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Новостройки в Аланье, Турция

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Жилой комплекс Инвестиции в Аланье – 9 % доходности и премиальный комфорт
Жилой комплекс Инвестиции в Аланье – 9 % доходности и премиальный комфорт
Жилой комплекс Инвестиции в Аланье – 9 % доходности и премиальный комфорт
Жилой комплекс Инвестиции в Аланье – 9 % доходности и премиальный комфорт
Жилой комплекс Инвестиции в Аланье – 9 % доходности и премиальный комфорт
Показать все Жилой комплекс Инвестиции в Аланье – 9 % доходности и премиальный комфорт
Жилой комплекс Инвестиции в Аланье – 9 % доходности и премиальный комфорт
Аланья, Турция
от
$139,503
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 6
Площадь 51–121 м²
4 объекта недвижимости 4
Обеспечьте свое будущее с выгодной инвестицией на Турецкой Ривьере – живите в раю и получайте стабильный доход в евро! Откройте для себя Exquisite Residence, бутик-комплекс премиум-класса, расположенный всего в 900 метрах от всемирно известного пляжа Инжекум в Авсалларе, Аланья. Этот про…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
51.0
138,809 – 167,727
Квартира 2 комнаты
121.0
283,401 – 300,752
Застройщик
Home World Alanya Comstraction
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Жилой комплекс Premium
Жилой комплекс Premium
Жилой комплекс Premium
Жилой комплекс Premium
Жилой комплекс Premium
Оба, Турция
от
$241,069
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 5
Площадь 26–181 м²
20 объектов недвижимости 20
5 фешенебельных блоков будут расположены в районе Оба, на участке площадью 10 000 м2, в общей численности 90 роскошных апартаментов различной планировки, с уникальными панорамными видами на шикарные Торосские горы, средиземное море, историческую крепость города Алании, в окружение хвойных де…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
31.6 – 63.2
Цена по запросу
Квартира 2 комнаты
– 72.4
Цена по запросу
Квартира
– 83.8
Цена по запросу
Таунхаус
181.3
Цена по запросу
Дом
98.0
Цена по запросу
Студия
25.5 – 37.1
Цена по запросу
Агентство
VIP REALTY CLUB
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Жилой комплекс The Yacht Collection
Жилой комплекс The Yacht Collection
Жилой комплекс The Yacht Collection
Жилой комплекс The Yacht Collection
Жилой комплекс The Yacht Collection
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Жилой комплекс The Yacht Collection
Аланья, Турция
от
$72,138
Год сдачи 2022
Современный жилой комплекс располагается в самом сердце туристического города Аланьи и занимает площадь в 1023 кв.м. Пятиэтажное здание включает в себя квартиры разной планировки от 32 до 48 кв.м., все квартиры разделяются на две концепции — 1+1 и студии. На каждом этаже размещено 10 квартир…
Застройщик
DNM TURKREALT
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TekceTekce
Жилой комплекс White Sail Residence
Жилой комплекс White Sail Residence
Жилой комплекс White Sail Residence
Жилой комплекс White Sail Residence
Жилой комплекс White Sail Residence
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Жилой комплекс White Sail Residence
Махмутлар, Турция
от
$61,833
Год сдачи 2022
Современный жилой комплекс располагается в туристическом городе Махмутлар, который является пригородом Алании. Десятиэтажное здание включает в себя 63 квартиры разной планировки: 1+1 — площадью 45,50 и 53 кв.м.; 2+1, площадью 80 кв. м; 2+1, площадью 100 кв. м; 3+1, площадью 144 к…
Застройщик
DNM TURKREALT
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Жилой комплекс The Seascape Collection
Жилой комплекс The Seascape Collection
Жилой комплекс The Seascape Collection
Жилой комплекс The Seascape Collection
Жилой комплекс The Seascape Collection
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Жилой комплекс The Seascape Collection
Okurcalar, Турция
от
$102,024
Жилой комплекс располагается на западе города Алании в живописном месте - Окурджалар. Площадь комплекса займет чуть больше 25 000 кв.м., построен комплекс по лучшим концепциям пятизвездочных отелей премиум класса. Все квартиры будут иметь площадь более чем 100 кв.м., а именно: 1+1 (пло…
Застройщик
DNM TURKREALT
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Резиденция New Life
Резиденция New Life
Резиденция New Life
Резиденция New Life
Резиденция New Life
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Резиденция New Life
Оба, Турция
от
$191,760
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 5
Комплекс NEW LIFE - Алания, Оба Представляем Вашему вниманию новый ультрасовременный комплекс, строительство которого мы начали в Алании в районе Оба всего в 1,8 км от Средиземного моря. Социальная инфраструктура района находится в шаговой доступности кафе, супермаркеты, школы, медицински…
Агентство
VIP REALTY CLUB
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Жилой комплекс Жилой комплекс на берегу моря, с торговым центром и инфраструктурой, Махмутлар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс на берегу моря, с торговым центром и инфраструктурой, Махмутлар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс на берегу моря, с торговым центром и инфраструктурой, Махмутлар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс на берегу моря, с торговым центром и инфраструктурой, Махмутлар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс на берегу моря, с торговым центром и инфраструктурой, Махмутлар, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс на берегу моря, с торговым центром и инфраструктурой, Махмутлар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс на берегу моря, с торговым центром и инфраструктурой, Махмутлар, Турция
Махмутлар, Турция
от
$329,182
Жилой комплекс, где есть все для отдыха и жизни: море, солнце и великолепная инфраструктура. Комплекс состоит из 2 блоков, а также включает собственный торговый центр. Из панорамных окон квартир будет открываться вид на море и Аланью. На территории комплекса будет красивый ухоженный сад и со…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, зоной отдыха и круглосуточной охраной, Оба, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, зоной отдыха и круглосуточной охраной, Оба, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, зоной отдыха и круглосуточной охраной, Оба, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, зоной отдыха и круглосуточной охраной, Оба, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, зоной отдыха и круглосуточной охраной, Оба, Аланья, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, зоной отдыха и круглосуточной охраной, Оба, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, зоной отдыха и круглосуточной охраной, Оба, Аланья, Турция
Оба, Турция
от
$407,836
Качественный проект от надёжного застройщика! Компания уже завершила строительство и сдал 6 проектов. В настоящее время более 13 проектов находятся в стадии строительства. Каждый реализованный проект повышает ценность города и полностью удовлетворяет потребности клиентов в современном жилье.…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Квартира 2+1 в центре Алании в комплексе Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Жилой комплекс Квартира 2+1 в центре Алании в комплексе Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Жилой комплекс Квартира 2+1 в центре Алании в комплексе Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Жилой комплекс Квартира 2+1 в центре Алании в комплексе Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Жилой комплекс Квартира 2+1 в центре Алании в комплексе Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Показать все Жилой комплекс Квартира 2+1 в центре Алании в комплексе Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Жилой комплекс Квартира 2+1 в центре Алании в комплексе Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Аланья, Турция
от
$216,481
Варианты отделки С отделкой
В продаже квартиры с двумя спальнями (2+1), площадью 100 м2 в комплексе Konak Twin Towers 3 Cleopatra. Этот проект отлично подходит для тех, кто хочет жить рядом с морем и при этом иметь всю городскую инфраструктуру в пешей доступности, а также инвесторам для сдачи квартир в аренду. Ра…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Шикарная квартира 2+1 с мебелью рядом с морем!
Жилой комплекс Шикарная квартира 2+1 с мебелью рядом с морем!
Жилой комплекс Шикарная квартира 2+1 с мебелью рядом с морем!
Жилой комплекс Шикарная квартира 2+1 с мебелью рядом с морем!
Жилой комплекс Шикарная квартира 2+1 с мебелью рядом с морем!
Показать все Жилой комплекс Шикарная квартира 2+1 с мебелью рядом с морем!
Жилой комплекс Шикарная квартира 2+1 с мебелью рядом с морем!
Махмутлар, Турция
от
$202,384
Варианты отделки С отделкой
В квартире хорошая мебель и техника (делали для себя - с душой) Прихожая Кухня гостиная 2 спальни 2 ванные комнаты (в одной ванная) Застекленный балкон Отопление по квартире (двух контурный котел) Свое парковочное место Вид на горы и бассейн Жилой комплекс с современ…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с сетевыми магазинами, в тихом и экологически чистом районе, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с сетевыми магазинами, в тихом и экологически чистом районе, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с сетевыми магазинами, в тихом и экологически чистом районе, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с сетевыми магазинами, в тихом и экологически чистом районе, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с сетевыми магазинами, в тихом и экологически чистом районе, Авсаллар, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с сетевыми магазинами, в тихом и экологически чистом районе, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с сетевыми магазинами, в тихом и экологически чистом районе, Авсаллар, Турция
Аланья, Турция
от
$118,855
Жилой комплекс с панорамными видами на природу и море. Состоит из 25 квартир с различными планировками: Апартаменты с 1 спальней — 20 шт Дуплекс-апартаменты с 2 спальнями — 5 шт Первоначальный взнос — 40%, а также есть возможность рассрочки на оставшуюся сумму до окончания строительства. Ра…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Пентхаус 3+1 КЛАССА ЛЮКС в комплексе Yekta Trade Centre.
Жилой комплекс Пентхаус 3+1 КЛАССА ЛЮКС в комплексе Yekta Trade Centre.
Жилой комплекс Пентхаус 3+1 КЛАССА ЛЮКС в комплексе Yekta Trade Centre.
Жилой комплекс Пентхаус 3+1 КЛАССА ЛЮКС в комплексе Yekta Trade Centre.
Жилой комплекс Пентхаус 3+1 КЛАССА ЛЮКС в комплексе Yekta Trade Centre.
Показать все Жилой комплекс Пентхаус 3+1 КЛАССА ЛЮКС в комплексе Yekta Trade Centre.
Жилой комплекс Пентхаус 3+1 КЛАССА ЛЮКС в комплексе Yekta Trade Centre.
Махмутлар, Турция
от
$319,785
Варианты отделки С отделкой
В продаже пентхаус с тремя спальнями (3+1) 150 м2 в комплексе Yekta Trade Centre. Вид на море С мебелью и техникой Индивидуальное отопление Ваша летняя резиденция находится всего в 400 метрах от Средиземного моря и при этом вся развитая инфраструктура города у вас под рукой: к…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Квартира 2+1 в комплексе Azeroth Enesay Residence.
Жилой комплекс Квартира 2+1 в комплексе Azeroth Enesay Residence.
Жилой комплекс Квартира 2+1 в комплексе Azeroth Enesay Residence.
Жилой комплекс Квартира 2+1 в комплексе Azeroth Enesay Residence.
Жилой комплекс Квартира 2+1 в комплексе Azeroth Enesay Residence.
Жилой комплекс Квартира 2+1 в комплексе Azeroth Enesay Residence.
Каргыджак, Турция
от
$183,853
Варианты отделки С отделкой
Фото квартиры вышлем по запросу. Квартира с двумя спальнями (2+1) 100 м2 в комплексе Azeroth Enesay Residence на берегу моря. Прямой вид на море Квартира без мебели  Дом построен в 2022 году Azeroth Enesay Residence расположен в районе Каргыджак в 150 метрах от моря, рядом вс…
Агентство
Smart Home
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Жилой квартал Квартира с видом на море рядом с пляжем
Жилой квартал Квартира с видом на море рядом с пляжем
Жилой квартал Квартира с видом на море рядом с пляжем
Жилой квартал Квартира с видом на море рядом с пляжем
Жилой квартал Квартира с видом на море рядом с пляжем
Жилой квартал Квартира с видом на море рядом с пляжем
Жилой квартал Квартира с видом на море рядом с пляжем
Яйлалы, Турция
от
$140,940
Зачем покупать эту квартиру в Алании, Кестель?- Квартиры на первой линии - Современный дизайн экстерьера и интерьера - Место расположения; Рядом с социальными удобствами и магазинами   Эта недвижимость с видом на море расположена в Кестеле, Алания, рядом с пляжем и местными удобствами, таким…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
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Жилой комплекс Жилой комплекс с множеством удобств и сервисов, в 200 метрах от пляжа и набережной, Каргыджак, Аланья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с множеством удобств и сервисов, в 200 метрах от пляжа и набережной, Каргыджак, Аланья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с множеством удобств и сервисов, в 200 метрах от пляжа и набережной, Каргыджак, Аланья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с множеством удобств и сервисов, в 200 метрах от пляжа и набережной, Каргыджак, Аланья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с множеством удобств и сервисов, в 200 метрах от пляжа и набережной, Каргыджак, Аланья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с множеством удобств и сервисов, в 200 метрах от пляжа и набережной, Каргыджак, Аланья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с множеством удобств и сервисов, в 200 метрах от пляжа и набережной, Каргыджак, Аланья, Турция
Каргыджак, Турция
от
$279,659
Резиденция состоит из двух пятиэтажных зданий, где представлены двух-, трёхкомнатные апартаменты и двухуровневые пентхаусы. Уникальное местоположение в сочетании с высоким качеством застройки, современным дизайном и профессиональным управлением обеспечит комфортный образ жизни. В строительст…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Меблированный дуплекс 2+1 в комплексе Kavi Dreams Oba.
Жилой комплекс Меблированный дуплекс 2+1 в комплексе Kavi Dreams Oba.
Жилой комплекс Меблированный дуплекс 2+1 в комплексе Kavi Dreams Oba.
Жилой комплекс Меблированный дуплекс 2+1 в комплексе Kavi Dreams Oba.
Жилой комплекс Меблированный дуплекс 2+1 в комплексе Kavi Dreams Oba.
Показать все Жилой комплекс Меблированный дуплекс 2+1 в комплексе Kavi Dreams Oba.
Жилой комплекс Меблированный дуплекс 2+1 в комплексе Kavi Dreams Oba.
Оба, Турция
от
$195,465
Дуплекс 2+1, 115 м2 за 168.000 EUR в комплексе Kavi Dreams Oba. У застройщика в продаже аналогичная квартира-дуплекс (без мебели) 2+1 от 334.000 EUR. Планировка квартиры: Роскошная новая мебель и техника  Кухня-гостина  2 Спальни 2 Ванные комнаты / 3wc Застекленный балкон  …
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Квартира 1+1 в комплексе Granada Boutique под ВНЖ в 50 метрах от моря.
Жилой комплекс Квартира 1+1 в комплексе Granada Boutique под ВНЖ в 50 метрах от моря.
Жилой комплекс Квартира 1+1 в комплексе Granada Boutique под ВНЖ в 50 метрах от моря.
Жилой комплекс Квартира 1+1 в комплексе Granada Boutique под ВНЖ в 50 метрах от моря.
Жилой комплекс Квартира 1+1 в комплексе Granada Boutique под ВНЖ в 50 метрах от моря.
Показать все Жилой комплекс Квартира 1+1 в комплексе Granada Boutique под ВНЖ в 50 метрах от моря.
Жилой комплекс Квартира 1+1 в комплексе Granada Boutique под ВНЖ в 50 метрах от моря.
Оба, Турция
от
$159,729
Варианты отделки С отделкой
Дополнительная информация и фотографии по запросу. Подходит под ВНЖ - в Тапу можем указать 200.000 USD. Меблированная квартира с одной спальней (1+1) 60 м2 с видом на море в комплексе Granada Boutique Residence. Granada Boutique Residence - прекрасный жилой комплекс со всеми удобствам…
Агентство
Smart Home
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Жилой квартал Роскошная квартира в лучшем районе Алании
Жилой квартал Роскошная квартира в лучшем районе Алании
Жилой квартал Роскошная квартира в лучшем районе Алании
Жилой квартал Роскошная квартира в лучшем районе Алании
Жилой квартал Роскошная квартира в лучшем районе Алании
Показать все Жилой квартал Роскошная квартира в лучшем районе Алании
Жилой квартал Роскошная квартира в лучшем районе Алании
Оба, Турция
от
$186,853
Oba Oasis - один из лучших комплексов Алании со своей огромной зеленой территорией и ухоженным садом. Oba Oasis расположен в районе Оба, всего в 10 минутах от самого центра города, район давно полюбился европейцам и русско-говорящим. Широкие ухоженные зеленые улицы, дома не выше 5-ти этажей.…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
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Жилой квартал Новая светлая квартира в Кестель, Алания
Жилой квартал Новая светлая квартира в Кестель, Алания
Жилой квартал Новая светлая квартира в Кестель, Алания
Жилой квартал Новая светлая квартира в Кестель, Алания
Жилой квартал Новая светлая квартира в Кестель, Алания
Жилой квартал Новая светлая квартира в Кестель, Алания
Жилой квартал Новая светлая квартира в Кестель, Алания
Яйлалы, Турция
от
$136,669
Новая, светлая квартира в Кестеле, Алания - Мы рады предложить вам новую, яркую квартиру в Кестеле, Алания. Кестель - это новая развивающийся район Алании. тут гармонично сочетаются старые постройки с новостройками. В Кестеле вы можете прогуляться в апельсиновом и банановом саду, наслаждитьс…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и фитнес-центром, Паяллар, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и фитнес-центром, Паяллар, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и фитнес-центром, Паяллар, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и фитнес-центром, Паяллар, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и фитнес-центром, Паяллар, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и фитнес-центром, Паяллар, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и фитнес-центром, Паяллар, Турция
Аланья, Турция
от
$196,926
Резиденция располагает бассейном, сауной, фитнес-центром, хамамом, парной, парковкой. Окончание строительства - июль 2024 года
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в 400 метрах от моря в комплексе Tekinoğlu.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в 400 метрах от моря в комплексе Tekinoğlu.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в 400 метрах от моря в комплексе Tekinoğlu.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в 400 метрах от моря в комплексе Tekinoğlu.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в 400 метрах от моря в комплексе Tekinoğlu.
Показать все Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в 400 метрах от моря в комплексе Tekinoğlu.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в 400 метрах от моря в комплексе Tekinoğlu.
Махмутлар, Турция
от
$107,202
Варианты отделки С отделкой
Меблированная квартира с одной спальней (1+1) 56 м2 с видом на горы в комплексе Tekinoğlu. Данный проект находится в 400 метрах от пляжа, на третьей береговой линии. Жилой комплекс находится в 5-минутной близости к транспорту, магазинам, кафе, ресторанам, аптекам. По вторникам и суббот…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 с видом на море в комплексе Yekta Royal Club.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 с видом на море в комплексе Yekta Royal Club.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 с видом на море в комплексе Yekta Royal Club.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 с видом на море в комплексе Yekta Royal Club.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 с видом на море в комплексе Yekta Royal Club.
Показать все Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 с видом на море в комплексе Yekta Royal Club.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 с видом на море в комплексе Yekta Royal Club.
Аланья, Турция
от
$162,151
Варианты отделки С отделкой
Фото квартиры вышлем по запросу! Меблированная квартира с одной спальней (1+1) 60 м2 с видом на море в комплексе Yekta Royal Club. Предлагаем приобрести квартиру в новом комплексе с шикарной инфраструктурой от одного из лучших застройщиков региона Yekta Homes. Важной особенностью ко…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в 300 метрах от моря в комплексе Yazar 8 Residence.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в 300 метрах от моря в комплексе Yazar 8 Residence.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в 300 метрах от моря в комплексе Yazar 8 Residence.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в 300 метрах от моря в комплексе Yazar 8 Residence.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в 300 метрах от моря в комплексе Yazar 8 Residence.
Показать все Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в 300 метрах от моря в комплексе Yazar 8 Residence.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в 300 метрах от моря в комплексе Yazar 8 Residence.
Каргыджак, Турция
от
$134,799
Варианты отделки С отделкой
Меблированная квартира с двумя спальнями (2+1) 90 м2 в комплексе Yazar 8 Residence. Современный жилой комплекс, который расположен в живописном и экологически чистом районе Алании - Каргыджак, всего в 300 метрах от моря и пляжа. Инфраструктура: Летний бассейн Детский бассейн …
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Квартиры 1+1 и 2+1 в комплексе ПРЕМЕУМ КЛАССА Victory Garden Oba.
Жилой комплекс Квартиры 1+1 и 2+1 в комплексе ПРЕМЕУМ КЛАССА Victory Garden Oba.
Жилой комплекс Квартиры 1+1 и 2+1 в комплексе ПРЕМЕУМ КЛАССА Victory Garden Oba.
Жилой комплекс Квартиры 1+1 и 2+1 в комплексе ПРЕМЕУМ КЛАССА Victory Garden Oba.
Жилой комплекс Квартиры 1+1 и 2+1 в комплексе ПРЕМЕУМ КЛАССА Victory Garden Oba.
Показать все Жилой комплекс Квартиры 1+1 и 2+1 в комплексе ПРЕМЕУМ КЛАССА Victory Garden Oba.
Жилой комплекс Квартиры 1+1 и 2+1 в комплексе ПРЕМЕУМ КЛАССА Victory Garden Oba.
Оба, Турция
от
$160,804
Варианты отделки С отделкой
Фото квартир вышлем по запросу. В продаже квартиры в комплексе Victory Garden Oba: с одной спальней (1+1) площадью 58 м2 - 135.000 EUR без мебели с одной спальней (1+1) площадью 58 м2 - 155.000 EUR с мебелью с двумя спальнями (2+1) площадью 110 м2 - 230.000 EUR с мебелью Vi…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Просторные апартаменты в жилом комплексе с бассейном и тренажерным залом, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Просторные апартаменты в жилом комплексе с бассейном и тренажерным залом, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Просторные апартаменты в жилом комплексе с бассейном и тренажерным залом, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Просторные апартаменты в жилом комплексе с бассейном и тренажерным залом, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Просторные апартаменты в жилом комплексе с бассейном и тренажерным залом, Авсаллар, Турция
Показать все Жилой комплекс Просторные апартаменты в жилом комплексе с бассейном и тренажерным залом, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Просторные апартаменты в жилом комплексе с бассейном и тренажерным залом, Авсаллар, Турция
Аланья, Турция
от
$110,698
Жилой комплекс с панорамными видами на природу. Состоит из 16 квартир с различными планировками: Апартаменты с 1 спальней — 14 шт Дуплекс-апартаменты с 4 спальнями — 2 шт Первоначальный взнос — 40%, а также есть возможность рассрочки на оставшуюся сумму до окончания строительства. Удобства …
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в СПА комплексе Crystal Towers.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в СПА комплексе Crystal Towers.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в СПА комплексе Crystal Towers.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в СПА комплексе Crystal Towers.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в СПА комплексе Crystal Towers.
Показать все Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в СПА комплексе Crystal Towers.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в СПА комплексе Crystal Towers.
Аланья, Турция
от
$144,515
Варианты отделки С отделкой
Подходит под ВНЖ - в Тапу можем указать 200.000 USD. Меблированная квартира с одной спальней (1+1) 65 м2, в комплексе Crystal Towers. Жилой комплекс класса люкс с собственной инфраструктурой, расположен в районе Джикджилли в Алании, в 750 метрах от моря. Здесь есть все необходимое для…
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Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 с ВИДОМ НА МОРЕ в комплексе Utopia Residence.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 с ВИДОМ НА МОРЕ в комплексе Utopia Residence.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 с ВИДОМ НА МОРЕ в комплексе Utopia Residence.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 с ВИДОМ НА МОРЕ в комплексе Utopia Residence.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 с ВИДОМ НА МОРЕ в комплексе Utopia Residence.
Показать все Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 с ВИДОМ НА МОРЕ в комплексе Utopia Residence.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 с ВИДОМ НА МОРЕ в комплексе Utopia Residence.
Аланья, Турция
от
$99,000
Варианты отделки С отделкой
Меблированная квартира с одной спальней (1+1) 70 м2 с видом на море в комплексе Utopia Residence. Планировка: Кухня -гостиная  Просторная Спальня Застекленный балкон  Вид на Море и Крепость Аланьи Utopia Residence - прекрасный жилой комплекс 2008 года постройки с собствен…
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, теннисным кортом и полем для мини-гольфа недалеко от моря и центра города, Оба, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, теннисным кортом и полем для мини-гольфа недалеко от моря и центра города, Оба, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, теннисным кортом и полем для мини-гольфа недалеко от моря и центра города, Оба, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, теннисным кортом и полем для мини-гольфа недалеко от моря и центра города, Оба, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, теннисным кортом и полем для мини-гольфа недалеко от моря и центра города, Оба, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, теннисным кортом и полем для мини-гольфа недалеко от моря и центра города, Оба, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, теннисным кортом и полем для мини-гольфа недалеко от моря и центра города, Оба, Турция
Оба, Турция
от
$233,282
Резиденция располагает крытым и открытым бассейнами, джакузи и аквапарком, витаминным баром, теннисным кортом, полем для мини-гольфа, садом, детской площадкой, зоной отдыха, зоной барбекю, парковкой, круглосуточной охраной, фитнес-залом, турецкой баней, сауной и парной, соляной пещерой, масс…
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TRANIO
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Жилой комплекс Квартира на первой береговой линии в комплексе Oxo Beach Residence.
Жилой комплекс Квартира на первой береговой линии в комплексе Oxo Beach Residence.
Жилой комплекс Квартира на первой береговой линии в комплексе Oxo Beach Residence.
Жилой комплекс Квартира на первой береговой линии в комплексе Oxo Beach Residence.
Жилой комплекс Квартира на первой береговой линии в комплексе Oxo Beach Residence.
Показать все Жилой комплекс Квартира на первой береговой линии в комплексе Oxo Beach Residence.
Жилой комплекс Квартира на первой береговой линии в комплексе Oxo Beach Residence.
Кестель, Турция
от
$172,308
Варианты отделки С отделкой
Квартира с одной спальней (1+1), площадью 60 м2 в комплексе Oxo Beach Residence. Окна выходят на север и восток, вид на город и горы. Oxo Beach - элитный 5-и этажный жилой дом на первой линии Средиземного моря. Кестель известен своими чистыми пляжами, отмеченными Голубым флагом, зде…
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Жилой комплекс Престижный жилой комплекс с бассейнами всего в 70 м от моря, Каргыджак, Алания, Турция
Жилой комплекс Престижный жилой комплекс с бассейнами всего в 70 м от моря, Каргыджак, Алания, Турция
Жилой комплекс Престижный жилой комплекс с бассейнами всего в 70 м от моря, Каргыджак, Алания, Турция
Жилой комплекс Престижный жилой комплекс с бассейнами всего в 70 м от моря, Каргыджак, Алания, Турция
Жилой комплекс Престижный жилой комплекс с бассейнами всего в 70 м от моря, Каргыджак, Алания, Турция
Показать все Жилой комплекс Престижный жилой комплекс с бассейнами всего в 70 м от моря, Каргыджак, Алания, Турция
Жилой комплекс Престижный жилой комплекс с бассейнами всего в 70 м от моря, Каргыджак, Алания, Турция
Каргыджак, Турция
от
$244,701
Новый элитный комплекс премиум класса, расположенный на востоке Аланьи, на первой береговой линии, на территории 790 м². Из окон квартир открывается прямая панорама на море с южной стороны и хвойный лес с северной. Проект состоит из одного блока в 6 этажей, 15 квартир от 52 м² до 100 м² с кв…
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TRANIO
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Жилой квартал Новый проект в Авсалларе
Жилой квартал Новый проект в Авсалларе
Жилой квартал Новый проект в Авсалларе
Жилой квартал Новый проект в Авсалларе
Жилой квартал Новый проект в Авсалларе
Показать все Жилой квартал Новый проект в Авсалларе
Жилой квартал Новый проект в Авсалларе
Аланья, Турция
от
$134,000
Комплекс на возвышенности, в окружении хвои, с видом на море и природу, расстояние до берега Средиземного моря 1,5 км., до центра самого поселка Авсаллар около 1 км., до центра курорта Аланьи 24 км., до аэропорта Gazipaşa Alanya 64 км, до Анталии 100 км. Бассейн около 30 м и секция с водными…
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Basic Apartment Real Estate
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Жилой комплекс Турция, Алания, район Клеопатра
Жилой комплекс Турция, Алания, район Клеопатра
Аланья, Турция
от
$160,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Агентство
Billion Dollar Beauties
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Агентство
Billion Dollar Beauties
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Жилой комплекс Жилой комплекс в курортном районе, 300 метров до пляжа и набережной, Махмутлар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в курортном районе, 300 метров до пляжа и набережной, Махмутлар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в курортном районе, 300 метров до пляжа и набережной, Махмутлар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в курортном районе, 300 метров до пляжа и набережной, Махмутлар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в курортном районе, 300 метров до пляжа и набережной, Махмутлар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в курортном районе, 300 метров до пляжа и набережной, Махмутлар, Турция
Махмутлар, Турция
от
$436,967
Резиденция состоит из здания, где представлены двух-, трёхкомнатные апартаменты и двухуровневые пентхаусы. Уникальное местоположение в сочетании с высоким качеством застройки, современным дизайном и профессиональным управлением обеспечит комфортный образ жизни. В строительстве комплекса испо…
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TRANIO
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Вилла Стильная вилла 4+1 с шикарной мебелью и видом на море.
Вилла Стильная вилла 4+1 с шикарной мебелью и видом на море.
Вилла Стильная вилла 4+1 с шикарной мебелью и видом на море.
Вилла Стильная вилла 4+1 с шикарной мебелью и видом на море.
Вилла Стильная вилла 4+1 с шикарной мебелью и видом на море.
Показать все Вилла Стильная вилла 4+1 с шикарной мебелью и видом на море.
Вилла Стильная вилла 4+1 с шикарной мебелью и видом на море.
Каргыджак, Турция
от
$496,883
Варианты отделки С отделкой
Меблированная вилла с четырьмя спальнями с бассейном и видом на море, в районе Каргыджак в 2.5 км. от моря. На первом этаже: кухней гостиная, гостевая спальня с собственным санузлом и общий санузел На верхнем этаже: три спальни (в родительской спальне собственный санузел), сауна и об…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции с бассейнами, детской площадкой и фитнес-центром, Оба, Турция
Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции с бассейнами, детской площадкой и фитнес-центром, Оба, Турция
Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции с бассейнами, детской площадкой и фитнес-центром, Оба, Турция
Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции с бассейнами, детской площадкой и фитнес-центром, Оба, Турция
Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции с бассейнами, детской площадкой и фитнес-центром, Оба, Турция
Показать все Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции с бассейнами, детской площадкой и фитнес-центром, Оба, Турция
Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции с бассейнами, детской площадкой и фитнес-центром, Оба, Турция
Оба, Турция
от
$151,482
Предлагаются трехкомнатные апартаменты площадью 75 м2 и двухуровневые пятикомнатные апартаменты площадью 155 м2. Элитная резиденция располагает бассейнами для детей и взрослых, зоной барбекю, фитнес-центром, генератором, детской площадкой, парковкой, консьержем, круглосуточной охраной и виде…
Агентство
TRANIO
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Многоквартирный жилой дом Nordic Sky
Многоквартирный жилой дом Nordic Sky
Многоквартирный жилой дом Nordic Sky
Многоквартирный жилой дом Nordic Sky
Многоквартирный жилой дом Nordic Sky
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Многоквартирный жилой дом Nordic Sky
Тосмур, Турция
от
$308,860
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 9
Nordic Sky это изысканный проект класса люкс в фирменном стиле компании Nordic Property construction. Он отвечает запросам самых избирательных ценителей недвижимости на Аланийском побережье и отличаться лаконичной архитектурой и комфортабельностью элитного пятизвездочного отеля. На участк…
Застройщик
Nordic Property
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Жилой квартал Апартаменты: 1+1 от 57.2 (m2) Премиум класса
Жилой квартал Апартаменты: 1+1 от 57.2 (m2) Премиум класса
Жилой квартал Апартаменты: 1+1 от 57.2 (m2) Премиум класса
Жилой квартал Апартаменты: 1+1 от 57.2 (m2) Премиум класса
Жилой квартал Апартаменты: 1+1 от 57.2 (m2) Премиум класса
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Жилой квартал Апартаменты: 1+1 от 57.2 (m2) Премиум класса
Оба, Турция
от
$281,825
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 4
Турция, Аланья, район OBA Застройщик BEST HOME, Жилой комплекс DOWN TOWN 4 Корпуса по 4 этажа До Моря: 350м ?Апартаменты: 1+1 - от 57.2 (m2) От 255.000€ 2+1 - Duplex - от 120.8 (m2) От 480.000€. Начало строительства: Декабрь 2022г. Сдача в эксплуатацию: Декабрь 2024г. ?Инфраструктур…
Агентство
Deral Group Investment
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Жилой комплекс Новая квартира 1+1 в районе Оба.
Жилой комплекс Новая квартира 1+1 в районе Оба.
Жилой комплекс Новая квартира 1+1 в районе Оба.
Жилой комплекс Новая квартира 1+1 в районе Оба.
Жилой комплекс Новая квартира 1+1 в районе Оба.
Показать все Жилой комплекс Новая квартира 1+1 в районе Оба.
Жилой комплекс Новая квартира 1+1 в районе Оба.
Оба, Турция
от
$84,689
Новый современный жилой комплекс IKY United Suites расположен в районе Оба на расстоянии 1.600 м от моря и в 3,5 км от центра Алании, до аэропорта Газипаша 35 км. К продаже представлена квартира с одной спальней (1+1), в чистовой отделке: напольное покрытие из гранита, встроенная кухонная…
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Жилой комплекс Меблированная квартира в комплексе AZURA WORLD в Алании.
Жилой комплекс Меблированная квартира в комплексе AZURA WORLD в Алании.
Жилой комплекс Меблированная квартира в комплексе AZURA WORLD в Алании.
Жилой комплекс Меблированная квартира в комплексе AZURA WORLD в Алании.
Жилой комплекс Меблированная квартира в комплексе AZURA WORLD в Алании.
Жилой комплекс Меблированная квартира в комплексе AZURA WORLD в Алании.
Жилой комплекс Меблированная квартира в комплексе AZURA WORLD в Алании.
Аланья, Турция
от
$148,621
Варианты отделки С отделкой
🌟AZURA WORLD - новый уровень жизни в Алании. 🏡 В продаже эксклюзивные апартаменты: ⚜️1+1-65m2 С мебелью и техникой  🔥127.000€ 📍Тюрклер  Открытый район под ВНЖ Добро пожаловать в самый масштабный и амбициозный проект Анталийского побережья, который уже называют «городом внутри го…
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Жилой комплекс Жилой комплекс с игровыми площадками, бассейном, сауной, площадкой для барбекю, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с игровыми площадками, бассейном, сауной, площадкой для барбекю, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с игровыми площадками, бассейном, сауной, площадкой для барбекю, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с игровыми площадками, бассейном, сауной, площадкой для барбекю, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с игровыми площадками, бассейном, сауной, площадкой для барбекю, Авсаллар, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс с игровыми площадками, бассейном, сауной, площадкой для барбекю, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с игровыми площадками, бассейном, сауной, площадкой для барбекю, Авсаллар, Турция
Аланья, Турция
от
$128,177
Жилой комплекс с панорамными видами на природу. Состоит из 42 квартир с различными планировками: Апартаменты с 1 спальней — 36 шт Дуплекс-апартаменты с 3 спальнями — 6 шт Первоначальный взнос — 40%, а также есть возможность рассрочки на оставшуюся сумму до окончания строительства. Удобства …
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TRANIO
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Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и спа-комплексом недалеко от моря, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и спа-комплексом недалеко от моря, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и спа-комплексом недалеко от моря, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и спа-комплексом недалеко от моря, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и спа-комплексом недалеко от моря, Авсаллар, Турция
Показать все Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и спа-комплексом недалеко от моря, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и спа-комплексом недалеко от моря, Авсаллар, Турция
Махмутлар, Турция
от
$208,579
Предлагаются апартаменты панорамным видом на море и горы. Резиденция располагает спа-комплексом с зоной отдыха и массажными кабинетами, двумя открытыми бассейнами с горками, крытым бассейном и детским бассейном, парковкой, сауной, фитнес-центром, детской площадкой и игровой комнатой, теннисн…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Современные виллы с парковкой и частными бассейнами, Аланья, Турция
Жилой комплекс Современные виллы с парковкой и частными бассейнами, Аланья, Турция
Жилой комплекс Современные виллы с парковкой и частными бассейнами, Аланья, Турция
Жилой комплекс Современные виллы с парковкой и частными бассейнами, Аланья, Турция
Жилой комплекс Современные виллы с парковкой и частными бассейнами, Аланья, Турция
Показать все Жилой комплекс Современные виллы с парковкой и частными бассейнами, Аланья, Турция
Жилой комплекс Современные виллы с парковкой и частными бассейнами, Аланья, Турция
Incekum, Турция
от
$728,278
Комплекс состоит из 5 вилл. Каждая из этих вилл имеет инфинити-бассейн, 3 спальни, гостиную и кухню. У двух вилл есть открытая парковка, у трех - крытый паркинг. Расположение и объекты поблизости Проект находится в 2 км от Инжекума, который обладает одним из лучших пляжей на Средиземноморск…
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TRANIO
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Жилой комплекс Дуплекс 3+1 в комплексе Konak Premium.
Жилой комплекс Дуплекс 3+1 в комплексе Konak Premium.
Жилой комплекс Дуплекс 3+1 в комплексе Konak Premium.
Жилой комплекс Дуплекс 3+1 в комплексе Konak Premium.
Жилой комплекс Дуплекс 3+1 в комплексе Konak Premium.
Показать все Жилой комплекс Дуплекс 3+1 в комплексе Konak Premium.
Жилой комплекс Дуплекс 3+1 в комплексе Konak Premium.
Каргыджак, Турция
от
$340,693
Варианты отделки С отделкой
Дуплекс с тремя спальнями (3+1), 140 м2 в комплексе Konak Premium. Это масштабный проект класса ЛЮКС площадью 25.000 м2, состоит из восьми 7 этажных блоков и, кроме потрясающей инфраструктуры, имеет даже свой молл площадью 2.500 м2 Данная квартира на продажу расположена в самом большом…
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Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в 300 метрах в комплексе Konak Life Residence.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в 300 метрах в комплексе Konak Life Residence.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в 300 метрах в комплексе Konak Life Residence.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в 300 метрах в комплексе Konak Life Residence.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в 300 метрах в комплексе Konak Life Residence.
Показать все Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в 300 метрах в комплексе Konak Life Residence.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в 300 метрах в комплексе Konak Life Residence.
Махмутлар, Турция
от
$121,307
Варианты отделки С отделкой
Меблированная квартира с двумя спальнями (2+1) 85 м2 в комплексе Konak Life Residence. Комплекс расположен всего в 300 метрах от моря на границе двух популярных районов Алании – Махмутлара и Каргыджака. В 100 метрах находится центральная улица района - Барбарос, на которой Вы найдете м…
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Жилой комплекс Жилой комплекс в тихом и экологически чистом районе, 800 м от до пляжа, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в тихом и экологически чистом районе, 800 м от до пляжа, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в тихом и экологически чистом районе, 800 м от до пляжа, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в тихом и экологически чистом районе, 800 м от до пляжа, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в тихом и экологически чистом районе, 800 м от до пляжа, Авсаллар, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс в тихом и экологически чистом районе, 800 м от до пляжа, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в тихом и экологически чистом районе, 800 м от до пляжа, Авсаллар, Турция
Аланья, Турция
от
$124,681
Жилой комплекс с панорамными видами на природу и море. Состоит из 15 квартир с различными планировками: Апартаменты с 1 спальней — 12 шт Дуплекс-апартаменты с 2 спальнями — 3 шт Первоначальный взнос — 40%, а также есть возможность рассрочки на оставшуюся сумму до окончания строительства. Ра…
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TRANIO
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Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейнами, спа-центром и детским клубом, Оба, Турция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейнами, спа-центром и детским клубом, Оба, Турция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейнами, спа-центром и детским клубом, Оба, Турция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейнами, спа-центром и детским клубом, Оба, Турция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейнами, спа-центром и детским клубом, Оба, Турция
Показать все Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейнами, спа-центром и детским клубом, Оба, Турция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейнами, спа-центром и детским клубом, Оба, Турция
Оба, Турция
от
$173,621
Резиденция имеет большой бассейн с водными горками, отдельный детский бассейн и просторную зону для принятия солнечных ванн, большую крытую зону барбекю и обеденную зону на открытом воздухе, детскую площадку и теннисный корт, крытый бассейн с подогревом, игровую комнату с бильярдом и настоль…
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Жилой комплекс Жилой комплекс с развитой инфраструктурой, с видом на море, Аланья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с развитой инфраструктурой, с видом на море, Аланья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с развитой инфраструктурой, с видом на море, Аланья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с развитой инфраструктурой, с видом на море, Аланья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с развитой инфраструктурой, с видом на море, Аланья, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс с развитой инфраструктурой, с видом на море, Аланья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с развитой инфраструктурой, с видом на море, Аланья, Турция
Аланья, Турция
от
$150,317
Проект состоит из 5 домов и 113 квартир. Типы квартир: стандартные c 1-2 спальнями, дуплексы с 2-4 спальнями, апартаменты с садом и 2 спальнями. Оптимальная проектировка комнат. В дополнение к большой гостиной студии и спальням все квартиры так же имеют балконы с уникальным видом на море. Мо…
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Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном и фитнес-центром, Оба, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном и фитнес-центром, Оба, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном и фитнес-центром, Оба, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном и фитнес-центром, Оба, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном и фитнес-центром, Оба, Аланья, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном и фитнес-центром, Оба, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном и фитнес-центром, Оба, Аланья, Турция
Оба, Турция
от
$178,166
Резиденция располагает открытым бассейном, детской площадкой и игровой комнатой, зоной отдыха, зоной барбекю, парковкой, круглосуточной охраной, фитнес-центром, сауной. Окончание строительства - февраль 2023 года. Удобства и оснащение в доме Видеодомофон Беспроводной интернет Центральная с…
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Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Cleopatra Konak Twin Towers.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Cleopatra Konak Twin Towers.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Cleopatra Konak Twin Towers.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Cleopatra Konak Twin Towers.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Cleopatra Konak Twin Towers.
Показать все Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Cleopatra Konak Twin Towers.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Cleopatra Konak Twin Towers.
Аланья, Турция
от
$141,651
Варианты отделки С отделкой
Подходит под ВНЖ - в Тапу 200.000 USD. В продаже меблированная квартира с одной спальней (1+1), 65 в комплексе Cleopatra Konak Twin Towers. Cleopatra Twin Towers - жилой комплекс со всеми удобствами, расположен в самом центре Алании, рядом со всей необходимой инфраструктурой, всего в 650…
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Жилой комплекс Жилой комплекс с большим спа-центром, 350 метров до моря, Оба, Алания, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с большим спа-центром, 350 метров до моря, Оба, Алания, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с большим спа-центром, 350 метров до моря, Оба, Алания, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с большим спа-центром, 350 метров до моря, Оба, Алания, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с большим спа-центром, 350 метров до моря, Оба, Алания, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с большим спа-центром, 350 метров до моря, Оба, Алания, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с большим спа-центром, 350 метров до моря, Оба, Алания, Турция
Оба, Турция
от
$279,659
В популярном туристическом районе в этом малоэтажном комплексе представлены различные типы квартир: стандартные с 1–2 спальнями и пентхаусы с 2-3 спальнями. Особенности квартир Комплектация апартаментов: входная стальная дверь, видеодомофон, встроенная мебель на кухне и в ванных комнатах, в…
Агентство
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Вилла Вилла с четырьмя спальнями с видом на Аланию и море.
Вилла Вилла с четырьмя спальнями с видом на Аланию и море.
Вилла Вилла с четырьмя спальнями с видом на Аланию и море.
Вилла Вилла с четырьмя спальнями с видом на Аланию и море.
Вилла Вилла с четырьмя спальнями с видом на Аланию и море.
Показать все Вилла Вилла с четырьмя спальнями с видом на Аланию и море.
Вилла Вилла с четырьмя спальнями с видом на Аланию и море.
Аланья, Турция
от
$610,729
Варианты отделки С отделкой
Подходит под Гражданство Турции! Меблированная вилла с четырьмя спальнями с собственным бассейном с видом на море, горы, и крепость. Комнат: 4+1 Этажность: 2 Спален: 4 Кухня-гостиная: 1 Ванные комнаты: 4 Гардеробная: 1 Площадь виллы: 270 м2 Площадь участка: 450 м2 Комплекс ви…
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Smart Home
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Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами и большим спа-центром, 100 метров до моря, Тосмур, Алания, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами и большим спа-центром, 100 метров до моря, Тосмур, Алания, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами и большим спа-центром, 100 метров до моря, Тосмур, Алания, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами и большим спа-центром, 100 метров до моря, Тосмур, Алания, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами и большим спа-центром, 100 метров до моря, Тосмур, Алания, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами и большим спа-центром, 100 метров до моря, Тосмур, Алания, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами и большим спа-центром, 100 метров до моря, Тосмур, Алания, Турция
Тосмур, Турция
от
$268,006
В популярном туристическом районе в этом комплексе представлены различные типы квартир: стандартные с 1 спальней, пентхаусы с 2 и 5 спальнями. Особенности квартир Комплектация апартаментов: входная стальная дверь, видеодомофон, встроенная мебель на кухне и в ванных комнатах, встроенный шкаф…
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TRANIO
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Вилла Эксклюзивная вилла класса ЛЮКС с видом на Аланью, море и горы.
Вилла Эксклюзивная вилла класса ЛЮКС с видом на Аланью, море и горы.
Вилла Эксклюзивная вилла класса ЛЮКС с видом на Аланью, море и горы.
Вилла Эксклюзивная вилла класса ЛЮКС с видом на Аланью, море и горы.
Вилла Эксклюзивная вилла класса ЛЮКС с видом на Аланью, море и горы.
Показать все Вилла Эксклюзивная вилла класса ЛЮКС с видом на Аланью, море и горы.
Вилла Эксклюзивная вилла класса ЛЮКС с видом на Аланью, море и горы.
Каргыджак, Турция
от
$1,74 млн
Варианты отделки С отделкой
Эксклюзивная вилла 4+2 с видом на море: роскошь + гражданство Турции Представляем вашему вниманию эксклюзивную виллу класса ЛЮКС в престижном районе Каргыджак (Аланья). Объект сочетает премиальное качество строительства, продуманную планировку и впечатляющий набор удобств для комфортной ж…
Агентство
Smart Home
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Многоквартирный жилой дом Nobby Garden
Многоквартирный жилой дом Nobby Garden
Многоквартирный жилой дом Nobby Garden
Многоквартирный жилой дом Nobby Garden
Многоквартирный жилой дом Nobby Garden
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Многоквартирный жилой дом Nobby Garden
Аланья, Турция
от
$227,428
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 9
Жилой комплекс Nobby Garden Новый жилой комплекс Nobby Garden расположен в одном из самых тихих районов Алании — Авсалларе. Он состоит из двух блоков по 117 квартир. Новый проект Nobby Garden — стильный жилой комплекс с акцентом на размеренный ритм жизни и беззаботный отдых. Идеальное …
Застройщик
Nordic Property
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Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в престижном комплексе Oba Sol Garden.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в престижном комплексе Oba Sol Garden.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в престижном комплексе Oba Sol Garden.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в престижном комплексе Oba Sol Garden.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в престижном комплексе Oba Sol Garden.
Показать все Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в престижном комплексе Oba Sol Garden.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в престижном комплексе Oba Sol Garden.
Оба, Турция
от
$170,328
Варианты отделки С отделкой
Квартира с одной спальней (1+1) - 60 м2 с новой мебелью и техникой на 4-ом этаже в элитном комплексе Oba Sol Garden. Планировка: Кухня-Гостиная  1 Спальни 1 Ванные комнаты с тёплыми полами 1 балкон Просторная входная группа Oba Sol Garden - новый жилой комплекс со всеми…
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Smart Home
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Жилой комплекс Меблированная квартира с одной спальней в комплексе Vanessa River.
Жилой комплекс Меблированная квартира с одной спальней в комплексе Vanessa River.
Жилой комплекс Меблированная квартира с одной спальней в комплексе Vanessa River.
Жилой комплекс Меблированная квартира с одной спальней в комплексе Vanessa River.
Жилой комплекс Меблированная квартира с одной спальней в комплексе Vanessa River.
Показать все Жилой комплекс Меблированная квартира с одной спальней в комплексе Vanessa River.
Жилой комплекс Меблированная квартира с одной спальней в комплексе Vanessa River.
Каргыджак, Турция
от
$104,396
Варианты отделки С отделкой
Меблированная квартира с одной спальней (1+1), 55 м2 на 3-ем этаже. Vanessa River - это новый жилой комплекс комфортабельных апартаментов, который расположен всего в 300 метрах от моря и пляжа в живописном, экологически чистом районе Алании - Каргыджак.  Прекрасное расположение: …
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и парковкой недалеко от пляжа и центра Аланьи, Оба, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и парковкой недалеко от пляжа и центра Аланьи, Оба, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и парковкой недалеко от пляжа и центра Аланьи, Оба, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и парковкой недалеко от пляжа и центра Аланьи, Оба, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и парковкой недалеко от пляжа и центра Аланьи, Оба, Турция
Показать все Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и парковкой недалеко от пляжа и центра Аланьи, Оба, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и парковкой недалеко от пляжа и центра Аланьи, Оба, Турция
Оба, Турция
от
$361,226
Резиденция располагает крытыми и открытыми бассейнами для детей и взрослых, турецкой баней, сауной и джакузи, фитнес-центром, зоной барбекю, барами, парковкой, беседкой, детской площадкой, кинотеатром, беспроводным интернетом, круглосуточной охраной. Окончание строительства - 30 сентября 202…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Уютная резиденция с бассейнами в 150 метрах от пляжа, Кестель, Турция
Жилой комплекс Уютная резиденция с бассейнами в 150 метрах от пляжа, Кестель, Турция
Жилой комплекс Уютная резиденция с бассейнами в 150 метрах от пляжа, Кестель, Турция
Жилой комплекс Уютная резиденция с бассейнами в 150 метрах от пляжа, Кестель, Турция
Жилой комплекс Уютная резиденция с бассейнами в 150 метрах от пляжа, Кестель, Турция
Показать все Жилой комплекс Уютная резиденция с бассейнами в 150 метрах от пляжа, Кестель, Турция
Жилой комплекс Уютная резиденция с бассейнами в 150 метрах от пляжа, Кестель, Турция
Кестель, Турция
от
$314,616
Резиденция располагает бассейнами для детей и взрослых, сауной, фитнес-центром, зонами барбекю, беседкой, беспроводным интернетом, круглосуточной охраной. Особенности квартир Центральная спутниковая система Пластиковые окна с двойным остеклением Стальная входная дверь Кондиционеры Кухонная…
Агентство
TRANIO
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Вилла Вилла 5+1 в 300 метрах от моря в Конкалы | Аланья.
Вилла Вилла 5+1 в 300 метрах от моря в Конкалы | Аланья.
Вилла Вилла 5+1 в 300 метрах от моря в Конкалы | Аланья.
Вилла Вилла 5+1 в 300 метрах от моря в Конкалы | Аланья.
Вилла Вилла 5+1 в 300 метрах от моря в Конкалы | Аланья.
Показать все Вилла Вилла 5+1 в 300 метрах от моря в Конкалы | Аланья.
Вилла Вилла 5+1 в 300 метрах от моря в Конкалы | Аланья.
Аланья, Турция
от
$448,660
Варианты отделки С отделкой
Вилла 5+1 у моря в Алании: частный бассейн, сад, 300 м до пляжа (Конкалы/Konaklı) Ищете виллу в Турции для постоянного проживания или отдыха? Предлагаем отдельно стоящую виллу в районе Конкалы (Konaklı) в Алании — сочетание приватности, комфорта и идеальной локации у моря. Ключевые пар…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс OBA PRIVILEGE APARTMENTS
Жилой комплекс OBA PRIVILEGE APARTMENTS
Жилой комплекс OBA PRIVILEGE APARTMENTS
Жилой комплекс OBA PRIVILEGE APARTMENTS
Жилой комплекс OBA PRIVILEGE APARTMENTS
Показать все Жилой комплекс OBA PRIVILEGE APARTMENTS
Жилой комплекс OBA PRIVILEGE APARTMENTS
Аланья, Турция
от
$200,003
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 4
Алания, Оба До пляжа : 3.000 м Этажей: ground + 4 Начало строительства:март 2023 Сдача в эксплуатацию:декабрь 2024 ?Инфраструктура комплекса:  * детский бассейн  * детская площадка  * кинотеатр под открытым небом  * зоны отдыха  * место для занятия йогой  * working space  * биб…
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Deral Group Investment
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Жилой комплекс Квартиры 2+1 в премиум‑комплексе Royal Premium - центр Алании.
Жилой комплекс Квартиры 2+1 в премиум‑комплексе Royal Premium - центр Алании.
Жилой комплекс Квартиры 2+1 в премиум‑комплексе Royal Premium - центр Алании.
Жилой комплекс Квартиры 2+1 в премиум‑комплексе Royal Premium - центр Алании.
Жилой комплекс Квартиры 2+1 в премиум‑комплексе Royal Premium - центр Алании.
Показать все Жилой комплекс Квартиры 2+1 в премиум‑комплексе Royal Premium - центр Алании.
Жилой комплекс Квартиры 2+1 в премиум‑комплексе Royal Premium - центр Алании.
Аланья, Турция
от
$210,810
Варианты отделки С отделкой
Срочная продажа - цена ниже рыночной! Квартиры 2+1 в премиум‑комплексе Royal Premium - центр Алании. Royal Premium - новый жилой комплекс премиум-класса со всеми удобствами в Алании, рядом со всей городской инфраструктурой, в 180 м от пляжа Клеопатра. Квартиры в продаже: Квартир…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, аквапарком и собственным пляжем, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, аквапарком и собственным пляжем, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, аквапарком и собственным пляжем, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, аквапарком и собственным пляжем, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, аквапарком и собственным пляжем, Авсаллар, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, аквапарком и собственным пляжем, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, аквапарком и собственным пляжем, Авсаллар, Турция
Аланья, Турция
от
$266,480
Резиденция располагает открытыми бассейнами, аквапарком, танцующими фонтанами, декоративными бассейнами, джакузи, спа-центром, крытым бассейном с подогревом, фитнес-центром, детским клубом, кафе, ресторанами и барами, рестораном и баром на крыше с панорамным видом, ночным клубом, магазинами …
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Меблированный дуплекс 2+1 в комплексе The Maris Premiere.
Жилой комплекс Меблированный дуплекс 2+1 в комплексе The Maris Premiere.
Жилой комплекс Меблированный дуплекс 2+1 в комплексе The Maris Premiere.
Жилой комплекс Меблированный дуплекс 2+1 в комплексе The Maris Premiere.
Жилой комплекс Меблированный дуплекс 2+1 в комплексе The Maris Premiere.
Показать все Жилой комплекс Меблированный дуплекс 2+1 в комплексе The Maris Premiere.
Жилой комплекс Меблированный дуплекс 2+1 в комплексе The Maris Premiere.
Аланья, Турция
от
$186,215
Варианты отделки С отделкой
Эксклюзивный дуплекс 2+1 в люкс‑комплексе The Maris Premiere Лучшая цена на рынке - 165 000 EUR! ✅ Есть разрешение на краткосрочную аренду — большой плюс и редкость на рынке. Хотите обрести престижную недвижимость в солнечном раю Турции? Представляем меблированный дуплекс 2+1 в элитн…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-комплексом в 200 метрах от моря, Каргыджак, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-комплексом в 200 метрах от моря, Каргыджак, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-комплексом в 200 метрах от моря, Каргыджак, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-комплексом в 200 метрах от моря, Каргыджак, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-комплексом в 200 метрах от моря, Каргыджак, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-комплексом в 200 метрах от моря, Каргыджак, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-комплексом в 200 метрах от моря, Каргыджак, Турция
Каргыджак, Турция
от
$332,095
Предлагаются апартаменты панорамным видом на море и горы. Резиденция располагает спа-комплексом с зоной отдыха и массажными кабинетами, открытым бассейном с горками, крытым бассейном и детским бассейном, парковкой, сауной, хамамом и парной, фитнес-центром, детской площадкой и игровой комнато…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и теннисным кортом недалеко от моря, Аланья, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и теннисным кортом недалеко от моря, Аланья, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и теннисным кортом недалеко от моря, Аланья, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и теннисным кортом недалеко от моря, Аланья, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и теннисным кортом недалеко от моря, Аланья, Турция
Показать все Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и теннисным кортом недалеко от моря, Аланья, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и теннисным кортом недалеко от моря, Аланья, Турция
Каргыджак, Турция
от
$163,134
Резиденция располагает крытым и открытым бассейнами, детским бассейном с водными горками, хамамом, сауной и джакузи, массажным кабинетом, зоной барбекю и зоной отдыха, тренажерным залом, мини-клубом, теннисным кортом, парковкой, круглосуточным видеонаблюдением и беспроводным интернетом. Окон…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция на берегу моря с собственным пляжем и 5-звездочным отелем в живописном районе, Турклер, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция на берегу моря с собственным пляжем и 5-звездочным отелем в живописном районе, Турклер, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция на берегу моря с собственным пляжем и 5-звездочным отелем в живописном районе, Турклер, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция на берегу моря с собственным пляжем и 5-звездочным отелем в живописном районе, Турклер, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция на берегу моря с собственным пляжем и 5-звездочным отелем в живописном районе, Турклер, Аланья, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция на берегу моря с собственным пляжем и 5-звездочным отелем в живописном районе, Турклер, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция на берегу моря с собственным пляжем и 5-звездочным отелем в живописном районе, Турклер, Аланья, Турция
Аланья, Турция
от
$202,753
Резиденция располагает большими садами с лужайками и пешеходными дорожками, аквапарками для детей и взрослых, кафе, спортивными площадками, бассейнами, парком развлечений, бутиками, детскими площадками. Также имеется 5-звездочный отель с бассейнами, ресторанами, спа-центром, фитнес-залом, ки…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс в пешей доступности от моря, Авсаллар, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в пешей доступности от моря, Авсаллар, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в пешей доступности от моря, Авсаллар, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в пешей доступности от моря, Авсаллар, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в пешей доступности от моря, Авсаллар, Анталья, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс в пешей доступности от моря, Авсаллар, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в пешей доступности от моря, Авсаллар, Анталья, Турция
Аланья, Турция
от
$163,484
Современный жилой комплекс всего в 900 м от пляжа предлагает своим жильцам хорошую инфраструктуру - бассейн, теннисный корт, фитнес-центр, детская площадка, открытая парковка, зелёные зоны. Особенности квартир Квартиры продаются с чистовой отделкой: кухонная мебель и техника мебель в сануз…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Квартира 1+1 с мебелью в СПА комплексе Albimo Loft Residence.
Жилой комплекс Квартира 1+1 с мебелью в СПА комплексе Albimo Loft Residence.
Жилой комплекс Квартира 1+1 с мебелью в СПА комплексе Albimo Loft Residence.
Жилой комплекс Квартира 1+1 с мебелью в СПА комплексе Albimo Loft Residence.
Жилой комплекс Квартира 1+1 с мебелью в СПА комплексе Albimo Loft Residence.
Показать все Жилой комплекс Квартира 1+1 с мебелью в СПА комплексе Albimo Loft Residence.
Жилой комплекс Квартира 1+1 с мебелью в СПА комплексе Albimo Loft Residence.
Махмутлар, Турция
от
$106,461
Варианты отделки С отделкой
Апартаменты с одной спальней в 5* СПА комплексе Albimo Loft Residence. В продаже: Квартира с одной спальней (1+1) 56 м2, без мебели (на 8-ом этаже) - 90.000 EUR. Квартира с одной спальней (1+1) 56 м2, с мебелью (на 1-ом и 2-ом этажах) - от 90.000 EUR. Представляем Вашему вн…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Закрытый жилой комплекс премиум-класса с видом на море в курортном районе Аланьи, Турция
Жилой комплекс Закрытый жилой комплекс премиум-класса с видом на море в курортном районе Аланьи, Турция
Жилой комплекс Закрытый жилой комплекс премиум-класса с видом на море в курортном районе Аланьи, Турция
Жилой комплекс Закрытый жилой комплекс премиум-класса с видом на море в курортном районе Аланьи, Турция
Жилой комплекс Закрытый жилой комплекс премиум-класса с видом на море в курортном районе Аланьи, Турция
Показать все Жилой комплекс Закрытый жилой комплекс премиум-класса с видом на море в курортном районе Аланьи, Турция
Жилой комплекс Закрытый жилой комплекс премиум-класса с видом на море в курортном районе Аланьи, Турция
Аланья, Турция
от
$117,981
ЖК включает два 9-этажных здания на территории почти 10 000 м2. Всего представлено 170 квартир с различными планировками, в том числе дуплексы на верхних этажах с открытой террасой и видом на море. Инфраструктура Бассейн Мини-аквапарк Тренажёрный зал Сауна Лаунж-зона и библиотека Кинотеатр …
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TRANIO
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Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, спа-зоной и тренажёрным залом, в развивающемся районе Демирташ, Алания, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, спа-зоной и тренажёрным залом, в развивающемся районе Демирташ, Алания, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, спа-зоной и тренажёрным залом, в развивающемся районе Демирташ, Алания, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, спа-зоной и тренажёрным залом, в развивающемся районе Демирташ, Алания, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, спа-зоной и тренажёрным залом, в развивающемся районе Демирташ, Алания, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, спа-зоной и тренажёрным залом, в развивающемся районе Демирташ, Алания, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, спа-зоной и тренажёрным залом, в развивающемся районе Демирташ, Алания, Турция
Демирташ, Турция
от
$157,308
В популярном развивающемся туристическом районе в этом комплексе представлены стандартные квартиры с 1 спальней и пентхаусы с 2 спальнями. Особенности квартир Комплектация апартаментов: входная стальная дверь, видеодомофон, встроенная мебель на кухне и в ванных комнатах, полный пакет бытово…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в 150 метрах от моря под ВНЖ.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в 150 метрах от моря под ВНЖ.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в 150 метрах от моря под ВНЖ.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в 150 метрах от моря под ВНЖ.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в 150 метрах от моря под ВНЖ.
Показать все Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в 150 метрах от моря под ВНЖ.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в 150 метрах от моря под ВНЖ.
Аланья, Турция
от
$135,966
Варианты отделки С отделкой
Подходит для получения ВНЖ - в тапу можем указать 200.000 USD. Меблированные апартаменты с одной спальней (1+1), 63 м2, в комплексе ART City Residence. ART City Residence - жилой комплекс класса люкс со всеми удобствами, расположен в самом центре Аланьи, всего в 150 метрах от собственн…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Riviera Garden Oba под ВНЖ.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Riviera Garden Oba под ВНЖ.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Riviera Garden Oba под ВНЖ.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Riviera Garden Oba под ВНЖ.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Riviera Garden Oba под ВНЖ.
Показать все Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Riviera Garden Oba под ВНЖ.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Riviera Garden Oba под ВНЖ.
Оба, Турция
от
$152,157
Варианты отделки С отделкой
Подходит под ВНЖ - в Тапу можем указать 200.000 USD. Меблированная квартира с двумя спальнями (2+1) 100 м2 на 2-ом этаже в комплексе Riviera Garden Oba. Планировка: Кухня -гостиная  Просторная входная группа 2 Спальни  2 Ванные комнаты  Застекленная лоджия  Южный, Северны…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс 4+2 - 230 m2 – DUPLEX
Жилой комплекс 4+2 - 230 m2 – DUPLEX
Жилой комплекс 4+2 - 230 m2 – DUPLEX
Жилой комплекс 4+2 - 230 m2 – DUPLEX
Жилой комплекс 4+2 - 230 m2 – DUPLEX
Показать все Жилой комплекс 4+2 - 230 m2 – DUPLEX
Жилой комплекс 4+2 - 230 m2 – DUPLEX
Оба, Турция
от
$395,518
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
?Апартаменты: 4+2 - 230 m2 – DUPLEX Турция, Район OBA OLIVE Вид на Море и Горы 2011г. Строительства 3 этаж из 3 До Моря: 1.700м Отопление (батареи) ?Ландшафтный дизайн территории ▪️Трансфер на пляж ▪️Подземная и открытая парковка. ? Расположение: ▪️1600 м до Моря   Инфраструктур…
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Deral Group Investment
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Вилла Меблированная вилла 4+1 с бассейном в комплексе Granada Residence.
Вилла Меблированная вилла 4+1 с бассейном в комплексе Granada Residence.
Вилла Меблированная вилла 4+1 с бассейном в комплексе Granada Residence.
Вилла Меблированная вилла 4+1 с бассейном в комплексе Granada Residence.
Вилла Меблированная вилла 4+1 с бассейном в комплексе Granada Residence.
Показать все Вилла Меблированная вилла 4+1 с бассейном в комплексе Granada Residence.
Вилла Меблированная вилла 4+1 с бассейном в комплексе Granada Residence.
Каргыджак, Турция
от
$409,590
Варианты отделки С отделкой
На продажу выставлена меблированная вилла в комплексе с инфраструктурой отеля 5* Granada Residence.  Вилла расположены на холме, откуда открываются виды на Средиземное море, горы и город. Планировка: Комнат: 4+1 Этажность: 2 Площадь дома: 350 м2 Земельный участок: 250 м2 …
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и фитнес-залом недалеко от моря, Оба, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и фитнес-залом недалеко от моря, Оба, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и фитнес-залом недалеко от моря, Оба, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и фитнес-залом недалеко от моря, Оба, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и фитнес-залом недалеко от моря, Оба, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и фитнес-залом недалеко от моря, Оба, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и фитнес-залом недалеко от моря, Оба, Турция
Оба, Турция
от
$538,343
Резиденция располагает открытым бассейном, детской площадкой, зоной барбекю, парковкой, фитнес-залом, сауной и джакузи, бильярдной. Окончание строительства - 28.02.2023. Особенности квартир Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пешей доступности от магаз…
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Жилой комплекс Небольшой жилой комплекс с бассейном и тренажерным залом, 400 м до пляжа, в центре Авсаллара, Турция
Жилой комплекс Небольшой жилой комплекс с бассейном и тренажерным залом, 400 м до пляжа, в центре Авсаллара, Турция
Жилой комплекс Небольшой жилой комплекс с бассейном и тренажерным залом, 400 м до пляжа, в центре Авсаллара, Турция
Жилой комплекс Небольшой жилой комплекс с бассейном и тренажерным залом, 400 м до пляжа, в центре Авсаллара, Турция
Жилой комплекс Небольшой жилой комплекс с бассейном и тренажерным залом, 400 м до пляжа, в центре Авсаллара, Турция
Показать все Жилой комплекс Небольшой жилой комплекс с бассейном и тренажерным залом, 400 м до пляжа, в центре Авсаллара, Турция
Жилой комплекс Небольшой жилой комплекс с бассейном и тренажерным залом, 400 м до пляжа, в центре Авсаллара, Турция
Аланья, Турция
от
$134,003
Жилой комплекс с панорамными видами на природу. Состоит из 12 квартир с различными планировками: Апартаменты с 1 спальней — 9 шт Дуплекс-апартаменты с 2 спальнями — 3 шт Первоначальный взнос — 40%, а также есть возможность рассрочки на оставшуюся сумму до окончания строительства. Расположен…
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Жилой комплекс Квартира 1+1 в комплексе Kurt Safir Flower в 150 метрах от моря.
Жилой комплекс Квартира 1+1 в комплексе Kurt Safir Flower в 150 метрах от моря.
Жилой комплекс Квартира 1+1 в комплексе Kurt Safir Flower в 150 метрах от моря.
Жилой комплекс Квартира 1+1 в комплексе Kurt Safir Flower в 150 метрах от моря.
Жилой комплекс Квартира 1+1 в комплексе Kurt Safir Flower в 150 метрах от моря.
Показать все Жилой комплекс Квартира 1+1 в комплексе Kurt Safir Flower в 150 метрах от моря.
Жилой комплекс Квартира 1+1 в комплексе Kurt Safir Flower в 150 метрах от моря.
Махмутлар, Турция
от
$127,603
Варианты отделки С отделкой
В продаже квартира с одной спальней (1+1) 57 м2 в комплексе Kurt Safir Flower. Жилой комплекс комфорт-класса с современной архитектурой, модным дизайном внутренних пространств и продуманными планировками квартир. Комплекс расположен в 150 м от берега моря, в 25 минутах от международног…
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Жилой комплекс Жилой комплекс в центре города, 950 м до моря, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре города, 950 м до моря, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре города, 950 м до моря, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре города, 950 м до моря, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре города, 950 м до моря, Авсаллар, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс в центре города, 950 м до моря, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре города, 950 м до моря, Авсаллар, Турция
Аланья, Турция
от
$104,872
Жилой комплекс с панорамными видами на природу. Состоит из 17 квартир с различными планировками: Апартаменты с 1 спальней — 13 шт Дуплекс-апартаменты с 2 спальнями — 4 шт Первоначальный взнос — 40%, а также есть возможность рассрочки на оставшуюся сумму до окончания строительства. Расположе…
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Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в 5* СПА комплексе Konak Premium.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в 5* СПА комплексе Konak Premium.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в 5* СПА комплексе Konak Premium.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в 5* СПА комплексе Konak Premium.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в 5* СПА комплексе Konak Premium.
Показать все Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в 5* СПА комплексе Konak Premium.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в 5* СПА комплексе Konak Premium.
Каргыджак, Турция
от
$310,167
Варианты отделки С отделкой
Видео квартиры вышлем по запросу. Меблированная квартира с двумя спальнями (2+1) 120 м2 на 3-ем этаже, укомплектована мебелью и техникой в комплексе высочайшего уровня Konak Premium с инфраструктурой пятизвездочного отеля на первой береговой линии. Планировка: Стильная кухня-гост…
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Вилла For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Вилла For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Вилла For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Вилла For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Вилла For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
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Вилла For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Аланья, Турция
от
$518,241
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
3+1, 4+1, 5+2 Продажа вилл в Турции, Аланья.25% Down Payment + 24 Mounths Installment Гибкий план оплаты.Турецкое гражданство включено!Для получения более подробной информации свяжитесь с нами!
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AxA property®
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Жилой комплекс Резиденция с бассейном рядом с морем, Оба, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном рядом с морем, Оба, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном рядом с морем, Оба, Турция
Оба, Турция
от
$243,536
Резиденция располагает бассейном, зоной отдыха, детской площадкой, парковкой. Окончание строительства - 2023 год. Особенности квартир Видеодомофон Беспроводной интернет Центральная спутниковая система Плиточный пол Двойные стеклопакеты Кухонная мебель Стальная входная дверь Расположение …
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Жилой квартал Меблированная квартира 2+1 в 200 метрах от моря в комплексе Citadel Residence.
Жилой квартал Меблированная квартира 2+1 в 200 метрах от моря в комплексе Citadel Residence.
Жилой квартал Меблированная квартира 2+1 в 200 метрах от моря в комплексе Citadel Residence.
Жилой квартал Меблированная квартира 2+1 в 200 метрах от моря в комплексе Citadel Residence.
Жилой квартал Меблированная квартира 2+1 в 200 метрах от моря в комплексе Citadel Residence.
Показать все Жилой квартал Меблированная квартира 2+1 в 200 метрах от моря в комплексе Citadel Residence.
Жилой квартал Меблированная квартира 2+1 в 200 метрах от моря в комплексе Citadel Residence.
Махмутлар, Турция
от
$169,564
Варианты отделки С отделкой
Citadel BSR Residence-прекрасный жилой комплекс, находится между улицами Ататюрка и Барбаросса в центральной части района Махмутлар в 200 метрах от моря. Квартира 2+1-115 м? Меблированная (новая мебель) 2 этаж 2 ванные комнаты 2 балкона Окна выходят на северо-запад и восток …
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детским парком недалеко от моря, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детским парком недалеко от моря, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детским парком недалеко от моря, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детским парком недалеко от моря, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детским парком недалеко от моря, Аланья, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детским парком недалеко от моря, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детским парком недалеко от моря, Аланья, Турция
Аланья, Турция
от
$122,351
Жилой комплекс премиум класса с собственной инфраструктурой. Типы квартир включают уникальные двухуровневые апартаменты в пентхаусе с выходом в сад и панорамным видом на море. С точки зрения местоположения и архитектурного проекта все квартиры имеют панорамный вид на море. Материалы отделки …
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Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Konak Green Life Avsallar.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Konak Green Life Avsallar.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Konak Green Life Avsallar.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Konak Green Life Avsallar.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Konak Green Life Avsallar.
Показать все Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Konak Green Life Avsallar.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Konak Green Life Avsallar.
Аланья, Турция
от
$80,307
Варианты отделки С отделкой
Меблированная квартира с одной спальней (1+1) 50 м2 на 3-м этаже в комплексе Konak Green Life Avsallar. Комплекс состоит из одного 7-и этажного блока, расположен в сосновом лесу, в 800 метрах от пляжа Инжекум, до центра Авсаллар - 500 метров, кде Вы найдете магазины, кафе и ресторана, и ф…
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и торговым центром в 750 метрах от пляжа, Оба, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и торговым центром в 750 метрах от пляжа, Оба, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и торговым центром в 750 метрах от пляжа, Оба, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и торговым центром в 750 метрах от пляжа, Оба, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и торговым центром в 750 метрах от пляжа, Оба, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и торговым центром в 750 метрах от пляжа, Оба, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и торговым центром в 750 метрах от пляжа, Оба, Турция
Оба, Турция
от
$692,738
Резиденция располагает клубом, бассейнами для детей и взрослых, ухоженной зеленой зоной, торговым центром, крытой парковкой, фитнес-залом, сауной, хамамом и парной, зоной отдыха, детской игровой комнатой. Окончание строительства - сентябрь 2025 года. Удобства и оснащение в доме Система "ум…
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Жилой комплекс Современная резиденция с живописными видами и бассейнами недалеко от пляжа, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция с живописными видами и бассейнами недалеко от пляжа, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция с живописными видами и бассейнами недалеко от пляжа, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция с живописными видами и бассейнами недалеко от пляжа, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция с живописными видами и бассейнами недалеко от пляжа, Авсаллар, Турция
Показать все Жилой комплекс Современная резиденция с живописными видами и бассейнами недалеко от пляжа, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Современная резиденция с живописными видами и бассейнами недалеко от пляжа, Авсаллар, Турция
Аланья, Турция
от
$217,901
Предлагаются высококачественные апартаменты с видами на море и горы. Резиденция располагает бассейнами для взрослых и детей, детской площадкой, зоной отдыха и зоной барбекю, теннисным кортом, сауной, парной, хамамом и джакузи, массажными кабинетами, фитнес-центром, кинотеатром, парковкой. Ок…
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Жилой комплекс Жилой комплекс с развитой инфраструктурой недалеко от центра города, Оба, Алания, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с развитой инфраструктурой недалеко от центра города, Оба, Алания, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с развитой инфраструктурой недалеко от центра города, Оба, Алания, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с развитой инфраструктурой недалеко от центра города, Оба, Алания, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с развитой инфраструктурой недалеко от центра города, Оба, Алания, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс с развитой инфраструктурой недалеко от центра города, Оба, Алания, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с развитой инфраструктурой недалеко от центра города, Оба, Алания, Турция
Оба, Турция
от
$325,929
В популярном туристическом районе в этом малоэтажном комплексе представлены различные типы квартир: стандартные с 1-2 спальнями, дуплексы с садом и 3-4 спальнями, пентхаусы с 2 спальнями. Особенности квартир Комплектация апартаментов: входная стальная дверь, видеодомофон, встроенная мебель …
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Вилла Меблированная вилла 4+1 с видом на Аланию и море.
Вилла Меблированная вилла 4+1 с видом на Аланию и море.
Вилла Меблированная вилла 4+1 с видом на Аланию и море.
Вилла Меблированная вилла 4+1 с видом на Аланию и море.
Вилла Меблированная вилла 4+1 с видом на Аланию и море.
Показать все Вилла Меблированная вилла 4+1 с видом на Аланию и море.
Вилла Меблированная вилла 4+1 с видом на Аланию и море.
Аланья, Турция
от
$490,896
Варианты отделки С отделкой
Меблированная вилла с четырьмя спальнями 2022 года постройки с видом на море и Аланью. Комнат: 4+1 Этажность: 3 Спален: 4 Кухня-гостиная: 1 Ванные комнаты: 4 Площадь виллы: 359 м2 Площадь участка: 450 м2 Дом оборудован новой мебелью и техникой для максимального комфорт…
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Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Myra Park в 200 метрах от моря.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Myra Park в 200 метрах от моря.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Myra Park в 200 метрах от моря.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Myra Park в 200 метрах от моря.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Myra Park в 200 метрах от моря.
Показать все Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Myra Park в 200 метрах от моря.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Myra Park в 200 метрах от моря.
Кестель, Турция
от
$176,886
Варианты отделки С отделкой
Меблированные квартира с двумя спальнями (2+1) 110 м2 в комплексе Myra Park. Планировка: Кухня-гостиная 2 Спальни 2 Ванные комнаты  2 Балкона  Вид на территорию комплекса и Горы Myra Park - прекрасный жилой комплекс с собственной инфраструктурой, расположен в 300 метрах…
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Жилой комплекс Меблированные квартира 1+1 на берегу от моря комплексе Konak Terrace.
Жилой комплекс Меблированные квартира 1+1 на берегу от моря комплексе Konak Terrace.
Жилой комплекс Меблированные квартира 1+1 на берегу от моря комплексе Konak Terrace.
Жилой комплекс Меблированные квартира 1+1 на берегу от моря комплексе Konak Terrace.
Жилой комплекс Меблированные квартира 1+1 на берегу от моря комплексе Konak Terrace.
Показать все Жилой комплекс Меблированные квартира 1+1 на берегу от моря комплексе Konak Terrace.
Жилой комплекс Меблированные квартира 1+1 на берегу от моря комплексе Konak Terrace.
Каргыджак, Турция
от
$105,569
Варианты отделки С отделкой
В продаже меблированная квартир с одной спальней (1+1), 63 м2 в комплексе Konak Terrace. Представляем Вашему вниманию очередной, но незаурядный проект от лучшего застройщика Алании! Konak Terrace Homes - новый жилой комплекс класса люкс со всеми удобствами, расположен на второй линии м…
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Вилла Вилла 4+2 с бассейном и видом на море под Гражданство Турции.
Вилла Вилла 4+2 с бассейном и видом на море под Гражданство Турции.
Вилла Вилла 4+2 с бассейном и видом на море под Гражданство Турции.
Вилла Вилла 4+2 с бассейном и видом на море под Гражданство Турции.
Вилла Вилла 4+2 с бассейном и видом на море под Гражданство Турции.
Показать все Вилла Вилла 4+2 с бассейном и видом на море под Гражданство Турции.
Вилла Вилла 4+2 с бассейном и видом на море под Гражданство Турции.
Каргыджак, Турция
от
$408,288
Варианты отделки С отделкой
Подходит под Гражданство Турции - в Тапу можем указать 400.000 USD. Меблированная вилла с четырьмя спальнями с собственным бассейном с видом на море, в районе Каргыджак. Характеристика: 4 Спальни 2 Гостиные 2 Балкона  3 Ванные комнаты  Теплые полы Площадь виллы: 360 м2 …
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Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в СПА комплексе Serenity Residence.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в СПА комплексе Serenity Residence.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в СПА комплексе Serenity Residence.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в СПА комплексе Serenity Residence.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в СПА комплексе Serenity Residence.
Показать все Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в СПА комплексе Serenity Residence.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в СПА комплексе Serenity Residence.
Махмутлар, Турция
от
$173,015
Варианты отделки С отделкой
Комплекс Serenity Residence Mahmutlar | Alanya. Меблированные квартира с двумя спальнями (2+1) площадью 90 м2. Планировка квартиры:  кухня-гостиная две спальные комнаты две ванные комнаты застекленный балкон Во всех комнатах, включая санузлы установлены теплые полы. …
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Жилой комплекс Резиденция с бассейнами в 550 метрах от пляжа, в центре Авсаллара, Алания, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами в 550 метрах от пляжа, в центре Авсаллара, Алания, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами в 550 метрах от пляжа, в центре Авсаллара, Алания, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами в 550 метрах от пляжа, в центре Авсаллара, Алания, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами в 550 метрах от пляжа, в центре Авсаллара, Алания, Турция
Показать все Жилой комплекс Резиденция с бассейнами в 550 метрах от пляжа, в центре Авсаллара, Алания, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами в 550 метрах от пляжа, в центре Авсаллара, Алания, Турция
Аланья, Турция
от
$233,049
Резиденция располагает парковкой, открытым бассейном и детским бассейном, фитнес-залом, спа-центром (турецкая баня, сауна, парная), зоной барбекю, детской площадкой, круглосуточным видеонаблюдением. Удобства и оснащение в доме Кухонная мебель Алюминиевые окна Стальная дверь Скрытое светоди…
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, аквапарком и собственным пляжем в 580 метрах от моря, Алания, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, аквапарком и собственным пляжем в 580 метрах от моря, Алания, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, аквапарком и собственным пляжем в 580 метрах от моря, Алания, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, аквапарком и собственным пляжем в 580 метрах от моря, Алания, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, аквапарком и собственным пляжем в 580 метрах от моря, Алания, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, аквапарком и собственным пляжем в 580 метрах от моря, Алания, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, аквапарком и собственным пляжем в 580 метрах от моря, Алания, Турция
Okurcalar, Турция
от
$322,773
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на море. Резиденция располагает гаражом и парковкой, конференц-залом, крытым и открытым бассейнами, фитнес-залом, спа-центром (сауна, хамам, парная, соляная пещера, массажный кабинет), мини-клубом, кинотеатром, детской площадкой, кафе и рестораном,…
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Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, сауной и спортивными площадками, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, сауной и спортивными площадками, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, сауной и спортивными площадками, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, сауной и спортивными площадками, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, сауной и спортивными площадками, Авсаллар, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, сауной и спортивными площадками, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, сауной и спортивными площадками, Авсаллар, Турция
Аланья, Турция
от
$165,348
Жилой комплекс с панорамными видами на природу. Состоит из 49 квартир с различными планировками: Апартаменты с 1 спальней — 30 шт Апартаменты с 2 спальнями — 12 шт Дуплекс-апартаменты с 2 спальнями — 7 шт Первоначальный взнос — 40%, а также есть возможность рассрочки на оставшуюся сумму до о…
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Жилой комплекс Меблированные апартаменты 2+1 в комплексе Yekta Plaza.
Жилой комплекс Меблированные апартаменты 2+1 в комплексе Yekta Plaza.
Жилой комплекс Меблированные апартаменты 2+1 в комплексе Yekta Plaza.
Жилой комплекс Меблированные апартаменты 2+1 в комплексе Yekta Plaza.
Жилой комплекс Меблированные апартаменты 2+1 в комплексе Yekta Plaza.
Показать все Жилой комплекс Меблированные апартаменты 2+1 в комплексе Yekta Plaza.
Жилой комплекс Меблированные апартаменты 2+1 в комплексе Yekta Plaza.
Махмутлар, Турция
от
$186,003
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 4
Меблированная квартира с двумя спальнями (2+1), площадью 120 м2 на 4-ом этаже. В квартире два застекленных балкона, две ванных комнаты. Yekta Plaza - жилой комплекс с удобствами 5* отеля, находится в спокойном районе в курортном городе Махмутлар, прекрасно подходит как для отдыха, так …
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Жилой комплекс Готовые квартиры 1+1, 2+1 и 3+1 в элитном комплексе Yekta Kingdom Premium.
Жилой комплекс Готовые квартиры 1+1, 2+1 и 3+1 в элитном комплексе Yekta Kingdom Premium.
Жилой комплекс Готовые квартиры 1+1, 2+1 и 3+1 в элитном комплексе Yekta Kingdom Premium.
Жилой комплекс Готовые квартиры 1+1, 2+1 и 3+1 в элитном комплексе Yekta Kingdom Premium.
Жилой комплекс Готовые квартиры 1+1, 2+1 и 3+1 в элитном комплексе Yekta Kingdom Premium.
Показать все Жилой комплекс Готовые квартиры 1+1, 2+1 и 3+1 в элитном комплексе Yekta Kingdom Premium.
Жилой комплекс Готовые квартиры 1+1, 2+1 и 3+1 в элитном комплексе Yekta Kingdom Premium.
Махмутлар, Турция
от
$175,321
Варианты отделки С отделкой
Самый грандиозный и впечатляющий по своей масштабности проекта города Аланьи Yekta Kingdom Premium. На участке площадью 3 гектара будет возведена жилая резиденция, которая станет новым символом района Махмутлар. Это элитный жилой комплекс, расположенный на побережье Средиземного моря, …
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Жилой комплекс Квартиры в комплексе Via Mar Residence на берегу моря.
Жилой комплекс Квартиры в комплексе Via Mar Residence на берегу моря.
Жилой комплекс Квартиры в комплексе Via Mar Residence на берегу моря.
Жилой комплекс Квартиры в комплексе Via Mar Residence на берегу моря.
Жилой комплекс Квартиры в комплексе Via Mar Residence на берегу моря.
Показать все Жилой комплекс Квартиры в комплексе Via Mar Residence на берегу моря.
Жилой комплекс Квартиры в комплексе Via Mar Residence на берегу моря.
Каргыджак, Турция
от
$162,864
Варианты отделки С отделкой
Квартира с одной спальней (1+1) и двумя спальнями (2+1), в комплексе Via Mar Residence на берегу моря. Комплекс расположен на общей площади 6 852 м2 состоит из двух 5-ти этажных блоков и имеет 135 квартир. Новый жилой комплекс премиум-класса на первой линии Средиземного моря уровня 5* …
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Жилой комплекс Квартира 2+1 в комплексе Emarine Residence па первой береговой линии.
Жилой комплекс Квартира 2+1 в комплексе Emarine Residence па первой береговой линии.
Жилой комплекс Квартира 2+1 в комплексе Emarine Residence па первой береговой линии.
Жилой комплекс Квартира 2+1 в комплексе Emarine Residence па первой береговой линии.
Жилой комплекс Квартира 2+1 в комплексе Emarine Residence па первой береговой линии.
Показать все Жилой комплекс Квартира 2+1 в комплексе Emarine Residence па первой береговой линии.
Жилой комплекс Квартира 2+1 в комплексе Emarine Residence па первой береговой линии.
Кестель, Турция
от
$182,986
Варианты отделки С отделкой
Меблированные квартира с двумя спальнями (2+1) 105 м2 в комплексе Emarine Residence. Планировка: Кухня-гостиная 2 Спальни 2 Ванные комнаты  Балкона  Вид на море и территорию комплекса Emarine Residence - новый жилой комплекс премиум-класса со всеми удобствами, расположе…
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Smart Home
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Жилой комплекс Меблированный дуплекс 2+1 в комплексе Crystal Nova.
Жилой комплекс Меблированный дуплекс 2+1 в комплексе Crystal Nova.
Жилой комплекс Меблированный дуплекс 2+1 в комплексе Crystal Nova.
Жилой комплекс Меблированный дуплекс 2+1 в комплексе Crystal Nova.
Жилой комплекс Меблированный дуплекс 2+1 в комплексе Crystal Nova.
Показать все Жилой комплекс Меблированный дуплекс 2+1 в комплексе Crystal Nova.
Жилой комплекс Меблированный дуплекс 2+1 в комплексе Crystal Nova.
Оба, Турция
от
$177,555
Варианты отделки С отделкой
Меблированный дуплекс с двумя спальнями (2+1), 140 м2 в комплексе с инфраструктурой 5* отеля Crystal Nova. Crystal Nova Residence занимает территорию 7.000 м2, состоит из четырех 6-этажных блоков, всего 80 апартаментов, расположен в 800 метрах от моря в чудесном районе Джикджилли, всего в…
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