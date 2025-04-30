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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, Стамбул, Турция

Фатих, Турция
от
$1,33 млн
18.05.2025
$1,33 млн
17.05.2025
$1,32 млн
16.05.2025
$1,32 млн
14.05.2025
$1,33 млн
13.05.2025
$1,32 млн
11.05.2025
$1,32 млн
10.05.2025
$1,32 млн
09.05.2025
$1,31 млн
08.05.2025
$1,30 млн
07.05.2025
$1,31 млн
14.04.2025
$1,30 млн
13.04.2025
$1,30 млн
12.04.2025
$1,31 млн
11.04.2025
$1,34 млн
10.04.2025
$1,34 млн
09.04.2025
$1,35 млн
08.04.2025
$1,35 млн
06.04.2025
$1,35 млн
05.04.2025
$1,34 млн
04.04.2025
$1,36 млн
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20
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22161
ID новостройки на Realting
In CRM: 2394130
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Фатих
  • Город
    Стамбул

О комплексе

Вас ждет привилегированная жизнь на природе, тщательно продуманная во всех деталях, вдали от шума и суеты многолюдных мест, где вы снова вспомните о забытых теплых добрососедских отношениях.

Местонахождение на карте

Фатих, Турция

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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, Стамбул, Турция
Фатих, Турция
от
$1,33 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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