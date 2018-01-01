Новая резиденция с бассейнами и детскими площадками рядом с лесом и озером, Стамбул, Турция

Каракокали, Турция

от €158,000

Пентхаус находится в одном из лучших комплексов Алании со своей огромной зеленой территорией и ухоженным садом.Oba Oasis расположен в районе Оба, всего в 10 минутах от самого центра города, район давно полюбился европейцам и русско-говорящим. Широкие ухоженные зеленые улицы, дома не выше 5-ти этажей. Cам комплекс состоит из 11 пятиэтажных блоков. На территории два больших открытых бассейна (взрослый и детский), зимний бассейн, детская и спортивная площадки, теннисный корт и много другое. Пляж находится всего в 600 метрах от комплекса, до исторической части города 2 км по живописной набережной. Вокруг комплекса растут апельсиновые сады. Аэропорт в 40 и 145 километрах. Комплекс с закрытой территорией, охраной и видеонаблюдением 7/24. Вы можете не волноваться за своих детей, гуляющих на территории комплекса. В шаговой доступности гипермаркет Metro, строительный и хозяйственный гипермаркет Koctas, сетевые продуктовые магазины, городская больница, школы и детские сады. Автобусное сообщение развито хорошо, остановки в 2х минутах от комплекса. Преобретая недвижимость в комплексе Oba Oasis вы присоединяетесь к семье счастливых обладателей квартир в центре города со своим зеленым оазисом. Эксклюзивный пентхаус расположен на 4-5 м этажаж, общая площадь пентхауса 230 м2. Просторная гостиная совмещенная с кухней и выходом на огромную террасу с видом на сады и бассейн. В пентхаусе на втором этаже имеется собственная финская сауна. Из окон спален и большого балкона открывается завораживающий вид на Торосские горы. большой открытый бассейндетский бассензимний бассен (подогреваемый)фитнес залсаунатурецая баня (хамам)теннисные кортсад с ланшафтным дизайномохранавидео наблюдениесобственная огороженная автостоянкагенератор