Новостройки в Аланье, Турция

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Продажа новостроек в Алания

Sekerhane Mahallesi
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Жилой комплекс Premium
Жилой комплекс Premium
Каракокали, Турция
от
€220,000
Площадь 76–235 м²
7 объектов 7
Сдача в: 2023
5 фешенебельных блоков будут расположены в районе Оба, на участке площадью 10 000 м2, в общей численности 90 роскошных апартаментов различной планировки, с уникальными панорамными видами на шикарные Торосские горы, средиземное море, историческую крепость города Алании, в окружение хвойных деревьев, цитрусовых и авокадо садов, где наичистейший воздух. Квартиры все с отдельной кухней и будут представлены планировками 2+1, 3+1. Дуплексы 4+1 садовые, и 5+1 верхние. Квартиры будут выполнены в полной чистовой отделке, с установленным кухонным гарнитуром с гранитной столешницей, оборудованной ванной комнатой, установлены входная стальная дверь, межкомнатные двери, установлены качественные окна, стены окрашены экологической краской, на полу будет качественная плитка и ламинат, установлены выключатели и розетки, основное и точечное освещение. Инфраструктура комплекса: ●     Большой открытый бассейн  ●     Детский бассейн  ●     Закрытый подогреваемый бассейн ●     Фитнесс-зал ●     Сауна ●     Паровая комната ●     Солевая комната ●     Шок-комната ●     Бильярд и настольный теннис ●     Площадка для игры в шахматы на открытом воздухе ●     Открытая фитнес-зона ●     Открытая и закрытая детские площадки ●     Комната для отдыха ●     Баскетбольное/теннисное/волейбольная площадка ●     Зелёный сад на территории ●     Место для барбекю ●     Беседки для отдыха ●     Витамин-кафе у бассейна ●     Лобби в ТВ зоной ●     Открытая парковка ●     Электрогенератор ●     Охрана и камеры видеонаблюдения 7/24 ●     Смотрите комплекса, садовник   Старт строительства: 30.07.2021 Окончание строительства: 30.03.2023   Первоначальный взнос от 50 %, в данном проекте есть беспроцентная рассрочка платежа до окончания строительства
Жилой комплекс The Yacht Collection
Жилой комплекс The Yacht Collection
Аланья, Турция
от
€70,000
Сдача в: 2022
Застройщик: DNM TURKREALT
Современный жилой комплекс располагается в самом сердце туристического города Аланьи и занимает площадь в 1023 кв.м. Пятиэтажное здание включает в себя квартиры разной планировки от 32 до 48 кв.м., все квартиры разделяются на две концепции — 1+1 и студии. На каждом этаже размещено 10 квартир. Стоимость квартир начинается от 70 000 евро. Огромным преимуществом комплекса, является его непосредственная близость от известного пляжа Кейкубат, всего 200 метров. В шаговой доступности от комплекса есть все: бары, ночные клубы, набережная, пристань, магазины, рынки и парки. Территория комплекса находиться под круглосуточной охраной, имеет открытый бассейн, недалеко от него будет построен мини — аквапарк. Кроме этого здесь же будет работать бар и ресторан, детская игровая зона закрытого типа и зона барбекю на свежем воздухе. На первом этаже для вашего удобства будет располагаться ресепшн с консьержем который поможет с любыми вопросами. Инфраструктура комплекса: Сады и зеленые аллеи Открытый плавательный бассейн Детский бассейн Бар у бассейна Лобби, ресепшн, консьерж Закрытый бассейн Фитнес-зал Сауна, хамам Спутниковое телевидение Интернет Детская игровая комната Зона барбекю Смотритель Открытая парковка Круглосуточная охрана
Жилой комплекс Новые квартиры в центре района Махмутлар
Жилой комплекс Новые квартиры в центре района Махмутлар
Yaylali, Турция
от
€149,400
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Махмутларе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 53 до 219 квадратных метров. Расстояние до моря 900 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы. Еще одним неоспоримым преимуществом, при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика, действует она не во всех проектах, но все же, стоит обращать на это внимание.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха. 
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Жилой комплекс White Sail Residence
Жилой комплекс White Sail Residence
Махмутлар центр, Турция
от
€60,000
Сдача в: 2022
Застройщик: DNM TURKREALT
Современный жилой комплекс располагается в туристическом городе Махмутлар, который является пригородом Алании. Десятиэтажное здание включает в себя 63 квартиры разной планировки: 1+1 — площадью 45,50 и 53 кв.м.; 2+1, площадью 80 кв. м; 2+1, площадью 100 кв. м; 3+1, площадью 144 кв. м. В зависимости от выбранной планировки в апартаментах будет от 1−3 спальных комнат, кухня + гостиная в американском стиле, ванные комнаты, открытая терраса или балкон. Все апартаменты выставлены на продажу с чистовой отделкой, встроенным кухонным гарнитуром и современной сантехникой. В шаговой доступности располагаются бары, рестораны, магазины и социально значимые объекты. До центрального пляжа города всего 600 метров. На территории ЖК будет все необходимое для комфортной жизни, открытый бассейн с выделенной зоной для детей, водные горки, бассейны закрытого типа, зона барбекю, тренажерный зал и круглосуточная охрана. Инфраструктура: Зеленая территория с садом Открытый бассейн Водные горки Закрытый бассейн с подогревом Консьерж-сервис Фитнес-зал Сауна Римская парная Детская площадка Детская игровая комната Бильярд Интернет Спутниковое ТВ Электрогенератор Лифт Зона барбекю Открытая парковка Система видеонаблюдения
Жилой комплекс The Seascape Collection
Жилой комплекс The Seascape Collection
Okurcalar, Турция
от
€99,000
Застройщик: DNM TURKREALT
Жилой комплекс располагается на западе города Алании в живописном месте - Окурджалар. Площадь комплекса займет чуть больше 25 000 кв.м., построен комплекс по лучшим концепциям пятизвездочных отелей премиум класса. Все квартиры будут иметь площадь более чем 100 кв.м., а именно: 1+1 (площадью 113 м2) от 99.000€; Садовые Дуплексы и пентхаусы 2+1 (площадью от 158 м2 до 165 м2) от 199.000€; Дуплекс пентхаус 3+1 (площадью 210 м2) 339.000€; Садовые Дуплексы и пентхаусы 4+1 (площадью от 220 м2 до 225 м2) от 369.000€; 46 гостиничных номеров. В каждых апартаментах установлена система “умный дом”, что позволяет управлять техникой одним нажатием на вашем смартфоне. Комплекс - отель расположен в 15 минутах от центра туристического города Алании. Побережье и частный пляж в 4000 кв.м. находятся в 5-ти минутах, организован ежедневный трансфер. В шаговой доступности есть различные магазины и бутики, достопримечательности и парки. На территории жилого комплекса для комфортного отдыха есть открытый и закрытый бассейн, рестораны разных концепций, бар, Ирландский паб, спа центр, магазины игрушек, салон красоты, аптека и ветеринарная клиника. Инфраструктура Открытая и крытая парковка Зарядные устройства для электромобилей Открытый бассейн Крытый бассейн с подогревом воды Снэк-бар возле бассейна Прогулочные зоны Фитнес-центр СПА-зона (фитнес, раздевалка, хамам, крытый бассейн, сауна, парная, массажный кабинет, комната отдыха) Детская площадка Аквапарк Теннисный корт Волейбольная и баскетбольная площадка Зона барбекю Кинотеатр Скейт-парк Зона йоги и пилатеса Караоке-бар и дискотека Ледяной каток Сквош Комната Зал для мероприятий и конференций
Резиденция New Life
Резиденция New Life
Каракокали, Турция
от
€175,000
Площадь 76–135 м²
5 объектов 5
Сдача в: 2023
Комплекс NEW LIFE - Алания, Оба Представляем Вашему вниманию новый ультрасовременный комплекс, строительство которого мы начали в Алании в районе Оба всего в 1,8 км от Средиземного моря. Социальная инфраструктура района находится в шаговой доступности кафе, супермаркеты, школы, медицинские учреждения. Комплекс представляет собой дома в современном стиле, с качественной художественной подсветкой. В центре территории будут  светодинамические фонтаны. В комплексе 3 блока - 5 этажей 80 квартир Площадь участка 5001 кв.м. 1+1 площадью от 50 кв.м. до 55 кв.м., 2+1 площадью от 75,5 кв.м. до 80 кв.м., 2+1 дуплексы площадью от 95  кв.м. 4+1 дуплексы площадью от 135 кв.м. МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПЛЕКСА: 1,8 метров до моря 1 км от Государственной больницы 400 метров до нового шоссе Анталия-Мерсин 1,5 км до гипермаркета Метро 4 км. от центра города Алания 35 км от международного аэропорта Алания – Газипаша 135 км от международного аэропорта Анталия ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА: открытый бассейн закрытый бассейн хаммам сауна тренажерный зал фитнес под открытым небом массажный кабинет игровая комната детский парк закрытая детская игровая комната кафе и ресторан зал для переговоров сервис до пляжа-шаттл комната отдыха беседки на территории уголок для барбекю услуги смотрителя комплекса охрана 7/24 и камеры видеонаблюдения открытая автомобильная парковка электрогенератор огороженная территория В СТОИМОСТЬ КВАРТИР ВКЛЮЧЕНО: Входная стальная дверь Межкомнатные двери Кухонный гарнитур со столешницей  Напольное покрытие – керамическая плитка Стены покрашены экологической краской Раздвижные балконные двери, алюминиевый профиль Окна из высококачественного ПВХ. Основное и точечное освещение Оборудованный санузел сантехникой, мебелью и душевой кабиной Выводы под кондиционеры ТВ кабель Электрические розетки во всех комнатах и на балконах   Дата начала строительства: Февраль 2022 Дата завершения строительства: Июнь 2023   В данном проекте соединились качество, комфорт и доступность. На старте строительства у вас есть возможность приобрести апартаменты по выгодной цене с беспроцентной рассрочкой платежа до окончания строительства. Первоначальный взнос от 50%. 
Жилой комплекс Element 2 Residence
Жилой комплекс Element 2 Residence
Yaylali, Турция
от
€135,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
ЖК Element 2 расположен в одном из самых популярных районов Алании – Махмутлар.Развитая инфраструктура, удобное расположение, современная застройка, близость моря и гор - все это притягивает туристов и переселенцев из других стран. Удобное расположение внутри района– одно из главных преимуществ ЖК. Element 2 находится в 300 метрах от субботнего рынка, что позволит жителям комплекса приобретать экологически чистые продукты от местных фермеров в удобное время дня. Всего в комплексе 6 этажей, первые два из которых отведены под магазины, кафе, спортзал и др. зоны общего пользования. Для жильцов также доступны бассейн и зона барбекю.Общее количество квартир в ЖК - 24. Представлены различные планировки 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов варьируется от 58,5 до 180,5 кв.м.Всего в 650 м от Element 2 находится береговая линия, вдоль которой протянулся ухоженный променад. Старт строительства комплекса – сентябрь 2023 г. Сдача дома планируется в декабре 2024 г.ЖК Element 2 – отличная возможность обзавестись собственной курортной недвижимостью в солнечной Турции! Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Жилой квартал В продаже отличный пентхаус с 4 спальнями в Алании
Жилой квартал В продаже отличный пентхаус с 4 спальнями в Алании
Каракокали, Турция
от
€167,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Предлагаем вашему внимаю пентхаус, расположенный рядом с большим торговым центром Аланиум, в нескольких минутах ходьбы от моря и различных магазинов, базаров, ресторанов.Пентхаус расположен в очень хорошем комплексе с отличной инфраструктурой и удобствами. На территории комплекса вы можете покупаться в бассейне, позагорать на лежаках под солнышком, а затем поиграть в настольный теннис или быть может приготовить барбекю. Комплекс охраняется круглосуточно.Пентхаус площадью 190 кв.м. имеет большую гостиную переходящую в кухню, оснащенный всей необходимой техникой и оборудованием. С террасы открывается вид на бассейн и красивый сад. ХамамСаунаБассейнНастольный теннисФитнесОхрана 24/7БильярдЛандшафтный садТеннистный корт  
Жилой комплекс Премиум комплекс в центре Алании
Жилой комплекс Премиум комплекс в центре Алании
Аланья, Турция
от
€195,000
Площадь 180 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: NSM Real Estate & Construction
Новый инвестиционный проект  Премиум класса! Для истенных ценителей роскоши и комфорта! Расположенный в элитном районе Алании, который находится в центре  — Оба, на расстояние 1300 метров от золотистых песчаных пляжей Средиземного моря. Резиденция представляет собой девять пятиэтажных блока с закрытой территорией и один блок под внутреннюю инфраструктура, комплекс с отличной социальной множественной инфраструктурой. Оба имеет уникальный и красивый вид на Аланию и выделяется своей природой и чистым воздухом, и в нем уже достаточно много возможностей для полноценной городской жизни. Сам комплекс находится  в пешей доступности к морю и всей социальной инфраструктуре. Занимаемая территория резиденции составит 19400 м2. Дата начала строительства — 01.09.2022 Дата окончания строительства — 01.09.2024 Планировки квартир: Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 60 м2 Двухуровневые трёхкомнатные пентхаусы 2+1, площадью 131 м2 Двухуровневые трёхкомнатные садовые дуплексы 2+1, площадью 127 м2 Двухуровневые четырёхкомнатные садовые дуплексы 3+1, площадью 207 м2 Информация о квартирах: Чистовая отделка Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной Подвесные потолка Современные межкомнатные двери Новый инвестиционный комплекс в Оба будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями. Инфраструктура комплекса: Открытый бассейн Закрытый бассейн Детский бассейн Infinity бассейн Аквапарк Кафе/ресторан Кинотеатр Спа-центр Массажные кабинеты Паровая комната Турецкая баня Джакузи Сауна Зона медитации/йоги Фитнес-центр Детская игровая комната Детская площадка Ресепшен Зона для барбекю Ухоженная зелёная территория Консьерж Охрана 24/7 Видеонаблюдение 24/7 Открытая/закрытая парковка Лифты Генератор Расстояние к морю - 1300 метров
Жилой комплекс Новые квартиры в стильном ЖК - район Оба
Жилой комплекс Новые квартиры в стильном ЖК - район Оба
Алания, Турция
от
€130,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Оба - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 52 до 107 квадратных метров. Расстояние до моря 2000 метров.Если вы выбираете район для постоянного проживания в Аланье, то Оба вам подойдет как нельзя лучше, особенно если у вас есть дети. Оба сочетает в себе низко-этажную застройку, близость к центру и развитую инфраструктуру, необходимую ля жизни в Аланью. Хоть Оба и находится близко к центру, но новые проекты здесь появляются с регулярным постоянством, поэтому купить квартиру в новостройке здесь все еще реально.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, крупные торговые центры Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros, строительный и хозяйственный супермаркет Koçtaş, большой магазин техники Vatan. Именно в Оба работает самая большая новая городская больница.Для детей: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
Жилой комплекс GREENS
Жилой комплекс GREENS
Каракокали, Турция
от
€148,000
Площадь 48–150 м²
5 объектов 5
Сдача в: 2024
ЖК Greens Алания/Оба Комплекс будет построен по высоким стандартам и качествам на уровне премиум класса в строительстве и в отделке.  МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПЛЕКСА: 1,8 метров до моря 1 км от Государственной больницы 400 метров до шоссе Анталия-Мерсин 1,3 км до гипермаркета Метро 4 км. от центра города Алания  50 метров от школы YAŞAM TASARIM OKULLARI 35 км от международного аэропорта Алания – Газипаша 135 км от международного аэропорта Анталия На территории будет 1 блок, 5 этажей. Площадь участка 2 050 кв.м., всего 40 квартир. ТИП АПАРТАМЕНТОВ: 34 квартиры - 1+1 - 48 кв.м. Нетто с балконом.  Дуплексы на последних этажах: 2 квартиры 2+1   4 квартиры 4+1 – 150 кв.м. с балконами ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА: открытый бассейн 165 кв.м. с джакузи зоной детский открытый бассейн сауна солевая сауна Лобби тренажерный зал  душевые кабины, раздевалки в общей зоне детский парк закрытая детская игровая комната кафетерий зона комната отдыха, ТВ зона беседки на территории с зоной для барбекю смотритель комплекса + садовник охрана 7/24 и камеры видеонаблюдения  открытая автомобильная парковка  электрогенератор огороженная закрытая территория   В СТОИМОСТЬ КВАРТИР ВКЛЮЧЕНО: Входная стальная дверь  Межкомнатные двери  Кухонный гарнитур со столешницей  Напольное покрытие – керамическая плитка Стены покрашены экологической краской Раздвижные балконные двери, алюминиевый профиль Окна из двойного высококачественного ПВХ. Основное и точечное освещение Оборудованный санузел сантехникой, мебелью и душевой кабиной Выводы под кондиционеры ТВ кабель Электрические розетки во всех комнатах и на балконах   Дата начала строительства: 01.10.2022 Дата завершения строительства: 30.08.2024   Цены от 140 000 евро Первоначальный взнос - 50% . Остаток - беспроцентная рассрочка до окончания строительства
Жилой комплекс Проект премиум класса
Жилой комплекс Проект премиум класса
Yaylali, Турция
от
€178,000
Сдача в: 2023
Новый проект премиум класса, расположенный в 230 метрах от моря, в районе Кестель. Комплекс состоит из 2-х блоков, есть квартиры 1+1, 2+1 дуплексы и 2+1 со своим личным бассейном и террасой. Элитный жилой комплекс с особенностями 5-ти звёздочного Отеля. Инфраструктура: бассейн, зона отдыха, зона барбекю, детская игровая площадка, крытый бассейн, паровая комната, массажная комната, сауна, детская игровая, лобби, фитнес зал. Есть возможность оплаты с беспроцентной рассрочкой на 10 месяцев при оплате первоначального взноса 30%. Срок сдачи проекта планируется на сентябрь 2023 год.
Резиденция Новый инвестиционный комплекс в Газипаша
Резиденция Новый инвестиционный комплекс в Газипаша
Yaylali, Турция
от
€128,000
Сдача в: 2024
Агентство: NSM Real Estate & Construction
Представляем Вашему вниманию новый инвестиционный комплекс со собственной множественной инфраструктурой. Расположенный в районе Газипаша, на расстояние 1200 метров от бирюзовых волн Средиземного моря. Резиденция представляет собой одно десятиэтажное здания с собственной закрытой территорией и с отличной множественной социальной инфраструктурой. Газипаша — это название рая, спрятанного между зеленью Таврских гор и бирюзовыми тонами Средиземного моря, зеленым ожерельем банановых садов. Необычные пляжи, живописные бухты, красивейшая природа вперемешку с историческими местами и ещё неизбалованные туристами достопримечательности станут не мечтой, а повседневной средой обитания каждого жителя комплекса. Занимаемая территория резиденции составит 6690 м2. Количество квартир — 140. Дата начала строительства — 01.12.2022 Дата окончания строительства — 30.08.2024 Планировки квартир: Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 75 м2 Двухуровневые трехкомнатные пентхаусы 2+1, площадью 161 м2 Двухуровневые четырехкомнатные пентхаусы 3+1, площадью 183 м2 Двухуровневые пятикомнатные пентхаусы 4+1, площадью 189 м2 Информация о квартирах: Чистовая отделка Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной Подвесные потолки Современные межкомнатные двери Кондиционеры Видеодомофон Новый инвестиционный комплекс в Газипаша будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями. Инфраструктура комплекса: Открытый бассейн Закрытый бассейн Детский бассейн Бар у бассейна Аквапарк Кинотеатр Паровая комната Турецкая баня Сауна Бильярд Фитнес-центр Теннисный корт Детская площадка Детская игровая комната Зона для барбекю Ухоженная зелёная территория Консьерж Охрана 24/7 Видеонаблюдение 24/7 Открытая/закрытая парковка Лифты Генератор   О районе: Газипаша это стремительно развивающийся район, где уже есть необходимая для полноценного проживания городская инфраструктура, налажено транспортное сообщение. И конечно, главным плюсом и преимуществом района Газипаша является международный аэропорт, а также потрясающая природа. В Газипаша просторный пляж без толп людей, с уютными кафе, красивой набережной. Есть также уникальный пляж с теплыми бассейнами из каменных глыб, красивые места в скалистой местности, которые вы с таким восторгом разглядывали на фото в интернете. Можно нырять с маской, рыбачить, плавать, заниматься водным спортом, бегать вдоль моря в спокойной обстановке, кататься на велосипеде.
Жилой комплекс Новые квартиры от застройщика в районе Оба с видом на горы
Жилой комплекс Новые квартиры от застройщика в районе Оба с видом на горы
Алания, Турция
от
€165,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые апартаменты в районе Оба. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1.Площадь апартаментов от 58,5 до 150 квадратных метров. Расстояние до моря 3400 метров.Когда у наших клиентов встаёт вопрос о покупке новой квартиры в районе со всеми благами и отличными соседями европейцами, то мы с полной уверенностью предлагаем новые квартиры именно в Обе.  Оба отлично подойдет тем семьям, которые хотят жить рядом с центром Алании, при этом иметь всё самое лучшее, что есть в Аланье. Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migro, хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, так же в Обе находится самая большая государственная больница Аланьи. Для тетей всех возрастов приставлены: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
Жилой квартал Удобно расположенные Квартиры в Оба Алании с роскошными удобствами
Жилой квартал Удобно расположенные Квартиры в Оба Алании с роскошными удобствами
Каракокали, Турция
от
€209,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Оба отличается своей малоэтажной застройкой, песчаными пляжами, и богатой социальной инфраструктурой. Так же в Обу в ближайшее время переезжает городская администрация в новое здание мэрии, что делает этот район инвестиционно превлекательным. Более того именно Оба расположена  близко к центру города, с западной стороны она примыкает к Алании, на востоке граничит с районом Тосмур.  Именно здесь, в Обе, началось строительство нового, современного, жилого комплекса, который будет расположен всего в 1500 метров от моря. Данный проект будет состоять из шести 4-х этажных жилых блоков, 180 квартир различных планировок по доступным ценам, площадь квартир от 52 м2 до 200 м2.  Бассейн/детский бассейнДетская игровая площадкаТурецкая баняМассажный кабинетСаунаФитнесс-центрГенераторБеспроводная интернет в общих зонах Камеры наблюдения по всей территории     • Расстояние до пляжа: 1500 м • Расстояние до центра Аланьи: 3 км • Расстояние до аэропорта Газипаша: 35 км.   Начало строительства:30.03.2021 Окончание строительства:30.09.2023
Жилой квартал Комплекс в районе Чиплаклы в десяти минутах пешей прогулки от моря
Жилой квартал Комплекс в районе Чиплаклы в десяти минутах пешей прогулки от моря
Ciplakli, Турция
от
€90,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Этот небольшой жилой комплекс будет состоять из одного четырехэтажного блока с общей сложностью 16 квартир различной планировка и квадратуры.  В продаже будут квартиры: 1+1 (65м2), 2+1 (130м2), 2+1 дуплексы(130м2), 3+1 дуплексы (150м2), каждая квартира будет сдана в эксплуатацию с готовой чистовой отделкой.   Проект расположится в выгодной локации — всего несколько минут пешком, и вы уже у знаменитого пляжа Клеопатры. Жилой комплекс комфорт-класса будет построен на территории 950 м2 и будет иметь свою собственную закрытую территорию с развитой внешней и внутренней инфраструктурой что обеспечит благоприятной обстановкой и дополнительными возможностями для досуга жителей и их гостей. Дизайнеры и застройщик учли интересы разных возрастных групп жителей: предусмотрели детскую площадку для игр, зону для занятия спортом, беседку для тихого отдыха, бассейн и сауну. А в нескольких минутах ходьбы от комплекса будет расположена  образовательная инфраструктура: школа и детский сад, а так же супермаркеты, аптеки, банки, магазины, бары, рестораны  и многое другое для комфортной жизни собсвенников квартир.   Бассейн Детский бассейн Открытая детская площадка Крытая детская площадка Сауна Фитнес Генератор Лифт   Начало строительства комплекса: 01.09.2022 Окончание строительства комплекса: 01.09.2023   При первоначальном взносе 30% возможна рассрочка платежа до момента сдачи комплекса в эксплуатацию.
Жилой комплекс Новые апартаменты - район Оба, Алания
Жилой комплекс Новые апартаменты - район Оба, Алания
Алания, Турция
от
€135,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Выставлены на продажу новые квартиры в Обе - Алания. В доме имеются планировки квартир: 1+1, 3+1. Площадь от 52 до 110 квадратных метров. Расстояние до моря 2000 метров.Набережная района Оба выходит на знаменитый проспект Ататюрка и оборудована для велотранспорта, пробежек, спорта на открытом воздухе, пляжного спорта, прогулок у моря. От центра Алании район Оба отделяет естественная граница – река Оба Чай с облагороженными и усыпанными зеленью берегами. Что есть в районе Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros и др., хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, бутики и фирменные магазины ведущих брендов. Здесь же находится самая большая государственная больница Аланьи.Пляжи в Оба песочно-галечные, с инфраструктурой для отдыха и спорта. Нижняя Оба у моря более активная, туристическая, здесь много отелей и чуть меньше новых проектов, за то в Верхней Обе вы всегда сможете купить квартиры в новых домах.
Жилой комплекс Новый элитный комплекс в районе Кестель
Жилой комплекс Новый элитный комплекс в районе Кестель
Yaylali, Турция
от
€130,000
Этот престижный жилой комплекс класса люкс состоит из одного 5-этажного здания с 15 квартирами различных планировок: 1+1, 2+1, и 3+1.  Предлагается большая развлекательная зона с бассейнами, турецким хамамом, детской площадкой и комнатой, паровой комнатой, фитнес-центром, парковкой, камелией и зоной барбекю и тд.  Резиденция находится всего в 130 метрах от песчаного пляжа и на расстояние 9 км от центра города Аланья.  В шаговой доступности расположены продуктовые магазины и кафе.  Объект сдается в феврале 2023 и беспроцентная рассрочка возможна до окончания стройки. Наша команда профессионалов поможет выбрать лучший вариант жилья и выгодно инвестировать в недвижимость.
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Махмутларе - Алания
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Махмутларе - Алания
Yaylali, Турция
от
€145,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Махмутларе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1. Площадь апартаментов от 55 до 260 квадратных метров. Расстояние до моря 1000 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы. Еще одним неоспоримым преимуществом, при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика, действует она не во всех проектах, но все же, стоит обращать на это внимание.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Жилой комплекс Новый бутик-проект в районе Оба, Алания
Жилой комплекс Новый бутик-проект в районе Оба, Алания
Алания, Турция
от
€145,000
Сдача в: 2025
Застройщик: Stay Property
Выставлены на продажу новые квартиры в Обе - Алания.В доме имеются планировки квартир: 1+1, 4+1.Площадь от 49 до 214 м2.Расстояние до моря 3000 метров.Набережная района Оба выходит на знаменитый проспект Ататюрка и оборудована для велотранспорта, пробежек, спорта на открытом воздухе, пляжного спорта, прогулок у моря. Центр Алании и район Оба отделяет естественная граница – река Оба Чай с облагороженными и усыпанными зеленью берегами.Что есть в районе Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros и др., хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, бутики и фирменные магазины ведущих брендов. Здесь же находится самая большая государственная больница Аланьи.Пляжи в Оба песочно-галечные с инфраструктурой для отдыха и спорта. Нижняя Оба у моря более активная, туристическая, здесь много отелей и чуть меньше новых проектов, зато в Верхней Обе вы всегда сможете купить квартиры в новых домах.
Жилой квартал Перспективный проект от известного застройщика в Тосмуре
Жилой квартал Перспективный проект от известного застройщика в Тосмуре
Авсаллар, Турция
от
€270,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Приобретая апартаменты в данном жилом комплексе, вы выбираете удобную инфраструктуру, высокий уровень экологии и безопасности, а также благоустроенный двор, в котором можно заниматься спортом и отдыхать всей семьей. В проекте на ваш выбор предлагаются различные варианты планировок: от удобных однокомнатных квартир  до просторных пятикомнатных дуплексов, с продуманными планировками, учитывающими ваши пожелания. По окончанию строительства, все апартаменты будут переданы в собственность покупателей в чистовой отделке: входная стальная дверь, видеодомофон, встроенная мебель на кухне и в ванных комнатах, встроенный шкаф в коридоре, полный пакет бытовой техники Siemens ( холодильник, посудомоечная машина, варочная поверхность, духовка, вытяжка, стиральная машина ), кондиционер в каждой комнате, подогрев полов в ванной комнате, душевые кабины, сантехника, электрический водонагреватель.  Это не просто жилой комплекс в окружении существующей застройки. Это проект комплексного освоения территории площадью 5.580 м2 и новое прочтение локации с акцентом на все ее сильные стороны. Концепция проекта, строительство которого уже началось, представляет собой три корпуса, 8 этажей, и 173 квартир, в каждом из блоков предусмотрено дизайнерское лобби. В рамках проекта внутренняя территория комплекса огорожена, доступ посторонних ограничен, а важным элементом благоустройства внутренней территории будет развитая инфраструктура и функциональные зоны с уникальным дизайном. Район хорошо развит с точки зрения социальной инфраструктуры: в пешей доступности от комплекса располагаются общеобразовательная школа и детский сад, магазины, супермаркеты, аптеки, больница, а с точки зрения разнообразности досуга: пляж, расстояние до которого составляет всего 100 метров, река в 375 метрах, зона отдыха Димчай - 900 метров.    Открытый бассейн Джакузи Детский бассейн Детская площадка Лобби SPA Закрытый бассейн Турецкая баня Паровая Сауна Массажные комнаты VIP SPA  Тренажёрныйл зал Детская комната Кинотеатр Кафе  Огороженная территория Велопарковка 24/7 охрана Управляющий Wi-Fi Спутниковое TV Подстветка территории и фасадов Электрогенератор
Жилой комплекс Масштабный комплекс в окружении садов
Жилой комплекс Масштабный комплекс в окружении садов
Каракокали, Турция
от
€158,000
Сдача в: 2024
В одном из самых престижных районов Алании Оба началась стройка нового масштабного комплекса в окружении садов. Проект отличается особенной архитектурной концепцией и планированием зон отдыха во дворе, максимум территории отведено для бассейнов 3825 M². Комплекс находится, близко к центру города и базовой инфраструктуре. Район Оба стремительно развивается и застраивается в последние годы. Комплекс находится на закрытой территории с собственной инфраструктурой. Это идеальное место для жизни с детьми и комфортного отдыха у моря. Проект будет состоять из 7 блоков, 5 этажей в общей сложности 268 квартир. Участок: 17800 м2 1+1 (50м2-110м2), 2+1 (85м2-135м2), 3+1 (115-145м2), 4+1 (146м2), дуплексы с собственными выходами на бассейн и террасой, а также варианты квартир с джакузи. Расстояние до моря составит 2600 м, для удобства жителей данного ЖК предусмотрен трансфер до моря, который будет курсировать-каждые 2 часа.
Жилой комплекс Жилой комплекс с игровыми площадками, бассейном, сауной, площадкой для барбекю, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с игровыми площадками, бассейном, сауной, площадкой для барбекю, Авсаллар, Турция
Инжекум, Турция
от
€97,500
Агентство: TRANIO
Жилой комплекс с панорамными видами на природу. Состоит из 42 квартир с различными планировками: Апартаменты с 1 спальней — 36 шт Дуплекс-апартаменты с 3 спальнями — 6 шт Первоначальный взнос — 40%, а также есть возможность рассрочки на оставшуюся сумму до окончания строительства. Удобства и оснащение в доме Другие удобства: сауна, трансфер до пляжа, баскетбольная площадка, теннисный корт, генератор, детская игровая комната. Расположение и объекты поблизости Авсаллар расположен на дороге к аэропорту Анталии, в 25 км от Аланьи. Городских возможностей для жизни в нем хоть и достаточно, но на первый план он вышел своей природой и чистым кислородом. Это экологически чистый район со всемирно известным пляжем Инжекум. Самые свежие фрукты, овощи и натуральные продукты можно найти в магазинах, а также на рынках, открытых в определенные дни недели. В центре Авсаллара есть 5 больниц и поликлиник, 7 аптек, 4 ветеринарные клиники и стоматологические клиники. Также работают филиалы международных грузовых компаний в пешей доступности от проекта. Это очень популярный район для инвестиций, а также для спокойной повседневной жизни на природе. Проект находится всего в 1 км от центра Авсаллара, в 25 км от центра Аланьи и в 2,17 км от пляжа Incekum. Кроме того, проект находится в шаговой доступности от сетевых магазинов, таких как Migros, Carrefour, A101 и Bim.
Жилой комплекс Luvi Residenсe
Жилой комплекс Luvi Residenсe
Алания, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Новый проект Stay Investment в 4.8 км от международного аэропорта Газипаша и 1,2 км от чистого широкого пляжа - Luvi Residenсe.Жилой комплекс Luvi Residenсe включает внутреннюю зону общего пользования как в отелях 5*. Это комфортный вариант для тихой, спокойной жизни в солнечной Турции, а также оптимальная покупка под сдачу в долгосрочную аренду. На этапе строительства вы можете купить квартиру в Газипаша Турция недорого, с очевидной перспективой роста стоимости в ближайшие годы.Резиденция состоит из одного корпуса на 60 квартир и большой территории. Даже такая недорогая недвижимость в Турции дает право оформления вида на жительство для всей семьи. Спешите сделать резерв, часть квартир 1+1 уже продана и всего несколько дуплексов 2+1 остались в продаже.Газипаша – зеленый, самый экологически чистый район, где выращивают фрукты и овощи на экспорт. Большая часть жителей проживает и работает здесь постоянно, даже вне сезона городок не пустует, как некоторые районы Алании. Учитывая это, в Газипаша недвижимость оптимально подходит для ПМЖ.
Жилой квартал Продаются апартаменты в центре Оба
Жилой квартал Продаются апартаменты в центре Оба
Каракокали, Турция
от
€115,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
-Квартира на продажу в центре Оба с бассейном всего в 30 метрах от прекрасного пляжа Оба.Расположена в центре Оба, всего в нескольких минутах ходьбы от торгового центра Оба. Проживая в центре Оба вы можете найти все, что вам нужно. Комплекс  расположен в самом центре города. Оба это прекрасное место для проживания. В апартаментах есть кухня американского типа с гостиной,балкон,две спальни и ванная комната. Одна большая спальня с балконом. В ванной комнате есть мебель и просторная душевая кабина, установлен водонагреватель. Уникальное местоположениеБассейнВсего в 30 метрах от пляжаБалконПолностью меблированаГенераторФитнесСауна
Жилой комплекс Шикарный проект в самом центре Алании близко к морю
Жилой комплекс Шикарный проект в самом центре Алании близко к морю
Алания, Турция
от
€232,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в центре Алании. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1.Площадь апартаментов от 61 до 130 квадратных метров. Расстояние до моря 100 метров.В центральной части Аланьи недвижимость имеет самый высокий инвестиционный потенциал и всегда ликвидная. В центре наиболее комфортные условия проживания и отдыха. Здесь самое сердце популярного средиземноморского курорта, и даже вне сезона большой поток туристов. Если говорить об инфраструктуре, то здесь есть все: много магазинов, есть несколько рынков, сетевые супермаркеты, ТРЦ, гипермаркеты, бутики именитых брендов, туристические лавки, салоны, офисы, банки, государственные учреждения. Активно ходит транспорт в любые другие районы. Новая современная недвижимость в центре Аланьи встречается не часто, по всем кварталам плотная застройка. Часто это проекты реновации жилого фонда или устаревших отелей. Дома в центре отличаются компактной территорией, но и на ней представлена курортная инфраструктура, такая как бассейн, сауна, хаммам, зоны отдыха и барбекю. Также есть немногочисленные проекты строительства и новые комплексы на самой крепости, виды открываются роскошные! 
Жилой комплекс Элитный 10-этажный комплекс в 1000 м от морского побережья
Жилой комплекс Элитный 10-этажный комплекс в 1000 м от морского побережья
Алания, Турция
от
€145,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Газипаше.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 56 до 195 м2. Расстояние до моря 1500 метров.Газипаша – город на юге Турции, расположенный у берегов Средиземного моря, рядом с Аланьей. Появление здесь международного аэропорта в 2011 году дало новый виток развития как города, так и рынка недвижимости. В Газипаша 50 км песчаного берега, есть знаменитый пляж Селинус длиной 2,5 км, красивые скалистые берега, где можно купаться в окружении хвойных деревьев.Несмотря на длинный и широкий пляж с пологим заходом в море, в Газипаша мало отелей. Население города порядка 50 тыс. человек. Есть все для жизни: крупные супермаркеты, рынки, магазины, бутики, сетевые рестораны, для детей — детские сады и школы.Недвижимость в Газипаша подойдет тем, кто хочет переехать в турецкий город с морем, с перспективами найти работу, открыть бизнес, обучать детей. Кроме того, это отличная инвестиция и удобный вариант курортной квартиры для отдыха.
Жилой комплекс Новый современный комплекс в районе Оба - Алания
Жилой комплекс Новый современный комплекс в районе Оба - Алания
Алания, Турция
от
€145,000
Сдача в: 2025
Застройщик: Stay Property
Выставлены на продажу новые квартиры в Обе - Алания. В доме имеются планировки квартир: 1+1, 2+1. Площадь от 55 до 120 квадратных метров. Расстояние до моря 2200 метров.Набережная района Оба выходит на знаменитый проспект Ататюрка и оборудована для велотранспорта, пробежек, спорта на открытом воздухе, пляжного спорта, прогулок у моря. От центра Алании район Оба отделяет естественная граница – река Оба Чай с облагороженными и усыпанными зеленью берегами. Что есть в районе Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros и др., хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, бутики и фирменные магазины ведущих брендов. Здесь же находится самая большая государственная больница Аланьи.Пляжи в Оба песочно-галечные, с инфраструктурой для отдыха и спорта. Нижняя Оба у моря более активная, туристическая, здесь много отелей и чуть меньше новых проектов, за то в Верхней Обе вы всегда сможете купить квартиры в новых домах.
Жилой комплекс Шикарные апартаменты с видом на море
Жилой комплекс Шикарные апартаменты с видом на море
Tuerkler, Турция
от
€98,000
Сдача в: 2024
Новый проект в районе Тюрклер г. Алания, расположился на холме откуда открывается великолепный вид на море, расстояние до моря составляет всего 200 метров. Район примечателен оживленной инфраструктурой, новыми торговыми центрами, ресторанами и окружающей его нетронутой природной красотой. Комплекс состоит из 6 трехэтажных блоков и 99 квартир, спроектированных так, чтобы они всем пришлись по вкусу, удовлетворяя пожелания и потребности каждого. Общая площадь территории на холме составляет 10069 м2. Некоторые из квартир имеют собственный сад и бассейн. Типы квартир в данном проекте 1+1, 2+1, 3+1 «дуплексы» с садом и собственным бассейном, 2+1 дуплекс с садом и собственным бассейном. Жильцы также получат право пользоваться частным пляжем, на который можно попасть по подземному переходу. Пляжи данного региона славятся как лучшие на побережье Алании.
Жилой комплекс в районе Демирташ, Алания
Жилой комплекс в районе Демирташ, Алания
Yesiloez, Турция
от
€146,000
Сдача в: 2024
Представляем новый проект в 450 метрах от моря в районе Демирташ, Аланья. Район славиться своими просторными песчано-галечными пляжами. Отсутствие сильных приливов и отливов гарантирует безопасность отдыхающих. В Демирташе также расположены два известных туристических места: каньон Сападере и руины древнего города Сиедра. Кроме того в шаговой доступности находятся магазины, пекарни, кафе и местный фермерский рынок. Резиденция состоит из двух девятиэтажных блоков на участке площадью 5 152 м2. Из каждой квартиры в этом проекте открывается потрясающий вид на море. Все квартиры сдаются в чистовой отделке со встроенной кухней и полностью оборудованными ванными комнатами. Эта недвижимость подходит под инвестиции, сдачи в аренду, а так же в качестве жилья для отдыха и жизни. Инфраструктура: - открытый бассейн - крытый бассейн - зона для отдыха и барбекю - спортзал - хамам - комната отдыха - детская игровая площадка - автостоянка Начало строительства декабрь 2022 года Окончание строительства май 2024 года.
Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса с 5-звездочным обслуживанием в 230 метрах от моря, Кестель, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса с 5-звездочным обслуживанием в 230 метрах от моря, Кестель, Турция
Yaylali, Турция
от
€429,000
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает садом, зоной отдыха и зоной барбекю, детской площадкой, крытым бассейном, парной, сауной и массажным кабинетом, тренажерным залом. Окончание строительства - сентябрь 2023 года. Особенности квартир Кухонная мебель Гранитная столешница Плиточный пол Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в районе Кестель, в 230 метрах от моря.
Жилой квартал Резиденция Forest Park в Авсалларе
Жилой квартал Резиденция Forest Park в Авсалларе
Авсаллар, Турция
от
€119,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Представляем вашему вниманию на продажу квартиры в комплексе, расположенном в одном из самых развивающихся районов Аланьи - Авсаллар.Комплекс расположен внутри лесного массива, в окружении сосновых деревьев возле самого знаменитого пляжа Инжекум с пологим входом в море и белым песком. Кроме того пляж Инжекум награжден Голубым Флагом за чистоту по международной классификации. Комплекс состоит из двух 9-ти этажных блоков, соединенных между собой в одно целое строение.   Для жителей комплекса предусмотрена разнообразная инфраструктура: открытый летний бассейн с горками, турецкая баня/хамам, сауна, паровая комната, фитнес-центр, ресторан, детская площадка, беседка для барбекю, менеджмент по комплексу, охрана 7/24 и камеры безопасности, парковка для автомобилей, бесплатный Wi-Fi. Комплекс имеет отличную локацию - всего в 800 метрах от пляжа Инжекум и Лесного Кэмпинг парка Инжекум с хвойными деревьями, площадками для барбекю, рестораном и территорией для игры в пэйнтболл. Категории апартаментов:К продаже представлены апартаменты с 1 спальней и пентхаусы с 2 спальнями площадью от 127 м2 до 190 м2. Если Вы предпочитаете спокойный отдых, жить в гармонии с природой, то это предложение именно для вас! Для получения более подробной информации свяжитесь с нами.
Жилой квартал Роскошный меблированный пентхаус в Алании Каргыджак
Жилой квартал Роскошный меблированный пентхаус в Алании Каргыджак
Махмутлар центр, Турция
от
€186,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Роскошный меблированный пентхаус в Алании Каргыджак 
Жилой квартал Двухкомнатная квартира в Кестеле, Алания
Жилой квартал Двухкомнатная квартира в Кестеле, Алания
Yaylali, Турция
от
€135,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Жилой комплекс Новые апартаменты в районе Махмутлар - Аланья
Жилой комплекс Новые апартаменты в районе Махмутлар - Аланья
Yaylali, Турция
от
€124,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Махмутларе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 56 до 150 квадратных метра. Расстояние до моря 850 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы. Еще одним неоспоримым преимуществом, при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика, действует она не во всех проектах, но все же, стоит обращать на это внимание.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха. 
Жилой квартал Эксклюзивные апартаменты 2+1 в Махмутларе, Алания
Жилой квартал Эксклюзивные апартаменты 2+1 в Махмутларе, Алания
Махмутлар центр, Турция
от
€116,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Район Махмутлар расположен в 15 км от центра Алании и ее исторической части, с длинной ухоженной набережной с множеством беседок, ресторанчиками и местными магазинами. В пешей доступности имеются сетевые продуктовые магазины. Апартаменты 120 м2 расположены на 10-м этаже, имеют две спальные комнаты, гостиную совмещенную с кухней американского типа, ванную комнату с джакузи и два балкона. С большого балкона открывается захватывающая панорама на средиземное море и город.  Круглый год вы сможете наслаждаться с семьей и друзьями закатами и рассветами со своего балкона. В стоимость включена мебель во всех комнатах, кухонное оборудование Beko, LG кондиционеры. Для вашего удобства комплекс оснащен бассейном с водной горкой, генератором - вы никогда не останетесь без электричества, а так же есть своя автостоянка. Территория комплекса ухожена и украшена ландшафтным садом. бассейнводная горкадетский бассейнгенераторлифт
Жилой комплекс Проект класса люкс в Махмутларе
Жилой комплекс Проект класса люкс в Махмутларе
Yaylali, Турция
от
€375,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания StayProperty предлагает новые квартиры в районе Махмутлар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апараментов от 55 до 150 м2.Расстояние до моря 300 метров.Сразу отметим, что Махмутлар это самый популярный район. По новым данным, население Махмутлара растет быстрее всего, и составляет более 53 тысяч человек, а в сезон в 3-4 раза больше. Этот район максимально застроенный, самый популярный у иностранцев и всегда №1 на рынке недвижимости Аланьи по спросу на квартиры. И объяснение этому простое: в Махмутларе идеальное сочетание цены, качества, а также большое количество предложений под любой бюджет.  При это не стоит и забывать о том, что в новых домах Махмутлара превосходная инфраструктура, а также инфраструктура района в целом находится на высшем уровне.Инфраструктура Махмутлара: помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar AVM площадью 20 000 м2 на месте субботнего рынка, культурный центр на участке 10 тыс. м2, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны, а также различные коммерческие объекты на активно застраиваемой части улицы Ататюрка.
Жилой комплекс Апартаменты с рассрочкой в центральном районе города - Оба
Жилой комплекс Апартаменты с рассрочкой в центральном районе города - Оба
Алания, Турция
от
€125,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Оба - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 50 до 155 квадратных метров. Расстояние до моря 2000 метров.Если вы выбираете район для постоянного проживания в Аланье, то Оба вам подойдет как нельзя лучше, особенно если у вас есть дети. Оба сочетает в себе низко-этажную застройку, близость к центру и развитую инфраструктуру, необходимую ля жизни в Аланью. Хоть Оба и находится близко к центру, но новые проекты здесь появляются с регулярным постоянством, поэтому купить квартиру в новостройке здесь все еще реально.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, крупные торговые центры Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros, строительный и хозяйственный супермаркет Koçtaş, большой магазин техники Vatan. Именно в Оба работает самая большая новая городская больница.Для детей: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür. 
Жилой комплекс Новый инвестиционный люксовы закрытый комплекс
Жилой комплекс Новый инвестиционный люксовы закрытый комплекс
Каракокали, Турция
от
€188,300
Площадь 50–160 м²
12 объектов 12
Сдача в: 2024
Агентство: NSM Real Estate & Construction
Представляем Вашему вниманию новый инвестиционный комплекс со собственной множественной инфраструктурой. Расположенный в элитном районе Алании — Оба, на расстояние 1300 метров от золотистых песчаных пляжей Средиземного моря. Резиденция представляет собой девять пятиэтажных блока с закрытой территорией и один блок под внутреннюю инфраструктура, комплекс с отличной социальной множественной инфраструктурой. Оба имеет уникальный и красивый вид на Аланию и выделяется своей природой и чистым воздухом, и в нем уже достаточно много возможностей для полноценной городской жизни. Занимаемая территория резиденции составит 19400 м2. Дата начала строительства — 01.09.2022 Дата окончания строительства — 01.09.2024 Планировки квартир: Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 60 м2 Двухуровневые трёхкомнатные пентхаусы 2+1, площадью 131 м2 Двухуровневые трёхкомнатные садовые дуплексы 2+1, площадью 127 м2 Двухуровневые четырёхкомнатные садовые дуплексы 3+1, площадью 207 м2 Информация о квартирах: Чистовая отделка Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной Подвесные потолка Современные межкомнатные двери Новый инвестиционный комплекс в Оба будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями. Инфраструктура комплекса: Открытый бассейн Закрытый бассейн Детский бассейн Infinity бассейн Аквапарк Кафе/ресторан Кинотеатр Спа-центр Массажные кабинеты Паровая комната Турецкая баня Джакузи Сауна Зона медитации/йоги Фитнес-центр Детская игровая комната Детская площадка Ресепшен Зона для барбекю Ухоженная зелёная территория Консьерж Охрана 24/7 Видеонаблюдение 24/7 Открытая/закрытая парковка Лифты Генератор Расстояние до моря: 1300 метров   О районе: Оба – это хорошо известная зеленая часть Алании и  по сравнению с другими районами, там запрещены высотные здания. Так что в комплексах больше зеленых зон и инфраструктуры. Недавно из-за новой больницы (Университет Аланьи Аладдина Кейкубата) центр Аланьи переехал в Оба. Помимо этого, новое здания муниципалитета Аланьи, также на стадии строительства в Оба в Аланье. Многие покупатели предпочитают покупать апартаменты в Оба из-за близости ко всем социальным удобствам. С другой стороны, Оба также имеет фантастическую. набережную и пляжные клубы. У людей, которые живут в Оба, есть отличный центр города, помимо набережной. В центре Оба есть несколько хороших ресторанов. Дважды в неделю в также проходит фруктовый и овощной рынок. До района легко добраться по набережной или кольцевой дороге.
Жилой комплекс Комплекс в самом уютном районе Алании
Жилой комплекс Комплекс в самом уютном районе Алании
Аланья, Турция
от
€200,000
Площадь 57–123 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! S.Koca Residence - жилой комплекс класса люкс. Расположен в одном из самых уютных пригородов Алании - Авсаллар, в слиянии моря и гор. Этот район известен своими песчаными пляжами и природными красотами хвойных лесов. Также есть вся современная инфраструктура. До центра района всего 800 м. Жилой комплекс состоит из 8 этажей. На территории 2519 кв. м. Квартиры представлены площадью от 61 до 176 кв. м. 12 квартир 1+1 и 4 дублекса 2+1. Квартиры с чистовой отделкой, установленной сантехникой, встраиваемой дизайнерской мебелью. В каждой квартире есть балкон, с которого открывается потрясающий вид на море и горы. Комплекс обладает собственной современной инфраструктурой: открытый бассейн с детским отделением, фитнес-центр, сауна, открытая парковка, зона барбекю, Турецкая баня, благоустроенная озелененная территория. Инфраструктура: - Мечеть; - Магазин; - Медицинские учреждения; - Образовательные учреждения; - Салон красоты; - Парк. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!
Жилой комплекс Новые просторные квартиры в районе Авсаллар, Алания
Жилой комплекс Новые просторные квартиры в районе Авсаллар, Алания
Инжекум, Турция
от
€113,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Алании – район Авсаллар.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 85 до 170 квадратных метров. Расстояние до моря 1000 метров.Когда речь заходит о новых квартирах в Авсалларе, то мы рекомендуем ее рассматривать если для вас важны песчаные пляжи, а также хвойные леса, которыми богат данный район. Авсаллар отдален от центра Аланьи на 20 км. До аэропорта Антальи 95 км. Это зеленый пригород, но с полноценной социальной инфраструктурой. Главная улица в Авсалларе выглядит необычно, ее прячут от палящего солнца кроны деревьев.Инфраструктура района: в Авсаллар есть вся базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункты, аптеки, магазины и т.п. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.Недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море и в окружении красивой природы Турции.
Жилой квартал Современный жилой комплекс в самом центре Алании
Жилой квартал Современный жилой комплекс в самом центре Алании
Tirilar Mahallesi, Турция
от
€179,500
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Данный комплекс с благоустроенной территорией будет расположен в самом центре Алании на участке 1072 м2. Внутреннее пространство квартала обустроено с учетом потребности в тишине и спокойствии будущих жителей, а полноценная инфраструктура обеспечит жителей собственными: бессейном, детской площадкой, сауной, фитнес залом и многим другим. Помимо этого развитая инфраструктура района где расположен жилой комплекс предусматривает детские сады, школу, магазины, аптеки, отделения банков, продуктовые и хозяйственные магазины, больницу и поликлинику, кафе и рестораны, аптеки, отделения банков.  Безопасность проживания и отдыха внутри комплекса обеспечит  система контроля доступа жильцов и система видеонаблюдения, а так же консьерж и домофонная связь, которые обеспечат дополнительный контроль и комфортное посещение жилого комплекса приглашенными гостями.     Начало строительсьва: 15.10.2022 Окончание строительства: 12.12.2023   Система рассрочки платежа действует при 50 % оплате   Дополнительную информацию о проекте вы можете получит связавшись с ними!
Жилой квартал 3 Bedroom Apartments with Seperate Kitchen in Alanya Oba
Жилой квартал 3 Bedroom Apartments with Seperate Kitchen in Alanya Oba
Каракокали, Турция
от
€120,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Эти апартаменты с 3 спальнями, расположенные в зеленом апельсиновом саду Оба, Аланья, мы находим этот новый комплекс из 65 просторных, тихих и роскошных квартир на продажу. этот комплекс находится так близко к больнице, торговому центру и центру города, что всего в 5 минутах езды по новой дороге. В комплексе есть 2 спальни, апартаменты с 3 спальнями и пентхаусы с 4 спальнями. Это 3-х спальные апартаменты с отдельной кухней в Алании площадью от 140 м2 до 220 м2. Есть высококачественные ванные комнаты с высококачественными смесителями и тропическим душем. Кухня с высококачественной столешницей, ламинат, глянцевые кухонные шкафы с высококачественными петлями. Эти элегантные апартаменты идеально подходят для постоянного проживания и сдачи в аренду.   Зачем покупать эту квартиру с 3 спальнями в Алании? Просторная квартира Отдельная кухня Использованы качественные материалы Расположена в тихом районе Комплекс расположен в тихой зеленой части Аланьи, недалеко от больницы и торговых центров. Старый центр города находится в 5 минутах езды. От новой дороги центр города находится всего в 5 минутах от вас. Никакой спешки, никакого движения. Пляж около 1,5 км, до пляжа Клеопатры 10 минут на машине.
Жилой комплекс Новые апартаменты в завершающемся проекте - район Махмутлар
Жилой комплекс Новые апартаменты в завершающемся проекте - район Махмутлар
Yaylali, Турция
от
€156,500
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 48 до 145 квадратных метра. Расстояние до моря 600 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы. Еще одним неоспоримым преимуществом, при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика, действует она не во всех проектах, но все же, стоит обращать на это внимание.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха. 
Жилой комплекс BALKAN TOWER RESIDENCE
Жилой комплекс BALKAN TOWER RESIDENCE
Махмутлар центр, Турция
от
€290,000
Площадь 85–178 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
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Жилой комплекс Апартаменты с видом на море и горы, в жилом комплексе с развитой инфраструктурой, Махмутлар, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с видом на море и горы, в жилом комплексе с развитой инфраструктурой, Махмутлар, Турция
Yaylali, Турция
от
€135,000
Агентство: TRANIO
ЖК будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с белой отделкой, санузлами и встроенными кухнями. Все квартиры имеют водоочистительные фильтры. В комплексе 12 этажей в одном блоке, 106 квартир, с подземной и наземной парковками включенными в стоимость квартиры. Квартиры с различными планировками: стандартные с 1-2 спальнями, дуплексы с 3 спальнями и пентхаусы с 2 гостиными и 4 спальнями. Большинство квартир с видом на море, остальная часть с видом на горы. Особенности квартир Другие удобства: бар у бассейна, теннисный / волейбольный / баскетбольный корты, игровые комнаты: пинпонг и бильярд, сауна, турецкий хамам, паровая комната, прогулочные дорожки на территории комплекса, джакузи. Расположение и объекты поблизости Комплекс расположен 15 минутах от моря. В пешей доступности находятся кафе, рестораны, базары , аптеки и магазины. В 25 км. находится аэропорт Газипаша.
Жилой комплекс Новые апартаменты в проекте бизнес-класса - район Авсаллар, Алания
Жилой комплекс Новые апартаменты в проекте бизнес-класса - район Авсаллар, Алания
Инжекум, Турция
от
€120,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры Авсалларе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 46 до 125 квадратных метров. Расстояние до моря 750 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густыми, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.
Жилой комплекс Новые квартиры в быстроразвивающемся районе Оба - Алания
Жилой комплекс Новые квартиры в быстроразвивающемся районе Оба - Алания
Алания, Турция
от
€144,900
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые апартаменты в районе Оба. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 46 до 117 квадратных метров. Расстояние до моря 2000 метров.Когда у наших клиентов встаёт вопрос о покупке новой квартиры в районе со всеми благами и отличными соседями европейцами, то мы с полной уверенностью предлагаем новые квартиры именно в Обе.  Оба отлично подойдет тем семьям, которые хотят жить рядом с центром Алании, при этом иметь всё самое лучшее, что есть в Аланье. Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migro, хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, так же в Обе находится самая большая государственная больница Аланьи. Для тетей всех возрастов приставлены: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
Жилой комплекс Royal Grand Exclusive!
Жилой комплекс Royal Grand Exclusive!
Аланья, Турция
от
€258,500
Площадь 57 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Royal Grand Exclusive - новый комплекс со всеми удобствами, расположен в районе Сарай (Saray) в центре Алании, в 5 мин ходьбы от моря. Расстояние до морского порта Алании составляет 2 км, до аэропорта Газипаша - 40 км, до аэропорта Анталии - 120 км. Магазины, супермаркеты, кафе и рестораны на любой вкус и кошелек расположены поблизости, а до пляжа Клеопатры, отмеченного голубым флагом чистой воды, можно добраться пройдя 500 метров. Все необходимые учреждения, такие как больница, банк, школа и т. д., находятся в пешей доступности. Также, буквально в нескольких шагах от здания расположены овощной и рыбный рынки, где вы всегда сможете найти самые свежие продукты сезона. Royal Grand Exclusive - это два стильных жилых блока, объединённых благоустроенной, охраняемой территорией (2064 кв. м) с инфраструктурой пятизвёздочного отеля и видеонаблюдением. Комплекс включает 88 квартир и одно коммерческое помещение. В распоряжении жителей комплекса будут: - Открытый бассейн; - Открытый детский бассейн; - Детская игровая зона; - Крытый бассейн; - Барная стойка у бассейна; - Турецкий хамам; - Сауна; - Фитнес зал; - Лаундж зона/зона отдыха; - Гостевые комнаты, спроектированные как гостиничные номера, в которых вы сможете размещать своих гостей. Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в Турции. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
Вилла Роскошная вилла с частным бассейном в Каргыджаке
Вилла Роскошная вилла с частным бассейном в Каргыджаке
Махмутлар центр, Турция
от
€576,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Вилла спроектированная в соответствии с последними стандартами, отличается роскошной отделкой и высококачественными материалами. Эта роскошная вилла имеет ландшафтный частный сад, частный бассейн и панорамный вид на море. Вилла является частью 5-звездочного отеля, и новый владелец будет иметь право использовать все социальные объекты. Собственность входит в просторную гостиную-лофт с главной кухней. Из гостиной открывается частный бассейн, солнечная терраса и сад с барбекю.  Огромные стеклянные окна открывают панорамный вид из светлой гостиной. В этой вилле 4 спальни. Большая гостиная, кухня открытого плана и ванная комната расположены на первом этаже. Эта вилла в Алании идеально подходит для тех, кто хочет элитного уровня жизни.     Качественная отделка.Панорамный вид из бассейна, гостиной и спальни.5-звездочные удобства отеля, такие как фитнес, рестораны с обслуживанием по меню, кинотеатр и прочее. Эта вилла построена по 5-звездочным стандартам.    
Жилой комплекс Апартаменты в центре района Оба
Жилой комплекс Апартаменты в центре района Оба
Аланья, Турция
от
€179,000
Сдача в: 2023
Рады предложить вам высококлассный проект, который состоит из одного 4-х этажного блока и 28 квартир. Отличные апартаменты расположены прямо в центре района Оба - Алания, в пешей доступности от пляжа. В наличии есть квартиры: 1+1 от 44м2. до 67м2. и 3+1 от 144м2. до 198 м2. Жилой Проект находится всего в 450 метрах от песчаного пляжа, в 100 метрах от супермаркета Carrefour и в нескольких минутах ходьбы от всех потребительских нужд, таких как магазины, рестораны, банки, бутики, больницы и школа. Начало проекта январь 2022г., завершение июль 2023г. Способ оплаты: первоначальный взнос 40 %, остаток суммы делится на беспроцентную рассрочку до конца строительства.
Жилой комплекс Жилой Комплекс для комфортной жизни
Жилой комплекс Жилой Комплекс для комфортной жизни
Махмутлар центр, Турция
от
€108,000
Сдача в: 2024
Представляем вашему вниманию современный жилой комплекс, удачно расположенный в курортном районе Алании - Каргыджак. Прекрасный песчаный пляж и благоустроенная набережная находятся всего в 200 метрах от резиденции. Резиденция состоит из двух 5-ти этажных зданий, где представлены 2-х, 3-х комнатные апартаменты, а также двухуровневые пентхаусы. Комплекс будет сдан в январе 2024 года. Первоначальный взнос составляет 50 % от выбранной вами квартиры, остальное беспроцентная рассрочка до конца строительства. В инфраструктуру комплекса будет входить: открытый бассейн с детской секцией, сад с цветами, пальмами и декоративными растениями, детская площадка, фитнес-зал и многое другое. Уход за территорией комплекса будет осуществляться дом управляющим. Развитая инфраструктура данного района, непосредственная близость различных объектов культурного и бытового назначения, зеленые окрестности с горным пейзажем, апельсиновыми и банановыми рощами по достоинству оценят, как любители спокойного отдыха, так и те, кто предпочитает активный образ жизни.
Жилой комплекс Отличный уникальный пентхаус в экзотическом районе центра Алании
Жилой комплекс Отличный уникальный пентхаус в экзотическом районе центра Алании
Tirilar Mahallesi, Турция
от
€320,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Квартира распологается на 2 этажах и находится в очень хорошем состоянии, так как владелец всегда поддерживал и ремонтировал ее регулярно каждый год. 3/4 спальни (спальня № 4 была преобразована в небольшую уютную гостиную/офис) (если вы хотите 4 спальни, это можно легко изменить позже)2 кухни, по одной на каждом этаже2 красивые гостиные с уникальной стильной мебелью2 ванные комнаты3 балкона и 1 терраса Дубовый паркет в спальнях, гостиных и прихожей. Плитка на кухне, в ванной и на балконах, а также на террасе, которая составляет 24 м2.Недавно уложенная мембрана и плитка на террасеНа 3 этаже красивый расписной гипсовый потолок с красивыми украшениямиДеревянный потолок на 4 этаже3 балкона застеклены темным стеклом и экранированы, но не от вида. Квартира находится на 2 этажах, в очень хорошем состоянии Внутри есть шторы-ширмы, а также лампы и прожекторы на потолке. Внешняя электрическая защита от солнца в гостиной. Кондиционер/тепловой насос в 5 комнатах, 2 из которых  были приобретены в этом году Водяное тепло во всех комнатах и ​​прекрасный «английский» электрокамин, который также дает тепло. Горячая вода от солнечного отопления на крыше с дополнительными нагревательными элементами и 2 водонагревателями в ванной комнате Чистая вода для приготовления пищи очищается в помещении под кухонной стойкой. Джакузи и большой красивый душ с радио Включены уникальные красивые ковры, а также вся мебель, шторы и новая бытовая техника. Здесь все, что вам нужно сделать, это двигаться прямо! Только около 100 норвежских крон в месяц на общие расходы, которые покрывают лифт, уборку мест общего пользования внутри и снаружи. Электричество для мест общего пользования и консьержа.
Жилой комплекс Квартиры в современном стиле в районе Оба
Жилой комплекс Квартиры в современном стиле в районе Оба
Sekerhane Mahallesi, Турция
от
€128,000
Сдача в: 2023
Предлагаем вашему вниманию жилой комплекс в районе Оба на стадии строительства. Район Оба считается престижным районом в Алании он известен своей уютной атмосферой, облагороженной зеленой территорией. Сам комплекс будет состоять из четырех 4-х этажных блоков, общее количество квартир 136. Площадь проекта составляет 8600 квадратных метров, расстояние до моря 2.5 км. Данный Жилой Комплекс располагается на уютной закрытой охраняемой территории где есть всё для комфортной жизни и отдыха. Предлагаются квартиры планировок 1+1, 2+1 и 3+1 (56м2-195м2). Инфраструктура Жилого комплекса: Детская игровая комната, Комната отдыха, Фитнес зал, Массажный кабинет, Сауна, Хамам, Бизнес центр, Телевизионный салон, Кафетерий, Теннисный корт, Открытый бассейн, Крытый бассейн (отдельное помещение), Электрогенератор, 20 частных подземных гаражей, Открытая автостоянка, Озеленённая территория, Охранная система. Не упустите свой шанс приобрести недвижимость в Турции по привлекательной цене, в надёжном качественном комплексе.
Жилой квартал Стильная меблированная квартира в районе Демирташ
Жилой квартал Стильная меблированная квартира в районе Демирташ
Demirtas, Турция
от
€156,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Если вы в поисках готовой квартиры для отдыха или постоянного проживания на берегу ласкового Средиземного моря, то это предложение стоит рассмотреть подробнее. На продажу выставлена квартира с ремонтом, мебелью, техникой. Но самое главное преимущество данной квартиры заключается в ее расположении.Квартира, планировки 2+1 и общей площадью 115 м² с 2 ванными комнатами и 2 балконами с видом на море, в 550 метрах от пляжа, район Демирташ. бассейн детский бассейн генератор автопарк Район Демирташ является относительно новым районом, природа тут еще не тронута, сохранена в первозданном виде, благодаря чему Демирташ считают тихим и умиротворенным районом.Тут нет шумных туристов, ночных клубов и кафе с громкой музыкой, а также крупных отелей.Зато здесь есть замечательные пляжи, на которых немного отдыхающих, чистая морская вода и хвойные леса, экологически чистая природа.
Жилой комплекс Novita 7 Residence
Жилой комплекс Novita 7 Residence
Махмутлар центр, Турция
от
€184,755
Площадь 56 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Квартиры в туристическом городе Махмутлар, в 800 м от моря и пляжа. Квартиры 1+1, площадью 56,5 кв.м. С чистовой отделкой "под ключ". Дизайн выполнен в современном стиле. Кухни оснащены встроенными гарнитурами, ванные комнаты со всей необходимой сантехникой и мебелью. Комплекс спроектирован в современном архитектурном стиле из 7-ми этажей. Комплекс обладает собственной развитой инфраструктурой: бассейн, зона для отдыха, консьерж, тренажерный зал, сауна, зона барбекю, детская площадка, парковка, круглосуточная охрана, генератор. Вблизи от комплекса супермаркеты, кафе и рестораны, аптеки, спортивные и детские площадки, отделения банков, рынок ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Турции. Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Жилой комплекс Новый инвестиционный проект жилого комплекса
Жилой комплекс Новый инвестиционный проект жилого комплекса
Sekerhane Mahallesi, Турция
от
€161,000
Сдача в: 2023
Представляем вашему вниманию новый стильный проект жилого комплекса с полной внутренней инфраструктурой в респектабельном районе Оба - Алания. Преимуществом данного проекта является расположение – удаленность от оживленных центральных улиц, но при этом рядом со всеми удобствами городской инфраструктуры. Здесь сосредоточены основные крупные ТЦ, а также именно в этом районе находится новая городская больница – 1 км, и большинство престижных частных школ и колледжей. И это самый близкий к центру Алании район – 3 км. Расстояние до побережья Средиземного моря – 1,5 км. Резиденция будет состоять из 4 блоков и большой частной территории. Общая площадь застройки 6197 кв. м. Также резиденция порадует самодостаточной внутренней инфраструктурой, а это дополнительные удобства для отдыха и развлечений, которые сделает этот комплекс исключительным местом для жизни. К продаже предложены квартиры следующих планировок -  двухкомнатные 1+1 площадью от 48 до 58 кв. м, трехкомнатные 2+1 площадью 110 кв. м, двухуровневые пентхаусы 3+1 и 4+1 площадью от 157 до 277 кв. м. Апартаменты будут сданы с полной чистовой отделкой, встроенной кухонной мебелью, укомплектованными санузлами, а также будут установлена вся сантехника. При покупке квартиры на стадии строительства работает система беспроцентной рассрочки до окончания строительства по удобному индивидуальному графику оплат. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на июнь 2023 года.
Жилой комплекс Недорогие новые апартаменты в Махмутларе
Жилой комплекс Недорогие новые апартаменты в Махмутларе
Yaylali, Турция
от
€85,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Вашему вниманию представлены новые апартаменты в Махмутларе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1.Площадь апартаментов от 55 до 100 м2.Расстояние до моря 2500 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы.Еще одним неоспоримым преимуществом при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха.
Жилой квартал Magic Hills
Жилой квартал Magic Hills
Toslak, Турция
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Агентство: Sun World Real Estate
Жилой комплекс Новый инвестиционный проект в районе Авсаллар
Жилой комплекс Новый инвестиционный проект в районе Авсаллар
Авсаллар, Турция
от
€114,000
Сдача в: 2023
Современный многоквартирный жилой комплекс с отдельной инфраструктурой, расположен в курортном районе Авсаллар. Проект разрабатывается лучшими турецкими дизайнерами и архитекторами. В проекте 4 блока, 167 апартаментов. С каждой квартиры, начиная с первого этажа, будет открываться вид на море и зеленные окрестности района. На продажу предложены квартиры планировки: 1+1, 2+1, 3+1 в том числе двухуровневые пентхаусы, площадью от 53 кв. м. В стоимость апартаментов входит: полная чистовая отделка, встроенная кухонная мебель, укомплектованные санузлы. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на декабрь 2022 года. Авсаллар - не слишком большой, но это один из самых теплых курортов Анталии, от ветров и антициклонов его защищает бухта. Здесь расположен один из самых знаменитых песчаных пляжей южного средиземноморского побережья – Инжекум.  Хорош Авсаллар для любителей верховой езды, дайвинга и самых разных видов водного спорта. Вся дополнительная информация доступна у наших специалистов. С большим удовольствием расскажем Вам о лучших предложениях в комплексе и подберем для Вас самый выгодный вариант!
Жилой комплекс Ophelia Residence
Жилой комплекс Ophelia Residence
Алания, Турция
от
€140,000
Площадь 60 м²
1 объект 1
Агентство: DDA Real Estate
Квартиры в новом жилом комплексе с разными удобствами в современном пригороде Алании - Махмутлар. Квартиры сдаются с полной отделкой «под ключ» и меблированы. В тихом и уютном месте. С различными просторными планировками. В комплексе доступно 36 квартир, большая территория с ландшафтным дизайном и бассейном. Внутренняя инфраструктура комплекса включает сад, открытый плавательный  бассейн, зону для загара и отдыха, лобби, крытый бассейн, тренажерный зал, сауну, римскую парную, зону барбекю, беседку, открытую парковку. На территории комплекса предусмотрено видеонаблюдение и круглосуточная охрана, а также генератор на случай отключения электроэнергии. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Турции. Пишите или звоните, Ответим на все интересующие Вас вопросы!
Жилой комплекс Уютный жилой комплекс
Жилой комплекс Уютный жилой комплекс
Seki, Турция
от
€165,000
Сдача в: 2023
Современный проект расположен в районе Демирташ. Район находится на востоке Алании в 15 км. от аэропорта Газипаша. Неподалеку от этого района находятся развалины античного римского города Сиедра, каньон Сападере и уникальный пляж. Район активно развивается и застраивается как жилыми домами, так и объектами инфраструктуры. Проект имеет в общей сложности 4 этажа и 12 независимых секций. Площадь участка составляет 835,86 м2. Общее количество квартир 12. Расстояние до моря составляет 950 метров. На продажу выставлены: 2+1 и 2+1 дуплекс.
Жилой комплекс Элитный жилой проект в центре Алании
Жилой комплекс Элитный жилой проект в центре Алании
Алания, Турция
от
€239,580
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в центре Алании. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 59 до 107 квадратных метров. Расстояние до моря 1600 метров.В центральной части Аланьи недвижимость имеет самый высокий инвестиционный потенциал и всегда ликвидная. В центре наиболее комфортные условия проживания и отдыха. Здесь самое сердце популярного средиземноморского курорта, и даже вне сезона большой поток туристов. Если говорить об инфраструктуре, то здесь есть все: много магазинов, есть несколько рынков, сетевые супермаркеты, ТРЦ, гипермаркеты, бутики именитых брендов, туристические лавки, салоны, офисы, банки, государственные учреждения. Активно ходит транспорт в любые другие районы. Новая современная недвижимость в центре Аланьи встречается не часто, по всем кварталам плотная застройка. Часто это проекты реновации жилого фонда или устаревших отелей. Дома в центре отличаются компактной территорией, но и на ней представлена курортная инфраструктура, такая как бассейн, сауна, хаммам, зоны отдыха и барбекю. Также есть немногочисленные проекты строительства и новые комплексы на самой крепости, виды открываются роскошные! 
Жилой квартал Роскошные апартаменты класса люкс в Авсалларе, Алания
Жилой квартал Роскошные апартаменты класса люкс в Авсалларе, Алания
Авсаллар, Турция
от
€142,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
  Комплекс расположен на возвышенности в Авсалларе в 23км западнее от центра Алании. Ближайший аэропорт Газипаша располагается в 60км.По всему периметру территории представлены различные виды насаждений, которые не оставят вас равнодушными во время прогулки. Также вы можете отдохнуть в лаунж-зонах, установленных в разных уголках комплекса.Данный комплекс состоит из 2-х 9-ти этажных блоков и одного 7-ми этажного, которые расположены на закрытой охраняемой территории. В блоках предусмотрены апартаменты с 1, 2, 3, 4- спальнями и пентхаусы. Каждый блок, помимо закрытого подогреваемого бассейна, имеет свой собственный бассейн с безопасной детской зоной на открытом воздухе.Комплекс расположен в новом быстроразвивающемся районе Алании - Авсалларе. Преимуществом данного района также является отсутствие старых построек, что избавит вас от дискомфорта во время их сноса. Кинотеатр Сауна Хамам Спа-центр Фитнес Баскетбольная площадка Детская площадка Крытая детская площадка  
Жилой комплекс Стильный новый проект в районе Оба - Алания
Жилой комплекс Стильный новый проект в районе Оба - Алания
Алания, Турция
от
€150,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Выставлены на продажу новые квартиры в Обе - Алания. В доме имеются планировки квартир: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь от 50 до 150 квадратных метров. Расстояние до моря 1300 метров.Набережная района Оба выходит на знаменитый проспект Ататюрка и оборудована для велотранспорта, пробежек, спорта на открытом воздухе, пляжного спорта, прогулок у моря. От центра Алании район Оба отделяет естественная граница – река Оба Чай с облагороженными и усыпанными зеленью берегами. Что есть в районе Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros и др., хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, бутики и фирменные магазины ведущих брендов. Здесь же находится самая большая государственная больница Аланьи.Пляжи в Оба песочно-галечные, с инфраструктурой для отдыха и спорта. Нижняя Оба у моря более активная, туристическая, здесь много отелей и чуть меньше новых проектов, за то в Верхней Обе вы всегда сможете купить квартиры в новых домах.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Жилой комплекс Элитный комплекс таунхаусов под гражданство
Жилой комплекс Элитный комплекс таунхаусов под гражданство
Toslak, Турция
от
€215,000
Сдача в: 2024
Агентство: NSM Real Estate & Construction
Представляем вашему вниманию Элитный комплекс таунхаусов под гражданство Турции. Район Конаклы.   ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА: Элитная недвижимость с соответственным уровнем обслуживания и новейшими технологиями. Особенная атмосфера загородной жизни с комфортом управляемого комплекса и новым кругом общения. Уникальный дизайн-проект с бассейнами вплотную к балконам. Прямо с апартаментов — в бассейн! Панорамный вид на Средиземное море. Высокий инвестиционный потенциал. Подходит под получение гражданства Турции за инвестиции! Без аналогов! Проект с нестандартной концепцией для незабываемого морского отдыха.   ЛОКАЦИЯ:  Район Аланьи: Конаклы. Курортный район в 8 км от центра Аланьи, здесь расположены отели и роскошные резиденции, комплексы вилл. 110 км от аэропорта Анталии. Рядом с комплексом зона отдыха в хвойном лесу с мангалами и панорамой на море. 350 метров до выезда на трассу Анталия-Мерсин, удобная транспортная развязка. Комплекс находится в 300 метрах от комфортных песчаных пляжей с волнорезами.   ХАРАКТЕРИСТИКИ:  Проект занимает участок 5000 м2. состоит из 8-ми двухэтажных блоков, между которыми расположены бассейны, примыкающие к балконам апартаментов на первом этаже. Всего 36 апартаментов. Старт строительства: июнь 2022. Завершение строительства: май 2024.   ВИДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  Со всех квартир виды на бассейн, территорию комплекса, природу, окресности, море.   АПАРТАМЕНТЫ:  Двухуровневые таунхаусы 2+1 с просторной гостиной 29 м2, общая площадь 91 м2. Потолки 3,5 м высотой. 2 совмещенных санузла   ИНФРАСТРУКТУРА:  Большие открытые бассейны и крытый зимний бассейн, фитнес-зал, турецкие бани, паровая комната, сауна, зона отдыха, ресторан (кафе), детская игровая площадка, лобби, ухоженная зеленая территория,  зоны отдыха и барбекю, автомобильная парковка, электрогенератор, трансфер на пляж.   УСПЛОВИЯ ОПЛАТЫ:  На время строительства у Вас есть прекрасная возможность приобрести апартаменты у моря с беспроцентной рассрочкой, при первом взносе 30%   Элитный комплекс таунхаусов в районе Конаклы — подарит Вам поистине роскошное проживание на берегу Средиземного моря!     О районе: Конаклы – небольшой курорт на юге Турции, на Средиземном море, расположенный в 12 км к западу от города Аланья. Численность населения – 30 000, большая часть из которых работает в сфере обслуживания туристической отрасли, а также занимается фермерской деятельностью. Конаклы – очаровательный курортный городок, который предоставляет  возможность уединиться от городской суеты и стресса, и, одновременно с этим, приближает вас к общественной жизни благодаря своей близости к важным деловым, торговым, культурным, художественным и развлекательным центрам, близости пляжа и остановокам общественного транспорта. Отличное местоположение позволяет наслаждаться теплым морем, отличной погодой, единением с природой, а соскучившись по цивилизации, быстро оказаться в центре города Аланья. Также, сосновый лес и апельсиновые плантации не только насыщают здесь воздух приятными ароматами, но и делают его целебным.
Жилой комплекс Ecology Corner
Жилой комплекс Ecology Corner
Махмутлар центр, Турция
от
€131,697
Площадь 41–59 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. -Подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Ecology Corner - новый проект от компании «GOLD AHISKALI». Основное преимущество проекта в его месторасположении: резиденция возводится в районе Махмутлар, всего в 550м от моря, дорога до центра Алании занимает всего 20 минут. Район Махмутлар знаменит своими историческими достопримечательностями, живописной природой, развитой городской инфраструктурой и красивыми пляжами. ПРЕИМУЩЕСТВА: - видеонаблюдение; - парковка; - благоустроенная зеленая территория; - бассейн; - зона отдыха; - тренажерный зал; - игровая комната; - детская площадка. РАСПОЛОЖЕНИЕ: Рядом с «Ecology Corner» находится: - пляж; - центр города; - школы; - торговые центры; - детские сады. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. - Поможем с переездом. - Покажем объект лично в Турции или онлайн. - Поможем с получением статуса резидента. Звоните или пишите, ответим на все вопросы!
Жилой квартал Шикарная 4 комнатная квартира в районе Оба, Алания
Жилой квартал Шикарная 4 комнатная квартира в районе Оба, Алания
Каракокали, Турция
от
€249,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Просторная, полностью меблированная квартира в комплексе с развитой инфраструктурой
Жилой комплекс Элитные апартаменты в новом комплексе - район Оба
Жилой комплекс Элитные апартаменты в новом комплексе - район Оба
Алания, Турция
от
€245,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Выставлены на продажу новые квартиры в Обе - Алания. В доме имеются планировки квартир: 2+1, 3+1, 4+1, 5+1. Площадь от 95 до 236 квадратных метров. Расстояние до моря 2800 метров.Набережная района Оба выходит на знаменитый проспект Ататюрка и оборудована для велотранспорта, пробежек, спорта на открытом воздухе, пляжного спорта, прогулок у моря. От центра Алании район Оба отделяет естественная граница – река Оба Чай с облагороженными и усыпанными зеленью берегами. Что есть в районе Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros и др., хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, бутики и фирменные магазины ведущих брендов. Здесь же находится самая большая государственная больница Аланьи.Пляжи в Оба песочно-галечные, с инфраструктурой для отдыха и спорта. Нижняя Оба у моря более активная, туристическая, здесь много отелей и чуть меньше новых проектов, за то в Верхней Обе вы всегда сможете купить квартиры в новых домах.
Жилой комплекс Апартаменты с видом на море в районе Кестель
Жилой комплекс Апартаменты с видом на море в районе Кестель
Yaylali, Турция
от
€148,000
Сдача в: 2023
Уникальные апартаменты на продажу в Кестеле, являющиеся отражением спокойного средиземноморского образа жизни, предлагают все необходимое для комфортного проживания и активной жизни. Инвестиционный проект, который будет завершен к сентябрю 2023 года, специально спланирован для тех, кто ценит комфорт, роскошь и предпочитает лучшее. На продажу выставлены следующие планировки квартир: 1+1 и 2+1 от 58м2. до 75 м2. Многие объекты инфраструктуры также включены в проект, который строится на общей площади 969 м2. С богатыми возможностями для жителей комплекса будут созданы зоны, где они смогут приятно провести время. К ним относятся открытый бассейн, сауна, тренажерный зал, камелия, открытая автостоянка и генератор. Территория комплекса будет охраняться системами видеонаблюдения 24/7. Расстояние до пляжа составляет всего 250 метров, до торговых центров и супермаркетов можно легко добраться пешком. Международный аэропорт Газипаша находится в 32 км. Первоначальный взнос 35 %, остаток суммы можно оплатить с помощью беспроцентной рассрочки платежа до конца строительства.
Жилой комплекс Новые квартиры в городе Газипаша, Алания
Жилой комплекс Новые квартиры в городе Газипаша, Алания
Алания, Турция
от
€118,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в Газипаше - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 50 до 150 квадратных метров. Расстояние до моря 1000 метров.Покупая недвижимость в Газипаше – вы получаете не только квадратные метры у моря, но и спокойствие. Газипаша это уютный небольшой город, при этом с наличием международного аэропорта. Если говорить об инфраструктуре, город мало чем уступает туристической Аланье, здесь есть все необходимое для жизни, а также тишина и спокойствие. После того как квартиры в Аланье подорожали, взгляд инвесторов был обращен именно на Газипашу, здесь начали появляться современные новостройки, при этом без отельных шумных комплексов. Инфраструктура жилых комплексов ничем не уступает аналогичным домам в Аланье, при этом существенно выигрывая в цене. В данный момент, покупая новую квартиру в Газипаше, еще можно успеть существенно сэкономить свой бюджет, при этом зачастую, получив беспроцентную рассрочку от застройщика. 
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Аланья, Турция
Алания, Турция
от
€990,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с парковочными местами, бассейнами (36 м2 - 49 м2), зонами барбекю, джакузи. Окончание строительства - май 2024 года. Особенности квартир Плиточный пол Кухонная мебель Двойные стеклопакеты Гранитные столешницы Стальная входная дверь Полы с подогревом Сантехника Grohe Расположение и объекты поблизости Больница - 3,8 км Центр Алании - 8,7 км Море - 5 км Аэропорт - 35 км
Жилой комплекс Грандиозный комплекс по отличным ценам в район
Жилой комплекс Грандиозный комплекс по отличным ценам в район
Demirtas, Турция
от
€121,000
Сдача в: 2024
Агентство: NSM Real Estate & Construction
Инвестиционный проект на стадии начала строительства. Первоначальный взнос 50%, остальная сумма в рассрочку равными частями до конца срока строительства.   Дан старт активного развития одного из перспективных районов Алании — Демирташ!  Это совместный ответ государства и частного сектора на запрос рынка! Общеалтайский рынок недвижимости уже ощутимо вырос за пределы бюджета в 50000 евро, но район Демирташ дарит возможность снова почувствовать удовольствие инвестиций в среднем сегменте 55000 евро с перспективой динамичной капитализации вложений. Поспешите зайти в числе первых на новый сегмент рынка недвижимости на берегу Средиземного моря! РАССТОЯНИЕ ДО МОРЯ — 700 МЕТРОВ !!! Дата начала строительства: МАЙ 2022 г. Дата окончания строительства: МАЙ 2024 г.   ПОТЕНЦИАЛ ВЛОЖЕНИЙ ОБЕСПЕЧЕН: Масштабной инфраструктурой комплекса Пляжем с пологим входом Видом на Торосские горы и море Достаточно недорогой стоимостью земли на данном этапе развития рынка   К ПРОДАЖЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ КВАРТИР: ДВУХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 1+1, площадью 50-52 м2 ТРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 2+1, площадью 72 м2 ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 3+1, площадью 135 м2   ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА: Объекты под открытым небом: Открытый бассейн Аквапарк Детский бассейн Беседки Площадки для барбекю Амфитеатр Зоны для прогулок и пробежек Детская игровая площадка Фитнес-центр под открытым небом Кафетерий Теннисный корт Зона парковки автомобилей Крытая инфраструктура: Стойки регистрации Вестибюль Ресторан Караоке-бар, сигарный и кальянный бары Гостевые дома Бизнесс — зона: Конференц-залы Бизнес-номера Конференц-зал Лаундж зона Офис продаж Библиотека Спа-зона: Закрытый бассейн, Кафетерий Фитнес-центр Витаминный бар Массажные кабинеты Турецкие бани Русская баня!!! Паровая комната VIP-спа (турецкая баня, сауна, массажные кабинеты, зона отдыха) Игровая зона: Кафетерия-Бар Комнаты для хобби Бильярд Настольный теннис Кинозалы Play Station и игровая комната Торговая зона: Рынок Аренда автомобилей Прачечная Парикмахер Врач   УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: ДАТА ДОГОВОРА — 30%, ДАЛЕЕ РАССРОЧКА ДО ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА.   Грандиозный комплекс по отличным ценам в районе Демирташ — сочетает в себе современный дизайн, уникальное расположение и бесподобную инфраструктуру и строится в настоящей жемчужине региона, где вы почувствуете себя истинным жителем Средиземноморской Ривьеры.   О районе: Демирташ – укромный уголок турецкой Ривьеры. Территория района на юге ограничена длинной береговой линией, на севере – горными хребтами Тавр. Безупречная экология и спокойная атмосфера поселка располагают к безмятежному отдыху. Самобытный курорт с доступной недвижимостью привлекает предприимчивых девелоперов и любителей загородного уединения. Песчано-галечные пляжи Демирташа просторны и безлюдны. Пологий вход в море, чистая и теплая вода, отсутствие сильных приливов гарантируют безопасность отдыхающим. Морское дно у берега покрыто песком или мелкой галькой. Тишина на побережье располагает к рыбалке: в акватории водятся голубые крабы, осьминоги, форель. Пляжные рестораны предоставляют на прокат шезлонги и зонтики. Демирташ находится в 23 км к востоку от Алании, в 15 км от международного аэропорта Gazipaşa-Alanya.  Демирташа граничит с районом Каргыджак и  небольшим городком Газипаша.   Звоните или пишите по всем интересующим вопросам. С удовольствием ответим и проконсультируем.
Многоквартирный жилой дом Kurt Twin Towers
Многоквартирный жилой дом Kurt Twin Towers
Махмутлар центр, Турция
от
€124,900
Сдача в: 2024
Агентство: KURT GROUP
--- Курт Туин Тауэрс Мамутлар --- Новый жилой комплекс KUTR TWIN TOWERS в Махмутларе на 90 квартир. Охраняемая территория прощадью 2 935 кв.м. На территории комплекса эть сосьяляная инфраструктура. Внешняй имфраструктура КУРТ Твин Тауэрс: Бассейн ( 94 м2 ) Детский бассейн ( 8,60 м2 ) Детская прощадка Ландшафтный сад Генаратор Барбекю Беседка Парковка для автомобилей ВНУТРЕННЯЯ СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА: Зимний Бассейн Сауна Турецкая баня - Хаммам Паровая комната Соляная комната Фитнес Массажный кабинет Детская ировая комната Бар, народный теннис и билярд Библиотека Кинотеатр Музыкальная комната Махмутлар - район с космоем Развитой городской инфраструктурой. Здесьмо найти все, что небходимо для комфортной жизни в Турци. В районе, так, хорошо развита инфраструктура для детей: парки, детски кафе, игровое и спортивки. Изюминкой Махмутлара, набережной с историкой пешеходной зоной для прогулок. Вдоль морья, среди пальм и цветов, стоят скамейки и беседки с видомом на море. Здесь с камые красивые с видомом на аланийскую крепость! Через Махмутлар проходьят автобусы во всесех направленияхх. Остановки располеены на расстойяни 300 м друг от друга.  Вы, например, доэхат до любой точки Алании на облаственном транспорте или такси. Расстояние от KURT TWIN TOWERS до : МОРЯ: 850 МТ СУПЕРМАРКЕТ: 300 МТ РЫНОК: 500 МТ ПОЛИКЛИНИКА: 500 МТ ЦЕНТР АЛАНИ: 10 км ПЛЯЖ КЛЕОПАТРА: 13 км АЭРОПОРТ ГАЗИПАША: 31 км Окончание строителства: АПРЕЛЬ 2024 ПЛАН ОПЛАТЫ: Рассрочка: первый вяз 50% и остаточный распеделиец равными частя до апреля 2024 года.  
Жилой квартал Апартаменты в роскошном Yenisay 6, Махмутлар
Жилой квартал Апартаменты в роскошном Yenisay 6, Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
от
€116,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Вдоль моря ухоженная набережная с беседками, спортивными тренажерами и велодорожками. Удаленность комплекса от моря всего в 200 м и в нескольких шагах от центральной улицы Махмутлара с ресторанами, кафе, продуктовыми сетевыми магазинами. Два раза в неделю во вторник и в субботу сельскохозяйственный базар, где вы сможете покупать свежие овощи и фрукты, молочные продукты и многое другое. Здание самого комплекса из 11 этажей, на каждом этаже по 4 квартиры. 1+1 (66,30 м²) 2 + 1 (115 м²) пентхаусы 2 +1 (129,6 м²) пентхаусы 3 + 1 (215,70 м²) Во время строительства комплекса использовались только высококачественные материалы и последние архитектурные технологии с современным дизайном. На первом этаже расположено помещение под офис. Ночью территория комплекса и сам дом имеется красивую уникальную подсветку. В комплексе есть кабельное телевидение, спутниковая антенна, интернет. А так же электрогенератор, вы никогда не останетесь без электричества в комплексе. Открытый бассейн Аквапарк Сауна Фитнес-центр Детская площадка Своя автостоянка Генератор Огороженная территория Охрана 7/24 Во всех апартаментах:Двери из высококачественной стали Кондиционеры в каждой комнате Жалюзи с дистанционным управлением Электронагреватель воды Встроенная кухня с гранитными столешницами В ванной комнате раковина в стиле Hilton, душ В ванная комната пентхаусов установлено джакузи Окна и балконные двери ПВХ изоляция Полы из высококачественной керамической плитки   Так же у вас есть прекрасная возможность не беспокоится о выборе бытовой техники и мебели в апартаменты, мы сделаем это за вас:***Полный комплект высококачественных бытовой техники (холодильник, стиральная машина, печь, плита, вытяжка, посудомоечная машина); ***Полный комплекс мебели и ЖК-телевизор.
Жилой комплекс Готовый Жилой Комплекс класса люкс в Махмутлар
Жилой комплекс Готовый Жилой Комплекс класса люкс в Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
от
€135,000
Заполненная следами истории и великолепными природными ландшафтами, Алания является одним из самых ярких курортов Турции. Его современная и космополитическая атмосфера является причиной того, что многие туристы со всего мира проводят свой отпуск в Алание круглый год. Этот район привлекает туристов доступными ценами, прекрасной погодой, песчаными пляжами, историческими местами и изысканной кухней. Готовый проект находится в районе Махмутлар состоящий из 54 квартир планировок 1+1 и 2+1. Средиземноморский пейзаж, переплетенный с природой будет виден с любого балкона данного комплекса. Благодаря большому бассейну и богатому ландшафту каждый житель почувствует себя в отпуске, не выходя из дома. Проект является безопасным, удобным, высококачественным, с современным дизайном и большим количеством социальных развлечений!
Жилой комплекс Soho AVENUE
Жилой комплекс Soho AVENUE
Sekerhane Mahallesi, Турция
от
€210,337
Площадь 57 м²
1 объект 1
Агентство: DDA Real Estate
Квартиры премиум-класса на побережье. Квартиры современными просторными планировками, с дизайнерским интерьером в минималистичном стиле. Высота потолков - 3 метра и панорамные окна. Жилой комплекс обеспечивает полную безопасность и закрытую территорию. Инфраструктура комплекса включает открытый и крытый плавательный бассейн, детский бассейн, тренажерный зал, зону СПА с сауной, римской парной, хамам ,игровую комнату со столом для бильярда и настольным теннисом, автомобильную парковку, магазин, зона барбекю. 30% первоначальный взнос. Этот проект является самым выгодным решением для инвестиций, имеет идеальную локацию и инфраструктуру. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Турции. Пишите или звоните, Ответим на все интересующие Вас вопросы!
Жилой комплекс Инвестиционный проект в районе Оба
Жилой комплекс Инвестиционный проект в районе Оба
Алания, Турция
от
€329,000
Жилой проект, построенный на участке площадью 7113 м2 в самом престижном районе г. Алания – Оба, включает в себя 5 блоков, в которых в общей сложности 66 роскошных квартир. Вам предлагаются квартиры разных типов и размеров, такие как 2 + 1, 3 + 1 дуплекс и 4 + 1 дуплекс. Социальные объекты: крытый и открытый бассейны, водные горки, сауна, турецкая баня, фитнес-центр, столовая, игровая комната, массажный кабинет, детская площадка. В этом элитном комплексе, похожем на корабль, где всё продумано до мельчайших деталей, вам предлагается множество возможностей, которые сделают вашу жизнь более качественной и комфортной.
Жилой комплекс Дизайнерская квартира с захватывающим видом
Жилой комплекс Дизайнерская квартира с захватывающим видом
Авсаллар, Турция
от
€100,000
Площадь 54–75 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
LALA PRIVATE RESIDENCE - это новый жилой комплекс класса люкс с собственной инфраструктурой, расположенный в популярном курортном городе Алания , на расстоянии 25 км от центра! Проект состоит из 16 единиц на 4 этажах малоэтажного дома. Комплекс включает в себя: современные дизайнерские решения, уникальное расположение, захватывающие дух пейзажи, морская лазурь. Поблизости имеется вся необходимая городская инфраструктура: кафе, рестораны, бары, магазины, торговые центры, больницы, аптеки, парки, банки и остановки общественного транспорта. Этот быстро развивающийся район пользуется огромной популярностью среди туристов и инвесторов, ведь здесь есть все необходимое для комфортной жизни. РАССТОЯНИЯ: - Море и пляж: 2170 м - Аэропорт Газипаша: 60 км. - Аэропорт Анталии: 120 км. - Центр Алании: 25 км. ХАРАКТЕРИСТИКИ: - Частично меблированная - Керамическое покрытие пола ИНФРАСТРУКТУРА: - Открытый бассейн - Спортзал - Сауна/хамам - Парковка - Фитнес-зал - Детская площадка - Детская комната Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!
Жилой комплекс Blue Sunlight
Жилой комплекс Blue Sunlight
Yaylali, Турция
от
€113,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Новый проект Blue Sunlight расположен в районе Махмутлар - Аланья, на территории 2 018 кв.м.Состоять Blue Sunlight будет из одного 8-этажного блока на 56 квартир различной планировки: 1+1, 2+1 и пентхаусы.Начало строительства: Январь 2023. Дата сдачи проекта: Сентябрь 2024.Махмутлар - уникальный район на берегу Средиземного моря в Алании, где каждый второй житель или отдыхающий говорит на русском языке или знает его. Махмутлар считается пригородным районом Аланьи, находится в 9 км от ее центра с одной стороны и в 24 км от аэропорта Газипаша с другой.Протяженность Махмутлара 4 км, и на всем этом расстоянии вдоль моря пляжи, а вдоль параллельных морю улиц Барбароса, Ататюрка и трассы D-400 — магазины, салоны, супермаркеты, рестораны, развлечения. Это обжитый, комфортный район для отдыха на море, независимый от центра Аланьи. Расстояние до моря и пляжа 1,4 км.
Жилой комплекс Шикарные апартаменты в престижном районe - Оба, Алания
Жилой комплекс Шикарные апартаменты в престижном районe - Оба, Алания
Алания, Турция
от
€141,500
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Оба - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 54 до 111 квадратных метров. Расстояние до моря 2000 метров.Если вы выбираете район для постоянного проживания в Аланье, то Оба вам подойдет как нельзя лучше, особенно если у вас есть дети. Оба сочетает в себе низко-этажную застройку, близость к центру и развитую инфраструктуру, необходимую ля жизни в Аланью. Хоть Оба и находится близко к центру, но новые проекты здесь появляются с регулярным постоянством, поэтому купить квартиру в новостройке здесь все еще реально.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, крупные торговые центры Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros, строительный и хозяйственный супермаркет Koçtaş, большой магазин техники Vatan. Именно в Оба работает самая большая новая городская больница.Для детей: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür. 
Жилой комплекс Шикарные апартаменты в престижном районе на Клеопатре
Жилой комплекс Шикарные апартаменты в престижном районе на Клеопатре
Алания, Турция
от
€215,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры на пляже Клеопатры. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 67,5 до 179 м2. Расстояние до моря 650 метров.Новая недвижимость на Клеопатре - это всегда эксклюзив, ведь места для новых домов не так много. Только здесь максимальный спрос на квартиры в новом жилом фонде, как правило, все новые проекты часто продаются еще до сдачи комплекса в эксплуатацию. Не упустите уникальный вариант недвижимости в новостройке на Клеопатре в Аланье.Этот район считается элитным, одна из самых дорогих локаций на Средиземном море. Пляж Клеопатры длиной 2,5 км отличается комфортным берегом с приятным на ощупь песком, имеет знак качества «Голубой флаг» и полностью его оправдывает. Инфраструктура Клеопатры: магазины, супермаркеты, бутики, рынки, сервисы, салоны, офисы, больницы, аптеки. Также здесь много школ, как государственных, так и частных. 
Жилой комплекс JASMINE BOUTIQUE LIFE
Жилой комплекс JASMINE BOUTIQUE LIFE
Авсаллар, Турция
от
€70,112
Площадь 47–100 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Квартиры на побережье Средиземного моря. Жилой комплекс премиум-класса с популярной локацией в районе Авсаллар. С большой озеленённой территорией 1730 кв.м. И чистейшим воздухом. В комплексе доступна разная инфраструктура, которая создает комфортное постоянное проживание и привлекательность для инвестиций: открытый бассейн, сауна, паровая баня, тренажерный зал, детская площадка, кинотеатр, зона барбекю. Квартиры планировками: 1+1, 2+1 (47 - 100 кв.м.). Все квартиры сдаются с отделкой под ключ, кухонной мебелью и сантехникой. С минимальным первоначальным взносом 30%. В квартирах установлены панорамные окна с потрясающим видом на живописную природу. Вблизи от комплекса расположены кафе, рестораны, бары, клубы, рынок в центре города, магазины. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Турции. Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Жилой комплекс Квартира 2+1 в Алании: шикарный жилой комплекс
Жилой комплекс Квартира 2+1 в Алании: шикарный жилой комплекс
Demirtas, Турция
от
€121,000
Сдача в: 2024
Агентство: KURT GROUP
Демирташ — важно для того, чтобы в Алании, Где Самые Широкие и Чистье Пляжи. Вы не уверены, что такое гуляущие туристовы, но не учите, туркие. В Демирташе лего народный домашние яца и молокко, свежье фрукты и овощи праймо с грийдки! Здесь спокойно и без паспорта, не от имени княжества эко-жизни. Жилой комплекс располужен в 20 км от центра Аланьи. В 3,5 км от города до конца света Седра, где можно премья всей семьей, гуля в тени хойныхле. В Демирташе ест два лицея, седня школа праймо на брегу моря, начальна школа, парки и областествор. Жилой комплекс из 4 жилы блок на закрым охраем територии предрус. Кромэ приуменьшить информацию, вид на территории города, закон и калянны. На территории комплекса предусмотрена сервис зона: Магазин, аренда машин, прачечна, калон красоты, медицинский к.б. Бизнес за на состоит из конференц и бизнес-залов, администраци, офиса продах и библиотеки. Дата сдачи проэкта в эксплуатацию — май 2024 год. Это комплекс идеално подойдет для тех, кто цент спокойный районный обрез жизни и эдинениэ с природой! Проект княгини, кто стромиция к повышению комфорта, эдинению с преродиой и зодоровому. При прародичей, в частности, в отношении.
Жилой комплекс LOTUS TWINS
Жилой комплекс LOTUS TWINS
Инжекум, Турция
от
€120,000
Площадь 47–102 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! LOTUS TWINS - новый жилой комплекс в районе Инжекум, Аланья. Инжекум - это курортный город на южном побережье Турции, известный своими чистыми пляжами, теплым климатом и уютной атмосферой. Этот город - отличный выбор для тех, кто ищет место для спокойного отдыха на море. Одной из основных привлекательных черт Инжекума являются его пляжи. Пляжи в Инжекуме имеют кристально чистую воду и мелкий песок, что делает их идеальными для купания и отдыха. Инфраструктура объекта: - Открытый бассейн; - Фитнес; - Сауна; - Детская площадка; - Автостоянка; - Генератор; - Трансфер до моря. Расположение: - 30 км до центра Аланьи; - 95 км до аэропорта Анталии; - 620 метров до моря. Получите более подробную информацию о приобретении квартиры в чате или по телефону. Звоните или пишите!
Жилой квартал Новый инвестиционный проект в Махмутларе
Жилой квартал Новый инвестиционный проект в Махмутларе
Махмутлар центр, Турция
от
€116,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Представляем  вашему вниманию новый проект строительство которого началось в Махмутларе. Комплекс состоит из 1-го 12 - этажного блока, 120 апартаментов разных планировок, 1+1, 2+1, 3+1, а так же дуплексов и апартаментов с отдельной кухней. Проект будет располагаться на большой территории, общая площадь которого составит 3.713 м².  Инфраструктура: БассейнДетский бассейнСобственный садМини водопадВитаминный барФитнес Шахматная площадкаВелосипедная и беговая дорожкиЗакрытый бассейнПаровая комната Солевая комната Детская комната ТВ комната БильярдНастольный теннисЛифт ГенераторВидеонаблюдение 24/7 Парковка Велопарк   Море - 650 м.Центр Алании - 11 км. Аэропорт Газипаша - 32 км. Покупая недвижимость на начальной стадии строительства у вас есть возможность воспользоваться рассрочкой платежа.   Начало строительства - 30.09.2021г.Окончание строительства - 30.03.2023г.
Жилой квартал Комплекс в пригороде Махмутлара
Жилой квартал Комплекс в пригороде Махмутлара
Махмутлар центр, Турция
от
€115,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Удаленность от моря 3,2 км. Для удобства гостей и жильцов в комплексе будет трансфер к пляжу. •Открытый бассейн (два)•Бассейн аквапарка•Детский бассейн•Бассейн с фонтаном•Беседки и зоны для барбекю•Амфитеатр•Площадки для прогулок и пробежек•Детская площадка •Фитнес-центр под открытым небом•Теннисный корт•Баскетбольная площадка•Автостоянка Ресторан:•Караоке-бар•Сигарный бар•Винный бар Зона СПА: •Закрытый бассейн•Фитнес-центр•Витаминный бар•Массажные кабинеты•Турецкая баня•Русская баня•Паровая комната•Сауны•VIP-спа (турецкая баня, сауна, массажные кабинеты, зона отдыха) •Кафетерия-бар•Боулинг•Бильярд•Настольный теннис•ТВ и кинозалы•Мини-клуб•Play Station и игровая комната•Развлекательная зона и дискотека •Конференц-залы•Коворкинги•Конференц-зал•Комнаты управления•Офис продажТорговая зона:•Магазин•Аренда автомобилей•Прачечная•Парикмахер •Безопасность 24/7•Новые технологии, высокоскоростной Wi-Fi, спутниковое телевидение•Генератор электричества на случай аварийного отключения
Жилой комплекс Потрясающий Жилой Комплекс
Жилой комплекс Потрясающий Жилой Комплекс
Махмутлар центр, Турция
от
€220,000
Готовый потрясающий жилой комплекс расположен в самом уютном и экологически чистом районе Аланьи – Каргыджак на первой линии Средиземного моря. Комплекс премиум-класса с инфраструктурой пятизвёздочного отеля и просторными апартаментами состоит из двух 5-этажных блоков на общей площади 6 852 м2. Находится в 30 метрах от обустроенной набережной, песчаных пляжей, популярного рыбного ресторана и зоны отдыха паркового типа. Один из лучших инвестиционных проектов в регионе, так как при строительстве использовались исключительно высококачественные материалы. При проектировании были учтены все последние требования к архитектурным, дизайнерским стандартам для качественного и полноценного отдыха или проживания в солнечной Алание. Все квартиры со 2 этажа имеют прекрасный вид на море. В наличии имеются квартиры: 1+1 (62м2) и 2+1 (105 м2).
Жилой квартал Двухкомнатная квартира в комплексе Gold City
Жилой квартал Двухкомнатная квартира в комплексе Gold City
Махмутлар центр, Турция
от
€129,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Комплекс расположен на холме между Торосскими горами и Средиземным морем, в 3 км от пляжа. Благодаря расположению вид из любого окна комплекса позволяет оценить всю красоту окружающей природы. Gold City - это удивительный комплекс площадью 175 000 кв.м., в котором есть все для полноценного отдыха на его территории. Проект имеет большую площадь общего назначения из бассейнов, аквапарков, вилл, апартаментов и предлагает своим гостям роскошный отдых с ресторанами, спа-салонами и круглосуточной охраной. На территории 8 ресторанов с турецкой, французской, китайской и другими кухнями. На первом этаже есть огромный спа-центр, в котором вы можете воспользоваться услугами массажа, турецкой баней и многими другими услугами. Также есть детские игровые комнаты. Для владельцев курсирует бесплатный автобус до частного пляжа, расположенного на побережье Каргыджака. Из окон двухкомнатной квартиры открывает потрясающий вид на море и сады. Апартаменты продаются полностью меблированными, включая технику.  Футбольные поляТеннисные кортыВолейбольные и баскетбольные площадкиБеговые дорожкиСПА ЦентрОткрытые, закрытый бассейн и  детский АквапаркЧастный пляж с водными видами спортаЗал для конференцийТВ Зал8 ресторанов A la Carte & Шведский стол6 баровЛоббиДиско и ночной барШоппинг ЦентрКинотеатрФитнесс залИгравой зал (боулинг, пинг-понг, бильярд)Мини ГольфДетский КлубИгровая площадкаМедицинский ЦентрЗубная КлиникаСалон КрасотыПлощадка для посадки вертолетаДоставка на пляжБесплатный автобус до АланииЗонты, шезлонги на пляже и многое другое.
Жилой комплекс LOTUS 1
Жилой комплекс LOTUS 1
Авсаллар, Турция
от
€169,000
Площадь 102 м²
1 объект 1
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! LOTUS 1 - новый жилой комплекс в районе Авсаллар, Аланья. Авсаллар — живописный, круглогодично зеленый район Аланьи, расположенный в 25 км от центра города на равнинном участке у Средиземного моря. Протяженность береговой линии Авсаллара — чуть больше 3 км. От берега моря до верхнего, уходящего к Торосским горам, края района — почти 10 км. Инфраструктура объекта: - Открытый бассейн; - Шезлонги у бассейна; - Лаунж зона у бассейна; - Фитнес зал; - Сауна; - Детская площадка; - Крытая парковка. Расположение: Расстояние до моря: 970 метров. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!
Жилой комплекс Просторные апартаменты рядом с сетевыми магазинами, в центре Авсаллара, Турция
Жилой комплекс Просторные апартаменты рядом с сетевыми магазинами, в центре Авсаллара, Турция
Инжекум, Турция
от
€77,500
Агентство: TRANIO
Жилой комплекс с панорамными видами на природу. Состоит из 27 квартир с различными планировками: Апартаменты с 1 спальней — 13 шт Апартаменты с 2 спальнями — 9 шт Дуплекс-апартаменты с 2 спальнями — 1 шт Дуплекс-апартаменты с 3 спальнями — 4 шт Первоначальный взнос — 40%, а также есть возможность рассрочки на оставшуюся сумму до окончания строительства. Удобства и оснащение в доме Другие удобства: теннисный стол, конференц-зал, генератор, беседка. Расположение и объекты поблизости Авсаллар расположен на дороге к аэропорту Анталии, в 25 км от Аланьи. Городских возможностей для жизни в нем хоть и достаточно, но на первый план он вышел своей природой и чистым кислородом. Это экологически чистый район со всемирно известным пляжем Инжекум. Самые свежие фрукты, овощи и натуральные продукты можно найти в магазинах, а также на рынках, открытых в определенные дни недели. В центре Авсаллара есть 5 больниц и поликлиник, 7 аптек, 4 ветеринарные клиники и стоматологические клиники. Также работают филиалы международных грузовых компаний в пешей доступности от проекта. Это очень популярный район для инвестиций, а также для спокойной повседневной жизни на природе. Проект находится в центре Авсаллара, в 25 км от центра Аланьи и в 1600 от пляжа. Кроме того, проект находится в шаговой доступности от сетевых магазинов, таких как Migros, Carrefour, A101 и Bim.
Жилой комплекс Видовые апартаменты в Бекташе
Жилой комплекс Видовые апартаменты в Бекташе
Алания, Турция
от
€209,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в центре Алании.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 87 до 169 м2. Расстояние до моря 6000 метров.Современное новое жилье в центре Аланьи - самая престижная недвижимость на курорте. Основу жилого фонда центральных микрорайонов составляют отели и простые турецкие дома. А квартиры в новостройках курортного типа в центре Аланьи продаются, как правило, еще до сдачи дома в эксплуатацию. Готовые квартиры в новых домах всегда ценятся и их мало. Редкий вариант недвижимости, когда идеально все - и место, и пляж, и выбор развлечений вокруг.Центр Аланьи находится в той части, где полуостров опоясывает знаменитая крепость. К западу тянется популярный пляж Клеопатры, также называют и район около него, а к востоку — широкий пляж Кейкубата в самом центре города. Улочки усыпаны многочисленными магазинами и другой коммерцией. Здесь можно найти все для жизни и отдыха. Аланья многонациональная, и у центра города свой особенный шарм, это светский турецкий город. Престиж курорта растет с каждым годом.
Жилой комплекс Квартира с прекрасным видом на горный пейзаж
Жилой комплекс Квартира с прекрасным видом на горный пейзаж
Аланья, Турция
от
€249,156
Площадь 103–156 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Antares City Residence - стильный, малоэтажный ЖК класса «люкс» с инфраструктурой отдыха, фитнеса и СПА, с парковкой. Комплекс имеет современный дизайн и отличное расположение. В шаговой доступности инфраструктура, необходимая для комфортной жизни. Из окон квартир открывается фантастичейский горный пейзаж! Согласно плану, в комплексе предусмотрены бассейн, крытая игровая площадка, респешн, зоны для барбекю, камера безопасности, генератор, открытая и закрытая автостоянки, аквапарк и фитнес. Каждая квартира оборудована кухонным шкафом, встроенной ванной комнатой, напольным керамическим покрытием, скрытым светодиодным освещением в потолках, системой звуко- и теплоизолированных окон, качественными деревянными дверями, системой кабельного спутникового телевидения, видеодомофоном, стальной дверью, Wi-Fi. ЖК идеален для семейного проживания, имеет продуманные планировки! Престижная локация является огромным плюсом — квартиры в Аланье круглогодично дорого сдаются и дорожают на 30-40% в год. РАССТОЯНИЕ ДО КЛЮЧЕВЫХ МЕСТ: - Море и пляж: 1,3 км - Аэропорт Газипаша: 40 км. - Аэропорт Анталии: 130 км. - Центр Алании: 1 км. - Мед учреждения: 4 км. Позвоните или напишите нам, и мы подробнее расскажем об объекте или подберем недвижимость под Ваш запрос! Расходы за подбор несет только застройщик!
Жилой комплекс Уютные апартаменты в районе Паяллар
Жилой комплекс Уютные апартаменты в районе Паяллар
Payallar, Турция
от
€50,000
Сдача в: 2023
Уютный Жилой Комплекс расположился в перспективном районе Алании-Паяллар. Этот район тянется от моря до гор на 6 км и находится в 14 км. от центра Алании. С западной стороны от района Паяллар хвойные леса и район Тюрклер, с востока – туристический современный район Конаклы.  Международный аэропорт Газипаша находится примерно в 55км. Пляжи района Паяллар самые разные, песчаные, галечные, песчано-галечные. Данный проект строится на участке с площадью 1527м2. представляет собой 3-х этажный блок с общим количеством квартир 36. Представлены следующие планировки квартир: 1+1, 2+1, 2+1 дуплекс. Со всех окон открывается замечательный вид на море, горы и природу. Начало строительства апрель-2022, конец апрель-2023 года. Предусмотрены выгодные условия приобретения недвижимости.
Жилой квартал Новые Квартиры в Тихих Окрестностях Аланьи Оба
Жилой квартал Новые Квартиры в Тихих Окрестностях Аланьи Оба
Каракокали, Турция
от
€234,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Оба это спокойный тихий прекрасно развивающийся район города, с богатой социальной инфраструктурой, многочисленными магазинами, банками, супермаркетами, барами, ресторанами, школами, общественным транспортом. Этот престижный район расположен всего в 3 км. от центра города и имеет множество преимуществ, зеленые скверы, парки, оборудованные пляжи Rosen Park - новый комплекс класса люкс, со всеми удобствами и идеальными условиями для жизни. Так же это отличный выбор для тех, кто хочет жить в роскошных апартаментах в престижном районе, и получать высокий доход от сдачи апартаментов в аренду. Rosen Park - это не только комфортная и уютная жизнь, но и идеальное расположение на площади 3.001 м2 в живописном месте. Комплекс будет состоять из двух блоков и 24 просторных апартаментов планировок: 2+1 квартира  (83 м2) брутто 3+1 квартира (140 м2) брутто 3+1 дуплекс (194 м2) брутто 4+1 дуплекс общей площадью (268 м2)     Открытый бассейн Детский бассейн Фитнес Сауна Парная Крытая и открытая детские площадки Зона отдыха, Библиотека Массажный кабинет Офис Баскетбольная площадка Генератор  Открытая парковка Круглосуточная охрана с камерами Начало строительства комплекса: февраль 2022Окончание строительства: март 2023  
Жилой комплекс Комплекс в стиле модерн в районе Авсаллар
Жилой комплекс Комплекс в стиле модерн в районе Авсаллар
Авсаллар, Турция
от
€130,000
Сдача в: 2024
Современный проект расположен в 25 км от центра Алании, 100 км от аэропорта Анталии, 900 метров до моря в прекрасном районе Авсаллар. В пешей доступности остановка общественного транспорта, супермаркеты, рестораны, аптеки, уличный рынок по средам. Район Авсаллар славится своей природой, прекрасными пляжами и теплым морем. Здесь есть все удобства для комфортной жизни.   Жилой проект состоит из одного семиэтажного блока, с общим количеством квартир 28. Типы квартир 2+1 - 61 м², 4+1 дуплекс  - 122 м². Инфраструктура - открытый бассейн, открытая парковка, фитнес, сауна, детская игровая площадка, генератор. Большим плюсом является то, что для жителей данного комплекса предусмотрен трансфер до моря. Даты начала и окончания строительства 12.2022г. - 03.2024г.
Жилой комплекс Пентхаусы в новом комплексе - район Авсаллар
Жилой комплекс Пентхаусы в новом комплексе - район Авсаллар
Инжекум, Турция
от
€250,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые пентхаусы в районе Авсаллар - Алания.В жилом комплексе представлены квартиры-пентхаусы 2+1 и 4+1 площадью 105 и 165 м2 соответственно. Расстояние до моря 1300 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни. 
Жилой комплекс Квартиры в новом жилом комплексе - район Газипаша
Жилой комплекс Квартиры в новом жилом комплексе - район Газипаша
Алания, Турция
от
€264,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в Газипаше - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 60 до 193 квадратных метров. Расстояние до моря 1000 метров.Покупая недвижимость в Газипаше – вы получаете не только квадратные метры у моря, но и спокойствие. Газипаша это уютный небольшой город, при этом с наличием международного аэропорта. Если говорить об инфраструктуре, город мало чем уступает туристической Аланье, здесь есть все необходимое для жизни, а также тишина и спокойствие. После того как квартиры в Аланье подорожали, взгляд инвесторов был обращен именно на Газипашу, здесь начали появляться современные новостройки, при этом без отельных шумных комплексов. Инфраструктура жилых комплексов ничем не уступает аналогичным домам в Аланье, при этом существенно выигрывая в цене. В данный момент, покупая новую квартиру в Газипаше, еще можно успеть существенно сэкономить свой бюджет, при этом зачастую, получив беспроцентную рассрочку от застройщика. 
Жилой комплекс Квартиры премиум-класса в районе Авсаллар
Жилой комплекс Квартиры премиум-класса в районе Авсаллар
Инжекум, Турция
от
€219,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания StayProperty предлагает новые квартиры Авсалларе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 49 до 150 квадратных метров. Расстояние до моря 350 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густыми, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.
Жилой комплекс Новые квартиры в строящемся комплексе - центр Алании
Жилой комплекс Новые квартиры в строящемся комплексе - центр Алании
Алания, Турция
от
€235,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в центре Алании. В жилом комплексе представлены квартиры планировкой 1+1, общей площадью 45 м2. Расстояние до моря 450 метров.В центральной части Аланьи недвижимость имеет самый высокий инвестиционный потенциал и всегда ликвидная. В центре наиболее комфортные условия проживания и отдыха. Здесь самое сердце популярного средиземноморского курорта, и даже вне сезона большой поток туристов. Если говорить об инфраструктуре, то здесь есть все: много магазинов, есть несколько рынков, сетевые супермаркеты, ТРЦ, гипермаркеты, бутики именитых брендов, туристические лавки, салоны, офисы, банки, государственные учреждения. Активно ходит транспорт в любые другие районы. Новая современная недвижимость в центре Аланьи встречается не часто, по всем кварталам плотная застройка. Часто это проекты реновации жилого фонда или устаревших отелей. Дома в центре отличаются компактной территорией, но и на ней представлена курортная инфраструктура, такая как бассейн, сауна, хаммам, зоны отдыха и барбекю. Также есть немногочисленные проекты строительства и новые комплексы на самой крепости, виды открываются роскошные! 
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