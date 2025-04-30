Жилой комплекс Инвестиции в Аланье – 9 % доходности и премиальный комфорт

Обеспечьте свое будущее с выгодной инвестицией на Турецкой Ривьере – живите в раю и получайте стабильный доход в евро!

Откройте для себя Exquisite Residence, бутик-комплекс премиум-класса, расположенный всего в 900 метрах от всемирно известного пляжа Инжекум в Авсалларе, Аланья.

Этот проект, идеально разработанный для инвесторов и искателей образа жизни, сочетает в себе роскошную жизнь, высокую доходность от аренды и полный спектр услуг по управлению.



✔️ 9% гарантированный годовой доход от аренды – нотариально заверенный договор для максимальной безопасности

✔️ Всего 15 эксклюзивных квартир – уединенная, элегантная атмосфера бутика

✔️ 6 дней в неделю бесплатный трансфер до пляжа и один раз в неделю до местного рынка

✔️ Полностью управляемый сервис аренды включен – Airbnb, Booking.com, FeWo-direkt

✔️ Гибкие варианты оплаты – принимаются евро, биткоины или золото

✔️ Скидка 5% при полной предоплате



Об объекте недвижимости:

Апартаменты 1+1 (2 комнаты)

• Жилая площадь ок. 52 м²

• Просторная гостиная и кухня открытой планировки

• Одна элегантная спальня

• Современная дизайнерская ванная комната

• Большой балкон с естественным освещением и частичным видом на море

• Полы с подогревом во всех комнатах – максимальный комфорт даже зимой

• Система «Умный дом» — дистанционное управление освещением, климатом и безопасностью

• Отделка премиум-класса: высококачественная плитка, алюминиевые окна, бронированная входная дверь



Удобства резиденции:

• Открытый бассейн с террасой для загара

• Сауна и парная для отдыха

• Современный тренажерный зал

• Детская игровая площадка

• Ландшафтные сады и лаундж-зона для барбекю

• Частный трансфер до пляжа и местного рынка

• Охранная служба и видеонаблюдение 24/7

• Доступ на лифте на все этажи



Гибкие варианты оплаты:

Вариант 1:

• 20% первоначальный взнос при подписании контракта

• 80% беспроцентная рассрочка до сентября 2025 года

Вариант 2:

• 30% первоначальный взнос

• 70% беспроцентная рассрочка до сентября 2025 года

Вариант 3:

• Первоначальный взнос 40%

• Остаток 3 равными частями до сентября 2025 года

★ Скидка 5% при полной оплате наличными

✔️ Оплата возможна в евро, биткоинах или золоте



Почему стоит инвестировать в Аланию?

9% гарантированный доход от аренды в евро – стабильная и безопасная прибыль

Полностью управляемая аренда – никаких забот арендодателя

Бурно развивающийся рынок недвижимости – сильный потенциал прироста капитала

Прекрасный средиземноморский климат и образ жизни

Доступная роскошь по сравнению с Испанией и Грецией

Юридически обеспеченные контракты в соответствии с законодательством Германии и Турции

Персональная поддержка из нашего берлинского офиса







Заключение:

Инвестируйте с умом – владейте роскошной квартирой в Алании и получайте гарантированный доход от аренды в евро в размере 9%!

Закажите свое разоблачение сегодня и обеспечьте свое будущее с беззаботными инвестициями в Средиземноморье!