Новые студии, квартиры и дуплексы под аренду в большой резиденции с бизнес-центром, Кягытхане, Стамбул, Турция

Предлагаются новые студии и апартаменты с различными планировками в апарт-отеле. Резиденция располагает:
Покупатель имеет право жить 15 дней в году, заранее надо предупредить администрацию отеля.
В отеле есть управляющая компания, поэтому клиенту не надо искать посредников для сдачи в аренду своей недвижимости.
Застройщик ожидает доходность 4–5% (до вычета налогов).Расположение и объекты поблизости
Комплекс расположен в самом быстроразвивающемся районе Стамбула. Будучи центром деловых районов и городских преобразований, Кягытхане всегда пользуется высоким спросом как на местном, так и на международном уровне. Недалеко от комплекса находятся: