Высотная резиденция с бассейнами, зеленой зоной и рестораном рядом с центром Стамбула, Турция

Каракокали, Турция

от €135,000

Находится в жилом комплексе, расположенном в Оба, всего в 3 км от центра Алании. Yüksek I был построен в 2007 году, очень популярен в этом районе. Здесь есть все, что вы можете попросить в своем идеальном доме для отдыха с различными удобствами, такими как большой открытый бассейн, фитнес-центр и общая зона для барбекю. - Полностью меблирована - Вся кухонная техника - Шторы - 2 полностью отделанных плиткой ванных комнат - Стиральная машина - 2 балкона - 1 французский балкон - Мебель для улицы - Кондиционеры в гостиной и во всех спальнях В квартире две спальни и две ванных комнаты. С террасы открывается прекрасный вид на бассейн и сад. Большой бассейнДетский бассейнВодные горкиФитнес-салонСаунаДетская площадкаПлощадка для барбекюПарковкаСмотрительГенератор