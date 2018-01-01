  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Новые студии, квартиры и дуплексы под аренду в большой резиденции с бизнес-центром, Кягытхане, Стамбул, Турция

Новые студии, квартиры и дуплексы под аренду в большой резиденции с бизнес-центром, Кягытхане, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от
€294,050
;
20
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Предлагаются новые студии и апартаменты с различными планировками в апарт-отеле. Резиденция располагает:

  • большим бизнес-центром
  • круглосуточной охраной
  • кафе
  • крытым бассейном
  • многофункциональным залом
  • сауной и спа
  • консьержем
  • гаражом
  • cупермаркетом
  • баскетбольной площадкой
  • химчисткой и парикмахерской
Удобства и оснащение в доме
  • Кондиционеры
  • Пакет мебели (11800 $)
Преимущества

Покупатель имеет право жить 15 дней в году, заранее надо предупредить администрацию отеля.

В отеле есть управляющая компания, поэтому клиенту не надо искать посредников для сдачи в аренду своей недвижимости.

Застройщик ожидает доходность 4–5% (до вычета налогов).

Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в самом быстроразвивающемся районе Стамбула. Будучи центром деловых районов и городских преобразований, Кягытхане всегда пользуется высоким спросом как на местном, так и на международном уровне. Недалеко от комплекса находятся:

  • станция метро (1 км)
  • автомагистрали ТЕМ и D-100 (3 мин на машине)
  • 2 парка (750 м и 1 км)
  • много автобусных остановок (ближайшая в 18 м)
  • Левент (21 мин на машине)
  • Маслак (23 мин на машине)
  • Нишанташи (15 мин на машине)
  • площадь Таксим (10 мин машине)
  • азиатская часть Стамбула (18 мин на машине)
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новые апартаменты в шаговой доступности от моря - район Окурджалар
Аванос, Турция
от
€120,000
Жилой комплекс Новый проект на берегу моря - Северный Кипр, район Газимагуса
Аванос, Турция
от
€254,336
Жилой комплекс Новый инвестиционный проект в районе Окурджалар
Аванос, Турция
от
€119,000
Жилой комплекс Меблированные апартаменты с видом на Босфор и город, в резиденции с бассейном и ресторанами, Шишли, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€460,000
Жилой комплекс Проект с отличной локацией в популярном районе Оба
Алания, Турция
от
€240,000
Вы просматриваете
Новые студии, квартиры и дуплексы под аренду в большой резиденции с бизнес-центром, Кягытхане, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€294,050
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Современный ЖК с богатой инфраструктурой в районе Башакшехир
Жилой комплекс Современный ЖК с богатой инфраструктурой в районе Башакшехир
Аванос, Турция
от
€390,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Башакшехир.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 84 до 150 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью, в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокие рентные доходы, в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции с других регионов. 
Жилой комплекс Жилой комплекс с аквапарком и бассейном, 150 метров до моря, Эрдемли, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с аквапарком и бассейном, 150 метров до моря, Эрдемли, Мерсин, Турция
Erdemli, Турция
от
€79,000
Агентство: TRANIO
Проект, состоящий из 3 блоков. В проекте квартиры с 2 спальнями. Жилой комплекс в 2 минутах ходьбы от моря, с аквапарком и зонами отдыха. Рассрочка платежа при первоначальном взносе 50%. Расположение и объекты поблизости Район Эрдемли — это один из самых перспективных районов Мерсина с городской инфраструктурой, туристической атмосферой и роскошными пляжами, а также множеством современных новостроек и жилых комплексов. В самом центре Эрдемли располагается широкая прогулочная набережная с пляжами и большим количеством кафе и ресторанчиков с видом на море.
Жилой квартал Квартира под ключ для продажи в Алании,Тосмур
Жилой квартал Квартира под ключ для продажи в Алании,Тосмур
Каракокали, Турция
от
€155,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Рады предложить Вам уютную квартиру в Алании.Тосмур,находящуюся в 300 м. от моря и 500 м. от центра Оба. Эта квартира с мбелью расположенена  в прекрасном жилом районе рядом с магазинами,ресторанами. До центра Оба и пляжа всего 10 минут пешей прогулки.Общая площадь картиры состоявляет 145 кв.м..В апартаментах 3 спальные комнаты,гостинная и отдельная кухня,ванаая комната,балконы.Эта фантастическая квартира будет прекрасным вариантом для отдыха,постоянного проживания или инвестирования. Взрослый и детский бассейнКонсьержОхраняемая парковкаБлизость к морю и центру Оба  
Realting.com
Перейти