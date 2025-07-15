  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Аланья
  4. Квартира в новостройке Nobby Comfort

Квартира в новостройке Nobby Comfort

Тосмур, Турция
от
$186,130
;
35
ID: 16203
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 03.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Тосмур

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

О комплексе

Nobby Comfort – современный жилой комплекс с лаконичным дизайном - идеальное сочетание приятной цены, удобного месторасположения, разнообразной инфраструктуры и грамотных функциональных планировок квартир. Он идеально подойдет не только для любителей спокойного размеренного образа жизни, но и для тех, кто не представляет свою жизнь без активного времяпровождения. 

 

Nobby Comfort расположился в одном из развитых центральных районов Алании – Тосмур. Это один из самых холмистых районов, который тем не мение расположен вблизи моря. Тосмур известен прекрасными оборудованными пляжами и горной рекой Дим Чай. Набережная реки так же оборудована для приятного отдыха на свежем воздухе. Это достаточно густонасленный районо города. Тут есть вся необходимая городская инфраструктура: кафе и рестораны, сетевые супермаркеты и фермерский рынок по четвергам, аптеки, детские сады, школы, банки и прочее.

 Nobby comfort находится в Тосмуре, это район, открытый для получения ВНЖ.

 

Расположение:

Расстояние до аэропорта Анталия: 132 км

Расстояние до аэропорта Газипаша: 36 км

Расстояние до центра Алании: 6 км

Расстояние до моря: 800 м

Расстояние до магазинов, кафе, ресторанов и других объектов социальной инфраструктуры: 50 м

Расстояние до фермерского рынка: 950м

Площадь земельного участка: 3 557 м2

 

Наличие в жилых комплексах объектов инфраструктуры для отдыха и комфортабельного проживания является стандартом качества Nordic Property Construction.

 

Инфраструктура Nobby Comfort позволит вам разнообразно и с комфортом проводить свой досуг. Она включает:

  • Открытый плавательный бассейн с горкой
  • Детский бассейн
  • Крытый бассейн с подогревом
  • Тренажерный зал
  • Сауна
  • Римская парная
  • Лобби
  • Детская площадка
  • Барбекю
  • Сад с ландшафтным дизайном
  • Открытая парковка
  • Кладовые
  • Лифт
  • Спутниковая антенна
  • Генератор электричества
  • Круглосуточное видеонаблюдение
  • Смотритель

 

Жилые блоки Nobby Comfort возведены в соответствии с европейскими стандартами по современным технологиям с использованием высококачественных материалов. Все квартиры сдаются в чистовой отделке.

 

Характеристики квартир:

  • Высота потолков 2,95 м;
  • Стальная входная дверь, качественные межкомнатные двери;
  • Кухонный гарнитур с гранитной столешницей;
  • Качественная сантехника;
  • Полностью оборудованные санузлы с душевыми кабинами;
  • Стены окрашены моющейся краской
  • Окна с двойным остеклением и ПВХ профилем;
  • Покрытие пола – керамическая плитка;
  • Видеодомофон;
  • Водонагреватель;
  • Розетки для интернета и IP телевидения.

 

Nobby Comfort состоит из одного блока и всего 63 квартиры. Современный дизайн проекта был разработан ведущим архитектурным бюро Алании.

 

Квартиры:

Жилой комплекс состоит из 63 квартиры следующих планировок:

  • 1+1 (с одной спальней);
  • Дуплексов 2+1 (двухуровневые апартаменты с двумя спальнями)
  • Дуплексов 3+1 (двухуровневые апартаменты с тремя спальнями)

 

Рассрочка:

В жилом комплексе Nobby Comfort мы предлагаем беспроцентную до 30.12.2025 с первоначальным взносом лишь 30 % от полной стоимости недвижимости. Окончание строительства запланировано на июль 2025 года.

Местонахождение на карте

Тосмур, Турция
Задайте все интересующие вопросы
