыми магазинами, в центре Авсаллара, Турция
Жилой комплекс Просторные апартаменты рядом с сетевыми магазинами, в центре Авсаллара, Турция
Жилой комплекс Просторные апартаменты рядом с сетевыми магазинами, в центре Авсаллара, Турция
Показать все Жилой комплекс Просторные апартаменты рядом с сетевыми магазинами, в центре Авсаллара, Турция
Жилой комплекс Просторные апартаменты рядом с сетевыми магазинами, в центре Авсаллара, Турция
Аланья, Турция
от
$90,306
Жилой комплекс с панорамными видами на природу. Состоит из 27 квартир с различными планировками: Апартаменты с 1 спальней — 13 шт Апартаменты с 2 спальнями — 9 шт Дуплекс-апартаменты с 2 спальнями — 1 шт Дуплекс-апартаменты с 3 спальнями — 4 шт Первоначальный взнос — 40%, а также есть возмож…
Агентство
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Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами и подземным гаражом в 900 метрах от пляжа, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами и подземным гаражом в 900 метрах от пляжа, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами и подземным гаражом в 900 метрах от пляжа, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами и подземным гаражом в 900 метрах от пляжа, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами и подземным гаражом в 900 метрах от пляжа, Анталья, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами и подземным гаражом в 900 метрах от пляжа, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами и подземным гаражом в 900 метрах от пляжа, Анталья, Турция
Муратпаша, Турция
от
$536,012
Предлагаются апартаменты с парковочными местами в гараже. Резиденция располагает зеленой зоной, открытым бассейном 600 м2 и детским бассейном 55 м2, подземным гаражом, фитнес-залом, сауной, детской площадкой, круглосуточной охраной. Расположение и объекты поблизости Аэропорт Антальи - 11 к…
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TRANIO
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Вилла Стильная вилла 4+1 с шикарной мебелью и видом на море.
Вилла Стильная вилла 4+1 с шикарной мебелью и видом на море.
Вилла Стильная вилла 4+1 с шикарной мебелью и видом на море.
Вилла Стильная вилла 4+1 с шикарной мебелью и видом на море.
Вилла Стильная вилла 4+1 с шикарной мебелью и видом на море.
Показать все Вилла Стильная вилла 4+1 с шикарной мебелью и видом на море.
Вилла Стильная вилла 4+1 с шикарной мебелью и видом на море.
Каргыджак, Турция
от
$496,883
Варианты отделки С отделкой
Меблированная вилла с четырьмя спальнями с бассейном и видом на море, в районе Каргыджак в 2.5 км. от моря. На первом этаже: кухней гостиная, гостевая спальня с собственным санузлом и общий санузел На верхнем этаже: три спальни (в родительской спальне собственный санузел), сауна и об…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Современный жилой комплекс с бассейном, садом, паркингом и сауной в центре Мерсина, Турция
Жилой комплекс Современный жилой комплекс с бассейном, садом, паркингом и сауной в центре Мерсина, Турция
Жилой комплекс Современный жилой комплекс с бассейном, садом, паркингом и сауной в центре Мерсина, Турция
Жилой комплекс Современный жилой комплекс с бассейном, садом, паркингом и сауной в центре Мерсина, Турция
Жилой комплекс Современный жилой комплекс с бассейном, садом, паркингом и сауной в центре Мерсина, Турция
Показать все Жилой комплекс Современный жилой комплекс с бассейном, садом, паркингом и сауной в центре Мерсина, Турция
Жилой комплекс Современный жилой комплекс с бассейном, садом, паркингом и сауной в центре Мерсина, Турция
Акдениз, Турция
от
$139,829
Новый жилой комплекс в районе Мезитли включает два 13-этажных жилых здания. На каждом этаже находятся по 5 квартир. Между домами располагается плавательный бассейн. На территории установлены деревянные беседки с диванами и креслами. Общая зона утопает в зелени. Кроме того есть зона барбекю, …
Агентство
TRANIO
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Многоквартирный жилой дом Квартиры с доходом от аренды в комплексе в Аксу, Анталия
Многоквартирный жилой дом Квартиры с доходом от аренды в комплексе в Аксу, Анталия
Многоквартирный жилой дом Квартиры с доходом от аренды в комплексе в Аксу, Анталия
Многоквартирный жилой дом Квартиры с доходом от аренды в комплексе в Аксу, Анталия
Многоквартирный жилой дом Квартиры с доходом от аренды в комплексе в Аксу, Анталия
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с доходом от аренды в комплексе в Аксу, Анталия
Многоквартирный жилой дом Квартиры с доходом от аренды в комплексе в Аксу, Анталия
Аксу, Турция
от
$549,601
Год сдачи 2027
Количество этажей 7
Инвестиционные квартиры в проекте смешанного типа в Аксу, Анталия Эти стильно оформленные квартиры в Анталии, Аксу, подходят для инвестиций. Они находятся недалеко от аэропорта в элитном проекте, имеющем соглашение с международной сетью отелей Best Western. Проект размещен в районе Алтынташ …
Агентство
TEKCE Real Estate
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