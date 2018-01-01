Жилой комплекс с аквапарком и бассейном, 150 метров до моря, Эрдемли, Мерсин, Турция

Проект, состоящий из 3 блоков. В проекте квартиры с 2 спальнями.
Жилой комплекс в 2 минутах ходьбы от моря, с аквапарком и зонами отдыха.
Рассрочка платежа при первоначальном взносе 50%.Расположение и объекты поблизости
Район Эрдемли — это один из самых перспективных районов Мерсина с городской инфраструктурой, туристической атмосферой и роскошными пляжами, а также множеством современных новостроек и жилых комплексов. В самом центре Эрдемли располагается широкая прогулочная набережная с пляжами и большим количеством кафе и ресторанчиков с видом на море.