Новый жилой комплекс рядом со станцией метробуса и торговыми центрами, Стамбул, Турция

Kuyucak Koey, Турция

от €115,000

КОМПЛЕКС ЖИЛОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В ИСКЕЛЕ 📍 Новый комплекс возводится в городе Искеле на расстоянии 2 км от моря. Так как комплекс находится внутри города, здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура, такая как магазины, аптеки, клиники, школа, рынок, автозаправочные станции, банки, кафе, рестораны и другое. 🏘 Проект включает 12 коммерческих и 24 жилых объектов недвижимости. ТИПЫ ОБЪЕКТОВ: 1️⃣ Коммерческая недвижимость продовольственного назначения 2 этажа, площадь 190 м2 329 000£-359 000£ 2️⃣ Квартира 1+1 с террасой на крыше Площадь 60 м2 115 000£-135 000£ 3️⃣ Квартира лофт 2+1 с бассейном 2 этажа, площадь 98 м2, частный бассейн 19 м2, сад 135 000£-160 000£ 💸 ГРАФИК ОПЛАТЫ: 30% Первоначальный взнос 30% Беспроцентная рассрочка до получения ключей 40% При получении ключей 🏁 Ввод в эксплуатацию: январь 2025 г.