  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилой комплекс с аквапарком и бассейном, 150 метров до моря, Эрдемли, Мерсин, Турция

Жилой комплекс с аквапарком и бассейном, 150 метров до моря, Эрдемли, Мерсин, Турция

Erdemli, Турция
от
€79,000
;
7
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Проект, состоящий из 3 блоков. В проекте квартиры с 2 спальнями.

Жилой комплекс в 2 минутах ходьбы от моря, с аквапарком и зонами отдыха.

Рассрочка платежа при первоначальном взносе 50%.

Расположение и объекты поблизости

Район Эрдемли — это один из самых перспективных районов Мерсина с городской инфраструктурой, туристической атмосферой и роскошными пляжами, а также множеством современных новостроек и жилых комплексов. В самом центре Эрдемли располагается широкая прогулочная набережная с пляжами и большим количеством кафе и ресторанчиков с видом на море.

Местонахождение новостройки
Erdemli, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, спа и парковкой, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€290,000
Жилой комплекс Новые квартиры рядом с природным заповедником в Стамбуле
Аванос, Турция
от
€588,470
Жилой комплекс YEKTA SUNGATE RESIDENCE
Gazipasa, Турция
от
€159,000
Жилой квартал Роскошные апартаменты класса люкс в Авсалларе, Алания
Авсаллар, Турция
от
€142,000
Жилой комплекс Современный Жилой Комплекс в Авсаллар
Авсаллар, Турция
от
€103,500
Вы просматриваете
Жилой комплекс с аквапарком и бассейном, 150 метров до моря, Эрдемли, Мерсин, Турция
Erdemli, Турция
от
€79,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Новый проект в перспективном районе Паяллар
Жилой комплекс Новый проект в перспективном районе Паяллар
Аванос, Турция
от
€95,000
Сдача в: 2025
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Паяллар - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 67 до 134 м2. Расстояние до моря 2800 метров.Благодаря плану активной застройки многочисленных свободных земель района, скоро здесь будет новая роскошная Аланья. В 2022-2023 в Паялларе началось строительство небывалого ранее количества резиденций, и все они отличаются полной инфраструктурой, просторными участками.В целом это развитый район, где есть своя обширная инфраструктура, но большая часть застройки представлена простыми турецкими домами. Жители заняты в сфере туризма, здесь много отелей на берегу моря. Работают начальная и средние школы, лицей, больница, поликлиника, стоматология, супермаркеты, заправки, банкоматы, аптеки. В соседнем поселке Конаклы на берегу моря есть муниципальный лесной парк с мангалами.В Паялларе вскоре будет новая набережная длиной в 4 км, с зонами отдыха, парками, велодорожкой, детской площадкой. Строится современная больница на участке 13,4 га. Район отдален от центра Аланьи на 10 км. До аэропорта Анталии 100 км.
Жилой комплекс Готовая квартира в Оба
Жилой комплекс Готовая квартира в Оба
Ciplakli, Турция
от
€220,000
Готовая четырехкомнатная квартира в новом комплексев районе Оба от застройщика в 2км от центра города Алании. Здесь находятся новая городская больница, большой магазин МЕТРО и многое другое. В пешей доступности автобусные остановки, кнопки вызова такси, продовольственные магазины, аптеки и прочее. Расстояние от жилого комплекса до моря составляет 3 км. Проект состоит из одного блока с общим количеством квартир 12, на земельном участке площадью 1.822 м2. В наличии имеются квартиры следующих планировок: 3+1 (145 м2) и Дуплекс на крыше 4 м2). Все квартиры сдаются в чистовой отделке, инфраструктура проекта очень разнообразная и комфортабельная!
Жилой комплекс GÖKORMAN
Жилой комплекс GÖKORMAN
Стамбул, Турция
от
€410,265
Площадь 107–193 м²
3 объекта 3
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! GÖKORMAN - новый уникальный проект в городе Стамбул, в современном районе Умрание. Новый жилой комплекс обладает самым необычной архитектурой. Здесь лес и небесный цвет сливается воедино. Здесь можно насладиться и побыть наедине с природой. Но при этом находится вблизи от центра и всей социальной инфраструктуры. Квартиры в комплексе представлены в двух блоках. В рамках проекта представлено три разных планировки квартир: 2+1, 3+1, 4+1. Площадь квартир варьируется от 107 до 193 кв.м. В каждой квартире расположен балкон. Откуда открывается вид на лес и озеро. Внутренняя инфраструктура: - Сауна; - Фитнес-центр; - Рестораны; - Кафе; - Детские площадки; - Настольный теннис; - Спортивные площадки. Внешняя инфраструктура: - Больницы; - Образовательные учреждения; - Бизнес-центры; - Торговый центр; - Отделения банка; - Метро. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите! Бесплатно проконсультируем по всем объектам Турции!
Realting.com
Перейти