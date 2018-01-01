Новый жилой комплекс рядом со станцией метробуса и торговыми центрами, Стамбул, Турция

Предлагаются качественные квартиры с различными планировками.
Апартаменты на верхнем этаже имеют террасы на крыше, а квартиры на первом этаже имеют собственные сады.
Резиденция располагает бассейнами, детскими площадками, зелеными зонами, детским клубом и кафе.
Окончание строительства - июнь 2024 года.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с автомагистралью Е5 и национальным парком, отелями, больницами, университетами и торговыми центрами, в двух минутах ходьбы от станции метробуса, в 35 минутах от аэропорта.