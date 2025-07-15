Квартира в новостройке Nobby Comfort

Nobby Comfort – современный жилой комплекс с лаконичным дизайном - идеальное сочетание приятной цены, удобного месторасположения, разнообразной инфраструктуры и грамотных функциональных планировок квартир. Он идеально подойдет не только для любителей спокойного размеренного образа жизни, но и для тех, кто не представляет свою жизнь без активного времяпровождения.

Nobby Comfort расположился в одном из развитых центральных районов Алании – Тосмур. Это один из самых холмистых районов, который тем не мение расположен вблизи моря. Тосмур известен прекрасными оборудованными пляжами и горной рекой Дим Чай. Набережная реки так же оборудована для приятного отдыха на свежем воздухе. Это достаточно густонасленный районо города. Тут есть вся необходимая городская инфраструктура: кафе и рестораны, сетевые супермаркеты и фермерский рынок по четвергам, аптеки, детские сады, школы, банки и прочее.

Nobby comfort находится в Тосмуре, это район, открытый для получения ВНЖ.

Расположение:

Расстояние до аэропорта Анталия: 132 км

Расстояние до аэропорта Газипаша: 36 км

Расстояние до центра Алании: 6 км

Расстояние до моря: 800 м

Расстояние до магазинов, кафе, ресторанов и других объектов социальной инфраструктуры: 50 м

Расстояние до фермерского рынка: 950м

Площадь земельного участка: 3 557 м2

Наличие в жилых комплексах объектов инфраструктуры для отдыха и комфортабельного проживания является стандартом качества Nordic Property Construction.

Инфраструктура Nobby Comfort позволит вам разнообразно и с комфортом проводить свой досуг. Она включает:

Открытый плавательный бассейн с горкой

Детский бассейн

Крытый бассейн с подогревом

Тренажерный зал

Сауна

Римская парная

Лобби

Детская площадка

Барбекю

Сад с ландшафтным дизайном

Открытая парковка

Кладовые

Лифт

Спутниковая антенна

Генератор электричества

Круглосуточное видеонаблюдение

Смотритель

Жилые блоки Nobby Comfort возведены в соответствии с европейскими стандартами по современным технологиям с использованием высококачественных материалов. Все квартиры сдаются в чистовой отделке.

Характеристики квартир:

Высота потолков 2,95 м;

Стальная входная дверь, качественные межкомнатные двери;

Кухонный гарнитур с гранитной столешницей;

Качественная сантехника;

Полностью оборудованные санузлы с душевыми кабинами;

Стены окрашены моющейся краской

Окна с двойным остеклением и ПВХ профилем;

Покрытие пола – керамическая плитка;

Видеодомофон;

Водонагреватель;

Розетки для интернета и IP телевидения.

Nobby Comfort состоит из одного блока и всего 63 квартиры. Современный дизайн проекта был разработан ведущим архитектурным бюро Алании.

Квартиры:

Жилой комплекс состоит из 63 квартиры следующих планировок:

1+1 (с одной спальней);

Дуплексов 2+1 (двухуровневые апартаменты с двумя спальнями)

Дуплексов 3+1 (двухуровневые апартаменты с тремя спальнями)

Рассрочка:

В жилом комплексе Nobby Comfort мы предлагаем беспроцентную до 30.12.2025 с первоначальным взносом лишь 30 % от полной стоимости недвижимости. Окончание строительства запланировано на июль 2025 года.