Жилой комплекс недалеко от магазинов и торговых центров, в престижном районе европейской части Стамбула, Турция

Каракокали, Турция

от €131,758

59–115 м² 2

Сдача в: 2023

Комплекс построен из 4-х этажей, благоустроенной, охраняемой территории с инфраструктурой отдыха. Расположен в красивейшем месте, в предгорье Торосского хребта, в окружении апельсиновых садов и авокадовых рощ, в 2,5 км от пляжей, в 400 м от новейшей городской застройки района Оба. Квартиры с отделкой «под ключ» класса люкс. Из всех квартир открывается потрясающий панорамный вид на море, живописные окрестности, горы и крепость Аланьи. Первоначальный взнос 40%. Инфраструктура комплекса: - Бассейн; - Охрана, видеонаблюдение 24/7; - Тропический сад, ландшафтный дизайн; - Генератор; - Детская площадка; - Кафе; - Детский бассейн; - Велопарковка. В шаговой доступности — остановки общественного транспорта, новая больница, магазины, аптеки, школы, детские сады и все необходимое для комфортной жизни. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Турции. Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!