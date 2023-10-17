Новостройки в Анталье, Турция

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Продажа новостроек в Анталья

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Жилой комплекс Premium
Жилой комплекс Premium
Каракокали, Турция
от
€220,000
Площадь 76–235 м²
7 объектов 7
Сдача в: 2023
5 фешенебельных блоков будут расположены в районе Оба, на участке площадью 10 000 м2, в общей численности 90 роскошных апартаментов различной планировки, с уникальными панорамными видами на шикарные Торосские горы, средиземное море, историческую крепость города Алании, в окружение хвойных деревьев, цитрусовых и авокадо садов, где наичистейший воздух. Квартиры все с отдельной кухней и будут представлены планировками 2+1, 3+1. Дуплексы 4+1 садовые, и 5+1 верхние. Квартиры будут выполнены в полной чистовой отделке, с установленным кухонным гарнитуром с гранитной столешницей, оборудованной ванной комнатой, установлены входная стальная дверь, межкомнатные двери, установлены качественные окна, стены окрашены экологической краской, на полу будет качественная плитка и ламинат, установлены выключатели и розетки, основное и точечное освещение. Инфраструктура комплекса: ●     Большой открытый бассейн  ●     Детский бассейн  ●     Закрытый подогреваемый бассейн ●     Фитнесс-зал ●     Сауна ●     Паровая комната ●     Солевая комната ●     Шок-комната ●     Бильярд и настольный теннис ●     Площадка для игры в шахматы на открытом воздухе ●     Открытая фитнес-зона ●     Открытая и закрытая детские площадки ●     Комната для отдыха ●     Баскетбольное/теннисное/волейбольная площадка ●     Зелёный сад на территории ●     Место для барбекю ●     Беседки для отдыха ●     Витамин-кафе у бассейна ●     Лобби в ТВ зоной ●     Открытая парковка ●     Электрогенератор ●     Охрана и камеры видеонаблюдения 7/24 ●     Смотрите комплекса, садовник   Старт строительства: 30.07.2021 Окончание строительства: 30.03.2023   Первоначальный взнос от 50 %, в данном проекте есть беспроцентная рассрочка платежа до окончания строительства
Жилой комплекс The Cruise Collection
Жилой комплекс The Cruise Collection
Анталья, Турция
от
€127,000
Сдача в: 2023
Застройщик: DNM TURKREALT
Люксовый ЖК The Cruise Collection расположен в развивающемся районе Анталии, Алтынташ. В районе планируется масштабное строительство с развитем всей необходимой инфраструктуры, что превратит его "новый центр Анталии". Квартиры имеют качественную отделку; полностью оборудованные ванные комнаты; полы с подогревом; в каждой комнате кондиционер. Кухонные шкафы бытовая техника   Преимуществом комплекса является собственный Beach Club в районе Лара. На прекрасно оборудованный пляж каждые 2 часа будет курсировать автобус. Также будет осущетсвляться трансфер до торговых центров и аэропорта. Срок сдачи комплекса в эксплутатацию - декабрь 2023 года.   В комплексе имеется:   На территории комплекса 2 блока. 12-и этажные здания 173 квартиры. На территории открытый олимпийский бассейн детский бассейн с горками оборудованная зона отдыха теннисный корт баскетбольная площадка детская игровая площадка фитнес-центр хаммам сауна боулинг центр бильярд кинозал библиотека зал для проведения встреч. Как дополнительные услуги вы сможете заказать не выходя из квартиры: индивидуальный трансфер, курьерские услуги, услуги вет. врача, услуги медицинских работников. Цены: Квартиры с 1-й спальней, 87-100 кв. м - от 127 000 евро Квартиры с 2-я спальнями, 113-123 кв. м - от 203 000 евро Квартиры с 3-я спальнями, 138-186 кв. м - от 267 000 евро  
Жилой комплекс The Yacht Collection
Жилой комплекс The Yacht Collection
Аланья, Турция
от
€70,000
Сдача в: 2022
Застройщик: DNM TURKREALT
Современный жилой комплекс располагается в самом сердце туристического города Аланьи и занимает площадь в 1023 кв.м. Пятиэтажное здание включает в себя квартиры разной планировки от 32 до 48 кв.м., все квартиры разделяются на две концепции — 1+1 и студии. На каждом этаже размещено 10 квартир. Стоимость квартир начинается от 70 000 евро. Огромным преимуществом комплекса, является его непосредственная близость от известного пляжа Кейкубат, всего 200 метров. В шаговой доступности от комплекса есть все: бары, ночные клубы, набережная, пристань, магазины, рынки и парки. Территория комплекса находиться под круглосуточной охраной, имеет открытый бассейн, недалеко от него будет построен мини — аквапарк. Кроме этого здесь же будет работать бар и ресторан, детская игровая зона закрытого типа и зона барбекю на свежем воздухе. На первом этаже для вашего удобства будет располагаться ресепшн с консьержем который поможет с любыми вопросами. Инфраструктура комплекса: Сады и зеленые аллеи Открытый плавательный бассейн Детский бассейн Бар у бассейна Лобби, ресепшн, консьерж Закрытый бассейн Фитнес-зал Сауна, хамам Спутниковое телевидение Интернет Детская игровая комната Зона барбекю Смотритель Открытая парковка Круглосуточная охрана
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Жилой комплекс Новые квартиры в центре района Махмутлар
Жилой комплекс Новые квартиры в центре района Махмутлар
Yaylali, Турция
от
€149,400
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Махмутларе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 53 до 219 квадратных метров. Расстояние до моря 900 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы. Еще одним неоспоримым преимуществом, при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика, действует она не во всех проектах, но все же, стоит обращать на это внимание.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха. 
Жилой комплекс White Sail Residence
Жилой комплекс White Sail Residence
Махмутлар центр, Турция
от
€60,000
Сдача в: 2022
Застройщик: DNM TURKREALT
Современный жилой комплекс располагается в туристическом городе Махмутлар, который является пригородом Алании. Десятиэтажное здание включает в себя 63 квартиры разной планировки: 1+1 — площадью 45,50 и 53 кв.м.; 2+1, площадью 80 кв. м; 2+1, площадью 100 кв. м; 3+1, площадью 144 кв. м. В зависимости от выбранной планировки в апартаментах будет от 1−3 спальных комнат, кухня + гостиная в американском стиле, ванные комнаты, открытая терраса или балкон. Все апартаменты выставлены на продажу с чистовой отделкой, встроенным кухонным гарнитуром и современной сантехникой. В шаговой доступности располагаются бары, рестораны, магазины и социально значимые объекты. До центрального пляжа города всего 600 метров. На территории ЖК будет все необходимое для комфортной жизни, открытый бассейн с выделенной зоной для детей, водные горки, бассейны закрытого типа, зона барбекю, тренажерный зал и круглосуточная охрана. Инфраструктура: Зеленая территория с садом Открытый бассейн Водные горки Закрытый бассейн с подогревом Консьерж-сервис Фитнес-зал Сауна Римская парная Детская площадка Детская игровая комната Бильярд Интернет Спутниковое ТВ Электрогенератор Лифт Зона барбекю Открытая парковка Система видеонаблюдения
Жилой комплекс The Seascape Collection
Жилой комплекс The Seascape Collection
Okurcalar, Турция
от
€99,000
Застройщик: DNM TURKREALT
Жилой комплекс располагается на западе города Алании в живописном месте - Окурджалар. Площадь комплекса займет чуть больше 25 000 кв.м., построен комплекс по лучшим концепциям пятизвездочных отелей премиум класса. Все квартиры будут иметь площадь более чем 100 кв.м., а именно: 1+1 (площадью 113 м2) от 99.000€; Садовые Дуплексы и пентхаусы 2+1 (площадью от 158 м2 до 165 м2) от 199.000€; Дуплекс пентхаус 3+1 (площадью 210 м2) 339.000€; Садовые Дуплексы и пентхаусы 4+1 (площадью от 220 м2 до 225 м2) от 369.000€; 46 гостиничных номеров. В каждых апартаментах установлена система “умный дом”, что позволяет управлять техникой одним нажатием на вашем смартфоне. Комплекс - отель расположен в 15 минутах от центра туристического города Алании. Побережье и частный пляж в 4000 кв.м. находятся в 5-ти минутах, организован ежедневный трансфер. В шаговой доступности есть различные магазины и бутики, достопримечательности и парки. На территории жилого комплекса для комфортного отдыха есть открытый и закрытый бассейн, рестораны разных концепций, бар, Ирландский паб, спа центр, магазины игрушек, салон красоты, аптека и ветеринарная клиника. Инфраструктура Открытая и крытая парковка Зарядные устройства для электромобилей Открытый бассейн Крытый бассейн с подогревом воды Снэк-бар возле бассейна Прогулочные зоны Фитнес-центр СПА-зона (фитнес, раздевалка, хамам, крытый бассейн, сауна, парная, массажный кабинет, комната отдыха) Детская площадка Аквапарк Теннисный корт Волейбольная и баскетбольная площадка Зона барбекю Кинотеатр Скейт-парк Зона йоги и пилатеса Караоке-бар и дискотека Ледяной каток Сквош Комната Зал для мероприятий и конференций
Резиденция New Life
Резиденция New Life
Каракокали, Турция
от
€175,000
Площадь 76–135 м²
5 объектов 5
Сдача в: 2023
Комплекс NEW LIFE - Алания, Оба Представляем Вашему вниманию новый ультрасовременный комплекс, строительство которого мы начали в Алании в районе Оба всего в 1,8 км от Средиземного моря. Социальная инфраструктура района находится в шаговой доступности кафе, супермаркеты, школы, медицинские учреждения. Комплекс представляет собой дома в современном стиле, с качественной художественной подсветкой. В центре территории будут  светодинамические фонтаны. В комплексе 3 блока - 5 этажей 80 квартир Площадь участка 5001 кв.м. 1+1 площадью от 50 кв.м. до 55 кв.м., 2+1 площадью от 75,5 кв.м. до 80 кв.м., 2+1 дуплексы площадью от 95  кв.м. 4+1 дуплексы площадью от 135 кв.м. МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПЛЕКСА: 1,8 метров до моря 1 км от Государственной больницы 400 метров до нового шоссе Анталия-Мерсин 1,5 км до гипермаркета Метро 4 км. от центра города Алания 35 км от международного аэропорта Алания – Газипаша 135 км от международного аэропорта Анталия ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА: открытый бассейн закрытый бассейн хаммам сауна тренажерный зал фитнес под открытым небом массажный кабинет игровая комната детский парк закрытая детская игровая комната кафе и ресторан зал для переговоров сервис до пляжа-шаттл комната отдыха беседки на территории уголок для барбекю услуги смотрителя комплекса охрана 7/24 и камеры видеонаблюдения открытая автомобильная парковка электрогенератор огороженная территория В СТОИМОСТЬ КВАРТИР ВКЛЮЧЕНО: Входная стальная дверь Межкомнатные двери Кухонный гарнитур со столешницей  Напольное покрытие – керамическая плитка Стены покрашены экологической краской Раздвижные балконные двери, алюминиевый профиль Окна из высококачественного ПВХ. Основное и точечное освещение Оборудованный санузел сантехникой, мебелью и душевой кабиной Выводы под кондиционеры ТВ кабель Электрические розетки во всех комнатах и на балконах   Дата начала строительства: Февраль 2022 Дата завершения строительства: Июнь 2023   В данном проекте соединились качество, комфорт и доступность. На старте строительства у вас есть возможность приобрести апартаменты по выгодной цене с беспроцентной рассрочкой платежа до окончания строительства. Первоначальный взнос от 50%. 
Жилой комплекс Проект в центре города Анталия, район Лара
Жилой комплекс Проект в центре города Анталия, район Лара
Bueyuekkumluca, Турция
от
€360,190
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Лара - Анталия.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 55 до 147 м2. Расстояние до моря 250 м. Лара - район Анталии, расположенный к востоку от центра города. Протяженность береговой линии района составляет 18 км, а жизнь на побережье кипит и днем, и ночью. Примечательно, что Лара по большей части расположен на скале, в 30-40 м над уровнем моря. Доступ к воде затруднен, но завораживающие виды с лихвой окупают этот недостаток. Несколько спусков к морю оборудованы деревянными настилами и лестницами для купания. Однако на границе с районом Кунду расположены шикарные песчаные пляжи с пологим заходом в воду: можно спокойно отдыхать с детьми и не опасаться за их безопасность. Турецкое название пляжа Лара звучит как «Алтынкум», что в переводе означает «золотой песок». Чистому морю и пляжу Лара по праву присвоен Голубой флаг качества, что делает его самым популярным пляжем Анталии среди туристов. Не весь пляж открыт для общего доступа: множество частных пляжных клубов имеют огороженную территорию и предлагают спектр услуг за дополнительную плату. На набережной нетрудно найти место со столиком, а поблизости - приобрести напитки и закуски по доступным ценам. В Лара вы всегда сможете устроить пикник с видом на море и получить порцию эстетического удовольствия. Тем временем вашим малышам не придется скучать: детские площадки с видом на морской пейзаж - визитная карточка района. Рядом с набережной раскинулся шикарный парк, оборудованный столиками и скамейками. Чтобы пройти его полностью, понадобится день или два. На набережной также можно увидеть небольшой искусственный водопад. Возле него расположена смотровая площадка, с которой открывается шикарный вид на море лазурного цвета и побережье Анталии. Стоит уделить особое внимание одной из главных достопримечательностей Лары - Дюденскому водопаду. Бурный естественный поток воды низвергается в море с высоты 40-45 м и дарит посетителям прохладу даже в знойные летние дни. Также рекомендуем посетить уникальную выставку песчаных скульптур, расширить кругозор и восхититься мастерством профессионалов. Инфраструктура района развита в достаточной степени. Здесь есть все необходимое для комфортного проживания: больницы, аптеки, детские сады, русская школа, колледж туризма, офисы, магазины, многочисленные парки и фонтаны. В районе открыты 2 крупных торговых центра, в которых можно приобрести все необходимое. В прибрежной полосе много ресторанов и баров с видом на море. Близость аэропорта, развитость района, самый популярный пляж в Анталии и Голубой флаг качества делают район максимально привлекательным с точки зрения покупки инвестиционной недвижимости. В туристический сезон недвижимость в Лара не будет пустовать и обеспечит достойный пассивный доход своему владельцу. Строительные работы в Лара были начаты более 40 лет назад. В связи с этим в районе не так много новостроек, как в Коньяалты. Апартаменты с собственной инфраструктурой и видом на море встречаются реже, а цены на квартиры в пределах района стабильно растут. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Жилой комплекс Element 2 Residence
Жилой комплекс Element 2 Residence
Yaylali, Турция
от
€135,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
ЖК Element 2 расположен в одном из самых популярных районов Алании – Махмутлар.Развитая инфраструктура, удобное расположение, современная застройка, близость моря и гор - все это притягивает туристов и переселенцев из других стран. Удобное расположение внутри района– одно из главных преимуществ ЖК. Element 2 находится в 300 метрах от субботнего рынка, что позволит жителям комплекса приобретать экологически чистые продукты от местных фермеров в удобное время дня. Всего в комплексе 6 этажей, первые два из которых отведены под магазины, кафе, спортзал и др. зоны общего пользования. Для жильцов также доступны бассейн и зона барбекю.Общее количество квартир в ЖК - 24. Представлены различные планировки 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов варьируется от 58,5 до 180,5 кв.м.Всего в 650 м от Element 2 находится береговая линия, вдоль которой протянулся ухоженный променад. Старт строительства комплекса – сентябрь 2023 г. Сдача дома планируется в декабре 2024 г.ЖК Element 2 – отличная возможность обзавестись собственной курортной недвижимостью в солнечной Турции! Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Жилой комплекс Euro Avsallar Residence
Жилой комплекс Euro Avsallar Residence
Авсаллар, Турция
от
€185,000
Площадь 115–4 266 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Застройщик: KurtSafir
Euro Avsallar  Жилой комплекс с шикарной инфраструктурой, расположен в живописном районе Аланьи, Авсалларе. Благодаря удачному выбору земельного участка,  абсолютно из всех апартаментов открывается потрясающий вид на Средиземное море, город и Таврские горы. Авсаллар - элитный район, расположен всего в 20 минутах езды от центра Аланьи, между горным хребтом Таурус и Средиземным морем.  Резиденция будет расположена на участке земли площадью 4266 м2, будет состоять из одного 9-го этажного блока, в котором разместится 90 апартаментов различной планировки. До знаменитого пляжа Инжекум всего 850 м. В шаговой доступности вся развитая инфраструктура города - рестораны, маркеты, рынки, аптеки, парки. Euro Residence Avsallar - это прекрасный выбор для тех, кто ценит роскошный образ жизни и в тоже время приватное, деликатное времяпрепровождение.  Если Вы мечтаете жить на берегу Средиземного моря, это прекрасный выбор воплощающий Вашуи мечту в реальность! Инфраструктура комплеса: Открытый бассейн Бассейн с подогревом Аквапарк Раздевалки                   Хамам Сауна Римская парная СПА Солевая комната Массажные комнаты Игровая комната Детская игровая комната Совещательная комната Душевые Фитнес  Кафе/Ресторан Места для барбекю Беседки Открытый паркинг Электрогенератор Спутниковое ТВ и Интернет Охрана Особенности квартир: Стальная входная дверь Встроенный кухонный гарнитур  Полы-керамическая плитка Стены-водоэмульсионная краска Окна ПВХ с двоиным остекленением ТВ и телефонные кабеля Основное и дополнительное освещение Раздвижные балконные двери Начало строительства: 11/2021 Конец строительства: 12/2022
Жилой комплекс Новые квартиры в верхней Обе - Аланья
Жилой комплекс Новые квартиры в верхней Обе - Аланья
Алания, Турция
от
€135,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Европейском районе Оба – Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 52 до 121 квадратных метра. Расстояние до моря 3200 метров. Чем Хорош район Оба: благодаря близости к центру и максимальной социальной инфраструктуре, район всегда пользуется большим спросом у покупателей и инвесторов. Это касается как более туристической нижней части района, так и больше жилой, спальной верхней Обы.По всему району активно ходит транспорт, здесь проходят также главные магистрали — трасса D-400 и новая кольцевая дорога. В Оба работают ТРЦ, большие профильные супермаркеты техники, строительных товаров, мебели, товаров для дома, аутлеты и бутики одежды, самые большие сетевые супермаркеты.Новые проекты недвижимости в Оба всегда наиболее ликвидные, отличаются высоким качеством, цены здесь выше среднего. Большая часть комплексов отлично подходит не только для отдыха, но и для постоянного проживания. Отдаленность от моря строек в верхней Обе решается наличием трансфера к морю и центру города в пакете коммунальных услуг, но это встречается не во всех проектах. 
Жилой комплекс Новые апартаменты - район Оба, Алания
Жилой комплекс Новые апартаменты - район Оба, Алания
Алания, Турция
от
€135,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Выставлены на продажу новые квартиры в Обе - Алания. В доме имеются планировки квартир: 1+1, 3+1. Площадь от 52 до 110 квадратных метров. Расстояние до моря 2000 метров.Набережная района Оба выходит на знаменитый проспект Ататюрка и оборудована для велотранспорта, пробежек, спорта на открытом воздухе, пляжного спорта, прогулок у моря. От центра Алании район Оба отделяет естественная граница – река Оба Чай с облагороженными и усыпанными зеленью берегами. Что есть в районе Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros и др., хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, бутики и фирменные магазины ведущих брендов. Здесь же находится самая большая государственная больница Аланьи.Пляжи в Оба песочно-галечные, с инфраструктурой для отдыха и спорта. Нижняя Оба у моря более активная, туристическая, здесь много отелей и чуть меньше новых проектов, за то в Верхней Обе вы всегда сможете купить квартиры в новых домах.
Жилой квартал Резиденция Exodus в Махмутларе
Жилой квартал Резиденция Exodus в Махмутларе
Махмутлар центр, Турция
от
€123,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Резиденция Exodus располагается в одном из популярнейших районов Аланьи - Махмутлар. Комплекс состоит из 2-х блоков и включает в себя 98 апартаментов с различными планировками. Завораживающий интерьер, многочисленные удобства и конечно приятная стоимость.  Инфраструктура комплекса ExodusРезиденция Exodus предлагает большой выбор инфрастурктуры на территории комплекса: большой бассейн, фитнес-центр, кафе, парная, джакузи, турецкая баня, настольный теннис, бильярд, открытая парковка, охрана 24/7. Расположение комплекса ExodusРайон Махмутлар в последнее время является очень популярным среди покупателей различных стран мира. В Махмутларе вы сможете найти всё, что вам нужно. Комплекс Exodus расположен всего в 500 метрах от пляжа и в нескольких метрах от различных магазинов. Вокруг комплекса вы найдете множество ресторанов, кафе и магазинов. Виды апартаментов в комплексе Exodus ResidencesК продаже представлены 2 вида апартаментов - с одной спальней и пентхаус с двумя спальнями. Все апартаменты оснащены электрическим водонагревателем. Апартаменты с одной спальней имеют площадь 46 m2 и включают террасу, гостиную и ванную комнату. Апартаменты с двумя спальнями имеют площадь 100-110 m2 и включают 2 ванные комнаты, кухню с гостиной открытого типа и большую террасу. Выгодное инвестирование Если вы планируете приобретение апартаментов для дальнейшего получения дохода со сдачи в аренду, то данный комплекс имеет очень привлекательные инвестиционные перспективы ввиду того, что комплекс располагает всей необходимой инфраструктурой, из-за чего арендатору потребуется только выйти в магазин. Наша компания Basic Apartment Real Estate с удовольствием поможет вам сдать в аренду ваши апартаменты и вам не нужно будет тратить время на поиск арендаторов и на оплату счетов.  
Жилой квартал Современные апартаменты в Алании, Махмутлар
Жилой квартал Современные апартаменты в Алании, Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
от
€124,900
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Современная квартира в Алании, Махмутларе. - Мы рады предложить этот прекрасный новый проект в Махмутларе, центре Алании. Великолепная современная квартира в Алании, Махмутлар - самый престижный проект в районе Махмутлар. Эта современная квартира для продажи в Алании, Махмутлар предлагает такие общие функции, как бассейн, спа-центр, фитнес-центр, турецкая баня, сауна, кинотеатр и круглосуточная охрана. В комплексе Вы можете сходить в фитнес центр,а затем посмотреть любимый фильм в кинотеатр. Рядом с комплексом есть вся необходимая инфраструктур- кафе, рестораны, супермаркеты и банки всего в нескольких метрах.  Комплекс апартаментов в Махмутларе состоит из двух блоков, один из блоков - коммерческий центр, состоящий из спа-центра, банка, магазина.   Основные характеристики комплекса в Алании, Махмутлар Расположен в самом сердце МахмутлараДвойное остеклениеВысококачественный паркетПерголаГенераторГранитная столешницаСпа-центрФитнес-центрСаунаБассейн
Жилой квартал Стильные меблированные апартаменты всего в 250 метрах от моря
Жилой квартал Стильные меблированные апартаменты всего в 250 метрах от моря
Махмутлар центр, Турция
от
€179,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Вашему вниманию предлагается светлые просторные апартаменты в комплексе, расположенном всего в  250 метрах от пляжа и в 50 метрах от самой знаменитой улицы Махмутлара - Барборос, которая является одной из самых популярных среди туристов. В пешей доступности от комплекса расположены: магазины, рестораны,кафе, парикмахерские, а также другие социальные объекты. Апартаменты, с общей площадью 130 м2, расположены на 3-м этаже 5 этажного жилого блока и состоят из 2-х спален, 2-х ванных комнат, 2-х балконов, гостиной, совмещенной с кухней. Квартира укомплектована новой мебелью и техникой, также произведен косметический ремонт. - Сауна - Фитнес - Бассейн - Детский бассейн - Генератор - Лифт - Закрытая ухоженная территория      
Жилой комплекс Уютный жилой комплекс
Жилой комплекс Уютный жилой комплекс
Demirtas, Турция
от
€108,000
Сдача в: 2023
Новый элитный жилой комплекс с собственной инфраструктурой в популярном курорте Аланья, в 25 км от центра. Рядом вся необходимая уже достаточно развитая городская инфраструктура: кафе, рестораны, магазины, торговые центры, больницы, аптеки, парки, банки, остановки общественного транспорта. Современные дизайнерские решения, уникальное расположение, захватывающие дух виды. Предлагаем вам больше, чем «жильё» на море. Комплекс представляет собой два  5-этажных зданий с современной архитектурой. Богатая инфраструктура комплекса. Это квартиры 1+1 и 2+1, открытый бассейн и панорамные виды на море. Общее количество квартир 62. Инфраструктура комплекса: открытый бассейн, крытый бассейн с подогревом, сауна, паровая комната, тренажерный зал, хамам и удобное лобби, площадка для занятия йогой, бильярд, мини гольф, кинозал. Кроме того, на огороженной территории будет благоустроенный зеленый сад, детская игровая площадка, место для барбекю. И самое приятное – концепция, включающая в себя бесплатный трансфер до пляжа. Окончание строительства декабрь 2023 года.
Жилой комплекс Жилой комплекс с разнообразными объектами инфраструктуры и зонами отдыха, 800 метров до моря, Кестель, Алания, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с разнообразными объектами инфраструктуры и зонами отдыха, 800 метров до моря, Кестель, Алания, Турция
Yaylali, Турция
от
€170,000
Агентство: TRANIO
В проекте - малоэтажный комплекс в центре города, с видом на Средиземное море. В комплексе есть просторные квартиры с 1-2 спальнями и выходом к бассейну. В проект также входят 3 магазина рядом. Удобства и оснащение в доме Открытая инфраструктура: зона аквапарка для детей и взрослых, инфинити бассейны и водопады, прогулочные дорожки, баскетбольная и воллейбольная площадка, теннисный корт, пинпонг, зоны отдыха и парки с терассами. Крытая инфраструктура: лобби, ресепшн, СПА-центр, турецкая баня, сауна, паровая комната, соляная комната, комнаты для массажа и отдыха, крытый бассейн с подогревом, спортивный центр, бизнес-комната, детская игровая, а так же зона бильярда и настольного тенниса. Открытая парковка для автомобиля, в том числе крытый гараж. Расположение и объекты поблизости Находится в районе Кестель. Захватывающие дух закаты, бесконечная морская синева, глубокая зелень деревьев - всё для туристов в этом месте. Расстояние: центр Алании – 7км, центр Махмутлара – 3 км, Международный аэропорт г. Анталии - 144 км, Международный аэропорт г. Алании (Газипаша) - 37 км.
Жилой комплекс CROSS TWINS
Жилой комплекс CROSS TWINS
Yesilkoey, Турция
от
€227,391
Площадь 48–140 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! CROSS TWINS - новый жилой комплекс в районе Алтынташ, Анталия. Инфраструктура: - Аквапарк; - Баскетбольная площадка; - Бассейн; - Детский бассейн; - Зона лобби для встреч; - Кондиционер; - Консьерж; - Круглосуточное видеонаблюдение; - Подземный паркинг; - Сауна; - Финская сауна; - Фитнес; - Хамам. Расположение: - 12 минут до ТЦ “Терра Сити”. - 11 минут до ТРЦ “Mall of Antalya”. - 9 минут до пляжа Лара. Получите более подробную информацию о приобретении квартиры в чате или по телефону. Звоните или пишите!
Жилой комплекс Квартиры различных планировок на этапе строительства в Анталии
Жилой комплекс Квартиры различных планировок на этапе строительства в Анталии
Муратпаша, Турция
от
€127,963
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Муратпаша - Анталия.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 63 до 124 м2. Расстояние до моря 1,3 км. Муратпаша - популярный район Анталии, в состав которого входят 56 микрорайонов. Здесь проживают не менее 500 000 человек. В этом районе расположено русское посольство и аэропорт Анталии. Большая часть побережья Муратпаша - скалистые и живописные пляжи. Некоторые спуски к воде обустроены деревянными настилами и лестницами для купания.Однако в пределах района находится гордость Анталии и центр притяжения туристов со всего мира - пляж Lara Beach. Турецкое название пляжа Лара звучит как «Алтынкум», что в переводе означает «золотой песок». Чистому морю и пляжу Лара по праву присвоен Голубой флаг качества, что делает его самым популярным пляжем Анталии. Не весь пляж открыт для общего доступа: множество частных пляжных клубов имеют огороженную территорию и предлагают спектр услуг за дополнительную плату.Древний город Калеичи - особая достопримечательность района. Первые жилые поселения старого города датируются четвертым веком до нашей эры. Именно здесь можно собственными глазами увидеть ход истории и пройтись по улочкам одного из самых старинных поселений древней Анатолии. Прогуливаясь по Калеичи, вы попадете в настоящий временной туннель и приобщитесь к эпохам римлян, сельджуков и османов. Множество туристов съезжаются в Муратпаша, чтобы увидеть Дюденский водопад. Бурный естественный поток воды низвергается в море с высоты 40-45 м и дарит посетителям прохладу даже в знойные летние дни.3 самых больших ТРЦ Анталии расположены именно в этом районе. Кроме того, в Муратпаша открыты: государственная больница, археологический музей, спортивный комплекс с бесплатными кружками и секциями, государственные и частные школы, русская школа, детские сады, школы изобразительного искусства и музыки. Развитость транспортной сети и удобное местоположение района позволяет быстро добраться в любую локацию Анталии. Муратпаша - один из наиболее престижных и дорогих районов Анталии. Первая линия домов этого района имеет вдохновляющий вид на горы и морские пейзажи. Удобство расположения, близость аэропорта, развитая инфраструктура района, самый популярный пляж в Анталии и Голубой флаг качества наделяют недвижимость района максимальным арендным потенциалом и привлекательностью с точки зрения приобретения инвестиционной недвижимости. Недвижимость в Муратпаша подойдет для выгодных инвестиций, создания источника пассивного дохода и круглогодичного проживания. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Жилой комплекс Квартиры от застройщика с рассрочкой в Газипаше
Жилой комплекс Квартиры от застройщика с рассрочкой в Газипаше
Алания, Турция
от
€119,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Газипаше.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 45 до 180 квадратных метров. Расстояние до моря 1500 метров.Газипаша - город на юге Турции, расположенный у берегов Средиземного моря, рядом с Аланьей. Появление здесь международного аэропорта в 2011 году дало новый виток развития, как города, так и рынка недвижимости. В Газипаша 50 км песчаного берега, есть знаменитый пляж Селинус длиной 2,5 км, красивые скалистые берега, где можно купаться в окружении хвойных деревьев. Несмотря на длинный и широкий пляж с пологим заходом в море, в Газипаша мало отелей. Развито сельское хозяйство. Население города порядка 50 тыс. человек. Есть все для жизни: крупные супермаркеты, рынки, магазины, бутики, сетевые рестораны, для детей — детские сады, школы, колледжи, университет. Недвижимость в Газипаша подойдет тем, кто хочет переехать в турецкий город с морем, с перспективами найти работу, открыть бизнес, обучать детей. Кроме того, это отличная инвестиция и удобный вариант курортной квартиры для отдыха. 
Жилой комплекс Инвестиционный проект в районе Оба - Алания
Жилой комплекс Инвестиционный проект в районе Оба - Алания
Каракокали, Турция
от
€132,000
Сдача в: 2023
Новый проект строится в привлекательном районе Алании Оба. Квартиры имеют уникальный вид на море, и западная сторона имеет вид на историческую крепость Алании. Расположение проекта в 1800 метрах от бирюзового пляжа Алании, в 900 метрах от центра Оба, в 1200 метрах от больницы и в 1700 метрах от торгового центра Метро. Жилой комплекс с богатой инфраструктурой, соответствующий индивидуальным потребностям и бюджету, делает проект более привлекательным как для проживания, так и для инвестирования. Проект состоит из 1 комплекса и 28 квартир различных планировок: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1.  Планируемый срок завершения проекта конец декабря 2023 года.
Жилой комплекс Т 01008
Жилой комплекс Т 01008
Ciplakli, Турция
от
€159,000
Площадь 47–86 м²
12 объектов 12
Сдача в: 2025
Расположение: ·           Алания, район ÇIPLAKLI. ·           2,5 км. до моря ·           До центра города Алании 3 км. ·           5 минут до Государственной научной больницы ·           45 минут до аэропорта Газипаша ·           2 часа до аэропорта Анталии   Площадь участка - 25.000 м2 В проекте 10 блоков - 600 апартаментов   Типы апартаментов - 1+1, 2+1, И 3+1, 4+1 и 5+1 садовые дуплексы и квартиры-пентхаусы.   Наш новый проект с видом на море, лес и город имеет богатую внутреннюю и внешнюю инфраструктуру, которая включает в себя: ·           2000 м2 открытого бассейна, ·           Аквапарк ·           Детский бассейн, ·           Крытый бассейн с подогревом, ·           Расслабляющий бассейн, ·           Соляная комната, ·           Сауна, ·           Хамам, ·           Массажные кабинеты, ·           Зона отдыха, ·           Фитнес-центр ·           Зал приема, ·           Детская площадка, ·           Бильярдная, ·           Боулинг, ·           ТВ-зал, ·           Кинотеатр ·           Комната Play Station, ·           Настольный теннис – Настольный футбол, ·           Комната для переговоров, ·           Декоративные зоны отдыха в саду, ·           Декоративные шезлонги и зоны отдыха у бассейна, ·           Трансфер до пляжа. ·           Открытая и закрытая парковка для авто ·           Входная дверь в резиденцию с паролем ·           Круглосуточная частная охрана ·           Система электрогенератора полной мощности  Завершение строительства проекта 30.06.2025 Первоначальный взнос - 50% . Остаток - беспроцентная рассрочка до окончания строительства
Жилой комплекс Апартаменты в Бююхасбахче с прекрасным видом
Жилой комплекс Апартаменты в Бююхасбахче с прекрасным видом
Yaylali, Турция
от
€298,000
Сдача в: 2023
Новый Проект ультра-роскошной резиденции в Бююхасбахче, в одном из самых элитных районов Алании, вдали от городской суеты, напротив великолепного замка и с видом на Средиземное море. Этот проект, который будет построен на земельном участке общей площадью 800 квадратных метров, состоит из квартир разных продуманных планировок с современным дизайном. Апартаменты подходят для семейного проживания, отдыха, а также как выгодная инвестиция в будущее. Стоит отметить шаговую доступность проекта до всех необходимых для комфортной жизни объектов социальной инфраструктуры. Проект будет состоять из 15 квартир, таких планировок как 1+1 и 2+1 Duplex в одном блоке, с системой «Умный дом». Строительство начато в июле 2022г., завершение строительства ожидается в марте 2023г.
Жилой комплекс Новые квартиры в строящемся комплексе - центр Алании
Жилой комплекс Новые квартиры в строящемся комплексе - центр Алании
Алания, Турция
от
€166,500
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания StayProperty предлагает новые квартиры в центре Алании.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1.Площадь апартаментов от 50 до 148 квадратных метров.Расстояние до моря 500 метров.Современное новое жилье в центре Аланьи - самая престижная недвижимость на курорте. Основу жилого фонда центральных микрорайонов составляют отели и простые турецкие дома. А квартиры в новостройках курортного типа в центре Аланьи продаются, как правило, еще до сдачи дома в эксплуатацию. Готовые квартиры в новых домах всегда ценятся и их мало. Редкий вариант недвижимости, когда идеально все - и место, и пляж, и выбор развлечений вокруг. Центр Аланьи находится в той части, где полуостров опоясывает знаменитая крепость. К западу тянется популярный пляж Клеопатры, также называют и район около него, а к востоку — широкий пляж Кейкубата в самом центре города. Улочки усыпаны многочисленными магазинами и другой коммерцией. Здесь можно найти все для жизни и отдыха. Аланья многонациональная, и у центра города свой особенный шарм, это светский турецкий город. Престиж курорта растет с каждым годом. 
Жилой комплекс Новые апартаменты в Верхней Обе, Аланья
Жилой комплекс Новые апартаменты в Верхней Обе, Аланья
Алания, Турция
от
€115,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Оба - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 58 до 174 м2. Расстояние до моря 2400 метров.Если вы выбираете район для постоянного проживания в Аланье, то Оба вам подойдет как нельзя лучше, особенно если у вас есть дети. Оба сочетает в себе низкоэтажную застройку, близость к центру и развитую инфраструктуру, необходимую для жизни в Аланьи. Хоть Оба и находится близко к центру, но новые проекты здесь появляются с регулярным постоянством, поэтому купить квартиру в новостройке здесь все еще реально.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, крупные торговые центры Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros, строительный и хозяйственный супермаркет Koçtaş, большой магазин техники Vatan. Именно в Оба работает самая большая новая городская больница.Для детей: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
Жилой комплекс Soho AVENUE
Жилой комплекс Soho AVENUE
Махмутлар центр, Турция
от
€210,337
Площадь 123 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
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Жилой квартал Просторная трехкомнатная квартира в Оба, Алания
Жилой квартал Просторная трехкомнатная квартира в Оба, Алания
Каракокали, Турция
от
€136,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Апартаменты расположены в знаменитом районе Оба, рядом с магазинами, парками, кафе, ректоранами, городской новой больницей. Апартаменты общей жилой площадью 165 м2 состоят из 3 спален, гостиной и отдельной кухни. Кухонный пол и пол в спальне покрыты высококачественной плиткой, пол гостиной покрыт ламинатом.Комплекс состоит из 3 блоков и 54 апартаментов. Кондиционер; Гранитная столешница; Душевая кабина; Аудиовизуальный дверной телефон; Керамический и ламинированный паркет; Высокий глянцевый кухонный шкаф. Плавательный бассейнДетский бассейнСаунаФитнес клубДетская игровая площадкаБеседкаЗона мангалаГенераторАвтостоянка 
Жилой комплекс Новый проект от хорошего застройщика в центре популярного Махмутлара
Жилой комплекс Новый проект от хорошего застройщика в центре популярного Махмутлара
Yaylali, Турция
от
€144,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Вашему вниманию представлены новые апартаменты в Махмутларе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1.Площадь апартаментов от 49 до 203 м2.Расстояние до моря 500 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы.Еще одним неоспоримым преимуществом при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха.
Жилой комплекс Новые квартиры класса люкс в Махмутларе - Алания
Жилой комплекс Новые квартиры класса люкс в Махмутларе - Алания
Yaylali, Турция
от
€308,500
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые квартиры в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 85 до 172 квадратных метра. Расстояние до моря 150 метров.Первый район, который стоит рассматривать при покупке нового жилья в Аланье это Махмутлар. Именно в Махмутларе сочетается большой выбор и приемлемые цены.  Ну а самым главным преимуществом является полноценная инфраструктура района, которая позволяет жить здесь постоянно. Район компактный и удобный, состоит из 3 главных улиц параллельно морю, здесь легко ориентироваться. Вдоль моря и внутри района есть велосипедная дорожка. Из Махмутлара в центр регулярно ходит муниципальный транспорт вдоль набережной, можно доехать на автобусах №1 и №2 до крепости, пляжа Клеопатры. Много сервисов аренды авто.Помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar, культурный центр, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны.
Жилой квартал Азура Парк Алания Махмутлар
Жилой квартал Азура Парк Алания Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
от
€167,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Крытый плавательный бассейн с подогревомСаунаПаровая комнатаЗона отдыхаМассажные комнатыТурецкая баня (хамам)Зал фитнесаКинотеатрДискотекаБоулингБильярдРазвлекательный центрИгровая для детейРесепшнРесторанМагазинЛоббиКафетерий   Общий плавательный бассейнАквапаркТеннисный кортБаскетбольная площадкаИгровая площадка для детейПаркГаражАвтопарковкаЭлектрогенератор Витаминный барЛобби-барA'la сart ресторанТурецкий ресторанИтальянский ресторанРусский ресторанVIP-ресторанИрландский пабКондитерскаяВинный бутикVIP-зона для барбекю  
Жилой комплекс Многоэтажный жилой комплекс в районе Махмутлар
Жилой комплекс Многоэтажный жилой комплекс в районе Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
от
€170,000
Сдача в: 2023
Комфортабельный жилой комплекс расположен в самом популярном районе Алании – Махмутлар, всего в 850 метрах от моря. Благодаря грамотной работе архитекторов и инженеров, комплекс будет отличаться не только интересным дизайном, но и удобным расположением апартаментов, что позволит собственникам квартир наслаждаться видом на средиземное море. Вид на море начинается со 2 этажа. Строительство данного комплекса начато в мае 2022 году, завершение которого запланировано на декабрь 2023г. Инфраструктура: закрытый/открытый бассейн, фитнес-центр, сауна, хамам, кинотеатр, детский бассейн, парковка, детская площадка.
Жилой комплекс Новый комплекс камфорт класса в Оба
Жилой комплекс Новый комплекс камфорт класса в Оба
Каракокали, Турция
от
€130,000
Сдача в: 2024
Рады предложить вашему вниманию новый строящийся жилой комплекс, который расположен в Алании в популярном районе Оба. Расстояние до моря составляет 2 км. Оба-один из престижных районов Алании, в котором есть вся необходимая городская инфраструктура. Здесь находится гипермаркет Метро, торговый центр Аланиум, множество ресторанов, небольших магазинов, парков, детских площадок, теннисных кортов и футбольных полей. Новый проект расположен на земельном участке 1.938 м2 и будет состоять из двух 5-ти этажных блоков. Комплекс расположен недалеко от всех кафе, ресторанов, магазинов, а также центра города Алании. В продаже имеются квартиры следующих планировок: 1+1 общей площадью 46 м2 2+1 общей площадью 107 м2 В Комплексе предусмотрена прекрасная внутренняя инфраструктура, с широким спектром удобств и услуг для полноценной жизни и отдыха.  
Жилой комплекс Жилой Комплекс в уютном районе Авсаллар
Жилой комплекс Жилой Комплекс в уютном районе Авсаллар
Авсаллар, Турция
от
€186,000
Сдача в: 2023
Стильный жилой комплекс с акцентом на размеренный ритм жизни и беззаботный отдых. Идеальное сочетание приятной цены и высокого качества реализуется в грамотных функциональных планировках квартир и прекрасного набора объектов инфраструктуры, которые созданы как для отдыха, так и для комфортного постоянного проживания всей семьей. Комплекс расположился в одном из самых тихих и уютных районов Алании – Авсаллар. Этот район известен своими песчаными пляжами и природными красотами хвойных лесов. Тут есть вся необходимая городская инфраструктура: кафе и рестораны, сетевые супермаркеты и фермерский рынок по средам, государственная больница и частные клиники, аптеки, детские сады, школы, банки и прочее. Расстояние до магазинов, кафе, ресторанов и других объектов социальной инфраструктуры: 300 м, расстояние до моря 800 метров. Строительство началось в сентябре 2021года, завершение строительства запланировано на август 2023 года. На продажу выставлены квартиры планировок: 2+1 (с двумя спальнями) и 4+1 (двухуровневые апартаменты с четырьмя спальнями).
Жилой квартал Продаются апартаменты в центре Оба
Жилой квартал Продаются апартаменты в центре Оба
Каракокали, Турция
от
€115,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
-Квартира на продажу в центре Оба с бассейном всего в 30 метрах от прекрасного пляжа Оба.Расположена в центре Оба, всего в нескольких минутах ходьбы от торгового центра Оба. Проживая в центре Оба вы можете найти все, что вам нужно. Комплекс  расположен в самом центре города. Оба это прекрасное место для проживания. В апартаментах есть кухня американского типа с гостиной,балкон,две спальни и ванная комната. Одна большая спальня с балконом. В ванной комнате есть мебель и просторная душевая кабина, установлен водонагреватель. Уникальное местоположениеБассейнВсего в 30 метрах от пляжаБалконПолностью меблированаГенераторФитнесСауна
Жилой квартал КУПИТЕ КВАРТИРУ В ТУРКЛЕРЕ, АЛАНИЯ
Жилой квартал КУПИТЕ КВАРТИРУ В ТУРКЛЕРЕ, АЛАНИЯ
Tuerkler, Турция
от
€129,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Эта постройка находится всего в 1 км от моря и в 10 минутах от центра города Алания. Это будет идеальный выбор для вас, если вы решите купить квартиру от Silence Hill в Тюрклере, Аланья. Проект будет построен на участке площадью 4900 м2. и будет два блока по 10 этажей. Так что теперь вы можете выбрать квартиру, которую хотите. Проект начнется 1 декабря 2022 года и будет завершен 1 декабря 2023 года. В комплексе есть множество удобств, таких как стойка регистрации, фитнес-центр, игровая комната, комната отдыха, паровая баня, сауна, кафе, бизнес-зал и крытый бассейн, а также бассейн, детский парк, ботанический сад и открытый автомобиль. парковка. Как вы поняли из информации выше, комплекс будет похож на пятизвездочный отель, и вы будете чувствовать себя комфортно, потому что найдете все, что вам нужно. Не ждите записи на прием, чтобы узнать все детали и выбрать свой новый дом в Алании.
Жилой комплекс Новый Жилой комплекс в престижном районе
Жилой комплекс Новый Жилой комплекс в престижном районе
Махмутлар центр, Турция
от
€131,697
Сдача в: 2024
Новый комплекс расположился в одной из самых лучших локаций престижного и активно развивающегося района Каргыджак, всего в 280 метрах от одного из самых лучших пляжей Алании-пляжа Perle, в шаговой доступности от магазинов, аптек, кафе, ресторанов. Всего 700 м до района Махмутлар. Общая площадь участка земли 2738 м2., проект будет состоять из 2-х пятиэтажных блоков с полной инфраструктурой. Апартаменты 1+1 от 56 до 61 м2. и дуплексы 3+1 от 114 м2. до 143 м2. В дизайне придерживается концепция: лаконичные решения фасадов здания, спокойные тона в отделке, панорамные окна и стеклянные балконы, которые придают дополнительную легкость конструкции. Преимуществом проекта является сочетание функциональности, качественных материалов и эстетики в деталях.
Жилой комплекс Квартиры в строящемся комплексе в живописном районе Газипаша
Жилой комплекс Квартиры в строящемся комплексе в живописном районе Газипаша
Алания, Турция
от
€128,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в Газипаше - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1.Площадь апартаментов от 40 до 130 квадратных метров. Расстояние до моря 2800 метров.Покупая недвижимость в Газипаше – вы получаете не только квадратные метры у моря, но и спокойствие. Газипаша это уютный небольшой город, при этом с наличием международного аэропорта. Если говорить об инфраструктуре, город мало чем уступает туристической Аланье, здесь есть все необходимое для жизни, а также тишина и спокойствие. После того как квартиры в Аланье подорожали, взгляд инвесторов был обращен именно на Газипашу, здесь начали появляться современные новостройки, при этом без отельных шумных комплексов. Инфраструктура жилых комплексов ничем не уступает аналогичным домам в Аланье, при этом существенно выигрывая в цене. В данный момент, покупая новую квартиру в Газипаше, еще можно успеть существенно сэкономить свой бюджет, при этом зачастую, получив беспроцентную рассрочку от застройщика. 
Жилой комплекс Современный комплекс в центре Алании
Жилой комплекс Современный комплекс в центре Алании
Аланья, Турция
от
€210,000
Сдача в: 2024
Современный комплекс будет расположен в благоприятном районе, в центре города и в 450 метрах от одного из лучших пляжей южной Турции – пляжа Клеопатры. Великолепно оборудованный жилой проект в одном из самых привлекательных районов Алании; он также представляет собой уникальную инвестиционную возможность. Комплекс будет представлен двумя 5-этажными жилыми блоками на 42 квартиры различной планировки. Первые этажи предназначены для социальной зоны и коммерческих помещений, поэтому жилые этажи начинаются с уровня 2-го (российского) этажа. Комплекс расположен на территории 2746 м2  с богатой внутренней инфраструктурой. Комплекс расположен рядом с окружной дорогой, что позволяет быстро добираться до любого района города. Кроме того, рядом с домом находятся все необходимые и важные объекты социальной сферы: магазины, школы, аптеки, больницы, автовокзал, бассейн и стадион, детские площадки, рестораны и т.п. Окончание строительства: 30.06.2024 года. Инфраструктура: • Генератор • Фитнес-зал • Сауна/джакузи/парная • Открытый бассейн с аква-горкой • Детская площадка/ детская комната • Бар у бассейна • Зона отдыха с беседкой • 24/7 охрана и видеонаблюдение
Вилла Новая 3-х комнатная вилла с бассейном в Каргыджак
Вилла Новая 3-х комнатная вилла с бассейном в Каргыджак
Махмутлар центр, Турция
от
€290,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Современная вилла с 3 спальнями и бассейном на территории для продажи в Каргыджаке, Алании.Прекрасная вилла с потрясающим панорамным видом на море в Алании, Каргыджак. Недавно построена с использованием новейших материалов и технологий. Каргыджак - престижный район с роскошными виллами и пятизвездочными отелями и шикарными видами на море, горы и город.
Жилой комплекс Современные апартаменты в солнечной Турции
Жилой комплекс Современные апартаменты в солнечной Турции
Аланья, Турция
от
€220,000
Площадь 57–111 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Royal Heaven - новый жилой комплекс, расположенный в центральном районе города Аланья. Строительство Royal Heaven будет идти на возвышенности, благодаря чему, из каждой квартиры будет открываться вид на море и на инфраструктуру проекта. Инфраструктура: Вся инфраструктура проекта Royal Heaven была разработана и спроектирована так, чтобы создать соответствующий уровень качества и максимально приятную атмосферу для вашего комфортного времяпровождения со своими близкими и любимыми людьми. В распоряжении жителей комплекса будут: - Открытый бассейн; - Детский бассейн; - Детская площадка; - Фитнес; - Сауна; - Лобби; - Открытая парковка; - Видеонаблюдение; - Генератор; - Зеленый сад. Расположение: Городская инфраструктура - 500 метров. До аэропорта Анталии - 120 км. До аэропорта Газипаша - 35 км. До морского порта Алании - 3,5 км. До песчаного пляжа Клеопатра - 400 метров. Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Турции под Ваш бюджет и пожелания!
Жилой комплекс Новый комплекс с полной инфраструктурой в центре Алании
Жилой комплекс Новый комплекс с полной инфраструктурой в центре Алании
Алания, Турция
от
€196,826
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в центре Алании. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 40 до 191 квадратных метров. Расстояние до моря 1100 метров.В центральной части Аланьи недвижимость имеет самый высокий инвестиционный потенциал и всегда ликвидная. В центре наиболее комфортные условия проживания и отдыха. Здесь самое сердце популярного средиземноморского курорта, и даже вне сезона большой поток туристов. Если говорить об инфраструктуре, то здесь есть все: много магазинов, есть несколько рынков, сетевые супермаркеты, ТРЦ, гипермаркеты, бутики именитых брендов, туристические лавки, салоны, офисы, банки, государственные учреждения. Активно ходит транспорт в любые другие районы. Новая современная недвижимость в центре Аланьи встречается не часто, по всем кварталам плотная застройка. Часто это проекты реновации жилого фонда или устаревших отелей. Дома в центре отличаются компактной территорией, но и на ней представлена курортная инфраструктура, такая как бассейн, сауна, хаммам, зоны отдыха и барбекю. Также есть немногочисленные проекты строительства и новые комплексы на самой крепости, виды открываются роскошные! 
Жилой комплекс Курортный жилой комплекс с общим бассейном, в активно развивающемся районе Белек, Анталия, Турция
Жилой комплекс Курортный жилой комплекс с общим бассейном, в активно развивающемся районе Белек, Анталия, Турция
Белек, Турция
от
€185,000
Агентство: TRANIO
В проекте 60 стандартных и дуплекс квартир с 1-2 спальнями. Роскошная инфраструктура в соответствии с концептом комплекса отельного типа: «умные» системы, сауна, турецкая баня, зоны отдыха, кафе, ресторан, охрана и т. д. 50% предоплата. Можно подавать на гражданство. Расположение и объекты поблизости Белек – это район, который активно развивается в сфере туризма и предлагает широкий выбор роскошных отелей. Благодаря своему удобному расположению, Белек стал одним из самых популярных мест для отдыха. Отель Max Royal – 3 км Land Of Legends – 6 км Различные варианты полей для гольфа в Белеке – примерно в 2 км Поле для гольфа отеля Sueno Гольф-клуб Cornelia Faldo Гольф-клуб Max Royal Белек Центр - 1.6 км Пляж Белек Халк - 2.8 км 2M Мигрос - 2.4 км Госпиталь Серик Частный госпиталь Аспендос Анадолу Парк развлечений "Земля Легенд" - 5.7 км Пляж Кадрие - 6.4 км Башня Белек - 1.5 км Аэропорт Анталья - 28 км
Жилой квартал Двухкомнатная квартира недалеко от пляжа
Жилой квартал Двухкомнатная квартира недалеко от пляжа
Махмутлар центр, Турция
от
€142,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Двухкомнатная квартира недалеко от моря.Эта прекрасная двухкомнатная квартира прекрасно подходит для тех,кто ищет квартиру недалеко от пляжа Махмутлара и центра города, до моря всего 200 метров.  Расположение комплекса очень удачное,рядом находится вся необходимая инфраструктура города это магазины,аптеки,кафе,зеленые парки и набережная вдоль моря. Апартаменты имеют общую площадь в 65 кв.м. и имеют кухню переходящую в гостинную,ванную комнату,балкон и спальню. В комплексе много полезных услуг таких, как фитнес центр,бессейн,сауна,ландшафтный сад,охрана и видеонаблюдение 24 часа 
Жилой комплекс SIRIUSTOWN RESIDENCE
Жилой комплекс SIRIUSTOWN RESIDENCE
Лара, Турция
от
€255,815
Площадь 54–80 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Sirius Town - новый современный комплекс, расположенный рядом со средиземноморским пляжем и аэропортом Анталии. Роскошные двухуровневые апартаменты с одной, двумя или тремя спальнями, с захватывающим видом на море и горы. Инфраструктура: - Спа-центр; - Пляжные зоны; - Фитнес-центр; - Салон красоты; - Крытый/открытый бассейны; - Детская игровая площадка; - Ресторан; - Кафе; - Кондитерская; - Крытая парковка. Расположение: Район Лара (Lara) находится в восточной части города Анталия. Район Лара очень популярен по нескольким причинам: близость к аэропорту, песок на пляже и хорошо развитая инфраструктура с отелями, ресторанами, кафе, магазинами. Здесь находится популярный торговый центр Терра Сити c всемирно известными брендами одежды и обуви. Позвоните или напишите, с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно!
Жилой комплекс LOTUS 1
Жилой комплекс LOTUS 1
Авсаллар, Турция
от
€169,000
Площадь 102 м²
1 объект 1
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! LOTUS 1 - новый жилой комплекс в районе Авсаллар, Аланья. Авсаллар — живописный, круглогодично зеленый район Аланьи, расположенный в 25 км от центра города на равнинном участке у Средиземного моря. Протяженность береговой линии Авсаллара — чуть больше 3 км. От берега моря до верхнего, уходящего к Торосским горам, края района — почти 10 км. Инфраструктура объекта: - Открытый бассейн; - Шезлонги у бассейна; - Лаунж зона у бассейна; - Фитнес зал; - Сауна; - Детская площадка; - Крытая парковка. Расположение: Расстояние до моря: 970 метров. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!
Жилой квартал Просторная квартира в Обе в пешей доступности к пляжу
Жилой квартал Просторная квартира в Обе в пешей доступности к пляжу
Каракокали, Турция
от
€169,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Рады представить Вашему вниманию квартиру в самом центре района Оба, Алания. Оба это тихий, семейный район Алании, который расположен вдоль потрясающего побережья Средиземного моря и  всего в нескольких километрах от центра города. Благодаря своему идеальному расположению вблизи данного комплекса Вы найдете ряд магазинов и супермаркетов рядом с кафе, барами и ресторанами, а в нескольких минутах езды частные учебные и государственные больницы, университеты, торговый центр и различные другие достопримечательности города Алании. Расстояние до пляжа составляет всего 250 метров, и добраться до него не составит никакого труда даже не имея своего личного транспорта.  Наша квартира расположена на 2 этаже 4 этажного жилого комплекса с прекрасной локацией и будет идеальной для семейного отдыха, круглогодичного проживания, а так же отличным вариантом для инвестиций и сдачи в аренду.  В стоимость квартиры входит мебель и бытовая техника, а для удобств собственников на закрытой территории комплекса есть плавательный бассейн с шезлонгами и генератор.    
Жилой комплекс Новый проект премиум-класса в районе Газипаша, Алания
Жилой комплекс Новый проект премиум-класса в районе Газипаша, Алания
Алания, Турция
от
€122,170
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Газипаше.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 46 до 113 квадратных метров. Расстояние до моря 1000 метров.Газипаша - город на юге Турции, расположенный у берегов Средиземного моря, рядом с Аланьей. Появление здесь международного аэропорта в 2011 году дало новый виток развития, как города, так и рынка недвижимости. В Газипаша 50 км песчаного берега, есть знаменитый пляж Селинус длиной 2,5 км, красивые скалистые берега, где можно купаться в окружении хвойных деревьев. Несмотря на длинный и широкий пляж с пологим заходом в море, в Газипаша мало отелей. Развито сельское хозяйство. Население города порядка 50 тыс. человек. Есть все для жизни: крупные супермаркеты, рынки, магазины, бутики, сетевые рестораны, для детей — детские сады, школы, колледжи, университет. Недвижимость в Газипаша подойдет тем, кто хочет переехать в турецкий город с морем, с перспективами найти работу, открыть бизнес, обучать детей. Кроме того, это отличная инвестиция и удобный вариант курортной квартиры для отдыха. 
Жилой комплекс Новые апартаменты в районе Оба - Алания
Жилой комплекс Новые апартаменты в районе Оба - Алания
Алания, Турция
от
€129,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Оба - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 52 до 104 квадратных метров. Расстояние до моря 2200 метров.Если вы выбираете район для постоянного проживания в Аланье, то Оба вам подойдет как нельзя лучше, особенно если у вас есть дети. Оба сочетает в себе низко-этажную застройку, близость к центру и развитую инфраструктуру, необходимую ля жизни в Аланью. Хоть Оба и находится близко к центру, но новые проекты здесь появляются с регулярным постоянством, поэтому купить квартиру в новостройке здесь все еще реально.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, крупные торговые центры Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros, строительный и хозяйственный супермаркет Koçtaş, большой магазин техники Vatan. Именно в Оба работает самая большая новая городская больница.Для детей: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
Жилой комплекс Недорогая квартира в рассрочку в Демирташе
Жилой комплекс Недорогая квартира в рассрочку в Демирташе
Demirtas, Турция
от
€109,000
Агентство: KURT GROUP
Недорогая квартира в рассрочку в Демирташе Демирташ – район в 25 км на сток от Алании. Равниная медно между Средимным морем и Торосскими горами. В Демирташе нет толпы независимые туристовы, нонго туристовы из Стамбула, Анкары, Германи. В Демирташ приезадют те, кто хочет провести отдых семьей и друзья, максимально народ. Плажи Демирташа отлича и пироким занами в мире.  Краснокничные чепахи карета-карета виднират демурташ для того, что бы откладывать яйца. Благодаря этому, застройку прижней истории города. Плажи облагорожены, оборудованы безлонгами, зонтиками, кабинками дреодевани и душевелими. В съём году запаланировано открытье еще 2 частны пляжей в Демирташе. Демирташ хорошо обструен летя постоянного проживания. Здесь, банккоматы, отделиние, шолы и детски садики, супермаркеты, детски и спортивны. Раз в неделе, в центре район, праходит еженедельник фермерский ринок, гдэ кустень свелик, трекки. Так же, можно заказать доставку порокту из бличайшего супермаркета. В Демирташе есторанны домашный кухни с доставкой на дом, нанабережной в ресторан. В Демирташе строятские новелические комплексы с коммерченкими и болишими териториами. На поростади 2500 кв.м. располеено 62 квартиры в одном жилом клоке. Большая територия с бассейном и развеличениями по круглого пути. Удаленность от моей жизни 2500 м, удля удобства жильцов будет запущен транспорт до княжа. В жилом комплексе представлены квартиры кланировкой: 1 + 1 прощадью 43 – 52 кв.м. 2 + 1 прощадью 66 – 67 кв.м. 2 + 1 дуплекс прощадью 97 – 102 кв.м. 4 + 1 дуплекс прощадью 176 кв.м. Для владельцев квартиры предусмотрена имфраструктура: Трансфер на княж Бассейн Детский Бассейн Крытый бассейн с погогревом Турецкий хамам Сауна Фитнес-зал Билярд Детская ировая комната Детская прощадка Зона отыха Мини – гольф Площадка для йоги Зона барбекю с беседкой и мангалом Душевые кабины и раздевалки Кинозал Лобби Все кварталы в Демирташе вина, исторические традиции, исторические, исторические, исторические, исторические, исторические, исторические. Все цены на бетовой техники оборудованы неободимо розетками и водедом, где этобходимо. Приобрести квартиру можно в рассрочку с отстрочкой платежа до центьября 2023 года.
Жилой комплекс ORANGE CENTRUM
Жилой комплекс ORANGE CENTRUM
Finike, Турция
от
€136,435
Площадь 57 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. ORANGE CENTRUM - новый проект в новом районе в г. Финике. Квартиры имеют роскошный вид на море, горы и реку. Социальная инфраструктура: - Бассейн; - Видеонаблюдение; - Охрана; - Парковка; - Фитнес-зал; - Сауна; - Детские игровые площадки; - Спортивные воркаут зоны; - Баскетбольная площадка; - Беговая дорожка. Расположение: - до песчаного пляжа 300 м. - до гос больницы г. Финике- 100 м. - до Марины (порт)- 100 м. Экономическая привлекательность: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. Почему выгодно работать с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. - Поможем с переездом. - Покажем объект лично в Турции или онлайн. - Поможем с получением статуса резидента. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!
Жилой комплекс Жилой комплекс с множеством удобств и сервисов, 200 м до моря, Кестель, Аланья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с множеством удобств и сервисов, 200 м до моря, Кестель, Аланья, Турция
Yaylali, Турция
от
€270,500
Агентство: TRANIO
Резиденция комфорт-класса с богатой инфраструктурой – отличная возможность для инвесторов, желающих приобрести современную недвижимость по выгодным ценам. В самом центре большого и очень популярного района Аланьи - Кестель, на расстоянии 200 метров от береговой линии. Комплекс будет отличаться яркой и современной архитектурой, качественными строительными материалами, удобными планировками квартир. Удобства и оснащение в доме Другие удобства: дартс, игровая приставка, бильярд, зона для загара, генератор, система видеонаблюдения, велопарковка, беседка для отдыха. Расположение и объекты поблизости Кестель – красивый и благоустроенный прибрежный город с очень развитой социальной, коммерческой и транспортной инфраструктурой. Здесь много зон для прогулок, много ресторанов и кафе, магазинов и супермаркетов, много мест под открытым небом для занятий спортом. Есть также банки, обменные пункты, аптеки, частные и государственные медицинские учреждения, школы и детский сад.
Жилой комплекс Роскошный комплекс с богатой инфраструктурой в районе Газипаша
Жилой комплекс Роскошный комплекс с богатой инфраструктурой в районе Газипаша
Алания, Турция
от
€140,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Газипаше.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 52 до 95 квадратных метров. Расстояние до моря 2300 метров.Газипаша - город на юге Турции, расположенный у берегов Средиземного моря, рядом с Аланьей. Появление здесь международного аэропорта в 2011 году дало новый виток развития, как города, так и рынка недвижимости. В Газипаша 50 км песчаного берега, есть знаменитый пляж Селинус длиной 2,5 км, красивые скалистые берега, где можно купаться в окружении хвойных деревьев. Несмотря на длинный и широкий пляж с пологим заходом в море, в Газипаша мало отелей. Развито сельское хозяйство. Население города порядка 50 тыс. человек. Есть все для жизни: крупные супермаркеты, рынки, магазины, бутики, сетевые рестораны, для детей — детские сады, школы, колледжи, университет. Недвижимость в Газипаша подойдет тем, кто хочет переехать в турецкий город с морем, с перспективами найти работу, открыть бизнес, обучать детей. Кроме того, это отличная инвестиция и удобный вариант курортной квартиры для отдыха.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Жилой комплекс Новые квартиры в ЖК премиум-класса - Алания, Махмутлар
Жилой комплекс Новые квартиры в ЖК премиум-класса - Алания, Махмутлар
Yaylali, Турция
от
€144,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Махмутлар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 63 до 166 м2. Расстояние до моря 700 метров.Сразу отметим, что Махмутлар это самый популярный район. По новым данным, население Махмутлара растет быстрее всего, и составляет более 53 тысяч человек, а в сезон в 3-4 раза больше. Этот район максимально застроенный, самый популярный у иностранцев и всегда №1 на рынке недвижимости Аланьи по спросу на квартиры. И объяснение этому простое: в Махмутларе идеальное сочетание цены, качества, а также большое количество предложений под любой бюджет.  При это не стоит и забывать о том, что в новых домах Махмутлара превосходная инфраструктура, а также инфраструктура района в целом находится на высшем уровне.Инфраструктура Махмутлара: помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar AVM площадью 20 000 м2 на месте субботнего рынка, культурный центр на участке 10 тыс. м2, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны, а также различные коммерческие объекты на активно застраиваемой части улицы Ататюрка.
Жилой комплекс Новый инвестиционный люксовы закрытый комплекс
Жилой комплекс Новый инвестиционный люксовы закрытый комплекс
Каракокали, Турция
от
€188,300
Площадь 50–160 м²
12 объектов 12
Сдача в: 2024
Агентство: NSM Real Estate & Construction
Представляем Вашему вниманию новый инвестиционный комплекс со собственной множественной инфраструктурой. Расположенный в элитном районе Алании — Оба, на расстояние 1300 метров от золотистых песчаных пляжей Средиземного моря. Резиденция представляет собой девять пятиэтажных блока с закрытой территорией и один блок под внутреннюю инфраструктура, комплекс с отличной социальной множественной инфраструктурой. Оба имеет уникальный и красивый вид на Аланию и выделяется своей природой и чистым воздухом, и в нем уже достаточно много возможностей для полноценной городской жизни. Занимаемая территория резиденции составит 19400 м2. Дата начала строительства — 01.09.2022 Дата окончания строительства — 01.09.2024 Планировки квартир: Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 60 м2 Двухуровневые трёхкомнатные пентхаусы 2+1, площадью 131 м2 Двухуровневые трёхкомнатные садовые дуплексы 2+1, площадью 127 м2 Двухуровневые четырёхкомнатные садовые дуплексы 3+1, площадью 207 м2 Информация о квартирах: Чистовая отделка Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной Подвесные потолка Современные межкомнатные двери Новый инвестиционный комплекс в Оба будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями. Инфраструктура комплекса: Открытый бассейн Закрытый бассейн Детский бассейн Infinity бассейн Аквапарк Кафе/ресторан Кинотеатр Спа-центр Массажные кабинеты Паровая комната Турецкая баня Джакузи Сауна Зона медитации/йоги Фитнес-центр Детская игровая комната Детская площадка Ресепшен Зона для барбекю Ухоженная зелёная территория Консьерж Охрана 24/7 Видеонаблюдение 24/7 Открытая/закрытая парковка Лифты Генератор Расстояние до моря: 1300 метров   О районе: Оба – это хорошо известная зеленая часть Алании и  по сравнению с другими районами, там запрещены высотные здания. Так что в комплексах больше зеленых зон и инфраструктуры. Недавно из-за новой больницы (Университет Аланьи Аладдина Кейкубата) центр Аланьи переехал в Оба. Помимо этого, новое здания муниципалитета Аланьи, также на стадии строительства в Оба в Аланье. Многие покупатели предпочитают покупать апартаменты в Оба из-за близости ко всем социальным удобствам. С другой стороны, Оба также имеет фантастическую. набережную и пляжные клубы. У людей, которые живут в Оба, есть отличный центр города, помимо набережной. В центре Оба есть несколько хороших ресторанов. Дважды в неделю в также проходит фруктовый и овощной рынок. До района легко добраться по набережной или кольцевой дороге.
Жилой квартал Дешевая двухкомнатная квартира в Махмутларе
Жилой квартал Дешевая двухкомнатная квартира в Махмутларе
Махмутлар центр, Турция
от
€125,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Mirada Residence расположен в 500 метрах от моря, в 7 км от центра Алании и в 40 км от аэропорта Газипаша, в пешей доступности вся инфраструктура города, рядом с домом банановые плантации.Квартира, площадью 60 м2, с чистовой отделкой, встроенными кухонными шкафами, гранитной столешницей и кухонной техникой. Установлены жалюзи на окнах снаружи и домофон в квартире. Готовая ванная комната. открытый бассейнхамамсаунадетская площадкаогороженная территорияохрана 7/24парковка
Жилой квартал Современная квартира для продажи на первой береговой линии, Алания
Жилой квартал Современная квартира для продажи на первой береговой линии, Алания
Махмутлар центр, Турция
от
€119,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Идеально подходит для тех, кто ищет современную квартиру в Алании. Эта новая современная квартира предлагает потрясающий современный внешний вид в красивом морском районе. Современный жилой комплекс расположен в Каргыджаке, Алании, всего в 50 метрах от пляжа, в 200 метрах от торгового центра и в 25 км от международного аэропорта Аланья-Газипаша. Каргыджак - это современный развивающийся новый район с 5-звездочными отелями и роскошными проектами недвижимости. Каждая квартира имеет множество естественного дневного света, благодаря своему дизайну и большим окнам. Проект был разработаны с учетом роскоши и современности; выделяющиеся особенности включают в себя современный внешний вид и красивый бассейн. Алания предлагает множество возможностей для отдыха и релаксации, таких как бассейн, крытый бассейн, сауна, турецкая баня и тренажерный зал. Дорога от комплекса ведет прямо к частному пляжу, где вы можете наслаждаться солнцем. Здесь вы можете бесплатно пользоваться шезлонгом и зонтиком на пирсе и наслаждаться напитками под шум волн Средиземного моря. 
Жилой комплекс ELYSIUM GARDEN
Жилой комплекс ELYSIUM GARDEN
Аланья, Турция
от
€139,277
Площадь 60 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Квартиры в развитом районе Алании - Джикджили. Район Джикджили славится своими достопримечательностями, архитектурой, парками и уютом на улицах. Жилой комплекс построен из пяти блоков, обладает большой просторной территорией на которой расположен открытый бассейн. В комплексе есть все необходимое для комфортного постоянного проживания или для успешной инвестиции. Квартиры в комплексе уютной планировкой 1+1 (60м2) с видом на море, бассейн и красивую природу. В каждой квартире установлена новейшая система «умный дом». Первоначальный взнос составляет 40% и доступная беспроцентная рассрочка. Инфраструктура комплекса: - Фитнес-зал; - Бассейн; - Детская площадка; - Зона барюекю; - Хамам; - Бильярд, настольный теннис. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Турции. Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Жилой комплекс Пентхаусы в новом комплексе - район Авсаллар
Жилой комплекс Пентхаусы в новом комплексе - район Авсаллар
Инжекум, Турция
от
€250,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые пентхаусы в районе Авсаллар - Алания.В жилом комплексе представлены квартиры-пентхаусы 2+1 и 4+1 площадью 105 и 165 м2 соответственно. Расстояние до моря 1300 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни. 
Жилой комплекс Элитные виллы с видом на море в центре Калкана, Турция
Жилой комплекс Элитные виллы с видом на море в центре Калкана, Турция
Ulugoel, Турция
от
€650,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются меблированные виллы с саунами, джакузи и турецкими банями, видом на море, парковочными местами, садами, крытыми и открытыми бассейнами, зонами барбекю. Окончание строительства - 2024 год. Особенности квартир Первый этаж: гостиная, кухня, туалет, терраса с бассейном. Второй этаж: две спальни с собственными ванными комнатами и общим балконом с видом на море. Основная спальня имеет джакузи и гардеробную. Третий этаж: основная спальня с ванной комнатой, джакузи и террасой на крыше. Цокольный этаж: две спальни с ванными комнатами, бассейн, сауна, хамам, тренажерный зал, кинотеатр, прачечная, помещение для хранения, туалет. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Камин ТВ Кухонная бытовая техника (встроенный духовой шкаф, варочная панель, микроволновая печь, холодильник, посудомоечная машина) Стиральная машина Полы с подогревом
Жилой комплекс Роскошный комплекс с необычным дизайном
Жилой комплекс Роскошный комплекс с необычным дизайном
Kahyalar, Турция
от
€150,000
Площадь 32–162 м²
5 объектов 5
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Antares Koru Роскошный комплекс с необычным дизайном! Проект обладает повышенном качеством строительства и уровнем пятизведочного отеля! Богатая инфраструктура комплекса сделает ваш отдых и проживание максимально комфортными! Комплекс расположен на площади 5500м2, состоит из 2 блоков 10 этажей, и имеет 96 квартир.Расположен в инвестиционно привлекательном городе Газипаша. Месторасположение выделяется наличием богатой зелени среди Таврских гор! Город имеет богатую историю. Одним из плюсов города является близкое расположение аэропорта и высокий спрос аренды! Характеристики квартиры: - Кухонный гарнитур - Полностью укомплектованный санузел - Напольное покрытие из керамогранита - Скрытое светодиодное освещение в потолках - Звуко- и теплоизолированные окна с алюминиевым профилем - Качественные деревянные двери для комнат - Стальная входная дверь - Система кабельного спутникового телевидения Комплекс имеет очень развитую инфраструктуру: открытый плавательный бассейн, детский бассейн, зона отдыха и загара, BBQ зона, детская площадка, мурльтикорт, лобби с бильярдным столом, Спа, турецкий хамам, сауна, римская парная, релакс зоны, массажные кабинеты, фитнес, беспроводной Интернет (Wi-Fi) на территории, спутниковое ТВ, генератор, парковка, круглосуточная система видеонаблюдения. Расстояние: - Море и пляж:2,3м - Аэропорт :3,5 км - Центр Газипаши:1 км - Аланья :35 км Позвоните или напишите нам, и мы подробнее расскажем об объекте или подберем недвижимость под Ваш запрос! Расходы за подбор несет только застройщик!
Жилой квартал Полностью меблированная квартира прямо на берегу моря в Алании
Жилой квартал Полностью меблированная квартира прямо на берегу моря в Алании
Махмутлар центр, Турция
от
€125,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
  Это меблированная квартира с 2 спальнями и 2 большими террасами прямо на берегу моря в Алании. Проект был завершен в 2009 году известным строителем Алании.  Комплекс расположен в Махмутларе в закрытом саду, состоит из 4 блоков и 136 квартир. Отель находится недалеко от центра и магазинов. Эта квартира в Алании  имеет большую гостиную с американской кухней и несколько больших окон, из которых открывается прекрасный вид на Средиземное море.  Великолепная терраса со столиком для напитков и видом на море. Две спальни, и две ванные комнаты и еще один балкон с видом на море и улицу. Квартира обставлена ​​новой мебелью, внутри есть вся необходимая бытовая техника. Это сэкономит вам деньги и время. Просто покупай и живи!   Уникальное расположениеФирменный, хорошо управляемый комплексНовый и современный дизайнРядом со всеми социальными объектамиМестоположения комплекса:Недвижимость находится в Махмутларе. Махмутлар находится в 12 км от центра Аланьи, и в этом районе есть очень большой центр, где вы можете найти все, что вам нужно. На территории есть зона барбекю, пляжный парк, тренировочная площадка и детский парк.  
Жилой комплекс Oba Park Hill
Жилой комплекс Oba Park Hill
Аланья, Турция
от
€165,000
Площадь 44 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Квартиры класса-люкс, расположены вдали от суеты и шума в районе Оба. Квартиры 1+1, площадью 44 кв.м. Квартиры будут сданы с чистовой отделкой и мебелью. Район Оба очень развит социальной инфраструктурой и гарантирует комфортное постоянное проживание. Инфраструктура комплекса: Благоустроенная озелененная территория Открытый бассейн Зона для загара и отдыха Лифты Фитнес-зал Сауна/джакузи Детская комната Бильярд/настольный теннис Детская площадка Зона барбекю Парковка Камеры видеонаблюдения 24/7 В шаговой доступности вся городская инфраструктура: магазины, рестораны, аптеки, банкоматы, школы, дет. сады, остановки общественного транспорта и др. Расстояние до пляжа 1,8 км.  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Турции. Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, магазинами и площадками для отдыха, с видом на море и горы, Анталья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, магазинами и площадками для отдыха, с видом на море и горы, Анталья, Турция
Алания, Турция
от
€187,000
Агентство: TRANIO
В проекте 15 квартир и 2 магазина. В инфраструктуру проекта входит: бассейн, детская площадка, открытая автостоянка, беседка и площадка для барбекю, сауна, джакузи, фитнес, лобби и стойка регистрации. Расположение и объекты поблизости Этот проект расположен в провинции Анталья, муниципалитет Алании, район Чиплаклы. Восточное побережье Аланьи и горы Торос видны практически из всех квартир проекта. Аэропорт Газипаша находится в 35 км, а международный аэропорт Анталии — в 190 км. Расстояние до пляжа 2500 метров. Новый медицинский факультет Университета Аланьи находится в нескольких сотнях метров от этого проекта.
Жилой квартал Двухкомнатная квартира в Dolce Vita, Махмутлар
Жилой квартал Двухкомнатная квартира в Dolce Vita, Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
от
€127,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Комплекс находится в непосредственной близости от ресторанов, кафе и магазинов, всего в 300 метрах от прекрасного пляжа Махмутлара и всего в нескольких минутах ходьбы от центра города.Комплекс приветствует вас современным дизайном. Уютный вестибюль и ухоженный сад, который заставит ревновать соседние апартаменты.Эта прекрасная двухкомнатная квартира общей площадью 64 м2 с одной спальней и гостиной с кухней открытого плана. Эта красивая квартира находится на высоком уровне и будет представлена ​​в новом, полностью меблированном состоянии, с красивым дизайном,во всех комнатах есть кондиционер.Это идеальное место для отдыха в Алании и возможность аренды на долгосрочный и краткосрочный период. Плавательный бассейнводная горкафитнес-залДжакузиПаровая комнатаСаунаРелаксационный залWi-FiКамеры наблюдения
Жилой комплекс Apartments in the Residence
Жилой комплекс Apartments in the Residence
Авсаллар, Турция
от
€165,000
Сдача в: 2023
Агентство: KURT GROUP
Авсаллар на карт находиця в 35 км от Алании. Растояние до междуного аэропора Антали 70 км, до аэропорта города Газипаша – 75 км. Туристические издания Авсаллар за роскошных песчаных князей, бекрайние хойние леса и мягкий климат. Кругый год в Асалларе отдыхают люди с всёх уголков земной площади. Погода в Авсалларе летом + 30o С в седнеме и + 15 о С зимой.   Жилы комплексы Авсаллар занимают большууй прощадь и почти всют сирокую инфраструктуру. Здесь комфортно отдыхат круглий год. В Авсальларе находятся супермаркеты, обще и мишны лавки, эженедельно перходжы ринки, сервисы арен. На фермерском рынке вы должны быть уверены, что они не могут быть в восторге от останков.   Через Авсаллар проходьят автобусы в народных центра Алани и Манавгата. Там вам будут порговы центры, кинотеатр, булинг, ночные клубы и изысканы рестораны с роскошными. Автобусные законы, как правило, как на народ, так и на основны улица Авсаллара. Для видёва клубы такси – достаточно нажать кнопку вьёт вашего дома.   Район Авсаллар видбеинье люди и воследователи экологически чистой журнални. Квартиры в живых комплексах Авсалара ползутся видсоким спросом храдов и ророшо садду.   Жилой комплекс будет состоянть из 2 клоков на 5 и 7 этажей. Достопны квадратиры планировкой 1 + 1, 2 + 1, дуплекс 2 + 1, дуплекс 3 + 1, Весего 50 квартир. Два вида блока объединены обчей територий и инфраструктурной.   Для Житей и гостей резиденции Eden Garden на территории доткории: открыты и крэт. Автопарковка на территории, территория охраная охраная, с крогосуточным видеонан. Накало строителства – декабрь 2021 год. Сдача в эксплуатацию – декабрь 2023 год.   Купите квартиру в Алании просто как Никогда. Кварталы на этапе строителства доступна княжество с беспроцентной расстрочкой. Рассрочку предоставляет застройщик. Первоначий завод 30%, остаточная сумма вносицяемми дэб.   Кроме князей и хойны лесов, в Авсалларе доступны активны виды отдыха. Пешие прогулки в горах, сафари на квадроциклах, славы по горным реке, погениг с аквалгот.
Жилой комплекс Небольшой жилой комплекс с бассейном, тренажерным залом и парковкой, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Небольшой жилой комплекс с бассейном, тренажерным залом и парковкой, Авсаллар, Турция
Инжекум, Турция
от
€109,000
Агентство: TRANIO
Жилой комплекс с панорамными видами на природу. Состоит из 21 квартиры с различными планировками: Апартаменты с 1 спальней — 17 шт Дуплекс-апартаменты с 2 спальнями — 4 шт Первоначальный взнос — 40%, а также есть возможность рассрочки на оставшуюся сумму до окончания строительства. Расположение и объекты поблизости Авсаллар расположен на дороге к аэропорту Анталии, в 25 км от Аланьи. Городских возможностей для жизни в нем хоть и достаточно, но на первый план он вышел своей природой и чистым кислородом. Это экологически чистый район со всемирно известным пляжем Инжекум. Самые свежие фрукты, овощи и натуральные продукты можно найти в магазинах, а также на рынках, открытых в определенные дни недели. В центре Авсаллара есть 5 больниц и поликлиник, 7 аптек, 4 ветеринарные клиники и стоматологические клиники. Также работают филиалы международных грузовых компаний в пешей доступности от проекта. Это очень популярный район для инвестиций, а также для спокойной повседневной жизни на природе. Проект находится в 1 км от центра Авсаллара, в 25 км от центра Аланьи и в 1,3 км от пляжа. Кроме того, проект находится в шаговой доступности от сетевых магазинов, таких как Migros, Carrefour, A101 и Bim.
Жилой комплекс ALARA CITY RESIDENCE
Жилой комплекс ALARA CITY RESIDENCE
Махмутлар центр, Турция
от
€185,000
Площадь 51–100 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Комплекс «Alara City» - это новый комплекс премиум-класса, расположенный на берегу Средиземного моря в самом сердце района Махмутлар. Сегодня это одна из самых престижных локаций района Махмутлар, где сочетаются уединенность и близость центра. Безупречный стиль в каждой детали. Проект представляет собой комплекс из одного блока высотой 13 этажей. Фасады оформлены в сдержанных светлых тонах и дополнены элементами мягкой художественной подсветки. В проекте представлен широкий выбор эксклюзивных квартир, планировкой от 1 1 до пентхаусов 5 1. Среди них есть варианты с террасами и просторными балконами. Высокие потолки, до 3 метров, обеспечат ощущение простора и свободы. Изысканную атмосферу создадут просторные холлы с зоной ожидания и уютными креслами. В базовой комплектации установлены кухонные шкафы, выполнена полная чистовая отделка апартаментов, установлена сантехника и душевые кабины. Инфраструктура комплекса: - Открытый большой плавательный бассейн с отдельной зоной для детей; - Зона аквапарка; - Зона барбекю; - Фитнес центр; - Детская площадка; - Турецкая баня (Хамам); - Римская паровая комната; - Финская сауна; - Массажные комнаты; - Крытый бассейн с подогревом; - Соляная комната; - Современная детская игровая комната; - 24/7 видеонаблюдение и охрана. Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в Турции. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
Жилой квартал Люксовые апартаменты в Novita Konaklari, Оба
Жилой квартал Люксовые апартаменты в Novita Konaklari, Оба
Каракокали, Турция
от
€114,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Район Оба находится всего в 5 км от центра города Алания, зеленый район для ценителей тишины с множеством муниципальных парков, широкими улицами. В округе известный гипермаркет Metro, гипермаркет со всем для дома koctas и другие сетевые продуктовые магазины, а так же от новая государственная больница и государственная стоматология. Транспортное сообщение развито, с шаговой доступности автобусные остановки, вы сможете быстро добраться до любого района Алании. Комплекс состоит их 7 пятиэтажных блоков, вокруг большого открытого бассейна с шезлонгами для загара. На территории красивый зеленый сад. Комплекс имеет развитую инфраструктуру, зимний подогреваемый бассейн, сауна и паровая комната, тренажерный зал с профессиональным оборудованием, зона отдыха с телевизорами, свой конференц-зал. На территории – детская площадка и беседки с зоной для барбекю. Комплекс оснащен электрическим генератором, на случай выключения электроэнергии, беспроводным интернетом, спутниковой системой и домофоном. Охрана комплекса осуществляется круглосуточно. 1+1 64 м2 2+1 97 м2 3+1 с отдельной кухней 157 м2 3+1 с отдельной кухней 160 м2 2+1 пентхаус 120м2 3+1 пентхаус 183 м2 4+1 пентхаус 225 м2 Все апартаменты продаются со стальными входными дверями, полной чистовой отделкой, напольной плиткой или/ и паркетом, скрытыми светильниками во всех комнатах, встроенной кухней, электрической плитой, духовым шкафом, смесителями на кухне и ванной комнате, двойное остекление окон. Отличный вариант для инвестиций и рассрочки платежей на период строительства комплекс. открытый бассейндетский бассейнкрытый бассейнаквапаркджакузибар у бассейнатренажерный залсаунапарнаядушевые и туалетыконференц-залТВ-залигровая комнатасаддетская площадкаспутниковая системаинтернетдомофонгенераторзона для барбекюкруглосуточная охранаоткрытый паркинг.
Жилой квартал Таунхаус с одной спальней в Алании рядом с пляжем
Жилой квартал Таунхаус с одной спальней в Алании рядом с пляжем
Tirilar Mahallesi, Турция
от
€115,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Жилой комплекс, состоящий из 1 блока расположен в одном из самых развитых районов. Закрытая территория данного жилого комплекса, создает атмосферу спокойствия, безопастности и уюта. Данный комплекс  расположен в уже сложившемся районе где есть абсолютно все, что нужно для современной и комфортной жизни. Рестораны, кофейни, супермаркеты, банки, спортивная инфраструктура,  медицинский центр, аптеки,  и бары  всё для тех, кто любит находиться в центре событий.  Благоустроенная территория двора наполнена различными функциями, вы можете делать, что хотите, где хотите и когда хотите. В комплексе предусмотрены пространства, которые удовлетворят всевозможные запросы для комфортного отдыха и проживания. Расстояние до чистого песчанного пдяжа составляет всего 100 метров, а до центра Алании 1 км. Жилой комплекс имеет ухоженную территорию, большой бассейн, а так же дктскую площадку, зону барбекю и зону отдыха. Планировка квартиры включает в себя: прекрасную прихожую, полностью оборудованную кухню совмещенную с гостиной и столовой имеющие отдельный выход на балкон , а так же со встроенной бытовой техникой высокого качества, просторная ванная комната и уютная спальня.  Бассейн Детский бассейн Зона барбекю Зона отдвха Детская площадка
Жилой комплекс Новый проект в Оба, Алания
Жилой комплекс Новый проект в Оба, Алания
Аланья, Турция
от
€129,000
Сдача в: 2023
Агентство: NSM Real Estate & Construction
Новый инновационный комплекс с люкс инфраструктурой, расположенный в элитном районе Алании — Оба. Резиденция представляет собой одно четырёхэтажное здания с закрытой территорией и с отличной множественной социальной инфраструктурой. Также в комплексе установлена система солнечных батарей, которая может производить собственное электричество для инфраструктуры комплекса. Оба — один из самых востребованных районов Алании, в окружении природы, вдали от городского шума и суеты. Также этот район имеет уникальный и красивый вид на Аланию и выделяется своим чистым воздухом, и в нем уже достаточно много возможностей для полноценной городской жизни. Дата начала строительства — 01.11.2022 Дата окончания строительства — 30.12.2023 Планировки квартир: Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 52 м2 Двухуровневые трёхкомнатные дуплексы 2+1, площадью 104 м2 Информация о квартирах: Чистовая отделка Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной Подвесные потолки Современные межкомнатные двери Панорамные окна Кондиционер Тёплые полы в каждой комнате В каждой квартире установлены панорамные окна с видом на море Новый инновационный комплекс в Оба с люкс инфраструктурой будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями. Инфраструктура комплекса: Открытый бассейн Закрытый панорамный бассейн Детский бассейн Паровая комната Турецкая баня Сауна Фитнес-центр Баскетбольная площадка Игровая комната Комната отдыха Зимний сад Детская площадка Зона для барбекю Консьерж Охрана 24/7 Видеонаблюдение 24/7 Открытая/закрытая парковка Система солнечной энергии Двойной лифт Генератор
Жилой комплекс Akropolis Residence
Жилой комплекс Akropolis Residence
Calkaya, Турция
от
€173,386
Площадь 68–130 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! Akropolis Residence - новый жилой комплекс премиум-класса с собственной инфраструктурой, расположен в популярном районе Алтынташ курортного города Анталья. Алтынташ - популярный быстроразвивающийся район, пользуется огромной популярностью среди туристов и инвесторов, здесь есть все необходимое для комфортной жизни. Жилой комплекс Akropolis Residence находятся в 3 км от аэропорта Анталии, в 5 км от пляжей Лара, в 9 км от торгового центра TerraCity и в 12 км от центра Анталии. Поблизости расположена и вся необходимая городская инфраструктура: кафе, рестораны, бары, магазины, торговые центры, больницы, аптеки, парки, банки и остановки общественного транспорта. Инфраструктура: - Благоустроенная озелененная территория; - Бассейн; - Бар у бассейна; - Фитнес-центр; - СПА-зона; - Теннисный корт; - Баскетбольная площадка; - Волейбольная площадка; - Зона барбекю; - Детская игровая площадка; - Подземная парковка. Расположение: - Море и пляж: 5 км. - До ТЦ Mall of Antalya и IKEA: 5 км. - Аэропорт Анталии: 2 км. Почему выгодно работать с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. - Поможем с переездом. - Покажем объект лично в Турции или онлайн. - Поможем с получением статуса резидента. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!  
Жилой комплекс Жилой комплекс с множеством удобств и сервисов, в 200 метрах от пляжа и набережной, Каргыджак, Аланья, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с множеством удобств и сервисов, в 200 метрах от пляжа и набережной, Каргыджак, Аланья, Турция
Алания, Турция
от
€240,000
Агентство: TRANIO
Резиденция состоит из двух пятиэтажных зданий, где представлены двух-, трёхкомнатные апартаменты и двухуровневые пентхаусы. Уникальное местоположение в сочетании с высоким качеством застройки, современным дизайном и профессиональным управлением обеспечит комфортный образ жизни. В строительстве комплекса использованы только сертифицированные материалы, соответствующие международным стандартам качества. Первоначальный взнос 50% , оставшаяся сумма - рассрочка до окончания строительства. Особенности квартир Другие удобства: беседка для отдыха, центральная спутниковая система, генератор, видеокамеры системы безопасности, автоматические ворота на вьезде, шифровой замок на входе, видео-домофон, сауна, турецкая баня, комната отдыха. Удобства и оснащение в доме Технические характеристики квартир: стальные входные двери, внутренние двери МДФ, керамическое напольное покрытие высшего класса в прихожей и на кухне, гардероб в прихожей, лакированная встроенная кухня, гранитная столешница на кухне, встроенная мебель в ванной комнате, керамическая плитка высшего класса в ванной комнате, ламинат в гостиной и спальне, точечные светильники, отделка потолка гипсокартоном, пластиковые окна ПВХ, керамический пол на балконе, стеклянное ограждение балкона и алюминиевые перила. Расположение и объекты поблизости Современный жилой комплекс удачно расположен в одном из популярных курортном районе Аланьи- Каргыджак. Прекрасный песчаный пляж и благоустроенная набережная находятся всего в 200 метрах от резиденции. Развитая инфраструктура, непосредственная близость различных объектов культурного и бытового назначения, зеленые окрестности с горным пейзажем, апельсиновыми и банановыми рощами по достоинству оценят, как любители спокойного отдыха, так и те, кто предпочитает активный образ жизни.
Жилой квартал Апартаменты в Кристал Парк в Джикджилли
Жилой квартал Апартаменты в Кристал Парк в Джикджилли
Ciplakli, Турция
от
€125,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Кристал Парк в Алании - чудесный комплекс в непревзойденном месте с полным набором услуг. Апартаменты комплекса Кристал Парк находятся в 50 метрах о крупного тогргового центра Аланиум и в 1 км. от центра поселка Оба. Комплекс состоит из 4 современных зданий и имеет общую площадь 1204 кв. м. ,185 квартир и расаположен на 4 кварталах. В комплексе есть квартиры с одной,двумя и тремя спальнями с красивым оформлением и современным дизайном. Удобное расположениеПодсветка на все территории комплекса4 Современных здания  КонсьержГенераторWI-FIКондиционеры в каждой комнатеВодонагреватель Бассейн Сауна Кинотеатр Детская комната Фитнес Боулинг Тенисный корт Ресторан
Жилой комплекс Квартиры в строящемся комплексе в живописном Авсалларе
Жилой комплекс Квартиры в строящемся комплексе в живописном Авсалларе
Инжекум, Турция
от
€105,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 5+1. Площадь апартаментов от 58 до 240 квадратных метров. Расстояние до моря 1800 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни. 
Жилой комплекс Инвестиционный проект на стадии строительства
Жилой комплекс Инвестиционный проект на стадии строительства
Аланья, Турция
от
€330,000
Сдача в: 2024
Предлагаем Вашему вниманию проект на стадии строительства от известного застройщика в городе Алания, который будет расположен в районе Оба, всего в 350 метрах от Средиземного моря. Комплекс будет состоять из 4-х малоэтажных блоков и будет сдан в декабре 2024 года. ЖК будет иметь отельную инфраструктуру 5*. Застройщик предлагает на продажу квартиры планировки 2+1 дуплекс (110-117м2). Все квартиры будут сданы в чистовой отделки, со встроенным кухонным гарнитуром, сантехникой в санузлах, теплыми полами в ванных комнатах. Также в виде бонусов, застройщик дарит своим клиентам в приобретенную квартиру 7 предметов бытовой техники и кондиционеры в каждой комнате марки BOSH. Торопитесь, квартир осталось совсем немного. Застройщик предоставляет выгодные скидки при 100% оплате и беспроцентную рассрочку до конца строительства.
Жилой комплекс Blue Dream Residence
Жилой комплекс Blue Dream Residence
Алания, Турция
от
€108,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Новый бутик-проект в Газипаша с удобным расположением.До главной улицы, ведущей к пляжу Селинус, всего 100 м. Расстояние до моря 1,5 км.В пешей доступности много магазинов, кафе, ресторанов. В 2023 году муниципалитет обустроил прогулочную зону с фруктовыми и тропическими деревьями, она находится рядом с комплексом.Пляж Селинус в Газипаше отличается широкой береговой линией, пологим заходом в море и песчаным берегом. На большинстве курортов средиземноморья вдоль пляжа проходит главная трасса D-400, а в Газипаша она отдалена от моря на 3 км. Пляж обустроенный, комфортный для отдыха с детьми, без шума от машин и трафика. Также в Газипаша есть уникальный пляж с каменными бассейнами, живописная бухта в скалах.На территории жилого комплекса предусмотрены следующие социальные зоны для жильцов: открытый бассейн, турецкая баня, сауна, игровая комната, фитнес-центр, спутниковая система, камеры видеонаблюдения 24/7, аварийный генератор электроэнергии.В комплексе представлены квартиры следующих планировок: 1+1 площадью от 45 до 58 м2, двухуровневые 2+1 площадью от 108,7 до 118,5 м2.Начало строительства в июле 2023 года, завершение — в декабре 2024 года.При первоначальном взносе 35% возможна беспроцентная рассрочка от застройщика до завершения строительства.
Жилой комплекс Современный комплекс в центральной части района Махмутлар
Жилой комплекс Современный комплекс в центральной части района Махмутлар
Yaylali, Турция
от
€299,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 60 до 215 квадратных метра. Расстояние до моря 100 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы. Еще одним неоспоримым преимуществом, при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика, действует она не во всех проектах, но все же, стоит обращать на это внимание.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха. 
Жилой комплекс PANORAMA
Жилой комплекс PANORAMA
Авсаллар, Турция
от
€101,000
Площадь 61–92 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Yıldırım Panorama - новый жилой комплекс, расположенный в Аланье, район Авсаллар, находится в нескольких минутах ходьбы от моря и центра. Расстояние от пляжа Инджекум составляет всего 8 минут. Yıldırım Panorama — это ультра-роскошный проект по стандартам 5-звездочных отелей и благодаря своему расположению он открывает вид на Средиземное море уже с первого этажа. Инфраструктура: - Бассейн; - Детская игровая площадка; - Турецкая баня; - Сауна и парная; - Массажный кабинет; - Джакузи; - Комната отдыха; - Крытая детская игровая площадка; - Фитнес; - Настольный футбол, бильярд и настольный теннис; - Кафетерий, ресторан и библиотека; - Площадка для футбола, баскетбола и волейбола; - Теннисный корт; - Садовые шахматы; - Площадки для барбекю и камелии. Оснащение квартир: - Межкомнатные двери; - Точечные светильники; - Ванные кабины; - Кухонные шкафы; - Кухонный гранит; - Стальная дверь (лак); - Оконные системы из ПВХ; - Современные душевые кабины. Почему выгодно работать с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. - Поможем с переездом. - Покажем объект лично в Турции или онлайн. - Поможем с получением статуса резидента. - Зарубежная недвижимость от надежных застройщиков от 3 млн. рублей. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
Жилой квартал Апартаменты 1+1 в шикарном комплексе в районе Тосмур, Алания
Жилой квартал Апартаменты 1+1 в шикарном комплексе в районе Тосмур, Алания
Каракокали, Турция
от
€145,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Тосмур это развитый район в пешей доступности от чистого песчанного пляжа с развитой инфраструктурой, который станет идеальной локацией, как для молодых семей, так и для людей более старшего возраста. А современная инфраструктура комплекса и планировки квартир, продуманные до мелочей, будут создавать максимально комфортные условия для будущих жильцов. В данном комплексе предусмотрены все виды развлекательного досуга для семей с детьми и молодежи, поэтому в любое время года вы сможете вести активную и насыщенную жизнь. Важный аспект комфортного проживания связан с наличием учреждений дошкольного и школьного образования, магазинов, баров, ресторанов, остановок общественного транспорта. Рядом с жилым комплексом есть продуктовые магазины, а в пешей доступности находятся поликлиника, круглосуточные аптеки и супермаркеты — все, что необходимо для комфортной жизни. Недалеко от жилого комплекса протекает живописная река Дим, где варианты для семейного досуга пестрят своим разнообразием.  Квартира 1+1 располодена на 3 этаже имеет квадратуру 70м2, расстояние до моря составляет всего в 600 метров. Балкон выходит во двор, восточный фасад. Так же большим преиимуществом данного комплекса является то, сто он  распологается в центре открытого района Тосмур. бассейн фитнес сауна настольный теннис баскетбольная детская площадка барбекю зона с беседками закрытый двор лифт консьерж   Подходит под ВНЖ.
Жилой квартал РОСКОШНЫЕ КВАРТИРЫ В ЦЕНТРЕ АЛАНЬИ
Жилой квартал РОСКОШНЫЕ КВАРТИРЫ В ЦЕНТРЕ АЛАНЬИ
Tirilar Mahallesi, Турция
от
€150,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Как насчет покупки квартиры в центре Алании? Этот комплекс находится всего в 1300 метрах от лучших пляжей Аланьи. Есть три варианта покупки: апартаменты 1+1 и 2+1 и пентхаусы 3+1. Строительство начнется 30 сентября 2022 года и закончится 30 числа. Декабрь 2023 г. Почему покупать в стадии строительства? Вы будете владеть новой квартирой по хорошей цене, потому что сначала она всегда дешевле. Вы также можете заплатить 30% вперед и оплатить в рассрочку до окончания срока строительства. Вокруг вашего дома вы можете найти все, что вам нужно, рынки, рестораны, кафе, магазины, больницы, автобусные остановки и школы. Вам не понадобится машина, когда вы покупаете эти апартаменты. Давайте поговорим об этом красивом бутик-комплексе. фитнес-центр для вашего здоровья, игровая площадка для ваших детей, сауна и джакузи для отдыха и открытая парковка для ваших автомобилей или велосипедов *Лифт *Фитнес *Сауна *Джакузи *Камелла *Генератор *Детский парк *Система камеры
Жилой комплекс Квартиры в строящемся проекте - район Авсаллар
Жилой комплекс Квартиры в строящемся проекте - район Авсаллар
Инжекум, Турция
от
€120,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры Авсалларе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 46 до 149 квадратных метров. Расстояние до моря 1000 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густыми, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.
Жилой комплекс Новые апартаменты в современном ЖК - Газипаша, район Пазарджи
Жилой комплекс Новые апартаменты в современном ЖК - Газипаша, район Пазарджи
Алания, Турция
от
€131,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Газипаше.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 5+2. Площадь апартаментов от 60 до 310 м2. Расстояние до моря 2000 метров.Газипаша – город на юге Турции, расположенный у берегов Средиземного моря, рядом с Аланьей. Появление здесь международного аэропорта в 2011 году дало новый виток развития как города, так и рынка недвижимости. В Газипаша 50 км песчаного берега, есть знаменитый пляж Селинус длиной 2,5 км, красивые скалистые берега, где можно купаться в окружении хвойных деревьев.Несмотря на длинный и широкий пляж с пологим заходом в море, в Газипаша мало отелей. Население города порядка 50 тыс. человек. Есть все для жизни: крупные супермаркеты, рынки, магазины, бутики, сетевые рестораны, для детей — детские сады и школы.Недвижимость в Газипаша подойдет тем, кто хочет переехать в турецкий город с морем, с перспективами найти работу, открыть бизнес, обучать детей. Кроме того, это отличная инвестиция и удобный вариант курортной квартиры для отдыха.
Махмутлар центр, Турция
от
€165,000
Площадь 152–171 м²
2 объекта 2
Застройщик: KurtSafir
Строительная компания «KurtSafir» предлагает Вам участие в долевом строительстве жилого комплекса «EURO RESIDENCE XVI»!  Euro Residence XVI – это европейское качество жилья по доступной цене!  ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА Хорошее месторасположение комплекса: комплекс Euro Residence XVI расположен в поселке Махмутлар всего в 500 метрах от моря, дорога в город Алания занимает 15 минут. Поселок знаменит своими историческими достопримечательностями, красивой природой, развитой городской инфраструктурой и красивыми пляжами. Теплое море и солнце круглый год, великолепный Средиземноморский климат, прекрасная экология, изобилие овощей и фруктов круглый год – все подарит вам недвижимость от строительной компании “KurtSafir”. МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПЛЕКСА Расстояние до моря – 500 м  Расстояния до г. Алания – 12 км Расстояние до аэропорта Газипаша – 34 км В КОМПЛЕКСЕ: Один 12-этажный блок расположен на территории 2201 кв.м 59 квартиры: 33 квартиры 1+1, 22 квартиры 3+1,  4 пентхауса Открытый бассейн с детской зоной Сауна Спортивный зал Сад Лифт Электрогенератор Стоянка для машин В КВАРТИРАХ: Стальная входная дверь, высококачественные межкомнатные двери Встроенный кухонный гарнитур с гранитной столешницей В ванных комнатах полный комплект сантехники, встроенная мебель и настенное зеркало Покрытие пола – керамическая плитка Покрытие стен – моющаяся тефлоновая краска Пластиковые окна из высококачественного профиля На окнах москитные сетки и рольставни Панорамный балкон в гостинной Телевизионный и телефонный кабели Основное и точечное освещение По Вашему желанию мы можем укомплектовать квартиру бытовой техникой фирмы SIEMENS
Жилой комплекс Flower Garden
Жилой комплекс Flower Garden
Махмутлар центр, Турция
от
€200,000
Сдача в: 2023
Застройщик: KurtSafir
Компания Kurt Safir представляет вам новый проект KURT SAFİR FLOWER. Комплекс будет расположен в полюбившемся всеми районе Аланьи - Махмутлар. Не изменяя традициям, проект комплекса детально проработан нашими лучшими архитекторами и тщательно продуман до мелочей. При строительстве будут использованы экологически чистые материалы высочайшего качества и современные технологии. Основным приоритетом проекта является непосредственная близость к морю, всего 150 м. В одночасье вся развитая инфраструктура города расположена в шаговой доступности. В комплексе предусмотрена вся инфраструктура для максимально комфортного проживания и отдыха: бассейн, сауна, хамам, джакузи, фитнес, ухоженный сад, система видеонаблюдения и охраны. KURT SAFİR FLOWER планируется построить на участке площадью 1.173 кв.м. Проект состоит из одного 9-ти этажного блока и 40 квартир различной планировки. Характеристики апартаменов: Стальные входные двери Окна ПВХ с двойным остеклением Полы - кафель  Стены – водостойкая краска Кухня с полным комплектом мебели и гранитной столешницей Ванные комнаты с полным комплектом сантехники и мебели Основное и дополнительное освещение  Спутниковое телевидение  Начало строительства – 30.10.2021 Окончание строительство – 31.12.2023  
Жилой комплекс Апартаменты с видом на море в Алании
Жилой комплекс Апартаменты с видом на море в Алании
Алания, Турция
от
€159,000
Сдача в: 2024
Представляем комфортный и уютный дом, с морем, солнцем и красивой природой, строящийся на территории 1175 м2, который состоит из 1 блока и 18 квартир. Данный ЖК находится в 2 км от центра города, в 2 км от банков, торговых центров, государственных учреждений, развлекательных заведений, в 1 км от больницы Анадолу и в 650 метрах от моря. Каждая часть проекта будет оформлена для комфорта и счастья жителей данного комплекса. В ЖК есть сад и детская площадка, беседки, открытый бассейн, фитнес-центр, автостоянка, круглосуточное видеонаблюдение, центральная спутниковая система, генератор и лифт.
Жилой квартал Новый проект в Авсалларе
Жилой квартал Новый проект в Авсалларе
Авсаллар, Турция
от
€125,500
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Комплекс на возвышенности, в окружении хвои, с видом на море и природу, расстояние до берега Средиземного моря 1,5 км., до центра самого поселка Авсаллар около 1 км., до центра курорта Аланьи 24 км., до аэропорта Gazipaşa Alanya 64 км, до Анталии 100 км. Бассейн около 30 м и секция с водными горками Детский бассейн и джакузи для релакса Закрытый бассейн Турецкая баня Сауна Парная Комната отдыха Фитнес-центр Кинотеатр Игровая комната Детская игровая площадка Зона барбекю Беседки Камеры безопасности Парковка Генератор и бесплатный Wi-Fi интернет.  
Жилой квартал Новый проект на стадии строительства в Алании, район Авсаллар
Жилой квартал Новый проект на стадии строительства в Алании, район Авсаллар
Авсаллар, Турция
от
€98,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Мы рады представить Вам новый жилой комплекс строительство которого начнется в июле этого года. Комплекс будет располагаться на участке 2155 м², состоять из 1 жилого блока и 45 квартир различной планировки. В пешей доступности от комплекса будет находиться вся городская инфраструктура, магазины, аптеки, супермаркеты, рестораны и многое другое. Так же на территории проекта предусмотрена развитая инфраструктура, для комфортного проживания жильцов и гостей комплекса.    1+1 (45м2) 2+1 (65м2) 3+1 (115м2) Дуплекс на первом этаже (120м2) Дуплекс пентхаус 4+1 (145м2)    Открытый бассейн Крытый бассейн Фитнес Сауна Аквапарк Баскетбольная площадка Кафе Бар у бассейна Детская площадка Лифт Парковка Консьерж Генератор Начало строительства: 07.2022 Окончание строительства: 07.2023
Жилой квартал Эксклюзивный проект в Каргыджаке
Жилой квартал Эксклюзивный проект в Каргыджаке
Махмутлар центр, Турция
от
€110,000
Сдача в: 2024
Агентство: NSM Real Estate & Construction
Представляем Вашему вниманию эксклюзивный проект с собственной инфраструктурой. Расположенный в красивом и уютном районе Каргыджак, на расстояние 2500 метров от золотистых песчаных пляжей Средиземного моря. Резиденция представляет собой три четырёхэтажных блока с закрытой объединённой территорией и с отличной социальной инфраструктурой. Каргыджак — это самый восточный район Алании, в окружении гор и сосновых лесов с одной стороны, и Средиземного моря с другой. Данный район граничит с Махмутларом, отличается тишиной и спокойствием, широкими пляжами, зелеными холмами с панорамой на море. Занимаемая территория резиденции составит 9765 м2. Количество квартир — 48. Дата начала строительства — 01.05.2023 Дата окончания строительства — 30.12.2024 Планировки квартир: Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 52 м2 Двухуровневые трехкомнатные пентхаусы 2+1, площадью 104 м2 Информация о квартирах: Чистовая отделка Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной Подвесные потолки Современные межкомнатные двери Эксклюзивный проект в Каргыджаке будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями. Инфраструктура комплекса: Открытый бассейн Детский бассейн Фитнес-центр Турецкая баня Детская игровая площадка Детская площадка Зона для барбекю Ухоженная зелёная территория Консьерж Охрана 24/7 Видеонаблюдение 24/7 Открытая парковка Лифты Генератор Расстояние до моря: 2500 метров   О районе: Каргыджак — это небольшой курортный район, который находится всего в 3 км от Махмутлара и в 15 км к востоку от Аланьи. Каргыджак является одним из самых популярных туристических мест Алании в окружении лесов, гор и апельсиновых и банановых садов и тихих пляжей. Здесь, также, расположен древний город Седра. Погодные условия в Каргыджаке великолепные. Сезон прекрасной погоды длится до 9 месяцев, что позволит Вам, на протяжении длительного времени в течении года, наслаждаться солнечными днями и песчаными пляжами Каргыджака.
Жилой комплекс ANTALYA VİTRİN
Жилой комплекс ANTALYA VİTRİN
Duaci, Турция
от
€175,539
Площадь 77–126 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! ANTALYA VİTRİN - новый проект застройщика Sur Yapi. Комплекс расположен в городе Анталия, район Кепез. Это один из крупнейших проектов города. Все квартиры имеют комфортабельные планировки (с отдельными и американскими кухнями, лофт). Квартира будет сдаваться в чистовой отделке. Комплекс будет включать в себя  социальные зоны, парки и ландшафтные зоны, что позволит вдохнуть немного свежего воздуха в многолюдную городскую жизнь. Также на территории комплекса будет открытый и крытый бассейн, тренажерный зал, фитнес, сауна, парная, детская площадка и множество социальных зон. Инфраструктура: - открытый бассейн; - зимний бассейн с подогревом; - хамам; - сауна; - детский клуб; - детская открытая площакда; - зеленый сад; - беседка; - охрана; - парковка. Кепез - это район с очень развитой инфраструктурой.  Он занимает самую большую площадь в Анталии. На территории Кепеза довольно большое количество хороших клиник.  Транспортная инфраструктура района Кепез очень хорошо развита, на территории Кепеза находится автовокзал и по всей территории Кепеза протянута ветка наземного метро, которая идет до Lara , аэропорта и скоро будет протянута в Коньяалты.  На территории района Кепез расположено много торговых центров. Также здесь очень популярны субботние базары. Почему выгодно работать с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. - Поможем с переездом. - Покажем объект лично в Турции или онлайн. - Поможем с получением статуса резидента. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!
Жилой комплекс Жилой Комплекс в центре Алании
Жилой комплекс Жилой Комплекс в центре Алании
Аланья, Турция
от
€198,000
Сдача в: 2023
Алания – это прекрасный город с идеальным сочетанием истории, природы и моря. Этот город, который предпочитают жители многих стран, день ото дня увеличивается количество иностранных гостей и становится наиболее выгодным для инвесторов. Проект будет построен в центральном и очень популярном месте Алании. Жилой Комплекс находящийся всего в 150 м от моря, привлекает внимание своей современной архитектурой, замечательными видами и удобным месторасположением. Расстояние до аэропорта Анталии составит 120 км, а до аэропорта Газипаша 45 км. Общая площадь земельного участка 1 246 м2, проект состоит из одного блока, общее количество квартир 44.  На продажу представлены квартиры планировок 1+1 и 2+1. Дата начала строительства май 2022 г., дата окончания ноябрь 2023 г.
Жилой комплекс Residence in Alanya
Жилой комплекс Residence in Alanya
Demirtas, Турция
от
€125,000
Сдача в: 2023
Агентство: KURT GROUP
Жилой комплекс Браво Башня располучен в экологически чистом районе Демирташ. Демирташ находиця в 25 км от Алании и в 15 км от междуноного аэропората Газипаша.  Район Демирташ представляет сёрокую долину, окруженную кроми с виходом к сирочьем пля. В настоящее время район находиця природный завод Каньон Сепадере.  Прохладная грека, река, сускаетсь с гором каскадом воеводы в народ. Придется по душе поселотелам эко-жизни, любителем прагулок и эко-туризма. Все теории кананы, исторические исторические, по-которым-культики. Пляжи Демирташа дольгое времья были « дикими ».  Здесь чистейшей и мологий вход в море с гладким галечно-песчаным дном. В Демирташ, на виднах, візают семьи и компани лет. На князь обосноние места долы отсыха с всеми удобствами: шезлонги, кабинки троевеяве. В кланах муниципалита открыть в седуущем году боле оборудованы мест для отдыха. Площадь нового жилого комплекса занимает 4177 кв.м. Жилой комплекс Браво Башня находиця всего в 700 м от общего времени княгиня в районе Демирташ. Регламент Башня Браво, из-за общего количества на 69 квартир планировкой 1 + 1, пентахан 2 + 1. Все цены на кум, кюмин кэгвел с гранитной стелницетой, кюстан. Можно сразью заводить мебель и жить. Архитектура жилого комплекса в общеменном стиле и прудумана порочность жильца. На территории жилого комплекса будут доступны седущи разувлечение: Бассейн Аквапарк Крытый бассейн Детская ировая комната Теннисный крот / баскетбольная полощадка Сауна Фитнес зал Парная комната Хамам – турецкая баня Массажная комната Конференц зал Билярд Настольный теннис Зона отыха с мангалом для барбекю и беседкой Парковка. Территория жилого комплекса находиця под кроглосуточным видеонаблудением. На территории доступен Wi-Fi, депо. Приобретение квартира на этапе строителства представлает вам можност крэсстрочку брэз про. Сумма первошна склад всего 50% от истории. Остальную сумму можно опачивать частями до марта 2023 год. Обрывичю в компании Курт Групп, в настоящее время по народному полю, потогонке и подо. Район Демирташ предкрасноы из истории погонного производства. На территории района Демирташ находиця несколько для длетик, детский садик. По пятницам, в Демирташе проходит фермерский ринок. На ринкете можно приунести не толко свежие фрукты и отощи, но и сыры, потог, оливки, сладости. Набережной располено несколок кафе, годе повелимо, споровожено ребу, креветки и калми. В централной истории Демирташа располечен муницпалний парк. На народ в него, на стратит фоніт и цветустие кусты, на территори достуб. Из Демирташа Легко Бобратская область транспортный транспорт в любучук Алании и Газипаши. В Демирташе есть несколько автобусных маршрутов, которье курсируют в разных направлияхх. Демирташ активно развиватся. На териториях земста строётся обще советских болезней и пачек. Вам понравиця отдыхат в это уютном районе Алании.  
Жилой комплекс Новый проект с богатой инфраструктурой в районе Газипаша, Алания
Жилой комплекс Новый проект с богатой инфраструктурой в районе Газипаша, Алания
Алания, Турция
от
€135,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в Газипаше - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 46 до 169 квадратных метров. Расстояние до моря 700 метров.Покупая недвижимость в Газипаше – вы получаете не только квадратные метры у моря, но и спокойствие. Газипаша это уютный небольшой город, при этом с наличием международного аэропорта. Если говорить об инфраструктуре, город мало чем уступает туристической Аланье, здесь есть все необходимое для жизни, а также тишина и спокойствие. После того как квартиры в Аланье подорожали, взгляд инвесторов был обращен именно на Газипашу, здесь начали появляться современные новостройки, при этом без отельных шумных комплексов. Инфраструктура жилых комплексов ничем не уступает аналогичным домам в Аланье, при этом существенно выигрывая в цене. В данный момент, покупая новую квартиру в Газипаше, еще можно успеть существенно сэкономить свой бюджет, при этом зачастую, получив беспроцентную рассрочку от застройщика. 
Жилой квартал Шикарный комплекс с уникальным месторасположением
Жилой квартал Шикарный комплекс с уникальным месторасположением
Tirilar Mahallesi, Турция
от
€420,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Данный комплекс будет располагаться на территории 4.000 квадратных метров, состоять из 6 четырёх этажных блоков и 198 просторных апартаментов. 1+1 2+1 2+1 дуплекс 4+1 дуплекс Квадратура квартир от 50м² до 194м²   3 больших открытых бассейнаДетский бассейнДетская площадкаЗакрытый бассейн с подогревомСпаХамам ПарилкаСаунаМассажная зонаСпортзалДетская игровая комнатаКинотеатрБильярдный столПодземный паркингОхрана и видеонаблюдение 24/7Управляющий комплексомСпутниковое телевидениеИнтернет на всей территории комплексаГенератор Начало строительства: декабрь 2021Окончание строительства: декабрь 2023
Жилой комплекс Жилой комплекс со всеми удобствами в Алании
Жилой комплекс Жилой комплекс со всеми удобствами в Алании
Алания, Турция
от
€150,000
Сдача в: 2023
Новый жилой комплекс класса люкс со всеми удобствами строится в самом центре Алании. Жилой Комплекс расположен в превосходном районе в окружении всей городской инфраструктуры, в 1300м от моря и песчаного пляжа Клеопатра. В шаговой доступности находятся супермаркеты и магазины, рынок, рестораны и кафе, поликлиника, школа, детские сады, банк и банкоматы, почта, аптеки, а также все исторические достопримечательности города.  Проект состоит из одного 6-ти этажного жилого блока, который включает в себя 20 комфортабельных апартаментов. На продажу представлены квартиры планировок 1+1 и 3+1. Все квартиры продаются с высококачественной отделкой, стальными входными дверями, кухонными гарнитурами, сантехникой и пр. Сдача в эксплуатацию проекта ожидается в декабре 2023г.
Жилой комплекс Современная квартира с панорамным видом
Жилой комплекс Современная квартира с панорамным видом
Payallar, Турция
от
€113,753
Площадь 49 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
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Жилой комплекс Новый проект в инвестиционно-привлекательном районе Пазарджи
Жилой комплекс Новый проект в инвестиционно-привлекательном районе Пазарджи
Алания, Турция
от
€135,000
Сдача в: 2025
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Газипаше.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 66 до 90 м2. Расстояние до моря 1500 метров.Газипаша – город на юге Турции, расположенный у берегов Средиземного моря, рядом с Аланьей. Появление здесь международного аэропорта в 2011 году дало новый виток развития как города, так и рынка недвижимости. В Газипаша 50 км песчаного берега, есть знаменитый пляж Селинус длиной 2,5 км, красивые скалистые берега, где можно купаться в окружении хвойных деревьев.Несмотря на длинный и широкий пляж с пологим заходом в море, в Газипаша мало отелей. Население города порядка 50 тыс. человек. Есть все для жизни: крупные супермаркеты, рынки, магазины, бутики, сетевые рестораны, для детей — детские сады и школы.Недвижимость в Газипаша подойдет тем, кто хочет переехать в турецкий город с морем, с перспективами найти работу, открыть бизнес, обучать детей. Кроме того, это отличная инвестиция и удобный вариант курортной квартиры для отдыха.
Жилой комплекс ЖК на этапе строительства в популярном районе Анталии - Муратпаша
Жилой комплекс ЖК на этапе строительства в популярном районе Анталии - Муратпаша
Муратпаша, Турция
от
€168,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Муратпаша - Анталия.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 40 до 111 м2. Расстояние до моря 5 км. Муратпаша - популярный район Анталии, в состав которого входят 56 микрорайонов. Здесь проживают не менее 500 000 человек. В этом районе расположено русское посольство и аэропорт Анталии. Большая часть побережья Муратпаша - скалистые и живописные пляжи. Некоторые спуски к воде обустроены деревянными настилами и лестницами для купания.Однако в пределах района находится гордость Анталии и центр притяжения туристов со всего мира - пляж Lara Beach. Турецкое название пляжа Лара звучит как «Алтынкум», что в переводе означает «золотой песок». Чистому морю и пляжу Лара по праву присвоен Голубой флаг качества, что делает его самым популярным пляжем Анталии. Не весь пляж открыт для общего доступа: множество частных пляжных клубов имеют огороженную территорию и предлагают спектр услуг за дополнительную плату.Древний город Калеичи - особая достопримечательность района. Первые жилые поселения старого города датируются четвертым веком до нашей эры. Именно здесь можно собственными глазами увидеть ход истории и пройтись по улочкам одного из самых старинных поселений древней Анатолии. Прогуливаясь по Калеичи, вы попадете в настоящий временной туннель и приобщитесь к эпохам римлян, сельджуков и османов. Множество туристов съезжаются в Муратпаша, чтобы увидеть Дюденский водопад. Бурный естественный поток воды низвергается в море с высоты 40-45 м и дарит посетителям прохладу даже в знойные летние дни.3 самых больших ТРЦ Анталии расположены именно в этом районе. Кроме того, в Муратпаша открыты: государственная больница, археологический музей, спортивный комплекс с бесплатными кружками и секциями, государственные и частные школы, русская школа, детские сады, школы изобразительного искусства и музыки. Развитость транспортной сети и удобное местоположение района позволяет быстро добраться в любую локацию Анталии. Муратпаша - один из наиболее престижных и дорогих районов Анталии. Первая линия домов этого района имеет вдохновляющий вид на горы и морские пейзажи. Удобство расположения, близость аэропорта, развитая инфраструктура района, самый популярный пляж в Анталии и Голубой флаг качества наделяют недвижимость района максимальным арендным потенциалом и привлекательностью с точки зрения приобретения инвестиционной недвижимости. Недвижимость в Муратпаша подойдет для выгодных инвестиций, создания источника пассивного дохода и круглогодичного проживания. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Жилой комплекс Шикарные апартаменты в престижном районе на Клеопатре
Жилой комплекс Шикарные апартаменты в престижном районе на Клеопатре
Алания, Турция
от
€215,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры на пляже Клеопатры. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 67,5 до 179 м2. Расстояние до моря 650 метров.Новая недвижимость на Клеопатре - это всегда эксклюзив, ведь места для новых домов не так много. Только здесь максимальный спрос на квартиры в новом жилом фонде, как правило, все новые проекты часто продаются еще до сдачи комплекса в эксплуатацию. Не упустите уникальный вариант недвижимости в новостройке на Клеопатре в Аланье.Этот район считается элитным, одна из самых дорогих локаций на Средиземном море. Пляж Клеопатры длиной 2,5 км отличается комфортным берегом с приятным на ощупь песком, имеет знак качества «Голубой флаг» и полностью его оправдывает. Инфраструктура Клеопатры: магазины, супермаркеты, бутики, рынки, сервисы, салоны, офисы, больницы, аптеки. Также здесь много школ, как государственных, так и частных. 
Жилой комплекс Новый комплекс в районе с шикарными пляжами - Авсаллар
Жилой комплекс Новый комплекс в районе с шикарными пляжами - Авсаллар
Инжекум, Турция
от
€95,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 5+1. Площадь апартаментов от 45 до 143 квадратных метров. Расстояние до моря 1500 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни. 
Жилой комплекс Стильные квартиры в новом ЖК - район Газипаша
Жилой комплекс Стильные квартиры в новом ЖК - район Газипаша
Алания, Турция
от
€135,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в Газипаше - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 55 до 100 квадратных метров. Расстояние до моря 2300 метров.Покупая недвижимость в Газипаше – вы получаете не только квадратные метры у моря, но и спокойствие. Газипаша это уютный небольшой город, при этом с наличием международного аэропорта. Если говорить об инфраструктуре, город мало чем уступает туристической Аланье, здесь есть все необходимое для жизни, а также тишина и спокойствие. После того как квартиры в Аланье подорожали, взгляд инвесторов был обращен именно на Газипашу, здесь начали появляться современные новостройки, при этом без отельных шумных комплексов. Инфраструктура жилых комплексов ничем не уступает аналогичным домам в Аланье, при этом существенно выигрывая в цене. В данный момент, покупая новую квартиру в Газипаше, еще можно успеть существенно сэкономить свой бюджет, при этом зачастую, получив беспроцентную рассрочку от застройщика. 
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