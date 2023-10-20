Новостройки в Средиземноморском регионе, Турция

Коммунарка, Россия
13 800 м²
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Сдача в: 2023
Представляем вашему вниманию грандиозный проект жилого комплекса премиум - класса Al Firdaus от строительной компании Kurt Safir.
Жилой комплекс с уникальной инфраструктурой, расположен в живописном районе Аланьи, Каргыджаке. Благодаря удачному выбору земельного участка, а именно один из холмов подножья Таврских гор, абсолютно из всех апартаментов открывается потрясающий вид Средиземного моря, города и старинной крепости Аланьи. Каргыджак - элитный район, расположен всего в 20 минутах езды от центра Аланьи, между горным хребтом Таурус и Средиземным морем.
Al Firdaus («высшая степень рая») – это прекрасный выбор для тех, кто ценит роскошный образ жизни и водночасье приватное, деликатное времяпрепровождение.
Основным приоритетом комплекса является халяльная концепция, особая инфраструктура и атмосфера для клиентов, исповедующих ислам. В данном проекте, учитывая правила приватности и традиции, соблюдены все условия для высококачественного, комфортного отдыха и жизни мусульманских семей .
Резиденция станет идеальным вариантом для определенного круга клиентов, которые, в силу религиозных и этических соображений, не могут разместиться в классических жилых комплексах, но распологают достаточным бюджетом, чтобы стать собственником недвижимости премиум-класса.
Al Firdaus станет не только местом отдыха, но и своеобразным культурным центром. В отдельном здании будет размещена многофункциональная инфраструкyра: молельные комнаты, залы для проведения бизнес-мероприятий, ресторан, кинотеатр, библиотека, раздельные зоны отдыха и SPA.
Комплекс с завораживающими панорамными видами спроектирован в классических традициях исламской архитектуры. При строительстве будут использованы экологически чистые материалы и современные технологии высочайшего качества.
Резиденция разместиться на участке земли площадью 13800 м2, будет состоять из семи 4-х этажных блоков и 104 роскoшных апартаментов различной планировки.
Апартаменты будут оборудованы системой кондиционирования, системой теплых полов и бытовой техникой. В пентхаусах будут оборудованы сауны и крытые бассейны на террасах.
Эксклюзивную инфраструктуру комплекса составят:
Крытые бассейны с очищенной анолитом водой (в целях профилактики от COVID-19 и других вирусов)
Крытые аквапарки
Комнаты отдыха
Сауны
Хамамы
Римские парные
Массажные комнаты и VIP массажные комнаты с джакузи
Фитнес салоны
Игровые площадки для детей, детский сад
Ресторан
Кинотеатр
Библиотека
Залы для совещаний и бизнес встреч
Комнаты для молитв
Апартаменты для гостей
Сады с ландшафтным дизайном
Трансфер в город и к пляжу
Парковка
Генератор
Усиленная система охраны и видеонаблюдения
Характеристики апартаменов:
Стальные входные двери
Окна ПВХ с двойным остеклением
Полы - кафель
Стены – водостойкая краска
Кухня с полным комплектом мебели, гранитной столешницей и набором бытовой техники (духовка, плита, вытяжка, посудомоечная машина, стиральная машина и холодильник)
Ванные комнаты с полным комплектом сантехники и мебели
Подогрев полов
Система кондиционирования
Основное и дополнительное освещение
Большие балконы и террасы
Беспроводной доступ в интернет
Спутниковое телевидение
Типы апартаментов:
1+1 (57-64 m2) – 42 апартамента
2+1 (80-99 m2) – 44 апартамента
2+1 гарден дуплекс (105 м2) – 2 апартамента
3+1 пентхаус с бассейном (209 - 215 m2) – 8 апартаментов
4+1 гарден дуплекс (148 м2) – 2 апартамента
4+1 пентхаус с бассейном (290 – 320 м2) – 5 апартаментов
5+1 пентхаус с бассейном (334 м2) – 1 апартаментов