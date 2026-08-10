Новостройки в Анталье, Турция

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Жилой комплекс Инвестиции в Аланье – 9 % доходности и премиальный комфорт
Жилой комплекс Инвестиции в Аланье – 9 % доходности и премиальный комфорт
Жилой комплекс Инвестиции в Аланье – 9 % доходности и премиальный комфорт
Жилой комплекс Инвестиции в Аланье – 9 % доходности и премиальный комфорт
Жилой комплекс Инвестиции в Аланье – 9 % доходности и премиальный комфорт
Показать все Жилой комплекс Инвестиции в Аланье – 9 % доходности и премиальный комфорт
Жилой комплекс Инвестиции в Аланье – 9 % доходности и премиальный комфорт
Аланья, Турция
от
$139,503
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 6
Площадь 51–121 м²
4 объекта недвижимости 4
Обеспечьте свое будущее с выгодной инвестицией на Турецкой Ривьере – живите в раю и получайте стабильный доход в евро! Откройте для себя Exquisite Residence, бутик-комплекс премиум-класса, расположенный всего в 900 метрах от всемирно известного пляжа Инжекум в Авсалларе, Аланья. Этот про…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
51.0
138,701 – 167,597
Квартира 2 комнаты
121.0
283,181 – 300,519
Застройщик
Home World Alanya Comstraction
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Жилой комплекс The Cruise Collection
Жилой комплекс The Cruise Collection
Жилой комплекс The Cruise Collection
Жилой комплекс The Cruise Collection
Жилой комплекс The Cruise Collection
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Жилой комплекс The Cruise Collection
Муратпаша, Турция
от
$130,879
Год сдачи 2023
Люксовый ЖК The Cruise Collection расположен в развивающемся районе Анталии, Алтынташ. В районе планируется масштабное строительство с развитем всей необходимой инфраструктуры, что превратит его "новый центр Анталии". Квартиры имеют качественную отделку; полностью оборудованные…
Застройщик
DNM TURKREALT
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Жилой комплекс Premium
Жилой комплекс Premium
Жилой комплекс Premium
Жилой комплекс Premium
Жилой комплекс Premium
Оба, Турция
от
$241,069
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 5
Площадь 26–181 м²
20 объектов недвижимости 20
5 фешенебельных блоков будут расположены в районе Оба, на участке площадью 10 000 м2, в общей численности 90 роскошных апартаментов различной планировки, с уникальными панорамными видами на шикарные Торосские горы, средиземное море, историческую крепость города Алании, в окружение хвойных де…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
31.6 – 63.2
57,155 – 246,500
Квартира 2 комнаты
45.6 – 72.4
51,163 – 320,000
Квартира
32.0 – 83.8
120,000 – 3,07 млн
Таунхаус
181.3
1,08 млн
Дом
98.0
273,000
Студия
25.5 – 35.1
59,000 – 156,572
Агентство
VIP REALTY CLUB
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TekceTekce
Жилой комплекс The Yacht Collection
Жилой комплекс The Yacht Collection
Жилой комплекс The Yacht Collection
Жилой комплекс The Yacht Collection
Жилой комплекс The Yacht Collection
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Жилой комплекс The Yacht Collection
Аланья, Турция
от
$72,138
Год сдачи 2022
Современный жилой комплекс располагается в самом сердце туристического города Аланьи и занимает площадь в 1023 кв.м. Пятиэтажное здание включает в себя квартиры разной планировки от 32 до 48 кв.м., все квартиры разделяются на две концепции — 1+1 и студии. На каждом этаже размещено 10 квартир…
Застройщик
DNM TURKREALT
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Жилой комплекс White Sail Residence
Жилой комплекс White Sail Residence
Жилой комплекс White Sail Residence
Жилой комплекс White Sail Residence
Жилой комплекс White Sail Residence
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Жилой комплекс White Sail Residence
Махмутлар, Турция
от
$61,833
Год сдачи 2022
Современный жилой комплекс располагается в туристическом городе Махмутлар, который является пригородом Алании. Десятиэтажное здание включает в себя 63 квартиры разной планировки: 1+1 — площадью 45,50 и 53 кв.м.; 2+1, площадью 80 кв. м; 2+1, площадью 100 кв. м; 3+1, площадью 144 к…
Застройщик
DNM TURKREALT
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Жилой комплекс The Seascape Collection
Жилой комплекс The Seascape Collection
Жилой комплекс The Seascape Collection
Жилой комплекс The Seascape Collection
Жилой комплекс The Seascape Collection
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Жилой комплекс The Seascape Collection
Okurcalar, Турция
от
$102,024
Жилой комплекс располагается на западе города Алании в живописном месте - Окурджалар. Площадь комплекса займет чуть больше 25 000 кв.м., построен комплекс по лучшим концепциям пятизвездочных отелей премиум класса. Все квартиры будут иметь площадь более чем 100 кв.м., а именно: 1+1 (пло…
Застройщик
DNM TURKREALT
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Резиденция New Life
Резиденция New Life
Резиденция New Life
Резиденция New Life
Резиденция New Life
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Резиденция New Life
Оба, Турция
от
$191,760
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 5
Комплекс NEW LIFE - Алания, Оба Представляем Вашему вниманию новый ультрасовременный комплекс, строительство которого мы начали в Алании в районе Оба всего в 1,8 км от Средиземного моря. Социальная инфраструктура района находится в шаговой доступности кафе, супермаркеты, школы, медицински…
Агентство
VIP REALTY CLUB
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Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса с панорамными видами, Оба, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса с панорамными видами, Оба, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса с панорамными видами, Оба, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса с панорамными видами, Оба, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса с панорамными видами, Оба, Аланья, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса с панорамными видами, Оба, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса с панорамными видами, Оба, Аланья, Турция
Муратпаша, Турция
от
$850,628
Инновационный проект премиум-класса. Интерьеры характеризует изысканность, функциональность и лаконичность. Благодаря современным технологиям, квартиры комплекса наполнены светом, а из каждой точки открываются потрясающие виды на Средиземное море и Торосские горы. Окончание строительства - …
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Best Home 40 Cleopatra Epic.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Best Home 40 Cleopatra Epic.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Best Home 40 Cleopatra Epic.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Best Home 40 Cleopatra Epic.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Best Home 40 Cleopatra Epic.
Показать все Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Best Home 40 Cleopatra Epic.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Best Home 40 Cleopatra Epic.
Аланья, Турция
от
$179,059
Варианты отделки С отделкой
Лицензия на краткосрочную аренду! Меблированная квартира с одной спальней (1+1) 56 м2, в комплексе Best Home 40 Cleopatra Epic. Best Home 40 Cleopatra Epic - новый жилой комплекс премиум-класса, расположен в 4 минутах ходьбы от знаменитого пляжа Клеопатры в Алании и его красивого парка…
Агентство
Smart Home
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Многоквартирный жилой дом Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Аланье, Каргыджак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Аланье, Каргыджак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Аланье, Каргыджак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Аланье, Каргыджак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Аланье, Каргыджак
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Аланье, Каргыджак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Аланье, Каргыджак
Муратпаша, Турция
от
$203,521
Год сдачи 2026
Стильные квартиры в комплексе всего в 200 м от пляжа в Каргыджаке, Аланья Аланья — прибрежный район с высоким уровнем жизни, развитый в сфере недвижимости, строительства, туризма и торговли. Каргыджак, расположенный на востоке Аланьи, — это растущий район, известный своей живописной природой…
Агентство
TEKCE Real Estate
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Жилой комплекс Меблированные виллы с бассейнами, фитнес-залами и кинотеатрами, Калкан, Турция
Жилой комплекс Меблированные виллы с бассейнами, фитнес-залами и кинотеатрами, Калкан, Турция
Жилой комплекс Меблированные виллы с бассейнами, фитнес-залами и кинотеатрами, Калкан, Турция
Жилой комплекс Меблированные виллы с бассейнами, фитнес-залами и кинотеатрами, Калкан, Турция
Жилой комплекс Меблированные виллы с бассейнами, фитнес-залами и кинотеатрами, Калкан, Турция
Показать все Жилой комплекс Меблированные виллы с бассейнами, фитнес-залами и кинотеатрами, Калкан, Турция
Жилой комплекс Меблированные виллы с бассейнами, фитнес-залами и кинотеатрами, Калкан, Турция
Калкан, Турция
от
$1,46 млн
Предлагаются виллы с видом на море, хаммамами, саунами, джакузи, фитнес-залами, барами, кинотеатрами, открытыми инфинити-бассейнами и крытыми бассейнами с подогревом, садами. Окончание строительства - декабрь 2023 года. Особенности квартир Первый этаж: современная кухня, гостиная с видом на…
Агентство
TRANIO
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Многоквартирный жилой дом Квартиры недалеко от моря в Анталии в проекте «City Nest»
Многоквартирный жилой дом Квартиры недалеко от моря в Анталии в проекте «City Nest»
Многоквартирный жилой дом Квартиры недалеко от моря в Анталии в проекте «City Nest»
Многоквартирный жилой дом Квартиры недалеко от моря в Анталии в проекте «City Nest»
Многоквартирный жилой дом Квартиры недалеко от моря в Анталии в проекте «City Nest»
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры недалеко от моря в Анталии в проекте «City Nest»
Многоквартирный жилой дом Квартиры недалеко от моря в Анталии в проекте «City Nest»
Муратпаша, Турция
от
$314,506
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Квартиры в рассрочку в Анталии, Муратпаша, в проекте «City Nest», рядом со всей необходимой инфраструктурой Квартиры в Анталии расположены в районе Синан округа Муратпаша. Район Синан в последнее время активно благоустраивается и обновляется, что благопритяно сказывается на его имидже и попу…
Агентство
TEKCE Real Estate
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Жилой комплекс Комплекс с коммерческим центром рядом с аэропортом и центром Аксу, Турция
Жилой комплекс Комплекс с коммерческим центром рядом с аэропортом и центром Аксу, Турция
Жилой комплекс Комплекс с коммерческим центром рядом с аэропортом и центром Аксу, Турция
Жилой комплекс Комплекс с коммерческим центром рядом с аэропортом и центром Аксу, Турция
Жилой комплекс Комплекс с коммерческим центром рядом с аэропортом и центром Аксу, Турция
Показать все Жилой комплекс Комплекс с коммерческим центром рядом с аэропортом и центром Аксу, Турция
Жилой комплекс Комплекс с коммерческим центром рядом с аэропортом и центром Аксу, Турция
Аксу, Турция
от
$221,396
Резиденция располагает парковкой, магазинами, кафе и ресторанами, автосалонами, выставочным комплексом и конференц-залом, зелеными зонами, детскими площадками, зонами отдыха, кинотеатром. Окончание строительства - декабрь 2026 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится н…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Закрытый жилой комплекс премиум-класса с видом на море в курортном районе Аланьи, Турция
Жилой комплекс Закрытый жилой комплекс премиум-класса с видом на море в курортном районе Аланьи, Турция
Жилой комплекс Закрытый жилой комплекс премиум-класса с видом на море в курортном районе Аланьи, Турция
Жилой комплекс Закрытый жилой комплекс премиум-класса с видом на море в курортном районе Аланьи, Турция
Жилой комплекс Закрытый жилой комплекс премиум-класса с видом на море в курортном районе Аланьи, Турция
Показать все Жилой комплекс Закрытый жилой комплекс премиум-класса с видом на море в курортном районе Аланьи, Турция
Жилой комплекс Закрытый жилой комплекс премиум-класса с видом на море в курортном районе Аланьи, Турция
Аланья, Турция
от
$117,981
ЖК включает два 9-этажных здания на территории почти 10 000 м2. Всего представлено 170 квартир с различными планировками, в том числе дуплексы на верхних этажах с открытой террасой и видом на море. Инфраструктура Бассейн Мини-аквапарк Тренажёрный зал Сауна Лаунж-зона и библиотека Кинотеатр …
Агентство
TRANIO
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Многоквартирный жилой дом Nobby Comfort
Многоквартирный жилой дом Nobby Comfort
Многоквартирный жилой дом Nobby Comfort
Многоквартирный жилой дом Nobby Comfort
Многоквартирный жилой дом Nobby Comfort
Показать все Многоквартирный жилой дом Nobby Comfort
Многоквартирный жилой дом Nobby Comfort
Тосмур, Турция
от
$186,130
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Nobby Comfort – современный жилой комплекс с лаконичным дизайном - идеальное сочетание приятной цены, удобного месторасположения, разнообразной инфраструктуры и грамотных функциональных планировок квартир. Он идеально подойдет не только для любителей спокойного размеренного образа жизни, но …
Застройщик
Nordic Property
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Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, тренажерным залом и зоной барбекю, 300 метров до моря, Махмутлар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, тренажерным залом и зоной барбекю, 300 метров до моря, Махмутлар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, тренажерным залом и зоной барбекю, 300 метров до моря, Махмутлар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, тренажерным залом и зоной барбекю, 300 метров до моря, Махмутлар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, тренажерным залом и зоной барбекю, 300 метров до моря, Махмутлар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, тренажерным залом и зоной барбекю, 300 метров до моря, Махмутлар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, тренажерным залом и зоной барбекю, 300 метров до моря, Махмутлар, Турция
Махмутлар, Турция
от
$464,933
Комплекс состоит из 1 девятиэтажного блока (56 квартиры). Инфраструктура включает в себя открытый плавательный бассейн, сауну, тренажерный зал, сад с беседкой и барбекю. Комплекс 24 часа охраняется камерами видео-наблюдения. На выбор покупателям представлены квартиры 1+1, 2+1 с отдельной кух…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном недалеко от моря, Алания, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном недалеко от моря, Алания, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном недалеко от моря, Алания, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном недалеко от моря, Алания, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном недалеко от моря, Алания, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном недалеко от моря, Алания, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном недалеко от моря, Алания, Турция
Муратпаша, Турция
от
$291,311
Инфраструктура комплекса: открытый бассейн детская площадка зона отдыха зона барбекю парковка детская игровая комната фитнес-центр джакузи сауна лобби Удобства и оснащение в доме Кухонная мебель Двойные стеклопакеты Стальная дверь Расположение и объекты поблизости Джикджилли – спокойны…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, сауной и тренажерным залом, Чиплаклы, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, сауной и тренажерным залом, Чиплаклы, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, сауной и тренажерным залом, Чиплаклы, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, сауной и тренажерным залом, Чиплаклы, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, сауной и тренажерным залом, Чиплаклы, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, сауной и тренажерным залом, Чиплаклы, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, сауной и тренажерным залом, Чиплаклы, Турция
Муратпаша, Турция
от
$227,223
Жилой комплекс с панорамными видами на природу. Состоит из 16 квартир с различными планировками: Апартаменты с 1 спальней — 8 шт Апартаменты с 2 спальнями — 4 шт Дуплекс-апартаменты с 2 спальнями — 2 шт Дуплекс-апартаменты с 3 спальнями — 2 шт Первоначальный взнос — 40%, а также есть возможн…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Жилой комплекс с игровыми площадками, бассейном, сауной, площадкой для барбекю, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с игровыми площадками, бассейном, сауной, площадкой для барбекю, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с игровыми площадками, бассейном, сауной, площадкой для барбекю, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с игровыми площадками, бассейном, сауной, площадкой для барбекю, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с игровыми площадками, бассейном, сауной, площадкой для барбекю, Авсаллар, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс с игровыми площадками, бассейном, сауной, площадкой для барбекю, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с игровыми площадками, бассейном, сауной, площадкой для барбекю, Авсаллар, Турция
Аланья, Турция
от
$128,177
Жилой комплекс с панорамными видами на природу. Состоит из 42 квартир с различными планировками: Апартаменты с 1 спальней — 36 шт Дуплекс-апартаменты с 3 спальнями — 6 шт Первоначальный взнос — 40%, а также есть возможность рассрочки на оставшуюся сумму до окончания строительства. Удобства …
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Квартира на первой береговой линии в комплексе Oxo Beach Residence.
Жилой комплекс Квартира на первой береговой линии в комплексе Oxo Beach Residence.
Жилой комплекс Квартира на первой береговой линии в комплексе Oxo Beach Residence.
Жилой комплекс Квартира на первой береговой линии в комплексе Oxo Beach Residence.
Жилой комплекс Квартира на первой береговой линии в комплексе Oxo Beach Residence.
Показать все Жилой комплекс Квартира на первой береговой линии в комплексе Oxo Beach Residence.
Жилой комплекс Квартира на первой береговой линии в комплексе Oxo Beach Residence.
Кестель, Турция
от
$172,308
Варианты отделки С отделкой
Квартира с одной спальней (1+1), площадью 60 м2 в комплексе Oxo Beach Residence. Окна выходят на север и восток, вид на город и горы. Oxo Beach - элитный 5-и этажный жилой дом на первой линии Средиземного моря. Кестель известен своими чистыми пляжами, отмеченными Голубым флагом, зде…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Апартаменты 1+1 с мебелью в комплексе White Sail Residence.
Жилой комплекс Апартаменты 1+1 с мебелью в комплексе White Sail Residence.
Жилой комплекс Апартаменты 1+1 с мебелью в комплексе White Sail Residence.
Жилой комплекс Апартаменты 1+1 с мебелью в комплексе White Sail Residence.
Жилой комплекс Апартаменты 1+1 с мебелью в комплексе White Sail Residence.
Показать все Жилой комплекс Апартаменты 1+1 с мебелью в комплексе White Sail Residence.
Жилой комплекс Апартаменты 1+1 с мебелью в комплексе White Sail Residence.
Махмутлар, Турция
от
$89,425
Варианты отделки С отделкой
Апартаменты в комплексе White Sail Residence Меблированная квартира с одной спальней (1+1), 60 м2. Планировка: Кухня гостиная 1 спальня 1 ванная комната Застекленный балкон White Sail Residence - новый жилой комплекс 2022 года постройки со всеми удобствами, расположен …
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Квартиры 2+1 в премиум‑комплексе Royal Premium - центр Алании.
Жилой комплекс Квартиры 2+1 в премиум‑комплексе Royal Premium - центр Алании.
Жилой комплекс Квартиры 2+1 в премиум‑комплексе Royal Premium - центр Алании.
Жилой комплекс Квартиры 2+1 в премиум‑комплексе Royal Premium - центр Алании.
Жилой комплекс Квартиры 2+1 в премиум‑комплексе Royal Premium - центр Алании.
Показать все Жилой комплекс Квартиры 2+1 в премиум‑комплексе Royal Premium - центр Алании.
Жилой комплекс Квартиры 2+1 в премиум‑комплексе Royal Premium - центр Алании.
Аланья, Турция
от
$210,810
Варианты отделки С отделкой
Срочная продажа - цена ниже рыночной! Квартиры 2+1 в премиум‑комплексе Royal Premium - центр Алании. Royal Premium - новый жилой комплекс премиум-класса со всеми удобствами в Алании, рядом со всей городской инфраструктурой, в 180 м от пляжа Клеопатра. Квартиры в продаже: Квартир…
Агентство
Smart Home
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Вилла For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Вилла For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Вилла For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Вилла For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Вилла For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Показать все Вилла For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Вилла For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Аланья, Турция
от
$518,241
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
3+1, 4+1, 5+2 Продажа вилл в Турции, Аланья.25% Down Payment + 24 Mounths Installment Гибкий план оплаты.Турецкое гражданство включено!Для получения более подробной информации свяжитесь с нами!
Агентство
AxA property®
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Вилла Роскошная вилла 3+1 в Toprak Vip Villas.
Вилла Роскошная вилла 3+1 в Toprak Vip Villas.
Вилла Роскошная вилла 3+1 в Toprak Vip Villas.
Вилла Роскошная вилла 3+1 в Toprak Vip Villas.
Вилла Роскошная вилла 3+1 в Toprak Vip Villas.
Показать все Вилла Роскошная вилла 3+1 в Toprak Vip Villas.
Вилла Роскошная вилла 3+1 в Toprak Vip Villas.
Каргыджак, Турция
от
$463,217
Варианты отделки С отделкой
Цена 390.000 EUR в место 490.000 EUR. Роскошная меблированная вилла 3+1, 230 м2 в комплексе Toprak Vip Villas in Kargıcak. Самая лучшая локация - аналогов нет до моря по прямой без горок. В этом районе больше не осталось вилл с таким шикарном расположением. Построена в 2023 году …
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Небольшой жилой комплекс с бассейном и тренажерным залом, 400 м до пляжа, в центре Авсаллара, Турция
Жилой комплекс Небольшой жилой комплекс с бассейном и тренажерным залом, 400 м до пляжа, в центре Авсаллара, Турция
Жилой комплекс Небольшой жилой комплекс с бассейном и тренажерным залом, 400 м до пляжа, в центре Авсаллара, Турция
Жилой комплекс Небольшой жилой комплекс с бассейном и тренажерным залом, 400 м до пляжа, в центре Авсаллара, Турция
Жилой комплекс Небольшой жилой комплекс с бассейном и тренажерным залом, 400 м до пляжа, в центре Авсаллара, Турция
Показать все Жилой комплекс Небольшой жилой комплекс с бассейном и тренажерным залом, 400 м до пляжа, в центре Авсаллара, Турция
Жилой комплекс Небольшой жилой комплекс с бассейном и тренажерным залом, 400 м до пляжа, в центре Авсаллара, Турция
Аланья, Турция
от
$134,003
Жилой комплекс с панорамными видами на природу. Состоит из 12 квартир с различными планировками: Апартаменты с 1 спальней — 9 шт Дуплекс-апартаменты с 2 спальнями — 3 шт Первоначальный взнос — 40%, а также есть возможность рассрочки на оставшуюся сумму до окончания строительства. Расположен…
Агентство
TRANIO
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Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом на город в Каргыджаке, Аланья
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом на город в Каргыджаке, Аланья
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом на город в Каргыджаке, Аланья
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом на город в Каргыджаке, Аланья
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом на город в Каргыджаке, Аланья
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом на город в Каргыджаке, Аланья
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом на город в Каргыджаке, Аланья
Муратпаша, Турция
от
$714,924
Год сдачи 2026
Квартиры с видом на море и горы в комплексе с богатой инфраструктурой в Каргыджаке, Аланья Каргыджак – стремительно развивающийся район в Аланье, Анталия. Это тихий курортный пригород Аланьи, где есть все необходимое для повседневной жизни, включая многочисленные магазины и супермаркеты. Ква…
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TEKCE Real Estate
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Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом на город в Каргыджаке, Аланья
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом на город в Каргыджаке, Аланья
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом на город в Каргыджаке, Аланья
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом на город в Каргыджаке, Аланья
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом на город в Каргыджаке, Аланья
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом на город в Каргыджаке, Аланья
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом на город в Каргыджаке, Аланья
Муратпаша, Турция
от
$233,229
Год сдачи 2026
Квартиры с видом на море и горы в комплексе с богатой инфраструктурой в Каргыджаке, Аланья Каргыджак – стремительно развивающийся район в Аланье, Анталия. Это тихий курортный пригород Аланьи, где есть все необходимое для повседневной жизни, включая многочисленные магазины и супермаркеты. Ква…
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TEKCE Real Estate
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Аланья, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Аланья, Турция
Муратпаша, Турция
от
$1,15 млн
Предлагаются виллы с парковочными местами, бассейнами (36 м2 - 49 м2), зонами барбекю, джакузи. Окончание строительства - май 2024 года. Особенности квартир Плиточный пол Кухонная мебель Двойные стеклопакеты Гранитные столешницы Стальная входная дверь Полы с подогревом Сантехника Grohe Р…
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TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и полем для мини-гольфа в престижном районе, рядом с центром Аланьи, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и полем для мини-гольфа в престижном районе, рядом с центром Аланьи, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и полем для мини-гольфа в престижном районе, рядом с центром Аланьи, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и полем для мини-гольфа в престижном районе, рядом с центром Аланьи, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и полем для мини-гольфа в престижном районе, рядом с центром Аланьи, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и полем для мини-гольфа в престижном районе, рядом с центром Аланьи, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и полем для мини-гольфа в престижном районе, рядом с центром Аланьи, Турция
Оба, Турция
от
$213,240
Отличительная особенность проекта от других, это прекрасная природа вокруг – величественные горы, речка Обачай и государственный парк напротив дома, застройка там вестись не будет. Резиденция располагает большим открытым бассейном с аквапарком, крытым бассейном, сауной, хамамом и парной, мас…
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TRANIO
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Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном рядом с пляжами и центром Антальи, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном рядом с пляжами и центром Антальи, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном рядом с пляжами и центром Антальи, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном рядом с пляжами и центром Антальи, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном рядом с пляжами и центром Антальи, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном рядом с пляжами и центром Антальи, Турция
Муратпаша, Турция
от
$166,138
Современный комплекс недалеко от моря состоит из 70 квартир с 1-2 спальнями и идеально подходит для инвестиций. Особенности: высокое качество постройки бассейн фитнес-зал баскетбольная площадка крытая и открытая парковка Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Система "умный дом" С…
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TRANIO
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Жилой комплекс Апартаменты с одной спальней в 5* СПА комплексе Albimo Loft Residence.
Жилой комплекс Апартаменты с одной спальней в 5* СПА комплексе Albimo Loft Residence.
Жилой комплекс Апартаменты с одной спальней в 5* СПА комплексе Albimo Loft Residence.
Жилой комплекс Апартаменты с одной спальней в 5* СПА комплексе Albimo Loft Residence.
Жилой комплекс Апартаменты с одной спальней в 5* СПА комплексе Albimo Loft Residence.
Показать все Жилой комплекс Апартаменты с одной спальней в 5* СПА комплексе Albimo Loft Residence.
Жилой комплекс Апартаменты с одной спальней в 5* СПА комплексе Albimo Loft Residence.
Махмутлар, Турция
от
$106,438
Варианты отделки С отделкой
В продаже апартаменты с одной спальней (1+1) 56 м2 на высоком этаже. Представляем Вашему вниманию новый элитный инвестиционный проект в центре района Махмутлар от надежной компании застройщика.  Новый жилой комплекс  расположен 550 метрах от моря, и относиться к сегменту класса люкс, б…
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Smart Home
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Вилла Эксклюзивная вилла класса ЛЮКС с видом на Аланью, море и горы.
Вилла Эксклюзивная вилла класса ЛЮКС с видом на Аланью, море и горы.
Вилла Эксклюзивная вилла класса ЛЮКС с видом на Аланью, море и горы.
Вилла Эксклюзивная вилла класса ЛЮКС с видом на Аланью, море и горы.
Вилла Эксклюзивная вилла класса ЛЮКС с видом на Аланью, море и горы.
Показать все Вилла Эксклюзивная вилла класса ЛЮКС с видом на Аланью, море и горы.
Вилла Эксклюзивная вилла класса ЛЮКС с видом на Аланью, море и горы.
Каргыджак, Турция
от
$1,74 млн
Варианты отделки С отделкой
Эксклюзивная вилла 4+2 с видом на море: роскошь + гражданство Турции Представляем вашему вниманию эксклюзивную виллу класса ЛЮКС в престижном районе Каргыджак (Аланья). Объект сочетает премиальное качество строительства, продуманную планировку и впечатляющий набор удобств для комфортной ж…
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Smart Home
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Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и теннисным кортом, Алания, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и теннисным кортом, Алания, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и теннисным кортом, Алания, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и теннисным кортом, Алания, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и теннисным кортом, Алания, Турция
Показать все Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и теннисным кортом, Алания, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и теннисным кортом, Алания, Турция
Муратпаша, Турция
от
$320,442
Предлагаются апартаменты панорамным видом на море. Резиденция располагает большим бассейном, теннисным кортом, крытым бассейном, парковкой, хамамом, сауной, фитнес-центром. Удобства и оснащение в доме Стальные двери Видеодомофон Подвесные потолки и точечное скрытое освещение Оборудованные …
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TRANIO
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Жилой комплекс Жилой комплекс в популярном туристическом центре Аланьи, 1 км до моря, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в популярном туристическом центре Аланьи, 1 км до моря, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в популярном туристическом центре Аланьи, 1 км до моря, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в популярном туристическом центре Аланьи, 1 км до моря, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в популярном туристическом центре Аланьи, 1 км до моря, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс в популярном туристическом центре Аланьи, 1 км до моря, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в популярном туристическом центре Аланьи, 1 км до моря, Турция
Муратпаша, Турция
от
$131,090
Проект состоит из 63 квартир в одном блоке. Проект в Демирташе, самом популярном туристическом центре Аланьи, в 1000 метрах от моря. В проекте 9 этажей и апартаменты с 1-4 спальнями. Удобства и оснащение в доме Особенности интерьера здания: американские панельные лакированные двери, керамич…
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Жилой комплекс Комплекс вилл с панорамным видом и бассейнами, Калкан, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с панорамным видом и бассейнами, Калкан, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с панорамным видом и бассейнами, Калкан, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с панорамным видом и бассейнами, Калкан, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с панорамным видом и бассейнами, Калкан, Турция
Показать все Жилой комплекс Комплекс вилл с панорамным видом и бассейнами, Калкан, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл с панорамным видом и бассейнами, Калкан, Турция
Калкан, Турция
от
$932,196
Предлагаются виллы с крытыми и открытыми бассейнами, саунами и турецкими банями, фитнес-залами, зоной отдыха на крыше и панорамным видом на море Окончание строительства - июль 2023 года. Особенности квартир Первый этаж: гостиная, кухня, двухместная спальня. Второй этаж: две спальни с балкон…
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Жилой комплекс Жилой комплекс с развитой инфраструктурой, с видом на море, Аланья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с развитой инфраструктурой, с видом на море, Аланья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с развитой инфраструктурой, с видом на море, Аланья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с развитой инфраструктурой, с видом на море, Аланья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с развитой инфраструктурой, с видом на море, Аланья, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс с развитой инфраструктурой, с видом на море, Аланья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с развитой инфраструктурой, с видом на море, Аланья, Турция
Аланья, Турция
от
$150,317
Проект состоит из 5 домов и 113 квартир. Типы квартир: стандартные c 1-2 спальнями, дуплексы с 2-4 спальнями, апартаменты с садом и 2 спальнями. Оптимальная проектировка комнат. В дополнение к большой гостиной студии и спальням все квартиры так же имеют балконы с уникальным видом на море. Мо…
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Жилой комплекс Квартира 1+1 в центре Алании в комплексе Konak City Tower под ВНЖ.
Жилой комплекс Квартира 1+1 в центре Алании в комплексе Konak City Tower под ВНЖ.
Жилой комплекс Квартира 1+1 в центре Алании в комплексе Konak City Tower под ВНЖ.
Жилой комплекс Квартира 1+1 в центре Алании в комплексе Konak City Tower под ВНЖ.
Жилой комплекс Квартира 1+1 в центре Алании в комплексе Konak City Tower под ВНЖ.
Показать все Жилой комплекс Квартира 1+1 в центре Алании в комплексе Konak City Tower под ВНЖ.
Жилой комплекс Квартира 1+1 в центре Алании в комплексе Konak City Tower под ВНЖ.
Аланья, Турция
от
$135,381
Варианты отделки С отделкой
Подходит под ВНЖ - в Тапу можем указать 200.000 USD. Меблированная квартира с одной спальней  (1+1), площадью 65 м2. Жилой комплекс апартаментов класса люкс, с собственной инфраструктурой, расположен в центральной части Алании, в 700 метрах от оборудованного пляжа с чистой и прозрачной…
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Smart Home
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Многоквартирный жилой дом Квартиры в проекте по типу отеля 5* в Аланье, Кестель
Многоквартирный жилой дом Квартиры в проекте по типу отеля 5* в Аланье, Кестель
Многоквартирный жилой дом Квартиры в проекте по типу отеля 5* в Аланье, Кестель
Многоквартирный жилой дом Квартиры в проекте по типу отеля 5* в Аланье, Кестель
Многоквартирный жилой дом Квартиры в проекте по типу отеля 5* в Аланье, Кестель
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры в проекте по типу отеля 5* в Аланье, Кестель
Многоквартирный жилой дом Квартиры в проекте по типу отеля 5* в Аланье, Кестель
Муратпаша, Турция
от
$198,671
Год сдачи 2026
Квартиры с панорамным видом на море и город в благоустроенном проекте в Аланье, Кестель Стильные квартиры расположены в Аланье в развивающемся районе Кестель с разнообразной инфраструктурой. В этом районе есть прогулочные зоны, рестораны, кафе и многие другие повседневные и социальные объект…
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TEKCE Real Estate
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в спокойном престижном районе, Анталия, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в спокойном престижном районе, Анталия, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в спокойном престижном районе, Анталия, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в спокойном престижном районе, Анталия, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в спокойном престижном районе, Анталия, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в спокойном престижном районе, Анталия, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в спокойном престижном районе, Анталия, Турция
Аксу, Турция
от
$171,291
Резиденция располагает ухоженными садами, пешеходными дорожками, детскими площадками и бассейном, открытым бассейном 192 м2, зонами отдыха, баром и зоной барбекю, фитнес-центром, парковкой, круглосуточной охраной, сауной и турецкой баней. Окончание строительства - декабрь 2023 года. Удобств…
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TRANIO
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Многоквартирный жилой дом Недвижимость на берегу моря с потрясающим видом в Махмутларе
Многоквартирный жилой дом Недвижимость на берегу моря с потрясающим видом в Махмутларе
Многоквартирный жилой дом Недвижимость на берегу моря с потрясающим видом в Махмутларе
Многоквартирный жилой дом Недвижимость на берегу моря с потрясающим видом в Махмутларе
Многоквартирный жилой дом Недвижимость на берегу моря с потрясающим видом в Махмутларе
Показать все Многоквартирный жилой дом Недвижимость на берегу моря с потрясающим видом в Махмутларе
Многоквартирный жилой дом Недвижимость на берегу моря с потрясающим видом в Махмутларе
Муратпаша, Турция
от
$765,198
Год сдачи 2019
Количество этажей 12
Недвижимость на берегу моря с видом на горы и море в Махмутларе Махмутлар привлекает инвесторов и тех, кто ищет летний дом, благодаря своим природным пляжам и туристическим достопримечательностям. Недвижимость на продажу в Аланье расположена недалеко от кафе, ресторанов, рынков, магазинов, п…
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TEKCE Real Estate
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Жилой комплекс Квартира 2+1 в комплексе Azeroth Enesay Residence.
Жилой комплекс Квартира 2+1 в комплексе Azeroth Enesay Residence.
Жилой комплекс Квартира 2+1 в комплексе Azeroth Enesay Residence.
Жилой комплекс Квартира 2+1 в комплексе Azeroth Enesay Residence.
Жилой комплекс Квартира 2+1 в комплексе Azeroth Enesay Residence.
Жилой комплекс Квартира 2+1 в комплексе Azeroth Enesay Residence.
Каргыджак, Турция
от
$183,853
Варианты отделки С отделкой
Фото квартиры вышлем по запросу. Квартира с двумя спальнями (2+1) 100 м2 в комплексе Azeroth Enesay Residence на берегу моря. Прямой вид на море Квартира без мебели  Дом построен в 2022 году Azeroth Enesay Residence расположен в районе Каргыджак в 150 метрах от моря, рядом вс…
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Smart Home
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, спортзалом и паркингом на берегу моря, Кестель, Алания, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, спортзалом и паркингом на берегу моря, Кестель, Алания, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, спортзалом и паркингом на берегу моря, Кестель, Алания, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, спортзалом и паркингом на берегу моря, Кестель, Алания, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, спортзалом и паркингом на берегу моря, Кестель, Алания, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, спортзалом и паркингом на берегу моря, Кестель, Алания, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, спортзалом и паркингом на берегу моря, Кестель, Алания, Турция
Муратпаша, Турция
от
$221,396
Проект премиум-класса на первой береговой линии в живописном районе Кестель. Этот уникальный комплекс создан для тех, кто мечтает просыпаться под звуки волн и любоваться потрясающим видом на море из окон своей квартиры. Комплекс состоит из одного блока с 40 просторными квартирами различных п…
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и полем для мини-гольфа в 350 метрах от моря, Конаклы, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и полем для мини-гольфа в 350 метрах от моря, Конаклы, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и полем для мини-гольфа в 350 метрах от моря, Конаклы, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и полем для мини-гольфа в 350 метрах от моря, Конаклы, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и полем для мини-гольфа в 350 метрах от моря, Конаклы, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и полем для мини-гольфа в 350 метрах от моря, Конаклы, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и полем для мини-гольфа в 350 метрах от моря, Конаклы, Турция
Аланья, Турция
от
$337,950
Резиденция располагает крытым и открытым бассейнами, джакузи, фитнес-центром, кафе, детской площадкой и детской игровой комнатой, полем для мини-гольфа, круглосуточным видеонаблюдением, парковкой, игровой зоной и зоной отдыха, библиотекой. Окончание строительства - 31 декабря 2023 года. Рас…
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Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами, зонами отдыха и детской площадкой в престижном районе Кестель, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами, зонами отдыха и детской площадкой в престижном районе Кестель, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами, зонами отдыха и детской площадкой в престижном районе Кестель, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами, зонами отдыха и детской площадкой в престижном районе Кестель, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами, зонами отдыха и детской площадкой в престижном районе Кестель, Аланья, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами, зонами отдыха и детской площадкой в престижном районе Кестель, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами, зонами отдыха и детской площадкой в престижном районе Кестель, Аланья, Турция
Муратпаша, Турция
от
$205,083
Комплекс состоит из 20 квартир и двухуровневых апартаментов. Особенности: Бассейн Детский бассейн Зоны отдыха Барбекю-зона Детская площадка и игровая комната Парковка Фитнес-зал Лобби Сауна Джакузи Охрана 24/7 Окончание строительства - июнь 2027 года. Особенности квартир Лаковая краска д…
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом с международными школами, в престижном районе Антальи, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом с международными школами, в престижном районе Антальи, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом с международными школами, в престижном районе Антальи, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом с международными школами, в престижном районе Антальи, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом с международными школами, в престижном районе Антальи, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом с международными школами, в престижном районе Антальи, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом с международными школами, в престижном районе Антальи, Турция
Муратпаша, Турция
от
$260,648
Предлагаются апартаменты с террасами. Резиденция располагает крытой парковкой, бассейном, садом, системой безопасности, фитнес-центром, сауной, беседками. Окончание строительства - апрель 2024 года. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Спутниковое ТВ Электрические жалюзи Полы с подогре…
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Жилой комплекс Меблированная квартира с1+1 в комплексе Calypso Residence.
Жилой комплекс Меблированная квартира с1+1 в комплексе Calypso Residence.
Жилой комплекс Меблированная квартира с1+1 в комплексе Calypso Residence.
Жилой комплекс Меблированная квартира с1+1 в комплексе Calypso Residence.
Жилой комплекс Меблированная квартира с1+1 в комплексе Calypso Residence.
Показать все Жилой комплекс Меблированная квартира с1+1 в комплексе Calypso Residence.
Жилой комплекс Меблированная квартира с1+1 в комплексе Calypso Residence.
Кестель, Турция
от
$107,077
Варианты отделки С отделкой
Меблированные апартаменты с одной спальней (1+1) 60 м2, на втором этаже. Новый роскошный современный жилой комплекс в Кестеле, одном из наиболее живописных районов Алании. Комплекс состоит из шести блоков, расстояние до моря всего 400 метров, в пешей доступности вся необходимая инфраст…
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Smart Home
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и торговым центром в 750 метрах от пляжа, Оба, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и торговым центром в 750 метрах от пляжа, Оба, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и торговым центром в 750 метрах от пляжа, Оба, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и торговым центром в 750 метрах от пляжа, Оба, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и торговым центром в 750 метрах от пляжа, Оба, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и торговым центром в 750 метрах от пляжа, Оба, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и торговым центром в 750 метрах от пляжа, Оба, Турция
Оба, Турция
от
$692,738
Резиденция располагает клубом, бассейнами для детей и взрослых, ухоженной зеленой зоной, торговым центром, крытой парковкой, фитнес-залом, сауной, хамамом и парной, зоной отдыха, детской игровой комнатой. Окончание строительства - сентябрь 2025 года. Удобства и оснащение в доме Система "ум…
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TRANIO
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Жилой квартал Меблированная квартира 2+1 в 200 метрах от моря в комплексе Citadel Residence.
Жилой квартал Меблированная квартира 2+1 в 200 метрах от моря в комплексе Citadel Residence.
Жилой квартал Меблированная квартира 2+1 в 200 метрах от моря в комплексе Citadel Residence.
Жилой квартал Меблированная квартира 2+1 в 200 метрах от моря в комплексе Citadel Residence.
Жилой квартал Меблированная квартира 2+1 в 200 метрах от моря в комплексе Citadel Residence.
Показать все Жилой квартал Меблированная квартира 2+1 в 200 метрах от моря в комплексе Citadel Residence.
Жилой квартал Меблированная квартира 2+1 в 200 метрах от моря в комплексе Citadel Residence.
Махмутлар, Турция
от
$169,564
Варианты отделки С отделкой
Citadel BSR Residence-прекрасный жилой комплекс, находится между улицами Ататюрка и Барбаросса в центральной части района Махмутлар в 200 метрах от моря. Квартира 2+1-115 м? Меблированная (новая мебель) 2 этаж 2 ванные комнаты 2 балкона Окна выходят на северо-запад и восток …
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Smart Home
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Жилой квартал Апартаменты по доступной цене в Алании
Жилой квартал Апартаменты по доступной цене в Алании
Жилой квартал Апартаменты по доступной цене в Алании
Жилой квартал Апартаменты по доступной цене в Алании
Жилой квартал Апартаменты по доступной цене в Алании
Показать все Жилой квартал Апартаменты по доступной цене в Алании
Жилой квартал Апартаменты по доступной цене в Алании
Аланья, Турция
от
$103,036
Этот проект находится в городе Анталия, муниципалитет Алании, район Чыплаклы. В проекте 15 квартир и 2 магазина. Аэропорт Газипаша находится в 35 км и 190 км от международного аэропорта Анталии. Расстояние до пляжа 2500 метров. Новый медицинский факультет Университета Алании планируется пост…
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Basic Apartment Real Estate
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Жилой комплекс Просторные апартаменты рядом с сетевыми магазинами, в центре Авсаллара, Турция
Жилой комплекс Просторные апартаменты рядом с сетевыми магазинами, в центре Авсаллара, Турция
Жилой комплекс Просторные апартаменты рядом с сетевыми магазинами, в центре Авсаллара, Турция
Жилой комплекс Просторные апартаменты рядом с сетевыми магазинами, в центре Авсаллара, Турция
Жилой комплекс Просторные апартаменты рядом с сетевыми магазинами, в центре Авсаллара, Турция
Показать все Жилой комплекс Просторные апартаменты рядом с сетевыми магазинами, в центре Авсаллара, Турция
Жилой комплекс Просторные апартаменты рядом с сетевыми магазинами, в центре Авсаллара, Турция
Аланья, Турция
от
$90,306
Жилой комплекс с панорамными видами на природу. Состоит из 27 квартир с различными планировками: Апартаменты с 1 спальней — 13 шт Апартаменты с 2 спальнями — 9 шт Дуплекс-апартаменты с 2 спальнями — 1 шт Дуплекс-апартаменты с 3 спальнями — 4 шт Первоначальный взнос — 40%, а также есть возмож…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Luna Loft Residence.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Luna Loft Residence.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Luna Loft Residence.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Luna Loft Residence.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Luna Loft Residence.
Показать все Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Luna Loft Residence.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Luna Loft Residence.
Махмутлар, Турция
от
$86,709
Варианты отделки С отделкой
В продаже меблированная квартира с одной спальней (1+1) 60 м2 с видом на горы в комплексе Luna Loft Residence. Комплекс расположен 550 метрах от моря, поблизости в шаговой доступности вся городская инфраструктура: кафе, ресторанчики, магазины, фермерские рынки и т.д. Завершение строите…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Myra Park в 200 метрах от моря.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Myra Park в 200 метрах от моря.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Myra Park в 200 метрах от моря.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Myra Park в 200 метрах от моря.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Myra Park в 200 метрах от моря.
Показать все Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Myra Park в 200 метрах от моря.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Myra Park в 200 метрах от моря.
Кестель, Турция
от
$176,886
Варианты отделки С отделкой
Меблированные квартира с двумя спальнями (2+1) 110 м2 в комплексе Myra Park. Планировка: Кухня-гостиная 2 Спальни 2 Ванные комнаты  2 Балкона  Вид на территорию комплекса и Горы Myra Park - прекрасный жилой комплекс с собственной инфраструктурой, расположен в 300 метрах…
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Smart Home
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Жилой комплекс Современные виллы с парковкой и частными бассейнами, Аланья, Турция
Жилой комплекс Современные виллы с парковкой и частными бассейнами, Аланья, Турция
Жилой комплекс Современные виллы с парковкой и частными бассейнами, Аланья, Турция
Жилой комплекс Современные виллы с парковкой и частными бассейнами, Аланья, Турция
Жилой комплекс Современные виллы с парковкой и частными бассейнами, Аланья, Турция
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Жилой комплекс Современные виллы с парковкой и частными бассейнами, Аланья, Турция
Incekum, Турция
от
$728,278
Комплекс состоит из 5 вилл. Каждая из этих вилл имеет инфинити-бассейн, 3 спальни, гостиную и кухню. У двух вилл есть открытая парковка, у трех - крытый паркинг. Расположение и объекты поблизости Проект находится в 2 км от Инжекума, который обладает одним из лучших пляжей на Средиземноморск…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-комплексом в 200 метрах от моря, Каргыджак, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-комплексом в 200 метрах от моря, Каргыджак, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-комплексом в 200 метрах от моря, Каргыджак, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-комплексом в 200 метрах от моря, Каргыджак, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-комплексом в 200 метрах от моря, Каргыджак, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-комплексом в 200 метрах от моря, Каргыджак, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-комплексом в 200 метрах от моря, Каргыджак, Турция
Каргыджак, Турция
от
$332,095
Предлагаются апартаменты панорамным видом на море и горы. Резиденция располагает спа-комплексом с зоной отдыха и массажными кабинетами, открытым бассейном с горками, крытым бассейном и детским бассейном, парковкой, сауной, хамамом и парной, фитнес-центром, детской площадкой и игровой комнато…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Жилой комплекс в центре города, 950 м до моря, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре города, 950 м до моря, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре города, 950 м до моря, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре города, 950 м до моря, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре города, 950 м до моря, Авсаллар, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс в центре города, 950 м до моря, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре города, 950 м до моря, Авсаллар, Турция
Аланья, Турция
от
$104,872
Жилой комплекс с панорамными видами на природу. Состоит из 17 квартир с различными планировками: Апартаменты с 1 спальней — 13 шт Дуплекс-апартаменты с 2 спальнями — 4 шт Первоначальный взнос — 40%, а также есть возможность рассрочки на оставшуюся сумму до окончания строительства. Расположе…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Квартира с одной спальней в комплексе Yenisey Yaparlı Avangard.
Жилой комплекс Квартира с одной спальней в комплексе Yenisey Yaparlı Avangard.
Жилой комплекс Квартира с одной спальней в комплексе Yenisey Yaparlı Avangard.
Жилой комплекс Квартира с одной спальней в комплексе Yenisey Yaparlı Avangard.
Жилой комплекс Квартира с одной спальней в комплексе Yenisey Yaparlı Avangard.
Показать все Жилой комплекс Квартира с одной спальней в комплексе Yenisey Yaparlı Avangard.
Жилой комплекс Квартира с одной спальней в комплексе Yenisey Yaparlı Avangard.
Махмутлар, Турция
от
$101,286
Варианты отделки С отделкой
Видео квартиры вышлем по запросу. Квартира с одной спальней (1+1), 63 м2, на 4-ом этаже с видом на горы в комплексе Yenisey Yaparlı Avangard. Yenisey Yaparlı Avangard - отличное решение для тех, кто ищет качественную, комфортную, современную недвижимость в тихом и красивом месте вдали …
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Smart Home
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Вилла Таунхаус с двумя спальнями в комплексе Panorama Terrace Sitesi.
Вилла Таунхаус с двумя спальнями в комплексе Panorama Terrace Sitesi.
Вилла Таунхаус с двумя спальнями в комплексе Panorama Terrace Sitesi.
Вилла Таунхаус с двумя спальнями в комплексе Panorama Terrace Sitesi.
Вилла Таунхаус с двумя спальнями в комплексе Panorama Terrace Sitesi.
Показать все Вилла Таунхаус с двумя спальнями в комплексе Panorama Terrace Sitesi.
Вилла Таунхаус с двумя спальнями в комплексе Panorama Terrace Sitesi.
Кешефли, Турция
от
$196,324
Комнат: 2+1 Этажность: 2 Площадь: 136 м2 До моря 400 метров. Таунхаус расположен в районе Кешевли - между Каргыджак и Демирташ. Год постройки: 2008 год. Основные характеристики: Полностью меблирована Отдельная кухня Гостиная 1 ванная комната 2 туалета Сад Террас…
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Smart Home
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Вилла Вилла с видом на море по цене квартиры!
Вилла Вилла с видом на море по цене квартиры!
Вилла Вилла с видом на море по цене квартиры!
Вилла Вилла с видом на море по цене квартиры!
Вилла Вилла с видом на море по цене квартиры!
Показать все Вилла Вилла с видом на море по цене квартиры!
Вилла Вилла с видом на море по цене квартиры!
Каргыджак, Турция
от
$300,607
Варианты отделки С отделкой
Видео виллы вышлем по запросу! Роскошный меблированный таунхаус 3+1 с видом на море в комплексе Granada Residence Kargicak. Кухня-гостиная 3-и спальни 3-и ванные комнаты Сад Granada Residence - уникальный комплекс роскошных вилл и апартаментов с услугами пятизвездочного оте…
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Smart Home
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Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном и фитнес-центром, Оба, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном и фитнес-центром, Оба, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном и фитнес-центром, Оба, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном и фитнес-центром, Оба, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном и фитнес-центром, Оба, Аланья, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном и фитнес-центром, Оба, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном и фитнес-центром, Оба, Аланья, Турция
Оба, Турция
от
$178,166
Резиденция располагает открытым бассейном, детской площадкой и игровой комнатой, зоной отдыха, зоной барбекю, парковкой, круглосуточной охраной, фитнес-центром, сауной. Окончание строительства - февраль 2023 года. Удобства и оснащение в доме Видеодомофон Беспроводной интернет Центральная с…
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TRANIO
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Жилой комплекс Квартира в комплексе Best Home 46 - Oba Privilege.
Жилой комплекс Квартира в комплексе Best Home 46 - Oba Privilege.
Жилой комплекс Квартира в комплексе Best Home 46 - Oba Privilege.
Жилой комплекс Квартира в комплексе Best Home 46 - Oba Privilege.
Жилой комплекс Квартира в комплексе Best Home 46 - Oba Privilege.
Показать все Жилой комплекс Квартира в комплексе Best Home 46 - Oba Privilege.
Жилой комплекс Квартира в комплексе Best Home 46 - Oba Privilege.
Оба, Турция
от
$123,073
Варианты отделки С отделкой
Квартира с одной спальней (1+1) 52 м2 в СПА комплексе премиум класса Best Home 46 - Oba Privilege. Набор бытовой техники (холодильник, посудомоечная машина, варочная поверхность, духовка, вытяжка, стиральная машина), кондиционер в каждой комнате, в ванных комнатах полы с подогревом и прот…
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Smart Home
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Жилой комплекс Жилой комплекс в километре от моря, в экологически чистом курортном районе Конаклы, Аланья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в километре от моря, в экологически чистом курортном районе Конаклы, Аланья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в километре от моря, в экологически чистом курортном районе Конаклы, Аланья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в километре от моря, в экологически чистом курортном районе Конаклы, Аланья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в километре от моря, в экологически чистом курортном районе Конаклы, Аланья, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс в километре от моря, в экологически чистом курортном районе Конаклы, Аланья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в километре от моря, в экологически чистом курортном районе Конаклы, Аланья, Турция
Муратпаша, Турция
от
$131,673
Жилой комплекс с развитой инфраструктурой, всего в километре от моря. В доме 40 квартир, из них: 30 квартир с 1 спальней, 10 дуплексов с 2 спальнями. Удобства и оснащение в доме Другие удобства: баскетбольная площадка, беседки, хаммам, сауна, комната отдыха, бильярд, детская игровая комната…
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TRANIO
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Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами рядом с аэропортом Газипаша, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами рядом с аэропортом Газипаша, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами рядом с аэропортом Газипаша, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами рядом с аэропортом Газипаша, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами рядом с аэропортом Газипаша, Анталья, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами рядом с аэропортом Газипаша, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами рядом с аэропортом Газипаша, Анталья, Турция
Газипаша, Турция
от
$145,656
Резиденция располагает открытым бассейном, детским бассейном, сауной, фитнес-центром, детской площадкой, видеонаблюдением, парковкой. Окончание строительства - декабрь 2023 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 200 метрах от центра Газипаша, в 2,5 км от моря и в 5…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, подземной парковкой и зелеными зонами, Анталья, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, подземной парковкой и зелеными зонами, Анталья, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, подземной парковкой и зелеными зонами, Анталья, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, подземной парковкой и зелеными зонами, Анталья, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, подземной парковкой и зелеными зонами, Анталья, Турция
Показать все Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, подземной парковкой и зелеными зонами, Анталья, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, подземной парковкой и зелеными зонами, Анталья, Турция
Kepez, Турция
от
$373,065
Новый инновационный проект находится на возвышенной горной местности района Кепез - Masa Dağı - Gocerler и открывает удивительный панорамный вид на город Анталии. Данный комплекс состоит из 4 жилых блоков, где общее количество квартир составляет - 126, (54 квартиры 1+1; 74 квартиры 2+1). Стр…
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TRANIO
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Жилой комплекс Меблированный дуплекс 2+1 в комплексе Kavi Dreams Oba.
Жилой комплекс Меблированный дуплекс 2+1 в комплексе Kavi Dreams Oba.
Жилой комплекс Меблированный дуплекс 2+1 в комплексе Kavi Dreams Oba.
Жилой комплекс Меблированный дуплекс 2+1 в комплексе Kavi Dreams Oba.
Жилой комплекс Меблированный дуплекс 2+1 в комплексе Kavi Dreams Oba.
Показать все Жилой комплекс Меблированный дуплекс 2+1 в комплексе Kavi Dreams Oba.
Жилой комплекс Меблированный дуплекс 2+1 в комплексе Kavi Dreams Oba.
Оба, Турция
от
$195,465
Дуплекс 2+1, 115 м2 за 168.000 EUR в комплексе Kavi Dreams Oba. У застройщика в продаже аналогичная квартира-дуплекс (без мебели) 2+1 от 334.000 EUR. Планировка квартиры: Роскошная новая мебель и техника  Кухня-гостина  2 Спальни 2 Ванные комнаты / 3wc Застекленный балкон  …
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Smart Home
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Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в 400 метрах от моря в комплексе Tekinoğlu.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в 400 метрах от моря в комплексе Tekinoğlu.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в 400 метрах от моря в комплексе Tekinoğlu.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в 400 метрах от моря в комплексе Tekinoğlu.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в 400 метрах от моря в комплексе Tekinoğlu.
Показать все Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в 400 метрах от моря в комплексе Tekinoğlu.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в 400 метрах от моря в комплексе Tekinoğlu.
Махмутлар, Турция
от
$107,202
Варианты отделки С отделкой
Меблированная квартира с одной спальней (1+1) 56 м2 с видом на горы в комплексе Tekinoğlu. Данный проект находится в 400 метрах от пляжа, на третьей береговой линии. Жилой комплекс находится в 5-минутной близости к транспорту, магазинам, кафе, ресторанам, аптекам. По вторникам и суббот…
Агентство
Smart Home
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Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа
Показать все Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа
Муратпаша, Турция
от
$235,433
Год сдачи 2026
Количество этажей 10
Квартиры с видом на море и бассейном в жилом комплексе отельного типа в Демирташе, Аланья Демирташ — один из популярных районов Аланьи, известный развитой инфраструктурой, красивыми пляжами и удобными пешеходными маршрутами. Этот район активно развивается, привлекая внимание качественными жи…
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TEKCE Real Estate
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Жилой комплекс Жилой комплекс в 600 метрах от пляжа и набережной, в центральной части популярного курортного района, Махмутлар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в 600 метрах от пляжа и набережной, в центральной части популярного курортного района, Махмутлар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в 600 метрах от пляжа и набережной, в центральной части популярного курортного района, Махмутлар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в 600 метрах от пляжа и набережной, в центральной части популярного курортного района, Махмутлар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в 600 метрах от пляжа и набережной, в центральной части популярного курортного района, Махмутлар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в 600 метрах от пляжа и набережной, в центральной части популярного курортного района, Махмутлар, Турция
Махмутлар, Турция
от
$172,456
Резиденция состоит из двух пятиэтажных зданий, где представлены двух-, трёхкомнатные апартаменты и пентхаусы. Уникальное местоположение в сочетании с высоким качеством застройки, современным дизайном и профессиональным управлением обеспечит комфортный образ жизни. В строительстве комплекса и…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Novita Deluxe.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Novita Deluxe.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Novita Deluxe.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Novita Deluxe.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Novita Deluxe.
Показать все Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Novita Deluxe.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Novita Deluxe.
Махмутлар, Турция
от
$134,003
Варианты отделки С отделкой
Меблированная квартира с двумя спальнями (2+1) 80 м2 в комплексе Novita Deluxe. Novita Deluxe Residence - жилой комплекс класса люкс со всеми удобствами, расположен в районе Махмутлар, в 200 метрах от моря, в 10 км от центра Алании и в 30 км от международного аэропорта Газипаша. Вся не…
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Smart Home
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Жилой комплекс Квартира 2+1 в центре Анталии по низкой цене!
Жилой комплекс Квартира 2+1 в центре Анталии по низкой цене!
Жилой комплекс Квартира 2+1 в центре Анталии по низкой цене!
Жилой комплекс Квартира 2+1 в центре Анталии по низкой цене!
Жилой комплекс Квартира 2+1 в центре Анталии по низкой цене!
Показать все Жилой комплекс Квартира 2+1 в центре Анталии по низкой цене!
Жилой комплекс Квартира 2+1 в центре Анталии по низкой цене!
Муратпаша, Турция
от
$170,376
Варианты отделки С отделкой
Комплекс расположен в центре Анталии на главной туристической улице города и Ишиклар. Комплекс продуман до мелочей: уникальный дизайн, панорамные окна и система «умный дом». Собственная инфраструктура и наличие профессиональной управляющей компании – вся концепция продумана с целью обесп…
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Smart Home
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Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, спа-зоной и тренажёрным залом, в развивающемся районе Демирташ, Алания, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, спа-зоной и тренажёрным залом, в развивающемся районе Демирташ, Алания, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, спа-зоной и тренажёрным залом, в развивающемся районе Демирташ, Алания, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, спа-зоной и тренажёрным залом, в развивающемся районе Демирташ, Алания, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, спа-зоной и тренажёрным залом, в развивающемся районе Демирташ, Алания, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, спа-зоной и тренажёрным залом, в развивающемся районе Демирташ, Алания, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, спа-зоной и тренажёрным залом, в развивающемся районе Демирташ, Алания, Турция
Демирташ, Турция
от
$157,308
В популярном развивающемся туристическом районе в этом комплексе представлены стандартные квартиры с 1 спальней и пентхаусы с 2 спальнями. Особенности квартир Комплектация апартаментов: входная стальная дверь, видеодомофон, встроенная мебель на кухне и в ванных комнатах, полный пакет бытово…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Меблированные апартаменты 2+1 в комплексе Yekta Plaza.
Жилой комплекс Меблированные апартаменты 2+1 в комплексе Yekta Plaza.
Жилой комплекс Меблированные апартаменты 2+1 в комплексе Yekta Plaza.
Жилой комплекс Меблированные апартаменты 2+1 в комплексе Yekta Plaza.
Жилой комплекс Меблированные апартаменты 2+1 в комплексе Yekta Plaza.
Показать все Жилой комплекс Меблированные апартаменты 2+1 в комплексе Yekta Plaza.
Жилой комплекс Меблированные апартаменты 2+1 в комплексе Yekta Plaza.
Махмутлар, Турция
от
$186,003
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 4
Меблированная квартира с двумя спальнями (2+1), площадью 120 м2 на 4-ом этаже. В квартире два застекленных балкона, две ванных комнаты. Yekta Plaza - жилой комплекс с удобствами 5* отеля, находится в спокойном районе в курортном городе Махмутлар, прекрасно подходит как для отдыха, так …
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Smart Home
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, аквапарком и зелеными зонами, Алтынташ, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, аквапарком и зелеными зонами, Алтынташ, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, аквапарком и зелеными зонами, Алтынташ, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, аквапарком и зелеными зонами, Алтынташ, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, аквапарком и зелеными зонами, Алтынташ, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, аквапарком и зелеными зонами, Алтынташ, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, аквапарком и зелеными зонами, Алтынташ, Турция
Аксу, Турция
от
$158,180
Проект состоит из 11 зданий с 1 437 двухуровневыми квартирами с 1-5 спальнями. Особенности: бассейн фитнес-центр сауна турецкая баня парная детские площадки аквапарк прогулочные дорожки баскетбольная площадка теннисный корт зоны отдыха большие зеленые зоны крытая и открытая парковка Оконча…
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TRANIO
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Многоквартирный жилой дом Первоклассные квартиры в проекте «Luviya» в Анталии, Муратпаша
Многоквартирный жилой дом Первоклассные квартиры в проекте «Luviya» в Анталии, Муратпаша
Многоквартирный жилой дом Первоклассные квартиры в проекте «Luviya» в Анталии, Муратпаша
Многоквартирный жилой дом Первоклассные квартиры в проекте «Luviya» в Анталии, Муратпаша
Многоквартирный жилой дом Первоклассные квартиры в проекте «Luviya» в Анталии, Муратпаша
Показать все Многоквартирный жилой дом Первоклассные квартиры в проекте «Luviya» в Анталии, Муратпаша
Многоквартирный жилой дом Первоклассные квартиры в проекте «Luviya» в Анталии, Муратпаша
Муратпаша, Турция
от
$778,060
Год сдачи 2028
Количество этажей 10
Квартиры люкс-класса в проекте «Luviya» в Анталии Роскошные квартиры в Анталии расположены в районе Топчулар округа Муратпаша. Благодаря своему удобному расположению рядом с бульваром Термесос, этот район предоставляет отличные транспортные связи и продолжает быть привлекательным для тех, кт…
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TEKCE Real Estate
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Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и спа-зоной в 800 метрах от моря, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и спа-зоной в 800 метрах от моря, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и спа-зоной в 800 метрах от моря, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и спа-зоной в 800 метрах от моря, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и спа-зоной в 800 метрах от моря, Авсаллар, Турция
Показать все Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и спа-зоной в 800 метрах от моря, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и спа-зоной в 800 метрах от моря, Авсаллар, Турция
Аланья, Турция
от
$230,718
Резиденция располагает крытым и открытым бассейнами, детским бассейном и водными горками, зоной барбекю и зонами отдыха, Турецкой баней, сауной и джакузи, массажным кабинетом, тренажерным залом, теннисным кортом, мини-клубом, игровой комнатой, детской площадкой, парковкой. Окончание строител…
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TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, аквапарком и собственным пляжем в 580 метрах от моря, Алания, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, аквапарком и собственным пляжем в 580 метрах от моря, Алания, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, аквапарком и собственным пляжем в 580 метрах от моря, Алания, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, аквапарком и собственным пляжем в 580 метрах от моря, Алания, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, аквапарком и собственным пляжем в 580 метрах от моря, Алания, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, аквапарком и собственным пляжем в 580 метрах от моря, Алания, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, аквапарком и собственным пляжем в 580 метрах от моря, Алания, Турция
Okurcalar, Турция
от
$322,773
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на море. Резиденция располагает гаражом и парковкой, конференц-залом, крытым и открытым бассейнами, фитнес-залом, спа-центром (сауна, хамам, парная, соляная пещера, массажный кабинет), мини-клубом, кинотеатром, детской площадкой, кафе и рестораном,…
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TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, теннисным кортом и полем для мини-гольфа недалеко от моря и центра города, Оба, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, теннисным кортом и полем для мини-гольфа недалеко от моря и центра города, Оба, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, теннисным кортом и полем для мини-гольфа недалеко от моря и центра города, Оба, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, теннисным кортом и полем для мини-гольфа недалеко от моря и центра города, Оба, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, теннисным кортом и полем для мини-гольфа недалеко от моря и центра города, Оба, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, теннисным кортом и полем для мини-гольфа недалеко от моря и центра города, Оба, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, теннисным кортом и полем для мини-гольфа недалеко от моря и центра города, Оба, Турция
Оба, Турция
от
$233,282
Резиденция располагает крытым и открытым бассейнами, джакузи и аквапарком, витаминным баром, теннисным кортом, полем для мини-гольфа, садом, детской площадкой, зоной отдыха, зоной барбекю, парковкой, круглосуточной охраной, фитнес-залом, турецкой баней, сауной и парной, соляной пещерой, масс…
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TRANIO
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Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейнами и рестораном в 150 метрах от моря, в центре Алании, Турция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейнами и рестораном в 150 метрах от моря, в центре Алании, Турция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейнами и рестораном в 150 метрах от моря, в центре Алании, Турция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейнами и рестораном в 150 метрах от моря, в центре Алании, Турция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейнами и рестораном в 150 метрах от моря, в центре Алании, Турция
Показать все Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейнами и рестораном в 150 метрах от моря, в центре Алании, Турция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейнами и рестораном в 150 метрах от моря, в центре Алании, Турция
Муратпаша, Турция
от
$279,659
Резиденция располагает парковкой, крытым и открытым бассейнами, детским бассейном, фитнес-залом, спа-центром (сауна, парная), рестораном и баром, зоной барбекю, детской площадкой и игровой комнатой, круглосуточным видеонаблюдением. Удобства и оснащение в доме Стальная дверь Пластиковые окн…
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TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и панорамным видом, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и панорамным видом, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и панорамным видом, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и панорамным видом, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и панорамным видом, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и панорамным видом, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и панорамным видом, Анталья, Турция
Кепез, Турция
от
$402,009
Предлагаются апартаменты с панорамным видом. Резиденция располагает крытой парковкой, крытым и открытым бассейнами, спортивным комплексом, сауной, детский клубом, студией пилатеса, детским бассейном, кафе, круглосуточной охраной, пешеходными дорожками, общей террасой. Удобства и оснащение в…
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TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и полем для мини-гольфа, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и полем для мини-гольфа, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и полем для мини-гольфа, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и полем для мини-гольфа, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и полем для мини-гольфа, Аланья, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и полем для мини-гольфа, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и полем для мини-гольфа, Аланья, Турция
Аланья, Турция
от
$174,204
Особенности проекта: Открытый/закрытый бассейн Генератор Барбекю Высокоскоростные лифты Зона для фотографий на открытом воздух Телевизионная спутниковая тарелка Детская игровая площадка Беспроводной доступ в Интерне Тренажерный зал Игровая комнат Кинотеатр на открытом воздухе Специальная зо…
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TRANIO
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Многоквартирный жилой дом Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Аланье, Каргыджак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Аланье, Каргыджак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Аланье, Каргыджак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Аланье, Каргыджак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Аланье, Каргыджак
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Аланье, Каргыджак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Аланье, Каргыджак
Муратпаша, Турция
от
$351,758
Год сдачи 2026
Стильные квартиры в комплексе всего в 200 м от пляжа в Каргыджаке, Аланья Аланья — прибрежный район с высоким уровнем жизни, развитый в сфере недвижимости, строительства, туризма и торговли. Каргыджак, расположенный на востоке Аланьи, — это растущий район, известный своей живописной природой…
Агентство
TEKCE Real Estate
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Многоквартирный жилой дом Первоклассные квартиры в проекте «Luviya» в Анталии, Муратпаша
Многоквартирный жилой дом Первоклассные квартиры в проекте «Luviya» в Анталии, Муратпаша
Многоквартирный жилой дом Первоклассные квартиры в проекте «Luviya» в Анталии, Муратпаша
Многоквартирный жилой дом Первоклассные квартиры в проекте «Luviya» в Анталии, Муратпаша
Многоквартирный жилой дом Первоклассные квартиры в проекте «Luviya» в Анталии, Муратпаша
Показать все Многоквартирный жилой дом Первоклассные квартиры в проекте «Luviya» в Анталии, Муратпаша
Многоквартирный жилой дом Первоклассные квартиры в проекте «Luviya» в Анталии, Муратпаша
Муратпаша, Турция
от
$309,741
Год сдачи 2028
Количество этажей 10
Квартиры люкс-класса в проекте «Luviya» в Анталии Роскошные квартиры в Анталии расположены в районе Топчулар округа Муратпаша. Благодаря своему удобному расположению рядом с бульваром Термесос, этот район предоставляет отличные транспортные связи и продолжает быть привлекательным для тех, кт…
Агентство
TEKCE Real Estate
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Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с сетевыми магазинами, в тихом и экологически чистом районе, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с сетевыми магазинами, в тихом и экологически чистом районе, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с сетевыми магазинами, в тихом и экологически чистом районе, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с сетевыми магазинами, в тихом и экологически чистом районе, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с сетевыми магазинами, в тихом и экологически чистом районе, Авсаллар, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с сетевыми магазинами, в тихом и экологически чистом районе, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с сетевыми магазинами, в тихом и экологически чистом районе, Авсаллар, Турция
Аланья, Турция
от
$118,855
Жилой комплекс с панорамными видами на природу и море. Состоит из 25 квартир с различными планировками: Апартаменты с 1 спальней — 20 шт Дуплекс-апартаменты с 2 спальнями — 5 шт Первоначальный взнос — 40%, а также есть возможность рассрочки на оставшуюся сумму до окончания строительства. Ра…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Toprak Palace на берегу моря.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Toprak Palace на берегу моря.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Toprak Palace на берегу моря.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Toprak Palace на берегу моря.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Toprak Palace на берегу моря.
Показать все Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Toprak Palace на берегу моря.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Toprak Palace на берегу моря.
Каргыджак, Турция
от
$192,066
Варианты отделки С отделкой
Меблированная квартира с двумя спальнями (2+1) 125 м2 в комплексе Toprak Palace Residence на берегу моря. Американская кухня совмещенная с гостиной 2 Просторные спальни 2 Большие ванные комнаты Комплекс расположен на общей площади 4.700 м2 состоит из четырех 5-ти этажных блоко…
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Smart Home
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Жилой комплекс Квартира 1+1 в роскошном комплексе River Panorama Oba.
Жилой комплекс Квартира 1+1 в роскошном комплексе River Panorama Oba.
Жилой комплекс Квартира 1+1 в роскошном комплексе River Panorama Oba.
Жилой комплекс Квартира 1+1 в роскошном комплексе River Panorama Oba.
Жилой комплекс Квартира 1+1 в роскошном комплексе River Panorama Oba.
Показать все Жилой комплекс Квартира 1+1 в роскошном комплексе River Panorama Oba.
Жилой комплекс Квартира 1+1 в роскошном комплексе River Panorama Oba.
Оба, Турция
от
$140,159
Варианты отделки С отделкой
Меблированная квартира с одной спальней (1+1) 55 м2 в комплексе River Panorama Oba. River Panorama - новый жилой комплекс премиум-класса, расположен в районе Оба - одном из лучших районов Алании. Здесь создана полноценная  и удобная инфраструктура, включающая супермаркеты Migros и Carr…
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Smart Home
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Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в СПА комплексе Crystal Towers.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в СПА комплексе Crystal Towers.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в СПА комплексе Crystal Towers.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в СПА комплексе Crystal Towers.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в СПА комплексе Crystal Towers.
Показать все Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в СПА комплексе Crystal Towers.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в СПА комплексе Crystal Towers.
Аланья, Турция
от
$144,515
Варианты отделки С отделкой
Подходит под ВНЖ - в Тапу можем указать 200.000 USD. Меблированная квартира с одной спальней (1+1) 65 м2, в комплексе Crystal Towers. Жилой комплекс класса люкс с собственной инфраструктурой, расположен в районе Джикджилли в Алании, в 750 метрах от моря. Здесь есть все необходимое для…
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Smart Home
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Жилой комплекс Меблированная вилла с бассейнами и панорамным видом на море, Калкан, Турция
Жилой комплекс Меблированная вилла с бассейнами и панорамным видом на море, Калкан, Турция
Жилой комплекс Меблированная вилла с бассейнами и панорамным видом на море, Калкан, Турция
Жилой комплекс Меблированная вилла с бассейнами и панорамным видом на море, Калкан, Турция
Жилой комплекс Меблированная вилла с бассейнами и панорамным видом на море, Калкан, Турция
Показать все Жилой комплекс Меблированная вилла с бассейнами и панорамным видом на море, Калкан, Турция
Жилой комплекс Меблированная вилла с бассейнами и панорамным видом на море, Калкан, Турция
Калкан, Турция
от
$1,40 млн
Предлагается вилла с панорамным видом на море, открытым бассейном, крытым бассейном с подогревом, джакузи, хаммамом и сауной, большим садом и детской площадкой, парковкой. Удобства и оснащение в доме Камин Сигнализация Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в одном из с…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детским парком недалеко от моря, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детским парком недалеко от моря, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детским парком недалеко от моря, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детским парком недалеко от моря, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детским парком недалеко от моря, Аланья, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детским парком недалеко от моря, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детским парком недалеко от моря, Аланья, Турция
Аланья, Турция
от
$122,351
Жилой комплекс премиум класса с собственной инфраструктурой. Типы квартир включают уникальные двухуровневые апартаменты в пентхаусе с выходом в сад и панорамным видом на море. С точки зрения местоположения и архитектурного проекта все квартиры имеют панорамный вид на море. Материалы отделки …
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа-центром и собственным пляжем рядом с аэропортом, Алания, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа-центром и собственным пляжем рядом с аэропортом, Алания, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа-центром и собственным пляжем рядом с аэропортом, Алания, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа-центром и собственным пляжем рядом с аэропортом, Алания, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа-центром и собственным пляжем рядом с аэропортом, Алания, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа-центром и собственным пляжем рядом с аэропортом, Алания, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа-центром и собственным пляжем рядом с аэропортом, Алания, Турция
Муратпаша, Турция
от
$322,773
Резиденция располагает гаражом и парковкой, крытым и открытым бассейнами, фитнес-залом, спа-центром (сауна, хамам, парная, соляная пещера, массажный кабинет), конференц-залом и библиотекой, баром, зоной барбекю, мини-клубом, детской площадкой, аквапарком, собственным пляжем, консьерж-сервисо…
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TRANIO
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Жилой комплекс Квартиры в комплексе Via Mar Residence на берегу моря.
Жилой комплекс Квартиры в комплексе Via Mar Residence на берегу моря.
Жилой комплекс Квартиры в комплексе Via Mar Residence на берегу моря.
Жилой комплекс Квартиры в комплексе Via Mar Residence на берегу моря.
Жилой комплекс Квартиры в комплексе Via Mar Residence на берегу моря.
Показать все Жилой комплекс Квартиры в комплексе Via Mar Residence на берегу моря.
Жилой комплекс Квартиры в комплексе Via Mar Residence на берегу моря.
Каргыджак, Турция
от
$162,864
Варианты отделки С отделкой
Квартира с одной спальней (1+1) и двумя спальнями (2+1), в комплексе Via Mar Residence на берегу моря. Комплекс расположен на общей площади 6 852 м2 состоит из двух 5-ти этажных блоков и имеет 135 квартир. Новый жилой комплекс премиум-класса на первой линии Средиземного моря уровня 5* …
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Smart Home
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Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции с бассейнами, детской площадкой и фитнес-центром, Оба, Турция
Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции с бассейнами, детской площадкой и фитнес-центром, Оба, Турция
Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции с бассейнами, детской площадкой и фитнес-центром, Оба, Турция
Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции с бассейнами, детской площадкой и фитнес-центром, Оба, Турция
Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции с бассейнами, детской площадкой и фитнес-центром, Оба, Турция
Показать все Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции с бассейнами, детской площадкой и фитнес-центром, Оба, Турция
Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции с бассейнами, детской площадкой и фитнес-центром, Оба, Турция
Оба, Турция
от
$151,482
Предлагаются трехкомнатные апартаменты площадью 75 м2 и двухуровневые пятикомнатные апартаменты площадью 155 м2. Элитная резиденция располагает бассейнами для детей и взрослых, зоной барбекю, фитнес-центром, генератором, детской площадкой, парковкой, консьержем, круглосуточной охраной и виде…
Агентство
TRANIO
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Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в окружении природы в Аланье, Инджекум
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в окружении природы в Аланье, Инджекум
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в окружении природы в Аланье, Инджекум
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в окружении природы в Аланье, Инджекум
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в окружении природы в Аланье, Инджекум
Показать все Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в окружении природы в Аланье, Инджекум
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в окружении природы в Аланье, Инджекум
Муратпаша, Турция
от
$364,931
Год сдачи 2026
Квартиры в проекте с богатой внутренней инфраструктурой в Аланье, Инджекум Инджекум — одно из самых популярных мест в районе Аланьи, известное своей красивой природой и чистым морем. Этот район быстро развивается как туристический центр, где легко найти все необходимые услуги и удобства. Ква…
Агентство
TEKCE Real Estate
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Жилой комплекс Дуплекс 3+1 в комплексе Konak Premium.
Жилой комплекс Дуплекс 3+1 в комплексе Konak Premium.
Жилой комплекс Дуплекс 3+1 в комплексе Konak Premium.
Жилой комплекс Дуплекс 3+1 в комплексе Konak Premium.
Жилой комплекс Дуплекс 3+1 в комплексе Konak Premium.
Показать все Жилой комплекс Дуплекс 3+1 в комплексе Konak Premium.
Жилой комплекс Дуплекс 3+1 в комплексе Konak Premium.
Каргыджак, Турция
от
$340,693
Варианты отделки С отделкой
Дуплекс с тремя спальнями (3+1), 140 м2 в комплексе Konak Premium. Это масштабный проект класса ЛЮКС площадью 25.000 м2, состоит из восьми 7 этажных блоков и, кроме потрясающей инфраструктуры, имеет даже свой молл площадью 2.500 м2 Данная квартира на продажу расположена в самом большом…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Квартира 1+1 в центре Алании в комплексе Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Жилой комплекс Квартира 1+1 в центре Алании в комплексе Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Жилой комплекс Квартира 1+1 в центре Алании в комплексе Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Жилой комплекс Квартира 1+1 в центре Алании в комплексе Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Жилой комплекс Квартира 1+1 в центре Алании в комплексе Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Показать все Жилой комплекс Квартира 1+1 в центре Алании в комплексе Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Жилой комплекс Квартира 1+1 в центре Алании в комплексе Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Аланья, Турция
от
$130,310
Варианты отделки С отделкой
В продаже квартиры с одной спальней (1+1), площадью 60 м2 в комплексе Konak Twin Towers 3 Cleopatra. Этот проект отлично подходит для тех, кто хочет жить рядом с морем и при этом иметь всю городскую инфраструктуру в пешей доступности, а также инвесторам для сдачи квартир в аренду. Райо…
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Smart Home
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зоной отдыха в элитном районе Оба, Алания, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зоной отдыха в элитном районе Оба, Алания, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зоной отдыха в элитном районе Оба, Алания, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зоной отдыха в элитном районе Оба, Алания, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зоной отдыха в элитном районе Оба, Алания, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зоной отдыха в элитном районе Оба, Алания, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зоной отдыха в элитном районе Оба, Алания, Турция
Оба, Турция
от
$425,314
Инфраструктура комплекса: открытый бассейн детская площадка зона отдыха зона барбекю парковка фитнес-центр сауна и парная игровая комната с бильярдом круглосуточная охрана Удобства и оснащение в доме Беспроводной интернет Центральная спутниковая система Видеодомофон Кухонная мебель Двойн…
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TRANIO
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Резиденция Nordic Art 2
Резиденция Nordic Art 2
Резиденция Nordic Art 2
Резиденция Nordic Art 2
Резиденция Nordic Art 2
Показать все Резиденция Nordic Art 2
Резиденция Nordic Art 2
Махмутлар, Турция
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 11
Новый проект премиум класса NORDIC ART 2 - это жилая резиденция нового поколения, объединяющая в себе все признаки курортной и инвестиционно привлекательной недвижимости класса люкс.  Начало строительства: Октябрь 2024. Окончание строительства:Декабрь 2026. Уникальное расположение -…
Застройщик
Nordic Property
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Жилой комплекс Дизайнерская квартира 2+1 в комплексе Smart of Cleopatra 4 в 150 метрах от моря.
Жилой комплекс Дизайнерская квартира 2+1 в комплексе Smart of Cleopatra 4 в 150 метрах от моря.
Жилой комплекс Дизайнерская квартира 2+1 в комплексе Smart of Cleopatra 4 в 150 метрах от моря.
Жилой комплекс Дизайнерская квартира 2+1 в комплексе Smart of Cleopatra 4 в 150 метрах от моря.
Жилой комплекс Дизайнерская квартира 2+1 в комплексе Smart of Cleopatra 4 в 150 метрах от моря.
Показать все Жилой комплекс Дизайнерская квартира 2+1 в комплексе Smart of Cleopatra 4 в 150 метрах от моря.
Жилой комплекс Дизайнерская квартира 2+1 в комплексе Smart of Cleopatra 4 в 150 метрах от моря.
Аланья, Турция
от
$238,888
Варианты отделки С отделкой
aвартиры с двумя спальнями (2+1), 85 м2 с дизайнерским ремонтом и мебелью, в комплексе Smart of Cleopatra. Smart of Cleopatra - жилой комплекс КЛАССА ЛЮКС со всеми удобствами, расположен в самом центре Аланьи, всего в 150 метрах от пляжа Клеопатра. В шаговой доступности вся развитая ин…
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Smart Home
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Жилой комплекс Жилой комплекс с несколькими бассейнами, спортзалом, детской площадкой, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с несколькими бассейнами, спортзалом, детской площадкой, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с несколькими бассейнами, спортзалом, детской площадкой, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с несколькими бассейнами, спортзалом, детской площадкой, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с несколькими бассейнами, спортзалом, детской площадкой, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс с несколькими бассейнами, спортзалом, детской площадкой, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с несколькими бассейнами, спортзалом, детской площадкой, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Дёшемеалты, Турция
от
$159,174
Проект на участке площадью 17 989 м2, из которого большая часть (8 900 м2) - зеленые зоны, бассейны - 3 940 м2. В комплексе есть квартиры с 1-2 спальнями, несколько бассейнов, спортзал, детская площадка, беседки, парковочное место для каждой квартиры. У зданий сейсмоустойчивость согласно евр…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Квартира 3+1XL - лучшая цена в Azura World.
Жилой комплекс Квартира 3+1XL - лучшая цена в Azura World.
Жилой комплекс Квартира 3+1XL - лучшая цена в Azura World.
Жилой комплекс Квартира 3+1XL - лучшая цена в Azura World.
Жилой комплекс Квартира 3+1XL - лучшая цена в Azura World.
Показать все Жилой комплекс Квартира 3+1XL - лучшая цена в Azura World.
Жилой комплекс Квартира 3+1XL - лучшая цена в Azura World.
Аланья, Турция
от
$358,878
Варианты отделки С отделкой
AZURA WORLD в Тюрклере: откройте дверь в новую жизнь. Представляем AZURA WORLD — грандиозный проект «город в городе» на Анталийском побережье. Это не просто жилой комплекс, а целостная среда для жизни, отдыха и инвестиций, где продумана каждая деталь. Новая квартира 3+1XL, площадью 178…
Агентство
Smart Home
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Многоквартирный жилой дом Квартиры в Махмутларе, Аланья, на первой береговой линии
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Махмутларе, Аланья, на первой береговой линии
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Махмутларе, Аланья, на первой береговой линии
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Махмутларе, Аланья, на первой береговой линии
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Махмутларе, Аланья, на первой береговой линии
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры в Махмутларе, Аланья, на первой береговой линии
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Махмутларе, Аланья, на первой береговой линии
Муратпаша, Турция
от
$244,780
Год сдачи 2026
Квартиры в комплексе на берегу моря в Махмутларе, Аланья Махмутлар — один из самых динамично развивающихся районов Аланьи. Благодаря высокому уровню сервиса и современной инфраструктуре, район стал первым выбором как для иностранных покупателей, так и для местных жителей. Махмутлар привлекае…
Агентство
TEKCE Real Estate
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Жилой комплекс Жилой комплекс с тремя бассейнами, спа-зоной и спортивными площадками, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с тремя бассейнами, спа-зоной и спортивными площадками, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с тремя бассейнами, спа-зоной и спортивными площадками, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с тремя бассейнами, спа-зоной и спортивными площадками, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с тремя бассейнами, спа-зоной и спортивными площадками, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс с тремя бассейнами, спа-зоной и спортивными площадками, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с тремя бассейнами, спа-зоной и спортивными площадками, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Дёшемеалты, Турция
от
$215,984
Комплекс был построен для спокойной, тихой жизни в городе, вдали от шума и суеты. В нем 488 квартир, расположенных в 11 жилых зданиях. Общая площадь проекта составляет 45 210 м2, при этом озеленение занимает 80% этой площади. На территории также есть пруд и разные места для отдыха. В проекте…
Агентство
TRANIO
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