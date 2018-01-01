  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Высотная резиденция с бассейнами, зеленой зоной и рестораном рядом с центром Стамбула, Турция

Высотная резиденция с бассейнами, зеленой зоной и рестораном рядом с центром Стамбула, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от
€553,155
;
20
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Резиденция располагает зеленой зоной, охраной, футбольным полем, детской площадкой, крытым и открытым бассейнами, парковкой, рестораном, тренажерным залом, сауной и хамамом, баскетбольной площадкой.

Расположение и объекты поблизости
  • Станция метробуса - 2 км
  • Центр города - 2 км
  • Торговый центр - 3 км
  • Станция метро - 1 км
  • Автобусная остановка - 100 метров
  • Аэропорт - 40 км
  • Автомагистраль Е-5 - 2 км
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Buyukcekmece Istanbul Hotel Apartments Compound
Мраморноморский регион, Турция
от
€151,798
Жилой комплекс Beykoz Bule Residences 2nd Phase
Acarlar Mahallesi, Турция
от
€650,000
Жилой комплекс Элитный комплекс премиум класса на большой территории в Каргыджаке
Аванос, Турция
от
€292,000
Жилой комплекс Новый ЖК в хорошей локации - район Газипаша
Алания, Турция
от
€160,000
Жилой комплекс Инвестиционный проект в самом красивом месте района Кадыкёй
Мраморноморский регион, Турция
от
€290,000
Вы просматриваете
Высотная резиденция с бассейнами, зеленой зоной и рестораном рядом с центром Стамбула, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€553,155
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Проект элитного жилья в районе Демирташ
Жилой комплекс Проект элитного жилья в районе Демирташ
Demirtas, Турция
от
€131,000
Сдача в: 2024
Компания Elka Homes представляет Вашему вниманию новый инвестиционный проект в районе Демиртш. Демирташ один из самых тихих и умиротворенных  районов, где расположится наш  комплекс. Здесь замечательные пляжи, на которых немного отдыхающих, , чистая морская вода и хвойные леса, экологически чистая природа.   Комплекс расположен на территории 4 227 м² и будет состоять из одного жилого блока, 7 этажей с общей сложностью 72 квартир.  На выбор есть квартиры   1 + 1  49 кв.м., 2 + 1 квартиры 68 кв.м. и 2+1  дуплексы от 68 кв.м. -138 кв.м.. Все квартиры сдаются с качественной чистовой отделкой, сантехникой, кухонным гарнитуром.  В инфраструктуру комплекса будет входить  открытый и закрытый бассейн, аквапарк, турецкая баня, сауна, парная, комната отдыха, фитнес-центр, кинотеатр, детская игровая комната, 7/24 охрана, камеры безопасности, парковка, генератор и бесплатный интернет.  
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами и спа-центром недалеко от основных автомагистралей, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами и спа-центром недалеко от основных автомагистралей, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€464,600
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с различными планировками. С верхних этажей открывается живописный вид. Резиденция располагает круглосуточной охраной, крытым и открытым бассейнами, ресторанами и кафе, тренажерным залом, спа-центром, студией йоги и пилатеса, парковкой и гаражом, детской площадкой, зеленой зоной 4 500 м2. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в одном из самых известных и модных районов с множеством достопримечательностей. 450 метров - ближайшая больница 500 метров - ближайшая школа 950 метров - торговый центр 5 минут - автомагистрали ТЕМ и Е-5 2,1 км - университет Мармара 2,1 км - станция метро 5 км - пляж 34 км - международный аэропорт
Жилой квартал Полностью меблированная 3-комнатная квартира в Оба
Жилой квартал Полностью меблированная 3-комнатная квартира в Оба
Каракокали, Турция
от
€135,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Находится в жилом комплексе, расположенном в Оба, всего в 3 км от центра Алании. Yüksek I был построен в 2007 году, очень популярен в этом районе. Здесь есть все, что вы можете попросить в своем идеальном доме для отдыха с различными удобствами, такими как большой открытый бассейн, фитнес-центр и общая зона для барбекю. - Полностью меблирована - Вся кухонная техника - Шторы  - 2 полностью отделанных плиткой ванных комнат - Стиральная машина - 2 балкона - 1 французский балкон - Мебель для улицы - Кондиционеры в гостиной и во всех спальнях В квартире две спальни и две ванных комнаты. С террасы открывается прекрасный вид на бассейн и сад. Большой бассейнДетский бассейнВодные горкиФитнес-салонСаунаДетская площадкаПлощадка для барбекюПарковкаСмотрительГенератор
Realting.com
Перейти