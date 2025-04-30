Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детским парком недалеко от моря, Аланья, Турция

Жилой комплекс премиум класса с собственной инфраструктурой. Типы квартир включают уникальные двухуровневые апартаменты в пентхаусе с выходом в сад и панорамным видом на море. С точки зрения местоположения и архитектурного проекта все квартиры имеют панорамный вид на море.

Материалы отделки были тщательно отобраны и будут выполнены в высоком качестве и архитектурной гармонии.

бассейн

детский парк

зона барбекю

фитнес

сауна

детская игровая зона

Окончание строительства - август 2025 года.

Расположение и объекты поблизости

Расположенный у безмятежных предгорий величественных Таврских гор, Паяллар является оазисом тишины и спокойствия в Алании. Являясь неотъемлемой частью нетронутого побережья Средиземного моря, Паяллар приглашает тех, кто его видит, жить здесь, с его оживленными цитрусовыми садами и пышными зелеными пейзажами, украшенными темно-синим фоном Средиземноморья.

Аланья, которая быстро превращается в мегаполис, продолжает расти вместе с городом Паяллар.