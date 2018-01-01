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Новая резиденция с бассейнами и детскими площадками рядом с лесом и озером, Стамбул, Турция

Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
от
€601,805
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12
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О комплексе

Предлагаются квартиры с видом на лес и реку.

Резиденция располагает крытым и открытым бассейнами, детскими площадками, фитнес-центром, студиями йоги и пилатеса, сауной.

Окончание строительства - март 2025 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Аэропорт - 15 минут
  • Станция метро - 5 минут
  • Автобусная остановка - 1 минута
  • Автомагистраль ТЕМ - 10 минут
  • Белградский лес - 1 минута
Местонахождение новостройки
Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция

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Новая резиденция с бассейнами и детскими площадками рядом с лесом и озером, Стамбул, Турция
Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
от
€601,805
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