Жилой комплекс Инвестиции в Аланье – 9 % доходности и премиальный комфорт

Обеспечьте свое будущее с выгодной инвестицией на Турецкой Ривьере – живите в раю и получайте стабильный доход в евро!
Откройте для себя Exquisite Residence, бутик-комплекс премиум-класса, расположенный всего в 900 метрах от всемирно известного пляжа Инжекум в Авсалларе, Аланья.
Этот проект, идеально разработанный для инвесторов и искателей образа жизни, сочетает в себе роскошную жизнь, высокую доходность от аренды и полный спектр услуг по управлению.
✔️ 9% гарантированный годовой доход от аренды – нотариально заверенный договор для максимальной безопасности
✔️ Всего 15 эксклюзивных квартир – уединенная, элегантная атмосфера бутика
✔️ 6 дней в неделю бесплатный трансфер до пляжа и один раз в неделю до местного рынка
✔️ Полностью управляемый сервис аренды включен – Airbnb, Booking.com, FeWo-direkt
✔️ Гибкие варианты оплаты – принимаются евро, биткоины или золото
✔️ Скидка 5% при полной предоплате
Об объекте недвижимости:
Апартаменты 1+1 (2 комнаты)
• Жилая площадь ок. 52 м²
• Просторная гостиная и кухня открытой планировки
• Одна элегантная спальня
• Современная дизайнерская ванная комната
• Большой балкон с естественным освещением и частичным видом на море
• Полы с подогревом во всех комнатах – максимальный комфорт даже зимой
• Система «Умный дом» — дистанционное управление освещением, климатом и безопасностью
• Отделка премиум-класса: высококачественная плитка, алюминиевые окна, бронированная входная дверь
Удобства резиденции:
• Открытый бассейн с террасой для загара
• Сауна и парная для отдыха
• Современный тренажерный зал
• Детская игровая площадка
• Ландшафтные сады и лаундж-зона для барбекю
• Частный трансфер до пляжа и местного рынка
• Охранная служба и видеонаблюдение 24/7
• Доступ на лифте на все этажи
Гибкие варианты оплаты:
Вариант 1:
• 20% первоначальный взнос при подписании контракта
• 80% беспроцентная рассрочка до сентября 2025 года
Вариант 2:
• 30% первоначальный взнос
• 70% беспроцентная рассрочка до сентября 2025 года
Вариант 3:
• Первоначальный взнос 40%
• Остаток 3 равными частями до сентября 2025 года
★ Скидка 5% при полной оплате наличными
✔️ Оплата возможна в евро, биткоинах или золоте
Почему стоит инвестировать в Аланию?
9% гарантированный доход от аренды в евро – стабильная и безопасная прибыль
Полностью управляемая аренда – никаких забот арендодателя
Бурно развивающийся рынок недвижимости – сильный потенциал прироста капитала
Прекрасный средиземноморский климат и образ жизни
Доступная роскошь по сравнению с Испанией и Грецией
Юридически обеспеченные контракты в соответствии с законодательством Германии и Турции
Персональная поддержка из нашего берлинского офиса
Заключение:
Инвестируйте с умом – владейте роскошной квартирой в Алании и получайте гарантированный доход от аренды в евро в размере 9%!
Закажите свое разоблачение сегодня и обеспечьте свое будущее с беззаботными инвестициями в Средиземноморье!