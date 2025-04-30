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Жилой комплекс Новые квартиры и дуплекс-апартаменты с видом на Босфор в Бешикташе, Стамбул, Турция

Бешикташ, Турция
от
$282,900
18.05.2025
$282,900
17.05.2025
$281,857
16.05.2025
$282,044
14.05.2025
$284,315
13.05.2025
$281,284
11.05.2025
$280,677
10.05.2025
$281,614
09.05.2025
$279,328
08.05.2025
$278,311
07.05.2025
$279,273
14.04.2025
$278,020
13.04.2025
$278,184
12.04.2025
$279,219
11.04.2025
$285,531
10.04.2025
$286,695
09.04.2025
$288,134
08.04.2025
$287,954
06.04.2025
$288,125
05.04.2025
$285,500
04.04.2025
$289,314
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ID: 22327
ID новостройки на Realting
In CRM: 2396185
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Бешикташ

О комплексе

Современный жилой комплекс всего в 360 м от станции метро Йелдыз. В комплексе будет хорошая инфраструктура - круглосуточная охрана, тренажёрный зал, детский сад, озеленённые зоны для отдыха, прогулочные и велосипедные дорожки.

Дополнительные возможности

Рассрочка

50% — первоначальный взнос, остальная сумма выплачивается в течение 24 месяцев.

Плата за оформление свидетельства о праве собственности не взимается.

Расположение и объекты поблизости

Бешикташ — это зелёный, безопасный и современный район на берегу Босфора в европейской части Стамбула, коммерческий и культурный центр города, место расположения знаменитых дворцов, роскошных отелей и ресторанов. Здесь новое жильё возводится редко из-за плотной застройки и дорогой земли.

Проект с современным дизайном и удобной транспортной доступностью. Рядом расположены станция метро, школы, рестораны, кафе, отели, культурные центры, оживлённый бульвар Barbaros, торгово-развлекательный центр Zorlu.

Местонахождение на карте

Бешикташ, Турция

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Жилой комплекс Новые квартиры и дуплекс-апартаменты с видом на Босфор в Бешикташе, Стамбул, Турция
Бешикташ, Турция
от
$282,900
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