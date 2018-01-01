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Новый комплекс вилл с бассейнами и видами на море, Калкан, Турция

Ulugoel, Турция
от
€1,10 млн
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20
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О комплексе

Предлагаются виллы с парковочными местами и подземными гаражами, крытыми и открытыми бассейнами, джакузи, саунами и турецкими банями, видами на море, зонами барбекю, детскими площадками

Окончание строительства - июнь 2023 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Кондиционеры
  • Плиточный пол
  • Интернет
  • Камин
  • Полы с подогревом
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в 5 минутах ходьбы от центра города.

  • Минимаркет - 600 метров
  • Ресторан - 600 метров
  • Автобусная остановка - 650 метров
  • Море - 1,2 км
  • Больница - 1,2 км
  • Центр города - 1,2 км
  • Аэропорт Даламан - 120 км
  • Аэропорт Антальи - 220 км
Местонахождение новостройки
Ulugoel, Турция

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Новый комплекс вилл с бассейнами и видами на море, Калкан, Турция
Ulugoel, Турция
от
€1,10 млн
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