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Новый жилой комплекс рядом со станцией метробуса и торговыми центрами, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от
€231,300
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О комплексе

Предлагаются качественные квартиры с различными планировками.

Апартаменты на верхнем этаже имеют террасы на крыше, а квартиры на первом этаже имеют собственные сады.

Резиденция располагает бассейнами, детскими площадками, зелеными зонами, детским клубом и кафе.

Окончание строительства - июнь 2024 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с автомагистралью Е5 и национальным парком, отелями, больницами, университетами и торговыми центрами, в двух минутах ходьбы от станции метробуса, в 35 минутах от аэропорта.

  • Станция метробуса - 20 м
  • Частная клиника - 10 м
  • Ближайший университет Арель - 50 м
  • Университет Айдын - 200 м
  • Торговый центр - 250 м
  • Олимпийский бассейн - 100 м
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Новый жилой комплекс рядом со станцией метробуса и торговыми центрами, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€231,300
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