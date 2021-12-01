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Новый комплекс вилл и таунхаусов с бассейнами и круглосуточной охраной, Ялова, Турция

Ялова, Турция
от
€397,226
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6
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О комплексе

Резиденция располагает крытыми и открытыми бассейнами для детей и взрослых, тренажерным залом, сауной, парной, теннисным кортом, баскетбольной площадкой, детской площадкой, массажным кабинетом, кафе, зонами для занятий йогой и пилатесом, круглосуточной охраной.

Расположение и объекты поблизости
  • Центр и пирс Ялова - 3 км
  • Аэропорт - 45 минут
  • Горнолыжный центр - 45 минут
Местонахождение новостройки
Ялова, Турция

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Ялова, Турция
от
€397,226
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Цена по запросу
Площадь 45 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Застройщик: Zera Homes
ZE-RA начинает строительство современного комфортабельного комплекса. Комплекс будет возведен в самом популярном районе Махмутлар, расположится он на территории в 1287 кв.м. ✅ В комплексе предусмотрено 2 блока на 36 квартир ✅ Планировка квартир 1+1 площадью 45-47 кв.м. 2+1 дуплекс, площадью 80-84 кв.м. ✅ Инфраструктура комплекса: бассейн, хамам, фитнес, видеонаблюдение, игровая комната, детская площадка, зона отдыха, гараж, джакузи, бильярд. ✅ Особенности квартир: стальная входная дверь, межкомнатные двери, соответствующие концепту, кухонный гарнитур, сантехника, гранитная рабочая поверхность, спутниковое тв, пвх окна и балконные двери с двойным остеклением, пвх окна и балконные двери с двойным остеклением, пвх окна и балконные двери с двойным остеклением, точечное и лед освещение. ✅ Начало строительства 01.12.2021 Окончание строительства 01.12.2022 ZE-RA – это одна из лучших комбинаций Моря, Пляжа и Солнца. Уникальная локация сочетает умиротворение природы и атмосферу урбанизма вдали от шумной городской жизни Махмутлара. Море находится в 750 метрах от комплекса, до которого вы доберетесь за несколько минут ходьбы, наслаждаясь живописными фруктовыми рощами и красивыми улочками нашего города. Это дом, который отвечает всем вашим потребностям: комфорт, безопасность, спокойствие и элегантность. Для удобства и комфорта наших клиентов мы предусмотрели несколько вариантов оплаты.: скидка 4% при оплате 100% от стоимости квартиры скидка 2% при оплате 65% от стоимости квартиры рассрочка на 12 месяцев с 30% первоначальным взносом Компания ZERA HOMES это надежный партнер с многолетним опытом работы и безупречной репутацией. Став однажды нашим клиентом вы обретете друга и помощника при адаптации в новых условиях.
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от
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Площадь 44–90 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Euro Residence 20 - новый жилой комплекс класса люкс со всеми удобствами и прекрасным видом на море, расположен на первой береговой линии в курортном городе Махмутлар, в тихом месте, через дорогу от моря и прекрасного песчаного пляжа. С другой стороны комплекса проходит центральная улица Барбарос, на которой расположены различные объекты городской инфраструктуры, необходимые для повседневной жизни. Здесь множество ресторанов и кафе, магазинов, продуктовых супермаркетов, отделения банков, аптеки, развлекательные заведения и многое другое. Euro Residence 20 состоит из двух 12-этажных корпусов, включающих в общей сложности 146 комфортабельных апартаментов различной планировки, площадью 60-90 кв. м. Квартиры продаются с чистовой отделкой, кухонными гарнитурами, освещением, сантехникой и т. д. Инфраструктура комплекса: - Благоустроенная озелененная территория; - Открытый бассейн; - Аквапарк; - Закрытый бассейн; - Фитнес-зал; - Сауна, хамам, душевые; - Настольный теннис; - Бильярд; - Детская комната; - Конференц-зал; - Центральная спутниковая антенна; - Интернет Wi-Fi; - Электрогенератор; - Открытая парковка; - Круглосуточная охрана. Расположение; - 100 м до моря; - 15 км до центра Алании; - 30 км до аэропорта Газипаша; - 130 км до аэропорта Анталии. Позвоните или напишите нам, расскажем все о самых выгодных проектах зарубежной недвижимости!
Жилой комплекс Апартаменты 3+1 в квадрохаусе на завершающей стадии строительства
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от
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