Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, Стамбул, Турция

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Недорогая квартира в рассрочку в Демирташе
Демирташ – район в 25 км на сток от Алании. Равниная медно между Средимным морем и Торосскими горами.
В Демирташе нет толпы независимые туристовы, нонго туристовы из Стамбула, Анкары, Германи. В Демирташ приезадют те, кто хочет провести отдых семь…
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Предлагаются элитные апартаменты с различными планировками. Каждая квартира имеет просторную террасу, вид на море и парковочные места.
Резиденция на берегу моря состоит из четырех зданий и располагает красивым ухоженным садом, услугами водного такси, консьерж-сервисом, фитнес-центром, студия…