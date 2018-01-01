Высотная резиденция с бассейнами, зеленой зоной и рестораном рядом с центром Стамбула, Турция

Компания Elka Homes представляет Вашему вниманию новый инвестиционный проект в районе Демиртш.
Демирташ один из самых тихих и умиротворенных районов, где расположится наш комплекс. Здесь замечательные пляжи, на которых немного отдыхающих, , чистая морская вода и хвойные леса, экологически чистая природа.
Комплекс расположен на территории 4 227 м² и будет состоять из одного жилого блока, 7 этажей с общей сложностью 72 квартир.
На выбор есть квартиры 1 + 1 49 кв.м., 2 + 1 квартиры 68 кв.м. и 2+1 дуплексы от 68 кв.м. -138 кв.м..
Все квартиры сдаются с качественной чистовой отделкой, сантехникой, кухонным гарнитуром.
В инфраструктуру комплекса будет входить открытый и закрытый бассейн, аквапарк, турецкая баня, сауна, парная, комната отдыха, фитнес-центр, кинотеатр, детская игровая комната, 7/24 охрана, камеры безопасности, парковка, генератор и бесплатный интернет.
Предлагаются квартиры с различными планировками. С верхних этажей открывается живописный вид.
Резиденция располагает круглосуточной охраной, крытым и открытым бассейнами, ресторанами и кафе, тренажерным залом, спа-центром, студией йоги и пилатеса, парковкой и гаражом, детской площадкой, зеленой зоной 4 500 м2.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в одном из самых известных и модных районов с множеством достопримечательностей.
450 метров - ближайшая больница
500 метров - ближайшая школа
950 метров - торговый центр
5 минут - автомагистрали ТЕМ и Е-5
2,1 км - университет Мармара
2,1 км - станция метро
5 км - пляж
34 км - международный аэропорт
Находится в жилом комплексе, расположенном в Оба, всего в 3 км от центра Алании. Yüksek I был построен в 2007 году, очень популярен в этом районе. Здесь есть все, что вы можете попросить в своем идеальном доме для отдыха с различными удобствами, такими как большой открытый бассейн, фитнес-центр и общая зона для барбекю. - Полностью меблирована - Вся кухонная техника - Шторы - 2 полностью отделанных плиткой ванных комнат - Стиральная машина - 2 балкона - 1 французский балкон - Мебель для улицы - Кондиционеры в гостиной и во всех спальнях В квартире две спальни и две ванных комнаты. С террасы открывается прекрасный вид на бассейн и сад. Большой бассейнДетский бассейнВодные горкиФитнес-салонСаунаДетская площадкаПлощадка для барбекюПарковкаСмотрительГенератор