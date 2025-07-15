Квартира в новостройке Nobby Comfort

Nobby Comfort – современный жилой комплекс с лаконичным дизайном - идеальное сочетание приятной цены, удобного месторасположения, разнообразной инфраструктуры и грамотных функциональных планировок квартир. Он идеально подойдет не только для любителей спокойного размеренного образа жизни, но и для тех, кто не представляет свою жизнь без активного времяпровождения.
Nobby Comfort расположился в одном из развитых центральных районов Алании – Тосмур. Это один из самых холмистых районов, который тем не мение расположен вблизи моря. Тосмур известен прекрасными оборудованными пляжами и горной рекой Дим Чай. Набережная реки так же оборудована для приятного отдыха на свежем воздухе. Это достаточно густонасленный районо города. Тут есть вся необходимая городская инфраструктура: кафе и рестораны, сетевые супермаркеты и фермерский рынок по четвергам, аптеки, детские сады, школы, банки и прочее.
Nobby comfort находится в Тосмуре, это район, открытый для получения ВНЖ.
Расположение:
Расстояние до аэропорта Анталия: 132 км
Расстояние до аэропорта Газипаша: 36 км
Расстояние до центра Алании: 6 км
Расстояние до моря: 800 м
Расстояние до магазинов, кафе, ресторанов и других объектов социальной инфраструктуры: 50 м
Расстояние до фермерского рынка: 950м
Площадь земельного участка: 3 557 м2
Наличие в жилых комплексах объектов инфраструктуры для отдыха и комфортабельного проживания является стандартом качества Nordic Property Construction.
Инфраструктура Nobby Comfort позволит вам разнообразно и с комфортом проводить свой досуг. Она включает:
Жилые блоки Nobby Comfort возведены в соответствии с европейскими стандартами по современным технологиям с использованием высококачественных материалов. Все квартиры сдаются в чистовой отделке.
Характеристики квартир:
Nobby Comfort состоит из одного блока и всего 63 квартиры. Современный дизайн проекта был разработан ведущим архитектурным бюро Алании.
Квартиры:
Жилой комплекс состоит из 63 квартиры следующих планировок:
Рассрочка:
В жилом комплексе Nobby Comfort мы предлагаем беспроцентную до 30.12.2025 с первоначальным взносом лишь 30 % от полной стоимости недвижимости. Окончание строительства запланировано на июль 2025 года.