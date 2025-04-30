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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детским парком недалеко от моря, Аланья, Турция

Аланья, Турция
от
$119,200
20.03.2025
$118,463
23.12.2024
$110,566
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20
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ID: 23349
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In CRM: 2417726
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Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья

О комплексе

Жилой комплекс премиум класса с собственной инфраструктурой. Типы квартир включают уникальные двухуровневые апартаменты в пентхаусе с выходом в сад и панорамным видом на море. С точки зрения местоположения и архитектурного проекта все квартиры имеют панорамный вид на море.

Материалы отделки были тщательно отобраны и будут выполнены в высоком качестве и архитектурной гармонии.

  • бассейн
  • детский парк
  • зона барбекю
  • фитнес
  • сауна
  • детская игровая зона

Окончание строительства - август 2025 года.

Расположение и объекты поблизости

Расположенный у безмятежных предгорий величественных Таврских гор, Паяллар является оазисом тишины и спокойствия в Алании. Являясь неотъемлемой частью нетронутого побережья Средиземного моря, Паяллар приглашает тех, кто его видит, жить здесь, с его оживленными цитрусовыми садами и пышными зелеными пейзажами, украшенными темно-синим фоном Средиземноморья.

Аланья, которая быстро превращается в мегаполис, продолжает расти вместе с городом Паяллар.

  • 15 минут (15 км) до центра города
  • 2 минуты до моря (1,5 км)
  • 3 минуты (2 км) до медицинского центра
  • 3 минуты (2 км) до школ

Местонахождение на карте

Аланья, Турция

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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детским парком недалеко от моря, Аланья, Турция
Аланья, Турция
от
$119,200
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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