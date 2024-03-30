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Красивая малоэтажная с бассейном в живописном районе, Бодрум, Турция

Doerttepe, Турция
от
€365,000
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20
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О комплексе

Резиденция располагает круглосуточной охраной, бассейном, парковкой, консьерж-сервисом.

Удобства и оснащение в доме
  • Встроенная кухня
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в 15 минутах от аэропорта Бодрума и в 30 минутах от центра города.

Местонахождение новостройки
Doerttepe, Турция

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Красивая малоэтажная с бассейном в живописном районе, Бодрум, Турция
Doerttepe, Турция
от
€365,000
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