Новостройки в Манисе, Турция

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Продажа новостроек в Маниса

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Многоквартирный жилой дом Apartment in İzmir (1+1) - (1+0)
Многоквартирный жилой дом Apartment in İzmir (1+1) - (1+0)
Kayapinar, Турция
от
€150,000
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
-Izmir -Борнова - Рядом с Ясаром и Университетом Эге -Новый проект Подходит для вида на жительство и гражданства
Многоквартирный жилой дом Seaside Project İzmir
Многоквартирный жилой дом Seaside Project İzmir
Kayapinar, Турция
от
€210,000
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Вилла Luxury Villa Project in İzmir
Вилла Luxury Villa Project in İzmir
Kayapinar, Турция
от
€528,000
Сдача в: 2025
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Новый проект жилого комплекса Begonvilla Спокойный зеленый в экологически чистой зоне 3 этажа вилла Брутто 280 м2 Нетто 256 м2 4 + 2 4 спальни 2 зала Система напольного отопления Камин Терраса с камином Открытый бассейн Открытый отопарк Зеленый частный сюжет Мависехир 19 минут Алиага 18 минут Фока 18 минут Маниса 20 минут Menemen5 минут Государственная больница 4 минуты
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Резиденция The Project in Bayraklı Location
Резиденция The Project in Bayraklı Location
Kayapinar, Турция
от
€170,000
Сдача в: 2025
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Проект расположен в Измирском районе Байраклы 26 этажей 226 жилой недвижимости Для каждой квартиры есть место в закрытых квартирах типа 1 + 1 до 6 этажей с видом на город 1 салон 1 спальня 1 ванная центр города 10 минут - Рядом с метро Проект завершится в июне 2025 года
Многоквартирный жилой дом Apartment Flat İn Kuşadası
Многоквартирный жилой дом Apartment Flat İn Kuşadası
Kayapinar, Турция
от
€210,000
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Развитая инфраструктура Люди из разных стран живут в жилом комплексе. Квартира уникальна Неповторимый вид на море, город, природу, пейзаж, панорамный вид, который никогда не закроется. Дом малоэтажный на 4 этаже есть 2 дуплекс квартиры. Есть лифт. Дом был построен в 2015 году. Подходит для вида на жительство. Двухуровневая квартира, новая, там еще никто не жил. Брутто 330 м2 Чистая 270 м2 5 + 1 1 салон с камином и балконом и великолепным видом из окна отдельная кухня с балконом и панорамным видом 5 спален 3 большие ванные комнаты хорошо организованное укрытие В квартирах есть природный газ Квартира выглядит с 3 сторон. С 3-х сторон есть окна, балконы и огромная терраса на втором этаже. Барбекю можно установить на террасе. Вы можете бесконечно перечислять преимущества этой квартиры ) Поэтому для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами, подробное видео и другие фотографии отправляются по запросу.
Резиденция Apartment in Aydın-Kuşadası
Резиденция Apartment in Aydın-Kuşadası
Kayapinar, Турция
от
€210,000
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Я представляю вашему вниманию уникальную квартиру в одном туристическом районе, Кусадаси. 9 кварталов в жилом комплексе, бассейн, спортивный салон, автостоянка, детская площадка и многие другие. Рядом школы, магазины. Развитая инфраструктура Люди из разных стран живут в жилом комплексе. Квартира уникальна Неповторимый вид на море, город, природу, пейзаж, панорамный вид, который никогда не закроется. Дом малоэтажный на 4 этаже есть 2 квартиры. Есть лифт. Дом был построен в 2019 году. Подходит для вида на жительство. Двухуровневая квартира, новая, там еще никто не жил. Брутто 330 м2 Чистая 270 м2 5 + 1 1 салон с открытой кухней и панорамным видом 5 спален 3 большие ванные комнаты хорошо организованное укрытие В квартирах есть природный газ Квартира выглядит с 3 сторон. С 3-х сторон есть окна, балконы и огромная терраса на втором этаже. Барбекю можно установить на террасе. Вы можете перечислить преимущества этой квартиры бесконечно. Поэтому для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами, подробное видео и другие фотографии отправляются по запросу.
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