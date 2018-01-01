Новая резиденция с бассейнами и детскими площадками рядом с лесом и озером, Стамбул, Турция

В сентябре 2022 года начато строительство нового жилого комплекса в районе Алании – Окуджалар, в 100 м. от пляжа. Район Окуджалар – это уютный курортный уголок на побережье Средиземного моря в Турции. Пляжи Окуджалара покрыты мелкой галькой. Расстояние от Окуджалара до центра Алании составляет чуть больше 30 км. До международного аэропорта Антальи – 94 км. Территориально район можно поделить на две части – жилую и курортную.
Комплекс будет построен на земельном участке площадью 2460 м², общее количество квартир — 48. Все квартиры будут иметь вид на море, бассейн и природу. Тип квартир (1+1, дуплексы 2+1 от 47м2. до 120м2.)
Инфраструктура — открытый бассейн, фитнес, сауна, детская площадка, парковка, генератор электроэнергии.
Комплекс Elite Life расположен в центре Махмутлара, от аэропорта Газипаша 25 км Комплекс предлагает высокое качество жизни и комфорт В концепции элитного жилого косплекса используется высококачественные строительные материалы и технологии (система шумоизоляции, лучший мрамор) Удаленность от моря 350 метров Особенности инфраструктуры: - открытый плавательный бассейн - солнечная терраса для загара с шезлонгами и зонтиками - зона для пригтовления барбекю - детская игровая площадка - зона СПА (финская сауна, хамам, массажные комнаты) - закрытый плавательный бассейн - лифт В шаговой доступности находятся все необходимое для комфортной жизни: магазины, рестораны, общественный базар, банки, банкоматы, и школы и парки и многие другое... Для получение более подробной иформации пишите нам или позвоните мы постораемся воплостить вашу мечту в реальность
Пентхаус находится в одном из лучших комплексов Алании со своей огромной зеленой территорией и ухоженным садом.Oba Oasis расположен в районе Оба, всего в 10 минутах от самого центра города, район давно полюбился европейцам и русско-говорящим. Широкие ухоженные зеленые улицы, дома не выше 5-ти этажей. Cам комплекс состоит из 11 пятиэтажных блоков. На территории два больших открытых бассейна (взрослый и детский), зимний бассейн, детская и спортивная площадки, теннисный корт и много другое. Пляж находится всего в 600 метрах от комплекса, до исторической части города 2 км по живописной набережной. Вокруг комплекса растут апельсиновые сады. Аэропорт в 40 и 145 километрах. Комплекс с закрытой территорией, охраной и видеонаблюдением 7/24. Вы можете не волноваться за своих детей, гуляющих на территории комплекса. В шаговой доступности гипермаркет Metro, строительный и хозяйственный гипермаркет Koctas, сетевые продуктовые магазины, городская больница, школы и детские сады. Автобусное сообщение развито хорошо, остановки в 2х минутах от комплекса. Преобретая недвижимость в комплексе Oba Oasis вы присоединяетесь к семье счастливых обладателей квартир в центре города со своим зеленым оазисом. Эксклюзивный пентхаус расположен на 4-5 м этажаж, общая площадь пентхауса 230 м2. Просторная гостиная совмещенная с кухней и выходом на огромную террасу с видом на сады и бассейн. В пентхаусе на втором этаже имеется собственная финская сауна. Из окон спален и большого балкона открывается завораживающий вид на Торосские горы. большой открытый бассейндетский бассензимний бассен (подогреваемый)фитнес залсаунатурецая баня (хамам)теннисные кортсад с ланшафтным дизайномохранавидео наблюдениесобственная огороженная автостоянкагенератор