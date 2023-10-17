Новостройки в Бодруме, Турция

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Продажа новостроек в Бодрум

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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и собственным пляжем в 150 метрах от моря, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и собственным пляжем в 150 метрах от моря, Бодрум, Турция
Islamhaneleri, Турция
от
€370,987
Агентство: TRANIO
Предлагаются новые апартаменты и виллы. Каждая вилла имеет собственным большой сад. Квартиры на первом этаже также имеют сад. Элитная резиденция располагает парковкой, общими бассейнами, собственным пляжем. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится между поселками Тургутрейс и Гюмюшлюк.
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и гостевыми домами, Ялыкавак, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и гостевыми домами, Ялыкавак, Турция
Yalikavak, Турция
от
€1,96 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с инфинити-бассейнами, садами, террасами, гостевыми домами, панорамными видами на море и гавань, парковочными местами. Окончание строительства - июнь 2023 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится на главной улице, в 2 минутах от гавани.
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, садами и террасами недалеко от моря и центра Бодрума, Торба, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, садами и террасами недалеко от моря и центра Бодрума, Торба, Турция
Бодрум, Турция
от
€875,149
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с просторным садом, бассейном 8х 4 м с водопадом, террасами, панорамным видом, открытой парковкой на 2 машины. Удобства и оснащение в доме Современная кухня с островом Камин Светодиодное освещение Кондиционеры Встроенная бытовая техника Алюминиевые окна Расположение и объекты поблизости Торба — район, расположенный в нескольких минутах езды от исторического центра Бодрума и 20 минутах от аэропорта. Он славится кристально чистым морем, живописными пляжами с широким спектром водных видов спорта и спокойной атмосферой. Район богат историческими местами и памятниками культуры. Автомагистраль А101 - 1 км Аптека - 1,5 км Автовокзал Бодрума - 2 км Торговый центр - 1,6 км Пляжи и море - 3 км Центр Бодрума - 6 км Гавань - 9 км Больница - 13 км
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Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейнами в 400 метрах от моря, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейнами в 400 метрах от моря, Бодрум, Турция
Goeltuerkbuekue, Турция
от
€542,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с балконами, террасами и садами. Резиденция располагает двумя бассейнами. Удобства и оснащение в доме Встроенная кухонная бытовая техника (варочная панель, духовой шкаф, вытяжка, холодильник, посудомоечная машина) Сантехника Duravit Раздвижные алюминиевые окна с электрическими жалюзи и москитными сетками Генератор Резервуар для воды Полы с подогревом Daikin Кондиционеры Daikin Система "умный дом" Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в зеленом районе, рядом с Древней Карией. Центр Бодрума - 15 минут Центр Ялыкавака - 12 минут Аэропорт Бодрума - 35 минут Море - 400 метров Гавань - 400 метров
Жилой комплекс Экологичная резиденция с пляжем и причалом в живописном районе, в окружении зелени, Ялыкавак, Турция
Жилой комплекс Экологичная резиденция с пляжем и причалом в живописном районе, в окружении зелени, Ялыкавак, Турция
Yalikavak, Турция
от
€850,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с бассейнами и парковочными местами. Резиденция с видом на море располагает пляжем, причалом и морским такси, рестораном и консьерж-сервисом, тренажерным залом, крытым бассейном 92 м2, детским клубом, спа-центром. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном живописном районе, на берегу бухты. Ялыкавак считается одним из лучших мест Бодрума. Он находится в идеальном месте для отдыха и отличный вариант инвестиций на рынке аренды для отдыха.
Жилой комплекс Резиденция Velux Yalikavak с пляжем и причалом в спокойном живописном районе, Ялыкавак, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Резиденция Velux Yalikavak с пляжем и причалом в спокойном живописном районе, Ялыкавак, Бодрум, Турция
Yalikavak, Турция
от
€850,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с различными планировками. Каждый дом имеет собственный бассейн. Резиденция располагает причалом и пляжем, рестораном и консьержем, тренажерным залом, крытым бассейном 92 м2, услугами морского такси, развлекательными зонами и детским клубом, спа-центром. Окончание строительства - декабрь 2023 года. Удобства и оснащение в доме Система отопления и кондиционирования воздуха Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится на берегу спокойноq бухты, в 5 минутах езды от гавани для яхт.
Жилой комплекс Элитный комплекс меблированных вилл в 400 метрах от моря, рядом с центром Бодрума, Турция
Жилой комплекс Элитный комплекс меблированных вилл в 400 метрах от моря, рядом с центром Бодрума, Турция
Goeltuerkbuekue, Турция
от
€1,59 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются комфортабельные функциональные виллы с садами и бассейнами. Удобства и оснащение в доме Встроенная кухонная бытовая техника (варочная панель, духовой шкаф, вытяжка, холодильник, посудомоечная машина) Сантехника Duravit Камин Стальная дверь Раздвижные алюминиевые окна с электрическими жалюзи и москитными сетками Генератор Резервуар для воды Кондиционеры Daikin Система "умный дом" Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в зеленом районе, рядом с Древней Карией. Центр Бодрума - 15 минут Центр Ялыкавака - 12 минут Аэропорт Бодрума - 35 минут Море - 400 метров Гавань - 400 метров
Вилла Элитный проект с видом на море в Бодруме
Вилла Элитный проект с видом на море в Бодруме
Derekoey, Турция
от
€1,14 млн
Площадь 460 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: FOA INVEST
Представляем Вашему вниманию эксклюзивный проект вилл FOA MARE! Наш проект расположен в элитном районе Гюмюлюк региона  Бодрум. Район Гюмюшлюк — это отличное место для спокойной и комфортной жизни. Здесь имеется вся необходимая инфраструктура для качественной жизни – отели различной звездности, рестораны (особенно с рыбной кухней), магазины, кафе, бары, медицинские и образовательные учреждения, торговые центры. Пляжи района имеют пологий вход в воду и по праву считаются одними из лучших в городе. FOA MARE привлекателен как для жизни, так и для инвестиций. Объекты-аналоги в данном районе уже на текущий момент стоят в среднем на 400-700 тыс.дол. дороже! Технические характеристики вилл: Каждая вилла расположена на собственном земельном участке общей площадью 7 500 кв.м., на территории этого участка расположен открытый бассейн площадью 30 кв.м., размером 10х3 м. и глубиной 1,8 м. В проекте строительства предусмотрены разные планировки вилл, в зависимости от выбранной Вами планировки/виллы площадь (брутто) варьируется от 390 до 460 кв.м. Вилла сдаётся собственнику с чистовой отделкой (под ключ) и бытовой техникой фирмы Gaggenau или Miele (вытяжка, посудомоечная машина, варочная панель и духовой шкаф). Также во всех виллах установлена система «теплый» пол. По желанию покупателя, застройщик может также предоставить 3 разных варианта меблировки. Высота потолков во всех вилах 3.10 – 3.20 метров. В проекте также предусмотрен ландшафтный дизайн: на участке уже растут оливковые деревья возрастом от 400 до 1100 лет (все деревья с документами) Каждый участок огорожен забором высотой 1,8 метров, по желанию покупателя застройщик может заменить этот забор зелёным ограждением (деревья/декоративный кустарник) Что касается документарной части: застройщик заключает с покупателем нотариальный договор купли-продажи, с которым может подаваться на гражданство. Документы по объекту (тапу) будут готовы и выданы в течение 2 месяцев. Позвольте себе насладиться роскошью и комфортном с FOA MARE уже сейчас!
Жилой комплекс Двухэтажные виллы с бассейнами на берегу моря, Ялыкавак, Турция
Жилой комплекс Двухэтажные виллы с бассейнами на берегу моря, Ялыкавак, Турция
Yalikavak, Турция
от
€1,20 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются элитные виллы с бассейнами 38 м2, парковочными местами, садами. Удобства и оснащение в доме Камин Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Ялыкавак - небольшой городок в 18 км от Бодрума.
Жилой комплекс VELUX Yalıkavak
Жилой комплекс VELUX Yalıkavak
Derekoey, Турция
от
€830,000
Сдача в: 2023
Застройщик: SF Yildiz İnsaat
Комплекс Velux Yalıkavak расположен на первой береговой линии в живописной бухте и занимает площадь в 65000м2. В комплексе на Ваш выбор предоставлены следующие типы недвижимости 42 Резиденции 2+1 и 3+1, 33 Виллы 4+1 и 5+1 и 10 Усадьб 6+1 , все с видом на лазурное Эгейское море. Velux Yalıkavak располагается на первой береговой линии и имеет свой песчанный пляж и пирс, протяженностью 250м2.  Так же будут предоставлены места для шварта частных яхт. Предусмотрены услуги морского такси.Концепция жилого комплекса Velux Yalıkavak предполагает 2 знаменитых ресторана, Лаундж Бар, Снек бар на пляже, Открытый Олимпийский бассейн, Фитнес Центр, Спа, Детский Клуб, детская площадка,места для зарядки электромобилей. Также на территории комплекса предусмотрен бутик отель для ваших гостей. Услуги консьержа, уборки, тех.поддержка,сервис багги по периметру всего жилого комплекса. Круглосуточная охрана. Проживая в Velux Yalıkavak  вы получаете комфорт 5* отеля класса люкс. Комплекс будет полностью готов к эксплуатации к концу 2023 года. 2+1 Резиденции                                                                          от   104m2     до       151m2                  3+1 Резиденции с частным бассейном                                 от   148 m2    до      206 m2 4+1 Виллы с частным бассейном                                            от   305m2     до      400 m2 5+1 Виллы с частным бассейном                                            от   378m2     до      640 m2 6+1 Усадьбы с частным бассейном                                        от   583 m2    до      685 m2 Для комфортного круглогодичного проживания в комплексе во всех жилых объектах установлены Системы « Умный Дом», подогрев полов, автоматическое кондиционирование с позоновым климат- контролем, высококачественная кухонная встроенная мебель, вся бытовая техника марки Gaggenau , гранитное и паркетное напольное покрытие самого высокого качества,  терассы и балконы с тиковым напольным покрытием, богатый ландшафтный дизайн по всему комплексу. Компания застройщик SF Yıldız İnşaat ведёт свою профессиональную деятельность с 2010 года.За время своего существования компания успешно построила и сдала в эксплуатацию множество проектов жилых комплексов, бизнес-центров, вилл и резиденций.
Жилой комплекс Резиденция с собственным пляжем и бассейнами на первой линии у моря, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Резиденция с собственным пляжем и бассейнами на первой линии у моря, Бодрум, Турция
Yalikavak, Турция
от
€823,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются престижные апартаменты с различными планировками и панорамным видом. Жилой комплекс располагает круглосуточным консьерж-сервисом, собственным пляжем, отмеченным голубым флагом, рестораном, террасами и садами, химчисткой, детской площадкой, крытым и открытыми бассейнами, турецкой баней и спа, фитнес-центром, теннисным кортом, пешеходными дорожками, оздоровительным центром. Цена — от $ 835 000 до $ 4 100 000. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Кондиционеры Панорамные окна Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 50 км от аэропорта Бодрума, в девяти километрах от гавани, в 11 км от Гёлтюкбюкю, в 25 км от центра Бодрума. Бодрум — знаменитый курорт Турции, расположенный на западе страны в 270 км к югу от Измира. Местные жители в основном занимаются рыболовством, судостроением, производством ковров и работают в сфере туризма. Тысячи людей ежегодно приезжают сюда ради пляжного отдыха.
Жилой комплекс Новая резиденция с собственным пляжем и спа недалеко от центра Бодрума, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с собственным пляжем и спа недалеко от центра Бодрума, Турция
Dagbelen, Турция
от
€6,01 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются новые виллы четырех типов: Тип А (15 штук). Современные виллы площадью 455,60 м2 с ухоженным садом, террасами, бассейном, парковкой на две машины. Тип В (10 штук). Виллы площадью 424,93 м2 с живописным видом, бассейном, террасами, ухоженным садом, парковкой на две машины. Тип С (12 штук). Виллы площадью 433,02 м2 с бассейном, зоной отдыха и обеденной зоной на открытом воздухе, террасами, парковкой на две машины, садом с сандаловыми, лимонными и оливковыми деревьями. Тип D (8 штук). Просторные виллы площадью 540,35 м2 с высокими потолками и зимним садом, террасами, зонами отдыха, садами, бассейном, парковкой на две машины. Дома этого типа располагаются в пешей доступности от моря. Резиденция располагает собственным пляжем, фитнес-центром, спа, зоной отдыха, рестораном, зелеными зонами. Окончание строительства - конец 2023 года. Особенности квартир Тип А Дом включает пять спален и пять ванных комнат, спальню для персонала с ванной комнатой, гардеробную, гостиную, кухню. Тип В Дом включает пять спален и четыре ванные комнаты, спальню для персонала с ванной комнатой, гардеробную, гостиную, кухню. Тип С Дом включает пять спален и четыре ванные комнаты, спальню для персонала с ванной комнатой, туалет, гардеробную, гостиную, кухню. Тип D Дом включает пять спален и пять ванных комнат, спальню для персонала с ванной комнатой, туалет, гардеробную, гостиную, кухню. Удобства и оснащение в доме Камин Автономное отопление Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в зеленом престижном районе, рядом с живописным побережьем, в 18 км от города Ялыкавак, в 15 км от центра Бодрума, в 40 км от аэропорта.
Жилой комплекс Новая экологичная резиденция с бассейнами, садами и торговым центром, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новая экологичная резиденция с бассейнами, садами и торговым центром, Бодрум, Турция
Yenikoey, Турция
от
€285,375
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы и таунхаусы с садами. Резиденция в традиционном стиле располагает торговым центром, детской площадкой, пешеходными и беговыми дорожками, садами и парками, озером, тренажерным залом и бассейнами. Окончание строительства - декабрь 2023 года. Расположение и объекты поблизости Мумджулар – небольшой городок, расположенный в 29 километрах от Бодрума.
Жилой комплекс Апартаменты с видом на озеро в новом жилом комплексе с бассейном и фитнес-центром, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с видом на озеро в новом жилом комплексе с бассейном и фитнес-центром, Бодрум, Турция
Бодрум, Турция
от
€165,000
Агентство: TRANIO
Апартаменты в современном жилом комплексе у озера. Инфраструктура комплекса: бассейн бар у бассейна парк фитнес-центр сауна игровые площадки для всех возрастов костровые зоны на открытом воздухе Особенности квартир Комплекс предлагает апартаменты с 1 или 2 спальнями. Расположение и объекты поблизости Бодрум — столица ночной жизни страны с рекордной плотностью баров, ночных клубов, ресторанов и дискотек на квадратный километр. Нынешний Бодрум стоит на месте древнего города Галикарнаса, где находился знаменитый Галикарнасский мавзолей (353 г. до н. э.), одно из 7 чудес света. Бодрум как курорт очень популярен в самой Турции среди обеспеченных местных жителей – наиболее премиальный и элитный курорт. Именно в Бодруме отдыхают политики, звезды и спортсмены Турции.
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