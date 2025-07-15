Жилой комплекс Шикарные апартаменты в комплексе Avrupa Esentepe Kartal.

Жилой комплекс строится на площади 40.000 м2 и площадь ландшафта 29.000 м2. Месторасположение район Картал, микрорайон Эсентепе. Проект, подходящий для инвестиций и получения Турецкого гражданства.
Комплекс состоит из 12 блоков по 14 этажей в каждом блоке, всего 865 квартир, в проекте представлены планировки от 1+1 до 4+1, площадь квартир начинается от 78 м2 до 213 м2.
Все квартиры сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества.
В стоимость входит - бытовая техника, кондиционеры, система умный дом.
Окончание строительства:
1st stage: ready to move
2nd stage: ready to move
3rd stage: December 2025
Инфраструктура:
Прекрасное месторасположение:
