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Жилой комплекс в километре от моря, в экологически чистом курортном районе Конаклы, Аланья, Турция

Toslak, Турция
от
€113,000
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9
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О комплексе

Жилой комплекс с развитой инфраструктурой, всего в километре от моря.

В доме 40 квартир, из них: 30 квартир с 1 спальней, 10 дуплексов с 2 спальнями.

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства: баскетбольная площадка, беседки, хаммам, сауна, комната отдыха, бильярд, детская игровая комната.

Расположение и объекты поблизости

Конаклы - небольшой зелёный и экологически чистый район с песчаными пляжами и развитой инфраструктурой для туристов. Наличие "голубого флага" говорит об экологической безопасности пляжей. Основные преимущества района: близко к центру, развитая инфраструктура для туристов, невысокая стоимость недвижимости.

Местонахождение новостройки
Toslak, Турция

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Жилой комплекс в километре от моря, в экологически чистом курортном районе Конаклы, Аланья, Турция
Toslak, Турция
от
€113,000
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