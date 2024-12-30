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Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами, Олюдениз, Турция

Karakecililer, Турция
от
€750,000
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О комплексе

Предлагаются виллы с крытыми и открытыми бассейнами, просторными садами, саунами, джакузи и турецкими банями, живописными видами.

Окончание строительства - 2024 год.

Удобства и оснащение в доме
  • Полы с подогревом
  • Камин
  • ТВ
Местонахождение новостройки
Karakecililer, Турция

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Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами, Олюдениз, Турция
Karakecililer, Турция
от
€750,000
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