Жилой комплекс Шикарные апартаменты в комплексе Avrupa Esentepe Kartal.

Жилой комплекс строится на площади 40.000 м2 и площадь ландшафта 29.000 м2. Месторасположение район Картал, микрорайон Эсентепе. Проект, подходящий для инвестиций и получения Турецкого гражданства.

Комплекс состоит из 12 блоков по 14 этажей в каждом блоке, всего 865 квартир, в проекте представлены планировки от 1+1 до 4+1, площадь квартир начинается от 78 м2 до 213 м2.

Все квартиры сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества.

В стоимость входит - бытовая техника, кондиционеры, система умный дом.

Окончание строительства:

1st stage: ready to move

2nd stage: ready to move

3rd stage: December 2025



Инфраструктура:

Крытый плавательный бассейн

Детские игровые площадки

Сауна и Турецкая баня

Фитнес-центр

Футбольное поле

Баскетбольная площадка

Теннисный корт

Пешеходные дорожки

Парковка в гараже

Охрана и камеры CCTV работающие 7/24



Прекрасное месторасположение:

Станция метро Соганлы - 1 минута ходьбы

Трасса E5 - 1 мин ходьбы

Идо - Паром на котором можно доехать до всех Марин и портов Стамбула - 8 минутах ходьбы

Пристань для яхт - 8 минут

Частная больница - 5 минут

Государственный Университет - 7 мин



Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.