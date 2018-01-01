Жилой комплекс в километре от моря, в экологически чистом курортном районе Конаклы, Аланья, Турция

Жилой комплекс с развитой инфраструктурой, всего в километре от моря.
В доме 40 квартир, из них: 30 квартир с 1 спальней, 10 дуплексов с 2 спальнями.Удобства и оснащение в доме
Другие удобства: баскетбольная площадка, беседки, хаммам, сауна, комната отдыха, бильярд, детская игровая комната.Расположение и объекты поблизости
Конаклы - небольшой зелёный и экологически чистый район с песчаными пляжами и развитой инфраструктурой для туристов. Наличие "голубого флага" говорит об экологической безопасности пляжей. Основные преимущества района: близко к центру, развитая инфраструктура для туристов, невысокая стоимость недвижимости.