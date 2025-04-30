Жилой комплекс Новые квартиры и дуплекс-апартаменты с видом на Босфор в Бешикташе, Стамбул, Турция

Современный жилой комплекс всего в 360 м от станции метро Йелдыз. В комплексе будет хорошая инфраструктура - круглосуточная охрана, тренажёрный зал, детский сад, озеленённые зоны для отдыха, прогулочные и велосипедные дорожки.

Дополнительные возможности

Рассрочка

50% — первоначальный взнос, остальная сумма выплачивается в течение 24 месяцев.

Плата за оформление свидетельства о праве собственности не взимается.

Расположение и объекты поблизости

Бешикташ — это зелёный, безопасный и современный район на берегу Босфора в европейской части Стамбула, коммерческий и культурный центр города, место расположения знаменитых дворцов, роскошных отелей и ресторанов. Здесь новое жильё возводится редко из-за плотной застройки и дорогой земли.

Проект с современным дизайном и удобной транспортной доступностью. Рядом расположены станция метро, школы, рестораны, кафе, отели, культурные центры, оживлённый бульвар Barbaros, торгово-развлекательный центр Zorlu.