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Жилой комплекс Инвестиции в Аланье – 9 % доходности и премиальный комфорт

Аланья, Турция
Цена по запросу
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ID: 26093
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 26.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    6

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Обеспечьте свое будущее с выгодной инвестицией на Турецкой Ривьере – живите в раю и получайте стабильный доход в евро!

Откройте для себя Exquisite Residence, бутик-комплекс премиум-класса, расположенный всего в 900 метрах от всемирно известного пляжа Инжекум в Авсалларе, Аланья.
Этот проект, идеально разработанный для инвесторов и искателей образа жизни, сочетает в себе роскошную жизнь, высокую доходность от аренды и полный спектр услуг по управлению.
 

✔️ 9% гарантированный годовой доход от аренды – нотариально заверенный договор для максимальной безопасности
✔️ Всего 15 эксклюзивных квартир – уединенная, элегантная атмосфера бутика
✔️ 6 дней в неделю бесплатный трансфер до пляжа и один раз в неделю до местного рынка
✔️ Полностью управляемый сервис аренды включен – Airbnb, Booking.com, FeWo-direkt
✔️ Гибкие варианты оплаты – принимаются евро, биткоины или золото
✔️ Скидка 5% при полной предоплате
 

Об объекте недвижимости:

Апартаменты 1+1 (2 комнаты)
• Жилая площадь ок. 52 м²
• Просторная гостиная и кухня открытой планировки
• Одна элегантная спальня
• Современная дизайнерская ванная комната
• Большой балкон с естественным освещением и частичным видом на море
• Полы с подогревом во всех комнатах – максимальный комфорт даже зимой
• Система «Умный дом» — дистанционное управление освещением, климатом и безопасностью
• Отделка премиум-класса: высококачественная плитка, алюминиевые окна, бронированная входная дверь
 

Удобства резиденции:

• Открытый бассейн с террасой для загара
• Сауна и парная для отдыха
• Современный тренажерный зал
• Детская игровая площадка
• Ландшафтные сады и лаундж-зона для барбекю
• Частный трансфер до пляжа и местного рынка
• Охранная служба и видеонаблюдение 24/7
• Доступ на лифте на все этажи
 

Гибкие варианты оплаты:

Вариант 1:
• 20% первоначальный взнос при подписании контракта
• 80% беспроцентная рассрочка до сентября 2025 года

Вариант 2:
• 30% первоначальный взнос
• 70% беспроцентная рассрочка до сентября 2025 года

Вариант 3:
• Первоначальный взнос 40%
• Остаток 3 равными частями до сентября 2025 года

★ Скидка 5% при полной оплате наличными
✔️ Оплата возможна в евро, биткоинах или золоте
 

Почему стоит инвестировать в Аланию?

9% гарантированный доход от аренды в евро – стабильная и безопасная прибыль

Полностью управляемая аренда – никаких забот арендодателя

Бурно развивающийся рынок недвижимости – сильный потенциал прироста капитала

Прекрасный средиземноморский климат и образ жизни

Доступная роскошь по сравнению с Испанией и Грецией

Юридически обеспеченные контракты в соответствии с законодательством Германии и Турции

Персональная поддержка из нашего берлинского офиса



Заключение:

Инвестируйте с умом – владейте роскошной квартирой в Алании и получайте гарантированный доход от аренды в евро в размере 9%!
Закажите свое разоблачение сегодня и обеспечьте свое будущее с беззаботными инвестициями в Средиземноморье!

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 51.0
Цена за м², USD 2,682 – 3,240
Цена квартиры, USD 136,763 – 165,255

Местонахождение на карте

Аланья, Турция

Видеообзор жилой комплекс Инвестиции в Аланье – 9 % доходности и премиальный комфорт

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Жилой комплекс Инвестиции в Аланье – 9 % доходности и премиальный комфорт
Аланья, Турция
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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