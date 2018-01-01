Жилой комплекс недалеко от магазинов и торговых центров, в престижном районе европейской части Стамбула, Турция

В проекте 9 отдельных жилых зданий, а также 33 магазина и офисных помещений.
В жилом комплексе есть апартаменты с 1-4 спальнями, площадью 41 – 227 м2.
Удобства и оснащение в доме
В жилом комплексе также есть сауна, детский бассейн, хаммам, круглосуточная охрана.
Преимущества
- Уникальный архитектурный и интерьерный дизайн.
- Отличная инвестиционная возможность.
- Подходит для семей.
- Близость к общественному транспорту
- Близость к центру города - около 30 минут.
- Близость к торговым центрам, больницам, школам и университетам.
- 5 км от выставки Tuyap .
- Безопасное и комфортное место для иностранцев для проживания.
Расположение и объекты поблизости
Проект расположен в районе Эсеньюрт, развивающемся районе, привлекательном для инвесторов. Легкий доступ к большинству важных мест в городе: к торговым центрам, аэропортам, центру города, больницам, университетам и школам.
- 1 минута до новой станции метро
- 1 минута до крупнейшего торгового центра
- 3 минуты до ближайшей больницы
- 5 минут до шоссе E5
- 5 минут до шоссе TEM
- 20 минут до международного аэропорта имени Ататюрка
- 30 минут до Третьего аэропорта Стамбула.