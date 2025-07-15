  1. Realting.com
Жилой комплекс Шикарные апартаменты в комплексе Avrupa Esentepe Kartal.

Картал, Турция
от
$400,000
9
ID: 27545
ID новостройки на Realting
In CRM: 1087
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 03.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Картал

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Жилой комплекс строится на площади 40.000 м2 и площадь ландшафта 29.000 м2. Месторасположение район Картал, микрорайон Эсентепе. Проект, подходящий для инвестиций и получения Турецкого гражданства.

Комплекс состоит из 12 блоков по 14 этажей в каждом блоке, всего 865 квартир, в проекте представлены планировки от 1+1 до 4+1, площадь квартир начинается от 78 м2 до 213 м2.

Все квартиры сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества.

В стоимость входит - бытовая техника, кондиционеры, система умный дом.

Окончание строительства:

1st stage: ready to move
2nd stage: ready to move 
3rd stage: December 2025


Инфраструктура:

  • Крытый плавательный бассейн
  • Детские игровые площадки
  • Сауна и Турецкая баня
  • Фитнес-центр
  • Футбольное поле
  • Баскетбольная площадка
  • Теннисный корт
  • Пешеходные дорожки
  • Парковка в гараже
  • Охрана и камеры CCTV работающие 7/24


Прекрасное месторасположение:

  • Станция метро Соганлы - 1 минута ходьбы
  • Трасса E5 - 1 мин ходьбы
  • Идо - Паром на котором можно доехать до всех Марин и портов Стамбула - 8 минутах ходьбы
  • Пристань для яхт - 8 минут
  • Частная больница - 5 минут
  • Государственный Университет - 7 мин


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Картал, Турция
Образование
Здравоохранение

